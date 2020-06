Colombia. Radiografía de la miseria: niños a 5, 10 y 15 mil pesos.

Por Ale­jan­dro Muñoz Gar­zón. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 07 de junio de 2020.

Los cami­nos pol­vo­rien­tos de los depar­ta­men­tos de Putu­ma­yo, Caque­tá, Nari­ño y Cau­ca, entre otros, con­du­cen a plan­ta­cio­nes ocul­tas de coca, marihua­na o ama­po­la que todos los luga­re­ños saben dón­de que­dan pero a la hora de decla­rar ante un juez se les olvi­da.

Por allí mis­mo he vis­to subas­tar la vida de los seres huma­nos de la mane­ra más tris­te y mise­ra­ble, en medio de un silen­cio cóm­pli­ce como la mis­ma jun­gla don­de se pier­de el deli­to sin dejar ras­tro.

Por esas

carre­te­ras que los inge­nie­ros moder­nos lla­man de pene­tra­ción y los

cam­pe­si­nos lla­man “la des­ta­pa­da” he teni­do la opor­tu­ni­dad de encon­trar­me

no una, ni dos, sino muchas veces, muje­res men­di­gan­do a la vera del

camino, car­gan­do a sus espal­das en man­te­les o cobi­jas algu­nas

per­te­nen­cias, elec­tro­do­més­ti­cos, ropa y uten­si­lios de coci­na, tan bien

aco­mo­da­dos que inclu­so pue­den ins­ta­lar allí cómo­da­men­te envuel­tos niños

recién naci­dos, que pare­cie­ran ser par­te del cono­ci­mien­to que lle­va­rá la

sopa que pre­pa­ran en cual­quier caño entre pie­dras y que sir­ven en hojas

para ali­ge­rar la mar­cha.

Siem­pre salen a eso de las cin­co de la

tar­de y no hablan con todos los que paran en sus impro­vi­sa­dos rete­nes

para los que uti­li­zan cuer­das ador­na­das de flo­res, lazos con un

car­te­li­to escri­to a mano o sim­ple­men­te una rama teni­da por dos niños

semi­des­nu­dos y sucios, los que ponen un tarri­to, una bol­sa o un som­bre­ro

para reco­ger la limos­na que lan­za des­de la ven­ta­na el afa­na­do con­duc­tor

que se detie­ne y ama­ble­men­te acce­de a ayu­dar­los, y los que no hacen

caso al retén, muchas veces oca­sio­nan que los niños ten­gan que “volar»

des­pa­vo­ri­dos ante el peli­gro de ser arras­tra­dos por la rama o el cor­del

que sos­tie­nen para estas prác­ti­cas del rebus­que, lla­ma­do hoy en la

inter­net «empren­di­mien­to social”.

Los jefes de aque­llos rete­nes

son en su gran mayo­ría muje­res per­te­ne­cien­tes a gru­pos indí­ge­nas de esas

regio­nes, que cuan­do son inte­rro­ga­das por per­so­nas forá­neas

inme­dia­ta­men­te suben al estri­bo del carro visi­tan­te y enta­blan

con­ver­sa­cio­nes de rápi­dos nego­cios al detal:

– Le ven­do un niño. Bien bara­to para que lo lle­ve ya…

– ¿Un niño? ¿Cuán­to vale?

–

Eso depen­de, si lo quie­re cre­ci­do, cami­nan­do y hablan­do le vale 15 mil

pesos, Si lo quie­re solo cami­nan­do le vale 10 mil y si lo quie­re recién

naci­do le vale 5 mil…

– ¿Y los docu­men­tos del niño que le com­pro?

– (Risas chi­llo­nas)… Por eso se lo doy bara­to, para que Usted le con­si­ga los pape­les.

– ¿Y dón­de están los padres de esos niños?

– Yo que voy a saber. Úni­ca­men­te soy su mamá y ten­go que ven­der­los, no me que­da de otra.

– ¿Y no le da pesar ven­der sus hijos?

– No. Yo pue­do tener más y ellos me pue­den bus­car, ellos saben don­de hacer­lo…

Esta

peque­ña pero con­tun­den­te y fría entre­vis­ta que me aca­ba­ba de dar una

madre indí­ge­na que esta­ba ven­dien­do a sus hijos como quien ven­de pollos

en una feria de pue­blo, la hice sin dar cré­di­to a lo que escu­cha­ba de la

joven y cur­ti­da madre a pocas horas de Puer­to Leguí­za­mo y pen­sé que era

algo excep­cio­nal en mi vida.

Unos meses des­pués cru­zan­do el río

Fra­gua del Caque­tá y pasan­do a tie­rras del muni­ci­pio de Rosas en el

Cau­ca, una mujer ata­via­da a la usan­za guam­bia­na nos abor­dó mien­tras nos

refres­cá­ba­mos en un ria­chue­lo y me hizo el siguien­te comen­ta­rio:

– El señor no nece­si­ta un niño, yo se lo pue­do ven­der …

– Yo no nece­si­to un niño. ¿Yo qué hago con él?

– Eso no intere­sa, Usted se lo pue­de lle­var y des­pués mira qué lo pone a hacer.

– ¿Cómo se le ocu­rre eso? ¿No le due­le ven­der un hijo como si fue­ra un perro?

– No se eno­je con­mi­go señor, yo solo le pido que me ayu­de. Cóm­pre­me un niño, ¿sí?

– Yo con gus­to le ayu­do con unos pesos, pero no me dé nin­gún niño…

– Yo no pue­do tener­lo, esa pla­ta que usted me da se aca­ba y yo no pue­do man­te­ner el niño…

– ¿Será que el niño que Usted me pien­sa ven­der no es suyo?… ¿Por eso su afán al ven­der­lo?

– No señor. Yo soy la madre. Se lo juro. Sólo ten­go afán de ven­der­lo…

Des­pués

de aque­lla expe­rien­cia, el tema de la ven­ta de niños al detal en

aque­llas tie­rras don­de rei­na la ley del silen­cio, me preo­cu­pó y la

comen­té con algu­nos colo­nos y tra­ba­ja­do­res de esas regio­nes, don­de el

tema es tan común y ruti­na­rio que real­men­te a nadie le intere­sa y como

es tan nor­mal, las auto­ri­da­des luga­re­ñas poco y nada saben o ponen

aten­ción a esas ven­tas, ya que las con­si­de­ran como accio­nes clan­des­ti­nas

e inter­mi­ten­tes muy difí­ci­les y cos­to­sas de seguir y pro­ce­sar.

En el Caque­tá tuve opor­tu­ni­dad de hablar del tema con un ins­pec­tor de poli­cía sobre la ven­ta de meno­res:

–

Es difí­cil detec­tar­los pues lo hacen en luga­res leja­nos y los que

com­pran no denun­cian y los que denun­cian, cuan­do lle­ga­mos los ven­de­do­res

se han ido, o sim­ple­men­te han deja­do el bebé aban­do­na­do y debe­mos

ini­ciar el pro­ce­so ante el ICBF o Dere­chos Huma­nos.

– ¿Es el ham­bre y la pobre­za la que cau­sa esa ven­ta de meno­res?

–

No, ni el ham­bre, ni la pobre­za. Son fac­to­res cul­tu­ra­les de los

indí­ge­nas que abo­rre­cen según sus creen­cias niños pro­crea­dos entre

muje­res indí­ge­nas y hom­bres blan­cos; razón por la cual, la mujer india

para no per­der su espa­cio den­tro de su comu­ni­dad, sale a ven­der o

rega­lar dichas crías por el temor de ser des­he­re­da­das o expro­pia­das de

sus per­te­nen­cias y logros den­tro de un gru­po u orga­ni­za­ción indí­ge­na, de

don­de en el peor de los casos pue­den ser expul­sa­das y des­te­rra­das lue­go

de cas­ti­gos crue­les como mar­car­las por infie­les, según sus creen­cias.

Segu­ra­men­te

que estas ven­tas de seres huma­nos al detal a la ori­lla de carre­te­ras

colom­bia­nas, son bien apro­ve­cha­das por redu­ci­do­res de meno­res o

comer­cian­tes extran­je­ros en esas zonas pri­vi­le­gia­das por el petró­leo,

oro y otras rique­zas de expor­ta­ción, que apro­ve­chan el nego­cio para

sacar tam­bién divi­den­dos en la tra­ta de niños sin que abso­lu­ta­men­te

nadie sos­pe­che, o se dé por ente­ra­do de cómo fun­cio­na real­men­te tan

jugo­so nego­cio.

Por mi par­te y debo ser sin­ce­ro, des­pués de

con­fir­mar que algu­nas muje­res indí­ge­nas al sur del país ven­den sus hijos

pro­duc­to de rela­cio­nes con colo­nos, blan­cos u hom­bres no acep­ta­dos por

los tai­tas de ellas, el tema aun­que con mucha tris­te­za fue apa­gán­do­se en

mi preo­cu­pa­ción, has­ta hace unos meses cuan­do lle­gué a un cén­tri­co

hotel de Bogo­tá, don­de una mujer dia­lo­ga­ba con una joven que car­ga­ba un

niño envuel­to en sus bra­zos, quien des­pués de ser rega­ña­da corrió al

por­tal del trans­mi­le­nio y se per­dió de vis­ta entre la mul­ti­tud.

Enton­ces pre­gun­té a la eno­ja­da mujer que ingre­sa­ba con­mi­go al hotel:

– Per­dón Seño­ra: ¿qué era lo que que­ría la mucha­cha del bebé?

– ¿Qué tal la des­ca­ra­da?. Me que­ría ven­der el bebé. Que cuán­to podía dar­le…

– ¿Era una indí­ge­na?

Le

pre­gun­té recor­dan­do afa­na­do mis expe­rien­cias pasa­das al sur del país a

tiem­po que la mujer me con­tes­tó enfá­ti­ca y mal­hu­mo­ra­da:

– Era una vene­zo­la­na deses­pe­ra­da y con­fun­di­da, yo le di dos mil pesos, la rega­ñé y se fue llo­ran­do muy rápi­do.

Solo

espe­ro que duran­te y des­pués de la pan­de­mia y el encie­rro, las dece­nas

de jóve­nes emba­ra­za­das aban­do­na­das por sus com­pa­ñe­ros, sean aten­di­das y

orien­ta­das para que no se con­vier­tan en pre­sa fácil de orga­ni­za­cio­nes

redu­ci­do­ras o tra­fi­can­tes de meno­res, algu­nos de los cua­les uti­li­zan a

los recién naci­dos para comer­cia­li­zar y tra­fi­car órga­nos huma­nos.

Es

difí­cil pen­sar que en medio de seme­jan­te cri­sis, des­pués de la

cua­ren­te­na, con los nive­les de des­em­pleo más altos regis­tra­dos has­ta el

momen­to; igual que la pobre­za, la fal­ta de opor­tu­ni­da­des y garan­tías

para tan­tos des­pro­te­gi­dos socia­les y con una altí­si­ma tasa de padres

aban­dó­ni­cos, deje­mos de escu­char pre­gun­tas como:

– ¿Me com­pra un bebé? Le ten­go de 5, 10 y 15 mil pesos…

Fuen­te: La nue­va pren­sa

Grá­fi­ca del artícu­lo: «Per­fil mater­nal».

Es una obra don­de el artis­ta «Eduar­do King­man Rio­frío» pone de mani­fies­to el amor de una madre indí­ge­na hacia su hijo o hija. Foto: Evelyn @Evelyn57971873