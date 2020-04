“Sin garantías que aseguren nuestra salud no debemos ir al lugar de trabajo” – La otra Andalucía

La deci­sión toma­da por el gobierno “pro­gre” de Pedro Sán­chez y Pablo Igle­sias que decre­ta que maña­na, lunes 13 de abril, se reanu­da la acti­vi­dad en empre­sas de bie­nes y ser­vi­cios no esen­cia­les, es una irres­pon­sa­bi­li­dad.

Vol­ver al esce­na­rio antes del 30 de mar­zo, es un des­pro­pó­si­to más de la ges­tión erró­nea de la cri­sis sani­ta­ria y socio­eco­nó­mi­ca, carac­te­ri­za­da por la impro­vi­sa­ción y las deci­sio­nes errá­ti­cas.

Siguien­do los cri­te­rios del gran Capi­tal, PSOE-Uni­das Pode­mos ante­po­ne los intere­ses eco­nó­mi­cos de la patro­nal y la bur­gue­sía a la salud de la cla­se tra­ba­ja­do­ra.

Los tér­mi­nos del “Real Decre­to 487⁄ 2020 , de 10 de abril”, res­pon­den exclu­si­va y cla­ra­men­te a los deseos de la CEOE. La lógi­ca depre­da­do­ra de las ganan­cias pre­va­le­ce sobre los cri­te­rios cien­tí­fi­cos de los exper­tos en la lucha con­tra la pan­de­mia.

Si los niños per­ma­ne­cen con­fi­na­dos en sus hoga­res duran­te más de un mes, si no es posi­ble cami­nar o visi­tar a fami­lia­res y ami­gos ¿cómo es posi­ble obli­gar al pro­le­ta­ria­do de la cons­truc­ción o a toda la indus­tria no vin­cu­la­da a la pro­duc­ción de mate­ria­les sani­ta­rios y ali­men­ti­cios, a tener que incor­po­rar­se a sus tra­ba­jos sin garan­ti­zar pre­via­men­te la salud?

No se sos­tie­ne esta deci­sión, que podría pro­vo­car un resur­gi­mien­to de con­ta­gios, el colap­so de un sis­te­ma de salud que des­pués de 5 sema­nas de cri­sis con­ti­núa sin medios sufi­cien­tes y al bor­de del colap­so. Pode­mos defi­nir el “Real Decre­to 487⁄ 2020 , del 10 de abril” como el decre­to que cau­sa­rá más muer­tes entre nues­tra cla­se.

Con esta medi­da, los par­ti­dos del Ibex 35, tan­to los que ocu­pan la Mon­cloa como la opo­si­ción fas­cis­ta, están envian­do al mata­de­ro a dece­nas de miles de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res gale­gos.

Que el pro­pio Gobierno publi­que una “Guía de bue­nas prác­ti­cas en los cen­tros de tra­ba­jo”, diri­gi­da a pre­ve­nir los con­ta­gios de coro­na­vi­rus, esta­ble­cien­do pau­tas orga­ni­za­ti­vas para las empre­sas [pla­ni­fi­ca­ción de entra­das y sali­das, dis­tan­cias de segu­ri­dad de 2 metros, pro­vi­sión de mate­rial de pro­tec­ción (más­ca­ras y guan­tes), ven­ti­la­ción y desin­fec­ción de ins­ta­la­cio­nes], reco­men­da­cio­nes a la cla­se tra­ba­ja­do­ra afec­ta­da, medi­das higié­ni­cas, ges­tión de resi­duos, etc., cons­ta­ta que en este momen­to no hay con­di­cio­nes obje­ti­vas para reac­ti­var la acti­vi­dad y la pro­duc­ción en empre­sas de bie­nes y ser­vi­cios no esen­cia­les.

El capi­tal y la cas­ta polí­ti­ca asa­la­ria­da que mane­ja su domi­nio y explo­ta­ción como bue­nos super­vi­so­res, apro­ve­cha esta pan­de­mia, no solo para con­de­nar­nos al ago­ta­mien­to, para con­cul­car nues­tros dere­chos y tími­das liber­ta­des que “dis­fru­ta­mos”. Aho­ra, sin el más míni­mo pudor demues­tran que nues­tra salud no les impor­ta lo más míni­mo. Solo les impor­tan las ganan­cias empre­sa­ria­les. Esta es la lógi­ca del capi­ta­lis­mo.

El gobierno espa­ñol con­ti­núa sin adop­tar las medi­das bási­cas para garan­ti­zar la salud de los tra­ba­ja­do­res y garan­ti­zar las nece­si­da­des vita­les de los tra­ba­ja­do­res asa­la­ria­dos y autó­no­mos en los pró­xi­mos meses.

Lamen­ta­mos que los lla­ma­dos sin­di­ca­tos de cla­se no con­vo­quen a una huel­ga gene­ral en la cons­truc­ción y la indus­tria que no sea esen­cial, para garan­ti­zar y así pre­ser­var la vida de miles de tra­ba­ja­do­res y, por lo tan­to, la salud de la gran mayo­ría de los tra­ba­ja­do­res gale­gos.

Para rein­cor­po­rar­se al lugar de tra­ba­jo, es esen­cial con­tar con medi­das de pro­tec­ción y con­tro­les epi­de­mio­ló­gi­cos que garan­ti­cen nues­tra salud. Sabe­mos que en la gran mayo­ría de las empre­sas no es posi­ble. No pode­mos resig­nar­nos ni dejar­nos inti­mi­dar. Son horas para pre­pa­rar­se para las gran­des bata­llas que se ave­ci­nan en el hori­zon­te.

Ago­ra Gali­za-Uni­da­de Popu­lar hace un lla­ma­do a la cla­se tra­ba­ja­do­ra afec­ta­da para que no vaya a su tra­ba­jo, abra­zan­do un dere­cho fun­da­men­tal como la defen­sa de la vida con­tra aque­llos que nos con­de­nan a pere­cer por­que solo les impor­ta la acu­mu­la­ción ili­mi­ta­da de Capi­tal a cual­quier pre­cio.

¡La lucha es el úni­co camino!

¡Solo la cla­se obre­ra sal­va a la cla­se tra­ba­ja­do­ra!

¡Por una sali­da obre­ra y popu­lar, patrió­ti­ca y socia­lis­ta!

¡Ven­ce­re­mos!

En la patria, 12 de abril de 2020