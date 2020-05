Perú. Loreto: Médicos, autoridades y Vicariato Apostólico piden se declare zona de desastre

Por Zin­tia Fer­nán­dez /​Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 20 de mayo de 2020

Cuan­do el pre­mier Vicen­te Zeba­llos lle­gó a Iqui­tos el domin­go últi­mo, para refor­zar la ayu­da a la región más gol­pea­da por la pan­de­mia, una de las per­so­nas con la que pudo tomar con­tac­to fue el mon­se­ñor Miguel Fuer­tes Prie­to, quien admi­nis­tra el dio­ce­sano del Vica­ria­to Apos­tó­li­co de la ciu­dad de Iqui­tos. Es así que Miguel Fuer­tes pudo entre­gar al pre­mier un docu­men­to de 32 pun­tos, don­de soli­ci­tan y reco­mien­dan que Lore­to sea decla­ra­da zona de desas­tre. Este pedi­do se hizo lue­go de que el domin­go, la Direc­ción Regio­nal de Lore­to publi­ca­ra des­pués de días, un nue­vo repor­te: 2315 casos posi­ti­vos y 1084 falle­ci­dos por COVID-19.

No solo el Vica­ria­to Apos­tó­li­co de Iqui­tos recla­ma que la región ten­ga una espe­cial aten­ción por la cri­sis gene­ra­da por el COVID-19, sino tam­bién a este lla­ma­do se han suma­do, médi­cos y per­so­nal de salud, así como auto­ri­da­des. Way­ka bus­có la opi­nión de quie­nes están hacien­do fren­te a la pan­de­mia, pese al pano­ra­ma deso­la­dor.

Car­ta del Vica­ria­to Apos­tó­li­co de Iqui­tos

“Cree­mos que Lore­to mere­ce una aten­ción espe­cial por­que es una situa­ción dra­má­ti­ca lo que se vive en la ciu­dad, en las comu­ni­da­des nati­vas, con los ribe­re­ños y en toda la región. Inclu­so se men­cio­na que hay una cifra mayor de falle­ci­dos”, res­pon­dió el padre Miguel Fuer­tes Prie­to a Way­ka.

En el docu­men­to entre­ga­do por el Vica­ria­to se seña­la «el colap­so del sis­te­ma de salud» en la región. Esto a pesar que el Gobierno envió un con­tin­gen­te de médi­cos des­de Lima y habi­li­tó tres hos­pi­ta­les de cam­pa­ña. Por su par­te, los repre­sen­tan­tes de la Igle­sia Cató­li­ca denun­cian que médi­cos y enfer­me­ras no están en sus pues­tos a cau­sa de los con­ta­gios, que exis­te len­ti­tud en las deci­sio­nes y obras del Gobierno Regio­nal. Ade­más, la pro­vi­sión de ali­men­tos en los muni­ci­pios es insu­fi­cien­te, los equi­pos como ven­ti­la­do­res mecá­ni­cos, insu­mos médi­cos y medi­ci­nas con­ti­núan fal­tan­do. “Ofre­cie­ron 10 ven­ti­la­do­res mecá­ni­cos que no lle­gan, 60 balo­nes de oxí­geno con el puen­te aéreo y ayer [lunes] solo lle­ga­ron 16”, se lee en uno de los pun­tos de la car­ta.

Para la direc­to­ra del Hos­pi­tal Regio­nal, Mercy Pan­du­ro Gavi­ria, que el Gobierno decla­re Zona de Desas­tre se tra­du­ce en mejo­rar la infra­es­truc­tu­ra de dicho noso­co­mio. Tam­bién per­mi­ti­ría for­ta­le­cer la ayu­da téc­ni­ca des­de el Gobierno cen­tral, así como sumar más equi­pos para con­ti­nuar con la aten­ción de los pacien­tes en Iqui­tos y las demás pro­vin­cias.

Hos­pi­tal Regio­nal de Lore­to

“Tene­mos una sola ambu­lan­cia y se ha teni­do que adap­tar vehícu­los, como moto­ca­rros o camio­ne­tas, para tras­la­dos, con­ta­mos con la plan­ta de oxí­geno que hace­mos el lle­na­do con cui­da­do, pero toda­vía es insu­fi­cien­te”, men­cio­na Pan­du­ro. Solo en este hos­pi­tal se ha regis­tra­do apro­xi­ma­da­men­te 490 muer­tos sin con­si­de­rar a los de cen­tros médi­cos en peri­fe­ria. El 3 de mayo “cada 35 minu­tos falle­cía una per­so­na”. La Direc­ción Regio­nal de Salud infor­mó que la can­ti­dad de pacien­tes en los cen­tros pre­hos­pi­ta­la­rios ha dis­mi­nui­do.

Decano del Cole­gio Médi­co en Lore­to, Luis Run­ci­man. Foto: Zin­tia Fer­nán­dez

Entre tan­to, el decano del Cole­gio Médi­co en Lore­to, Luis Run­ci­man Soplín, reco­men­dó no bajar la guar­dia ante una posi­ble “segun­da ola” de con­ta­gios por el incre­men­to en las pro­vin­cias, don­de tam­bién se encuen­tran las comu­ni­da­des nati­vas. “Al no tener la aten­ción en sus cen­tros médi­cos pue­den ver­se for­za­dos a salir de sus dis­tri­tos has­ta Iqui­tos”, resal­tó a Way­ka tras apo­yar la pro­pues­ta de decla­rar a Lore­to como zona de Desas­tre para mayor pre­su­pues­to y con­trol de los con­ta­gios. “La Dire­sa tenía una pro­pues­ta de aten­ción (a las comu­ni­da­des) pero no fue apro­ba­da por el Gobierno Regio­nal de Lore­to”, agre­gó.

Pro­vin­cias a la deri­va

La reali­dad en las pro­vin­cias empeo­ra. El Vica­ria­to tam­bién seña­la la fal­ta de aten­ción en el cen­tro de salud de Trom­pe­te­ros en la pro­vin­cia de Lore­to Nau­ta, pero no es el úni­co caso. La pro­vin­cia de Ramón Cas­ti­lla ubi­ca­da en la tri­ple fron­te­ra con Colom­bia y Bra­sil, tie­ne al fren­te de bata­lla a un médi­co seru­mis­ta y una enfer­me­ra con serums con­clui­do y sin con­tra­to labo­ral.

La enfer­me­ra Dia­na Rive­ra Car­do­zo, encar­ga­da de la IPRESS San­ta Rosa, escri­bió una car­ta al Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca para soli­ci­tar más pro­fe­sio­na­les médi­cos. Logra­ron aten­der a los pri­me­ros pacien­tes con apo­yo de la mis­ma pobla­ción, empre­sas y los paí­ses veci­nos. “Tene­mos los kits para la prue­ba mole­cu­lar pero el moto­ris­ta que los tras­la­da­ba a Leti­cia (cer­ca de la fron­te­ra con Colom­bia) está enfer­mo. Nos hemos agen­cia­do como se ha podi­do, pero no fue sufi­cien­te (…) Con el dolor de mi cora­zón se ha teni­do que limi­tar las aten­cio­nes y solo se atien­de casos de urgen­cia”, ase­gu­ró a Way­ka. Infor­mó que la mayo­ría del per­so­nal (9 per­so­nas) se han infec­ta­do. Antes de la pan­de­mia aten­dían has­ta 2 mil 200 per­so­nas. A este Ipress tam­bién acu­dían las comu­ni­da­des Ticu­na pero ha per­di­do con­tac­to con la mayo­ría des­de hace tres sema­nas. “Me lla­ma­ron para pedir medi­ci­nas y no tenía. Aho­ra que nos han entre­ga­do no he podi­do comu­ni­car­me, ellos tie­nen que salir al río para que pue­da ingre­sar la lla­ma­da”, narró Rive­ra Car­do­zo.

Pro­vin­cia de Ramón Cas­ti­lla. Foto: IPRESS Bella­vis­ta

Bajo la juris­dic­ción de San­ta Rosa se encuen­tran las pos­tas de Bella­vis­ta y Puer­to Ale­gre, tam­bién limi­ta­das en aten­ción, don­de se cerra­ron las refe­ren­cias hacia Caba­llo­co­cha y, prác­ti­ca­men­te, la pobla­ción se atien­de sola, según el tes­ti­mo­nio de Rive­ra. Des­co­no­ce­mos la can­ti­dad de con­ta­gia­dos y ya no repor­tan los falle­ci­dos por­que hay recha­zo al pro­to­co­lo. A los pri­me­ros cua­tro falle­ci­dos se les colo­có en las bol­sas entre­ga­das por el Min­sa y los fami­lia­res se fue­ron con­tra la encar­ga­da por­que les afec­tó ver así a su falle­ci­do. Solo por refe­ren­cias ten­go enten­di­do que tras­la­dan por río para sepul­tar­los”, agre­gó la enfer­me­ra.

José Tru­ji­llo Pai­ra, con­se­je­ro regio­nal por Ramón Cas­ti­lla. Foto: Zin­tia Fer­nán­dez

El con­se­je­ro regio­nal por Ramón Cas­ti­lla, José Tru­ji­llo Pai­ra, tra­mi­tó pedi­dos para más pro­fe­sio­na­les para esta pro­vin­cia, pero no ha teni­do res­pues­ta. Coin­ci­dió con el decano Luis Run­ci­man en el pedi­do de Zona de Desas­tre, pero dis­cre­pó en que no exis­ta lide­raz­go en la región. El médi­co pre­ci­só esta fal­ta no solo es en el gobierno regio­nal, con Elis­ban Ochoa, sino tam­bién con la auto­ri­dad pro­vin­cial de May­nas, Fran­cis­co San­jur­jo Dávi­la. “No les ha vis­to cuan­do se afron­tó los bro­tes de den­gue y lep­tos­pi­ra a dife­ren­cia de los dis­tri­ta­les como San Juan Bau­tis­ta, Belén y Pun­cha­na”.

En tan­to, el con­se­je­ro ase­ve­ró que no se pue­de cul­par solo al gobierno regio­nal pero reco­no­ció que si “hubo fal­ta de direc­ción” en algu­nas direc­cio­nes y fun­cio­na­rios. “Toda la cul­pa no pue­de asu­mir el gobierno regio­nal de Lore­to, tam­bién está el gobierno cen­tral por la fal­ta de estra­te­gia. No todo es dine­ro. Decir que nos dan el dine­ro no es sufi­cien­te”.

FUENTE: Way​ka​.pe