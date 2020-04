Clau­dia Car­va­jal G. /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​16 de abril de 2020

En los últi­mos doce meses, Gran Bre­ta­ña ha ven­di­do al gobierno chi­leno apro­xi­ma­da­men­te cien millo­nes de dóla­res en arma­men­to de con­trol de masas. Estu­dian­tes chi­le­nos que viven en todo el Reino Uni­do se unie­ron para expre­sar su preo­cu­pa­ción y exi­gir el gobierno bri­tá­ni­co que cese las expor­ta­cio­nes.

En la actua­li­dad, el Reino Uni­do es uno de los prin­ci­pa­les pro­vee­do­res de arma­men­to mili­tar y poli­cial, par­ti­cu­lar­men­te aque­llas usa­das para el con­trol de masas: gas lacri­mó­geno, cilin­dros de gas CS, bom­bas de humo y equi­va­len­tes.

Des­de 2008 Gran Bre­ta­ña ha ven­di­do en armas a Chi­le el equi­va­len­te a 200 millo­nes de dóla­res o 164 millo­nes de libras. De ese mon­to, la mitad corres­pon­de a las expor­ta­cio­nes ocu­rri­das en los últi­mos doce meses.

En junio de 2018 el país euro­peo apro­bó una licen­cia abier­ta para ven­ta de armas a Chi­le, esto sig­ni­fi­ca que empre­sas bri­tá­ni­cas inde­ter­mi­na­das pue­den ven­der todo tipo de equi­pa­mien­to para con­trol de pro­tes­tas y de masas, es decir, no se requie­re una auto­ri­za­ción espe­cí­fi­ca para cada expor­ta­ción de este tipo. Ade­más, tam­po­co hay lími­tes en cuan­to a can­ti­dad, ni es nece­sa­rio infor­mar cuán­to del equi­pa­mien­to ven­di­do ya fue entre­ga­do al país com­pra­dor.

En mar­zo recién pasa­do, Byli­ne Times, medio bri­tá­ni­co inde­pen­dien­te requi­rió infor­ma­ción sobre la ven­ta de este tipo de armas y muni­cio­nes a paí­ses que hayan sido denun­cia­dos por vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos al Depar­ta­men­to de Comer­cio Inter­na­cio­nal de ese país. Tal repar­ti­ción guber­na­men­tal seña­ló bre­ve­men­te que el Gobierno “toma muy seria­men­te su res­pon­sa­bi­li­dad en las expor­ta­cio­nes y eva­lúa todas las licen­cias de expor­ta­ción de acuer­do a estric­tos cri­te­rios. No emi­ti­re­mos nin­gu­na licen­cia de expor­ta­ción que no cum­pla tales cri­te­rios, inclu­yen­do aque­llos que con­si­de­ran la exis­ten­cia de un cla­ro ries­go de que pue­dan ser uti­li­za­dos para la repre­sión inter­na “.

Las pro­tes­tas en Chi­le des­de octu­bre de 2019 fue­ron fuer­te­men­te repri­mi­das por Cara­bi­ne­ros. Gases lacri­mó­ge­nos, bom­bas de humo y per­di­go­nes se uti­li­za­ron con­tra los mani­fes­tan­tes, lle­van­do nues­tro país al cen­tro de la preo­cu­pa­ción de orga­ni­za­cio­nes de dere­chos huma­nos en el mun­do. En enero de este año, un gru­po de chi­le­nos resi­den­tes en todo el Reino Uni­do diri­gie­ron una car­ta abier­ta al Minis­tro de Rela­cio­nes Exte­rio­res Bri­tá­ni­co, Domi­nic Raab, hacien­do un lla­ma­do urgen­te al gobierno de ese país a tomar accio­nes en orden a pro­te­ger la demo­cra­cia y los Dere­chos Huma­nos en Chi­le.

Die­go Rates, estu­dian­te de doc­to­ra­do y Vice­pre­si­den­te de la Socie­dad Chi­le­na en la Uni­ver­si­dad de Edim­bur­go fue uno de los repre­sen­tan­tes de las dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes[i] que sus­cri­bie­ron la misi­va, expli­ca a nues­tro medio las razo­nes de la soli­ci­tud.

“Lue­go del esta­lli­do y la repre­sión des­pués del 18 de octu­bre, reci­bi­mos una olea­da de videos, imá­ge­nes y tes­ti­mo­nios de gra­ví­si­mas vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos. Acá comen­za­mos a reco­lec­tar infor­ma­ción y pedi­mos a par­la­men­ta­rios que se soli­ci­ta­ra al gobierno bri­tá­ni­co la con­de­na públi­ca a las vio­la­cio­nes a los DD.HH. come­ti­das por agen­tes del Esta­do en Chi­le y tomar medi­das diplo­má­ti­cas para evi­tar futu­ras nue­vas trans­gre­sio­nes. Par­la­men­ta­rios de varios par­ti­dos, excep­to el con­ser­va­dor que gobier­na actual­men­te en Reino Uni­do, levan­ta­ron una moción en el Par­la­men­to res­pec­to de lo que esta­ba suce­dien­do en Chi­le”, expli­ca Rates.

La car­ta de las orga­ni­za­cio­nes de chi­le­nos, sin filia­ción polí­ti­ca, tam­bién pedía que el gobierno bri­tá­ni­co toma­ra accio­nes simi­la­res a las toma­das con las pro­tes­tas en Hong Kong, esto es, la sus­pen­sión de las licen­cias de expor­ta­ción de los equi­pos de con­trol de masas. A la vez, se soli­ci­tó el moni­to­rear futu­ras vio­la­cio­nes a los DD.HH en Chi­le para eva­luar tomar mayo­res medi­das en aras de la defen­sa de la demo­cra­cia y los DD.HH.

La res­pues­ta demo­ró y se hizo a tra­vés de la Ofi­ci­na de Asun­tos Extran­je­ros, depar­ta­men­to para Lati­noa­mé­ri­ca. En el tex­to seña­lan que el gobierno bri­tá­ni­co efec­ti­va­men­te se encuen­tra obser­van­do la situa­ción de Dere­chos Huma­nos en Chi­le, sin embar­go, desechan la soli­ci­tud de can­ce­lar las licen­cias de expor­ta­ción de armas de con­trol de masas, seña­lan­do que este tipo de deci­sio­nes se toman sobre la base de cri­te­rios estan­da­ri­za­dos.

“Tam­bién se nos con­fir­mó con­tac­tos entre repre­sen­tan­tes del gobierno chi­leno y la emba­ja­da bri­tá­ni­ca en San­tia­go, en los que un ‘alto repre­sen­tan­te chi­leno’ había pro­me­ti­do el emba­ja­dor bri­tá­ni­co que las auto­ri­da­des chi­le­nas se ase­gu­ra­rían que no hubie­se más vio­la­cio­nes a los DD.HH. en el futu­ro” aña­de Die­go Rates.

Del mis­mo modo se refi­rió el emba­ja­dor bri­tá­ni­co en Chi­le, Jamie Bow­den, cuan­do, con­tac­ta­do por Radio Uni­ver­si­dad de Chi­le, se le soli­ci­tó un pro­nun­cia­mien­to sobre el rol que ha juga­do su país en la obser­va­ción y defen­sa de los dere­chos huma­nos en Chi­le.

“Hemos expre­sa­do nues­tra preo­cu­pa­ción sobre las vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos por par­te de las fuer­zas de segu­ri­dad, direc­ta­men­te con el gobierno chi­leno. Aco­ge­mos favo­ra­ble­men­te su acuer­do para imple­men­tar las reco­men­da­cio­nes hechas por el Alto Comi­sio­na­do de las Nacio­nes Uni­das para los Dere­chos Huma­nos y Human Rights Watch”.

Sin embar­go, según datos del INDH entre enero y mar­zo, las accio­nes judi­cia­les de este orga­nis­mo por vul­ne­ra­cio­nes a los dere­chos huma­nos aumen­ta­ron en 250, mien­tras que el núme­ro de dete­ni­dos subió en 1844 per­so­nas. Todo ello des­pués de la pro­me­sa del alto per­so­ne­ro del Gobierno, aún no iden­ti­fi­ca­do, al emba­ja­dor bri­tá­ni­co.

Recu­pe­rar el terreno per­di­do

Amnis­tía Inter­na­cio­nal, Human Rights Watch y la ONU han lla­ma­do la aten­ción sobre la extre­ma vio­len­cia y repre­sión de la poli­cía chi­le­na duran­te las pro­tes­tas que se pro­lon­ga­ron des­de octu­bre de 2019 a prin­ci­pios de mar­zo de 2020.

Lue­go de cada vier­nes, en las calles, par­ti­cu­lar­men­te las que rodean la lla­ma­da zona cero, era posi­ble ver bom­bas lacri­mó­ge­nas uti­li­za­das con­tra los mani­fes­tan­tes, vai­nas y cas­qui­llos de per­di­go­nes y múl­ti­ples latas de gas lacri­mó­geno, que daban cuen­ta de un uso indis­cri­mi­na­do de estas armas de con­trol de masas por par­te de la poli­cía. Los pro­vee­do­res prin­ci­pa­les de este tipo de equi­pa­mien­to poli­cial son Esta­dos Uni­dos y Gran Bre­ta­ña.

La pro­fe­so­ra Gra­ce Livings­to­ne del Cen­tro de Estu­dios Lati­noa­me­ri­ca­nos de la Uni­ver­si­dad de Cam­brid­ge expli­ca que Chi­le y el Reino Uni­do tie­nen una lar­ga rela­ción comer­cial y, en ella, un pun­to cen­tral es jus­ta­men­te la com­pra de mate­rial disua­si­vo o de con­trol de masas para la poli­cía.

Gra­ce Livings­to­ne

“Duran­te la admi­nis­tra­ción That­cher, el Reino Uni­do tuvo una rela­ción muy cer­ca­na con el régi­men de Pino­chet, par­ti­cu­lar­men­te en el ámbi­to mili­tar. Gran Bre­ta­ña ven­dió todo tipo de armas que se usa­ron para la repre­sión inter­na en un perio­do en que miles de per­so­nas fue­ron des­apa­re­ci­das. Es impe­ra­ti­vo que el Reino Uni­do no come­ta los mis­mos erro­res del pasa­do, así es que no debe­ría estar ven­dien­do armas a un gobierno que está repri­mien­do pro­tes­tas pací­fi­cas”, expli­ca la aca­dé­mi­ca y auto­ra de “Bri­tain and the Dic­ta­tors­hips of Argen­ti­na and Chi­le, 1973 – 82″.

Para Livings­to­ne es muy impor­tan­te que las orga­ni­za­cio­nes y gru­pos de defen­sa de los Dere­chos Huma­nos en el Reino Uni­do pon­gan pre­sión al gobierno bri­tá­ni­co y lo inter­pe­len a dete­ner la ven­ta de equi­pos que pue­dan usar­se para la repre­sión inter­na en Chi­le, tal como lo hizo con Hong Kong.

Con­sul­ta­da de las razo­nes de Gran Bre­ta­ña para actuar dife­ren­te en ambos casos, la pro­fe­so­ra de la Uni­ver­si­dad de Cam­brid­ge expli­ca que esto tam­bién tie­ne que ver con los regis­tros his­tó­ri­cos. “En la déca­da del 70, Reino Uni­do fue el segun­do pro­vee­dor más gran­de de armas hacia Lati­noa­mé­ri­ca solo supe­ra­do por los Esta­dos Uni­dos, de hecho en esa épo­ca, ven­die­ron un cuar­to de todas las armas en Lati­noa­mé­ri­ca. Sin embar­go, en años más recien­tes, esa cuo­ta de ven­tas ha baja­do y actual­men­te es el noveno pro­vee­dor de armas para los paí­ses lati­noa­me­ri­ca­nos, así es que Gran Bre­ta­ña está muy intere­sa­do en aumen­tar su par­ti­ci­pa­ción en ese mer­ca­do por­que la indus­tria arma­da es extre­ma­da­men­te impor­tan­te para este país. Bus­ca ampliar su par­ti­ci­pa­ción y recu­pe­rar ese mer­ca­do per­di­do”.

Res­pec­to de si esa nece­si­dad de ampliar el mer­ca­do es aho­ra mayor debi­do al Bre­xit, Gra­ce Livings­to­ne res­pon­de afir­ma­ti­va­men­te. “Es aún más nece­sa­rio el encon­trar nue­vos mer­ca­dos, por eso se aumen­ta­ron las ven­tas a Chi­le, sin con­si­de­rar cómo se van a usar estas armas, pese a que el Gobierno ase­gu­re estar moni­to­rean­do la situa­ción de dere­chos huma­nos. Has­ta el momen­to no hay nin­gún tipo de con­di­cio­nan­te para efec­tuar esas ven­tas”.

A lo que se refie­re la exper­ta en rela­cio­nes bri­tá­ni­cas con Chi­le y Argen­ti­na es que Gran Bre­ta­ña, para expor­tar arma­men­to y equi­pos de con­trol poli­cial, debe res­pe­tar un lími­te: que las armas no se usen como con­trol repre­si­vo con­tra la pobla­ción.

Pese a lo ante­rior, res­pec­to de Chi­le no hay reglas cla­ras. El gobierno del Reino Uni­do ofi­cial­men­te reite­ra su com­pro­mi­so con el moni­to­reo de las posi­bles vio­la­cio­nes los dere­chos huma­nos, pero man­tie­ne una licen­cia de ven­ta y pres­ta ase­so­ría a la poli­cía chi­le­na. Es un asun­to en sus­pen­so para ambas nacio­nes mien­tras cada una resuel­ve la urgen­cia sani­ta­ria que les ha plan­tea­do la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

[i] Chi­lean Society, Uni­ver­sity of Oxford; Chi­lean Society, Uni­ver­sity of Edinburgh;Chilean Society, King’s Colle­ge London;Chilean Society, Lon­don School of Economics;Chilean Society, Golds­miths Uni­ver­sity of Lon­don; Chi­lean Society, Uni­ver­sity Colle­ge Lon­don y Orga­ni­sa­tions of Chi­lean stu­dents and resi­dents in the UK: Assembly Chi­leans in Bris­tol, Chi­lean com­mu­nity in Glas­gow, Assembly of Chi­leans in Man­ches­ter, Assembly Chi­leans in Lon­don, Chi­lean Soli­da­rity Net­work (UK)

Radio UChi­le*