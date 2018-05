Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren aurkako Mugimenduaren kriminalizazioaren aurrean / Ante la criminalización del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión

[ ES ]

Los ataques, el acoso y la crim­i­nal­ización con­tra el Movimien­to Pro Amnistía y Con­tra la Repre­sión han sido con­stantes des­de el mis­mo momen­to de su nacimien­to. Estos ataques han toma­do difer­entes for­mas, pero siem­pre han tenido como ele­men­to común a la hora de lle­var­los a cabo, la dis­posi­ción mostra­da para colab­o­rar por parte de los medios de comu­ni­cación del sis­tema, de todos los par­tidos políti­cos insti­tu­cionales, de las policías y de los jue­ces.

El Movimien­to Pro Amnistía y Con­tra la Repre­sión nació en abril de 2014 para recu­per­ar la reivin­di­cación de la amnistía y reac­ti­var la lucha en su favor, y así lo hemos expre­sa­do des­de el primer momen­to. Sin embar­go, y con la inten­ción de desvir­tu­ar el tra­ba­jo que real­izamos e inten­tan­do evi­tar el debate políti­co que esta­mos plante­an­do, los agentes antes men­ciona­dos nos inten­tan liar en la dis­cusión sobre la lucha arma­da, a pesar de que son varias las veces que hemos dicho que este movimien­to no nació para prac­ti­car­la. Tam­poco nació, por supuesto, para con­denar ningún méto­do de lucha, y tam­poco la lucha arma­da.

Cada vez que nos han pre­gun­ta­do la opinión que ten­emos sobre el final de la lucha arma­da hemos tenido que explicar que este es otro entre tan­tos méto­dos de lucha y que a nadie más le cor­re­sponde decidir sobre ella que a quién la prac­ti­ca. Igual­mente hemos expli­ca­do que el final de la lucha arma­da y la paz no son lo mis­mo, y que quien acep­ta esa defini­ción de la paz estará dan­do legit­im­i­dad a la opre­sión y estará crim­i­nal­izan­do a quién se lev­an­ta ante el opre­sor, dan­do facil­i­dades a la repre­sión con­tra la disiden­cia políti­ca.

Como hemos dicho, no es la primera vez que ponen en el pun­to de mira a nue­stro movimien­to, a su mil­i­tan­cia y a lxs presxs políticxs que han mostra­do públi­ca­mente su respeto por él, como no son nuevos los seguimien­tos poli­ciales, las peti­ciones de colab­o­ración, los informes que la Audi­en­cia Nacional españo­la redac­ta sobre nosotrxs, ni la creación del ambi­ente idó­neo por parte de los políti­cos y peri­odis­tas txakur­ras para reprim­irnos.

Aún así, esos com­por­tamien­tos se han endure­ci­do en los últi­mos días y por eso ven­i­mos a decir públi­ca­mente que no nos van a ame­drentar con ese tipo de ame­nazas y que seguire­mos desem­peñan­do nues­tra labor como has­ta aho­ra. Nos quieren callar, nos quieren en la cár­cel y están cre­an­do las condi­ciones mediáti­cas para ello. La repre­sión es parte de la esen­cia de los esta­dos cap­i­tal­is­tas, no nece­si­tan la excusa de la vio­len­cia rev­olu­cionar­ia para seguir dan­do leña, porque lo que bus­can no es la paz, sino la sum­isión. Seguirán dete­nien­do y encar­ce­lando a mil­i­tantes has­ta que hagan desa­pare­cer has­ta la últi­ma semi­l­la de lib­er­tad… o has­ta que le demos la vuelta a la situación y ganemos por medio de la lucha.

Seguire­mos recla­man­do la amnistía, porque son gudaris, porque quer­e­mos reivin­dicar con orgul­lo la legit­im­i­dad de la lucha lle­va­da a cabo por lxs repre­sali­adxs políticxs y el com­pro­miso que hemos adop­ta­do para seguir luchan­do por la lib­er­tad, porque no aceptare­mos manip­u­la­ciones de la his­to­ria y expli­care­mos que ha habido muchos «Melitón Man­zanas» o «Car­rero Blan­co». Seguire­mos expan­di­en­do el gri­to por la amnistía porque no acep­ta­mos que los Esta­dos español y francés nos roben ni la lib­er­tad nacional ni la lib­er­tad social. Seguire­mos reivin­di­can­do la amnistía porque sabe­mos que nada de lo que hag­amos para lograr la lib­er­tad puede ser peor que lo que hacen nue­stros ene­mi­gos para quitárnosla. Jo ta ke irabazi arte!

En Euskal Her­ria, a 5 de mayo de 2018.

Movimien­to pro Amnistía y con­tra la Repre­sión