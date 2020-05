Brasil. Finapop: MST gana socios para revolucionar la agricultura familiar en Brasil

Por Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 18 de mayo de 2020

Una aso­cia­ción entre inver­so­res y el MST (Movi­mien­to de tra­ba­ja­do­res rura­les sin tie­rra) pro­me­te revo­lu­cio­nar la agri­cul­tu­ra fami­liar en Bra­sil. La línea de cré­di­to, basa­da en un mode­lo de finan­cia­mien­to popu­lar, inver­ti­rá en pro­yec­tos de pro­duc­ción lle­va­dos a cabo por coope­ra­ti­vas en el país, con tasas del 5,5%, infe­rio­res a las apli­ca­das por los ban­cos públi­cos y pri­va­dos.

Fina­pop (Popu­lar Finan­cing) comen­za­rá sus acti­vi­da­des con una inver­sión de R $ 1 millón en la indus­tria de pro­ce­sa­mien­to de nue­vos pro­duc­tos de la Coope­ra­ti­va de Pro­duc­ción Agrí­co­la Nova San­ta Rita (Coopan), espa­cio del MST, en Rio Gran­de do Sul. Se crea la coope­ra­ti­va pro­pio y mata­de­ro para la ven­ta de cana­les de cer­do, pro­du­ce leche y su buque insig­nia, arroz orgá­ni­co, uno de los más ven­di­dos en el país.

Uno de los inver­so­res, el eco­no­mis­ta Eduar­do Morei­ra, expli­ca que «esta es una for­ma de finan­ciar el mun­do en el que cree­mos», dice. La expe­rien­cia, según él, se basa en el ban­co Trio­dos. Con sede en los Paí­ses Bajos, la ins­ti­tu­ción finan­cie­ra fun­da­da en 1980, asig­na valo­res solo a pro­yec­tos sos­te­ni­bles, que bene­fi­cian exclu­si­va­men­te a las per­so­nas.

«En medio de esta cri­sis, don­de solo hay malas noti­cias, solo noti­cias de per­so­nas envia­das, noti­cias de catás­tro­fes, exis­te esta ope­ra­ción de algo en lo que cree­mos», expli­ca Morei­ra.

Coopan, en Rio Gran­de do Sul, ten­drá una nue­va plan­ta de pro­ce­sa­mien­to de pro­duc­tos /​Repro­duc­ción /​Coopan

Uno de los coor­di­na­do­res de Coopan, Emer­son Gia­co­me­lli, expli­ca que los valo­res de inver­sión ya han lle­ga­do a la coope­ra­ti­va. «Nues­tro obje­ti­vo es com­ple­tar los tra­ba­jos en febre­ro del pró­xi­mo año y lo abri­re­mos en mayo», dice.

“Vamos a pro­ce­sar más de 50 pro­duc­tos y más de 60 empleos direc­tos en la coope­ra­ti­va. Hoy, 37 per­so­nas tra­ba­jan en nues­tro mata­de­ro, en su mayo­ría jóve­nes y muje­res. Aho­ra podre­mos tra­ba­jar con innu­me­ra­bles pro­duc­tos, pero los prin­ci­pa­les serán lin­gui­cin­ha, sala­mi, ahu­ma­dos, tra­ba­ja­re­mos con cor­tes de car­ne ”, com­ple­ta el agri­cul­tor.

João Pedro Ste­di­le, de la direc­ción nacio­nal del MST, expli­ca que “este fon­do va a ser una revo­lu­ción, para que miles de per­so­nas pue­dan par­ti­ci­par en este pro­yec­to. De aho­ra en ade­lan­te, cuan­do vaya a com­prar arroz orgá­ni­co, car­nes de cali­dad, entre otros pro­duc­tos, sabrá que ayu­dó a pro­du­cir ”.

Ste­di­le recuer­da que algu­nas per­so­nas lo han cues­tio­na­do sobre la cone­xión del Movi­mien­to con el ex ban­que­ro e inver­sio­nis­tas finan­cie­ros. Según el direc­tor, «nos uni­mos a un ex ban­que­ro, sí. Que­re­mos crear meca­nis­mos para un mun­do nue­vo y derro­tar al sis­te­ma finan­cie­ro, no ali­men­tar­lo «, agre­gó.



Edi­ción: José Eduar­do Ber­nar­des

*Bra­sil de Fato