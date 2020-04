View this post on Ins­ta­gram

Me encan­ta dema­sia­do esta can­ción de la Bella y la Bes­tia… Algo Nue­vo o Somet­hing The­re. Y quie­ro agra­de­cer con todo mi cora­zón a mi @romnadal por acom­pa­ñar­me en este video por­que para mí lo ha hecho aún más espe­cial 🥰 (Aun­que es resul­ta­do de una dura bata­lla de con­ven­ci­mien­to🤣🤣🤣), pero lo dis­fru­ta­mos muchí­si­mo hacién­do­lo y en medio de la cri­sis por la que atra­ve­sa­mos que­re­mos ofre­cer­les un poco de son­ri­sas, ale­gría, amor y músi­ca. . Espe­ro que lo dis­fru­ten como noso­tros. ❤ . Com­po­si­tor: @alanmenken .… .… .… #me #actress #sin­ger #model #vio­li­nist #music #love #musi­cal #beaut­yandt­he­beast #beauty #beast #musi­cals #Broad­way #dis­ney #prin­cess

