30 de abril de 2020

ASUNCIÓN. El Minis­te­rio Públi­co reque­ri­rá al juz­ga­do la pri­sión pre­ven­ti­va de Fabián Mar­tí, pre­si­den­te del TEI del Par­ti­do Libe­ral, impu­tado por acce­so inde­bi­do a datos, acce­so inde­bi­do al sis­te­ma infor­má­ti­co y aso­cia­ción cri­mi­nal. El mis­mo, jun­to a otros, habría clo­na­do las tar­jeas SIM de los perio­dis­tas Cla­ri Arias y Jor­ge Torres, así como del dipu­tado Car­los Reja­la.

Tras su impu­tación, Mar­tí se pre­sen­tó hoy ante el Minis­te­rio Públi­co, pero se abs­tu­vo de decla­rar.

Las fis­ca­las del caso, Irma Llano y Sil­va­na Ota­zú, expli­ca­ron a la pren­sa que la inves­ti­ga­ción está en eta­pa inci­pien­te. Expre­sa­ron que la sos­pe­cha es que Mar­tí soli­ci­tó los ser­vi­cios de Aris­tó­bu­lo Luis Bor­dón para hac­kear las líneas tele­fó­ni­cas de los comu­ni­ca­do­res y del par­la­men­ta­rio.

“Se tuvo cono­ci­mien­to de que él tuvo con­ver­sa­ción con el señor Cla­ri Arias así como con Bor­dón”, expli­có Ota­zú res­pec­to a Mar­tí. Ambas fis­ca­les ase­gu­ra­ron que el caso no tie­ne con­no­ta­ción polí­ti­ca, como pre­ten­de ins­ta­lar la defen­sa del polí­ti­co libe­ral. “Detrás de esto están intere­ses eco­nó­mi­cos no polí­ti­cos. No es por el hecho de que él sea polí­ti­co, va a tener esa con­no­ta­ción”, afir­mó Llano.

Res­pec­to a que la defen­sa ale­gó que no tie­ne acce­so a la impu­tación, las repre­sen­tan­tes del Minis­te­rio Públi­co expli­ca­ron que soli­ci­ta­ron reser­va de actua­cio­nes. “En este momen­to nin­gún defen­sor va a tener acce­so a la car­pe­ta fis­cal. Es para pre­cau­te­lar nues­tra inves­ti­ga­ción, basán­do­nos en el Códi­go Pro­ce­sal Penal que nos da ese dere­cho de reser­var nues­tras actua­cio­nes por diez días, has­ta que la fis­ca­lía pue­da tener hechos bien con­cre­tos y orde­na­dos al res­pec­to a cada uno de los impu­tados”, sub­ra­ya­ron.

Ade­más de Mar­tí y Bor­dón, en la cau­sa está impu­tada tam­bién Liz Cen­tu­rión, a quien agre­ga­ron la sos­pe­cha de hecho puni­ble de pro­duc­ción de docu­men­tos no autén­ti­cos, ya que en su poder fue­ron halla­das auto­ri­za­cio­nes y cédu­las fal­sas. No se des­car­ta que otras per­so­nas sean inclui­das en el pro­ce­so en los pró­xi­mos días, pun­tua­li­za­ron las fis­ca­las.

