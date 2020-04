El escudo social del gobierno “de progreso” es en realidad un plan de rescate de las grandes empresas – La otra Andalucía

Otro enga­ño más del gobierno PSOE-UP. El Minis­te­rio de Eco­no­mía ha anun­cia­do que per­mi­ti­rá a las empre­sas que coti­zan en el IBEX 35 que reci­ban par­te de los 10.000 millo­nes repar­ti­dos por el ICO entre la ban­ca para ami­no­rar el impac­to de coro­na­vi­rus en su nego­cio podrán repar­tir divi­den­dos.

El Con­se­jo de Minis­tros ha apro­ba­do des­de el 24 de mar­zo las con­di­cio­nes para acce­der al pri­mer tra­mo de ava­les otor­ga­do por Eco­no­mía, que ascien­de en su pri­me­ra par­te a 20.000 millo­nes de euros (de un total de 100.000 millo­nes).

El tra­mo de los 20.000 millo­nes se divi­de en uno de 10.000 millo­nes para reno­va­cio­nes y nue­vos prés­ta­mos con­ce­di­dos a autó­no­mos y pymes, y en otro por la mis­ma can­ti­dad pero para gran­des empre­sas.

De acuer­do a la infor­ma­ción pro­por­cio­na­da en la web del ICO, se des­pren­de que no se han impues­to res­tric­cio­nes a las gran­des empre­sas que reci­ban este tipo de prés­ta­mos, algo que en otras cir­cuns­tan­cias sería lo nor­mal y que en el argot finan­cie­ro se lla­man cove­nants (con­di­cio­nes que el pres­ta­mis­ta impo­ne al deu­dor: impo­si­bi­li­dad de repar­tir divi­den­dos has­ta el pago de un por­cen­ta­je del prés­ta­mo, reser­vas de ganan­cias, etc).

En el caso de la línea de ava­les ICO a estas gran­des empre­sas, las impo­si­cio­nes son 0, y prác­ti­ca­men­te se dele­ga en las enti­da­des finan­cie­ras la abso­lu­ta y com­ple­ta ges­tión de los mis­mos. Este meca­nis­mo fue el que en los años dora­dos de las Cajas de Aho­rro resul­tó un com­ple­to desas­tre, ya que las enti­da­des ‑que tenían obli­ga­ción de eva­luar la sol­ven­cia de sus futu­ros deu­do­res- ter­mi­na­ron dan­do cré­di­to a los ami­gos.

Si bien las cir­cuns­tan­cias no son las mis­mas, esta meto­do­lo­gía de “res­ca­te” per­mi­te a los ban­cos otor­gar cré­di­to sin que sea nece­sa­rio eva­luar sol­ven­cia, por­que en caso de impa­go “paga la casa” (es decir, el Esta­do).

