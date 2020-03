Chile. Manifiesto desde la Primera Línea: «NO VAMOS A PARAR, vamos hacer de nuestros saberes específicos una inteligencia colectiva»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 20 mar­zo 2020

ANTOFAGASTA 18 DE MARZO 2020⁄ 5 MESES RESISTIENDO

El

esta­lli­do ha pari­do per­so­nas y per­fi­les que no exis­tían, per­so­nas que

han encon­tra­do en sí mismxs algo que no sabían que ger­mi­na­ba en su

inte­rior y que cla­ma pal­pi­tan­te por salir, como la esen­cia del lobo

atra­pa­da en la piel del perro…la valen­tía, rabia y ham­bre de jus­ti­cia

ras­gan­do nues­tros poros. Cabros, cabras… PUEBLO, esta reali­dad for­ja­da a

puro sudor y san­gre ES poé­ti­ca, y por lo tan­to cine­ma­to­grá­fi­ca, una

pelí­cu­la que lxs cámara(das) esta­mos

vien­do sin tener que ir a una sala de cine, la vivi­mos no solo des­de el

len­te sino des­de nues­tros pul­mo­nes, nues­tra car­ne y hue­sos frac­tu­ra­dos

por lo que tam­bién nos han dis­pa­ra­do, pero sobre todo, des­de nues­tro

cora­zón que late al mis­mo rit­mo de cada alma en lucha.

Tras años de

regis­tro de orga­ni­za­cio­nes resis­tien­do en con­flic­tos socia­les, la

espe­ran­za se metió en nues­tras reti­nas eva­dien­do el pesi­mis­mo de la

ruti­na; de un momen­to a otro no se tra­tó de algo efí­me­ro como un mero

esta­lli­do, sino que pasó a ser una revuel­ta que si bien des­de hoy no

lle­na­rá las calles como lo ha hecho duran­te estos 5 meses que se que­da­rá

den­tro de cada per­so­na que com­pren­dió… COMPRENDE que LA ЯABIA SE

ORGANIZA a dia­rio, colec­ti­va­men­te pero de aden­tro pa afue­ra.

Por nuestrxs:

43 ase­si­nadxs

Más de 445 muti­ladxs ocu­la­res

Más de 3.000 presxs polí­ti­cos

Más de 16500 per­so­nas que mue­ren en lis­ta de espe­ra al año a manos de este sis­te­ma maca­bro

Por cada ancianx que se ha sui­ci­da­do por no tener pen­sio­nes dig­nas

Por cada niñx del Sena­me que han sido cas­ti­ga­dos por nacer pobres

NO VAMOS A PARAR, vamos hacer de nues­tros sabe­res espe­cí­fi­cos una inte­li­gen­cia colec­ti­va, por­que somos el mar de gen­te que vol­ve­rá a rebal­sar las calles des­de el cerro al mar, ves­tidxs de valen­tía y des­nu­dos mie­do con­tra las armas repre­si­vas arma­das y blin­da­das a cos­ta del saqueo polí­ti­co-empre­sa­rial duran­te más de 46 años.

Ésta cua­ren­te­na nos pone a prue­ba… para saber si real­men­te des­per­ta­mos o sólo hemos sido sonám­bu­los. Esto no es un adiós, sola­men­te es un HASTA PRONTO.