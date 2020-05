Brasil. En un paseo en moto de agua, Bolsonaro vuelve a relativizar la pandemia: «una neurosis»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 10 de mayo de 2020.-

El dis­cur­so del pre­si­den­te ocu­rre el día en que Bra­sil supera otro récord de muer­tes por coro­na­vi­rus.

El día en que Bra­sil rom­pió otro récord de muer­tes por el Coro­na­vi­rus, supe­rior a 10,000, el pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro deci­dió dis­fru­tar de su fin de sema­na y tomar un paseo en moto de agua en el lago Para­noá, cer­ca del Pala­cio de Alvo­ra­da. La deci­sión lle­gó des­pués de que el capi­tán tuvo que can­ce­lar, debi­do a las reper­cu­sio­nes nega­ti­vas, una bar­ba­coa que iba a pro­mo­ver en el Palá­cio da Alvo­ra­da.

Acom­pa­ña­do por un guar­dia de segu­ri­dad, Bol­so­na­ro detu­vo su moto de agua cer­ca de otra embar­ca­ción para hablar con los par­ti­da­rios, que tenían una bar­ba­coa den­tro de la lan­cha. En un video que se exten­dió por las redes, el pre­si­den­te defen­dió el fin del ais­la­mien­to social y puso la pan­de­mia en pers­pec­ti­va.

“Si no nos ocu­pa­mos de Bra­sil, entra­rá en el caos. Es una neu­ro­sis, el 70% con­trae­rá el virus, no hay for­ma. Locu­ra ”, dijo el pre­si­den­te. Al con­tra­rio de lo que dice Bol­so­na­ro, la OMS y las orga­ni­za­cio­nes inter­na­cio­na­les de salud dicen que solo el ais­la­mien­to con­tro­la­rá covid-19.

O Bra­sil pas­sou de 10 mil mor­tes por covid-19 c/​730 novos casos em 24h. Nos­so país já é o sex­to c/​mais mor­tes no mun­do! Enquan­to isso, Bol­so­na­ro foi andar de jet ski. Enquan­to o país intei­ro está em iso­la­men­to. Enquan­to famí­lias cho­ram. Bol­so­na­ro se diver­te no san­gue! pic​.twit​ter​.com/​m​5​A​s​v​h​l​cV1 — Ran­dol­fe Rodri­gues (@randolfeap) May 9, 2020

A pesar del avan­ce del nue­vo coro­na­vi­rus, esta no es la pri­me­ra vez que el pre­si­den­te mini­mi­za la pan­de­mia. Des­pués de refe­rir­se a la enfer­me­dad como un «her­pes labial», Bol­so­na­ro decla­ró a fines de abril que no tenía nada que ver con las muer­tes. «¿Y qué? Lo sien­to Que quie­res que haga Soy el Mesías, pero no hago un mila­gro ”, dijo, el día que el país superó a Chi­na en el núme­ro total de muer­tes.

*Fuen­te: Car­ta Capi­tal