Argentina. La Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda envió una carta al Presidente

Sr.

Pre­si­den­te de la Nación Argen­ti­na

Dr. Alber­to

Fer­nán­dez

De nues­tra con­si­de­ra­ción,

Las orga­ni­za­cio­nes, movi­mien­tos y per­so­nas nuclea­das en la Auto­con­vo­ca­to­ria

por la Sus­pen­sión del Pago e Inves­ti­ga­ción de la Deu­da, que aglu­ti­na a

cen­te­na­res de orga­ni­za­cio­nes y refe­ren­tes de una gran diver­si­dad de sec­to­res y

pen­sa­mien­tos, hemos toma­do cono­ci­mien­to de la deci­sión de su gobierno de

apla­zar has­ta el pró­xi­mo año, los pagos sobre la par­te de la deu­da públi­ca emi­ti­da

en dóla­res bajo ley nacio­nal, un mon­to de apro­xi­ma­da­men­te USD 8.400 millo­nes.

Con­si­de­ra­mos que este apla­za­mien­to debe

trans­for­mar­se, de mane­ra inme­dia­ta, en una sus­pen­sión de pagos de toda la pre­sun­ta

deu­da públi­ca.

Hoy, más que nun­ca, el país nece­si­ta res­guar­dar

sus recur­sos para ase­gu­rar con prio­ri­dad la salud, la ali­men­ta­ción y otros

dere­chos huma­nos bási­cos de la pobla­ción. Para el res­to de este año, toda­vía se aguar­dan ven­ci­mien­tos de capi­tal

e intere­ses del orden de USD 10.000 millo­nes, entre pagos al FMI, a otros

orga­nis­mos mul­ti­la­te­ra­les, fon­dos de inver­sión y espe­cu­la­do­res varios.

Argen­ti­na no pue­de y no debe pagar a cos­ta de la vida y la salud, vul­ne­ran­do

aún más a los dere­chos de los pue­blos y la natu­ra­le­za ni con polí­ti­cas de

ajus­te ni con la pro­mo­ción del extrac­ti­vis­mo tóxi­co para con­tar con las divi­sas

nece­sa­rias, pos­ter­gan­do así inde­fi­ni­da­men­te la recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca y con­ti­nuan­do

con los des­pi­dos y reba­jas sala­ria­les.

Es nece­sa­rio poner fin a esta san­gría. La sus­pen­sión uni­la­te­ral y

sobe­ra­na de pagos – recur­so uti­li­za­do his­tó­ri­ca­men­te en muchos con­tex­tos y por

diver­sos gobier­nos fren­te a la injus­ti­cia del pago – debe con­ca­te­nar­se con la

inves­ti­ga­ción inte­gral, inde­pen­dien­te y par­ti­ci­pa­ti­va del con­jun­to de recla­mos

de deu­da pen­dien­tes. Resul­ta impres­cin­di­ble deter­mi­nar cuán­to hay de deu­da ile­gí­ti­ma e ile­gal,

cuán­to de deu­da odio­sa – cate­go­ría uti­li­za­da en base al Dere­cho Inter­na­cio­nal

Públi­co – y pro­ce­der a su anu­la­ción.

Sr. Pre­si­den­te, Ud. ha afir­ma­do recien­te­men­te que la prio­ri­dad es la vida

y la salud. Noso­tres ni nadie pode­mos dejar de coin­ci­dir en tal prio­ri­dad. Por

eso es nece­sa­rio no sólo sus­pen­der todos los pagos recla­ma­dos, sino ade­más dero­gar la Ley 27.544 y el DNU 250⁄ 2020 . Sobre la base del supues­to que la

res­tau­ra­ción de la sos­te­ni­bi­li­dad de la deu­da es la prio­ri­dad, auto­ri­zan las

nego­cia­cio­nes de pago en cur­so y la con­tra­ta­ción de nue­va deu­da cedien­do

juris­dic­ción a tri­bu­na­les del

exte­rior (Nue­va York, Tokio, Lon­dres…). Argen­ti­na no pue­de seguir resig­nan­do sobe­ra­nía

jurí­di­ca, dis­po­si­ción vigen­te des­de la dic­ta­du­ra cívi­co-mili­tar y que no ha

sido resuel­ta por nin­gu­na ges­tión cons­ti­tu­cio­nal; ni debe ini­ciar un nue­vo ciclo de endeu­da­mien­to. Se deben des­ti­nar los recur­sos con que aho­ra se

paga deu­da para for­ta­le­cer el sis­te­ma públi­co de salud y las polí­ti­cas socia­les

fren­te a la pan­de­mia.

Al res­pec­to de las preo­cu­pa­cio­nes y pro­pues­tas aquí expues­tas, Sr.

Pre­si­den­te, soli­ci­ta­mos una entre­vis­ta a la bre­ve­dad posi­ble, para poder

pro­fun­di­zar de mane­ra más direc­ta. Insis­ti­mos en la nece­si­dad de abor­dar un

tema estra­té­gi­co como es el de la pre­ten­di­da Deu­da Públi­ca, des­de la urgen­cia de

aten­der a la gra­ve­dad del momen­to y ase­gu­rar que la rique­za gene­ra­da por el

pue­blo se cana­li­ce para tran­si­tar hacia otro mode­lo pro­duc­ti­vo y de desa­rro­llo

al ser­vi­cio de los pue­blos y la natu­ra­le­za, y no de sal­va­ta­je del

capi­tal.

Atte.

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA

DEUDA

– Argen­ti­na, 9

de abril de 2020