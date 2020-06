Por medio de esta nota pre­ten­de­mos dar infor­ma­ción sobre la situa­ción de Patxi, dos días des­pués de dejar la huel­ga de ham­bre. Ante­ayer, el día que dejó la huel­ga de ham­bre, tras­la­dar­se del módu­lo de enfer­me­ría al módu­lo 10 supu­so para él un enor­me esfuer­zo. Tam­bién subir las esca­le­ras fue cos­to­so debi­do a la debi­li­dad acu­mu­la­da. En ese pri­mer día reci­bió una die­ta líqui­da basa­da en zumos, con efec­to posi­ti­vo.

Hoy ha lla­ma­do a casa y ha expli­ca­do a su ama que le están dan­do bien la die­ta y que su cuer­po ha comen­za­do a esta­bi­li­zar­se. Ha podi­do comer man­za­na asa­da, así como purés de pata­ta y de cala­ba­za. En con­tra de lo que han difun­di­do des­de las agen­cias, Patxi no ha per­di­do 4 kilos duran­te la huel­ga de ham­bre y sed, sino 16 kilos.

Es vie­ja la estra­te­gia del enemi­go de difun­dir que las huel­gas de ham­bre de lxs mili­tan­tes polí­ticxs son fal­sas. Tam­bién ante­rior­men­te hemos cono­ci­do cosas pare­ci­das, y no pue­de haber nada más mez­quino que men­tir sobre la dura lucha que rea­li­za alguien que no encuen­tra otro camino que ese para defen­der sus dere­chos. Des­afor­tu­na­da­men­te, ade­más de los fas­cis­tas, tam­bién la social­de­mo­cra­cia auto­no­mis­ta ha pues­to en duda que Patxi haya rea­li­za­do la huel­ga de sed, ali­neán­do­se con Vocen­to, OK Dia­rio, El Inde­pen­dien­te y otros pseu­do-dia­rios.

Des­pués de ser hos­pi­ta­li­za­do a con­se­cuen­cia de un fallo renal, Patxi comen­zó a beber recu­pe­ran­do algo de peso. Esto suce­de por­que al estar el cuer­po des­hi­dra­ta­do, al beber comien­za a absor­ber el agua. Lue­go empe­zó a per­der peso de nue­vo como con­se­cuen­cia de la huel­ga de ham­bre, como decía­mos, has­ta per­der 16 kilos.

Duran­te este últi­mo mes, des­de los mis­mos sec­to­res (dia­rios fas­cis­tas y social­de­mo­cra­cia auto­no­mis­ta) se ha pues­to en duda la salud men­tal de Patxi. Duran­te la his­to­ria ha sido habi­tual pre­sen­tar a lxs mili­tan­tes revo­lu­cia­na­rixs como si estu­vie­ran locxs para inten­tar derri­bar su carác­ter polí­ti­co sin nece­si­dad de argu­men­tar. Qui­sié­ra­mos pre­gun­tar a quie­nes difun­den esa basu­ra, que en qué des­pa­cho polí­ti­co han hecho un diag­nós­ti­co psi­co­ló­gi­co sobre Patxi. ¡Qué fal­ta de res­pe­to por un mili­tan­te polí­ti­co de pri­me­ra línea!

Patxi lle­va 18 años en la cár­cel, ha sido dos veces dete­ni­do, dos veces inco­mu­ni­ca­do, dos veces encar­ce­la­do y dos veces sal­va­je­men­te tor­tu­ra­do. Ha pasa­do 15 años en gale­rías de ais­la­mien­to. Y duran­te la huel­ga de ham­bre ha esta­do en con­tac­to con su psi­có­lo­ga de con­fian­za. ¿Alguien se ima­gi­na, por poner un ejem­plo, si se tra­ta­ra como a una loca a una mujer que ha sido vio­la­da, por el hecho de hablar con una psi­có­lo­ga? Pues eso es lo que deter­mi­na­da gen­te caren­te de éti­ca ha hecho con Patxi.

En lo que res­pec­ta a las razo­nes por las que Patxi aban­do­nó la huel­ga de ham­bre, dijo que que­ría escri­bir­las él, a lo que ayer aña­dió que qui­zá nece­si­te algu­nos días para hacer­lo debi­do a la debi­li­dad acu­mu­la­da. Ya sabe­mos que en el sec­tor de las noti­cias man­da la inme­dia­tez, pero espe­rar unos días no cam­bia en nada los por­me­no­res de la lucha de Patxi ni el valor de la lec­tu­ra que debe hacer. Pedi­mos com­pren­sión y pacien­cia.

Por últi­mo, la lucha de Patxi ha deja­do al des­cu­bier­to la cruel­dad de la cár­cel así como el hecho de que el úni­co come­ti­do de esta es rom­per a las per­so­nas. Por eso la lucha no ter­mi­na aquí. Varias movi­li­za­cio­nes se man­tie­nen, y tan pron­to como poda­mos dare­mos a cono­cer nue­vas ini­cia­ti­vas. Gora Patxi, eta jo eta ke amnis­tia lor­tu arte!

Maña­na movi­li­za­cio­nes en Bil­bo fren­te a Sabin Etxea, en el Bou­le­vard de Donos­tia, en Legu­tio, así como el domin­go en Onda­rroa, entre otras.

En Eus­kal Herria, a 12 de junio de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.