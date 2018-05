Creando la izquierda abertzale (I de IV)

Tam­bién para la car­ta colec­ti­va del pasa­do 13 de abril fir­ma­da por int­elec­tuales y políti­cos reformis­tas – Demokrazia Bai – des­ti­na­da a «lan­zar una voz de alar­ma y retomar la ilusión», sabedores de que el espec­tac­u­lar retro­ce­so al reformis­mo clási­co ha aplas­ta­do la con­cien­cia políti­ca de cien­tos de mil­i­tantes y de miles de per­sonas pro­gre­sis­tas. Lo mis­mo con respec­to al giro de LAB hacia la con­cil­iación de clase con la medi­ana bur­guesía, o a la belig­er­an­cia del reformis­mo y de Ernai hacia Ikasle Abertza­lea, o al obsceno pro-impe­ri­al­is­mo de Gara y las felic­ita­ciones del reformis­mo abertza­le a Oba­ma y Trump, etc.

Catorce meses después hemos encon­tra­do la respues­ta. Aho­ra com­pren­demos mejor que la cor­ri­ente ide­ológ­i­ca bur­gue­sa cimen­ta ofi­cial­mente el reformis­mo de EH Bil­du y la pre­gun­ta que intentare­mos respon­der en artícu­los pos­te­ri­ores es ¿en qué medi­da Sor­tu, LAB, Ernai, etc., asumen como pro­pio el pen­samien­to prag­máti­co de corte anglosajón? O tam­bién ¿es esta cor­ri­ente ide­ológ­i­ca con­cil­i­able con el marx­is­mo y con las otras cor­ri­entes que Sor­tu dice respetar?, como veíamos en ¿Debiera ser Sor­tu marx­ista? Sabi­en­do qué es esta cor­ri­ente ide­ológ­i­ca se entiende más fácil­mente algu­nas de las excusas para la ren­di­ción de armas de ETA, entregán­dolas al Esta­do opre­sor, y para el comu­ni­ca­do de peti­ción de perdón que con­tiene una filosofía de arrepen­timien­to y renun­cia a los val­ores humanos esen­ciales, sobre la que volver­e­mos en otro artícu­lo.

Esper­e­mos que no sea así. Recor­damos la risa boba que nos causó leer aquel esno­bis­mo int­elec­tu­al­ista del famoso «demos», cogi­do sin tapu­jos de la dem­a­gogia de Podemos, y que ha desa­pare­ci­do de los doc­u­men­tos –que sep­a­mos– por el ridícu­lo esper­pén­ti­co que suponía. Pero si las bases hubiesen acep­ta­do esta pura ide­ología bur­gue­sa entonces deberíamos inten­si­ficar el siem­pre nece­sario con­tenido filosó­fi­co de la lucha teóri­ca porque lo que está en juego son dos cosas que atañen a la posi­bil­i­dad de rev­olu­cionar el mun­do: ¿La lucha de lib­eración man­teni­da has­ta aho­ra es la deci­si­va expe­ri­en­cia real que puede apor­tarnos lec­ciones vál­i­das? y ¿qué bases mate­ri­ales dice ten­er el «cam­bio de par­a­dig­ma» del reformis­mo abertza­le? Las dos pre­gun­tas nos lle­van al prob­le­ma filosó­fi­co y políti­co de la teoría del conocimien­to. Según respon­damos optare­mos por la vía rev­olu­cionar­ia o por la reformista.

Que sep­a­mos, no ha habido ningún debate colec­ti­vo den­tro de EH Bil­du para acep­tar el prag­ma­tismo; tam­poco lo hubo para rec­haz­ar el social­is­mo y atacar al marx­is­mo: esta­mos ante una de tan­tas buro­cratadas deci­si­vas impues­tas sin que las bases de EH Bil­du ni siquiera sep­an en su may­oría inmen­sa qué es el prag­ma­tismo. Pero si lo hubiera habido, y si la may­oría hubiese acep­ta­do la ide­ología bur­gue­sa del prag­ma­tismo, entonces, además de pedir dis­cul­pas por nue­stro desconocimien­to, nos enfrentaríamos a un prob­le­ma defin­i­ti­va­mente grave: la alien­ación de las bases de EH Bil­du sería más pro­fun­da de lo que sospechábamos, oblig­án­donos a ampli­ar el con­tenido filosó­fi­co de la lucha teóri­ca.

Lo hace­mos porque pen­samos que debe­mos respon­der a una necesi­dad urgente: que las nuevas mil­i­tan­cias que están surgien­do, sean jóvenes o adul­tas, que no han caí­do en los can­tos de cisne del reformis­mo o los han super­a­do, sep­an la gravedad del giro reformista del ofi­cial­is­mo. Disponemos de una sucin­ta pero deci­si­va declaración pro­gramáti­ca de la pro­fun­di­dad del «cam­bio de par­a­dig­ma» real­iza­do por el reformis­mo. Se tra­ta del breve pun­to 4 del tex­to ofi­cial de EH Bil­du De la autonomía a la sober­anía , que dice así:

Miramos al futuro porque los cam­bios intro­duci­dos por el cap­i­tal­is­mo, que han sepul­ta­do al reformis­mo abertza­le por su deseo de no enfrentarse a ellos, están prop­i­cian­do el surgimien­to de gru­pos y per­sonas que ya no viv­en en las condi­ciones de las dos últi­mas décadas del siglo XX sino en las actuales. Cada vez disponemos de más estu­dios críti­cos, buenos, sobre las nuevas real­i­dades de la explotación cap­i­tal­ista así que aho­ra no vamos a exten­der­nos en esa área, vital por otra parte.

Deter­mi­na­dos acon­tec­imien­tos recientes nos acon­se­jan abrir una serie de cua­tro cor­tos artícu­los sobre las per­spec­ti­vas de futuro de nues­tra lib­eración nacional de clase. Quer­e­mos dejar claro des­de el prin­ci­pio que no miramos al pasa­do, a la autoex­tin­ción como fuerza rev­olu­cionar­ia de la parte ofi­cial de la izquier­da abertza­le, porque es una real­i­dad muer­ta des­de la per­spec­ti­va de la lib­eración humana, pero seguirá sien­do un cadáver par­la­men­tario que pudre y pudrirá las esper­an­zas de lib­er­tad de muchas per­sonas.

Puede decirse que el prag­ma­tismo fue entonces la más mod­er­na sub-ide­ología bur­gue­sa porque era crea­da por la frac­ción más expan­si­va de las fuerzas pro­duc­ti­vas cap­i­tal­is­tas, pero con­forme el impe­ri­al­is­mo yan­qui empezó a sufrir der­ro­tas y cri­sis, el prag­ma­tismo ini­cial se ha ido divi­di­en­do en ramas difer­entes. Con­forme Esta­dos Unidos perdían poder des­de la déca­da de 1970, tam­bién lo hacía el prag­ma­tismo en su for­ma clási­ca, que tuvo que ade­cuarse como neo-prag­ma­tismo rela­ciona­do con el auge del post­mod­ernismo, lo que implic­a­ba el aumen­to del des­pre­cio hacia el marx­is­mo. Como ver­e­mos, des­de la cri­sis de 2007 el pres­ti­gio int­elec­tu­al del post­mod­ernismo se ha hun­di­do en el reformis­mo que ha gira­do hacia las ter­giver­sa­ciones edul­co­radas y fal­sarias del gram­scis­mo y hacia el pop­ulis­mo laclau­siano de Podemos, Syriza, etc., pero el pres­ti­gio del neo-prag­ma­tismo se ha man­tenido por este nue­vo giro adap­ta­ti­vo que se hace en poco tiem­po, como nos lo demues­tra casi a diario Pablo Igle­sias, por ejem­p­lo, y EH Bil­du en el doc­u­men­to cita­do.

No es casu­al­i­dad, en modo alguno, que los años de glo­ria del prag­ma­tismo yan­qui, fuer­an los mis­mos que los años de surgimien­to del descara­do reformis­mo bern­steini­ano y del debate del marx­is­mo entonces rep­re­sen­ta­do fun­da­men­tal­mente por Rosa Lux­em­burg con el camu­fla­do pero por ello más peli­groso reformis­mo kaut­skiano. El prag­ma­tismo y el reformis­mo socialdemócra­ta tienen un pun­to de iden­ti­dad: el conocimien­to estratégi­co no impor­ta porque lo deci­si­vo son los «avances pre­sentes», el menos­pre­cio del pro­gra­ma estratégi­co rev­olu­cionario y en la pri­or­i­dad de los lla­ma­dos «avances prác­ti­cos» de acu­mu­lación de fuerzas par­la­men­tarias, lo que exigía la suped­itación de la lucha de clases al prag­ma­tismo de las alian­zas con la bur­guesía. Ese pun­to de iden­ti­dad surge del con­tex­to social de la época, de la fuerza de la ide­ología inter­cla­sista y de la debil­i­dad numéri­ca de la izquier­da marx­ista.

Historia del pragmatismo

Lle­ga­dos a este pun­to y para com­pren­der lo que ven­drá en los tres artícu­los suce­sivos, ten­emos que cono­cer los antecedentes filosó­fi­cos de los que surgió el prag­ma­tismo. Su ori­gen proviene del debate sobre la teoría del con­cep­to tal cual se for­muló por primera vez en la Gre­cia clási­ca: qué debía enten­der­se por lo «uni­ver­sal», es decir, lo que iden­ti­fi­ca en su esen­cia a deter­mi­na­do con­jun­to de cosas, aque­l­lo que se repite en ellas al mar­gen de las difer­en­cias en sus for­mas. Por esto se dice que el debate sobre lo uni­ver­sal fue el primer inten­to de solu­cionar el prob­le­ma del con­cep­to y por tan­to del conocimien­to.

Como sabe­mos, los grie­gos no pudieron resolver el prob­le­ma de fon­do porque, por sus condi­ciones históri­c­as obje­ti­vas, no podían ten­er en cuen­ta el papel deci­si­vo de la prác­ti­ca humana en el pro­ce­so de conocimien­to: esa inca­paci­dad históri­ca, deter­mi­na­da por los límites estruc­turales impuestos por la propiedad pri­va­da esclav­ista al poten­cial del conocimien­to humano, aparece en la con­trar­rev­olu­ción ide­al­ista de Sócrates y Platón y en las ambigüedades de Aristóte­les. El hundimien­to del saber gre­co-ale­jan­dri­no y luego de Roma des­de el siglo IV, con la prác­ti­ca extin­ción de la economía dineraria, hizo que uno de los prob­le­mas deci­sivos de la filosofía, el del con­cep­to como sín­te­sis de las con­tradic­ciones, desa­pareciera de las inqui­etudes int­elec­tuales porque la vida socioe­conómi­ca y políti­ca no gen­er­a­ba prob­le­mas sufi­cien­te­mente agu­dos como reac­ti­var esas reflex­iones fun­da­men­tales.

El debate volvió a sur­gir, pero más com­ple­jo, en los sig­los XII y XIII porque se pasó del sin­gu­lar de «uni­ver­sal», al plur­al, a los «uni­ver­sales», porque la sociedad se había hecho mucho más com­ple­ja en ocho sig­los. Pero aho­ra no se debatía des­de la antigua visión pagana, sino de la agus­tini­ano-platóni­ca: el pen­samien­to remite a algo fuera del ser humano, a dios, que es la úni­ca «real­i­dad», por lo que a esta cor­ri­ente se le ha denom­i­na­do «real­is­mo». Pero por el lado con­trario, surgió otra cor­ri­ente que sostenía que los «uni­ver­sales» son los nom­bres que se dan a las cosas para iden­ti­fi­car­las, recono­cien­do que las cosas exis­ten fuera de nues­tra con­cien­cia y que el nom­bre que les damos responde a nues­tra necesi­dad de cono­cer­la. Esta cor­ri­ente es el «nom­i­nal­is­mo», que viene del latín nom­i­na y era un avance mate­ri­al­ista en el con­tex­to del ide­al­is­mo, por lo que, gen­eral­mente, los «nom­i­nal­is­tas» choca­ban con el poder papal arries­gán­dose a la repre­sión.

La razón por la que el poder feu­dal rec­haz­a­ba el «nom­i­nal­is­mo» es el con­tenido sociopolíti­co del debate: ¿el pen­samien­to viene de fuera de la sociedad, de dios o viene de la mate­ri­al­i­dad social? Si es lo primero, hay que esper­ar a la vol­un­tad de dios para cam­biar la sociedad injus­ta porque la especie humana depende de un pen­samien­to «exte­ri­or»; más aún, ¿qué es la injus­ti­cia, cómo acabar con ella, si no podemos cono­cer­la porque solo dios sabe lo que es? En el con­tex­to medieval, los «nom­i­nal­is­tas» sostenían que el pen­samien­to puede cono­cer la real­i­dad social y nat­ur­al porque los «uni­ver­sales», los nom­bres que ponemos a las cosas, salen de esa real­i­dad mate­r­i­al y social y no de dios. Por tan­to, si la opre­sión y la injus­ti­cia pueden cono­cerse, tam­bién pueden super­arse sin recur­rir a dios, sin pedir per­miso a la buro­c­ra­cia papal y feu­dal. Estas pre­gun­tas cues­tion­a­ban rad­i­cal­mente el orden feu­dal y aho­ra mis­mo cues­tio­nan el orden cap­i­tal­ista.

No debe extrañarnos, entonces, que los cada vez más numerosos movimien­tos de resisten­cia tendier­an al «nom­i­nal­is­mo», muchas de cuyas cor­ri­entes fueron perseguidas por heréti­cas, y que rec­haz­aran el «real­is­mo». En aque­l­las condi­ciones de vig­i­lan­cia del poder y de miedo a la repre­sión, pron­to surgieron inten­tos de encon­trar vías inter­me­dias entre el ide­al­is­mo de quienes se remitían a dios y el mate­ri­al­is­mo latente de quienes se remitían al conocimien­to humano. Una de las vías fue el dog­ma tomista que intenta­ba unir el agua y el fuego, dios y el pen­samien­to humano, y otra fue la vuelta a la lóg­i­ca aris­totéli­ca en el sen­ti­do de pri­mar el uso del lengua­je, de los con­cep­tos desli­ga­dos de las con­tradic­ciones mate­ri­ales y sociales, abrien­do la vía a lo que sería más tarde el pos­i­tivis­mo lógi­co con todas sus vari­antes.

Debe­mos con­tex­tu­alizar aque­l­los debates porque sabe­mos que des­de el conocimien­to actu­al el «nom­i­nal­is­mo» tenía muchas lim­ita­ciones históri­ca­mente insu­per­a­bles, pero, aun así y para su tiem­po, era antagóni­co con la explotación feu­dal porque refle­ja­ba en aquel con­tex­to la «eter­na» con­tradic­ción entre el mate­ri­al­is­mo y el ide­al­is­mo. Con el desar­rol­lo cap­i­tal­ista acel­er­a­do a par­tir del siglo XVI, los debates de los sig­los XII y XIII adquirieron con­tenidos y for­mas más agu­das porque las necesi­dades económi­cas y de opre­sión sociopolíti­ca se habían agranda­do: ya no se habla­ba de «nom­i­nal­is­mo» sino de «empiris­mo», de conocimien­to apren­di­do con la expe­ri­en­cia prác­ti­ca, con­tin­uan­do, como el mate­ri­al­is­mo, latente pero inclu­so reforzán­do­lo con los avances de la cien­cia y de la economía. Por su parte, el «real­is­mo», someti­do a las mis­mas pre­siones, se trans­for­maría en «racional­is­mo», es decir, en la pri­or­i­dad de la «razón» ide­al­ista sobre el pedestre conocimien­to mate­r­i­al, empíri­co.

Fue así, en el siglo XVII, cuan­do surgió una especie de pro­to-prag­ma­tismo al calor de los avances cien­tí­fi­cos porque, ya entonces, esa ide­ología jus­ti­fi­ca­ba el avance de la cien­cia sin ten­er que entrar en el debate peli­groso entre mate­ri­al­is­mo e ide­al­is­mo, que siem­pre tiene un con­tenido políti­co. Todavía no se uti­liz­a­ba la expre­sión «prag­ma­tismo», pero su sen­ti­do ide­ológi­co sigu­ió cre­cien­do porque explic­a­ba por qué los int­elec­tuales pro­gre­sis­tas –Hume en la mitad del siglo XVIII, por ejem­p­lo– no se enfrenta­ban rad­i­cal­mente al prob­le­ma del ori­gen y poten­cial rev­olu­cionario o reac­cionario del pen­samien­to. Tam­poco Kant en la segun­da mitad del siglo XVIII se enfren­tó a este prob­le­ma cru­cial a pesar de su críti­ca a la «razón pura». La solu­ción kan­tiana fue nadar y guardar la ropa, pero en ben­efi­cio del poder: con­denó el dere­cho a la rebe­lión con­tra la injus­ti­cia, optó por el agnos­ti­cis­mo que se limi­ta a decir que la real­i­dad es incognosci­ble en últi­ma instan­cia y uti­lizó el tér­mi­no de «prag­ma­tismo» como excusa para no enfrentarse mate­rial­mente a la opre­sión, sino bus­car sola­mente una sal­i­da inter­me­dia que facilite el desar­rol­lo del «pen­samien­to» sep­a­ra­do de las con­tradic­ciones sociales. Los reformis­mos pos­te­ri­ores tienen así en Kant su tutor filosó­fi­co.

Hegel se atre­vió a lo que nadie se había atre­v­i­do has­ta entonces a pesar de haber sido insin­u­a­do por la filosofía pre­socráti­ca: la con­tradic­ción es el motor del pen­samien­to, por tan­to, el pen­samien­to cor­rec­to solo es el rev­olu­cionario. Por decir­lo, Hegel sufrió la mar­ginación repre­si­va y el espi­ona­je poli­cial. Aho­ra bien, Hegel se movía estric­ta­mente den­tro de la Idea, o sea, de la con­tradic­ción en la esfera de lo ide­al, del Espíritu; además, no había resuel­to todavía el prob­le­ma del poder mate­r­i­al de clase por lo que renun­ció al ide­al de la rev­olu­ción france­sa cuan­do esta tuvo que aplicar la jus­ti­cia rev­olu­cionar­ia –«dic­tadu­ra jacobi­na»– para der­ro­tar a la con­trar­rev­olu­ción monárquica. Hegel llegó al límite del salto cual­i­ta­ti­vo que bifur­ca­ba la vía rev­olu­cionar­ia, segui­da por Marx, Engels, etc., y la vía reformista, segui­da por el prag­ma­tismo norteam­er­i­cano, y a otra escala por el reformis­mo socialdemócra­ta medi­ante Bern­stein y Kaut­sky, como hemos vis­to.

Esta­mos ya en la segun­da mitad del siglo XIX: la indus­tri­al­ización destroza las vie­jas creen­cias, la Guer­ra de Sece­sión yan­qui otor­ga un poder tremen­do a la bur­guesía del norte, los pueb­los de África, Asia y Améri­ca se resisten al colo­nial­is­mo y sus bur­guesías tien­den a clau­dicar ante el colo­nial­is­mo occi­den­tal para man­ten­er su poder, la I Inter­na­cional infunde pavor al cap­i­tal­is­mo, avan­za impa­ra­ble la mil­i­ta­rización de la cien­cia, en 1871 estal­la la Comu­na de París… y la ide­ología bur­gue­sa del pro­gre­so se pre­sen­tó en for­ma de prag­ma­tismo como cor­ri­ente ide­ológ­i­ca con muchas vari­antes que coin­ci­den, sin embar­go, en esa fe en el pro­gre­so que se demues­tra en sus resul­ta­dos prác­ti­cos sin necesi­dad de grandes desar­rol­los teóri­cos.

La primera gran cri­sis del cap­i­tal­is­mo mundi­al estal­ló en 1870 y se pro­longó has­ta 1890, ges­tando las con­tradic­ciones que estal­larían en la guer­ra de 1914–1918. Des­de 1878 Peirce había prop­uesto la tesis de que la prác­ti­ca con­fir­ma al con­cep­to, pero reducien­do mucho o negan­do la impor­tan­cia del conocimien­to teóri­co-cien­tí­fi­co; el prob­le­ma era que Peirce no sis­tem­atizó sus ideas dis­per­sas entre gran can­ti­dad de artícu­los. En esta cuestión llev­a­ba mucho retra­so tem­po­ral y cual­i­ta­ti­vo con respec­to al Marx de las Tesis sobre Feuer­bach de 1845, tema críti­co que no podemos desar­rol­lar aquí. Volvien­do al prag­ma­tismo, fue W. James quien dio cuer­po a las deshil­vanadas ideas de Peirce, dán­doles un sen­ti­do metafísi­co y has­ta ide­al­ista, lo que no le impidió ser un con­se­cuente anti­im­pe­ri­al­ista y duro críti­co del expan­sion­is­mo de su país. Tan­to Peirce y W. James como otros int­elec­tuales, Wright, Holmes, etc., que eran teól­o­gos, sociól­o­gos, zoól­o­gos, tenían en común la heren­cia de Kant, Comte, Spencer, Ben­tham, Dar­win… dieron cuer­po al prag­ma­tismo que, con múlti­ples ver­siones, jus­ti­fi­ca­ba la expan­sión norteam­er­i­cana al cen­trarse sobre todo en sus resul­ta­dos «ben­efi­ciosos», sin entrar a debatir la lic­i­tud de sus méto­dos ni la solidez teóri­co-cien­tí­fi­ca de sus tesis.

Al poco de super­arse la cri­sis, la pujante bur­guesía yan­qui era muy con­sciente de que nece­sita­ba des­bor­dar los ya estre­chos límites de su «patio trasero», el saqueo de Améri­ca Lati­na, para expandirse por el resto del mun­do. Las con­quis­tas de Cuba, Puer­to Rico y Fil­ip­inas eran jus­ti­fi­cadas por el tri­un­fal­is­mo prag­máti­co: todo vale con tal de obten­er más pro­gre­so, más civ­i­lización, o sea, más ben­efi­cio. Como hemos dicho, Peirce fue la figu­ra dom­i­nante y era el más pro-kan­tiano de todos: el tér­mi­no de «prag­ma­tismo» lo tomó pre­cisa­mente de Kant, pero fue James el que unificó y dio sen­ti­do a las ideas sueltas de Peirce, acen­tuan­do aque­l­las que eran espe­cial­mente vál­i­das para su fideís­mo reli­gioso que defendía que las ideas reli­giosas y morales esta­ban por su mis­ma nat­u­raleza fuera de la ver­i­fi­cación cien­tí­fi­ca.

El cap­i­tal­is­mo yan­qui nece­sita­ba par­tic­i­par en la guer­ra de 1914. En 1908, Lenin crit­icó acer­ba­mente el prag­ma­tismo, en 1916 demostró teóri­ca­mente que el impe­ri­al­is­mo gen­er­a­ba guer­ras y que solo la rev­olu­ción podría impedir­lo. El reformis­mo prag­máti­co des­pre­cia­ba al marx­is­mo y des­pre­ció sus lec­ciones. El prag­ma­tismo, además de expre­sarse en muchas cor­ri­entes difer­entes, vivía total­mente desli­ga­do de las clases tra­ba­jado­ras, aunque su ide­ología util­i­tarista le conecta­ba con la alien­ación pequeño-bur­gue­sa de amplios sec­tores de las masas. Por esto, sus prop­ues­tas, como el anti­im­pe­ri­al­is­mo de James y otros, no tenían plas­mación prác­ti­ca algu­na y solo bus­ca­ban el ámbito académi­co, insti­tu­cional e int­elec­tu­al.

La «paz per­pet­ua» de Kant, acep­ta­da por algunos prag­máti­cos, no pudo evi­tar que en la pri­mav­era de 1917 Esta­dos Unidos entrasen en la guer­ra pese a la fuerte cam­paña en con­tra de las izquier­das antibelicis­tas y anti­im­pe­ri­al­is­tas, lo que hizo que muchos de sus diri­gentes ter­mi­nasen en la cár­cel por anti-patri­o­tas. Este fue el primer «fra­ca­so» –más ade­lante expli­care­mos el entre­comil­la­do– aplas­tante del prag­ma­tismo que nun­ca se había prop­uesto crear un movimien­to sociopolíti­co de masas orga­ni­za­do que se guiase por una estrate­gia teóri­ca­mente asen­ta­da. Luego ven­drían otros dos «fra­ca­sos» más.

Después de James fue Dewey quien adap­tó el prag­ma­tismo a las condi­ciones norteam­er­i­canas mar­cadas por la cri­sis de 1929, su agudización en 1933 y por la guer­ra mundi­al: Dewey pro­ponía reforzar la democ­ra­cia medi­ante la edu­cación, el con­se­jo de los exper­tos y la mov­i­lización pací­fi­ca e insti­tu­cional. Sus aporta­ciones pedagóg­i­cas y la comisión neu­tral que pre­sidió, para ver si eran cier­tas las acusa­ciones con­tra Trot­sky, indi­can cier­to talante democráti­co que, aun así, nun­ca pre­tendió com­bat­ir rad­i­cal­mente al cap­i­tal­is­mo que per­manecía incólume por la polisemia y ambigüedad políti­ca de Dewey.

La ver­sión de Dewey del prag­ma­tismo impreg­nó parte de la ide­ología del New Deal norteam­er­i­cano en 1933–1938, según la cual el Esta­do tenía que inter­venir abier­ta­mente en la durísi­ma cri­sis económi­ca, ini­ci­a­da en 1929, para amor­tiguar sus desas­tres sociales, porque esta­ba agudizan­do la lucha de clases a nive­les inso­porta­bles para la bur­guesía. En 1931 y 1932 la sol­i­dari­dad obr­era y la ayu­da mutua pop­u­lar suavizaron en parte el desas­tre, pero en 1933 la cri­sis empe­oró y a pesar de que en 1934 el New Deal recono­ció algunos dere­chos sindi­cales más, las huel­gas se mul­ti­pli­caron. La repre­si­va Ley Wag­n­er, de 1935, no intimidó a la clase obr­era que incre­men­tó sus mov­i­liza­ciones. Pero entonces el Par­tido Comu­nista de Norteaméri­ca y los sindi­catos por él con­tro­la­dos lla­maron a la nego­ciación, de modo que las luchas descendieron aprox­i­mada­mente a la mitad, dan­do un respiro a la clase dom­i­nante que pudo aplas­tar con san­gre la poderosa huel­ga del acero de Chica­go en pri­mav­era de 1937, asesinan­do a 18 tra­ba­jadores.

Des­de finales de 1937 se agravó la cri­sis estruc­tur­al con una nue­va rece­sión que volvió a con­denar al desem­pleo a miles de tra­ba­jadores, que para entonces ya esta­ban bas­tante desmor­al­iza­dos por la políti­ca del Par­tido Comu­nista. Además, empez­a­ba la mil­i­ta­rización masi­va de la economía de cara a la guer­ra que se avecin­a­ba, lo que hizo que se reabri­er­an fábri­c­as cer­radas, que se mon­tasen otras nuevas y que se creasen puestos de tra­ba­jo: con estas condi­ciones a favor, el New Deal fue aban­don­a­do y entre 1938–1939 se cer­raron cen­tros de asis­ten­cia, se cor­taron las sub­ven­ciones para la comi­da, se ile­galizaron huel­gas y se reprim­ieron luchas. El cap­i­tal­is­mo yan­qui se salvó no medi­ante el reformis­mo prag­máti­co de Dewey y otros, sino medi­ante la traición del Par­tido Comu­nista, la repre­sión, la economía de guer­ra y la guer­ra mis­ma en 1940. Este fue el segun­do «fra­ca­so» del prag­ma­tismo.

Forza­da por la lucha de clases, la bur­guesía euro­pea uti­liz­a­ba los com­po­nentes más reac­cionar­ios de los autores cita­dos que servían de base al prag­ma­tismo yan­qui. Otros, como el alemán Vai­hinger, el vas­co Una­muno, el francés Le Roy, el inglés Schiller, el español Orte­ga y Gas­set, los ital­ianos Aliot­ta y Pap­i­ni, etcétera, tuvieron menos impacto debido a esas mis­mas razones. Las espe­ciales condi­ciones de Esta­dos Unidos per­mitían que el con­ser­vaduris­mo reac­cionario se man­tu­viera rel­a­ti­va­mente ocul­to tras la eufo­ria de la doc­t­ri­na del «des­ti­no man­i­fiesto» para diri­gir al mun­do hacia la «paz per­pet­ua» kan­tiana. El opti­mis­mo prag­máti­co lo inund­a­ba todo y cuan­do su avance era fre­na­do por algún pueblo tra­ba­jador recal­ci­trante que se resistía en su igno­ran­cia a ben­e­fi­cia­rse de las ayu­das del «Tío Sam», entonces era inva­di­do o sufría, y sufre todavía actual­mente, un golpe de Esta­do descara­do o encu­bier­to. Era tan inso­portable el con­traste entre la ide­ología del pro­gre­so del prag­ma­tismo y la real­i­dad sal­va­je de los crímenes impe­ri­al­is­tas que encubría, que Bertrand Rus­sell, creador jun­to con Sartre y otras per­sonas del Tri­bunal que juz­ga­ba los crímenes norteam­er­i­canos en Viet­nam, crit­icó muy dura­mente al prag­ma­tismo como «bor­rachera de poder» a medi­a­dos del siglo XX.