Toda Andalucía respiró aire contaminado que daña a población, bosques y cultivos – La otra Andalucía

Los 8,4 millo­nes de habi­tan­tes de Anda­lu­cía siguie­ron res­pi­ran­do aire con­ta­mi­na­do duran­te 2019. El infor­me anual de cali­dad del aire de Eco­lo­gis­tas en Acción con­clu­ye que la tota­li­dad de la pobla­ción y casi todo el terri­to­rio de Anda­lu­cía, estu­vie­ron expues­tos a unos nive­les de con­ta­mi­na­ción que supe­ran las reco­men­da­cio­nes de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud.

En un año cáli­do y has­ta el oto­ño seco, diver­sos epi­so­dios meteo­ro­ló­gi­cos en febre­ro, junio y julio dis­pa­ra­ron las par­tí­cu­las y el ozono.

El infor­me ela­bo­ra­do por Eco­lo­gis­tas en Acción ana­li­za los datos reco­gi­dos en 102 en Anda­lu­cía. Entre sus prin­ci­pa­les con­clu­sio­nes, des­ta­can:

– Duran­te 2019 la con­ta­mi­na­ción atmos­fé­ri­ca se ha man­te­ni­do en con­jun­to esta­ble, con una reduc­ción gene­ral de los nive­les de dió­xi­do de nitró­geno (NO 2 ), pero con ascen­sos de los de par­tí­cu­las (PM 10 y PM 2,5 ) y dió­xi­do de azu­fre (SO 2 ), mien­tras las con­cen­tra­cio­nes de ozono tro­pos­fé­ri­co se han man­te­ni­do esta­cio­na­rias. La con­ta­mi­na­ción gene­ra­da des­de las gran­des ciu­da­des, las auto­vías y auto­pis­tas, y las zonas indus­tria­les de la Bahía de Alge­ci­ras, Bai­lén, Car­bo­ne­ras, Huel­va, Puen­te Nue­vo y Bahía de Cádiz se extien­de por el terri­to­rio, afec­tan­do a las zonas rura­les en la for­ma de ozono tro­pos­fé­ri­co.

– El infor­me de Eco­lo­gis­tas en Acción toma como refe­ren­cia los valo­res máxi­mos de con­ta­mi­na­ción, reco­men­da­dos por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS), y el obje­ti­vo a lar­go pla­zo para pro­te­ger la vege­ta­ción esta­ble­ci­do por la Unión Euro­pea. De acuer­do a esos nive­les, el aire con­ta­mi­na­do afec­tó en 2019 a la tota­li­dad de la pobla­ción y casi todo el terri­to­rio de Anda­lu­cía.

– Si se toman los están­da­res de la nor­ma­ti­va, más laxos que las reco­men­da­cio­nes de la OMS, la pobla­ción que res­pi­ró aire con­ta­mi­na­do por enci­ma de los lími­tes lega­les fue de 850.000 habi­tan­tes en las zonas de Cór­do­ba, Gra­na­da, Puen­te Nue­vo (Cór­do­ba), Bai­lén y Villa­nue­va del Arzo­bis­po (Jaén). Y la super­fi­cie expues­ta a nive­les de con­ta­mi­na­ción que exce­den de los legal­men­te per­mi­ti­dos para pro­te­ger los cul­ti­vos agrí­co­las y los bos­ques alcan­zó 80.400 km2, el 92 % del terri­to­rio anda­luz.

– Las bajas pre­ci­pi­ta­cio­nes y la esta­bi­li­dad atmos­fé­ri­ca de los pri­me­ros meses del año han acti­va­do los epi­so­dios de con­ta­mi­na­ción. El oto­ño, en cam­bio, ha resul­ta­do ines­ta­ble y húme­do, con pre­do­mi­nio de tipos de tiem­po cicló­ni­cos que han favo­re­ci­do la dis­per­sión y depo­si­ción de los con­ta­mi­nan­tes típi­ca­men­te inver­na­les (NO 2 y par­tí­cu­las). El inten­so y pro­lon­ga­do calor esti­val ha man­te­ni­do ele­va­das las con­cen­tra­cio­nes de ozono tro­pos­fé­ri­co, que han baja­do, no obs­tan­te, en Anda­lu­cía Occi­den­tal.

– El ozono es el con­ta­mi­nan­te que pre­sen­tó, un año más, una mayor exten­sión y afec­ción a la pobla­ción, con unos nive­les que se man­tie­nen esta­cio­na­rios, con alzas y bajas según terri­to­rios. Esto se debe al incre­men­to de las tem­pe­ra­tu­ras medias y de las situa­cio­nes meteo­ro­ló­gi­cas extre­mas (olas de calor) en verano, como resul­ta­do del Cam­bio Cli­má­ti­co. Duran­te 2019, casi toda la pobla­ción y el terri­to­rio anda­luz han segui­do expues­tos a con­cen­tra­cio­nes de ozono, peli­gro­sas para la salud huma­na y vege­tal, espe­cial­men­te en las zonas rura­les a sota­ven­to de las gran­des ciu­da­des.

– Las par­tí­cu­las (PM 10 y PM 2,5 ), el dió­xi­do de nitró­geno (NO 2 ) y el dió­xi­do de azu­fre (SO 2 ) en el aire tam­bién afec­ta­ron a casi toda la pobla­ción de Anda­lu­cía, con espe­cial inci­den­cia en la aglo­me­ra­ción de Gra­na­da por NO 2 y PM 10 y en las loca­li­da­des de Bai­lén y Villa­nue­va del Arzo­bis­po (Jaén) y Mar­be­lla (Mála­ga) por PM 10 , que incum­plie­ron los lími­tes lega­les, así como en los puer­tos de Alme­ría y Motril (par­tí­cu­las tota­les). Las par­tí­cu­las aumen­ta­ron lige­ra­men­te sobre el año ante­rior, en bue­na medi­da por el epi­so­dio de con­ta­mi­na­ción de la segun­da quin­ce­na de febre­ro.

– La con­ta­mi­na­ción del aire debe­ría abor­dar­se como un pro­ble­ma de pri­mer orden. Cada año se regis­tran alre­de­dor de 30.000 muer­tes pre­ma­tu­ras en el Esta­do espa­ñol por afec­cio­nes deri­va­das de la con­ta­mi­na­ción atmos­fé­ri­ca, según la Agen­cia Euro­pea de Medio Ambien­te (AEMA). Para el Ins­ti­tu­to de Salud Car­los III, 10.000 per­so­nas falle­cen anual­men­te en epi­so­dios de alta con­ta­mi­na­ción, como los regis­tra­dos a fina­les de febre­ro, de junio y a media­dos de julio de 2019, 2.600 de ellas en Anda­lu­cía.

– La infor­ma­ción a la ciu­da­da­nía no es ni ade­cua­da ni ajus­ta­da a la gra­ve­dad del pro­ble­ma. El Euro­ba­ró­me­tro sobre la cali­dad del aire de sep­tiem­bre de 2019, reve­la que el 60 % de los espa­ño­les encues­ta­dos se con­si­de­ran mal infor­ma­dos y el 74 % pien­sa que la cali­dad del aire se ha dete­rio­ra­do en la últi­ma déca­da. Según otra recien­te encues­ta de Trans­port & Envi­ro­ment, el 82 % de espa­ño­les encues­ta­dos apo­ya­ría la res­tric­ción de entra­da de coches en las ciu­da­des o un repar­to del espa­cio públi­co más favo­ra­ble a vian­dan­tes, ciclis­tas y trans­por­te públi­co.

– Los cos­tes sani­ta­rios deri­va­dos de la con­ta­mi­na­ción atmos­fé­ri­ca repre­sen­tan al menos 50.000 millo­nes de euros al año, un 3,5 % del PIB espa­ñol según el Ban­co Mun­dial, sin con­si­de­rar el cos­te de los daños pro­vo­ca­dos sobre los cul­ti­vos y los eco­sis­te­mas natu­ra­les.

– Los Pla­nes de Mejo­ra de la Cali­dad del Aire para redu­cir la con­ta­mi­na­ción son obli­ga­to­rios según la legis­la­ción vigen­te. Pero, en el caso del ozono, la Jun­ta de Anda­lu­cía lle­va años omi­tien­do la ela­bo­ra­ción y apli­ca­ción de dichos pla­nes, en todas las zonas de la Comu­ni­dad (sal­vo la Bahía de Alge­ci­ras) don­de resul­tan pre­cep­ti­vos. Se tra­ta de una negli­gen­cia que está ponien­do en peli­gro la salud de 8 millo­nes de anda­lu­ces y de los cul­ti­vos y bos­ques de la región.

– La úni­ca for­ma de mejo­rar la cali­dad del aire en las ciu­da­des es dis­mi­nuir el trá­fi­co moto­ri­za­do, poten­cian­do el trans­por­te públi­co, la bici­cle­ta y el trán­si­to pea­to­nal. Tam­bién es nece­sa­rio pro­mo­ver el aho­rro ener­gé­ti­co, adop­tar las mejo­res téc­ni­cas indus­tria­les dis­po­ni­bles, cerrar las cen­tra­les tér­mi­cas de car­bón (Car­bo­ne­ras, Los Barrios y Puen­te Nue­vo), pena­li­zar el dié­sel, redu­cir el uso del avión y decla­rar un área de con­trol de las emi­sio­nes del trans­por­te marí­ti­mo en el Mar Medi­te­rrá­neo.

– La recien­te cri­sis sani­ta­ria de la Covid – 19 ha corro­bo­ra­do de mane­ra dra­má­ti­ca que la reduc­ción del trá­fi­co en las ciu­da­des tie­ne cla­ros efec­tos en la dis­mi­nu­ción de la con­ta­mi­na­ción, algo que a su vez supo­ne una impor­tan­te mejo­ra de la salud públi­ca. Eco­lo­gis­tas en Acción está desa­rro­llan­do una cam­pa­ña bajo el lema ‘ Con­fi­ne­mos los coches, recu­pe­re­mos nues­tro espa­cio‘ para recla­mar a las Admi­nis­tra­cio­nes medi­das en este sen­ti­do.