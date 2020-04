Corea del Norte. Realiza prueba de misiles de crucero de corto alcance

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 14 abril 2020.-

Según el ente mili­tar sur­co­reano los pro­yec­ti­les fue­ron dis­pa­ra­dos cer­ca de la ciu­dad cos­te­ra de Mun­chon, en el este de Corea del Nor­te y cubrie­ron una dis­tan­cia de 150 kiló­me­tros antes de caer en aguas de la cos­ta este.

Ima­gen: Los nue­vos lan­za­mien­tos tie­nen lugar en la vís­pe­ra del aniver­sa­rio del difun­to fun­da­dor de Corea del Nor­te, Kim II-sung, así como de las elec­cio­nes gene­ra­les en Corea del Sur.

El Mayor Con­jun­to de Corea del Sur infor­mó este mar­tes que Corea del Nor­te reali­zó una nue­va prue­ba de misi­les de cor­to alcan­ce.

Las Fuer­zas Arma­das sur­co­re­nas siguen de cer­ca even­tua­les accio­nes mili­ta­res de Pyong­yang, al tiem­po que man­tie­nen una sóli­da pre­pa­ra­ción defen­si­va

Los nue­vos lan­za­mien­tos tie­nen lugar la vís­pe­ra del aniver­sa­rio del difun­to fun­da­dor de Corea del Nor­te, Kim Il-sung, así como de las elec­cio­nes gene­ra­les en Corea del Sur

En mar­zo de este año Corea del Nor­te reali­zó al menos tres prue­bas en los que lan­zó nume­ro­sos misi­les de cor­to alcan­ce en el mar­co de ejer­ci­cios mili­ta­res.

A fina­les de mar­zo, Pion­yang anun­ció que había ensa­ya­do un lan­za­cohe­tes múl­ti­ple «super­gran­de».

Corea del Nor­te sos­tie­ne que las prue­bas de misi­les son de carác­ter defen­si­vo para evi­tar una posi­ble ope­ra­ción en con­tra de Piong­yang por par­te de EE.UU. y sus alia­dos el sur­es­te asiá­ti­co.

*Fuen­te: Al Maya­deen