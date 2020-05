Argentina. Otro crimen de clase: Un productor rural atropelló y asesinó a un chico de 16 años por cazar liebres en su campo

Por Gas­tón Rodríguez.Resumen Lati­no­ame­ri­cano, 26 mayo 2020

El domin­go a la maña­na, Rodol­fo Sán­chez

embis­tió con su camio­ne­ta 4×4 al ado­les­cen­te Alex Cam­po den­tro del

pre­dio ubi­ca­do en el para­je El Tala­dro, de Cañue­las. Lue­go se negó a

lle­var­lo al hos­pi­tal o lla­mar a un médi­co. Podría ser con­de­na­do a

pri­sión per­pe­tua.

Alex Cam­po era un pibe bueno. Con ape­nas 16 años

tra­ba­ja­ba y estu­dia­ba. Tam­bién par­ti­ci­pa­ba en una orga­ni­za­ción social

para ayu­dar en el meren­de­ro del barrio Guz­ze­ti, en Cañue­las. El domin­go,

des­pués de tan­to insis­tir, logró que dos ami­gos del her­mano mayor lo

lle­va­ran a cazar lie­bres. Se metió con la gome­ra y los gal­gos en un

cam­po pri­va­do, inca­paz de ima­gi­nar la reac­ción del due­ño: lo atro­pe­lló a

toda velo­ci­dad con su camio­ne­ta 4×4 y des­pués se negó a lle­var­lo al

hos­pi­tal o lla­mar un médi­co, deján­do­lo morir ahí mis­mo. Los ami­gos –los

sobre­vi­vien­tes– con­ta­ron que no alcan­zó a esqui­var el vehícu­lo por

sal­var a uno de los perros que se había enre­da­do con una cuer­da. Es que

Alex, insis­ten, era un pibe bueno.

Des­de el domin­go en Cañue­las no hay más pan­de­mia. Solo se lamen­ta la

muer­te de Alex y se comen­ta, con rabia o incre­du­li­dad, la acti­tud de

Rodol­fo Sán­chez, el pro­duc­tor rural que lo mató. Es tan­ta la con­mo­ción

en la ciu­dad, que este mar­tes el muni­ci­pio debió otor­gar una excep­ción

espe­cial para que todos los que qui­sie­ran pudie­ran acom­pa­ñar al cor­te­jo

que salió de Allen­de y Mer­can­te, don­de el chi­co vivía con su madre y los

cua­tro her­ma­nos, has­ta el cemen­te­rio muni­ci­pal. Fue jus­ta­men­te en la

cere­mo­nia de des­pe­di­da cuan­do la madre se des­com­pen­só y debió ser

tras­la­da­da de urgen­cia al hos­pi­tal de la zona.

Sán­chez, en tan­to, con­ti­núa dete­ni­do en la sede del­Co­man­do

de Pre­ven­ción Rural (CPR) acu­sa­do del deli­to de “homi­ci­dio agra­va­do por

ale­vo­sía”, lue­go de que la fis­cal Nor­ma Pip­po escu­cha­ra la decla­ra­ción

de los tes­ti­gos y agra­va­ra la cara­tu­la del hecho.

(Foto: Gen­ti­le­za)

Según el rela­to de los her­ma­nos Agus­tín y José Caba­ñas, de 19 y

22 años res­pec­ti­va­men­te, el domin­go, alre­de­dor de las sie­te de la

maña­na, ingre­sa­ron jun­to a Alex al cam­po ubi­ca­do en el kiló­me­tro 72,5 de

la ruta 205, cer­ca del para­je El Tala­dro, bus­can­do cazar algu­na lie­bre

que pudie­ra ser­vir de almuer­zo. Un rato des­pués, vie­ron acer­car­se a gran

velo­ci­dad una camio­ne­ta negra Dod­ge Ram. “Vino a fon­do y nos enca­ró”,

con­tó José. Los her­ma­nos logra­ron hacer­se a un lado, pero Alex no se

movió: pre­fi­rió ayu­dar a uno de los perros que se había enre­da­do las

patas con una cuer­da, hacién­do­le impo­si­ble esca­par. “Lo cho­có de una y

le pasó las rue­das de ade­lan­te y de atrás por enci­ma”, des­cri­bió uno de

los tes­ti­gos.

Cuan­do Sán­chez se bajó de la camio­ne­ta, los jóve­nes le

roga­ron que lle­va­ra a Alex has­ta el hos­pi­tal o que al menos lla­ma­ra a un

médi­co, pero el pro­duc­tor agro­pe­cua­rio se negó. “Llé­ven­se­lo de acá”,

orde­nó. Des­pués, agre­gó que lo tenía mere­ci­do por robar en su cam­po.

Ya en sede judi­cial, el estan­cie­ro expli­có que “vio dos per­so­nas que

se iban lle­van­do un ter­ne­ro en bra­zos” y que fue “hacia la zona tocan­do

boci­na y mien­tras los per­se­guía apa­re­ció una per­so­na de la nada, no sé

si de aba­jo del paso o de atrás de una vaca, por lo que inten­té fre­nar

de gol­pe y elu­dir­lo, pero no pude por­que había rocío”. Las peri­cias a la

camio­ne­ta, la mis­ma que acu­mu­la mul­tas por exce­so de velo­ci­dad,

des­min­tie­ron su ver­sión y ava­la­ron lo decla­ra­do por los her­ma­nos

Caba­ñas. La pena posi­ble que enfren­ta Sán­chez es de pri­sión per­pe­tua.

Alex mili­ta­ba en el Movi­mien­to Terri­to­rial de Libe­ra­ción (MTL) des­de don­de ayu­da­ba al meren­de­ro del barrio. Había empe­za­do a tra­ba­jar de peón de alba­ñil para ganar algo de dine­ro. Hace poco se había dato el gus­to de com­prar­se una moto. El pró­xi­mo sue­ño era agran­dar la casa y así tener, al fin, una pie­za para él solo.

Cañue­las: “A Alex lo que­ría todo el barrio”

Alex Juan Cam­po tenía 16 años y hace poco que había con­se­gui­do un

tra­ba­jo. Tra­ba­ja­ba de peón de alba­ñil de lunes a sába­do. Los domin­gos

salían con sus her­ma­nos a cazar algún bicho con gome­ras y con sus

gal­gos, nun­ca con armas de fue­go. Una prác­ti­ca habi­tual en la zona para

hacer­se de algu­na pre­sa para comer. Sus ami­gos del barrio Guz­zet­ti

cuen­tan que los jóve­nes entran a los cam­pos, a veces algún pro­pie­ta­rio

los repren­de y se van sin mas revuel­vo.

Alex tam­bién par­ti­ci­pa­ba en la orga­ni­za­ción social del barrio, el MTL

(Movi­mien­to Terri­to­rial de Libe­ra­ción) en don­de ayu­da­ba con el

meren­de­ro del barrio don­de comen unos 80 niños y cuan­do podía

par­ti­ci­pa­ba en la mur­ga.

Ayer por la maña­na, mien­tras bus­ca­ban algu­na lie­bre en con sus dos

her­ma­nos ingre­sa­ron a una pro­pie­dad en el kiló­me­tro 72,5 de la ruta 205,

cer­ca del para­je El Tala­dro. Alex tenía 16 años y José Luis y Agus­tín,

19 y 21. Los tres se asom­bra­ron cuan­do una camio­ne­ta negra Dod­ge Ram se

acer­ca­ba a toda velo­ci­dad y pen­sa­ron que fre­na­ría y que el due­ño des­de

la ven­ta­ni­lla los reta­ría y sal­drían del cam­po. Pero no fue así, José y

Agus­tín se apar­ta­ron del camino y la Dod­ge embis­tió a Alex que se enre­do

con la cuer­da que lle­va­ba a los perros y solo logro libe­rar­los para que

los gal­gos no sean atro­pe­lla­dos.

Alex cayo incons­cien­te. Sus her­ma­nos comen­za­ron a gri­tar y le

pidie­ron que subie­ra a Alex a la camio­ne­ta y que lo lle­va­ra a un

hos­pi­tal. El con­duc­tor, Pablo Rodol­fo Sán­chez, de 57 años se negó y

dijo: “Voy a lla­mar a la Poli­cía y que hagan lo que ten­gan que hacer.

Aho­ra leván­ten­lo y llé­ven­se­lo”. Mien­tras tan­to, Alex falle­cía en el

sue­lo. La Fis­cal, Nor­ma Pip­po que lle­va ade­lan­te la inves­ti­ga­ción pidió

la deten­ción del pro­duc­tor rural, Rodol­fo Sán­chez y el caso se cara­tu­lo

de homi­ci­dio con ale­vo­sía. Maña­na a las 10hs se rea­li­za­rá una

movi­li­za­ción en la roton­da de Cañue­las para exi­gir jus­ti­cia.

ANRed dia­lo­gó con veci­nos y com­pa­ñe­ros de Alex quie­nes con­ta­ron que

la fami­lia esta muy mal. “Son una fami­lia tra­ba­ja­do­ra y nun­ca tuvie­ron

pro­ble­mas con el barrio . Todos tra­ba­ja­do­res. Alex era un pibe muy sano y

siem­pre nos reía­mos por­que no le había cam­bia­do la voz pare­cía un nene

de 13 años. Tam­bién por­que era menu­di­to”, comen­tó una veci­na.

Otra veci­na del barrio Guz­zet­ti escri­bió en su muro:

“Míra­lo … míra­lo dos minu­tos más … esa cari­ta de nene … tenía 16 años, tra­ba­ja­ba y estu­dia­ba, esta­ba jun­tan­do pla­ta, para hacer­ce una pie­za para él, le había dicho a mi hijo Máxi­mo … negro cuan­do com­pré los mate­ria­les ¿me das una mano?,una vez me pre­gun­tó, ¿te ayu­da máxi­mo cuan­do cobra? y le res­pon­dí … yo no le pido nada, ade­más yo ten­go obli­ga­ción con el has­ta los 18, pero aho­ra que tra­ba­ja que se com­pre sus cosas,y me dice … no te tie­ne que ayu­dar, yo le doy pla­ta a mi mamá …y le dije, cuan­do pre­ci­se le pedi­ré … se lamen­ta­ba por­que con la cua­ren­te­na no podía entre­nar… hacía unos meses se había com­pra­do una moti­to usa­da y hará un mes me encon­tró car­ga­da en la calle y me ayu­dó, le qui­se dar pro­pi­na y no me la acep­to. Míra­lo hoy lo mata­ron y le quie­ren adju­di­car un supues­to robo no tenía cuchillo,ni arma de fuego,solo los dos gal­gos los otros dos chi­cos alcan­za­ron a dis­pa­rar, el cuan­do qui­zo correr se enre­do entre las sogas y se callo, alcan­zo a lar­gar los perros que se que­da­ron con el. Míra­lo ayer me estu­vo en mi casa con mí hijo y le dijo, si no tra­ba­jas, anda a casa que vamos a cazar unas lie­bres máxi­mo tra­ba­jo, el se fue a cazar y lo mata­ron, un ado­les­cen­te que tenía sue­ños, que estu­dia­ba, tra­ba­ja­ba, y cuan­do podía salía a cazar y pes­car, no tenía ante­ce­den­tes. Lo úni­co que sola­men­te era un buen pibe. Míra­lo un hom­bre­ci­to que ayer estu­vo en mí casa toman­do mate y dicién­do­le a Máxi­mo que el lunes vol­vía a tra­ba­jar que lo pasa­ba a bus­car. Te que­re­mos mucho Alex, eras muy bueno para este mun­do, tu ami­go te llo­ra, tu com­pa­ñe­ro de tra­ba­jo te va a extra­ñar la vuel­ta a casa cuan­do se que­da­ban bolu­dean­do toman­do mate. Míren­lo el era Alex un pibe del barrio Guz­zet­ti”.

