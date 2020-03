Colorado reemplaza el “Día de Cristóbal Colón” por un día de la patrona de los inmigrantes – La otra Andalucía

Los legis­la­do­res del esta­do de Colo­ra­do han apro­ba­do un pro­yec­to de ley para reem­pla­zar el “Día de Cris­tó­bal Colón” por un día fes­ti­vo en honor a Fran­ces­ca Save­rio Cabri­ni, la san­ta patro­na de los inmi­gran­tes. El Colum­bus Day se cele­bra el segun­do lunes del mes de octu­bre cada año aun­que Colón nun­ca nun­ca visi­tó el terri­to­rio que actual­men­te ocu­pa Esta­dos Uni­dos. Pero en 1934 una reso­lu­ción fir­ma­da entre el Con­gre­so y el enton­ces pre­si­den­te Fran­klin D. Roo­se­velt for­ma­li­zó la cele­bra­ción del Colum­bus Day.

El Con­se­jo de Lide­raz­go del Movi­mien­to Indí­ge­na Esta­dou­ni­den­se de Colo­ra­do cele­bró la apro­ba­ción del pro­yec­to de ley, escri­bien­do: “Duran­te déca­das el feria­do jus­ti­fi­có ofi­cial­men­te la subs­ti­tu­ción de la his­to­ria por la men­ti­ra al repe­tir la narra­ti­va fal­sa del heroís­mo de Colón, igno­ran­do su bru­ta­li­dad y crí­me­nes con­tra los pue­blos indí­ge­nas de las Amé­ri­cas. Si el pro­yec­to de ley es fir­ma­do por el gober­na­dor Jared Polis, Colo­ra­do se suma­rá a otros 12 esta­dos y dece­nas de Gobier­nos loca­les que ya no cele­bra­rán el “Día de Cris­tó­bal Colón”. En lugar del “Día de Cris­tó­bal Colón”, la mayo­ría cele­bran aho­ra el “Día de los Pue­blos Indí­ge­nas”.

Para un ultra­de­re­chis­ta como el actual pre­si­den­te esta­dou­ni­den­se, Donald Trump, poco impor­ta que Colón nun­ca haya pisa­do su país como expre­sa­ba en un tweet en 2018: “El espí­ri­tu de deter­mi­na­ción y aven­tu­ra de Cris­tó­bal Colón ha dado ins­pi­ra­ción a gene­ra­cio­nes de esta­dou­ni­den­ses. En este #Colum­bus­Day, hon­ra­mos sus nota­bles logros como nave­gan­te y cele­bra­mos su via­je a la exten­sión des­co­no­ci­da del Océano Atlán­ti­co”:

Chris­top­her Columbus’s spi­rit of deter­mi­na­tion & adven­tu­re has pro­vi­ded ins­pi­ra­tion to gene­ra­tions of Ame­ri­cans. On #Colum­bus­Day, we honor his remar­ka­ble accom­plish­ments as a navi­ga­tor, & cele­bra­te his voya­ge into the unk­nown expan­se of the Atlan­tic Ocean. https://t.co/Mg3dxRfPuN

