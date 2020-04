View this post on Ins­ta­gram

Gover­na­dor con­vi­dou pre­si­den­te para visi­tar São Pau­lo, epi­cen­tro da epi­de­mia no Bra­sil, e fez for­tes crí­ti­cas a falas recen­tes de Bol­so­na­ro. Este for­te ata­que ao pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro foi fei­to pelo gover­na­dor de São Pau­lo, João Doria, na tar­de des­ta quar­ta-fei­ra 29. Doria res­pon­deu ao pre­si­den­te sobre a res­pon­sa­bi­li­da­de do núme­ro de mor­tes cau­sa­das pela covid-19, que ultra­pas­sou a mar­ca dos 5 mil óbi­tos na noi­te de terça, e fez mais uma crí­ti­ca às ati­tu­des e falas do pre­si­den­te no que diz res­pei­to ao cres­ci­men­to do coro­na­ví­rus no Bra­sil. #Car­ta­Ca­pi­tal #Joao­Do­ria #Bol­so­na­ro

