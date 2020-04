En esta undé­ci­ma entre­ga de un total de doce que hace­mos para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran, desa­rro­lla­re­mos la evo­lu­ción de la lucha de cla­ses des­de el ini­cio de la con­tra­rre­vo­lu­ción impe­ria­lis­ta equí­vo­ca­men­te lla­ma­da neo­li­be­ral, en la mitad de los años seten­ta has­ta el pre­sen­te; y en la duo­dé­ci­ma y últi­ma con­clui­re­mos con la teo­ría de la cri­sis a modo de sín­te­sis del mar­xis­mo.

Este era el plan ini­cial de la obra, pero esta­mos en uno de esos momen­tos en los que el esta­lli­do de la reali­dad se impo­ne sobre los pla­nes inte­lec­tua­les ante­rio­res a la heca­tom­be. Marx redac­tó varias veces El Capi­tal para inte­grar en la obra gene­ral las lec­cio­nes extraí­bles de las nue­vas con­tra­dic­cio­nes. Lenin usa­ba la fra­se «[…] la revo­lu­ción ense­ña…» para mos­trar cómo la dia­léc­ti­ca entre la mano y la men­te, la acción y el pen­sa­mien­to exi­gía la auto­crí­ti­ca de lo ya rea­li­za­do ante el per­ma­nen­te cam­bio de lo real. Las y los mar­xis­tas se han carac­te­ri­za­do siem­pre por inte­grar las más recien­tes for­mas de la con­tra­dic­ción obje­ti­va en el movi­mien­to de la con­tra­dic­ción sub­je­ti­va por­que lo nue­vo expli­ca mejor que lo vie­jo la dia­léc­ti­ca de la uni­dad y lucha de con­tra­rios. Por esto, Marx decía que es la anato­mía del hom­bre la que nos des­cu­bre los secre­tos de la anato­mía del mono.

Muy en resu­men, el mar­xis­mo sos­tie­ne que la pro­gre­sión de las fuer­zas pro­duc­ti­vas impli­ca la regre­sión huma­na en la socie­dad capi­ta­lis­ta; que a par­tir de un deter­mi­na­do momen­to las fuer­zas pro­duc­ti­vas devie­nen fuer­zas des­truc­ti­vas; que la natu­ra­le­za ter­mi­na ven­gán­do­se de la socie­dad bur­gue­sa que la ha redu­ci­do a mer­can­cía; que las cri­sis par­cia­les o sub­cri­sis se acu­mu­lan y entre­la­zan dan­do el sal­to cua­li­ta­ti­vo a cri­sis devas­ta­do­ras; que la ley gene­ral de la acu­mu­la­ción de capi­tal y la ley ten­den­cial de la caí­da de la tasa media de ganan­cia son las prin­ci­pa­les fuer­zas sub­te­rrá­neas que hacen que las cri­sis de sobre­pro­duc­ción, sub­con­su­mo, pro­por­cio­na­li­dad y rea­li­za­ción, tien­dan a con­fluir en cri­sis estruc­tu­ra­les que esta­llan ani­qui­lan­do vidas y bie­nes; que estas cri­sis ponen al pro­le­ta­ria­do ante la dis­yun­ti­va de lan­zar­se a la revo­lu­ción o sufrir una derro­ta aplas­tan­te; que la suce­sión de derro­tas obre­ras refuer­za la irra­cio­na­li­dad bur­gue­sa, la del bru­jo que no pue­de dome­ñar las fuer­zas infer­na­les que ha desata­do con sus con­ju­ros ace­le­rán­do­se la espi­ral que pue­de aca­bar en la des­truc­ción mutua de las cla­ses en con­flic­to; que la úni­ca alter­na­ti­va es la de crear orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias que man­ten­gan vivas la memo­ria y la teo­ría, impul­sen la auto­or­ga­ni­za­ción, la auto­de­fen­sa y la inde­pen­den­cia polí­ti­ca de cla­se, orga­ni­cen la des­truc­ción del poder del capi­tal y la vic­to­ria del poder pro­le­ta­rio…

Des­de ini­cios de los años sesen­ta la nue­va indus­tria de la cul­tu­ra bur­gue­sa, las uni­ver­si­da­des esta­ta­les o pri­va­das, los ser­vi­cios secre­tos, las ins­ti­tu­cio­nes polí­ti­cas, los empre­sa­rios, etc., coop­ta­ban cada vez más a la cas­ta inte­lec­tual, a la gau­che divi­ne, al «mar­xis­mo aca­dé­mi­co». Alre­de­dor de dos déca­das des­pués, esta eli­te esta­ba tan des­ac­ti­va­da que fue inca­paz de resis­tir al neo­li­be­ra­lis­mo faci­li­tan­do que muchos de sus miem­bros se inte­gra­ran en él, a pesar de la impre­sio­nan­te olea­da de lucha sos­te­ni­da en esos años. Las «modas post» –post­mar­xis­mo, post­mo­der­nis­mo, postes­truc­tu­ra­lis­mo, popu­lis­mo demo­crá­ti­co, etc.– per­mi­tían toda una serie de diva­ga­cio­nes fan­ta­sio­sas que no eran sino mer­can­cías ideo­ló­gi­cas de usar y tirar en el mer­ca­do de la alie­na­ción feti­chis­ta de masas. Espe­cial impac­to para­li­zan­te tuvie­ron, por un lado, la ampu­tación de la radi­ca­li­dad de Grams­ci rea­li­za­da por el euro­co­mu­nis­mo, fal­seán­do­lo y, por otro, el ata­que impla­ca­ble a la teo­ría mar­xis­ta del Esta­do y de la vio­len­cia, faci­li­ta­do por la obra de Fou­cault y su deri­va refor­mis­ta. Sobre este desier­to avan­za­rían lue­go otras for­mas de la ideo­lo­gía bur­gue­sa como los mitos del «nue­vo capi­ta­lis­mo sin cri­sis», la «eco­no­mía de la inte­li­gen­cia» o de lo «inma­te­rial», la des­apa­ri­ción del impe­ria­lis­mo sus­ti­tui­do por la «gober­nan­za mun­dial», etc.

La derro­ta pro­le­ta­ria en Occi­den­te no fue cau­sa­da tan­to por la «trai­ción» de este gru­po espe­cial de asa­la­ria­dos, como por la con­jun­ción de varios fac­to­res: la fuer­za irra­cio­nal del feti­chis­mo de la mer­can­cía en auge des­de la déca­da de los años cin­cuen­ta; el nacio­na­lis­mo impe­ria­lis­ta azu­za­do por la pren­sa con­tra las gue­rras de libe­ra­ción anti­im­pe­ria­lis­ta que debi­li­ta­ban el poder occi­den­tal; la nue­va estra­te­gia repre­si­va del capi­ta­lis­mo; la pre­sión des­mo­vi­li­za­do­ra y fre­cuen­te­men­te reac­cio­na­ria del euro­co­mu­nis­mo, entre otras más. Un papel cla­ve en la derro­ta lo tuvie­ron los apa­ra­tos de poder impe­ria­lis­ta, el FMI, sobre todo, cuya sal­va­je inhu­ma­ni­dad es silen­cia­da en todo momen­to por la pren­sa. El ata­que a la teo­ría mar­xis­ta del Esta­do, del poder y de la vio­len­cia, faci­li­tó la ocul­ta­ción del papel cri­mi­nal del FMI y otras ins­ti­tu­cio­nes del capi­tal –por ejem­plo, la miti­fi­ca­ción reac­cio­na­ria de la Unión Euro­pea y su euro­im­pe­ria­lis­mo – , des­vian­do la aten­ción hacia nebu­lo­sas inasi­bles con­ver­ti­das en man­tras que lo jus­ti­fi­can todo: el neo­li­be­ra­lis­mo, la glo­ba­li­za­ción, el mer­ca­do finan­cie­ro, el «terro­ris­mo»…, o hacia con­cep­tos enton­ces de moda como «bio­po­lí­ti­ca» y «necro­po­lí­ti­ca»: pocas veces en la his­to­ria del pen­sa­mien­to, tan­tas pala­bras han teni­do tan poca rique­za con­cep­tual han crea­do tan­ta con­fu­sión.

Para fina­les de los años ochen­ta y excep­tuan­do a las izquier­das que arries­ga­ban su vida en la lucha de libe­ra­ción anti­im­pe­ria­lis­ta, como la vic­to­ria nica­ra­güen­se en 1979 y otras muchas, como la inva­sión de Gre­na­da en 1983, y en la lucha arma­da en el seno del impe­ria­lis­mo, sal­vo esta área, los mar­xis­tas eran pocos entre los afi­lia­dos a los par­ti­dos «comu­nis­tas» y a los sin­di­ca­tos, y a los millo­nes de per­so­nas que vivían en paí­ses «socia­lis­tas». Recor­de­mos que empe­za­mos la pri­me­ra entre­ga de esta serie recor­dan­do las pala­bras de un revo­lu­cio­na­rio vene­zo­lano con las que des­cri­bía la difi­cul­tad de ser mar­xis­ta. Aun así, entre los años sesen­ta y ochen­ta se habían desa­rro­lla­do crí­ti­cas al capi­ta­lis­mo que con el Covid-19 demues­tran su acier­to y vigen­cia. Por ejem­plo, la lucha por la sani­dad públi­ca y por otra salud; la defen­sa de la natu­ra­le­za des­de el eco­lo­gis­mo socia­lis­ta; la eman­ci­pa­ción de la mujer tra­ba­ja­do­ra; alter­na­ti­vas de resis­ten­cia colec­ti­va, comu­nal, coope­ra­ti­va; gru­pos de cien­cia-crí­ti­ca fren­te a la tec­no­cien­cia bur­gue­sa; la lucha con­tra la mili­ta­ri­za­ción y los deba­tes sobre la «fase exter­mi­nis­ta» del capi­ta­lis­mo; un inter­na­cio­na­lis­mo con­se­cuen­te; la reac­ti­va­ción de la radi­ca­li­dad teó­ri­ca mar­xis­ta, etc.

Como se apre­cia, des­de mil cami­nos y siem­pre en medio de la lucha, se avan­za­ba hacia la con­cre­ción de la teo­ría mar­xis­ta de la cri­sis sis­té­mi­ca de la civi­li­za­ción del capi­tal. Poco tiem­po des­pués de la con­tra­ofen­si­va neo­li­be­ral esta­lló el Lunes Negro del 19 de octu­bre de 1987, hun­dién­do­se las bol­sas del mun­do con pér­di­das inmen­sas: un avi­so de lo que se esta­ba ges­tan­do en la esen­cia irra­cio­nal de la socie­dad bur­gue­sa. Una de sus res­pues­tas a este bata­ca­zo insos­pe­cha­do fue impo­ner el Con­sen­so de Washing­ton de 1989 – 1990, estra­te­gia para la liqui­da­ción de la sobe­ra­nía de pue­blos y Esta­dos y para faci­li­tar la libre cir­cu­la­ción de capi­ta­les por el mun­do excep­to en los muy pro­te­gi­dos Esta­dos impe­ria­lis­tas. Este Con­sen­so abría de par en par los ata­ques a la Natu­ra­le­za, mul­ti­pli­can­do expo­nen­cial­men­te las cau­sas socio­eco­ló­gi­cas, eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas que han crea­do el Covid-19. Pues bien, apar­te de en otros muchos tex­tos, en El Capi­tal se encuen­tra la expli­ca­ción teó­ri­ca bási­ca de esta deba­cle, cuan­do se expo­nen las seis prin­ci­pa­les medi­das bur­gue­sas que con­tra­rres­tan tem­po­ral­men­te la ley ten­den­cial de caí­da de la tasa media de bene­fi­cio. Es impor­tan­te resal­tar lo de «prin­ci­pa­les» por­que Marx sabía que había otras pero que eran secun­da­rias en el capi­ta­lis­mo de la déca­da de 1860. Años des­pués, Engels vol­ve­ría sobre las tesis de Marx acer­ca de cómo el capi­ta­lis­mo des­tro­za­ba a la natu­ra­le­za y a la espe­cie huma­na.

El socia­lis­mo real­men­te inexis­ten­te implo­sio­nó en 1989 – 1991 por las razo­nes que hemos expli­ca­do en dos entre­gas ante­rio­res. Se des­plo­mó en el mis­mo año en el que Japón, enton­ces segun­da eco­no­mía, entra­ba en una lar­ga suce­sión de sub­cri­sis que con alti­ba­jos se man­tie­nen has­ta aho­ra. Seme­jan­te con­fir­ma­ción de la vera­ci­dad de la crí­ti­ca mar­xis­ta del capi­ta­lis­mo fue des­pre­cia­da por la cas­ta inte­lec­tual exmar­xis­ta, obse­sio­na­da por resu­ci­tar las sem­pi­ter­nas tesis de la «muer­te del pro­le­ta­ria­do», del «nue­vo capi­ta­lis­mo», de los «nue­vos suje­tos», etc. Esta eli­te asa­la­ria­da pasó a apo­yar direc­ta o indi­rec­ta­men­te las agre­sio­nes impe­ria­lis­tas con­tra Irak, en la exYu­gos­la­via, en las «revo­lu­cio­nes naran­jas», en con­tra los pue­blos ára­bes con la excu­sa de la pri­ma­ve­ra ára­be, con­tra Irán, con­tra el pue­blo saha­raui, con­tra Cuba y Colom­bia, con­tra Pana­má, etc.

En medio de esa eufo­ria que pare­cía haber supe­ra­do el sus­to del Lunes Negro de 1987, esta­lló la cri­sis del Tequi­la en el Méxi­co de 1994 a cau­sa de la devas­ta­ción social impues­ta por Tra­ta­do de Libre Comer­cio con Esta­dos Uni­dos y Cana­dá: una adver­ten­cia más que no ser­vi­ría de nada por­que en menos de tres años, en julio de 1997, se hun­dían con estré­pi­to los famo­sos «tigres asiá­ti­cos», Tai­lan­dia, Mala­sia, Indo­ne­sia y Fili­pi­nas teni­dos como ejem­plo del «nue­vo capi­ta­lis­mo» sin cri­sis. El impe­ria­lis­mo occi­den­tal se sal­vó tram­pean­do la eco­no­mía para sacri­fi­car a los «tigres» has­ta enton­ces inmor­ta­les. En verano de 1998 les siguió el crack ruso con efec­tos tan devas­ta­do­res que se enco­nó al máxi­mo la lucha entre las dos fac­cio­nes más pode­ro­sas de oli­gar­quía: la más corrup­ta y entre­ga­da a Occi­den­te, repre­sen­ta­da por el alcohó­li­co Yel­tsin, fue derro­ta­da en 1999 por la menos corrup­ta y más nacio­na­lis­ta repre­sen­ta­da por Putin que fue impo­nien­do cam­bios drás­ti­cos.

El crack ruso hun­dió el fan­ta­sio­so pro­gra­ma de una de las más gran­des cor­po­ra­cio­nes finan­cie­ras yan­quis, la LTCM, ase­so­ra­da por dos pre­mios Nobel de eco­no­mía, que afir­ma­ba haber supe­ra­do para siem­pre los peli­gros de la finan­cia­ri­za­ción espe­cu­la­ti­va de alto ries­go. La FED inter­vino a la deses­pe­ra­da y Wall Street tuvo que tapo­nar la bre­cha con más de 3.600 millo­nes de dóla­res para evi­tar daños peo­res. La res­pues­ta yan­qui fue exten­der la OTAN y for­ta­le­cer el fas­cis­mo en el Este euro­peo, uti­li­zar el fun­da­men­ta­lis­mo islá­mi­co en Che­che­nia y otros paí­ses como lo había hecho en Afga­nis­tán, etc.: se tra­ta­ba de crear «pue­blos libres» que obli­gen a un gas­to mili­tar a Rusia y que sir­van de bases de ata­que en posi­bles ten­sio­nes y has­ta en gue­rras futu­ras.

Mien­tras tan­to, se reanu­da­ban las luchas obre­ras como el cara­ca­zo vene­zo­lano de 1989, las suce­si­vas huel­gas en la India des­de 1990 en ade­lan­te, los moti­nes urba­nos en Esta­dos Uni­dos en 1992, las huel­gas en Bél­gi­ca en 1993, en Corea del Sur y Méxi­co en 1994, en el Esta­do fran­cés en 1995 y 1997, en el Esta­do espa­ñol en 1994 – 1995, en Nue­va Zelan­da y Aus­tra­lia en 1995, en Esta­dos Uni­dos y Sudá­fri­ca en 1997, en Ale­ma­nia en 1998, la vic­to­ria boli­va­ria­na en Vene­zue­la de 1999, la rebe­lión argen­ti­na de 2001, la ejem­pla­ri­dad de Cuba tras resis­tir heroi­ca­men­te des­de 1991…, una cor­ta lis­ta de una recu­pe­ra­ción que, ade­más, se mos­tra­ba tam­bién en el pri­mer Foro de Sao Pau­lo de 1990 que abrió la puer­ta a cre­cien­tes reunio­nes inter­na­cio­na­les que recu­pe­ra­ban, en aque­llas con­di­cio­nes, el acier­to prác­ti­co y la valía teó­ri­ca de la Tri­con­ti­nen­tal de 1966 y en cier­ta for­ma de Ban­dung de 1955.

A la vez, era ya inne­ga­ble la recu­pe­ra­ción de la radi­ca­li­dad teó­ri­ca mar­xis­ta sobre todo enri­que­cien­do y pro­fun­di­zan­do en todos los com­po­nen­tes de la teo­ría de la cri­sis, como vere­mos en la últi­ma entre­ga. En esta vorá­gi­ne, cien­tí­fi­cos crí­ti­cos empe­za­ron a adver­tir que tar­de o tem­prano esta­lla­ría una pan­de­mia mun­dial con efec­tos estre­me­ce­do­res, des­ta­can­do la de 1994 y 2005, año de la gri­pe aviar, pero la bur­gue­sía no les hizo el menor caso. Aho­ra se sabe que no menos de 142 virus han sal­ta­do de ani­ma­les no huma­nos a ani­ma­les huma­nos y que esta trans­fe­ren­cia zoo­nó­ti­ca se inten­si­fi­ca con­for­me el capi­ta­lis­mo achi­ca y des­tru­ye sus nichos eco­ló­gi­cos, inser­tán­do­los inclu­so en la socie­dad huma­na.

Sin embar­go, era tal la cegue­ra de la cas­ta inte­lec­tual, del refor­mis­mo y de la bur­gue­sía que de nue­vo fue­ron sor­pren­di­das al comien­zo del segun­do mile­nio de nues­tra era por, al menos, dos cri­sis estre­me­ce­do­ras que jun­to a otras impul­sa­rían la actual. Por un lado, se supo que en el últi­mo siglo se habían per­di­do el 50% de los bos­ques y de la tie­rra fér­til, y que la flo­ta pes­que­ra mun­dial era un 40% más gran­de de lo que per­mi­tía la vida oceá­ni­ca; a la vez, el 50% de la huma­ni­dad care­cía de ser­vi­cios de sanea­mien­to de agua, por­cen­ta­je que aumen­ta­rá con el tiem­po, según vere­mos, y, por no exten­der­nos, se con­fir­ma­ba que el clan Bush, que colo­có dos pre­si­den­tes nor­te­ame­ri­ca­nos, esta­ba uni­do entre otras, a la pode­ro­sa trans­na­cio­nal ener­gé­ti­ca Enron, podri­da has­ta la médu­la, que cayó en la nada en 2001 jus­to cuan­do se hun­día la famo­sa y arti­fi­cial «eco­no­mía del cono­ci­mien­to» o bur­bu­ja «pun­to­com»: de mar­zo de 2000 a octu­bre de 2002 con pér­di­das del 45% del índi­ce bur­sá­til S&P y del 78% del tec­no­ló­gi­co Nas­daq. Para 2019 ese 50% de pobla­ción mun­dial sin sanea­mien­tos médi­cos había subido al 60%, el 40% de la huma­ni­dad y el 47% de las escue­las del mun­do, no tie­nen ins­ta­la­cio­nes bási­cas para lavar­se las manos.

El ago­ta­mien­to del agua pota­ble, y la sobre­ex­plo­ta­ción de la mar, de la tie­rra fér­til y de los bos­ques, por citar algu­nos de los impac­tos des­truc­to­res del capi­ta­lis­mo sobre la natu­ra­le­za, serán una de las cau­sas fun­da­men­ta­les de incre­men­to de epi­de­mias y pan­de­mias has­ta lle­gar al Covid-19. Pro­ce­so faci­li­ta­do por la des­truc­ción sis­te­má­ti­ca del mal lla­ma­do «Esta­do del bien­es­tar» (sic), a la sobre­ex­plo­ta­ción de la fuer­za glo­bal de tra­ba­jo, espe­cial­men­te de la mujer, al aumen­to de las fuer­zas repre­si­vas y a la explo­ta­ción impe­ria­lis­ta, por citar algu­nas de las ten­den­cias fuer­tes del capi­ta­lis­mo del siglo XXI, que des­man­te­lan y pri­va­ti­zan los esca­sos recur­sos públi­cos, asis­ten­cia­les y de cui­da­dos socia­les, hizo que para ini­cios del siglo XXI la estra­te­gia mun­dial des­en­ca­de­na­da des­de fina­les de los años seten­ta, ter­mi­na­ra de rom­per el meta­bo­lis­mo entre la natu­ra­le­za y la espe­cie huma­na inten­si­fi­ca­do expo­nen­cial­men­te des­de la indus­tria­li­za­ción capi­ta­lis­ta.

Las trans­fe­ren­cias zoo­nó­ti­cas de virus de ani­ma­les no huma­nos a ani­ma­les huma­nos se inten­si­fi­ca­ron des­de fina­les de la déca­da de 1960 debi­do, en sín­te­sis, a la dia­léc­ti­ca entre dos par­tes de la ley del valor: la mer­can­ti­li­za­ción de la natu­ra­le­za y la mer­can­ti­li­za­ción de la espe­cie huma­na. Por una par­te, la des­truc­ción de los ser­vi­cios socia­les, de gas­tos públi­cos, de infra­es­truc­tu­ras a car­go del Esta­do, etc.; es decir, la pri­va­ti­za­ción abso­lu­ta, total, de la socie­dad y de la espe­cie huma­na en sí mis­ma, su reduc­ción a sim­ple valor de cam­bio rea­li­za­ble en el mer­ca­do bajo la vigi­lan­cia cer­ca­na o dis­tan­te del Esta­do como cen­tra­li­za­dor estra­té­gi­co de las múl­ti­ples explo­ta­cio­nes de la fuer­za glo­bal de tra­ba­jo. Por otra par­te, la mer­can­ti­li­za­ción de la natu­ra­le­za, la rup­tu­ra del pro­ce­so meta­bó­li­co de la espe­cie huma­na den­tro de esta, rup­tu­ra impues­ta por el capi­ta­lis­mo impe­ria­lis­ta y mili­ta­ri­za­do. Bas­ta echar una ojea­da a la mul­ti­pli­ca­ción de epi­de­mias y pan­de­mias des­de la lla­ma­da gri­pe de Hong-Kong en 1968 – 1969 has­ta el Covid-19 actual para cer­ti­fi­car­lo.

Tan­to la gri­pe asiá­ti­ca cita­da como el pri­mer bro­te de ébo­la en 1976 en zonas de Áfri­ca anun­cia­ban lo que suce­de­ría si no se toma­ban rápi­das medi­das sani­ta­rias que, en esos años, solo eran fac­ti­bles en los pue­blos en tran­si­ción del capi­ta­lis­mo al socia­lis­mo, espe­cial­men­te el cubano. En el res­to, la bur­gue­sía des­tro­za­ba la sani­dad públi­ca en la medi­da en que derro­ta­ba las resis­ten­cias obre­ras y popu­la­res. Una con­fir­ma­ción incues­tio­na­ble de la dia­léc­ti­ca entre el poder y la salud lo tene­mos en el bro­te de dif­te­ria ini­cia­do en 1990 al final de la URSS, cuan­do la nue­va bur­gue­sía des­man­te­la­ba la exce­len­te sani­dad sovié­ti­ca en medio del paro, subem­pleo, empo­bre­ci­mien­to gene­ra­li­za­do y reduc­ción de la edad de vida: un ejem­plo de libro de la dia­léc­ti­ca entre poder polí­ti­co, for­mas de pro­pie­dad y natu­ra­le­za.

Des­de, al menos, 1845 los clá­si­cos del mar­xis­mo insis­tían en esta dia­léc­ti­ca que, en últi­ma ins­tan­cia, se sin­te­ti­za en lo que Lenin lla­ma­ba «el pro­ble­ma del poder»: siem­pre vuel­ve a esce­na el fan­tas­ma que ate­rro­ri­za a la bur­gue­sía, la teo­ría mar­xis­ta del Esta­do. Des­de comien­zos de los años seten­ta, la bur­gue­sía yan­qui fue cons­cien­te de que iba per­dien­do poder mun­dial y ya con el pre­si­den­te Car­ter, ante­rior a Regan, ini­ció su con­tra­ata­que: para 2004 su eufo­ria era tal por los gran­dio­sos bene­fi­cios que vol­vía a creer­se due­ña del mun­do, a pesar el aumen­to impa­ra­ble de la pobre­za en su pro­pio país. Ni pudo ni qui­so ver la catás­tro­fe de 2007, y una de las medi­das des­ti­na­das a salir de ella fue recor­tar­le a Oba­ma casi la tota­li­dad de sus fúti­les pro­me­sas elec­to­ra­les sobre ampliar la sani­dad públi­ca, mien­tras que se exten­día una pan­de­mia de opiá­ceos, dro­gas de dise­ño, alcohol y otras por entre el pro­le­ta­ria­do y la lla­ma­da «cla­se media» empo­bre­ci­da.

A la vez, gigan­tes­cos pre­su­pues­tos mili­ta­res expan­dían la tec­no­cien­cia mili­ta­ri­za­da en detri­men­to de la cien­cia de la salud públi­ca. La des­truc­ción de los ser­vi­cios socia­les y el aban­dono de la cien­cia médi­ca no ren­ta­ble se inten­si­fi­có des­de la cri­sis de 2007 aun­que entre 2009 y 2019 diver­sas epi­de­mias y pan­de­mias –gri­pe A, Sín­dro­me Res­pi­ra­to­rio, Zika, Covid-19, entre otras – , gol­pea­ron a la huma­ni­dad, pero la pode­ro­sa indus­tria far­ma­céu­ti­ca solo inves­ti­ga­ba las enfer­me­da­des con las que podía obte­ner cuan­tio­sos bene­fi­cios. Sal­van­do las dis­tan­cias, si la anato­mía del hom­bre expli­ca la del mono, la cri­sis socio natu­ral del Covid-19 expli­ca la cri­sis del capi­ta­lis­mo.

Iña­ki Gil de San Vicen­te

Eus­kal Herria, 12 de abril de 2020