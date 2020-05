39 ANIVERSARIO DEL CASO ALMERÍA, SIGUE SIN CERRARSE – La otra Andalucía

Des­de la asam­blea local de Nación Anda­lu­za en Alme­ría, en el 39º aniver­sa­rio del ase­si­na­to de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Mon­te­ro, el cono­ci­do como Caso Alme­ría, que­re­mos seguir denun­cian­do la impu­ni­dad de la que han dis­fru­ta­do todos los guar­dias civi­les impli­ca­dos y la no asun­ción de la ver­dad de los hechos y por tan­to la fal­ta de repa­ra­ción y de jus­ti­cia hacia los ase­si­na­dos y sus fami­lias.

Pero no sólo las dece­nas de guar­dias civi­les que inter­vi­nie­ron direc­ta­men­te en el cri­men son los res­pon­sa­bles. En ese momen­to nin­gu­na ins­ti­tu­ción del esta­do espa­ñol reco­no­ció los hechos. Es más, toma­ron par­ti­do por los cri­mi­na­les, lle­gan­do en años pos­te­rio­res los gobier­nos espa­ño­les, tan­to de la UCD cómo del PSOE, a com­pen­sar con dine­ro públi­co de los fon­dos reser­va­dos a los guar­dias civi­les impli­ca­dos.

Mili­tan­tes hoy de nues­tra orga­ni­za­ción, Nación Anda­lu­za, que for­má­ba­mos par­te en aque­llos momen­tos pos­te­rio­res al cri­men del Comi­té de Soli­da­ri­dad de Alme­ría con la fami­lia de Juan Mañas, cono­ce­mos muy bien la repre­sión poli­cial que tuvo que sopor­tar la fami­lia de Pechi­na y todas aque­llas per­so­nas que for­má­ba­mos par­te de dicho Comi­té. Así como el silen­cio y pasi­vi­dad de la mayo­ría de per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes que se hacían lla­mar demó­cra­tas, tan­to de izquier­das como de dere­chas.

Autén­ti­co cri­men de esta­do. A día de hoy, los “pro­gre­sis­tas” Pedro Sán­chez y Gran­de Mar­las­ka y sus gobier­nos, siguen sin con­si­de­rar a los tres jóve­nes como víc­ti­mas del terro­ris­mo, encu­brien­do el cri­men, al no per­mi­tir que se abra la docu­men­ta­ción y que se lle­gue has­ta el fon­do en el cono­ci­mien­to real de los hechos.Franco murió en su cama, Billy el Niño aca­ba de hacer­lo en una cama de hos­pi­tal con todas sus meda­llas. Fas­cis­tas y tor­tu­ra­do­res no sólo no fue­ron per­se­gui­dos, sino que fue­ron con­de­co­ra­dos. Esta es la reali­dad del Régi­men del 78.

Hoy 39 años des­pués segui­mos exi­gien­do jus­ti­cia y repa­ra­ción. Que­re­mos acom­pa­ñar y estar de cora­zón con la fami­lia Mañas de Pechi­na y con las fami­lias de San­tan­der. Y afor­tu­na­da­men­te hay algo que el poder no ha con­se­gui­do, que es borrar nues­tra memo­ria, ni nues­tros deseos de luchar por un mun­do nue­vo. Y en esa Anda­lu­cía libre con la que soña­mos, y en la lucha por su con­se­cu­ción, siem­pre nos acom­pa­ña­ran Juan Mañas, Luis Cobo, Luis Mon­te­ro, Javier Ver­de­jo, Gar­cía Capa­rrós y todas aque­llas com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros que han caí­do bajo la repre­sión del esta­do espa­ñol.

Asam­blea local de Nación Anda­lu­za – Alme­ría

En Alme­ría, a 8 de mayo de 2020.