ASUNCIÓN. No se pue­de hablar de un modo covid de vivir, o de cómo nos plan­tea­ría­mos la pos­pan­de­mia, si es que no se rea­li­za una refor­ma inte­gral del Esta­do, según el minis­tro del Inte­rior y ase­sor polí­ti­co del pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, Eucli­des Ace­ve­do. En una entre­vis­ta con Uni­ver­so 970, el secre­ta­rio de Esta­do mani­fes­tó su preo­cu­pa­ción por las con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas que ten­drá esta pan­de­mia del coro­na­vi­rus, y dijo que “el des­em­pleo será el cal­do de cul­ti­vo para la delin­cuen­cia tras la pan­de­mia”.

“El des­em­pleo pro­du­ce migra­cio­nes des­or­de­na­das y las migra­cio­nes des­or­de­na­das traen como con­se­cuen­cia el haci­na­mien­to; el haci­na­mien­to, más el des­em­pleo, con la des­in­to­xi­ca­ción del micro­trá­fi­co, evi­den­te­men­te es un cal­do de cul­ti­vo para la delin­cuen­cia y ese es un pre­su­pues­to que sí esta­mos ana­li­zan­do. Y si me meto a veces don­de no me lla­man es por­que me intere­sa la sani­dad eco­nó­mi­ca, por­que la sani­dad eco­nó­mi­ca me pue­de ayu­dar a pre­ve­nir cues­tio­nes socia­les que ter­mi­nan final­men­te en la delin­cuen­cia”, seña­ló Ace­ve­do.

Reco­no­ció que está preo­cu­pa­do por la eco­no­mía que nos espe­ra, “no sola­men­te como una for­ma de pro­duc­ción y pros­pe­ri­dad, sino que una mane­ra de pre­ve­nir el ascen­so de hechos delic­tua­les”. Por eso, afir­mó, la refor­ma del Esta­do no pue­de hacer­se a peda­zos, sino con una visión inte­gral, en don­de tam­bién se debe incor­po­rar el tema de segu­ri­dad.

“Tene­mos que empe­zar a revi­sar todo y no sola­men­te una refor­ma fis­cal o admi­nis­tra­ti­va-sala­rial. No pode­mos plan­tear­nos la pos­pan­de­mia sin una refor­ma inte­gral del Esta­do, con­clu­yó.

