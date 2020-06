Nación Mapuche. INDH denuncia ante Fiscalía aborto involuntario a la viuda de Treuquil

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 12 de junio de 2020

Una sema­na antes de la muer­te de su espo­so y con cua­tro meses de ges­ta­ción, Andrea Necul­pan sufrió una pér­di­da que el médi­co que la aten­dió atri­bu­yó a los gases lacri­mó­ge­nos que res­pi­ró a raíz del inusi­ta­do accio­nar de Cara­bi­ne­ros. Éstos, según estu­dios recien­tes, ten­drían efec­tos abor­ti­vos, y así tam­bién lo ha adver­ti­do el Cole­gio de Matro­nas de Chi­le.

Una sema­na antes de su muer­te balea­do a manos de enca­pu­cha­dos, el wer­ken de la comu­ni­dad We Newen de Colli­pu­lli, Ale­jan­dro Treu­quil, jun­to a su fami­lia, habían dado sus tes­ti­mo­nios al Insti­tu­to Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos (INDH) acu­san­do un hos­ti­ga­mien­to per­ma­nen­te por par­te de efec­ti­vos de Cara­bi­ne­ros.

Tes­ti­mo­nios que que­da­ron plas­ma­dos en un infor­me que da cuen­ta de gra­ves vul­ne­ra­cio­nes a los dere­chos de niños, niñas y ado­les­cen­tes de la comu­ni­dad, como tam­bién a muje­res emba­ra­za­das. Inclu­so una ellas, la viu­da del wer­ken, sufrió la inte­rrup­ción de su emba­ra­zo de cua­tro meses pro­duc­to, según sus médi­cos, de los efec­tos de los gases lacri­mó­ge­nos.

Entre los tes­ti­mo­nios, estu­vo el de Héc­tor Cabra­pan, miem­bro de la comu­ni­dad y cer­cano a la fami­lia del wer­ken, quien reci­bió en la cara el impac­to de un per­di­gón dis­pa­ra­do por Cara­bi­ne­ros. En con­ver­sa­ción con Dia­rio y Radio Uni­ver­si­dad de Chi­le, el comu­ne­ro sos­tu­vo que el mie­do fue lo que pri­mó en aque­llos días, mie­do a que las agre­sio­nes pasa­ran a mayo­res. Temo­res que, dice, se con­fir­ma­ron con la muer­te de su wer­ken. “Unos días antes de que él murie­ra fui­mos a hacer unos trá­mi­tes con él, yo mis­mo lo acom­pa­ñé. Lo anda­ban siguien­do y fue ame­na­za­do por par­te de Cara­bi­ne­ros antes, le dije­ron que con noso­tros o sin noso­tros lo iban a matar igual“, cuen­ta.

“Si ellos (Cara­bi­ne­ros) pue­den matar a un mapu­che lo matan, si ellos pue­den matar a dos, lo van a hacer“, advier­te. “Ellos no ven que hay niños, que hay muje­res, hay ancia­nos en esta comu­ni­dad. Gen­te enfer­ma, gen­te dis­ca­pa­ci­ta­da, mi mis­mo peñi tenía su hijo dis­ca­pa­ci­ta­do. Eso Cara­bi­ne­ros no lo ve, el Esta­do no lo ve”, agre­ga Cabra­pan.

Ima­gen del elu­wun del wer­ken de la comu­ni­dad autó­no­ma We Newen de Colli­pu­lli, Ale­jan­dro Treu­quil. Foto: Twit­ter @caldillodetripa.

Abor­to invo­lun­ta­rio por gas lacri­mó­geno

Fir­ma­do por el direc­tor regio­nal del INDH La Arau­ca­nía, el infor­me que rela­ta los atro­pe­llos sufri­dos por los inte­gran­tes de la comu­ni­dad da cuen­ta de múl­ti­ples heri­dos por impac­to de per­di­go­nes y bom­bas lacri­mó­ge­nas, ade­más de vio­len­tos alla­na­mien­tos que gene­ra­ron gra­ves daños mate­ria­les. Fue el 21 de mayo cuan­do, ante el lla­ma­do del enton­ces wer­ken Ale­jan­dro Treu­quil, fun­cio­na­rios de la ins­ti­tu­ción acu­die­ron al lugar.

Aquel día el INDH escu­chó los rela­tos de las afec­ta­cio­nes que vivían des­de el 13 de mayo las 63 fami­lias mapu­che que viven en la comu­ni­dad, entre ellas cua­tro muje­res emba­ra­za­das y 54 niños, niñas y ado­les­cen­tes. Ade­más, reu­nie­ron 102 car­tu­chos de lacri­mó­ge­nas tri­ples, 59 de lacri­mó­ge­nas sim­ples y tres de mano, sin con­tar las que pudie­ron evi­den­ciar y no reco­lec­ta­ron.

Con todos estos ante­ce­den­tes, el INDH pre­sen­tó un recur­so de ampa­ro en la Cor­te de Ape­la­cio­nes de Temu­co, el que fue admi­ti­do y actual­men­te se encuen­tra en tra­mi­ta­ción. El orga­nis­mo soli­ci­tó a la Cor­te pedir infor­mes a Cara­bi­ne­ros, pero tam­bién a los hos­pi­ta­les de Colli­pu­lli y Vic­to­ria, a fin de que remi­tan infor­ma­ción rela­ti­va a la inte­rrup­ción de emba­ra­zo sufri­da por la viu­da de Ale­jan­dro Treu­quil. Andrea Necul­pan rela­tó que tenía cua­tro meses de ges­ta­ción el 20 de mayo cuan­do sufrió una pér­di­da que el médi­co que la aten­dió atri­bu­yó a los gases lacri­mó­ge­nos que res­pi­ró. Éstos, según estu­dios recien­tes, ten­drían efec­tos abor­ti­vos. Así tam­bién lo ha dicho el Cole­gio de Matro­nas de Chi­le.

“El aire irres­pi­ra­ble hizo que casi per­die­ra el cono­ci­mien­to y que los gases afec­ta­ran ade­más a sus peque­ños hijos. El uso de gases disua­si­vos por par­te de Cara­bi­ne­ros fue cons­tan­te y sus efec­tos se per­ci­bían has­ta la madru­ga­da del día siguien­te. Uno de los vehícu­los lan­za gases que se encon­tra­ba en el lugar, dis­pa­ró al inte­rior de su casa, a pesar que ella les gri­ta­ba que esta­ba emba­ra­za­da y que había niños”, rela­ta el INDH en el recur­so.

Este hecho en par­ti­cu­lar moti­vó la pre­sen­ta­ción de una denun­cia cri­mi­nal ante el Minis­te­rio Públi­co por par­te del jefe de la sede del INDH en La Arau­ca­nía, Fran­cis­co Agui­rre, quien con­sul­ta­do por nues­tro medio, seña­ló que se dio cur­so a la acción pese a que ese deli­to no está den­tro del man­da­to del orga­nis­mo.

“Vamos a inter­po­ner una denun­cia cri­mi­nal por la inte­rrup­ción invo­lun­ta­ria del emba­ra­zo. Habla­mos ade­más de que es la espo­sa, es la viu­da de Ale­jan­dro Treu­quil. Es decir, ahí hay una dimen­sión del daño muy pro­fun­da y com­ple­ta”, sos­tu­vo. “Ese deli­to penal no está den­tro del man­da­to del INDH pero en nues­tra con­di­ción de fun­cio­na­rios públi­cos esta­mos inter­po­nien­do la denun­cia cri­mi­nal res­pec­ti­va“, acla­ró el direc­tor regio­nal del orga­nis­mo.

El wer­ken y long­ko de la comu­ni­dad autó­no­ma We Newen de Colli­pu­lli, Ale­jan­dro Treu­quil, fue aba­ti­do a tiros por un gru­po de enca­pu­cha­dos lue­go de sema­nas denun­cian­do una repre­sión inusi­ta­da por par­te de efec­ti­vos poli­cia­les. Foto: Archi­vo.

La inves­ti­ga­ción de Fis­ca­lía

Ale­jan­dro Treu­quil, jun­to a otros dos adul­tos y un ado­les­cen­te, bus­ca­ban un caba­llo cuan­do fue­ron embos­ca­dos por un gru­po de varias per­so­nas que dis­pa­ra­ron al gru­po, hirien­do al wer­ken de la comu­ni­dad We Newen en su cue­llo, lo que le pro­vo­ca­ría la muer­te horas des­pués en el Hos­pi­tal de Colli­pu­lli.

Días antes de este hecho, en con­ver­sa­ción con Dia­rio y Radio Uni­ver­si­dad de Chi­le había denun­cia­do ame­na­zas y un per­ma­nen­te hos­ti­ga­mien­to por par­te de Cara­bi­ne­ros. “Noso­tros no sabe­mos por qué nos están pegan­do, ni Cara­bi­ne­ros ni nadie nos ha espe­ci­fi­ca­do el por qué nos están mal­tra­tan­do, sobre todo a nues­tros niños”. Ade­más de la vio­len­cia físi­ca, el comu­ne­ro denun­ció que los uni­for­ma­dos les gri­ta­ban a dia­rio, por alto­par­lan­tes, ame­na­zas como “indios culiaos ya van a caer uno por uno (sic)” o “los vamos a matar hijos de perra (sic)”.

En todo caso, la inves­ti­ga­ción del homi­ci­dio de Treu­quil está a car­go del Minis­te­rio Públi­co. Fuen­tes de Fis­ca­lía regio­nal indi­can que la Bri­ga­da de Homi­ci­dios de la Poli­cía de Inves­ti­ga­cio­nes (PDI) ya está inda­gan­do a algu­nos sos­pe­cho­sos. Sin embar­go, quien diri­ge las dili­gen­cias es el fis­cal adjun­to de Colli­pu­lli, Nel­son Moreno, quien ase­gu­ró que no se ha des­car­ta­do nin­gu­na hipó­te­sis.

“En esta inves­ti­ga­ción se ha tra­ba­ja­do en dis­tin­tas líneas inves­ti­ga­ti­vas. Se han rea­li­za­do y se están rea­li­zan­do un núme­ro impor­tan­te de dili­gen­cias, jun­to a la Poli­cía de Inves­ti­ga­cio­nes, para deter­mi­nar a los auto­res de este hecho“, ase­gu­ró el per­se­cu­tor. “Res­pec­to de estas dili­gen­cias no es posi­ble pro­nun­ciar­me en deta­lle o en con­cre­to, pues­to que ello pue­de entor­pe­cer el pro­ce­so inves­ti­ga­ti­vo que esta­mos lle­van­do ade­lan­te”, acla­ró Moreno.

Res­pec­to del ase­si­na­to del wer­ken Ale­jan­dro Treu­quil, el INDH regio­nal ha seña­la­do que “no tie­nen ante­ce­den­tes que de que haya habi­do par­ti­ci­pa­ción de agen­tes del Esta­do en el homi­ci­dio del wer­quen del lof We Newen de Colli­pu­lli”. Pero las ame­na­zas que Treu­quil y su fami­lia reci­bie­ron por par­te de efec­ti­vos de Cara­bi­ne­ros sólo días antes de su muer­te, gene­ran des­con­fian­za en la comu­ni­dad, des­de don­de no des­car­tan que hayan uni­for­ma­dos invo­lu­cra­dos. Héc­tor Cabra­pan ase­gu­ra que des­pués del homi­ci­dio del wer­ken ya no se ha vis­to pre­sen­cia poli­cial.

“Mire, apar­te de la muer­te de mi peñi, des­pués no ha pasa­do nada. Pare­ce que esta­ban espe­ran­do eso no más por­que aho­ra ya no han veni­do más, ni se han hecho car­go de los daños que nos han hecho, ni nada“.

Ima­gen del elu­wun del wer­ken de la comu­ni­dad autó­no­ma We Newen de Colli­pu­lli, Ale­jan­dro Treu­quil. Foto: Twit­ter @caldillodetripa.

FUENTE: dia­rioU­chi­le