Argentina. Piden prisión perpétua para Marcos Bazán en la causa por el femicidio de Anahí Benitez /La Gremial de Abogadxs reclamó la inocencia de su defendido

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 19 mayo 2020

ÚLTIMA JORNADA DEL JUICIO A MARCOS BAZAN – LOS ALEGATOS FINALES NADA CAMBIÓ Y NINGÚN ELEMENTO DE LA FISCALÍA PUDO PROBAR UNA RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE BAZAN CON ANAHÍ

Ter­mi­nó el jui­cio como lo espe­rá­ba­mos.

Afue­ra mucha gen­te, com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros acom­pa­ñan­do a Mar­cos y dan­do fuer­zas a la Defen­sa de la Gre­mial.

Desafian­do prohi­bi­cio­nes y ame­na­zas.

Aden­tro, la Fis­ca­lía y la que­re­lla, sos­te­nien­do la acu­sa­ción a pesar de su reco­no­ci­mien­to expre­so de que care­cían de prue­bas y esta­ban echan­do mano a lo que se cono­cen como “indi­cios” (el seña­la­mien­to de los perros, la apa­ri­ción de una tije­ri­ta en la casa de Bazan simi­lar a una que lle­va­ba Anahi, unos rui­dos y músi­ca alta que se habría escu­cha­do en la casa de Bazan, su supues­to ner­vio­sis­mo los días pre­vios a su deten­ción, arroz de una olla en casa de Bazan y tam­bién arroz en el estó­ma­go de Anahi y cosas simi­la­res).

La caren­cia, limi­ta­cio­nes y con­tra­dic­cio­nes de la Fis­ca­lía que­dó muy en evi­den­cia al invo­car el Fis­cal aspec­tos téc­ni­cos y cien­tí­fi­cos de su pro­pia cose­cha y jamás exis­ten­tes en el pro­ce­so, no incor­po­ra­das en nin­gún momen­to.

Sus plan­teos con­tra­di­je­ron a sus peri­tos pro­pios y a los nues­tros. En par­ti­cu­lar en sus vanos inten­to de des­truir al peri­to en perros de la defen­sa.

Las acu­sa­cio­nes pidie­ron que se impon­ga a Mar­cos la pena de pri­sión per­pe­tua.

La Defen­sa pidió la Abso­lu­ción.

Muchas cras y cros pudie­ron ver el deba­te por Inter­net.

Y pudie­ron com­pro­bar la pobre­za de ele­men­tos y argu­men­tos de la Fis­ca­lía.

Pudie­ron veri­fi­car las limi­ta­cio­nes y el enojo del Fis­cal del Jui­cio que inten­tó sacar el deba­te de lo jurí­di­co lle­ván­do­lo a temas que la Gre­mial de Abo­ga­dos evi­tó siem­pre como el masi­vo acom­pa­ña­mien­to a Mar­cos Bazan duran­te estos años que el Fis­cal dice que no exis­tie­ron .

El Fis­cal dijo que Bazan esta­ba solo y sin acom­pa­ña­mien­to de nadie. Men­cio­nó tres o cua­tro orga­nis­mos dicien­do que “jamás estu­vie­ron”.

Nos obli­gó así a tener que recor­dar­le que esos orga­nis­mos no sólo estu­vie­ron sino que pidie­ron ser vee­do­res en el jui­cio y están ofre­ci­dos como tes­ti­gos en la Recu­sa­ción al Tri­bu­nal.

Con sus plan­teos obli­ga a los ami­gos y fami­lia­res de Mar­cos a tener que enviar­le al Tri­bu­nal cien­tos de adhe­sio­nes y videos que se reci­bie­ron.

Y tam­bién obli­ga a los fami­lia­res y ami­gos de Mar­cos a tener que pedir NUEVOS VIDEOS Y ADHESIONES diri­gi­dos direc­ta­men­te al Tri­bu­nal, esta vez con la legi­ti­mi­dad de que el jui­cio y los ale­ga­tos se pudie­ron ver.

La Fis­ca­lía fue con­tra­dic­to­ria con­si­go mis­ma por­que por un lado habló de la fal­ta de apo­yo a Bazan y por otro inten­tó , al prin­ci­pio y al final, echar mano a argu­men­tos polí­ti­cos como pegar­le a Nora Cor­ti­ñas y a los que se soli­da­ri­za­ron con Mar­cos inci­tan­do al Tri­bu­nal a que no los escu­che.

La Defen­sa de la Gre­mial refu­tó todos y cada uno de los argu­men­tos de las acu­sa­cio­nes públi­cas y pri­va­das.

E insis­tió en que nada, abso­lu­ta­men­te nada en el Jui­cio dio la míni­ma sos­pe­cha de que Anahí pudo cono­cer o tener una rela­ción direc­ta o indi­rec­ta con Mar­cos, ni éste con Villal­ba.

Lo inten­ta­ron las fis­ca­les que le arma­ron la cau­sa y no pudie­ron encon­trar nada.

Y lo reite­ró la Fis­ca­lía en el jui­cio fra­ca­san­do.

La pro­pia AFI, (Agen­cia Fede­ral de Inte­li­gen­cia, ex SIDE ) infor­mó al Tri­bu­nal que de sus escu­chas e inves­ti­ga­cio­nes no sur­gió nada que rela­cio­na­ra a Bazan con Anahí.

La Defen­sa no se pri­vó de enros­trar­le al Tri­bu­nal las arbi­tra­rie­da­des en que incu­rrie­ron duran­te todo el jui­cio y cómo nos ata­ron de manos impi­dién­do­nos ejer­cer la Defen­sa con liber­tad.

El Tri­bu­nal con­vo­có para el día 27 de mayo a dar el vere­dic­to.

La Defen­sa man­tie­ne la mis­ma des­con­fian­za el el TC 7 de Lomas y los jue­ces que lo inte­gran podrán tener la opor­tu­ni­dad de dar una señal a la gen­te de que están en con­di­cio­nes de rever­tir todo lo que hicie­ron y a no con­su­mar otra abe­rra­ción judi­cial.

Aso­cia­ción Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das de la Repú­bli­ca Argen­ti­na

Mayo 2020

El vere­dic­to se dará a cono­cer el 27 de mayo

Ami­gos

de Anahí y orga­ni­za­cio­nes femi­nis­tas pidie­ron que no se cie­rre la cau­sa

y se reabra la inves­ti­ga­ción. Tes­ti­gos reser­va­dos habrían indi­ca­do que

la joven pudo ser secues­tra­da por más de dos per­so­nas.

En la jor­na­da de ale­ga­tos del jui­cio por el femi­ci­dio de Anahí Bení­tez, la joven de 16 años ase­si­na­da en 2017 en Lomas de Zamo­ra, el fis­cal de la cau­sa y los abo­ga­dos de la fami­lia pidie­ron pri­sión per­pe­tua para Mar­cos Bazán, uno de los impu­tados. Por su par­te, la defen­sa sos­tu­vo la inocen­cia de Bazán

al insis­tir en la fal­ta de prue­bas de su rela­ción con la víc­ti­ma y con

Mar­ce­lo Villal­ba, el otro acu­sa­do en la cau­sa. En los Tri­bu­na­les de

Lomas de Zamo­ra, ami­gos de Anahí y orga­ni­za­cio­nes femi­nis­tas pidie­ron que no se cie­rre la cau­sa y se reabra la inves­ti­ga­ción de un caso que aún deja pre­gun­tas abier­tas.

La últi­ma jor­na­da pre­via al vere­dic­to de los jue­ces

Eli­sa López Moyano, Rober­to Con­ti y Rober­to Lugo­nes, del Tri­bu­nal Oral

Cri­mi­nal 7 de Lomas de Zamo­ra, ini­ció con el ale­ga­to del fis­cal Hugo Carrión. El fun­cio­na­rio pidió la pri­sión per­pe­tua de Mar­cos Bazán como coau­tor, o alter­na­ti­va­men­te par­tí­ci­pe nece­sa­rio, de los deli­tos de «pri­va­ción ile­gal de la liber­tad agra­va­da, homi­ci­dio agra­va­do por ale­vo­sía, cri­mi­nis cau­sa y por mediar vio­len­cia de géne­ro», y par­tí­ci­pe nece­sa­rio de «abu­so sexual agra­va­do por acce­so car­nal». Como prin­ci­pal evi­den­cia, Carrión alu­dió al ras­tri­lla­je del perro Bruno,

rea­li­za­do el 7 de agos­to de 2017, tres días des­pués de que el cadá­ver

apa­re­cie­rá a 300 metros de la casa de Bazán en la Reser­va San­ta

Cata­li­na. Ese día el perro siguió el ras­tro de la ropa de Anahí has­ta el domi­ci­lio del acu­sa­do, don­de se le hizo olfa­tear la fun­da de su almoha­da. Al seguir este olor, Bruno lle­gó al foso don­de el cuer­po había sido halla­do.

Sobre esto tam­bién se basó Gui­ller­mo Ber­nanrd Kri­zan, abo­ga­do de la

madre de Anahí, Sil­via Pérez, para pedir la mis­ma pena. Tan­to Carrión

como Kri­zan reco­no­cie­ron que las prue­bas direc­tas son pocas y que «la acu­sa­ción tie­ne alto con­te­ni­do indi­cia­rio», según pala­bras del abo­ga­do. Sin embar­go, Kri­zan ase­gu­ró que «las evi­den­cias per­mi­ten recons­truir el con­tex­to, hay indi­cios gra­ves, pre­ci­sos y con­cor­dan­tes». Para el fis­cal «los indi­cios dan por pro­ba­da nues­tra hipó­te­sis».

La hipó­te­sis de Carrión es que Bazán cono­cía a Anahí y jun­to a Villal­ba, que dejó de ser juz­ga­do al ale­gar pro­ble­mas psi­quiá­tri­cos, se apro­ve­chó de su con­fian­za y la secues­tró el 29 de julio de 2017. El fis­cal ale­ga que la joven fue rete­ni­da y dro­ga­da en la casa de San­ta Cata­li­na para ser abu­sa­da por Villal­ba, lo que se com­pro­bó al encon­trar­se su ADN en ras­tros de semen halla­dos en el cuer­po de la víc­ti­ma. Según Carrión, al ver la bús­que­da poli­cial, ambos «toma­ron la deci­sión de qui­tar­le la vida».

Sin embar­go, la defen­sa del acu­sa­do, lle­va­da ade­ñan­te por

Eduar­do Soa­res y Rosa­rio Fer­nán­dez, de la Aso­cia­ción Gre­mial de

Abo­ga­dos, ale­gó que des­de la eta­pa de ins­truc­ción has­ta el jui­cio no se halla­ron prue­bas de la rela­ción entre los acu­sa­dos ni de Bazán con la víc­ti­ma. «Los ami­gos más con­fi­den­tes de Anahí tes­ti­fi­ca­ron que ella no cono­cía a Bazán,

que si lo hubie­ra hecho lo sabrían», afir­mó Soa­res, quien agre­gó que

«lo mis­mo suce­de con Villal­ba, no hay nada para pro­bar la rela­ción».

Por su par­te, Fer­nán­dez se refi­rió al ras­tri­lla­je y ase­gu­ró que «no se cum­plió la cade­na de cus­to­dia»,

ya que la pren­da de Anahí fue entre­ga­da al encar­ga­do del ras­tri­lla­je un

día antes de su rea­li­za­ción, y que él la retu­vo sin cus­to­dia poli­cial

has­ta el día siguien­te. Soa­res aña­dió que, una vez halla­do el cuer­po, el foso se con­vir­tió en «zona libe­ra­da, sin res­guar­do, cual­quie­ra pudo ir y venir».

Tras anun­ciar que el vere­dic­to se dará a cono­cer el pró­xi­mo miér­co­les

27 de mayo, la jue­za Moyano cedió la pala­bra a la madre de Anahí, quien

ase­gu­ró que para ella Bazán es cul­pa­ble. Sin embar­go, «toda­vía fal­ta

mucho: juz­gar a Villa­ba y a otras per­so­nas que nom­bra­ron tes­ti­gos de

iden­ti­dad reser­va­da», aña­dió.

Duran­te la jor­na­da, la Comi­sión Ver­dad, Jus­ti­cia y

Trans­pa­ren­cia por Anahí Bení­tez se movi­li­zó a los Tri­bu­na­les para

denun­ciar que «pre­ten­den cerrar la cau­sa a espal­das del movi­mien­to

femi­nis­ta. Pelea­mos por la reaper­tu­ra para saber qué pasó con nues­tra

com­pa­ñe­ra». El Cen­tro de Estu­dian­tes de la Escue­la Nor­mal Anto­nio

Mentryut de Ban­fi­eld, al que asis­tía Anahí, advir­tió en un comu­ni­ca­do:

«Segui­mos con dudas ¿Quié­nes mata­ron a Anahí? ¿Dón­de estu­vo los días que per­ma­ne­ció des­apa­re­ci­da? ¿Por qué hablan de jus­ti­cia cuan­do Villal­ba no pre­sen­cia el jui­cio por­que su con­di­ción men­tal ‘no lo per­mi­te’?».

Ade­más de los tes­ti­gos reser­va­dos que habrían indi­ca­do que la víc­ti­ma pudo ser secues­tra­da por más de dos per­so­nas, la cau­sa escon­de otras pis­tas . El 22 de diciem­bre de 2017, a solo cua­tro meses del ase­si­na­to, Damián

Lozano, enton­ces jefe del dis­tri­to Lomas de Zamo­ra Nor­te de la

Bonae­ren­se, fue dete­ni­do tras la inves­ti­ga­ción de una red de tra­ta que

ope­ra­ba en el barrio Par­que Barón, don­de vivía Anahí. La comi­sa­ría 9° de ese barrio, alla­na­da en el mis­mo mar­co, fue la encar­ga­da del ope­ra­ti­vo de bús­que­da de Anahí Bení­tez.

Infor­me: San­tia­go Brunetto.P12