Chile. “No sé cómo a ustedes no les afecta”: Diputada Yeomans se quebró ante presencia del Jefe de Carabineros general Rozas en Comisión de Seguridad

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 12 mar­zo 2020

Con dig­ni­dad y cora­je, la dipu­tada Gael Yeo­mans enfren­tó al repre­sor gene­ral Rozas y al pre­si­den­te de la Comi­sión de Segu­ri­dad.

Este es su rela­to de lo suce­di­do:

Hoy en la Comi­sión de Segu­ri­dad asis­tió el Gene­ral de Cara­bi­ne­ros Mario Rozas y a pesar que tenía pre­pa­ra­da otra inter­ven­ción, me fue impo­si­ble tener­los al fren­te y no sen­tir tan­ta impo­ten­cia, tan­ta rabia. Qué difí­cil no emo­cio­nar­se ante tan­ta indo­len­cia. Cara­bi­ne­ros expo­nien­do como que todo estu­vie­ra “nor­mal”, lis­tos para que les con­sul­tá­ra­mos sobre sus pro­ce­di­mien­tos, cuan­do todo Chi­le y el mun­do ente­ro, saben que son una ins­ti­tu­ción que vul­ne­ran todos los días, gra­ve y gene­ra­li­za­da­men­te, los dere­chos huma­nos en este país. Hemos toma­do cuán­tas medi­das ins­ti­tu­cio­na­les, hemos denun­cia­do inter­na­cio­nal­men­te, inter­pe­la­do y pre­sen­ta­do acu­sa­cio­nes cons­ti­tu­cio­na­les y que­re­lla con­tra Sebas­tián Piñe­ra por deli­tos de lesa huma­ni­dad. Y toda­vía segui­mos vien­do bru­ta­li­da­des como el ase­si­na­to de Cris­tián Val­de­be­ni­to el pasa­do fin de sema­na. Esto jamás será nor­mal y nadie, nadie, nos va a hacer nor­ma­li­zar el horror. ¿Cómo no va a ser impre­sen­ta­ble las decla­ra­cio­nes del Gene­ral Rozas, ante la pre­gun­ta de la pren­sa el día de ayer, sobre quie­nes deja­ron [email protected] a Fabio­la Cam­pi­llai y Gus­ta­vo Gati­ca, que esos fun­cio­na­rios siguen en ser­vi­cio? ¿En las calles? ¿Cuán­do son un peli­gro enor­me para toda la ciu­da­da­nía? Y el Gobierno lo per­mi­te y lo ava­la. Le exi­gi­mos al Gene­ral Rozas, que los saque de sus fun­cio­nes y que asu­man sus res­pon­sa­bi­li­da­des.

Y vamos a seguir, con todos los medios que tene­mos, para fre­nar los horro­res que hoy tan­tas y tan­tos han teni­do que vivir. Debe­mos huma­ni­zar la polí­ti­ca. No vamos a bajar jamás los bra­zos, de eso pue­den estar [email protected] Pero qué difí­cil es estar acá sen­ta­das y sopor­tar tan­ta indo­len­cia. ¡Que renun­cie Rozas! ¡Ver­dad, Jus­ti­cia y Repa­ra­ción para las víc­ti­mas!

«No sé cómo somos capa­ces de sen­tar­nos acá y hacer como que en Chi­le están fun­cio­nan­do las ins­ti­tu­cio­nes, cuan­do se está vul­ne­ran­do nues­tra demo­cra­cia», mani­fes­tó la dipu­tada.

Este miér­co­les, el gene­ral

direc­tor de Cara­bi­ne­ros, Mario Rozas se pre­sen­tó ante la Comi­sión de

Segu­ri­dad Ciu­da­da­na de la Cáma­ra de Dipu­tados para abor­dar el actuar y

pro­ce­di­mien­tos de fun­cio­na­rios de la ins­ti­tu­ción en las últi­mas

mani­fes­ta­cio­nes.

En esta ins­tan­cia, los par­la­men­ta­rios inte­gran­tes de la comi­sión debían rea­li­zar­le con­sul­tas sobre la actua­ción y los pro­to­co­los de Cara­bi­ne­ros. Sin embar­go, la dipu­tada y pre­si­den­ta de Con­ver­gen­cia Social, Gael Yeo­mans, no pudo rea­li­zar la inter­ven­ción que tenía pre­pa­ra­da, a cau­sa de lo afec­ta­da que se sin­tió por la nor­ma­li­dad con que se toma­ba la com­pa­re­cen­cia del alto man­do de la ins­ti­tu­ción poli­cial. Igual­men­te, la legis­la­do­ra se que­jó por el hecho de que la auto­ri­dad siem­pre dé las mis­mas res­pues­tas.

VER VIDEO:

“No pue­do hacer como que ten­go que hacer­le pre­gun­tas sobre el

fun­cio­na­mien­to, como si estu­vié­ra­mos en una situa­ción de nor­ma­li­dad. No

lo esta­mos. Y per­dó­ne­me pre­si­den­te, por­que pue­do estar afec­ta­da, pero no

sé cómo uste­des hoy día no lo están. De ver­dad”, indi­có la

par­la­men­ta­ria con la voz que­bra­da.

Y agre­gó: “Somos repre­sen­tan­tes de ciu­da­da­nas y ciu­da­da­nos que por

mani­fes­tar su opi­nión en Chi­le se vio­lan sus Dere­chos Huma­nos. No sé

cómo a uste­des, pre­si­den­te, no les afec­ta. No sé. No sé cómo somos

capa­ces de sen­tar­nos acá y hacer como que en Chi­le están fun­cio­nan­do las

ins­ti­tu­cio­nes, cuan­do se está vul­ne­ran­do nues­tra demo­cra­cia”.

“Lo que se cele­bra­ba el día de ayer, lo que cos­tó tan­to cons­truir, 30 años para que nue­va­men­te en Chi­le se vio­len los DD.HH. por hacer valer tu opi­nión polí­ti­ca y salir a la calle a mani­fes­tar­se. Es impre­sen­ta­ble que haga­mos como que nada pasa”, recla­mó Yeo­mans.

Fuen­te: El Des­con­cier­to