Argala gaur

Un ter­cio de siglo des­pués, el capi­ta­lis­mo ha cam­bia­do pro­fun­da­men­te, aun­que sigue sien­do el mis­mo capi­ta­lis­mo en lo esen­cial. Aho­ra, el sec­tor indus­trial depen­de más que nun­ca de la Ban­ca y no a la inver­sa ; aho­ra, el grue­so de las inver­sio­nes se rea­li­zan en el mis­mo mer­ca­do finan­cie­ro y espe­cu­la­ti­vo, segui­do del mili­tar y sani­ta­rio, ser­vi­cios, etc., y cada vez menos en la indus­tria pro­duc­to­ra de valor ; aho­ra, el capi­tal finan­cie­ro-espe­cu­la­ti­vo y las gran­des cor­po­ra­cio­nes tie­nen más poder eco­nó­mi­co y polí­ti­co que la mayo­ría de los Esta­dos ; aho­ra, la cri­sis socio­eco­ló­gi­ca está a pun­to de ser catas­tró­fi­ca y se ago­tan los recur­sos natu­ra­les ; aho­ra la eco­no­mía no logra rever­tir la ten­den­cia a la caí­da de los bene­fi­cios ace­le­ra­da des­de los años 70 pese a repun­tes fuga­ces y la bru­ta­li­dad de la explo­ta­ción ; aho­ra el capi­tal fic­ti­cio y espe­cu­la­ti­vo es incon­men­su­ra­ble, y la deu­da mun­dial supera en algo más de tres veces el PIB mun­dial ; aho­ra, una de las ramas más ren­ta­bles es el nar­co­ca­pi­ta­lis­mo, la indus­tria sexual mun­dia­li­za­da, las armas y el neo-escla­vis­mo ; aho­ra el empo­bre­ci­mien­to, la pre­ca­ri­za­ción, el subem­pleo, el ham­bre… aumen­tan y tie­nen carác­ter estruc­tu­ral…

Aho­ra el dere­cho a la rebe­lión, a la resis­ten­cia con­tra la injus­ti­cia, se ha vis­to debi­li­ta­do por un con­jun­to de pre­sio­nes que no pode­mos deta­llar aquí. Sin embar­go, se tra­ta de un dere­cho ele­men­tal sin el cual no se enten­de­ría la evo­lu­ción de la espe­cie huma­na que exis­te por­que resis­te y des­obe­de­ce, por­que se defien­de ante los ata­ques que sufre. Argu­men­tar el por­qué de este dere­cho ele­men­tal no impli­ca y no exi­ge prac­ti­car­lo en sus méto­dos más duros y has­ta deses­pe­ra­dos a veces. Las diver­sas for­mas posi­bles y desea­bles, efec­ti­vas polí­ti­ca y éti­ca­men­te, de prac­ti­car el dere­cho a la rebe­lión deben deci­dir­se median­te estra­te­gias cons­cien­tes. Lo que nun­ca debe hacer­se es silen­ciar ese dere­cho ele­men­tal, ocul­tar­lo al cono­ci­mien­to de quie­nes pade­cen opre­sión y la acep­tan cre­yen­do que es volun­tad divi­na. Nun­ca debe hacer pro­pa­gan­da « demo­crá­ti­ca » para que los y las opri­mi­das renun­cien defi­ni­ti­va­men­te al dere­cho a la resis­ten­cia y acep­ten solo las vías ins­ti­tu­cio­na­les tole­ra­das por la opre­sión : eso es inhu­mano.