Por Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 20 de abril de 2020

Revis­ta Trin­che­ra dia­lo­gó con la inte­gran­te de la mili­tan­te del Par­ti­do de los Tra­ba­ja­do­res del Bra­sil y miem­bro de la Red de Inte­lec­tua­les y Artis­tas en Defen­sa de la Huma­ni­dad, para ana­li­zar cómo está atra­ve­san­do la pan­de­mia del COVID-19 el pue­blo bra­si­le­ño.

¿Cuál era la situa­ción gene­ral del país pre­via a la apa­ri­ción de la pan­de­mia?

Des­de el ini­cio, el gobierno de Bol­so­na­ro prac­ti­ca un dis­cur­so en

con­tra de los dere­chos huma­nos, con decla­ra­cio­nes dis­cri­mi­na­to­rias sobre

dife­ren­tes gru­pos de la socie­dad. Es un gobierno mili­ta­ri­za­do, con poca

trans­pa­ren­cia y coherencia;con una polí­ti­ca direc­cio­na­da a prio­ri­zar a

una cla­se redu­ci­da de per­so­nas y sec­to­res no popu­la­res. Ali­nea­do con las

polí­ti­cas de los EEUU y de Israel, tie­ne un gabi­ne­te lla­ma­do “el gabi­ne­te de odio”,

que repro­du­ce noti­cias fal­sas y inten­ta a tra­vés de téc­ni­cas de

comu­ni­ca­ción que uti­li­za la semióti­ca, la pro­gra­ma­ción neu­ro­lin­güís­ti­ca,

las téc­ni­cas psi­co­ló­gi­cas de encua­dra­mien­to de masas a una cul­tu­ra

fas­cis­ta.

Es un gobierno con una polí­ti­ca eco­nó­mi­ca de ajus­te para los más

vul­ne­ra­bles, que qui­ta dere­chos socia­les (empleo, salud, edu­ca­ción,

etc.), que tie­ne minis­tros que fue­ron ele­gi­dos a dedo para con­du­cir una

necro polí­ti­ca.

Por todo esto,la situa­ción de Bra­sil empe­zó en tér­mi­nos total­men­te

des­fa­vo­ra­bles res­pec­to a cual­quier inten­to de prio­ri­za­ción del pue­blo.

El cua­dro pre­vio ya era de una total fal­ta de com­pro­mi­so y de un

des­man­te­la­mien­to de los sec­to­res popu­la­res.

¿Cómo carac­te­ri­za­rías la acti­tud del gobierno nacio­nal para enfren­tar al COVID-19?

De acuer­do con el sitio coro​na​vi​rus​.sau​de​.gov​.br,

el Minis­te­rio de la Salud de Bra­sil detec­tó neu­mo­nía de cau­sa

des­co­no­ci­da en Chi­na y el 3 de enero de 2020solicitó infor­ma­ción a la

OMS y el escla­re­ci­mien­to de la situación.El 10 de enero fue pues­to en

fun­cio­na­mien­to el Comi­té de Moni­to­reo de Even­tos del Minis­te­rio de la

Salud y el 16 de enero este Minis­te­rio publi­ca la pri­me­ra infor­ma­ción

sobre lo que se sabía de la enfer­me­dad y un Bole­tín Epi­de­mio­ló­gi­co. El 3

de febre­ro se decla­ra la Emer­gen­cia de Salud Públi­ca de Impor­tan­cia

Nacio­nal (ESPIN) y se rea­li­za la pri­me­ra reunión del Gru­po Eje­cu­ti­vo

Inter­mi­nis­te­rial en Salud Públi­ca (GEI-ESPII). El 4 de febre­ro el

Minis­te­rio de Salud envía al Con­gre­so Nacio­nal el Pro­yec­to de Ley de

Cua­ren­te­na y entre el 4 y el 5 de febre­ro se aprue­ba. El 7 de febre­ro

el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, Jair Bol­so­na­ro, san­cio­na la Ley de

Cua­ren­te­na y el 26 de febre­ro ‑en Sao Pablo- se con­fir­ma el pri­mer caso

de coro­na­vi­rus.

Lo que pasó fue que eso ocu­rrió en pleno Car­na­val que había empe­za­do

el 21 de febre­ro. Esto no fue noti­cia­do cómo debe­ría haber­se hecho,

prio­ri­zan­do la eco­no­mía y bana­li­zan­do la vida fren­te a la gra­ve­dad de la

situa­ción, por lo que el pue­blo bra­si­le­ro no se encon­tra­ba en esta­do de

aler­ta y no se ente­ró de lo que esta­ba suce­dien­do como para tener la

opor­tu­ni­dad de pro­te­ger­se para lo que venía. En mar­zo, sólo se lan­zó una

apli­ca­ción para celu­lar para infor­mar sobre el Coro­na­vi­rus.

¿A qué le atri­buís la acti­tud adop­ta­da por el gobierno?

Al total some­ti­mien­to y orien­ta­ción de las polí­ti­cas neo­li­be­ra­les de

los EEUU. Por­que el gobierno elec­to de ultra dere­cha vino con el

pro­pó­si­to muy con­cre­to de gober­nar para la cla­se media, para los

empre­sa­rios, para seg­men­tos de la eco­no­mía y para las igle­sias neo

pen­te­cos­ta­les, y tra­vés de medi­das pro­vi­so­rias y decre­tos redu­jo los

dere­chos de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, de los jubi­la­dos, de los estu­dian­tes,

etc. Un dato duro fue que en el pri­mer año de gobierno, Bol­so­na­ro edi­tó

48 medi­das pro­vi­so­rias de acuer­do con el sitio del Sena­do

don­de se cons­ta­ta el carác­ter de un gobierno que no prio­ri­za a los más

vul­ne­ra­bles, ni tam­po­co las polí­ti­cas socia­les, y sí los pri­vi­le­gios de

quie­nes creen que la eco­no­mía deba estar en pri­mer lugar.

¿Qué efec­ti­vi­dad con­si­de­ras que tie­nen las medi­das adop­ta­das?

Son muy efec­ti­vas para un por­cen­ta­je míni­mo de la pobla­ción que

con­cen­tra rique­zas, para las empre­sas, para el sec­tor finan­cie­ro, para

un seg­men­to reli­gio­so, y esto se com­prue­ba a tra­vés del apo­yo al

gobierno de Bol­so­na­ro por par­te de los repre­sen­tan­tes de esos sec­to­res.

Pero para la gran mayo­ría de la pobla­ción que­da muy cla­ro que aumen­ta­ron

las desigual­da­des socia­les, el nivel de des­em­pleo y la pér­di­da de

dere­chos.

¿Cuál ha sido la acti­tud de la opo­si­ción en esta

situa­ción? ¿Actua­ron con pru­den­cia y cola­bo­ran­do a mejo­rar o

apro­ve­cha­ron para gol­pear al gobierno?

Para con­tex­tua­li­zar la res­pues­ta, el Con­gre­so de Bra­sil está

com­pues­to por el Sena­do Fede­ral (con 81 sena­do­res, que repre­sen­tan las

27 uni­da­des fede­ra­ti­vas, los 26 esta­dos y el Dis­tri­to Fede­ral) y la

Cáma­ra de los Dipu­tados (con 513 dipu­tados fede­ra­les que repre­sen­tan al

pue­blo). La opo­si­ción en el Sena­do es de 23,5% y de 29% en la Cáma­ra de

Dipu­tados. La opo­si­ción es mino­ri­ta­ria y no es nada fácil su actua­ción

en las esfe­ras del gobierno. Las fuer­zas polí­ti­cas jue­gan un papel

fun­da­men­tal en el table­ro, pero cuan­do la corre­la­ción de fuer­zas es

des­fa­vo­ra­ble, el esfuer­zo de arti­cu­la­ción y nego­cia­ción en la esfe­ra

guber­na­men­tal para no dejar que las polí­ti­cas neo­li­be­ra­les des­tru­yan los

dere­chos con­quis­ta­dos por el pue­blo, es un acto de resis­ten­cia.

¿Cómo reper­cu­tió este nue­vo esce­na­rio en la eco­no­mía nacio­nal?

Por increí­ble que parezca,el lunes 20 de abril el Sena­do vota­rá la

Medi­da Pro­vi­so­ria 905 que alte­ra­rá la legis­la­ción del tra­ba­jo y cam­bia­rá

para peor la vida del tra­ba­ja­dor: fle­xi­bi­li­za­rá las rela­cio­nes entre

patrón y emplea­do, no garan­ti­zan­do los dere­chos adqui­ri­dos. Otro ejem­plo

es la Pro­yec­to de Enmien­da Cons­ti­tu­cio­nal 10, que en el artícu­lo 9

per­mi­te que el Ban­co Cen­tral com­pre cual­quier papel finan­cie­ro pri­va­do

(deri­va­ti­vos, pape­les podri­dos y cual­quier otro “cré­di­to”) de cual­quier

ins­ti­tu­ción nacio­nal o inter­na­cio­nal, en cual­quier tipo de mer­ca­do, sin

lími­te o con­trol alguno, sin nece­si­dad de iden­ti­fi­car los cré­di­tos o su

con­di­ción.

En el artícu­lo 10 se pre­vé que el Teso­ro Nacio­nal entre con 25% del

dine­ro para la com­pra de esos pape­les. Enton­ces los daños al Ban­co

Cen­tral son inte­gral­men­te trans­fe­ri­dos al Teso­ro Nacio­nal. Con esos

ejem­plos pue­de con­si­de­rar­se que el nue­vo esce­na­rio pue­de ser usa­do como

opor­tu­ni­dad para redu­cir los dere­chos del pue­blo y apo­yar al sis­te­ma

finan­cie­ro. María Lucia Fat­to­re­lli, Coor­di­na­do­ra Nacio­nal de la a

Audi­to­ria Ciu­da­da­na de La Deu­da, hace una aler­ta al res­pec­to, de acuer­do

con el sitio audi­to­ria­ci­da­da.

¿Cómo reper­cu­tió la pan­de­mia en el día a día del pue­blo?

Bra­sil es un país carac­te­ri­za­do por una bru­tal desigual­dad social.

Ese virus ata­ca direc­ta­men­te a los más vul­ne­ra­bles: los que no tie­nen

acce­so a ítems de lim­pie­za, no tie­nen acce­so a sanea­mien­to bási­co,

muchas casas no tie­nen cloa­cas aden­tro, muchas villas son súper

pobla­das; es decir que el impac­to en el día a día expre­sa que las

difi­cul­ta­des, que ya no eran pocas, aho­ra se agra­van más. Eso sin con­tar

la pér­di­da de empleos que fue del 11% y que el 56% de la pobla­ción debe

atra­sar el pago de deu­das, de acuer­do con una encues­ta rea­li­za­da por el

BTG Pac­tual y FSB Pes­qui­sa el 1 de abril.

Por otra par­te, en el ámbi­to edu­ca­ti­vo, se tuvo que recu­rrir a cla­ses

vir­tua­les, aun­que algu­nas escue­las cerra­ron sus puer­tas sin dejar

alter­na­ti­vas para los alum­nos. La logís­ti­ca del abas­te­ci­mien­to de las

fami­lias, tam­bién sufrió daños. Muchos movi­mien­tos socia­les empe­za­ron a

ayu­dar a los pobres con dona­cio­nes de artícu­los de lim­pie­za, ropa y

comi­da. Los mayo­res tuvie­ron que ais­lar­se para no con­ta­giar­se, ya que

son par­te de la pobla­ción con alto ries­go de con­ta­gio jun­to con

dia­bé­ti­cos, hiper­ten­sos, per­so­nas con inmu­no­de­pre­sión, y otros casos que

se jun­tan a esos.

¿Cuál es la per­cep­ción en las calles tan­to de las medi­das como de la situa­ción coti­dia­na?

Toda­vía el gobierno de Bol­so­na­ro cuen­ta con un apo­yo popu­lar del 30%.

El pro­prio pre­si­den­te con­du­ce el dis­cur­so ideo­ló­gi­co del terra­pla­nis­mo,

del nega­cio­nis­mo, del escep­ti­cis­mo y hace que la pan­de­mia sea lle­va­da

por esa par­ce­la de la pobla­ción con des­pre­cio y bana­li­za­ción. Eso se

tra­du­ce en el desen­ten­di­mien­to de las orien­ta­cio­nes de la OMS. Bol­so­na­ro

es un mal ejem­plo y atien­de al cla­mor de los indus­tria­les,

comer­cian­tes, sec­to­res finan­cie­ros e igle­sias que tie­nen inte­rés de

vol­ver a la vida coti­dia­na, a con­tra­mano de lo que está sien­do

prac­ti­ca­do en el mun­do. Eso sin con­tar el lla­ma­mien­to para hacer

apa­ri­cio­nes en las calles en pro­tes­ta al asi­la­mien­to social. Has­ta ayer,

Bra­sil tenía 36.599 casos con­fir­ma­dos de coro­na­vi­rus y 2.347 muer­tos

con una taza de leta­li­dad del 6,4%. Esos resul­ta­dos están sub­es­ti­ma­dos

ya que de una pobla­ción de 208 millo­nes de habi­tan­tes, sola­men­te fue­ron

tes­tea­das 62.985 per­so­nas, de acuer­do con el sitio worl­do­me­ters.

Es muy difí­cil, preo­cu­pan­te y con­fu­sa la per­cep­ción de lo que está

pasan­do por­que el man­da­ta­rio del país, que debe­ría estar com­pro­me­ti­do

con la vida del pue­blo, eli­gió prio­ri­zar la eco­no­mía.

¿Qué rol están jugan­do las FFAA en esta par­ti­cu­lar situa­ción?

Las FFAA en Bra­sil tuvie­ron un papel fun­da­men­tal en la dic­ta­du­ra

cívi­co-ecle­siás­ti­co-mili­tar en Bra­sil y este gobierno se iden­ti­fi­ca

cla­ra­men­te con la ideo­lo­gía de la tor­tu­ra. Tal es así que el ído­lo del

pre­si­den­te Bol­so­na­roes el tor­tu­ra­dor Ustra, la per­so­na que tor­tu­ró nada

más y nada menos que a la ex Pre­si­den­ta Dil­ma Rous­seff. No hay mucho más

que decir por­que por sí solo, eso ya defi­ne la prin­ci­pal carac­te­rís­ti­ca

de este gobierno. Las Fuer­zas Arma­das no están ponien­do el cuer­po en

las calles ayu­dan­do en el con­trol de la movi­li­dad, ni con­tro­lan­do las

fron­te­ras, ni tam­po­co están coope­ran­do en la logís­ti­ca, ni en los

hos­pi­ta­les. Bási­ca­men­te no están sien­do par­te de la lucha con­tra el

coro­na­vi­rus.

Más allá de las medi­das ofi­cia­les ¿Cómo está hacien­do el pue­blo en gene­ral para sobre­lle­var esta situa­ción?

En Para­ná los asen­ta­mien­tos y cam­pa­men­tos del Movi­mien­to de los

Tra­ba­ja­do­res Rura­les Sin Terra (MST) se movi­li­za­ron y dona­ron 45

tone­la­das de ali­men­tos para hos­pi­ta­les, hoga­res de ancia­nos y fami­lias

caren­tes. Tam­bién donó 500 tone­la­das de ali­men­tos a las víc­ti­mas de

Eldo­ra­do do Cara­jás en Pará. Y sigue donan­do pro­duc­tos agroe­co­ló­gi­cos

demos­tran­do que la cri­sis ali­men­ta­ria tie­ne solu­ción sin el agro­ne­go­cio.

La Cen­tral Úni­ca de las Villas lan­zó una cam­pa­ña vir­tual

#Fave­la­Con­tra­OVí­rus para recau­dar dine­ro para ayu­dar a las villas con

ali­men­tos y pro­duc­tos de higie­ne. La Orga­ni­za­ción Redes da Maré, en el

Com­ple­jo da Maré, que es un con­jun­to de villas con 140 mil habi­tan­tes en

Río de Janei­ro, está colec­tan­do dona­cio­nes para dis­tri­buir entre los

habi­tan­tes de ese lugar. La Arti­cu­la­ción de los Pue­blos Indí­ge­nas de

Bra­sil tam­bién hicie­ron una cam­pa­ña vir­tual para recau­dar pla­ta y

dis­tri­buir entre los pue­blos indí­ge­nas ali­men­tos y artícu­los de higie­ne y

lim­pie­za. El MTST (Movi­mien­to de los Tra­ba­ja­do­res Sin Techo) creó un

fon­do de emer­gen­cia para ayu­dar en la com­pra de ali­men­tos y de pro­duc­tos

de higie­ne para la pobla­ción sin techo de varios esta­dos bra­si­le­ños.

Esos son algu­nos de los ejem­plos de la socie­dad civil y de los

movi­mien­tos socia­les que se están orga­ni­zan­do para ayu­dar a las

per­so­nas. Pero lo que pasa es que todo eso es muy poco en rela­ción a las

deman­das. Y tam­bién es impor­tan­te decir que en duran­te este gobierno,

aumen­tó muchí­si­mo el núme­ro de per­so­nas que vive en la calle, por lo que

tam­bién aumen­ta­ron las deman­das socia­les. El pue­blo sigue inten­tan­do

sobre­vi­vir y resis­tir por otras vías sin pasar por la ayu­da huma­ni­ta­ria

del gobierno.

¿Cuál es la acti­tud de los empre­sa­rios?

Para tener en cuen­ta de cómo la cosa cami­na el gru­po Havan, del

empre­sa­rio Luciano Hang, uno de los prin­ci­pa­les aplau­di­do­res de

Bol­so­na­ro, sus­pen­dió el con­tra­to de tra­ba­jo de 11 mil emplea­dos, la

mitad de todos los emplea­dos del gru­po. El sec­tor está más preo­cu­pa­do

por aho­rrar y no sen­tir el impac­to eco­nó­mi­co que man­te­ner los empleos

como for­ma de garan­ti­zar la sub­sis­ten­cia de sus emplea­dos. Esa es la

polí­ti­ca que Bol­so­na­ro pro­po­ne fle­xi­bi­li­zan­do las rela­cio­nes de tra­ba­jo y

favo­re­cien­do a los due­ños de las gran­des empre­sas por los tra­ba­ja­do­res.

Por ahí sigue la mayo­ría de los empre­sa­rios, apo­yan­do el

desen­ten­di­mien­to del asi lamien­to y pro­mo­vien­do el caos social con el

incum­pli­mien­to de los dere­chos del tra­ba­ja­dor.

Del mis­mo modo, ¿Cómo están actuan­do los medios de comu­ni­ca­ción?

En Bra­sil, los medios tra­di­cio­na­les siem­pre cum­plie­ron el papel de

des­in­for­mar y favo­re­cer así a sec­to­res con­cen­tra­dos de la socie­dad y a

otros sec­to­res eco­nó­mi­cos y reli­gio­sos. Son como par­ti­dos polí­ti­cos que

mani­pu­lan los datos de acuer­do con sus intere­ses y los intere­ses de sus

alia­dos y dis­tor­sio­nan la comu­ni­ca­ción. Los medios alter­na­ti­vos son los

que siem­pre die­ron una con­tri­bu­ción muy impor­tan­te para fre­nar las

noti­cias fal­sas, rom­per el cer­co mediá­ti­co, dise­mi­nar la ver­dad y para

que el pue­blo sepa de lo que real­men­te pasa en los bas­ti­do­res de la

polí­ti­ca que no lle­gan a cono­ci­mien­to públi­co.

¿Cuá­les crees que serían las medi­das más urgen­tes que

debe­ría adop­tar el gobierno en este con­tex­to, enten­dien­do las

par­ti­cu­la­ri­da­des del país?

En este gobierno no se espe­ra nada dife­ren­te a lo que se ha vis­to

has­ta aho­ra. La sali­da es el for­ta­le­ci­mien­to de la sociedad.Los fren­tes

Bra­sil Popu­lar y el Pue­blo Sin Mie­do, jun­to a movi­mien­tos socia­les,

popu­la­res y estu­dian­ti­les, cen­tra­les sin­di­ca­les, par­ti­dos polí­ti­cos,

tra­di­cio­nes reli­gio­sas y enti­da­des de la socie­dad civil, fir­ma­ron un

docu­men­to ayer para el lan­za­mien­to de una pla­ta­for­ma de emer­gen­cia para

enfren­tar la pan­de­mia y la cri­sis bra­si­le­ña.

La inten­ción de esa Cam­pa­ña es movi­li­zar al pue­blo para con­cien­ti­zar

sobre la bar­ba­rie que está atra­ve­san­do Bra­sil con este des­go­bierno y

pre­sen­tar pro­pues­tas para la sali­da a esa situa­ción insos­te­ni­ble. Con

esto se abrió una cuen­ta para las per­so­nas fir­men pidien­do la sali­da de

Bol­so­na­ro y su gobierno y en defen­sa de la vida. Pero tam­bién para

lla­mar a la pobla­ción para tener elec­cio­nes direc­tas, pero den­tro de la

ley, con trans­pa­ren­cia y sin cam­pa­ñas de noti­cias fal­sas y elec­cio­nes mani­pu­la­das.

Tam­bién como una acción de resis­ten­cia y ayu­da, el neu­ro­cien­tí­fi­co e

inves­ti­ga­dor Miguel Nico­le­lis creó un Pro­yec­to lla­ma­do Man­da­ca­ru (una

espe­cie de cac­tus que da flor pero en pleno ser­tão de Bra­sil), una red

volun­ta­ria y soli­da­ria para pro­po­ner accio­nes cien­tí­fi­cas en

con­tra­po­si­ción a la oscu­ri­dad y el nega­cio­nis­mo de la cien­cia en Bra­sil.

Ese pro­yec­to está vin­cu­la­do al Comi­té Cien­tí­fi­co del Nor­des­te para el

enfren­ta­mien­to del COVID-19, don­de Nico­le­lis es uno de los

coor­di­na­do­res. Ese comi­té

está vin­cu­la­do al Con­sor­cio Nor­des­te, que es una ini­cia­ti­va con­jun­ta de

los gober­na­do­res, para pro­po­ner accio­nes en diver­sas áreas, pero aho­ra

fun­da­men­tal­men­te para con­tro­lar la pan­de­mia.

El canal de You­tu­be del Par­ti­do de los Tra­ba­ja­do­res

está hacien­do entre­vis­tas con par­la­men­ta­rios y per­so­nas del medio

aca­dé­mi­co y cien­tí­fi­co, reunio­nes y ple­na­rias, para dar al pue­blo una

alter­na­ti­va comu­ni­ca­cio­nal, pero tam­bién de for­ma­ción polí­ti­ca. Los

cana­les Rede TVT, Bra­sil de Fato, Fun­da­ción Per­seu Abra­mo, Movi­mien­to Sin Tie­rra,

y otros tan­tos bue­ní­si­mos cana­les com­pro­me­ti­dos en hacer una

comu­ni­ca­ción trans­pa­ren­te y fiel a los hechos de la his­to­ria, son

ejem­plos que hacen que la espe­ran­za no mue­ra y que vidas pue­dan ser

sal­va­das a tra­vés de la soli­da­ri­dad, el com­pro­mi­so con la demo­cra­cia y

el esta­do de dere­cho. Pero tam­bién la cons­truc­ción de un Bra­sil más

jus­to, menos desigual e inclu­si­vo.