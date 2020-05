En la lega­li­dad o en la clan­des­ti­ni­dad, si somos ver­da­de­ros comu­nis­tas, nues­tra lucha fren­te un régi­men carac­te­ri­za­do por el terro­ris­mo de Esta­do y agre­ga­dos como la ile­gi­ti­mi­dad que le vie­ne al actual gobierno por todas las tram­pas que usó para com­prar votos y favo­res con dine­ros de mafio­sos para hacer­se al poder (caso Ñeñe-polí­ti­ca y Memo-fan­tas­ma), debe ser por un cam­bio social radi­cal, revo­lu­cio­na­rio, o al menos enca­mi­na­do a la extir­pa­ción de la corrup­ción y a sen­tar bases para el esta­ble­ci­mien­to de la jus­ti­cia, la paz y la recon­ci­lia­ción en vías de la cons­truc­ción del socia­lis­mo y más allá. Pero si la ruta de lucha que se esco­gie­re fue­ra en espe­cífi­co la de la polí­ti­ca abier­ta, en la lega­li­dad, eso no obli­ga a des­ca­lifi­car a quie­nes asu­man otras vías y for­mas, sobre todo si con­si­de­ra­mos el carác­ter vio­len­to del régi­men que pre­ten­de­mos cam­biar.

En todo caso, una polí­ti­ca enca­mi­na­da a sub­ver­tir el orden de injus­ti­cias que impe­ra, para esta­ble­cer el buen vivir de los colom­bia­nos, no pue­de con­ver­tir­se en una polí­ti­ca pues­ta al ser­vi­cio de la con­tra­in­sur­gen­cia, menos si den­tro del reco­no­ci­mien­to que hemos hecho del dere­cho que tie­nen los pue­blos a la rebe­lión arma­da, nos hemos impues­to el deber de bus­car la recon­ci­lia­ción con todos los acto­res del conflic­to o tene­mos una línea estra­té­gi­ca de bús­que­da de paz con quie­nes per­ma­ne­cen en con­fron­ta­ción con­tra un régi­men que efec­ti­va­men­te trai­cio­nó el Acuer­do de La Haba­na y los intere­ses nacio­na­les.

Los comu­nis­tas tene­mos el deber éti­co y polí­ti­co de res­pe­tar y con­si­de­rar las razo­nes de quie­nes creen en el camino de la rebe­lión arma­da, sin per­der de vis­ta que no han sido los rebel­des quie­nes en Colom­bia gene­ra­ron las cau­sas de la con­fron­ta­ción ni tam­po­co fue­ron quie­nes trai­cio­na­ron lo acor­da­do, y por tan­to es un cana­lla quien les sin­di­que de ser «deser­to­res de la paz».

La deter­mi­na­ción de con­ti­nuar en la clan­des­ti­ni­dad o la de seguir en lucha por otras vías que no sean las de la lega­li­dad, no obe­de­ce a un capri­cho de la gue­rri­lla o de los comu­nis­tas que vemos cerra­dos o dema­sia­do res­trin­gi­dos los espa­cios para la lucha abier­ta. Y tal posi­ción que deri­va de una nece­si­dad impues­ta por el carác­ter del régi­men, no nos res­ta la con­di­ción polí­ti­ca que ins­pi­ra nues­tras razo­nes. Menos cuan­do cada día no solo se mul­ti­pli­can las cau­sas de ori­gen del alza­mien­to arma­do sino que son más evi­den­tes y des­bor­da­das la gue­rra sucia o la per­se­cu­ción con­tra quie­nes no coin­ci­den con las polí­ti­cas del esta­ble­ci­mien­to. Por ello, en este ani­ver­sa­rio del movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio fariano, el Par­ti­do de los comu­nis­tas que per­ma­ne­cen en la clan­des­ti­ni­dad, el Par­ti­do de Jaco­bo Are­nas, de Her­nan­do Gon­zá­lez Acos­ta y Manuel Maru­lan­da Vélez, el de Alfon­so Cano, de Maria­na Páez y Luce­ro Pal- mera, el de la heren­cia de los mar­que­ta­lia­nos y resis­ten­tes que creen en la com­bi­na­ción de las for­mas de lucha y en el inter­na­cio­na­lis­mo soli­da- rio, el PC3, salu­da y feli­ci­ta a todas y todos los insur­gen­tes de Colom­bia en el 56 Ani­ver­sa­rio de la fun­da­ción del Ejér­ci­to del Pue­blo, real­zan­do el nom­bre de las FARC-EP, sus sím­bo­los e his­to­ria, con orgu­llo de la heren­cia reci­bi­da de los ante­ce­so­res, con orgu­llo de lo que hemos sido y de lo que segui­mos sien­do en medio de erro­res, vici­si­tu­des y per­se­ve­ran­cia, por­que en todo ello está la san­gre derra­ma­da de los que ofren­da­ron sus vidas o su liber­tad para cons­truir una patria sin cade­nas.

Nues­tro deber es el de luchar median­te la for­ma que mejor se nos brin­de sin des­fa­lle­cer, sin derro­tis­mos ni des­áni­mo, sin pasar por alto que hoy más que nun­ca el neo­li­be­ra­lis­mo es un mode­lo de hege­mo­nía eco­nó­mi­ca y cul­tu­ral que sigue cau­san­do rui­na y ador­me­ci­mien­to de los pue­blos, ante pro­ble­mas tan gra­ves que los aque­jan por cau­sa direc­ta de la acción del gran capi­tal, apar­te de la repre­sión legal y de hecho que acom­pa­ña siem­pre las res­pues­tas del poder.

Hoy más que nun­ca la ideo­lo­gía neo­li­be­ral del empren­di­mien­to indi­vi­dual, la libre empre­sa y la liber­tad de hacer cada uno lo que quie­ra, está en el fon­do de ese ador­me­ci­mien­to exten­di­do de la men­te de los explo­ta­dos y los des­po­seí­dos gol­pean­do en bue­na medi­da la acti­vi­dad y la lucha colec­ti­vas. Hoy más que nun­ca se evi­den­cia la quie­bra del sin­di­ca­lis­mo y la des­or­ga­ni­za­ción de la cla­se obre­ra y de los tra­ba­ja­do­res en gene­ral, y tal pano­ra­ma no pue­de lla­mar­nos menos que a re- doblar esfuer­zos por la eman­ci­pa­ción, por­que cla­ro debe­mos tener tam­bién en cuen­ta que en medio de las difi­cul­ta­des ano­ta­das, cada día se des­nu­dan más y más las pro­pias cri­sis estruc­tu­ra­les del capi­ta­lis­mo y del pro­gre­sis­mo pese al arre­cia­mien­to de la pro­pa­gan­da de los gran­des medios de comu­ni­ca­ción, del inter­net y las redes socia­les, inva­dien­do los espa­cios, para difun­dir entre las nue­vas gene­ra­cio­nes los valo­res de la hege­mo­nía cul­tu­ral del Blo­que de Poder Domi­nan­te, sobre los que se levan­ta el orden social esta­ble­ci­do y su for­za­do sta­tu quo social, polí­ti­co y eco­nó­mi­co, que se pre­ten­de lo asu­ma­mos como natu­ral e inevi­ta­ble.

Hoy, enton­ces, cual­quier for­ma de resis­ten­cia a las tira­nías es váli­da para avan­zar. Pero, sin pasar por alto que las metas a alcan­zar por un movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio deben ir más allá del refor­mis­mo sin dejar­nos obnu­bi­lar por el posi­bi­lis­mo, sin tran­si­gir ni clau­di­car, mili­tan­do con auda­cia en la radi­ca­li­dad con­tra-hege­mó­ni­ca, así sin­ta­mos que el pro­ce­so de lucha es más lar­go de lo que pare­cía, o que el tra­ba­jo ideo­ló­gi­co, polí­ti­co y orga­ni­za­ti­vo que se deman­da de los revo­lu­cio­na­rios, es mucho más gran­de, nece­sa­rio, inten­so y com­pro­me­ti­do de lo que pen­sa­mos y que obli­ga­dos esta­mos a supe­rar la dis­per­sión y cual­quier debi­li­ta­mien­to de los pro­pó­si­tos polí­ti­cos cla­ra­men­te revo­lu­cio­na­rios, bre­gan­do por cons­truir y con­so­li­dar pro­yec­tos uni­ta­rios de carác­ter nacio­nal, regio­nal y mun­dial.

Supe­rar el orden social esta­ble­ci­do en tiem­pos de glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta debe impli­car negar el capi­ta­lis­mo como úni­ca mane­ra de enten­der el desa­rro­llo de la espe­cie huma­na, plan­tear una alter­na­ti­va de cam­bios estruc­tu­ra­les que apun­ten a la cons­truc­ción del socia­lis­mo. Y en eso, la tarea de los revo­lu­cio­na­rios es bata­llar para apre­su­rar el des­mo­ro­na­mien­to del capi­ta­lis­mo, ponien­do énfa­sis en la orga­ni­za­ción y la movi­li­za­ción, con ideas que nos per­mi­tan luchar cohe­sio­na­da­men­te con­tra la des­co­mu­nal máqui­na de des­in­for­ma­ción y alie­na­ción que posee el sis­te­ma impe­rial.

Como ya se ha reite­ra­do des­de las FARC, tam­bién des­de el PC3 en este ani­ver­sa­rio de rebel­día y espe­ran­za deci­mos que una estra­te­gia anti neo­li­be­ral insur­gen­te, una estra­te­gia para enfren­tar al impe­ria­lis­mo en cri­sis, no pue­de ir a tono con las «melo­días mode­ra­do­ras», que deri­van en la repro­duc­ción del sis­te­ma y pos­ter­ga­ción de la rebe­lión, enta­blan­do la con­ci­lia­ción con el ver­du­go.

¡Pro­le­ta­rios y des­po­seí­dos de todos los paí­ses, uníos!

Fra­ter­nal­men­te,