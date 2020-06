Sin las protestas violentas nadie habría hecho caso al asesinato de George Floyd en Estados Unidos – La otra Andalucía

Los reite­ra­dos ase­si­na­tos de afro­ame­ri­ca­nos no son pro­duc­to de una mala “prá­xis poli­cial”

La ate­rra­do­ra res­pues­ta de Trump a las pro­tes­tas popu­la­res sub­ra­ya lo poco que ha cam­bia­do la situa­ción para la mayo­ría de los esta­dou­ni­den­ses negros des­de que nació el movi­mien­to Pro-Dere­chos Civi­les. Usan­do lite­ral­men­te las pala­bras del jefe de poli­cía racis­ta Wal­ter Headly de Mia­mi, Donald Trump escri­bió este tuit: “cuan­do comien­za el saqueo, lue­go vie­ne el tiro­teo” .

En 1967, Wal­ter Head­ley se hizo famo­so por sus des­afor­tu­na­das decla­ra­cio­nes; “los negros se están apro­ve­cha­do de los dere­chos civi­les”. Por tan­to, o Trump es ver­gon­zo­sa­men­te igno­ran­te o está lla­man­do abier­ta­men­te a la vio­len­cia cuan­do uti­li­za el len­gua­je del movi­mien­to supre­ma­cis­ta blan­co.

Som­bría reali­dad

Res­pon­dien­do a una pre­gun­ta de la tele­vi­sión un poli­cía local expli­có, “la poli­cía sólo está apli­can­do el pro­to­co­lo res­pec­ti­vo”.

Floyd fue arres­ta­do por supues­ta­men­te usar bille­tes fal­sos de 20 dóla­res para com­prar ciga­rri­llos. Las imá­ge­nes mues­tran que el joven negro no se resis­te al arres­to… y mien­tras súpli­ca, un ofi­cial de poli­cía – flan­quea­do por sus cole­gas, lo asfi­xia con su rodi­lla .

Este tipo de agre­sión a la pobla­ción afro­ame­ri­ca­na es escan­da­lo­sa­men­te común en los Esta­dos Uni­dos. La muer­te de Geor­ge Floyd en Min­nea­po­lis es una tris­te reali­dad que nos recor­dó a todos el esca­lo­frian­te ase­si­na­to de Eric Gar­ner en Nue­va York en 2015 .

Estas muer­tes no son una casua­li­dad o pro­duc­to de una mala pra­xis poli­cial. Todos los días hay cien­tos de atro­ces demos­tra­cio­nes de bru­ta­li­dad poli­cial que no apa­re­cen en los titu­la­res de los medios. Solo algu­nos crí­me­nes se publi­can antes de olvi­dar­se con­ve­nien­te­men­te.

Solo en el año 2014 la poli­cía come­tió los siguien­tes ase­si­na­tos impu­ne­men­te, al más puro esti­lo holly­woo­den­se

– Don­tree Hamil­ton fue ase­si­na­do por la poli­cía con 14 dis­pa­ros en Mil­wau­kee por pre­sun­ta­men­te per­tur­bar la paz en un Star­bucks.

– Ezell Ford – otro hom­bre negro con pro­ble­mas de salud men­tal reci­bió tres dis­pa­ros en la espal­da en Nue­va York

– Akai Gur­ley: fue balea­do por la poli­cía de Nue­va York mien­tras ascen­día por una esca­le­ra oscu­ra al regre­sar a casa.

-Tamir Rice – Un niño de 12 años, fue ase­si­na­do en Cle­ve­land por poli­cías que con­fun­die­ron su arma de jugue­te con un arma real.

– Michael Brown fue ase­si­na­do a tiros en Fer­gu­son, Mis­sou­ri, lo que pro­vo­có una vio­len­ta revuel­ta urba­na.

– Breon­na Tay­lor: fue ase­si­na­da de 8 dis­pa­ros, en su pro­pio apar­ta­men­to en Louis­vi­lle, pro­vo­can­do fuer­tes dis­tur­bios en la loca­li­dad.

Lo que los medios lla­man “vio­len­tos dis­tur­bios” son en reali­dad una for­ma legi­ti­ma de pro­tes­ta pro­pia de la his­to­ria moder­na de los Esta­dos Uni­dos.

La gran ola de rebe­lio­nes en la déca­da de 1960 obli­gó al pre­si­den­te Lyn­don John­son a crear la Comi­sión Ker­ner. Esta comi­sión deci­dió per­mi­tir el ingre­so de afro­ame­ri­ca­nos a la poli­cía e intro­du­jo a rega­ña­dien­tes el lla­ma­do “moni­to­reo civil del com­por­ta­mien­to poli­cial”.

El mayor des­or­den urbano de Los Ánge­les en 1992, obli­gó a refor­mar el sis­te­ma judi­cial de los Esta­dos Uni­dos. La ima­gen de Rod­ney King sien­do gol­pea­do por la poli­cía pro­vo­có un levan­ta­mien­to que aumen­tó el res­pe­to por la diver­si­dad racial, a casi el 80% entre la pobla­ción blan­ca de esa ciu­dad.

El ase­si­na­to de Fred­die Gray – que se encon­tra­ba bajo cus­to­dia poli­cial- pro­vo­có los dis­tur­bios de 2015 en Bal­ti­mo­re for­zó una inves­ti­ga­ción judi­cial. Des­pués de la ins­truc­ción el Depar­ta­men­to de la Poli­cía Local tuvo que pagar más de 5 millo­nes de dóla­res a 100 víc­ti­mas de abu­so poli­cial, la mayo­ría afro­ame­ri­ca­nas.

Sin las pro­tes­tas vio­len­tas es muy poco pro­ba­ble que los crí­me­nes come­ti­dos por la poli­cía hubie­ran sali­do a la luz . Lo he com­pro­ba­do per­so­nal­men­te. Hace 2 días mar­che pro­tes­tan­do unas 101 millas en Bal­ti­mo­re. La mar­cha no apa­re­ció en nin­gún medio. Las pro­tes­tas pací­fi­cas no les impor­ta una mier­da a los medios de comu­ni­ca­ción.

Del motín a la revo­lu­ción

La hipo­cre­sía que con­de­na a los revol­to­sos omi­te con­ve­nien­te­men­te men­cio­nar que todo el edi­fi­cio esta­tal esta­dou­ni­den­se se fun­dó en los dis­tur­bios con­tra los bri­tá­ni­cos en el siglo XVIII.

El “Par­ti­do del Té” y la siguien­te rebe­lión de Shay fue­ron insur­gen­cias espon­tá­neas que con­tri­bu­ye­ron al derro­ca­mien­to del gobierno colo­nial y al naci­mien­to de Esta­dos Uni­dos. En su momen­to, estos levan­ta­mien­tos fue­ron con­de­na­dos por el sta­tu quo los cali­fi­có de “accio­nes terro­ris­tas”

El “Par­ti­do del Té” es la fuen­te de ins­pi­ra­ción de los supre­ma­cis­tas blan­cos cuyas recien­tes pro­tes­tas con­tra el con­fi­na­mien­to por el COVID 19 fue­ron res­guar­da­das por las mis­mas fuer­zas poli­cia­les que hoy están repri­mien­do a la pobla­ción negra y blan­ca.

Si la deman­da de jus­ti­cia de los rebel­des inde­pen­den­tis­ta fue total­men­te jus­ti­fi­ca­ble con mayor razón hoy en día deben jus­ti­fi­car­se las deman­das de la comu­ni­dad negra. Un solo dato: los his­to­ria­do­res esti­man que las ganan­cias que se obtu­vie­ron con el comer­cio de escla­vos – base del capi­ta­lis­mo esta­dou­ni­den­se – equi­va­le a bene­fi­cios supe­rio­res a los 14 billo­nes de dóla­res.

La con­de­na mora­li­zan­te por los saqueos de estos días debe­ría ser pues­ta en un con­tex­to ver­da­de­ro: el racis­mo y el supre­ma­cis­mo blan­co en los Esta­dos Uni­dos fue­ron y son un cri­men con­tra la huma­ni­dad.

Ken­nedy y la vio­len­cia

Uno de los íco­nos de la cla­se polí­ti­ca esta­dou­ni­den­se, el pre­si­den­te John F. Ken­nedy, advir­tió astu­ta­men­te: » Aque­llos que hacen impo­si­ble la revo­lu­ción pací­fi­ca harán inevi­ta­ble la revo­lu­ción vio­len­ta” .

Los afro­ame­ri­ca­nos han bus­ca­do un cam­bio pací­fi­co duran­te muchas déca­das, pero aún sufren un nivel des­pro­por­cio­na­do de des­igual­dad sis­te­má­ti­ca.

Las limi­ta­cio­nes de una pro­tes­ta exclu­si­va­men­te pací­fi­ca que­da­ron paten­te en el momen­to en que Mike Pen­ce y Donald Trump recha­za­ron la deman­da pasi­va del depor­tis­ta negro Colin Kae­per­nick en un esta­dio de fút­bol ame­ri­cano.

Trump, Pen­ce y los demás hipó­cri­tas de la éli­te no deben sor­pren­der­se que cien­tos de miles de esta­dou­ni­den­ses , de todos los colo­res, pro­tes­tan en las calles y se levan­tan con­tra la injus­ti­cia : es la úni­ca for­ma de obli­gar al sis­te­ma a pres­tar aten­ción.

Sean Led­with, pro­fe­sor de socio­lo­gía del York Colle­ge y edi­tor de la revis­ta «Coun­ter­fi­re«