Euskal Herria. La Gremial de Abogadxs de Argentina denuncia la situación del preso vasco Patxi Ruiz

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 20 mayo 2020

LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS DENUNCIA LA SITUACIÓN DEL PATXI RUIZ PRESO POLÍTICO VASCO DENUNCIAMOS AL ESTADO ESPAÑOL, AL SERVICIO PENITENCIARIO ESPAÑOL, A LA DIRECCIÓN DEL PENAL DE MURCIA Y SOBRE TODO A LOS MÉDICOS PENITENCIARIOS Y DE JUSTICIA.

A tan­tos que­ri­dos ami­gos, ami­gas y com­pa­ñe­ros de la Argen­ti­na.

A tan­tos en todo el mun­do.

No es fácil a veces que una madre que le ase­si­na­ron el hijo ‑pobre de toda pobre­za- en situa­ción de Gati­llo Fácil, pue­da inte­re­sar­le la suer­te de un pre­so Vas­co a 17 mil kms de acá.

Por qué debe­ría impor­tar­le los pre­sos vas­cos a los cien­tos y miles que sufren ham­bre y mise­ria en nues­tros barrios.

Qué ten­dría que ver la suer­te de los pre­sos vas­cos con las cau­sas arma­das.

Por qué debe­rían siquie­ra ter­mi­nar de leer esto las comu­ni­da­des de pue­blos ori­gi­na­rios mapu­ches, Wichi, Qom, etc con sus luchas dia­rias con­tra la repre­sión y por su auto­de­ter­mi­na­ción en sus tie­rras si noso­tros les veni­mos con este tema de los vas­cos pre­sos y murien­do.

Los miles de pre­sos socia­les que toma­ron cár­ce­les duran­te muchos días por su situa­ción no ten­drían razón algu­na para pen­sar en pre­sos vas­cos.

Qui­zás eso mis­mo podría decir­se de muchos her­ma­nos y her­ma­nas de otros paí­ses.

Qui­zás la úni­ca, peque­ña e insig­ni­fi­can­te coin­ci­den­cia en todos los aquí men­cio­na­dos y muchos más, es que la Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das los ha defen­di­do a todos sin excep­ción, y sin pedir nada. Si plan­tear con­di­ción algu­na.

Qui­zás el solo y pobre hecho de que la Gre­mial estu­vo cuan­do todos estos dife­ren­tes sec­to­res nos nece­si­ta­ron, sir­va para poner la aten­ción en un pre­so polí­ti­co Vas­co que está murien­do en las cár­ce­les espa­ño­las.

Patxi Ruiz es un pre­so polí­ti­co Vas­co que lle­va muchos años en pri­sión.

Es un com­pa­ñe­ro.

Es alguien que lucha por la Libe­ra­ción Nacio­nal y Social de su Patria Vas­ca.

Lucha por lo mis­mo que lucha­mos noso­tros. Nun­ca pen­se­mos que de la explo­ta­ción Capi­ta­lis­ta y de la domi­na­ción Impe­ria­lis­ta nos sal­va­mos solos.

Los pre­sos polí­ti­cos vas­cos viven en durí­si­mas con­di­cio­nes pero no dejan de luchar.

Y Patxi es un guda­ri (gue­rre­ro, lucha­dor, gue­rri­lle­ro, en len­gua vas­ca) que ha pues­to su joven vida a la Libe­ra­ción de Eus­kal Herria, la Patria Vas­ca.

Las luchas de hom­bres y muje­res como Patxi están direc­ta­men­te rela­cio­na­das con las nues­tras aun­que nues­tros enemi­gos inten­ten divi­dir­las.

Patxi se está murien­do en una de las más duras cár­ce­les espa­ño­las, la de Mur­cia.

Ini­ció una huel­ga de ham­bre seca hace 9 días que le está lle­van­do la vida.

Por supues­to le sobran razo­nes.

La vida de Patxi se apa­ga, se la lle­va el Esta­do terro­ris­ta espa­ñol, sea quien fue­re quien los gobier­ne. Des­de Fran­co has­ta aho­ra, todos los gober­nan­tes espa­ño­les repri­men sal­va­je­men­te a los inde­pen­den­tis­tas vas­cos.

Se la lle­va el Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio espa­ñol y en par­ti­cu­lar el Direc­tor del Penal de Mur­cia, quien actúa con una cruel­dad medie­val.

Y sobre todo le están qui­tan­do la vida, las estruc­tu­ras de médi­cos peni­ten­cia­rios y judi­cia­les, los peo­res de todos.

Que­ri­do Patxi: los que te que­re­mos y reco­no­ce­mos como Guda­ri, no te que­re­mos muer­to.

Esta­mos con vos y con toda tu fami­lia.

No nos atre­ve­mos a cues­tio­nar tu deci­sión pero sin­ce­ra­men­te, te que­re­mos vivo, fuer­te, lúci­do y que pue­das seguir la lucha.

Tu carác­ter de pre­so polí­ti­co en sí mis­mo te hace lucha­dor y no qui­sié­ra­mos que tus enemi­gos de cla­se y de domi­na­ción ten­gan otro cuer­po para ensa­ñar­se.

Pero como sea, ocu­rra lo que ten­ga que ocu­rrir esta­mos con vos.

A Patxi lo defien­den los cole­gas Ain­hoa Mejías y Jose­ba Agu­do, ambos com­pa­ñe­ros de AKAB, que sig­ni­fi­ca en cas­te­llano Abo­ga­dos por las Liber­ta­des Colec­ti­vas.

AKAB es nues­tra con­tra­par­te en Eus­kal Herria, es como si fue­ra la Gre­mial allá. Y esos abo­ga­dos son com­pa­ñe­ros muy que­ri­dos.

Este fin de sema­na ambos tuvie­ron que via­jar casi mil kiló­me­tros para inten­tar ver a su defen­di­do Patxi y hacer mala­ba­res duran­te dos días para poder ingre­sar ante la rotun­da opo­si­ción del Direc­tor del Penal de Mur­cia.

La Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das hace suya la lucha de Patxi Ruiz y la de los com­pa­ñe­ros Abo­ga­dos que lo defien­den.

Algu­nos cole­gas de esta Gre­mial sabe­mos lo que es estar pre­so y ‑reite­ra­mos- no que­re­mos muer­to a Patxi y oja­la tuvié­ra­mos los argu­men­tos para hacer­lo desis­tir y que pue­da apor­tar lo mucho que tie­ne para las lar­gas tareas de lucha que con­ti­nua­rán.

Y oja­la poda­mos con­ven­cer a tan­tos y tan­tas en Argen­ti­na y el Mun­do que la lucha de Patxi Ruiz y de los inde­pen­den­tis­tas vas­cos es igual a las nues­tras.

Aso­cia­ción Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das de la Repú­bli­ca Argen­ti­na.

Mayo 2020