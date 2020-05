Pensamiento Crítico. ¿Y ahora qué?: El Covid-19 como asalto a la razón / 20 propuestas a debate (Por Iñaki Gil de San Vicente)

PRESENTACION MARX, GRAMSCI Y W. REICH G. LUKACS Y LA SINRAZON PATOLOGIA DE LA OBEDIENCIA TERROR DURO Y TERROR BLANDO VEINTE PROPUESTAS A DEBATE

1.- PRESENTACION:

A comien­zos de febre­ro

me pidie­ron mi opi­nión sobre los cam­bios acae­ci­dos en Eus­kal Herria en la

últi­ma déca­da. Dije que sí, natu­ral­men­te, pero avi­sé que tar­da­ría un tiem­po

por­que la situa­ción se esta­ba com­ple­ji­zan­do rápi­da­men­te y era nece­sa­rio ver si

las diver­sas cri­sis ya exis­ten­tes enton­ces daban un sal­to cua­li­ta­ti­vo a otra

cri­sis supe­rior: Aumen­ta­ba la agre­si­vi­dad yan­qui y la resis­ten­cia de los

pue­blos con­tra ella. El capi­ta­lis­mo mun­dial se acer­ca­ba a la rece­sión que podía

anun­ciar una depre­sión. Los datos de la cri­sis socio­eco­ló­gi­ca empeo­ra­ban día a

día. Los Esta­dos espa­ñol y fran­cés tenían cada vez más difi­cul­ta­des pese a

arre­glos pun­tua­les. En Eus­kal Herria, por el lado de la reali­dad, aumen­ta­ban

los gru­pos que se rei­vin­di­can de la izquier­da aber­tza­le, y la lucha de cla­ses

avan­za­ba con múl­ti­ples ejem­plos que no pode­mos resu­mir aquí; y por el lado de

la «nor­ma­li­za­ción social», se inten­si­fi­ca­ba el acer­ca­mien­to entre el refor­mis­mo

aber­tza­le y la social­de­mo­cra­cia esta­tal.

De repen­te se pro­du­jo lo

que ya se venía anun­cian­do con reite­ra­da insis­ten­cia: el impac­to de un pro­ce­so

«exte­rior», el coro­na­vi­rus, sobre un sis­te­ma muy debi­li­ta­do en su «inte­rior»,

den­tro de la tota­li­dad socio­na­tu­ral. En muy poco tiem­po vol­vió a con­fir­mar­se la

inca­pa­ci­dad bur­gue­sa para res­pon­der a catás­tro­fes súbi­tas, fra­ca­so tan­to más

estre­pi­to­so cuan­to que exis­tían muchas adver­ten­cias de que podría pro­du­cir­se de

mane­ra inmi­nen­te, y de que el capi­ta­lis­mo esta­ba tan podri­do que ape­nas

resis­ti­ría gol­pes con­tun­den­tes a no ser que fue­ra giran­do rápi­da­men­te al

auto­ri­ta­ris­mo más reac­cio­na­rio basa­do en la repre­sión refor­za­da por una

pasi­vi­dad obe­dien­te irra­cio­nal.

La pri­me­ra cues­tión que

se debía acla­rar era, por tan­to, la del poder[2] y la de la cri­sis[3], es decir, la de

escla­re­cer cómo las fac­cio­nes más pode­ro­sas del capi­tal uti­li­za­rían el Covid-19

como arma para sal­var­se ellas des­car­gan­do la muer­te sobre la huma­ni­dad y

debi­li­tan­do a las bur­gue­sías com­pe­ti­do­ras, y de ahí el tex­to del 25 de mar­zo

cen­tra­do en el poder. Y la segun­da cues­tión era, es, la de ana­li­zar y pre­ve­nir

la ola de irra­cio­na­lis­mo que se expan­de impul­sa­da por dos fuer­zas: una, la

pla­ni­fi­ca­da pro­vo­ca­ción por los apa­ra­tos esta­ta­les, extra y para esta­ta­les, por

la indus­tria polí­ti­co-mediá­ti­ca, por gru­pos de extre­ma dere­cha y por las

igle­sias cris­tia­nas, etc.; y otra, la rela­ti­va fuer­za autó­no­ma que tie­ne el

irra­cio­na­lis­mo ancla­do en lo más pro­fun­do del incons­cien­te, auto­no­mía siem­pre

suje­ta en últi­ma ins­tan­cia a la dia­léc­ti­ca de las con­tra­dic­cio­nes socia­les y de

la lucha de cla­ses en suma, pero que nun­ca debe­mos des­pre­ciar por­que, como se

verá, se con­vier­te en una terri­ble fuer­za opre­so­ra en manos de la reac­ción.

En lo que res­pec­ta a la

segun­da par­te, a esta, el irra­cio­na­lis­mo rebro­ta y cre­ce en la medi­da en que

las con­tra­dic­cio­nes que impul­san la ace­le­ra­ción del tiem­po his­tó­ri­co han dado

for­ma a un explo­si­vo coc­tel de repre­sión, mise­ria y fas­cis­mo[4], coc­tel que no pue­de ser

inter­pre­ta­do ni por la par­te demo­cra­ti­cis­ta abs­trac­ta de la ideo­lo­gía bur­gue­sa,

ni tam­po­co por la más abier­ta­men­te reac­cio­na­ria por­que esa ideo­lo­gía, en cuan­to

fal­sa con­cien­cia, está inca­pa­ci­ta­da estruc­tu­ral­men­te[5] para ello. Inclu­so la

pro­pia cien­cia médi­ca no ima­gi­na­ba lo que se le venía enci­ma[6], y lo que es

cua­li­ta­ti­va­men­te peor ya que aten­ta al prin­ci­pio de pre­cau­ción supe­di­tan­do la

vida al capi­tal: la pode­ro­sa far­ma­in­dus­tria se negó a inves­ti­gar la pre­ven­ción

de posi­bles pan­de­mias[7].

Por esto, el com­po­nen­te

irra­cio­nal de la ideo­lo­gía bur­gue­sa ha teni­do tan­ta faci­li­dad para recu­rrir a

los irra­cio­na­lis­mos sur­gi­dos en pasa­das cri­sis, bus­can­do en ellos el mode­lo

para la pre­sen­te. La ace­le­ra­ción del tiem­po his­tó­ri­co es un indi­cio carac­te­rís­ti­co

de la velo­ci­dad cre­cien­te de for­ma­ción de una cri­sis estruc­tu­ral, sis­té­mi­ca.

Tal ace­le­ra­ción se incre­men­ta en la medi­da en que esa cri­sis se refuer­za con

nue­vas con­tra­dic­cio­nes que han emer­gi­do de gol­pe aun­que lle­va­ran un tiem­po

ges­tán­do­se. Enton­ces, el impe­ria­lis­mo[8] opta deci­di­da­men­te por la

sin­ra­zón de la fuer­za bru­ta.

La ideo­lo­gía bur­gue­sa en

su for­ma «demo­crá­ti­ca», está sor­pren­di­da y supe­ra­da, des­bor­da­da, por una

situa­ción que apa­re­ce como un caos sin leyes inter­nas, aun­que exis­tan de hecho.

Seme­jan­te abis­mo inquie­tan­te entre apa­rien­cia y reali­dad, refuer­za el

irra­cio­na­lis­mo gené­ri­co con nue­vas for­mas con­cre­tas impul­sa­das por las

fac­cio­nes más pode­ro­sas del capi­tal, mien­tras que otras fac­cio­nes meno­res y el

refor­mis­mo pre­ten­den reavi­var vie­jas creen­cias e ilu­sio­nes que fra­ca­sa­ron ya en

su tiem­po, como los diver­sos neo key­ne­sia­nis­mos, filan­tro­pis­mos[9] y ali­vios

bien­in­ten­cio­na­dos de la deu­da[10], por no hablar sobre la

infi­ni­dad de pro­pues­tas de un «nue­vo con­tra­to social». Pero la espe­ran­za roja radi­ca

en que, bajo estas gigan­tes­cas pre­sio­nes tec­tó­ni­cas, pue­da ace­le­rar­se la

apa­ri­ción de una izquier­da revo­lu­cio­na­ria que mate­ria­li­ce en el pre­sen­te

aque­lla máxi­ma de Lenin según la cual debe­mos ser tan radi­ca­les como radi­ca­les

son las con­tra­dic­cio­nes del capi­tal.

En efec­to, si algo lla­ma

la aten­ción de la últi­ma déca­da en la izquier­da aber­tza­le es la for­ma

par­ti­cu­lar y sin­gu­lar en la que vuel­ve a repe­tir­se la expe­rien­cia uni­ver­sal de

las con­tra­dic­cio­nes nue­vas gene­ra­das por las cri­sis. En diez años, la izquier­da

aber­tza­le pri­me­ro se rom­pió en su mis­ma iden­ti­dad, en su razón de ser; lue­go

sufrió un tre­men­do bajón en su com­ba­ti­vi­dad mien­tras que simul­tá­nea­men­te el

refor­mis­mo se cimen­ta­ba; des­pués se han empe­za­do a recu­pe­rar diver­sas bases

mili­tan­tes a la vez que sur­gían nue­vos

gru­pos de izquier­da; y aho­ra, la mayo­ría de estos gru­pos revo­lu­cio­na­rios

desa­rro­llan una visión estra­té­gi­ca con­tra el actual capi­ta­lis­mo y,

gra­dual­men­te, esa mayo­ría va com­pren­dien­do la nece­si­dad de un acer­ca­mien­to

siem­pre vivi­do pen­sa­do den­tro de la cre­cien­te lucha de libe­ra­ción nacio­nal de

cla­se reini­cia­da des­de al menos comien­zos de 2018. Quien desee una expli­ca­ción

más deta­lla­da de la situa­ción vas­ca de hace die­ci­sie­te meses, casi de ayer, la

encon­tra­rá aquí[11].

Dan­do por supues­to que

se haya leí­do (¿?) la entre­vis­ta, debe­mos aña­dir que lo más impor­tan­te acae­ci­do

en este año y medio trans­cu­rri­do ha sido, en sín­te­sis, la agu­di­za­ción len­ta

pero impa­ra­ble del cho­que entre la razón y la sin­ra­zón en dos fases: la pri­me­ra,

has­ta fina­les del 2019; y la segun­da con

un súbi­to relan­za­mien­to pla­ni­fi­ca­do del irra­cio­na­lis­mo socio­po­lí­ti­co des­de que

los tres par­ti­dos de la dere­cha y extre­ma dere­cha –C’s, PP y Vox – , con el apo­yo abso­lu­to de

orga­ni­za­cio­nes lla­ma­das «socia­les» y «civi­les» de ideo­lo­gía fre­cuen­te­men­te

tri­den­ti­na, nacio­nal-cató­li­ca, fas­cis­ta[12]. De entre las

carac­te­rís­ti­cas de este irra­cio­na­lis­mo en ascen­so pla­ni­fi­ca­do una de ellas es

el lla­ma­do a la «liber­tad indi­vi­dual» que ya en 2007 Aznar, líder de la

dere­cha-dere­cha, rei­vin­di­có nada menos que con la liber­tad de beber todo el

alcohol que se qui­sie­ra antes de con­du­cir un vehícu­lo.

En 2018 D. Ber­na­bé había

cons­ta­ta­do que «Exis­te un fas­cis­mo sub­ya­cen­te en la socie­dad neo­li­be­ral que

plan­tea los pro­ble­mas socia­les como una sim­ple suma de malas deci­sio­nes

indi­vi­dua­les»[13]:

se tra­ta de anu­lar el anta­go­nis­mo capi­tal-tra­ba­jo y de refor­zar el nacio­na­lis­mo

impe­ria­lis­ta, tro­cean­do la reali­dad has­ta tal pun­to que la ato­mi­za­ción abso­lu­ta

impi­da la lucha común. Enton­ces los gru­pos fas­cis­tas se atre­ven a ata­car al

pue­blo por­que creen que no resis­ti­rá, cosa que inten­ta­ron en la pri­ma­ve­ra de

2019 en varios sitios de Eus­kal Herria sufrien­do una tre­men­da derro­ta[14], pero aho­ra vuel­ven a la

car­ga.

El asal­to a las calles y

a la razón que en las últi­mas sema­nas está rea­li­zan­do la extre­ma dere­cha

espa­ño­la, mos­tran­do orgu­llo­sa­men­te su «liber­tad» de infec­tar­se con el Covid-19,

nos remi­te en direc­to a la irra­cio­na­li­dad del capi­tal. Lo mis­mo ocu­rre con la

bur­gue­sía vas­con­ga­da cuan­do hace que su par­ti­do más repre­sen­ta­ti­vo, el PNV, se

com­por­te como un obse­so[15] del dine­ro al impo­ner la

rápi­da vuel­ta a la explo­ta­ción labo­ral, al adoc­tri­na­mien­to esco­lar y el

ade­lan­to de las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas al mes de julio sin exis­tir garan­tía de

segu­ri­dad sani­ta­ria, ocul­tan­do datos sobre la mayor repre­sión en los barrios

obre­ros que en los bur­gue­ses[16]: en el fon­do es la mis­ma

irra­cio­na­li­dad de Trump[17] cuan­do obli­ga al

pro­le­ta­ria­do a esco­ger entre coro­na­vi­rus o ham­bre para que no se hun­da la bol­sa

de valo­res.

La impor­tan­cia de

expli­car un poco por­qué y cómo las cade­nas irra­cio­na­les impi­den la pra­xis de

las cla­ses explo­ta­das, radi­ca pre­ci­sa­men­te en que, aun habien­do una

recu­pe­ra­ción de la lucha de cla­ses, sin embar­go y por el lado humano,

per­ma­ne­cen pasi­vas amplias fran­jas explo­ta­das, y por el lado irra­cio­nal, se

recom­po­ne su expre­sión social: el fas­cis­mo. Siga­mos un poco este pro­ce­so por­que

nece­si­ta­mos una míni­ma pers­pec­ti­va his­tó­ri­ca. En 2003, en ple­na eufo­ria

impe­ria­lis­ta, Jap­pe escri­bió que:

«La

crí­ti­ca del feti­chis­mo de la mer­can­cía exi­ge la supera­ción de todas las for­mas

feti­chis­tas, y en con­se­cuen­cia tam­bién de la for­ma feti­chis­ta del suje­to que no

pue­de ima­gi­nar que “el ven­der y el com­prar jamás ten­drán fin”. Hay que rom­per

tam­bién en el plano per­so­nal, por todos los valo­res impues­tos por la socie­dad

mer­can­til, las exi­gen­cias crea­das por el dine­ro, la valo­ra­ción del tra­ba­jo, la

dicha pro­me­ti­da por la mer­can­cía y el cul­to al éxi­to y a la efi­ca­cia»[18].

La izquier­da debía

enfren­tar­se al feti­chis­mo de la mer­can­cía inclu­so en los años de auge apa­ren­te

por­que ahí, en el feti­chis­mo, se escon­día el nudo gor­diano del anta­go­nis­mo

entre la liber­tad y la irra­cio­na­li­dad, como vere­mos. Jap­pe per­te­ne­cía a ese redu­ci­do gru­pi­to que,

con­tra la apa­ren­te «reali­dad», pro­fun­di­za­ba en el rigor mar­xis­ta. Apa­ren­te

«reali­dad» por­que por deba­jo de la pro­pa­gan­da, el capi­ta­lis­mo esta­ba podri­do,

aun­que demos­trar­lo antes de 2007 pare­cía impo­si­ble del todo ya que todo pare­cía

indi­car que el ven­der y el com­prar eran eter­nos. La reali­dad cru­da empe­zó a

sufrir­se des­de ese 2007, cuan­do el capi­tal deve­lo su sin­ra­zón, pero enton­ces

las fuer­zas irra­cio­na­les que ya aulla­ban des­de hacía unos años empe­za­ron a

hacer­se más ate­rra­do­ras. Fue en ese momen­to cuan­do la izquier­da aber­tza­le ace­le­ró

su des­plo­me en el feti­chis­mo bási­co: el de la supe­di­ta­ción de todas las

expre­sio­nes de la lucha de cla­ses a la ado­ra­ción del lega­lis­mo bur­gués.

Como diji­mos en la

entre­vis­ta arri­ba reco­men­da­da, no es casua­li­dad que fue­ra pre­ci­sa­men­te en 2007

cuan­do en una his­to­ria cua­si-ofi­cial de ETA se jus­ti­fi­ca­ba sin venir a cuen­tos y sin posi­bi­li­dad de

répli­ca una de las tesis cen­tra­les del refor­mis­mo de siem­pre: «A par­tir del

Mayo del 68 se empie­za a hablar abier­ta­men­te en la izquier­da en Euro­pa de la

cri­sis del pro­le­ta­ria­do como suje­to his­tó­ri­co y la nece­si­dad de encon­trar

nue­vos moto­res del pro­ce­so en los movi­mien­tos socia­les, aun­que en el Esta­do

espa­ñol este rele­vo había que­da­do ralen­ti­za­do por la per­vi­ven­cia de la

dic­ta­du­ra»[19].

La recor­da­mos aquí no

para hablar sobre su esco­ra­mien­to hacia corrien­tes post­mo­der­nas y

post­mar­xis­tas, a las que vol­ve­re­mos en este tex­to; ni para refo­ci­lar­nos en la

fácil ven­gan­za de la his­to­ria tras los 13 años que dura la actual Gran

Depre­sión, sino para mos­trar el mar­co ideo­ló­gi­co que iba exten­dién­do­se en la

izquier­da aber­tza­le y que al muy poco ter­mi­na­ría pro­du­cien­do ver­güen­za

inte­lec­tual aje­na al leer los docu­men­tos ofi­cia­les que expli­ca­ban la «nue­va

estra­te­gia». Para 2010 esta­ba muy arrai­ga­da en cier­tos sec­to­res de la izquier­da

aber­tza­le la creen­cia de que el pro­le­ta­ria­do, si no había des­apa­re­ci­do

físi­ca­men­te, sí se había abur­gue­sa­do bas­tan­te. Hubie­ra sido muy posi­ti­vo fren­te

a tan­ta super­fi­cia­li­dad, refle­xio­nar sobres estas pala­bras de T. Eagle­ton:

«Un

escla­vo sabe que lo es, pero cono­cer por qué es un escla­vo supo­ne el pri­mer

paso para dejar de ser­lo. Así pues, al des­cri­bir cómo son las cosas, esas

teo­rías ofre­cen tam­bién una vía para supe­rar­las y alcan­zar un esta­do más

desea­ble. Pasan de expo­ner “cual es” la situa­ción a pro­po­ner “cual debe­ría

ser”. Las teo­rías de ese tipo hacen posi­ble que los hom­bres y las muje­res se

des­cri­ban a sí mis­mos y des­cri­ban sus situa­cio­nes de un modo que con­tro­vier­te

tales reali­da­des, y que, por con­si­guien­te, les per­mi­te redes­cri­bir­se a sí mis­mo

y a sí mis­ma. Hay, en este sen­ti­do, una estre­cha rela­ción entre razón,

cono­ci­mien­to y liber­tad […] Cuan­to más pode­mos com­pren­der, más pode­mos hacer

[…] el tipo de com­pren­sión que real­men­te

impor­ta es el que solo pue­de pro­du­cir­se a par­tir de la lucha prác­ti­ca»[20],

La rela­ción entre razón,

cono­ci­mien­to y liber­tad es la esen­cia de la pra­xis, o si desea­mos ir al núcleo

del mate­ria­lis­mo, el cora­zón de la antro­po­ge­nia. El pro­pio T. Eagle­ton nos dice

que el tér­mino pra­xis pro­ce­de del grie­go anti­guo que deno­ta «aque­llas

acti­vi­da­des que son libres y que nos rea­li­zan per­so­nal­men­te median­te las que

trans­for­ma­mos el mun­do. En la anti­gua Gre­cia, la pala­bra hace refe­ren­cia, de

hecho, a cual­quier acti­vi­dad de un hom­bre libre por con­tra­po­si­ción a la de los

escla­vos»[21].

Por tan­to, la impor­tan­cia cla­ve de la lucha con­tra el irra­cio­na­lis­mo radi­ca en que

la razón, el cono­ci­mien­to y la liber­tad son la base de la pra­xis que

huma­ni­za a nues­tra espe­cie.

2.- MARX, GRAMSCI Y W. REICH

La expe­rien­cia vas­ca con­fir­ma

y actua­li­za la per­ma­nen­te lec­ción his­tó­ri­ca según la cual una de las víc­ti­mas

más gol­pea­das por las con­tra­rre­vo­lu­cio­nes, si no la que más, es nues­tra capa­ci­dad

de pen­sa­mien­to racio­nal y de cono­ci­mien­to, que se demues­tra ver­da­de­ro o fal­so

en la prác­ti­ca de nues­tra liber­tad.

Marx, des­pués de la

derro­ta de 1848, escri­bió en 1852 una cru­da auto­crí­ti­ca con la que la mino­ría

comu­nis­ta ini­ció la len­ta recu­pe­ra­ción de la lucha revo­lu­cio­na­ria habien­do

apren­di­do que debía ven­cer tam­bién el irra­cio­na­lis­mo basa­do en «la tra­di­ción de

todas las gene­ra­cio­nes muer­tas». Había que recons­truir la fuer­za crí­ti­ca de la

razón revo­lu­cio­na­ria para que pene­tra­se en la cabe­za de las gene­ra­cio­nes vivas:



«Los

hom­bres hacen su pro­pia his­to­ria, pero no la hacen a su libre arbi­trio, bajo

cir­cuns­tan­cias ele­gi­das por ellos mis­mos, sino bajo aque­llas cir­cuns­tan­cias con

que se encuen­tran direc­ta­men­te, que exis­ten y les han sido lega­das por el

pasa­do. La tra­di­ción de todas las gene­ra­cio­nes muer­tas opri­me como una

pesa­di­lla el cere­bro de los vivos. Y cuan­do éstos apa­ren­tan dedi­car­se

pre­ci­sa­men­te a trans­for­mar­se y a trans­for­mar las cosas, a crear algo nun­ca

vis­to, en estas épo­cas de cri­sis revo­lu­cio­na­ria es pre­ci­sa­men­te cuan­do con­ju­ran

teme­ro­sos en su auxi­lio los espí­ri­tus del pasa­do, toman pres­ta­dos sus nom­bres,

sus con­sig­nas de gue­rra, sus ropa­jes, para, con este dis­fraz de vejez vene­ra­ble

y este len­gua­je pres­ta­do, repre­sen­tar la nue­va esce­na de la his­to­ria uni­ver­sal»[22].

La ideo­lo­gía

reac­cio­na­ria del pasa­do macha­ca la con­cien­cia de los vivos, impi­dién­do­les libe­rar­se

de la ata­du­ra de la muer­te, del dog­ma, de su irra­cio­na­li­dad. Esta devas­ta­do­ra

crí­ti­ca a la fal­sa racio­na­li­dad bur­gue­sa sea con­tra­rre­vo­lu­cio­na­ria y

refor­mis­ta, ver­te­bra toda la obra. Ade­más, en este muy nece­sa­rio libro que es

un des­gua­ce minu­cio­so de las pos­te­rio­res diva­ga­cio­nes de Laclau, etc., tam­bién

apa­re­cen ideas que per­mi­ti­rán pen­sar algu­nas carac­te­rís­ti­cas de los regí­me­nes

bona­par­tis­tas, cesa­ris­tas, los diver­sos fas­cis­mos…; y en espe­cial para enten­der

la obe­dien­cia enfer­mi­za al líder, carac­te­rís­ti­ca del irra­cio­na­lis­mo. Exac­to, ya

el ini­cio cri­ti­ca a Proudhon por caer «en el defec­to de los pre­ten­di­dos

his­to­ria­do­res obje­ti­vos. Yo, por el con­tra­rio,

demues­tro cómo la lucha de cla­ses creó en Fran­cia las cir­cuns­tan­cias y las

con­di­cio­nes que per­mi­tie­ron a un per­so­na­je medio­cre y gro­tes­co repre­sen­tar el

papel de héroe»[23].

Más ade­lan­te, cuan­do vol­va­mos al papel de per­so­na­ji­llos como Trump, Bol­so­na­ro,

Le Pen, Sal­vi­ni, Abas­cal y otros debe­re­mos recor­dar el papel de la lucha de

cla­ses.

Poco des­pués rese­ña así

el lema de todas las fuer­zas con­tra­rre­vo­lu­cio­na­rias des­de enton­ces: «Pro­pie­dad, fami­lia, reli­gión y orden»[24]. Expli­ca cómo «Fren­te a

la bur­gue­sía coali­ga­da se había for­ma­do una coa­li­ción de peque­ños bur­gue­ses y

obre­ros, el lla­ma­do social­de­mó­cra­ta […]

El carác­ter pecu­liar de la social­de­mo­cra­cia con­sis­te en exi­gir ins­ti­tu­cio­nes

demo­crá­ti­co-repu­bli­ca­nas, no para abo­lir a la par los dos extre­mos, capi­tal y

tra­ba­jo asa­la­ria­do, sino para ate­nuar su antí­te­sis y con­ver­tir­la en armo­nía»[25]. Con­tra la armo­nía

anhe­la­da por la social­de­mo­cra­cia, la bur­gue­sía y a pesar de sus dife­ren­cias

inter­nas, opo­ne un pode­ro­so Esta­do

«…don­de

el poder eje­cu­ti­vo dis­po­ne de un ejér­ci­to de fun­cio­na­rios de más de medio

millón de indi­vi­duos y tie­ne por tan­to cons­tan­te­men­te bajo su depen­den­cia más

incon­di­cio­nal a una masa inmen­sa de intere­ses y exis­ten­cias, don­de el Esta­do

tie­ne ata­da, fis­ca­li­za­da, regu­la­da, vigi­la­da y tute­la­da a la socie­dad civil,

des­de sus mani­fes­ta­cio­nes más amplias de vida has­ta sus vibra­cio­nes más

insig­ni­fi­can­tes, des­de sus moda­li­da­des más gene­ra­les de exis­ten­cia has­ta la

exis­ten­cia pri­va­da de los indi­vi­duos, don­de este cuer­po para­si­ta­rio adquie­re,

por medio de una cen­tra­li­za­ción extra­or­di­na­ria, una ubi­cui­dad, una

omnis­cien­cia, una capa­ci­dad ace­le­ra­da de movi­mien­tos y una elas­ti­ci­dad que sólo

encuen­tran corres­pon­den­cia en la depen­den­cia des­am­pa­ra­da, en el carác­ter

caó­ti­ca­men­te infor­me del autén­ti­co cuer­po social…»[26].

Sería lar­go pre­sen­tar

aquí otras crí­ti­cas idén­ti­cas de Marx[27] al Esta­do y a su

buro­cra­cia por­que lo que aho­ra que­re­mos decir es que, si bien el Esta­do ha

amplia­do su poder de con­trol cua­si abso­lu­to, pero nun­ca inven­ci­ble ni total, que

su fle­xi­ble y elás­ti­ca ubi­cui­dad, su omnis­cien­cia… pene­tran en casi todos los

rin­co­nes, si bien esto es cier­to, tam­bién lo es que no lo ve todo ni pue­de

ade­lan­tar­se siem­pre a la liber­tad. Cons­cien­te de sus lími­tes, inten­ta pudrir la

liber­tad ata­can­do su epi­cen­tro, su núcleo: la con­cien­cia y la razón crí­ti­ca

median­te la sin­ra­zón y el irra­cio­na­lis­mo. Para lograr­lo, ade­más de las

buro­cra­cias nece­sa­rias para mate­ria­li­zar el lema «Pro­pie­dad, fami­lia, reli­gión y orden», se dota de otras

orga­ni­za­cio­nes:

«Bajo

el pre­tex­to de crear una socie­dad de bene­fi­cen­cia, se orga­ni­zó al

lum­pem­pro­le­ta­ria­do de París en sec­cio­nes secre­tas, cada una de ellas diri­gi­da

por agen­tes bona­par­tis­tas y un gene­ral bona­par­tis­ta a la cabe­za de todas. Jun­to

a los roués arrui­na­dos, con equí­vo­cos

medios de vida y de equí­vo­ca pro­ce­den­cia, jun­to a vás­ta­gos dege­ne­ra­dos y

aven­tu­re­ros de la bur­gue­sía, vaga­bun­dos, licen­cia­dos de tro­pa, licen­cia­dos de

pre­si­dio, hui­dos de gale­ras, tima­do­res, sal­tim­ban­quis, laz­za­ro­ni, car­te­ris­tas y

rate­ros, juga­do­res, alcahue­tes, due­ños de bur­de­les, mozos de cuer­da,

escri­tor­zue­los, orga­ni­lle­ros, tra­pe­ros, afi­la­do­res, cal­de­re­ros, men­di­gos; en

una pala­bra, toda esa masa infor­me, difu­sa y erran­te que los fran­ce­ses lla­man

la bohè­me; con estos ele­men­tos tan

afi­nes a él, for­mó Bona­par­te la sole­ra de la Socie­dad del 10 de Diciem­bre,

«Socie­dad de Bene­fi­cen­cia» en cuan­to que todos sus com­po­nen­tes sen­tían, al

igual que Bona­par­te, la nece­si­dad de bene­fi­ciar­se a cos­ta de la nación

tra­ba­ja­do­ra»[28].

Marx des­cri­be

per­fec­ta­men­te en estas pala­bras la vir­tud del capi­tal en su sen­ti­do doble: el

Esta­do como cen­tra­li­za­dor estra­té­gi­co de todas las for­mas de explo­ta­ción,

opre­sión y domi­na­ción median­te, entre otras cosas, la crea­ción de ban­das

exo­ne­ra­das de todos sus crí­me­nes; y el huma­nis­mo bur­gués, la Bene­fi­cen­cia en

este caso, como ideo­lo­gía que jus­ti­fi­ca el saqueo y la explo­ta­ción de la

«nación tra­ba­ja­do­ra» por las ban­das defen­so­ras de la «nación bur­gue­sa». Para

tal fin, el bona­par­tis­mo tenía una cua­li­ta­ti­va ven­ta­ja sobre el res­to de

par­ti­dos bur­gue­ses: «le lle­va­ba al truhan bur­gués la ven­ta­ja de que podía

librar la lucha con medios ras­tre­ros»[29].

Toda polí­ti­ca bur­gue­sa

es ras­tre­ra pero la de Bona­par­te no sólo lo era en gra­do sumo, sino que ade­más

no lo ocul­ta­ba. Abría así la sen­da por la que avan­za­ría la fero­ci­dad de la

extre­ma dere­cha y el fas­cis­mo: pro­pa­gan­da des­car­na­da de sus fines y

jus­ti­fi­ca­ción impú­di­ca de sus medios, en espe­cial la loa de lo irra­cio­nal: para

ganar votos mani­pu­lan­do la igno­ran­cia y la depen­den­cia incons­cien­te ante el

líder, Trump dijo que inyec­tar­se deter­gen­te inmu­ni­za ante el Covid-19, lo que

ha lle­va­do al hos­pi­tal a más de cien per­so­nas enve­ne­na­das[30] al obe­de­cer a su líder. Y

para ganar más votos, apo­ya en públi­co a los gru­pos arma­dos de extre­ma dere­cha

que pro­tes­tan[31]

con­tra el con­fi­na­mien­to, en defen­sa de la «liber­tad»

No es este el momen­to

para pro­fun­di­zar en el deba­te sobre si Marx ade­lan­ta­ba en esta obra lo

fun­da­men­tal del fas­cis­mo, nos con­ten­ta­mos con decir que sí ade­lan­to ideas bási­cas

sobre el irra­cio­na­lis­mo y sobre la opción deses­pe­ra­da de amplios sec­to­res de la

bur­gue­sía para entre­gar­se ata­da de pies y manos a un per­so­na­ji­llo gro­tes­co que

le sal­ve del peli­gro de la revo­lu­ción. Según Marx, la bur­gue­sía fran­ce­sa asus­ta­da

por la inmi­nen­cia de la revo­lu­ción, gri­tó: «“¡Antes un final terri­ble que un terror sin fin”! Bona­par­te supo

enten­der este gri­to»[32]. El líder irrum­pe en

esce­na y sal­va a quie­nes se han pos­tra­do ante él dán­do­le todos los pode­res.

Pero con esto crea más con­tra­dic­cio­nes que las que solu­cio­na por­que, si bien ha

sido aupa­do al poder por las «cla­ses medias»[33] tam­bién tie­ne que velar

por los intere­ses del cam­pe­si­na­do medio y rico, y por los de otros sec­to­res

bur­gue­ses, lo que hace invia­ble una polí­ti­ca glo­bal­men­te racio­nal.

Entre­gar el des­tino

pro­pio en manos de un líder es una carac­te­rís­ti­ca de la sin­ra­zón. La obra de

Marx y Engels con­tie­ne una des­pia­da­da crí­ti­ca de seme­jan­te renun­cia a la

liber­tad pro­pia y colec­ti­va, crí­ti­ca que será amplia­da y enri­que­ci­da por

mar­xis­tas pos­te­rio­res. Cen­trán­do­nos en las rela­cio­nes entre irra­cio­na­lis­mo,

reli­gión, fas­cis­mo y Esta­do, Grams­ci nos apor­ta una visión pro­fun­da cen­tra­da en

Ita­lia pero váli­da en gene­ral. Como muchas otras per­so­nas, el sar­do pen­sa­ba que

Mus­so­li­ni había cedi­do ante el Vati­cano res­pe­tan­do su mono­po­lio del sis­te­ma

edu­ca­ti­vo[34]

a cam­bio de su apo­yo socio­po­lí­ti­co, movi­li­zan­do la base de masas que con­tro­la­ba

en defen­sa del fas­cis­mo cuan­do fue­se nece­sa­rio. Grams­ci es radi­cal en su

aná­li­sis:

«Para

esta defen­sa no exclu­ye nin­gún medio, ni la insu­rrec­ción arma­da, ni el aten­ta­do

indi­vi­dual, ni la ape­la­ción a la inva­sión extran­je­ra […] Dadas estas pre­mi­sas,

el “pen­sa­mien­to social” cató­li­co tie­ne un valor pura­men­te aca­dé­mi­co. Es pre­ci­so

estu­diar­lo y ana­li­zar­lo en cuan­to ele­men­to ideo­ló­gi­co nar­co­ti­za­dor, ten­den­te a

man­te­ner deter­mi­na­dos esta­dos de áni­mo de expec­ta­ti­va pasi­va de tipo reli­gio­so;

mas no como ele­men­to de vida polí­ti­ca e his­tó­ri­ca direc­ta­men­te acti­vo. […] es

un ele­men­to de reser­va, no de pri­me­ra

línea y por ello pue­de en todo momen­to ser “olvi­da­do” prác­ti­ca­men­te y

“calla­do”, aun sin renun­ciar a él por com­ple­to, por­que podría vol­ver a

pre­sen­tar­se la oca­sión en que fue­ra pre­ci­so uti­li­zar­lo. Los cató­li­cos son muy

astu­tos, pero me pare­ce que en este caso son “dema­sia­do” astu­tos»[35].

Una reser­va de per­so­na­li­dad colec­ti­va nar­co­ti­za­da que la Igle­sia en con­cre­to y el

poder en gene­ral pue­den acti­var, movi­li­zar en la calle como fuer­za reac­cio­na­ria

en cual­quier cri­sis que ame­na­ce al orden esta­ble­ci­do. Fuer­za irra­cio­nal de

masas que per­ma­ne­ce en laten­cia, dor­mi­da has­ta que des­pier­ta al son del

lla­ma­mien­to del Papa o del líder, que domi­nan las téc­ni­cas pro­pa­gan­dís­ti­cas que

mue­ven las palan­cas men­ta­les que trans­for­man la man­se­dum­bre en fero­ci­dad y

odio, aun­que el man­da­to divino es que per­se­ve­re­mos en la obe­dien­cia. En 1932 W.

Reich dio un paso más en la crí­ti­ca grams­cia­na:

«La

psi­co­lo­gía bur­gue­sa tie­ne por cos­tum­bre en estos casos el que­rer expli­car

median­te la psi­co­lo­gía por qué moti­vos, lla­ma­dos irra­cio­na­les, se ha ido a la

huel­ga o se ha roba­do, lo que con­du­ce siem­pre a expli­ca­cio­nes reac­cio­na­rias.

Para la psi­co­lo­gía mate­ria­lis­ta dia­léc­ti­ca la cues­tión es exac­ta­men­te lo

con­tra­rio: lo que es nece­sa­rio expli­car no es que el ham­brien­to robe o el

explo­ta­do se decla­re en huel­ga, sino por qué la mayo­ría de los ham­brien­tos no

roban y por qué la mayo­ría de los

explo­ta­dos no van a la huel­ga. La socio­eco­no­mía, por tan­to, expli­ca

ínte­gra­men­te un hecho social cuan­do la acción y el pen­sa­mien­to son racio­na­les y

ade­cua­dos, es decir, están al ser­vi­cio de la satis­fac­ción de la nece­si­dad y repro­du­cen

y con­ti­núan de una mane­ra inme­dia­ta la situa­ción eco­nó­mi­ca. No lo con­si­gue

cuan­do el pen­sa­mien­to y la acción de los hom­bres están en con­tra­dic­ción con la situa­ción eco­nó­mi­ca y, por tan­to, son irra­cio­na­les»[36].

En otro tex­to de la

mis­ma épo­ca, W. Reich escri­be lo siguien­te: «(11) Si la masa se rebe­la con­tra

la mise­ria mate­rial y sexual, esto no cons­ti­tu­ye pro­ble­ma alguno; hay que ver

siem­pre un pro­ble­ma incom­pren­di­do cuan­do la masa actúa con­tra su pro­pio

inte­rés (“con­duc­ta irra­cio­nal”); por ejem­plo, las muje­res acep­tan el

matri­mo­nio, aun si se con­vier­te en yugo. Los tra­ba­ja­do­res olvi­dan la

explo­ta­ción cuan­do a la empre­sa le va bien, o los jóve­nes acep­tan la repre­sión

sexual. (12) Lle­var la con­cien­cia de cla­se a las masas no es for­ma de sis­te­ma

de teo­re­mas, como maes­tri­llos de escue­la, sino desa­rro­llar­la a par­tir de la

expe­rien­cia de la masa. Poli­ti­za­ción de todas las nece­si­da­des.»[37]

W. Reich per­te­ne­cía a un

movi­mien­to polí­ti­co-inte­lec­tual que desa­rro­lla­ba la dia­léc­ti­ca entre la

sub­je­ti­vi­dad y la obje­ti­vi­dad par­tien­do de Marx y de Freud. Sus inne­ga­bles

apor­ta­cio­nes fue­ron tri­tu­ra­das por la dog­má­ti­ca meca­ni­cis­ta y eco­no­mi­cis­ta de

la II Inter­na­cio­nal y del esta­li­nis­mo, más la repre­sión fas­cis­ta y el esta­lli­do

de la IIGM. Lue­go una par­te de la Escue­la de Frank­furt y de otros colec­ti­vos

revi­vie­ron al calor de la ola pre­rre­vo­lu­cio­na­ria ini­cia­da en 1968, como

vere­mos, pero de nue­vo sus vita­les apor­ta­cio­nes fue­ron arrin­co­na­das por la

ofen­si­va mun­dial lla­ma­da neo­li­be­ra­lis­mo.

3.- G. LUKACS Y LA SINRAZON:

EEUU, Gran Bre­ta­ña y

Fran­cia no hicie­ron una des­na­zi­fi­ca­ción seria y sis­te­má­ti­ca. Se nega­ron a

rea­li­zar una inten­sa y exten­sa des­na­zi­fi­ca­ción[38], al igual que en Ita­lia y

Japón, ade­lan­tan­do par­te de lo que un

ter­cio de siglo des­pués suce­de­ría en el Esta­do espa­ñol, en don­de no se asis­tió

a una espe­cie de sui­ci­dio de Hitler, jus­ti­cia popu­lar con­tra Mus­so­li­ni y jui­cio

con­tra el Empe­ra­dor. En el Esta­do

espa­ñol, la demo­cra­cia bur­gue­sa se

sui­ci­dó a los pies de la monar­quía mili­tar impues­ta por el fran­quis­mo. En la

Euro­pa capi­ta­lis­ta la OTAN, los ser­vi­cios secre­tos poli­cia­les y mili­ta­res,

etc., ampa­ra­ron al nazi­fas­cis­mo, al terror de los gru­pos de extre­ma dere­cha, a

las cam­pa­ñas de mie­do e inti­mi­da­ción con­tra las izquier­das polí­ti­cas,

sin­di­ca­les, cul­tu­ra­les…[39]. Fue en este con­tex­to en

el que G. Lukács redac­tó El asal­to a la

razón, obra en la que no pier­de el tiem­po diva­gan­do sino que muy al

comien­zo afir­ma que «Hechas todas estas reser­vas, es evi­den­te que este solo

hecho ilu­mi­na cla­ra­men­te lo que aquí y en lo suce­si­vo se tra­ta de demos­trar, a

saber: que no exis­te posi­ción filo­só­fi­ca “ino­cen­te”»[40]. Sigue expli­can­do que si

bien las tesis irra­cio­na­lis­tas de Berg­son, Spen­gler, Ste­fan Geor­ge, Cro­ce o

James no eran estric­ta­men­te nazi­fas­cis­tas, es inne­ga­ble que ayu­da­ron mucho a

sen­tar sus bases filo­só­fi­cas, y con­cre­ta:

«El

sim­ple hecho de que los entron­ques y las cone­xio­nes aquí seña­la­dos debie­ra ser

un impor­tan­te dis­ci­te moni­ti (sabed

que estáis adver­ti­dos) para todo inte­lec­tual hon­ra­do del mun­do occi­den­tal. Ello

demues­tra que allí don­de levan­ta cabe­za el irra­cio­na­lis­mo, en filo­so­fía, lle­va

implí­ci­ta ya, por lo menos, la posi­bi­li­dad de una ideo­lo­gía fas­cis­ta,

agre­si­va­men­te reac­cio­na­ria. Cuán­do, dón­de y cómo esta posi­bi­li­dad –en apa­rien­cia ino­cen­te– lle­gue a con­ver­tir­se en una pavo­ro­sa reali­dad

fas­cis­ta, no pue­de decir­lo ya la filo­so­fía. Pero la con­cien­cia de estos

entron­ques, lejos de embo­tar el sen­ti­do de la res­pon­sa­bi­li­dad, de los

pen­sa­do­res debie­ra, por el con­tra­rio, avi­sar­lo, hacer­lo más sen­si­ble. Sería

enga­ñar­se peli­gro­sa­men­te a uno mis­mo, pura hipo­cre­sía, lavar­se las manos en

pro­tes­ta de ino­cen­cia, el que­rer mirar des­pec­ti­va­men­te por enci­ma del hom­bro

–en nom­bre de un Cro­ce o de una James–

a la tra­yec­to­ria segui­da por el irra­cio­na­lis­mo ale­mán»[41].

La adver­ten­cia de que la

irra­cio­na­li­dad no había des­apa­re­ci­do y de que podría ir deri­van­do en fas­cis­mo

depen­dien­do de las cir­cuns­tan­cias y paí­ses, esta adver­ten­cia que aho­ra se ha

mate­ria­li­za­do en una rica com­ple­ji­dad de casos par­ti­cu­la­res que, empe­ro, nos

remi­ten al mis­mo pro­ble­ma de fon­do, apa­re­ce en todas las pági­nas de mane­ra

direc­ta o indi­rec­ta:

«El

irra­cio­na­lis­mo arran­ca de esta –nece­sa­ria e insu­pe­ra­ble, pero siem­pre rela­ti­va–

dis­cre­pan­cia entre la ima­gen men­tal y el ori­gi­nal obje­ti­vo. El pun­to de par­ti­da

con­sis­te en que los pro­ble­mas direc­ta­men­te plan­tea­dos al pen­sa­mien­to en cada

caso, en tan­to que son tales pro­ble­mas no resuel­tos, se pre­sen­tan bajo una

for­ma en la que pare­ce, a pri­me­ra vis­ta, como si el pen­sa­mien­to, los con­cep­tos,

falla­sen ante la reali­dad, como si la reali­dad enfren­ta­da al pen­sa­mien­to

cons­ti­tu­ye­ra un más allá de la razón (de la racio­na­li­dad del sis­te­ma de

cate­go­rías, del méto­do con­cep­tual has­ta enton­ces uti­li­za­do) Como hemos vis­to,

Hegel ana­li­zó cer­te­ra­men­te esta situa­ción. Su dia­léc­ti­ca del fenó­meno y la

esen­cia, de la exis­ten­cia y la ley y, sobre todo, su dia­léc­ti­ca de los con­cep­tos

inte­lec­ti­vos, de las demar­ca­cio­nes de la refle­xión, del trán­si­to del

enten­di­mien­to a la razón, tra­zan con toda cla­ri­dad el ver­da­de­ro camino para la

solu­ción de estas difi­cul­ta­des»[42].

Muy en sín­te­sis, cuan­do

la ima­gen men­tal y la reali­dad obje­ti­va no con­cuer­dan, dis­cre­pan, es por­que ha

comen­za­do un pro­ce­so de nega­ción de lo real y de acep­ta­ción de lo irreal. La

posi­bi­li­dad de deri­va o caí­da al irra­cio­na­lis­mo en cual­quie­ra de sus

inten­si­da­des está pre­sen­te, por tan­to, en todo pro­ce­so de pen­sa­mien­to:

«Es

evi­den­te que este pro­ble­ma sur­ge en cada una de las fases del cono­ci­mien­to, es

decir, cada vez que el desa­rro­llo social y, por tan­to, la cien­cia y la

filo­so­fía, se ven obli­ga­das a dar un sal­to hacia ade­lan­te para domi­nar los

pro­ble­mas reales que se plan­tean. Lo cual indi­ca ya de por sí, que la opción entre

la ratio y la irra­tio no es nun­ca un pro­ble­ma filo­só­fi­co “inma­nen­te”. En la

opción de un pen­sa­dor entre los nue­vo y lo vie­jo no deci­den, en pri­mer plano,

las con­si­de­ra­cio­nes filo­só­fi­cas o men­ta­les, sino la situa­ción de cla­se y la

vin­cu­la­ción a una cla­se. Vis­ta la cosa a tra­vés de la gran pers­pec­ti­va de los

siglos, resul­ta a veces casi increí­ble cómo impor­tan­tes pen­sa­do­res, en los

umbra­les de un pro­ble­ma casi resuel­to, se detie­nen, dan media vuel­ta y, cuan­do

pare­ce que van a encon­trar la solu­ción, huyen en direc­ción con­tra­ria. Son

“enig­mas” que sólo pue­de acla­rar el carác­ter de cla­se de la acti­tud por ellos

adop­ta­da […] las con­di­cio­nes socia­les domi­nan a los pen­sa­do­res has­ta en sus

pro­pias y pro­fun­das con­vic­cio­nes, en su modo de pen­sar, en su modo de plan­tear

los pro­ble­mas, etc., sin que ellos mis­mos lo advier­tan»[43]

No exis­te una his­to­ria

úni­ca, lineal y obli­ga­da del irra­cio­na­lis­mo como un todo inma­nen­te al

pen­sa­mien­to enten­di­do como algo supra­his­tó­ri­co:

«…cómo

aque­lla for­ma espe­cí­fi­ca de huir ante todo plan­tea­mien­to filo­só­fi­co deci­si­vo,

ante todos los pro­ble­mas meto­do­ló­gi­cos y de con­cep­ción del mun­do, acti­tud que

cons­ti­tu­ye, según hemos vis­to, la for­ma fun­da­men­tal y gene­ral del

irra­cio­na­lis­mo, tie­ne nece­sa­ria­men­te que reves­tir moda­li­da­des cua­li­ta­ti­va­men­te

dife­ren­tes en las diver­sas fases del desa­rro­llo social y, a tenor con ello, del

desa­rro­llo filo­só­fi­co. De don­de se sigue, al mis­mo tiem­po, que el

irra­cio­na­lis­mo, aun­que se le des­cu­bra, o algo seme­jan­te a él, en las más

dife­ren­tes épo­cas de cri­sis de for­ma­cio­nes socia­les muy dis­tin­tas, no pue­de

poseer una his­to­ria úni­ca y cohe­ren­te, a la mane­ra que cabe hablar de la

his­to­ria del mate­ria­lis­mo o la dia­léc­ti­ca […] Es una sim­ple for­ma de reac­ción (emplean­do

aquí la pala­bra reac­ción en el doble sen­ti­do de lo secun­da­rio y lo retró­gra­do)

al desa­rro­llo dia­léc­ti­co del pen­sa­mien­to humano. Su his­to­ria depen­de, por

tan­to, del desa­rro­llo de la cien­cia y de la filo­so­fía, a cuyos nue­vos

plan­tea­mien­tos reac­cio­na de tal modo, que con­vier­te el pro­ble­ma mis­mo en

solu­ción, pro­cla­man­do la supues­ta impo­si­bi­li­dad de prin­ci­pio del resol­ver el pro­ble­ma como una

for­ma supe­rior de com­pren­der el mun­do […] Es cier­to que tam­bién el agnos­ti­cis­mo

rehú­ye la solu­ción a tales pro­ble­mas; pero el agnos­ti­cis­mo se limi­ta a

decla­rar­los inso­lu­bles, negán­do­se de un modo más o menos abier­to a con­tes­tar­los

en nom­bre de una filo­so­fía cien­tí­fi­ca supues­ta­men­te exac­ta»[44]

Es en las cri­sis

sis­té­mi­cas, cuan­do aumen­tan las posi­bi­li­da­des de nue­vos y más duros irra­cio­na­lis­mos

entre otras cau­sas por­que en estas cri­sis tam­bién la reli­gión domi­nan­te,

anti­gua, es des­acre­di­ta­da en sus dog­mas por la inhu­ma­ni­dad de las

con­tra­dic­cio­nes que des­bor­dan a esa reli­gión. Enton­ces «la acti­tud defen­si­va de

la reli­gión»[45]

no le sir­ve para fre­nar la apa­ri­ción de nue­vas reli­gio­nes dife­ren­tes aun­que

sigan lla­mán­do­se cris­tia­nas. Este es el caso, por ejem­plo, del tomis­mo de la

Con­tra­rre­for­ma que ins­tau­ra un cato­li­cis­mo dife­ren­te al medie­val, y de las

refor­mas pro­tes­tan­tes que crean un cris­tia­nis­mo dife­ren­te al cató­li­co. Como

tam­bién lo es la «ario-ger­ma­ni­za­ción» de

Cris­to crean­do un cris­tia­nis­mo racis­ta acor­de con las nece­si­da­des del nazis­mo desa­rro­llan­do

la «línea pura­men­te agnós­ti­ca del neo­kan­tis­mo impe­ria­lis­ta»[46]

Ni la reli­gión, ni la

cien­cia, ni la filo­so­fía, ni el arte…, se libran de los deter­mi­nan­tes

mate­ria­les obje­ti­vos y sub­je­ti­vos que sur­gen de la agu­di­za­ción de la cri­sis

estruc­tu­ral, sien­do la opción polí­ti­co-filo­só­fi­ca

de par­ti­do cons­cien­te o incons­cien­te

la que pue­de impo­ner una alter­na­ti­va o su anta­gó­ni­ca:

«Como

es natu­ral, tales cri­sis no tie­nen, ni mucho menos, un carác­ter pura­men­te

cien­tí­fi­co. Por el con­tra­rio. La agu­di­za­ción de una cri­sis cien­tí­fi­ca, la

inexo­ra­ble nece­si­dad de optar entre seguir avan­zan­do por el camino de la

dia­léc­ti­ca o empren­der la fuga hacia lo irra­cio­nal, coin­ci­de casi siem­pre –y no de un modo casual, por cier­to– con las gran­des cri­sis socia­les. […] La

deci­sión acer­ca de si las sín­te­sis filo­só­fi­cas de las cien­cias natu­ra­les

repre­sen­tan un avan­ce en cuan­to al méto­do y a la con­cep­ción del mun­do o, por el

con­tra­rio, entor­pe­cen la mar­cha hacia ade­lan­te o mar­can un retro­ce­so; o, dicho

en otros tér­mi­nos, la posi­ción de par­ti­do

de la filo­so­fía ante este pro­ble­ma res­pon­de

–cons­cien­te o incons­cien­te­men­te–

a la acti­tud que sus repre­sen­tan­tes adop­ten en la lucha de cla­ses del

perío­do en el que viven»[47]

Obvian­do la bri­llan­te denun­cia

lukac­sia­na de las for­mas de irra­cio­na­lis­mo en la filo­so­fía bur­gue­sa, nos dete­ne­mos en las

rela­cio­nes entre socio­lo­gía e irra­cio­na­lis­mo. Max Weber, por ejem­plo,

evo­lu­cio­nó a posi­cio­nes cla­ra­men­te reac­cio­na­rias como efec­to de la derro­ta de su ama­do impe­ria­lis­mo ale­mán en

1918, cuan­do habla de supe­rio­ri­dad del «pue­blo seño­rial» sobre los demás

pue­blos, cuan­do asu­me un «cesa­ris­mo bona­par­tis­ta» basa­do en la direc­ción

caris­má­ti­ca de un Füh­rer, etc.[48] Tam­bién estu­dia las de

otros soció­lo­gos de renom­bre, de entre los que des­ta­ca­mos a Mannheim pre­sen­ta­do

como pro­gre­sis­ta por su opo­si­ción débil al nazis­mo que le lle­vó al exi­lio.

Lukács ana­li­za su rela­ti­vis­mo y su agnos­ti­cis­mo, la sub­je­ti­vi­dad de su teo­ría del

cono­ci­mien­to y la impor­tan­cia que otor­ga a la «inte­lec­tua­li­dad libre» como capa

social «que abri­ga la ilu­sión de estar por enci­ma de las cla­ses y de la lucha

de cla­ses»[49].

Pero la esen­cia de la crí­ti­ca lukac­sia­na a Mannheim apa­re­ce dos pági­nas más

ade­lan­te:

«Sola­men­te

en un pun­to encon­tra­mos en Mannheim una acti­tud cla­ra. Este autor repu­dia toda

solu­ción social por medio de la vio­len­cia, pero equi­pa­ran­do una vez más, en un

plano for­ma­lis­ta, la dic­ta­du­ra fas­cis­ta y la dic­ta­du­ra del pro­le­ta­ria­do, el

Poder revo­lu­cio­na­rio y el con­tra­rre­vo­lu­cio­na­rio, como si fue­se uno y lo mis­mo.

Como lo hacen siem­pre los ideó­lo­gos que temen bas­tan­te más a la demo­cra­ti­za­ción

radi­cal de la socie­dad, a la eli­mi­na­ción real de las fuer­zas del capi­tal

mono­po­lis­ta y el impe­ria­lis­mo, que el retorno y la res­tau­ra­ción del fas­cis­mo»[50].

Para 1952 la lla­ma­da

Gue­rra Fría era impues­ta al mun­do por la «demo­cra­cia» del capi­tal. Lla­mar­la así

era un eufe­mis­mo que ocul­ta­ba las bar­ba­ries del impe­ria­lis­mo con­tra los pue­blos

anti­im­pe­ria­lis­tas, y su irra­cio­na­lis­mo mili­ta­ris­ta plas­ma­do en las armas

ter­mo­nu­clea­res, quí­mi­cas y bac­te­rio­ló­gi­cas.

Ade­más, empe­za­ba la «gue­rra fría» cul­tu­ral y cien­tí­fi­ca en la que la

socio­lo­gía como dis­ci­pli­na esen­cial­men­te polí­ti­ca juga­ría un papel cla­ve. En

este con­tex­to, el siguien­te párra­fo de Lukács nos recuer­da tan­to la impor­tan­cia

de la lucha teó­ri­co-polí­ti­ca radi­cal

con­tra el irra­cio­na­lis­mo, como la res­pon­sa­bi­li­dad his­tó­ri­ca y éti­ca de

quie­nes, negan­do toda evi­den­cia prác­ti­ca, creen que se le pue­de ven­cer exclu­si­va­men­te

con la «demo­cra­cia» del capi­tal, negán­do­se a luchar deci­di­da­men­te con, según y

para otro pro­gra­ma cua­li­ta­ti­va y anta­gó­ni­ca­men­te supe­rior: el revo­lu­cio­na­rio:

«La

pro­fun­da este­ri­li­dad del movi­mien­to socio­ló­gi­co que arran­ca de Max Weber se

reve­la cla­ra­men­te en este pro­gra­ma, tra­za­do por los repre­sen­tan­tes de la

ideo­lo­gía bur­gue­sa que no se resig­nan a capi­tu­lar sin lucha ante el

irra­cio­na­lis­mo reac­cio­na­rio-fas­cis­ta, pero que se mues­tran, sin embar­go, inca­pa­ces

de opo­ner a él un cla­ro y resuel­to pro­gra­ma demo­crá­ti­co; para no hablar de que

sus pro­pias con­cep­cio­nes gno­seo­ló­gi­cas y socio­ló­gi­cas se hallan pro­fun­da­men­te

enrai­za­das en aque­llas ten­den­cias reac­cio­na­rias de las que, ideo­ló­gi­ca­men­te y

en últi­ma ins­tan­cia, bro­ta el fas­cis­mo. Esta dis­cre­pan­cia colo­ca a la par­te de

la inte­lec­tua­li­dad a la que nos refe­ri­mos en una posi­ción de debi­li­dad y has­ta

de inde­fen­sión ideo­ló­gi­ca fren­te a la reac­ción fas­cis­ta. Inde­fen­sión que, como

demues­tra el ejem­plo del pro­pio Mannheim, no es supe­ra­da por las mis­mas

expe­rien­cias del fas­cis­mo. Sus ideas, tal como en este libro que­dan esbo­za­das,

repre­sen­tan la ideo­lo­gía de la capi­tu­la­ción inde­fen­sa ante la ola reac­cio­na­ria

de la pos­gue­rra, ni más ni menos que su socio­lo­gía del saber había repre­sen­ta­do

dicha capi­tu­la­ción en el perío­do ante­rior a la gue­rra»[51].

De capi­tu­la­ción en

capi­tu­la­ción, mucho antes del Mus­so­li­ni de 1923, en el irra­cio­na­lis­mo gené­ri­co

crea­do por el capi­ta­lis­mo des­de al menos el siglo XVII, sur­gían corrien­tes irra­cio­na­les cada vez más

impla­ca­bles según se ten­sio­na­ba la lucha de cla­ses, has­ta desem­bo­car en la

bar­ba­rie nazi: «El bar­ba­ris­mo es, para los hitle­ria­nos, un prin­ci­pio. He aquí

cómo se expre­sa­ba acer­ca de esto Hitler, ante Rausch­ning, por los días de sus con­flic­tos

con los nacio­nal ale­ma­nes de Hugen­berg: “Esas gen­tes me con­si­de­ran como un

bár­ba­ro sin edu­ca­ción… ¡Sí, somos bár­ba­ros! Y que­re­mos ser­lo. Éste es, para

noso­tros, un títu­lo de honor. ¡Noso­tros reju­ve­ne­ce­re­mos el mun­do!”»[52].

La heroi­ci­dad del

Ejér­ci­to Rojo, sobre todo, impi­dió que el nazis­mo «reju­ve­ne­cie­ra» al mun­do a

pesar de la masi­va euge­ne­sia y exter­mi­nio geno­ci­da apli­ca­do, pero su pro­yec­to

ha rena­ci­do[53]

con fuer­za gra­cias al Covid-19 en la mis­ma Ale­ma­nia. Pero tam­bién rena­ce bajo

otras for­mas en los EEUU: «Un artícu­lo recien­te de la revis­ta Scien­ce

seña­la que el pro­gra­ma de desa­rro­llo de vacu­nas “a máxi­ma velo­ci­dad” de la

Admi­nis­tra­ción de Trump se basa en “evi­tar la coope­ra­ción inter­na­cio­nal y

cual­quier can­di­da­to a vacu­na de Chi­na”, y tie­ne como obje­ti­vo desa­rro­llar

vacu­nas “reser­va­das para los esta­dou­ni­den­ses”.»[54]. Hitler reser­va­ba la

«cien­cia ale­ma­na» para Ale­ma­nia; aho­ra, Trump, ávi­do lec­tor de irra­cio­na­lis­mo

nazi en su juven­tud, reser­va la «cien­cia ame­ri­ca­na» para los EEUU. Para ambos

la humi­dad no tie­ne valor, excep­to el de la explo­ta­ción has­ta la muer­te. Recor­de­mos:

dis­ci­te moni­ti.

En 1952 Lukács denun­ció

que «para poder luchar efi­caz­men­te con­tra el comu­nis­mo, la “demo­cra­cia” se ve

obli­ga­da a sellar un sig­ni­fi­ca­ti­vo mari­da­je con los res­tos ale­ma­nes del nazis­mo

(los Hjal­mar Schacht, los Krupp, los gene­ra­les de Hitler), con Fran­co […] hemos

des­ta­ca­do, como se ve, aque­llos ras­gos de la ideo­lo­gía del “mun­do libre”

acau­di­lla­da por los Esta­dos Uni­dos en que se mues­tra su coin­ci­den­cia con el

fas­cis­mo»[55].

El autor habla de «coin­ci­den­cia», no de «iden­ti­dad», pero más ade­lan­te hace una

pre­ci­sión deci­si­va para enten­der qué ha suce­di­do des­de 1952 has­ta aho­ra:

«La

dema­go­gia social hitle­ria­na iba aso­cia­da a un irra­cio­na­lis­mo des­ca­ra­do y

cul­mi­na­ba en esto: las con­tra­dic­cio­nes del capi­ta­lis­mo, con­si­de­ra­das como

inso­lu­bles –median­te el empleo de medios nor­ma­les– empu­ja­ban al sal­to a un mito radi­cal­men­te

irra­cio­na­lis­ta. La defen­sa actual

–direc­ta­men­te apo­lo­gé­ti­ca– del

capi­ta­lis­mo, renun­cia al menos apa­ren­te­men­te al mito y al irra­cio­na­lis­mo. En

cuan­to a la for­ma, al modo de expo­si­ción y al

esti­lo, nos encon­tra­mos aquí con una línea de argu­men­ta­ción pura­men­te

con­cep­tual y cien­tí­fi­ca. Pero sólo apa­ren­te­men­te. El con­te­ni­do de la

cons­truc­ción con­cep­tual es, en reali­dad, la pura ausen­cia de con­cep­tos, la

cons­truc­ción de con­ca­te­na­cio­nes inexis­ten­tes y la nega­ción de las leyes reales,

el afe­rra­mien­to a las con­ca­te­na­cio­nes apa­ren­tes reve­la­das direc­ta­men­te (es

decir, al mar­gen de los con­cep­tos) por la super­fi­cie inme­dia­ta de la reali­dad

eco­nó­mi­ca. Esta­mos, por tan­to, ante una nue­va for­ma de irra­cio­na­lis­mo, envuel­to

bajo un ropa­je apa­ren­te­men­te racio­nal. Pero no, cier­ta­men­te, ante una for­ma

fun­da­men­tal­men­te nue­va»[56].

Esta for­ma nue­va del

irra­cio­na­lis­mo gené­ri­co, corres­pon­dien­te al modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta, es

decir, esta espe­cie de moder­ni­za­ción no cua­li­ta­ti­va sino sólo for­mal­men­te nue­va

del irra­cio­na­lis­mo gené­ri­co bur­gués, tenía en 1952 la mis­ma fun­ción esen­cial

que en la mitad del siglo XIX, obje­ti­vo que Lukács defi­ne res­pon­dien­do a la

pre­gun­ta que él mis­mo se hace:

«¿Qué

es lo esen­cial, en todo ello? La con­tra­po­si­ción entre la ideo­lo­gía bur­gue­sa y

el mar­xis­mo. Éste ha sabi­do com­pren­der y poner de mani­fies­to el entron­que con

el pre­sen­te de la tra­yec­to­ria his­tó­ri­ca que va des­de 1848 has­ta nues­tros días;

la ideo­lo­gía bur­gue­sa, en cam­bio, no. Sch­mitt resu­me así la situa­ción: “La

con­cien­cia de la con­ti­nui­dad lle­va con­si­go una mar­ca­da supe­rio­ri­dad y has­ta un

mono­po­lio de los auto­res comu­nis­tas con res­pec­to a los otros his­to­ria­do­res que

no se orien­tan en los acon­te­ci­mien­tos de 1848 y pier­den, a con­se­cuen­cia de

ello, el dere­cho a emi­tir un jui­cio acer­ca del pre­sen­te. La per­ple­ji­dad de los

his­to­ria­do­res bur­gue­ses es gran­de. De una par­te, con­de­nan la repre­sión de la

revo­lu­ción, mien­tras, por otra par­te, salu­dan la res­tau­ra­ción de la paz y la

segu­ri­dad como una vic­to­ria del orden»[57].

Karl Sch­mitt fue uno de

los más poten­tes ideó­lo­gos de la con­tra­rre­vo­lu­ción. A pesar de los alti­ba­jos

sufri­dos en sus vai­ve­nes polí­ti­cos, siem­pre estu­vo en el núcleo duro de la direc­ción

polí­ti­co-filo­só­fi­ca y jurí­di­ca del poder total de la dere­cha. Incul­có en la

cas­ta inte­lec­tual bur­gue­sa la con­cien­cia de la nece­si­dad de aca­bar con la

supe­rio­ri­dad teó­ri­ca y con el pres­ti­gio éti­co del mar­xis­mo, lo que sig­ni­fi­ca

dejar vía libre al irra­cio­na­lis­mo en cual­quie­ra de sus for­mas, tam­bién la más

blan­da y disi­mu­la­da: el refor­mis­mo. ¿Cómo evi­tar­lo? ¿Cómo impe­dir que la

posi­ble reapa­ri­ción de la irra­cio­na­li­dad de masas sal­te a una reali­dad

pavo­ro­sa? Hay una sola res­pues­ta: inten­si­fi­can­do la lucha de cla­ses. Lukács lo

expli­ca así: «es la defen­sa de la razón

como movi­mien­to de masas […] Esta rebe­lión

de las masas en apo­yo de la razón cons­ti­tu­ye la gran con­tra­par­ti­da de

nues­tro tiem­po con­tra el terror páni­co a la “masi­fi­ca­ción” y con­tra el

irra­cio­na­lis­mo que va estre­cha­men­te uni­do a él»[58].

4.- PATOLOGIA DE LA OBEDIENCIA:

La adver­ten­cia de

Lukács — dis­ci­te moni­ti (sabed que estáis adver­ti­dos)– está escri­ta en 1952. En la pre­sen­ta­ción a la

edi­ción de 1956 no se retrac­ta de ella por la sen­ci­lla razón de que la lla­ma­da

«gue­rra fría» se ha vuel­to bár­ba­ra gue­rra calien­te de exter­mi­nio de las luchas

por la liber­tad huma­na. La «gue­rra fría»

con­tra el socia­lis­mo y los pue­blos tuvo varios fren­tes y nive­les, sien­do la

«gue­rra cul­tu­ral» para des­pres­ti­giar el mar­xis­mo, tal como pro­po­nía K. Sch­mitt,

el más deci­si­vo en el plano teó­ri­co y polí­ti­co, pero tam­po­co debe­mos olvi­dar la

impor­tan­cia que se dio a la derro­ta de las luchas de libe­ra­ción de la mujer

como eje prio­ri­ta­rio, aplas­ta­mien­to nece­sa­rio para dis­ci­pli­nar a la mujer

tra­ba­ja­do­ra y en espe­cial a la revo­lu­cio­na­ria[59] por­que la bur­gue­sía

intu­ye que la mejor pra­xis de la razón huma­na es la que se mate­ria­li­za en el

lema de las muje­res del Ejér­ci­to Rojo que ven­cie­ron al nazis­mo: «Pode­mos hacer

cuan­to nos pro­pon­ga­mos»[60], o tam­bién la de

lim­pia­do­ras pari­si­nas más recien­te­men­te:

«Dejar de fre­gar y tomar las armas»[61].

Des­de al menos 1963 se

ini­ció en los EEUU una des­ca­ra­da bata­lla diri­gi­da por la escri­to­ra Helen

Ande­lin para pres­ti­giar la for­ma de vida

de la mujer bur­gue­sa, domés­ti­ca, ele­gan­te y entre­ga­da a su mari­do. Un movi­mien­to

reac­cio­na­rio impul­sa­do por la indus­tria

cul­tu­ral yan­qui que conec­tó con otros simi­la­res, por ejem­plo con el bra­si­le­ño

de fina­les de esa déca­da: una cam­pa­ña de movi­li­za­ción de la mujer con tin­tes

de ideo­lo­gía nazi que hacía de la mujer

un baluar­te de la reac­ción. La bur­gue­sía chi­le­na hizo que las prin­ci­pa­les

mani­fes­ta­cio­nes reac­cio­na­rias con­tra el Gobierno Popu­lar de Allen­de des­de 1971,

ele­gi­do demo­crá­ti­ca­men­te en sep­tiem­bre de 1970, fue­ron las de las muje­res, de

tal modo que un obser­va­dor bra­si­le­ño de la mani­fes­ta­ción de enero de 1974,

comen­tó: «Una vez que vimos mar­char a las muje­res chi­le­nas, supi­mos que los

días de Allen­de esta­ban con­ta­dos»[62]. Lue­go pro­li­fe­ra­ron toda

serie de colec­ti­vos «paci­fis­tas», «demo­crá­ti­cos», cul­tu­ra­les, reli­gio­sos, etc.,

de la mis­ma índo­le, noto­ria o sola­pa­da­men­te reac­cio­na­rios, todos ellos

mer­ce­na­rios de la «paz»[63].

La pro­pa­gan­da del

femi­nis­mo reac­cio­na­rio se sos­te­nía en bue­na medi­da en la recién crea­da

mito­lo­gía tec­no­crá­ti­ca, en los robots

que aho­rra­rían tra­ba­jo en el domi­ci­lio, etc. En 1967 H. Lefèb­vre publi­có su

pre­mo­ni­to­ra obra Ciber­nán­tro­po en la

que des­mon­ta­ba el mito tec­no­crá­ti­co en base tam­bién a la crí­ti­ca del feti­chis­mo

de la mer­can­cía:

«El

feti­chis­mo del sis­te­ma pro­du­ce resul­ta­dos que los feti­chis­tas toman por

des­cu­bri­mien­tos y por supre­ma obje­ti­vi­dad […] La for­ma de la mer­can­cía

intro­du­ce en la prác­ti­ca social rela­cio­nes carac­te­ri­za­das por poner entre

parén­te­sis, “espon­tá­nea­men­te”, el tra­ba­jo pro­duc­ti­vo y las rela­cio­nes de

pro­duc­ción. La for­ma de la mer­can­cía intro­du­ce, igual­men­te, cade­nas de sig­ni­fi­can­tes des­vin­cu­la­dos

de los sig­ni­fi­ca­dos (nece­si­da­des y acti­vi­da­des reales) cons­ti­tu­yen­do el

len­gua­je y el mun­do de la mer­can­cía, sus­cep­ti­bles de dar pre­tex­to a múl­ti­ples

con­no­ta­cio­nes, metá­fo­ras y sim­bo­lis­mos. La socie­dad en la cual rei­na la

mer­can­cía, en la cual esta impreg­na las con­cien­cias, da lugar a una extra­ña

for­ma de incon­cien­cia. La con­cien­cia mis­ma es el asien­to de lo incons­cien­te, de

la esci­sión entre la incon­cien­cia y la repre­sen­ta­ción cons­cien­te. Es la

con­cien­cia de los obje­tos que se obje­ti­va dan­do la incon­cien­cia (el

des­co­no­ci­mien­to) de los obje­tos como pro­duc­tos de las rela­cio­nes de pro­duc­ción.

Entre la con­cien­cia y la reali­dad se abre una lagu­na. Qui­sié­ra­mos que un puen­te

se ten­die­ra sobre el abis­mo para res­ta­ble­cer la reali­dad en la con­cien­cia y la

ver­dad en el pen­sa­mien­to»[64].

Entre 1952 y 1967 la

tec­no­cra­cia se había desa­rro­lla­do mucho, y ahí radi­ca la leve dife­ren­cia entre

lo dicho por Lukács, que lla­ma­ba a una movi­li­za­ción de masas en defen­sa de la

razón, y lo expre­sa­do por Lefrèb­vre, que lla­ma a res­ta­ble­cer la ver­dad en el pen­sa­mien­to

y la reali­dad en la con­cien­cia: idén­ti­co men­sa­je para idén­ti­co com­ba­te con­tra

el irra­cio­na­lis­mo. Pero en esos 15 años Lefèb­vre pudo cono­cer más en deta­lle la

robó­ti­ca que ya se ges­ta­ba en la sofis­ti­ca­da

tec­no­cien­cia, y com­pa­rar­lo con la espe­cie huma­na: «Los pobres huma­nos se

dis­tin­guen por sus mise­rias: fra­ca­sos, olvi­dos, lagu­nas, vaci­la­cio­nes,

emo­ti­vi­dad, sufri­mien­to, ilu­sión de crea­ti­vi­dad, pla­ce­res, locu­ra,

ambi­güe­da­des, inclu­so su acti­tud ambi­gua con res­pec­to al robot: tie­nen mie­do de

él y él los fas­ci­na»[65].

Sur­gía un temor

reve­ren­cial y fas­ci­na­do hacia el robot, hacia la tec­no­cien­cia. La crí­ti­ca de

Marx al feti­chis­mo de la mer­can­cía encuen­tra aquí una de sus con­fir­ma­cio­nes más

incues­tio­na­bles. Aho­ra, cuan­do pode­ro­sas far­ma­in­dus­trias[66] com­pi­ten dura­men­te entre

sí con la ayu­da de sus Esta­dos-cuna por el nego­cio de las vacu­nas[67] con­tra el Covid-19, ante

un mun­do que las mira ate­rro­ri­za­do, fas­ci­na­do e igno­ran­te, some­ti­do a la

des­in­for­ma­ción casi abso­lu­ta y a los lla­ma­mien­tos his­té­ri­cos de la extre­ma

dere­cha y del fas­cis­mo, com­pren­de­mos la nece­si­dad urgen­te de la lucha con­tra el

feti­chis­mo y a favor de la razón cien­tí­fi­ca[68]. Com­ba­re que sólo pue­de

hacer­se des­de y para una pers­pec­ti­va revo­lu­cio­na­ria, la úni­ca que pue­de

guiar­nos en medio de la incer­ti­dum­bre[69] y la impre­ci­sión,

angus­tias que nos hacen depen­dien­tes de una auto­ri­dad que nos tran­qui­li­ce aun­que ello supon­ga la ame­na­za

tec­no­to­ta­li­ta­ria[70].

En reali­dad, no es nada

nue­vo, como esta­mos vien­do des­de el ini­cio. Tam­po­co lo era hace medio siglo

cuan­do las refle­xio­nes sobre por qué aumen­ta­ba la pato­lo­gía de la obe­dien­cia

lle­ga­ban a una con­clu­sión ple­na­men­te actual, que P. Brück­ner expre­só así: «se

nece­si­tan muy pocas pala­bras para expre­sar uno de los núcleos cen­tra­les de la

pro­ble­má­ti­ca de la obe­dien­cia: ¿qué es lo que real­men­te pre­ten­den nues­tros

esfuer­zos peda­gó­gi­cos: tran­qui­li­dad o

liber­tad?»[71].

Edu­car en la tran­qui­li­dad exi­ge no estu­diar, no denun­ciar y no com­ba­tir la

injus­ti­cia, exi­ge una dosis alta de igno­ran­cia y de silen­cia­mien­to de la razón.

Edu­car en la liber­tad exi­ge edu­car en el estu­dio, la crí­ti­ca y el com­ba­te por

esa liber­tad, por con­quis­tar­la y por defen­der­la. El mis­mo autor escri­be más

ade­lan­te:

«La

obe­dien­cia está tam­bién carac­te­ri­za­da por unas rela­cio­nes des­equi­li­bra­das de

poder, man­te­ni­mien­to en el que algu­na de las par­tes se encuen­tra espe­cial­men­te

intere­sa­do. El poder que no pue­de demos­trar una

legi­ti­mi­dad racio­nal, y acep­ta­ble por lo tan­to para el ser humano, sino

que más bien des­can­sa en el dere­cho del más fuer­te o en la pose­sión de la

con­cien­cia, tie­ne como con­se­cuen­cia una obe­dien­cia cuyos resul­ta­dos son

nece­sa­ria­men­te pato­ló­gi­cos»[72].

Tras el esta­lli­do de

1968, en 1971 la lucha de cla­ses y de libe­ra­ción nacio­nal se exten­día por todo

el mun­do. Masi­fi­car la pato­lo­gía de la obe­dien­cia median­te la ley del más

fuer­te y la mani­pu­la­ción de las con­cien­cias siem­pre es una de las fuer­zas del irra­cio­na­lis­mo y de

su asal­to a la razón, y tam­bién lo era en aque­llos años. Para la bur­gue­sía era

urgen­te impo­ner la tran­qui­li­dad y la

obe­dien­cia pato­ló­gi­ca, per­si­guien­do la liber­tad.

Debía impe­dir a cual­quier pre­cio que la huma­ni­dad explo­ta­da hicie­ra suya y

prac­ti­ca­se la máxi­ma de las muje­res del Ejér­ci­to Rojo que derro­ta­ron al nazis­mo:

«Pode­mos hacer cuan­to nos pro­pon­ga­mos»; tenía que cor­tar el avan­ce de la razón

y de la teo­ría, implan­tan­do la irra­cio­na­li­dad del dog­ma, al decir de M.

Horkhei­mer:

«Bajo

deter­mi­na­das cir­cuns­tan­cias se impo­ne una deci­sión dog­má­ti­ca en lugar de un

jui­cio espe­cia­li­za­do y lim­pio de mácu­la. En aque­llos luga­res en los que la

con­fron­ta­ción con la reali­dad va acom­pa­ña­da de inse­gu­ri­dad o mie­do, nos

sen­ti­mos incli­na­dos a ele­var has­ta lo abso­lu­to las esca­las sub­je­ti­vas,

sim­pli­fi­can­do el mun­do a una sim­ple con­se­cuen­cia de valo­res medi­dos con esta

esca­la de valor abso­lu­to. Cuan­do obser­va­mos oca­sio­nal­men­te nues­tros deseos,

espe­ran­zas y temo­res ante las situa­cio­nes, vemos que nin­gu­na de ellas está

com­ple­ta­men­te libre de res­tric­cio­nes y des­fi­gu­ra­cio­nes de lo per­ci­bi­do, aun­que

unos se incli­nan más, y otros menos, hacia ello»[73].

La sub­je­ti­va­ción y

sim­pli­fi­ca­ción de la reali­dad por par­te de la pobla­ción obe­dien­te le faci­li­ta

al poder «hacer un uso racio­nal de su irra­cio­na­li­dad […] se tra­ta de un poder

que no se ve obs­ta­cu­li­za­do por la obje­ti­vi­dad racio­nal»[74], según expli­ca­ba Adorno

en 1972. Esta idea era impor­tan­te en aquél momen­to por­que adver­tía de la

posi­bi­li­dad ate­rra­do­ra de que el capi­ta­lis­mo en cri­sis mani­pu­la­se tan­to la

racio­na­li­dad fas­cis­ta sub­si­dia­ria como la que corres­pon­día a esa fase de

acu­mu­la­ción, con la racio­na­li­dad par­cial

sufi­cien­te como para, jun­to con otros méto­dos, derro­tar la radi­ca­li­za­ción al

alza de la lucha de cla­ses: «De acuer­do con la ideo­lo­gía domi­nan­te en la

actua­li­dad, se esta­ble­ce que cuan­to más se encuen­tran los hom­bres a la mer­ced

de cues­tio­nes obje­ti­vas sobre las que no pue­den influir o creen no poder

hacer­lo, tan­to más sub­je­ti­vi­zan su inca­pa­ci­dad […] En el len­gua­je de la

filo­so­fía podría decir­se que la alie­na­ción del pue­blo res­pec­to de la demo­cra­cia

refle­ja la auto­alie­na­ción de la socie­dad»[75].

Un pue­blo muy limi­ta­do

en su capa­ci­dad de ana­li­zar obje­ti­va­men­te la explo­ta­ción que pade­ce, que des­fi­gu­ra

y sim­pli­fi­ca esa reali­dad has­ta caer en

la sub­je­ti­va­ción obe­dien­te, un pue­blo así se des­li­za hacia la pasi­va indi­fe­ren­cia

social y la apa­tía polí­ti­ca, faci­li­tan­do de ese modo la efec­ti­vi­dad de la

repre­sión que cae sobre su par­te lucha­do­ra, la que sí sabe qué suce­de, por qué

suce­de y, sobre todo, cómo luchar con­tra lo que suce­de. En el Chi­le de 1972, hubo un deba­te en el que se dijo entre otras

muchas cosas:

«El

papel que jue­gan las pau­tas de con­duc­ta auto­ri­ta­ria como meca­nis­mo de

pro­duc­ción y repro­duc­ción de la estruc­tu­ra de cla­ses pue­de ser ilus­tra­do por

dos impli­can­cias ejem­pla­res. En pri­mer lugar, cabe lla­mar la aten­ción sobre la

estre­cha corre­la­ción entre estruc­tu­ra de per­so­na­li­dad auto­ri­ta­ria y apa­tía

polí­ti­ca. […] En segun­do lugar, y en rela­ción con la apa­tía polí­ti­ca,

cabe seña­lar la faci­li­dad con la que el indi­vi­duo muti­la­do en su capa­ci­dad

cog­ni­ti­va e inse­gu­ro en su iden­ti­dad es mani­pu­la­do en su agre­si­vi­dad»[76].

Recien­te­men­te, M. Tobón

ha escri­to un tex­to en el que des­cri­be la uni­dad entre la pato­lo­gía de la

obe­dien­cia, la agre­si­vi­dad y la pato­gé­ne­sis[77] fas­cis­ta. Vol­vien­do al

Chi­le de 1972, tres años des­pués y muy pro­ba­ble­men­te impac­ta­do por el gol­pe

fas­cis­ta que aho­gó en san­gre a su pue­blo tra­ba­ja­dor, D. Sibo­ney tam­bién

estu­dia­ba en la Ita­lia de 1975 la por enton­ces impen­sa­ble vuel­ta de un

neo­fas­cis­mo popu­lis­ta «sua­ve» al esti­lo de Ber­lus­co­ni en 1994, dada la enor­me

fuer­za par­la­men­ta­ria del PCI. En con­tra del dog­ma mio­pe deter­mi­nis­ta y

meca­ni­cis­ta de la social­de­mo­cra­cia y del euro­co­mu­nis­mo enton­ces todo­po­de­ro­so,

D. Sibony se atre­vió a estu­diar la sumi­sión a la «figu­ra del Amo»[78] según la feliz expre­sión que intro­du­ce en su estu­dio sobre el avan­ce sote­rra­do de la

indi­fe­ren­cia en polí­ti­ca, tal como titu­ló a su tex­to.

La pes­te de la apa­tía

polí­ti­ca en una pri­me­ra fase, y de la agre­si­vi­dad neo­fas­cis­ta que emer­ge­rá sin

rubor alguno, al esti­lo de la orga­ni­za­ción lum­pen bona­par­tis­ta, car­co­mió

imper­cep­ti­ble­men­te al prin­ci­pio la socie­dad ita­lia­na, en la que el PCI lle­gó a

ser el pri­mer par­ti­do en 1984, para apa­re­cer lue­go a la super­fi­cie polí­ti­ca, al

igual que el Covid-19 pudre el cuer­po por den­tro has­ta que le ape­te­ce salir a

esce­na. Una de las razo­nes que expli­can esta heca­tom­be es la pasi­vi­dad del

grue­so de las izquier­das ante la estra­te­gia del capi­tal de inten­si­fi­car la

bata­lla irra­cio­nal, abier­ta poco antes inclu­so de la eje­cu­ción de Mus­so­li­ni a

manos de la jus­ti­cia popu­lar. G. Jer­vis denun­ció que:

«En la socie­dad indus­trial avan­za­da,

post­cris­tia­na y pos­li­be­ral, la cri­sis de los valo­res tra­di­cio­na­les deja abier­to

el cam­po a intrin­ca­das bata­llas. La com­ple­ji­dad y la inse­gu­ri­dad de la vida

coti­dia­na hacen extre­ma­da­men­te difí­cil el dis­cer­ni­mien­to de los cri­te­rios que

gobier­nan la racio­na­li­dad de la con­duc­ta […] Somos exhor­ta­dos a ser nor­ma­les

obe­de­cien­do a las leyes, hon­ran­do al padre y a la madre, vis­tién­do­nos como

requie­re nues­tra con­di­ción social, tenien­do las dis­trac­cio­nes y las cos­tum­bres

de nues­tro pro­pio ambien­te, com­por­tán­do­nos de modo tran­qui­lo y sen­sa­to, así

suce­si­va­men­te. La nor­ma­li­dad vie­ne pres­cri­ta como una serie varia­ble (según las

cla­ses) de códi­gos de com­por­ta­mien­to; si ésta es vio­la­da inter­vie­nen la

repre­sión judi­cial y la psi­quiá­tri­ca, en par­ti­cu­lar si el suje­to per­te­ne­ce a

cla­ses socia­les subor­di­na­das»[79].

G. Jer­vis tam­bién afir­mó

que: «Las más típi­cas e impor­tan­tes

nece­si­da­des socia­les son nece­si­da­des radi­ca­les, apa­ren­te­men­te no vin­cu­la­das a

las nece­si­da­des inme­dia­tas del cuer­po, tales como por ejem­plo, la nece­si­dad de

liber­tad, la nece­si­dad de jus­ti­cia, la nece­si­dad de igual­dad, la nece­si­dad de

cono­ci­mien­to. Se pue­de obser­var que aun­que todas ellas sean nece­si­da­des his­tó­ri­cas (es decir, no dadas a prio­ri, sino naci­das y deter­mi­na­das

por modos con­cre­tos de vida) tie­nen tam­bién todas ellas algo de cons­tan­te, al

igual que las nece­si­da­des ele­men­ta­les […] Las nece­si­da­des socia­les radi­ca­les no

vie­nen de arri­ba sino que nacen de la pra­xis, es decir, que se defi­nen en el

defi­nir­se de los hom­bres a tra­vés de la

his­to­ria de las gene­ra­cio­nes, y del pro­ce­so de la lucha de cla­ses.»[80].

G. Jer­vis toca­ba aquí de

for­ma direc­ta una cues­tión cla­ve en aque­llos años: el recha­zo de la lucha de

cla­ses y de la pro­pia exis­ten­cia del pro­le­ta­ria­do, por par­te de la cas­ta

inte­lec­tual en gene­ral y en con­cre­to el post­mo­der­nis­mo. Argu­men­tar la

exis­ten­cia de la lucha de cla­ses y sus efec­tos sobre la estruc­tu­ra

psi­co­po­lí­ti­ca del capi­ta­lis­mo era con­tra­ve­nir en direc­to las «modas post»[81] según la ocu­rren­te

expre­sión de N. Kohan. La crí­ti­ca de Callí­ni­cos a las tesis de Haber­mas[82] y sus dife­ren­cias con las

de Sch­mitt sobre la demo­cra­cia son más váli­das aho­ra que enton­ces –1989– por­que

el Covid-19 es una excu­sa per­fec­ta para recor­tar la demo­cra­cia. Ade­más, el

rela­ti­vis­mo epis­té­mi­co[83] del post­mo­der­nis­mo ha

debi­li­ta­do la fuer­za de la razón, res­tán­do­le mucha capa­ci­dad para enfren­tar­se

al irra­cio­na­lis­mo.

La crí­ti­ca de la

demo­cra­cia bur­gue­sa se sus­ten­ta en últi­mo aná­li­sis sobre la crí­ti­ca del feti­chis­mo

de la mer­can­cía por­que ésta des­cu­bre el lími­te de la ideo­lo­gía domi­nan­te. En

2009 A. Jap­pe puso en cla­ro este asun­to y, ade­más, recu­pe­ró la impor­tan­cia del

estu­dio de las rela­cio­nes entre feti­chis­mo e incons­cien­cia: «El feti­chis­mo es

el secre­to fun­da­men­tal de la socie­dad moder­na, lo que no se dice ni se debe

reve­lar. En eso se pare­ce al incons­cien­te; y la des­crip­ción mar­xia­na del

feti­chis­mo como for­ma de incons­cien­cia social y como cie­go pro­ce­so

auto­rre­gu­la­dor mues­tra intere­san­tes ana­lo­gías con la teo­ría freu­dia­na»[84], lla­man­do así la aten­ción

sobre una pro­ble­má­ti­ca cru­cial: cómo vol­ver el incons­cien­te reac­cio­na­rio en el

cons­cien­te revo­lu­cio­na­rio[85].

El feti­chis­mo impo­ne el

silen­cio y ocul­ta lo real: vuel­ve incons­cien­te a la socie­dad. De este modo,

cuan­do no se pue­de ver, ni oír, ni hablar en un con­tex­to auto­rre­gu­la­do

cie­ga­men­te por la dic­ta­du­ra de la mer­can­cía, ahí, en ese desier­to sin

huma­ni­dad, exis­ten las con­di­cio­nes para el irra­cio­na­lis­mo por­que: «Cri­ti­car las

teo­rías pos­mo­der­nas resul­ta difí­cil debi­do a su carác­ter auto-afir­ma­dor que

hace impo­si­ble toda dis­cu­sión, trans­for­man­do sus afir­ma­cio­nes en ver­da­des de fe

ante las cua­les sólo cabe creer o no creer»[86]. A la vez, la doc­ta

igno­ran­cia[87]

post­mo­der­na en sus ata­ques al mar­xis­mo ha ser­vi­do para refor­zar la apa­tía

polí­ti­ca dan­do bazas a las buro­cra­cias refor­mis­tas para girar al «cen­tro

izquier­dis­mo»[88].

Es por esto que F. Eri­ce acon­se­ja: «reac­cio­nar fren­te a plan­tea­mien­tos

pos­mo­der­nos que cons­ti­tu­yen un ver­da­de­ro “asal­to a la razón” y

aler­tar sobre la difu­sión acrí­ti­ca de estas ideas entre cier­ta izquier­da

polí­ti­ca y social»[89].

No nos pre­ci­pi­te­mos en el

tiem­po. Para media­dos de los ’80 auto­res mar­xis­tas habían recu­pe­ra­do la

rigu­ro­sa radi­ca­li­dad teó­ri­ca de su méto­do al calor de la cri­sis de 1986 – 73, pero

seguía cre­cien­do el abis­mo entre el inago­ta­ble poten­cial heu­rís­ti­co de esta

guía revo­lu­cio­na­ria y el ago­ta­mien­to de la dog­má­ti­ca esta­li­nis­ta y

euro­co­mu­nis­ta en su deli­be­ra­do recha­zo de lo sub­je­ti­vo, de las cade­nas

irra­cio­na­les del feti­chis­mo. Ya hemos habla­do del esplen­dor del PCI en 1984 y

de su esta­lli­do sie­te años más tar­de. En esa situa­ción, una auto­ra

repre­sen­tan­te del refor­mis­mo duro, Susan Stan­gre, escri­bió en 1986 la famo­sa la

expre­sión «capi­ta­lis­mo de casino»[90] para mos­trar cómo la gran

bur­gue­sía nada­ba en oro y cham­pán mien­tras aumen­ta­ba la masa de empo­bre­ci­dos. Pero

hablar de casino y de «dine­ro loco» sig­ni­fi­ca asu­mir que la incer­ti­dum­bre y el

azar rigen la vida y las finan­zas, sobre todo en Wall Street[91].

Vis­to esto, la pre­gun­ta

es: ¿aca­so el azar y la incer­ti­dum­bre inhe­ren­te a la eco­no­mía de casino, a la

espe­cu­la­ción de alto ries­go, no está suje­ta a la nece­si­dad de cri­sis del

capi­tal cada vez más fre­cuen­tes y duras? Pero res­pon­der a esta pre­gun­ta

requie­re de un domi­nio sufi­cien­te de las cate­go­rías filo­só­fi­cas y de su

apli­ca­bi­li­dad a la dia­léc­ti­ca del capi­tal, saber que iba sien­do mar­gi­na­do

por­que la dia­léc­ti­ca en incon­ci­lia­ble con el refor­mis­mo. Debe­mos decir que las

con­tra­dic­cio­nes se agu­di­za­ban tan­to en lo obje­ti­vo que, al mar­gen aho­ra de las

cade­nas sub­je­ti­vas del feti­chis­mo, sec­to­res refor­mis­tas no tuvie­ron más reme­dio

que cons­ta­tar­lo.

Ese cli­ma de

con­tin­gen­cia e inde­ter­mi­na­ción de la vida social que empe­zó a expan­dir­se con

alti­ba­jos a fina­les de los ’80 sería una de las bases sobre las que cre­ce­rían

nue­vos irra­cio­na­lis­mos, ali­men­ta­dos tam­bién por los demo­le­do­res efec­tos del

neo­li­be­ra­lis­mo sobre la liber­tad, jus­ti­cia, igual­dad y cono­ci­mien­to. A media­dos

de los ’90 un colec­ti­vo de inte­lec­tua­les refor­mis­tas, los resu­mió en cua­tro

pun­tos cen­tra­les: 1) ata­que el «Esta­do del bien­es­tar»; 2) ausen­cia de polí­ti­ca

indus­trial; 3) fle­xi­bi­li­za­ción del mer­ca­do labo­ral; y 4) pro­tec­cio­nis­mo

res­pec­to a las impor­ta­cio­nes del Ter­cer Mun­do[92]. Todos y cada uno de

ellos ata­can los fun­da­men­tos de las «nece­si­da­des radi­ca­les». Un capi­ta­lis­mo de casino en el que el dine­ro loco podía

hacer y des­ha­cer a su anto­jo por­que se había debi­li­ta­do el con­trol finan­cie­ro y

fis­cal del Esta­do, por­que éste ya no inten­ta­ba fre­nar la pobre­za y la enfer­me­dad

al alza, por­que la indus­tria esta­ba supe­di­ta­da a la espe­cu­la­ción

finan­cie­ra, por­que des­tro­za­ba los

dere­chos labo­ra­les, y por­que mul­ti­pli­ca­ba las agre­sio­nes con­tra el Ter­cer

Mun­do.

Resul­ta por tan­to

com­pren­si­ble que capi­ta­les ocio­sos entra­sen en el lucra­ti­vo nego­cio de «explo­tar la his­te­ria»[93] amplian­do el mer­ca­do de

la «inse­gu­ri­dad» y de la repre­sión a raíz de la suce­sión de cri­sis entre 1994 y

2001. Ya antes de los terri­bles efec­tos de la ter­ce­ra Gran Depre­sión de 2007 se

reco­no­cía que: «Domi­na la incer­ti­dum­bre […]

una inse­gu­ri­dad difu­sa, en una cri­sis de repre­sen­ta­ción polí­ti­ca, en una

cri­sis de iden­ti­dad. […] La cre­cien­te

deman­da de pro­tec­ción, que ha favo­re­ci­do el naci­mien­to de un ver­da­de­ro mer­ca­do

de la segu­ri­dad, cons­ti­tu­ye un índi­ce sig­ni­fi­ca­ti­vo de la difu­sión social de un

voca­bu­la­rio moti­va­cio­nal de la pre­ca­rie­dad y el mie­do»[94], todo ello pre­sio­na­do al

máxi­mo por un mun­do some­ti­do a una «nue­va eco­no­mía

polí­ti­ca (glo­bal) de la gue­rra”[95].

Entre 2007 y 2019 se

mul­ti­pli­ca­ron las con­di­cio­nes que pue­den reac­ti­var irra­cio­na­lis­mos varios tan­to

por refor­zar su rela­ti­va auto­no­mía como debi­do a la direc­ta inter­ven­ción de los apa­ra­tos de

sojuz­ga­mien­to psi­co­ló­gi­co de masas. A comien­zos de 2010, el sin­di­ca­to LAB[96] denun­ció el aumen­to de

depre­sio­nes, infar­tos y sui­ci­dios como efec­to de la cri­sis. Mien­tras tan­to, la

alter­na­ti­va del apa­ra­to psi­quiá­tri­co ofi­cial a la devas­ta­ción era mejo­rar la

«psi­co­lo­gía de la sumi­sión»[97] para nor­ma­li­zar la

mise­ria men­tal y sus peli­gros. Pero los sui­ci­dios aumen­ta­ban: una seria inves­ti­ga­ción

colec­ti­va[98]

apor­ta­ba por­cen­ta­jes escan­da­lo­sos sobre la rela­ción direc­ta entre cri­sis y

sui­ci­dio.

Vol­vía a con­fir­mar­se lo

que ya se sabía des­de hacía tiem­po: las rela­cio­nes entre mie­do y con­trol polí­ti­co[99], en una socie­dad que no

podía resol­ver nece­si­da­des bási­cas como vivien­da[100] y tra­ba­jo, lo que

empeo­ra­ba la salud psi­co­so­má­ti­ca del

pro­le­ta­ria­do. Poco antes de la apa­ri­ción

públi­ca del coro­na­vi­rus un estu­dio afir­ma­ba que: «En pleno 2019 no hace fal­ta col­gar­se de un anda­mio para jugar­se la vida.

La pre­ca­rie­dad, el estrés y el exce­so de tra­ba­jo tam­bién enfer­man. Y matan.

Matan mucho más que los acci­den­tes»[101].

5.- TERROR DURO Y BUEN TERROR

La irrup­ción del

Covid-19 hizo que ape­nas se cono­cie­ra el resul­ta­do de un estu­dio según el cual

la bur­gue­sía yan­qui y bri­tá­ni­ca vivía un pro­me­dio de casi 10 años más y mejor

que el pro­le­ta­ria­do[102], con­fir­man­do los

resul­ta­dos de otros muchos estu­dios al res­pec­to. La impo­si­ción

de una vida tra­ba­ja­do­ra peor y

más cor­ta, des­tru­ye de raíz la

satis­fac­ción cua­li­ta­ti­va de las «nece­si­da­des

radi­ca­les»: liber­tad, jus­ti­cia, igual­dad,

cono­ci­mien­to. Esta sobrex­plo­ta­ción inhu­ma­na es una de las cau­sas de que

el coro­na­vi­rus mate más al pro­le­ta­ria­do y al cam­pe­si­na­do que a la bur­gue­sía. Tam­bién

es una de las razo­nes que expli­can por qué sec­to­res alie­na­dos de las masas

popu­la­res se afe­rran a creen­cias como sal­va­vi­das, y por qué las buro­cra­cias

reli­gio­sas redo­blan sus ata­ques al méto­do racio­nal de pen­sa­mien­to, y su fobia

misó­gi­na[103],

invo­lu­ción refor­za­da por el pro­ce­so de

bea­ti­fi­ca­ción de la rei­na Isa­bel I de Cas­ti­lla[104], un autén­ti­co asal­to a

la razón en su for­ma his­tó­ri­ca por lo que supu­so esta rei­na en el empeo­ra­mien­to

de las con­di­cio­nes de vida de los pue­blos explo­ta­dos en su épo­ca.

El cris­tia­nis­mo es

un poder irra­cio­nal que supe­di­ta la salud huma­na y las «nece­si­da­des radia­les» a lo que dicen que es la

volun­tad de un supues­to dios. El fana­tis­mo cris­tiano por rea­li­zar sus cul­tos

eso­té­ri­cos y mis­té­ri­cos, de encan­ta­mien­tos mági­cos toma­dos del poli­teís­mo, en

espe­cial el cani­ba­lis­mo ritual del Sacra­men­to de la Comu­nión, faci­li­ta que haya

un ver­da­de­ro cani­ba­lis­mo pero en bene­fi­cio del Covid-19 que pue­de ali­men­tar­se

de car­ne huma­na en esas reunio­nes: «En situa­cio­nes de cri­sis como la actual, los

fun­da­men­ta­lis­mos reli­gio­sos (de todas las con­fe­sio­nes) se opo­nen a las

regu­la­cio­nes huma­nas a la ley de dios, exi­gien­do obe­dien­cia a man­da­tos divi­nos

que supues­ta­men­te inter­pre­tan y ges­tio­nan […] El lógi­co temor que gene­ra la

pan­de­mia per­mi­te a los líde­res fun­da­men­ta­lis­tas ape­lar al dis­cur­so apo­ca­líp­ti­co

y acon­se­jar a los peca­do­res un regre­so a la ver­dad reve­la­da.»[105]. O por decir­lo de otro

modo:

«La reli­gión es la máxi­ma

expre­sión de la alie­na­ción del ser humano, que “trans­fie­re” su impo­ten­cia para

cam­biar el pre­sen­te a unos seres que sólo exis­ten en su cabe­za. Pero

como toda ideo­lo­gía, para que ten­ga fuer­za real, tie­ne que expre­sar­se en

orga­ni­za­cio­nes: las igle­sias son las cris­ta­li­za­cio­nes de las

ideas que bullen en la cabe­za de los seres huma­nos. Esa alie­na­ción sur­ge

de la impo­ten­cia fren­te a la natu­ra­le­za, fuer­za incon­tro­la­ble para los seres

huma­nos; bajo el capi­ta­lis­mo y su eco­no­mía, la “mano oscu­ra del mer­ca­do”, etc.,

que actúa fren­te a los seres huma­nos como cual­quier fuer­za de la natu­ra­le­za,

fue­ra del con­trol de la volun­tad huma­na; o bien fren­te a los dos al uní­sono.

En el capi­ta­lis­mo la

alie­na­ción se com­pli­ca con la cosi­fi­ca­ción de las rela­cio­nes socia­les,

des­hu­ma­ni­zán­do­las has­ta el extre­mo; el

mer­ca­do es el lugar (¿”paraí­so”?) en el que los seres huma­nos se rela­cio­nan,

com­pran­do y ven­dien­do sus mer­can­cías y don­de está atra­pa­da la volun­tad

indi­vi­dual. El extre­mo al que con­du­ce esta alie­na­ción es la reifi­ca­ción,

la atri­bu­ción a las cosas, y espe­cial­men­te a una, el dine­ro, de cua­li­da­des

huma­nas. […] una socie­dad que tie­ne ese alto nivel de racio­na­li­dad en

su desa­rro­llo no ha sido capaz de abo­lir, de des­te­rrar la supers­ti­ción, la

irra­cio­na­li­dad y la reli­gión de sus vidas.»[106].

El Covid-19 está des­bor­dan­do los débi­les sis­te­mas de con­ten­ción del

irra­cio­na­lis­mo, y ha agu­di­za­do el cho­que de cla­ses y de polí­ti­cas de cla­se entre

la razón y la sin­ra­zón[107],

cho­que que se ve cla­ra­men­te en las movi­li­za­cio­nes fas­cis­tas al alza[108], en los ata­ques a la cien­cia[109]

de la Admi­nis­tra­ción Trump, etc. De este modo, por un lado, tene­mos que:

«El mun­do con­tem­po­rá­neo se rige por

un rum­bo incier­to y volá­til que, en su mare­mág­num, tien­de a per­der sen­ti­do ante

nues­tros ojos y pará­me­tros men­ta­les. La ins­tau­ra­ción de esta era de la

incer­ti­dum­bre no sólo dina­mi­tó aque­llo que con­si­de­rá­ba­mos como dado y

segu­ro, sino que tam­bién arrai­gó incre­du­li­dad y des­cré­di­to res­pec­to a la

cien­cia. Como par­te de este sín­dro­me de la des­con­fian­za –que

es, en sí, una des­con­fian­za hacia “el otro”– se impu­sie­ron los dema­go­gos que

masa­cran y tri­via­li­zan la pala­bra y que se tor­nan ven­de­do­res de humo des­de las

caver­nas de la reac­ción o del pro­gre­sis­mo, aún sin ser espe­cia­lis­tas en casi

nada más que la calum­nia y la intri­ga.

Este nega­cio­nis­mo –finan­cia­do, sobre

todo, por la deca­den­te indus­tria petro­le­ra– es una espe­cie de des­pre­cio hacia

el cono­ci­mien­to razo­na­do, sis­te­ma­ti­za­do y rigu­ro­so, que lo mis­mo pro­vie­ne de

las cla­ses diri­gen­tes que de los sec­to­res popu­la­res, en sus afa­nes por

tri­via­li­zar la ver­dad. El fun­da­men­to de esta acti­tud dis­pli­cen­te es el arri­bo

de un mun­do post­fac­tual, regi­do no por los hechos sus­cep­ti­bles de

con­tras­ta­ción y con­fir­ma­ción, sino por el resor­te de las pul­sio­nes y emo­cio­nes

más pri­mi­ti­vas de los indi­vi­duos. El mun­do feno­mé­ni­co da paso a los lla­ma­dos

“hechos alter­na­ti­vos” (los alter­na­ti­ve facts de Kell­yan­ne Con­way,

con­se­je­ra pre­si­den­cial de Donald Trump) que encu­bren la men­ti­ra y el enga­ño

mani­queís­ta.»[110] .

Por otro lado tene­mos que, según Muñoz, varias déca­das antes

del 2000 empe­za­ron a sur­gir deba­tes sobre la razón y la racio­na­li­dad[111] en las teo­rías del

cono­ci­mien­to, mos­tran­do la cre­cien­te preo­cu­pa­ción por esta pro­ble­má­ti­ca. Pero

lo que aquí y aho­ra nos intere­sa es cons­ta­tar cómo el irra­cio­na­lis­mo se ocul­ta

y se refuer­za con dosis de racio­na­lis­mo. Por el lado de la irra­cio­na­li­dad

glo­bal, H. Kri­vi­ne cri­ti­ca con toda lógi­ca el avan­ce de la «mise­ria

inte­lec­tual»[112],

es decir el aumen­to del irra­cio­na­lis­mo y de la reli­gión, peli­gro ante el cual

hace un lla­man­do a la defen­sa a ultran­za

del méto­do racio­nal y cien­tí­fi­co de pen­sa­mien­to. Por el lado de la racio­na­li­dad

par­cial, otro colec­ti­vo hace un

lla­ma­mien­to a la muy nece­sa­ria lucha con­tra la domi­na­ción digi­tal[113], con­tra el mito reac­cio­na­rio

de que es la tec­no­cien­cia la que nos sal­va­rá de la heca­tom­be, cuan­do en

reali­dad nos sumer­ge­rá en algo infi­ni­ta­men­te peor que el pan­óp­ti­co de Bentham.

Ya antes del Covid-19 había que­da­do esta­ble­ci­do que:

«El

mie­do es el men­sa­je, men­sa­je que el apa­ra­to ideo­ló­gi­co de nues­tras socie­da­des

demo­crá­ti­cas lla­ma­das “avan­za­das”, arti­cu­la. Mie­do nece­sa­rio para jus­ti­fi­car y

para lle­var a cabo, por par­te del Esta­do, el con­trol –cada vez más téc­ni­co– en

aras de la segu­ri­dad de sus súbditos/​ciudadanos. Mie­do a la cri­sis, mie­do a no

lle­gar a fin de mes, mie­do al terro­ris­ta, mie­do al otro, mie­do al migran­te,

mie­do a los bár­ba­ros, mie­dos que se acu­mu­lan has­ta lle­gar al mie­do. Mie­do que

ver­te­bra nues­tras socie­da­des mili­ta­ri­za­das.»[114]

Y aho­ra cre­ce el mie­do

atá­vi­co al Covid-19 por­que, al ser atá­vi­co, sur­ge de nues­tra antro­po­ge­nia y vuel­ve

a ella refor­za­do por la alie­na­ción social. Median­te esta ida y vuel­ta, se

pro­du­ce un sal­to cua­li­ta­ti­vo bifron­te, con dos caras. Una es la del terror

bru­to: que el pro­le­ta­ria­do mue­ra, se sui­ci­de en bene­fi­cio de la bur­gue­sía yen­do

a tra­ba­jar con alto peli­gro de con­ta­gio, levan­tan­do la cua­ren­te­na antes de

tiem­po, redu­cien­do las prue­bas y la cura­ción, redu­cien­do la asis­ten­cia en los

domi­ci­lios, etc. Esta es la exi­gen­cia social-dar­wi­nis­ta de cada vez más

ideó­lo­gos del capi­tal inter­na­cio­nal: acti­var la pro­duc­ción de valor y la

obten­ción de bene­fi­cio a cos­ta de la vida huma­na. Dado que el virus no des­tru­ye

mate­rial­men­te fábri­cas, tre­nes, cam­pos, hos­pi­ta­les, puen­tes, líneas eléc­tri­cas,

ciu­da­des, bar­cos, labo­ra­to­rios, escue­las, pre­sas y embal­ses…, como en la gue­rra

de 1941 – 45 que revi­vió al capi­ta­lis­mo, aho­ra y para salir de esta cri­sis al

menos hay que des­truir fuer­za de tra­ba­jo mien­tras el impe­ria­lis­mo orga­ni­za una

«gue­rra glo­bal»[115].

La otra cara que

refuer­za la efec­ti­vi­dad del terror duro es el «buen terror»[116]. Sobre la pri­me­ra for­ma

de terror no vamos a decir nada que no se sepa, sólo recor­dar que el mis­mo

gobierno espa­ñol reco­no­ce que en los últi­mos diez años se han rea­li­za­do más de

950 tor­tu­ras[117]

en las cár­ce­les, lo que sugie­re que el núme­ro real será mucho mayor, sin con­tar

los malos tra­tos y otras for­mas de tor­tu­ra que se han podi­do dar en comi­sa­rías.

El «buen terror» es el que se empie­za a sufrir en Chi­le, pero que es una

tác­ti­ca común a la con­tra­in­sur­gen­cia, tam­bién con­tra Eus­kal Herria: bajar la

dure­za de la repre­sión físi­ca y aumen­tar

la legal, las mul­tas espe­cial­men­te con­tra las pro­tes­tas en barrios obre­ros[118], las incau­ta­cio­nes de

cuen­tas[119],

las deten­cio­nes, el cie­rre de loca­les y gaz­tetxes[120], la cen­su­ra, los

des­pi­dos, las res­tric­cio­nes de dere­chos…, dicien­do que se hace para fre­nar la

pan­de­mia en bien de la «ciu­da­da­nía»

El «buen terror», con

poca vio­len­cia ni visi­ble ni estri­den­te, bus­ca crear la mayor «nor­ma­li­dad

social» posi­ble den­tro de la pan­de­mia median­te la legi­ti­ma­ción de la «figu­ra

del Amo» en nues­tros mie­dos e incer­ti­dum­bres, camu­flan­do la pato­lo­gía de la

obe­dien­cia con la excu­sa de la «res­pon­sa­bi­li­dad ciu­da­da­na». La «nor­ma­li­dad

social» es, entre otras cosas, tam­bién la tapa­de­ra de la legi­ti­ma­ción del

prin­ci­pio de auto­ri­dad que pro­te­ge los abu­sos repre­si­vos[121], «buen terror» que

nece­si­ta la bur­gue­sía de cara a elec­cio­nes cer­ca­nas, para colar medi­das

socia­les duras, etc., sin que esos recor­tes de la demo­cra­cia azu­cen la auto­or­ga­ni­za­ción

obre­ra y popu­lar pri­me­ro defen­si­va y lue­go ofen­si­va.

Auto­or­ga­ni­za­cio­nes

defen­si­vas empie­zan a apa­re­cer ante el incre­men­to repre­si­vo, dan­to razón a los

temo­res de la bur­gue­sía espa­ño­la[122] y fran­ce­sa[123], cla­se social que al

mar­gen aho­ra de sus dife­ren­cias esta­ta­les sabe que las durí­si­mas medi­das que

quie­re impo­ner para recu­pe­rar y sobre todo aumen­tar su tasa de ganan­cia, serán

duros gol­pes sobre la cla­se pro­le­ta­ria, sobre la mujer tra­ba­ja­do­ra

espe­cial­men­te. En Madrid, poco más de 100.000 per­so­nas, por aho­ra, sólo pue­den

ali­men­tar­se gra­cias a la ayu­da mutua[124], y todo indi­ca que son

bas­tan­tes dece­nas de miles de per­so­nas que pade­cen sub­ali­men­ta­ción y

malnu­tri­ción.

Natu­ral­men­te, entre

ambos extre­mos hay muchas varian­tes y mez­clas que deben estu­diar­se en cada

caso, pero que se mue­ven den­tro del círcu­lo de fue­go deter­mi­na­do por la

polí­ti­ca del impe­ria­lis­mo yan­qui que se des­plo­ma del des­or­den a la ago­nía[125], según la feliz

expre­sión de H. Polo. Vien­do esto, pode­mos apli­car al mie­do y a la inse­gu­ri­dad

crea­da por el Covid-19 algu­nas de las con­clu­sio­nes extraí­das por G. Kess­ler en su estu­dio sobre los efec­tos

para­li­zan­tes pro­vo­ca­dos por la mani­pu­la­ción bur­gue­sa del cri­men, del deli­to y

del ries­go de «salir a la calle». Ante la remo­ta posi­bi­li­dad de que sea­mos

asal­ta­dos por un atra­ca­dor, «la ges­tión de la inse­gu­ri­dad» que hace el Esta­do

le legi­ti­ma para acon­se­jar­nos que, en bien de nues­tra tran­qui­li­dad, man­ten­ga­mos una dis­tan­cia inter­per­so­nal sufi­cien­te[126]

para reac­cio­nar a tiem­po. Debe­mos dis­tan­ciar­nos de los demás, evi­tar zonas y

hora­rios peli­gro­sos, e implo­rar pro­tec­ción al Esta­do para pre­ve­nir un

hipo­té­ti­co ata­que: ceda­mos volun­ta­ria­men­te dere­chos

para obte­ner segu­ri­dad que nos

pro­te­ja.

Como hemos vis­to, en los ’70 el dile­ma era: tran­qui­li­dad o liber­tad.

Medio siglo des­pués era: segu­ri­dad o

dere­chos. Tras el Covid-19 es: tran­qui­li­dad

y segu­ri­dad a cos­ta de liber­tad y

dere­chos. Si ante el

peli­gro de un atra­ca­dor la auto­ri­dad acon­se­ja una dis­tan­cia de segu­ri­dad, una

espe­cie de gla­cis mili­tar que dé tiem­po a res­pon­der, fren­te al Covid-19 esta

dis­tan­cia tam­bién ha de man­te­ner­se

pero con una dife­ren­cia cua­li­ta­ti­va mucho más des­truc­to­ra de la socia­li­dad

huma­na: cual­quier per­so­na pue­de infec­tar­nos, todas son sos­pe­cho­sas y poten­cial­men­te

dañi­nas, mien­tras que la esta­dís­ti­ca demues­tra que los asal­ta­do­res, cacos,

malean­tes y malan­dri­nes son muchos menos y más fácil­men­te iden­ti­fi­ca­bles. Mien­tras

no se inven­te una vacu­na gra­tui­ta, se nos dirá que rece­le­mos y des­con­fie­mos de

todo: sólo el Esta­do bur­gués pue­de sal­var­nos:

«Este mie­do, que ya se extien­de a la vida coti­dia­na de los

indi­vi­duos y a sus rela­cio­nes socia­les, indu­ce la nece­si­dad de bio­se­gu­ri­dad

ante la ame­na­za viral. Pri­me­ro se extien­de como des­con­fian­za hacia el vecino,

el com­pa­ñe­ro de tra­ba­jo y al des­co­no­ci­do que tran­si­ta por las calles. Todos

somos sos­pe­cho­sos y ello ero­sio­na los lazos de la cohe­sión social, vir­tua­li­za

las rela­cio­nes y entro­ni­za el indi­vi­dua­lis­mo. Ins­ta­la­do el mie­do como sen­sa­ción

a flor de piel y la des­con­fian­za como acti­tud coti­dia­na, la bio­se­gu­ri­dad

se eri­ge como la nue­va narra­ti­va dota­da de sig­ni­fi­ca­cio­nes que posi­cio­nan a la

muer­te en el hori­zon­te. Nada es más efec­ti­vo que explo­tar la vena de la

ines­ta­bi­li­dad, vul­ne­ra­bi­li­dad y fra­gi­li­dad huma­nas en aras de cons­truir el

poder y los meca­nis­mos de con­trol sobre los cuer­pos y la men­te»[127].

Una déca­da des­pués de G.

Kess­ler, R. Arons­kind, sos­tie­ne que la

dere­cha va «camino de una irra­cio­na­li­dad cre­cien­te», que den­tro del

impe­ria­lis­mo yan­qui cun­de la alar­ma y con ella la opción más reac­cio­na­ria, que

la pren­sa dis­tor­sio­na la reali­dad, por­que fren­te al peli­gro de los atra­ca­do­res en

la calle, como hacía una déca­da, aho­ra está el peli­gro mor­tal del Covid-19 y de su irra­cio­na­lis­mo. ¿Cómo

impe­dir el auge del irra­cio­na­lis­mo? Según el autor, recu­rrien­do al Esta­do: « De

quien sí cabe espe­rar el esfuer­zo de rom­per con los com­por­ta­mien­tos

irra­cio­na­les, anti­so­cia­les, es del Esta­do, acom­pa­ña­do por las orga­ni­za­cio­nes

socia­les y polí­ti­cas que com­pren­dan su rol en este momen­to his­tó­ri­co. En la

pan­de­mia, y en la pos-pan­de­mia, lo mejor que nos pue­de pasar es que el Esta­do

des­cu­bra que es capaz de “plan­tar­se” fren­te a los intere­ses fac­cio­sos, y

movi­li­zar el res­pal­do de la gran mayo­ría para defen­der lo públi­co, lo

colec­ti­vo, el inte­rés gene­ral.»[128].

Nues­tra pre­gun­ta es:

¿pue­de el Esta­do actual «“plan­tar­se” fren­te a los intere­ses fac­cio­sos, y

movi­li­zar el res­pal­do de la gran mayo­ría para defen­der lo públi­co, lo

colec­ti­vo, el inte­rés gene­ral», sin enfren­tar­se a muer­te al impe­ria­lis­mo y a la

bur­gue­sía “pro­pia”? ¿Pue­de nacio­na­li­zar la indus­tria far­ma­céu­ti­ca bajo con­trol

obre­ro sin enfren­tar­se a los gran­des capi­ta­les[129] que la poseen en

pro­pie­dad pri­va­da? ¿Pue­de hacer­lo sin ases­tar un duro gol­pe a la pode­ro­sa tra­ma

de intere­ses de toda índo­le que aho­ra se enri­que­cen con la pan­de­mia[130], y que lo segui­rán

hacien­do cuan­do aca­be? ¿Pue­de expro­piar a gigan­tes­cas cor­po­ra­cio­nes como

Ama­zon, Novacyt y tan­tas otras sin cho­car con la pro­pie­dad capi­ta­lis­ta

mun­dial con­cen­tra­da en menos de trein­ta

per­so­nas[131],

que con la ayu­da los Esta­dos lle­van años enri­que­cién­do­se con la

mer­can­ti­li­za­ción de la salud?[132]

La res­pues­ta es que,

ade­más de tener el apo­yo de la gran mayo­ría, debe tener una volun­tad deci­di­da

para afron­tar todos los ata­ques del impe­ria­lis­mo sani­ta­rio que esta­rá apo­ya­do

por el impe­ria­lis­mo en su tota­li­dad. Sin esta radi­cal deci­sión polí­ti­ca de

luchar por su sobe­ra­nía sani­ta­ria y de movi­li­zar per­ma­nen­te­men­te a la gran

mayo­ría en esa lucha, fra­ca­sa­rá. La

expe­rien­cia his­tó­ri­ca ense­ña que solo así

pue­de lograr­lo: un ejem­plo de ello es, ade­más de Cuba, Vene­zue­la, que

resis­te un sal­va­je ata­que con­tra su

salud[133]

y su eco­no­mía que, has­ta mayo de 2019, le había cau­sa­do más de 40.000 muer­tes[134]. El Covid-19 ele­va esta

lec­ción a un nivel supe­rior por­que aho­ra más que nun­ca antes, la cri­sis actual

es una «cri­sis de racio­na­li­dad»:

«Si

todo entra en cri­sis es por­que la cri­sis ha cons­ti­tui­do al suje­to en obje­to de

la cri­sis. El suje­to renun­cia a su con­di­ción de suje­to y trans­fie­re al fenó­meno

su pro­pia volun­tad; enton­ces se pro­du­ce la incer­ti­dum­bre y la cri­sis ya no se

la enfren­ta, sólo se la pade­ce. Por­que com­pren­der y enten­der la cri­sis

sería ya, de algún modo, más que enfren­tar­la, supe­rar­la; pero esto

pre­su­po­ne un cono­ci­mien­to que debie­ra estar a la altu­ra de la cri­sis y dé razón

de la cri­sis.»[135].

Toda cri­sis de

racio­na­li­dad se mal­vi­ve, se pade­ce, en su lími­te obje­ti­vo his­tó­ri­co. El lími­te

sub­je­ti­vo de la cri­sis de racio­na­li­dad solo pue­de supe­rar­se median­te la rup­tu­ra

de la obje­ti­vi­dad his­tó­ri­ca, median­te la revo­lu­ción. El mie­do y el con­jun­to de

irra­cio­na­lis­mos que esta­mos vien­do, tie­nen tam­bién la fun­ción de refor­zar la

obe­dien­cia para impe­dir que la sub­je­ti­vi­dad se eman­ci­pe y supere el lími­te de

la obje­ti­vi­dad. Son muchas las inves­ti­ga­cio­nes que pro­fun­di­zan en las

rela­cio­nes entre el Covid-19 y los efec­tos para­li­zan­tes que tie­ne el mie­do[136], emplea­do por gobier­nos

cri­mi­na­les para inten­tar derro­tar luchas popu­la­res, como expli­ca M. Cons­tan­zo.

Recor­de­mos que el vacío

exis­ten­cial, la depre­sión, el estrés, la ansie­dad y otros pro­ble­mas

psi­co­ló­gi­cos, tam­bién refuer­zan la domi­na­ción capi­ta­lis­ta[137]. Todo indi­ca, por tan­to,

que pue­de gene­rar­se una situa­ción de irrea­li­dad que se expre­sa así: «Cuan­do se

aca­be la cri­sis del Covid-19 (o como se lla­me) y res­pi­re­mos ali­via­dos, la

cri­sis capi­ta­lis­ta nos pare­ce­rá mucho más lle­va­de­ra»[138]. La sin­ra­zón sólo pue­de

ser ven­ci­da por un movi­mien­to de masas,

por la lucha de cla­ses, que reins­tau­re la razón expli­can­do y demos­tran­do en la

prác­ti­ca que, por ejem­plo, la fan­ta­sía del «buen capi­ta­lis­mo» que­da des­tro­za­da

cuan­do la Fac­to­ría Dis­ney deja de pagar el sala­rio a 100.000 tra­ba­ja­do­res[139], Nis­san va a hacer lo

mis­mo con otros 20.000 y Renault podría des­apa­re­cer[140] si no es sal­va­da por el

Esta­do fran­cés.

No resul­ta fácil supe­rar

ilu­sio­nes en con­tex­tos de «nor­ma­li­dad social» por­que lo apa­ren­te ocul­ta lo

real, y la apa­rien­cia es la fic­ción demo­crá­ti­ca, el feti­chis­mo par­la­men­ta­rio. Pero

el pre­sen­te no es «nor­mal». Hace muy poco hemos sabi­do que Trump ha reini­cia­do

su ata­que a la mis­ma base de la demo­cra­cia bur­gue­sa inten­tan­do res­trin­gir las

posi­bi­li­da­des de las cla­ses tra­ba­ja­do­ras para votar[141], ten­den­cia repre­si­va

hacia for­mas de dic­ta­du­ra más acen­tua­da en los EEUU pero que, con otras

tác­ti­cas no tan direc­tas, laten o se acti­van en muchas «demo­cra­cias

con­so­li­da­das». Estas y otras pro­pues­tas

bus­can ampliar el sis­te­ma repre­si­vo para, en su momen­to, aplas­tar el movi­mien­to de masas a favor de la razón,

el cono­ci­mien­to y la liber­tad, median­te la acti­va­ción de las reser­vas de

irra­cio­na­li­dad.

Mien­tras Patxi Ruíz,

para­dig­ma de la racio­na­li­dad, está a pun­to de ser ase­si­na­do por el orden

irra­cio­nal apli­ca­do aho­ra por el PSOE, iden­ti­fi­ca­ble por su his­to­ria de

repre­sión[142],

y por UP, iden­ti­fi­ca­ble por su sumi­sión[143] al poder, mien­tras esto

suce­de, ¿Cuán­to pode­mos espe­rar ya que el tiem­po de aca­ba[144] mien­tras avan­za la

sin­ra­zón y la cri­sis? Las solu­cio­nes dadas por el refor­mis­mo aber­tza­le a la

situa­ción de Patxi Ruiz, que se enca­mi­na del dra­ma a la tra­ge­dia, se cen­tran en

el posi­bi­lis­mo de la uti­li­za­ción del mar­co legal espa­ñol[145].

Una alter­na­ti­va con­tra­ria

la tene­mos, sal­van­do las dis­tan­cias, en la pro­pues­ta de la izquier­da argen­ti­na

ante la exi­gen­cia del impe­ria­lis­mo de que el Gobierno pague la inmen­sa deu­da

con­traí­da por la bur­gue­sía, que no ha bene­fi­cia­do al pue­blo, sino que lo ha

enca­de­na­do más. Fren­te al refor­mis­mo que pro­po­ne nego­ciar las posi­bles for­mas

de pago, la izquier­da pro­po­ne: «Hay que salir del ima­gi­na­rio de lo posi­ble»[146]. Pro­pues­ta idén­ti­ca a

esta otra:

«Y

no tene­mos tiem­po que per­der. La pan­de­mia pasa­rá, todas las pan­de­mias pasan.

Pero el cam­bio cli­má­ti­co, cuyas con­se­cuen­cias serán infi­ni­ta­men­te más gra­ves,

no podrá ser dete­ni­do sin abo­lir un sis­te­ma social depre­da­dor que se encuen­tra

ya ante sus pro­pios lími­tes civi­li­za­to­rios: no pue­de con­ti­nuar desa­rro­llán­do­se

bajo sus pro­pias pre­mi­sas. O mejor dicho: sólo pue­de hacer­lo sumer­gien­do a la

inmen­sa mayo­ría de la huma­ni­dad en una bar­ba­rie jamás vis­ta. Qui­zá, qui­zá, lo

más sen­sa­to sea pro­cu­rar con­ver­tir esta gue­rra pla­ne­ta­ria con­tra el COVID-19 en

una gue­rra no menos pla­ne­ta­ria con­tra la bur­gue­sía y el capi­ta­lis­mo. Lo

pri­me­ro, lo urgen­te, es aban­do­nar toda expec­ta­ti­va posi­bi­lis­ta, toda enso­ña­ción

refor­mis­ta. Por difí­cil e impro­ba­ble que parez­ca, hay que rom­per toda ata­du­ra

polí­ti­ca y sub­je­ti­va con el orden del capi­tal. Sólo así se podrá ima­gi­nar un

orden nue­vo, que nos sal­ve del desas­tre.»[147].

6.- VEINTE PROPUESTAS A DEBATE:

Una de las gran­des

incohe­ren­cias de la izquier­da meca­ni­cis­ta y sobre todo del refor­mis­mo es

sub­va­lo­rar o des­pre­ciar los nudos irra­cio­na­les que atan al pue­blo tra­ba­ja­dor a

la bur­gue­sía, nudos que, en con­tra de toda evi­den­cia, refuer­zan su depen­den­cia polí­ti­ca.

El pro­le­ta­ria­do es enca­de­na­do men­tal­men­te a la bur­gue­sía con el feti­chis­mo de

la mer­can­cía, que se pre­sen­ta de muchas for­mas para aumen­tar su efec­ti­vi­dad

sobre todo en la enso­ña­ción refor­mis­ta, en la fan­ta­sía par­la­men­ta­ris­ta y el

posi­bi­lis­mo elec­to­ral, expre­sio­nes todas ellas del feti­che de la demo­cra­cia

bur­gue­sa.

Por esto, en la medi­da

en que el virus del refor­mis­mo va pudrien­do inter­na­men­te un movi­mien­to

revo­lu­cio­na­rio, en esa medi­da se des­com­po­ne, su ratio se tran­subs­tan­cia en irra­tio,

en creen­cia irra­cio­nal en mila­gros y fan­ta­sías impo­si­bles den­tro de la dic­ta­du­ra

del capi­tal. ¿Cómo rever­tir en la medi­da de lo posi­ble esta invo­lu­ción?

Pro­po­ne­mos a deba­te esta vein­te­na de pun­tos.

1)

La pri­me­ra cues­tión a resol­ver es la del méto­do de estu­dio de las

con­tra­dic­cio­nes: mate­ria­lis­ta o idea­lis­ta, dia­léc­ti­co o meta­fí­si­co. No es una

«paja inte­lec­tual» sino una exi­gen­cia inelu­di­ble de la pra­xis. El mate­ria­lis­mo

sos­tie­ne que los pro­ce­sos, tam­bién los espi­ri­tua­les, nacen, exis­ten y mue­ren

por cau­sas inma­nen­tes, inter­nas a la con­ca­te­na­ción uni­ver­sal que las enla­za

como tota­li­dad. El Covid-19 y el capi­tal, con sus dife­ren­cias, sur­gen sin

embar­go de las con­tra­dic­cio­nes inter­nas socio­na­tu­ra­les, no son crea­das por

dio­ses mal­va­dos y ven­ga­ti­vos, que tras­cien­den a la huma­ni­dad. La inma­nen­cia de

la mate­ria expli­ca por qué ésta es obje­ti­va, cog­nos­ci­ble y trans­for­ma­ble sólo

des­de su inte­rior, nun­ca des­de espí­ri­tus. La dia­léc­ti­ca sos­tie­ne que todo cam­bia, nada

per­ma­ne­ce, todo está inter­re­la­cio­na­do, la lucha de con­tra­rios es la vida y la muer­te

de los pro­ce­sos, y la des­en­ca­de­nan­te de la apa­ri­ción de lo nue­vo. Pero la

dia­léc­ti­ca no es un manual con fór­mu­las, sino que sólo se des­cu­bre en la

inma­nen­cia de los pro­ce­sos. Mate­ria­lis­mo y dia­léc­ti­ca tie­nen una uni­dad inter­na

que expli­ca que todo lo que exis­te debe pere­cer. El refor­mis­mo es por ello

mis­mo incom­pa­ti­ble con esta uni­dad dia­léc­ti­co-mate­ria­lis­ta.

2)

La cri­sis de «capi­vi­rus» de ini­cios de 2020 ha inte­gra­do en sus for­mas y en

su nove­dad his­tó­ri­co-gené­ti­ca los

fun­da­men­tos de la cri­sis del capi­tal en su iden­ti­dad de con­tra­rios

gené­ti­co-estruc­tu­ral. Recor­de­mos que, según la dia­léc­ti­ca, lo cau­sal es menos

impor­tan­te que lo fun­da­men­tal. Pero lo cau­sal, por ser­lo y por res­pon­der a lo

posi­ble, tam­bién expre­sa el anta­go­nis­mo interno a lo fun­da­men­tal. El Covid-19

es la cau­sa de la cri­sis del «capi­vi­rus», pero podían haber sido otros virus, o

un ava­tar ines­pe­ra­do como una cade­na de erup­cio­nes vol­cá­ni­cas o el cho­que

devas­ta­dor de un aste­roi­de, o… Pero era más posi­ble que fue­ra el Covid-19 o

algu­na otra epi­de­mia gra­ve por­que los fun­da­men­tos del capi­ta­lis­mo habían crea­do

las con­di­cio­nes obje­ti­vas para que se mate­ria­li­za­ra la posi­bi­li­dad del

Covid-19, posi­bi­li­dad que, en silen­cio, se trans­for­mó en pro­ba­bi­li­dad, como se

venía advir­tien­do des­de colec­ti­vos que apli­ca­ban la razón a la dia­léc­ti­ca de la

natu­ra­le­za.

3)

Es así que, en el trán­si­to de lo posi­ble a lo real, pasan­do por lo pro­ba­ble,

tene­mos la actual cri­sis. Así com­pren­de­mos mejor la con­ca­te­na­ción de

con­tra­dic­cio­nes del sis­te­ma socio­na­tu­ral bajo la pre­sión del capi­ta­lis­mo senil,

del coro­na­vi­rus y de la inca­pa­ci­dad de la bur­gue­sía occi­den­tal: acu­mu­la­ción

cuan­ti­ta­ti­va de pro­ce­sos dife­ren­tes, opues­tos y con­tra­rios que, de repen­te,

esta­lla en la apa­ri­ción de algo nue­vo: «capi­vi­rus». Todas las cri­sis sis­té­mi­cas

del capi­tal son idén­ti­cas en su uni­ver­sa­li­dad, dife­ren­tes en sus

par­ti­cu­la­ri­da­des y úni­cas en sus sin­gu­la­ri­da­des. Pero de la mis­ma for­ma en que

la cri­sis de 1873 creó las con­di­cio­nes para la lucha a muer­te entre el

impe­ria­lis­mo y el anti­im­pe­ria­lis­mo; la de 1929 creó la de la lucha a muer­te

entre el fas­cis­mo y el socia­lis­mo; la de fina­les de 2019, espo­lea­da por las de

1968 – 73 y la de 2007, ha con­fir­ma­do el anta­go­nis­mo entre el capi­tal y la vida,

ele­ván­do­lo a un nivel más des­truc­ti­vo por­que la «ven­gan­za de la natu­ra­le­za» es

ya incues­tio­na­ble. La pan­de­mia polí­ti­co-eco­nó­mi­ca del capi­tal des­de el siglo

XVII, como Moloch irra­cio­nal, con su tenaz lucha de cla­ses inter­na, ha lle­ga­do

en el pre­sen­te a este nivel his­tó­ri­co-gené­ti­co:

4)

Des­pro­por­ción cre­cien­te entre las fuer­zas pro­duc­ti­vas y la redu­ci­da capa­ci­dad

del con­su­mo. Inca­pa­ci­dad del capi­tal para ini­ciar una lar­ga y sig­ni­fi­ca­ti­va

fase ten­den­cial de aumen­to de la tasa media de ganan­cia, a pesar de toda la

pro­pa­gan­da sobre la actual «revo­lu­ción indus­trial» que, según augu­ran, se

intro­du­ci­rá para supe­rar la catás­tro­fe del coro­na­vi­rus, como tele­tra­ba­jo, inte­li­gen­cia

arti­fi­cial, nano y bio­tec­no­lo­gía, robó­ti­ca, etc., apli­ca­dos a todas las ramas

eco­nó­mi­cas. Lo que agu­di­za­rá la con­tra­dic­ción entre super­pro­duc­ción y

sub­con­su­mo en un mun­do más empo­bre­ci­do cada día. Ade­más, se incre­men­tan los

sobre­cos­tos cau­sa­dos por los desas­tres socio­eco­ló­gi­cos, el calen­ta­mien­to

cli­má­ti­co, el ago­ta­mien­to de los recur­sos, el des­pil­fa­rro irra­cio­nal, y la rup­tu­ra

del meta­bo­lis­mo social, la bre­cha meta­bó­li­ca que faci­li­ta el incre­men­to de enfer­me­da­des,

epi­de­mias, pan­de­mias…

5)

Por un lado, con­cen­tra­ción y cen­tra­li­za­ción de la pro­pie­dad del capi­tal en una

par­te ínfi­ma de la pobla­ción; por el otro lado, pro­le­ta­ri­za­ción gene­ra­li­za­da. Reduc­ción de la fuer­za de tra­ba­jo cua­li­fi­ca­da

fren­te al incre­men­to incon­te­ni­ble de la pre­ca­ri­za­da, des­cua­li­fi­ca­da,

auto­ex­plo­ta­da, anal­fa­be­ta fun­cio­nal. Femi­ni­za­ción de la fuer­za de tra­ba­jo,

escla­vis­mo con­tem­po­rá­neo, sub­em­pleo, plu­ri­em­pleo inter­mi­ten­te, des­em­pleo

estruc­tu­ral, depau­pe­ra­ción rela­ti­va y abso­lu­ta, dete­rio­ro psi­co­so­má­ti­co por la

sobre­ex­plo­ta­ción y ten­den­cia fuer­te al alza de reac­cio­nes irra­cio­na­les.

6) Sobre­abun­dan­cia

de capi­tal que no se invier­te tan­to en la pro­duc­ción de bie­nes de pro­duc­ción, como

sí lo hace sobre todo en ser­vi­cios, mer­ca­dos finan­cie­ro-espe­cu­la­ti­vos y de alto

ries­go, pro­duc­ción de bie­nes de des­truc­ción, con­su­mo sun­tua­rio, eco­no­mía

sumer­gi­da e ile­gal… Impa­ra­ble aumen­to

estra­tos­fé­ri­co de la deu­da glo­bal mun­dial y del capi­tal fic­ti­cio sin sopor­te de

valor mate­rial. Empleo de la deu­da como medio de enca­de­na­mien­to, explo­ta­ción y

opre­sión.

7) Mili­ta­ri­za­ción

y poli­ti­za­ción de la tec­no­cien­cia como par­te del capi­tal cons­tan­te fijo;

mer­can­ti­li­za­ción de la Uni­ver­si­dad con­ver­ti­da en indus­tria sub­si­dia­ria de la

tec­no­cien­cia, de las gran­des cor­po­ra­cio­nes y de los Esta­dos que la con­tro­lan

férrea­men­te por medio de sub­ven­cio­nes,

con­ve­nios y con­tra­tos públi­cos o

secre­tos cuan­do están rela­cio­na­dos con la indus­tria mili­tar y repre­si­va.

Ten­den­cia al alza de la con­ver­sión de las Uni­ver­si­da­des en empre­sas

impe­ria­lis­tas que pene­tran en paí­ses empo­bre­ci­dos, com­pran tie­rras e

inten­si­fi­can la colo­ni­za­ción y gue­rra cul­tu­ra­les. Incre­men­to del frau­de, copia

y robo cien­tí­fi­co debi­do a las exi­gen­cias de la com­pe­ti­ti­vi­dad mer­can­til en la

tec­no­cien­cia; exclu­sión de la cien­cia-crí­ti­ca

por­que no es ren­ta­ble, explo­ta­ción de las y los tra­ba­ja­do­res en la

tec­no­cien­cia.

8) Ata­que a los

dere­chos y liber­ta­des con­cre­tas de la huma­ni­dad explo­ta­da, mili­ta­ri­za­ción

inten­si­va con el apo­yo de ejér­ci­tos terro­ris­tas pri­va­dos con sus pro­pias

cár­ce­les y leyes fác­ti­cas, refor­za­mien­to de las buro­cra­cias invi­si­bles –«Esta­do pro­fun­do», «poder en la som­bra»,

«cloa­cas»– inac­ce­si­bles al cada vez más débil y corrup­to con­trol par­la­men­ta­rio y pudri­mien­to de éste

por las redes lobis­tas y las puer­tas gira­to­rias. Mejo­ra de la cen­tra­li­za­ción esta­tal

del terror duro y del buen terror, del neo­fas­cis­mo y de los irra­cio­na­lis­mos que

se diver­si­fi­ca­rán para inten­tar

con­tro­lar­lo todo.

9) Amplia

impu­ni­dad de las gran­des cor­po­ra­cio­nes y con­glo­me­ra­dos para impo­ner sus pla­nes

a los Esta­dos débi­les y para bur­lar los acuer­dos, con­ve­nios e ins­ti­tu­cio­nes

inter­na­cio­na­les en su carre­ra hacia la total mer­can­ti­li­za­ción de la vida,

apo­ya­dos por sus Esta­dos-cuna, con el obje­to de ade­cuar la Lex Mer­ca­to­ria al capi­ta­lis­mo. Incum­pli­mien­to des­ca­ra­do y cíni­co de

acuer­dos inter­na­cio­na­les fir­ma­dos por el impe­ria­lis­mo, para hacer fren­te al

ascen­so de subim­pe­ria­lis­mos y de poten­cias regio­na­les, y sobre todo para

derro­tar la ten­den­cia al alza de la lucha de cla­ses en los anta­go­nis­mos que

enfren­tan al capi­tal y a la natu­ra­le­za, a la repro­duc­ción de la vida.

10) Agra­va­mien­to

de la con­tra­dic­ción expan­si­vo-cons­tric­ti­va inhe­ren­te a la defi­ni­ción sim­ple de

capi­tal que, en las con­di­cio­nes actua­les, se plas­ma en la ten­den­cia a refor­zar

el pro­tec­cio­nis­mo de los Esta­dos para nave­gar en el mare­mo­to del «copi­vi­rus»,

defen­dién­do­se de la com­pe­ten­cia des­ata­da, de la ley de la pere­cua­ción a esca­la

mun­dial, de la mun­dia­li­za­ción de las cade­nas de valor, etc. En este con­tex­to,

la defi­ni­ción sim­ple de capi­tal expli­ca las alian­zas regio­na­les entre

bur­gue­sías fuer­tes y débi­les para crear Esta­dos más amplios que les pro­te­jan

fren­te a otras alian­zas regio­na­les más pode­ro­sas. El pro­tec­cio­nis­mo al alza

inte­gra así los intere­ses de la poten­cia domi­nan­te en pri­mer lugar; en segun­do lugar los de las bur­gue­sías

esta­ta­les más débi­les; y en ter­cer lugar los de las bur­gue­sías que han

renun­cia­do a su Esta­do inde­pen­dien­te

alián­do­se con el Esta­do que opri­me a su pue­blo, repri­mien­do su dere­cho a la

inde­pen­den­cia.

11) Nega­ti­va

feroz del impe­ria­lis­mo a las pro­pues­tas de refor­mar los orga­nis­mos

inter­na­cio­na­les que plan­tean otros Esta­dos y pue­blos, y que afec­tan al FMI, BM,

OMC, ONU, etc.; inten­tos de con­trol abso­lu­to de la OPEP; pre­sio­nes de toda

índo­le para con­tro­lar o hun­dir la OMS, la Ofi­ci­na de los DD.HH., UNICEF, FAO, UNESCO y todas

aque­llas ins­ti­tu­cio­nes u orga­nis­mos que pue­dan

obs­ta­cu­li­zar de algún modo los obje­ti­vos y la estra­te­gia impe­ria­lis­ta,

pre­ten­dien­do exten­der a todo el mun­do la espe­cial cruel­dad yan­qui con­tra

Nues­tra­mé­ri­ca para aplas­tar el pro­yec­to de la Patria Gran­de, su ver­te­bra­ción

endó­ge­na y de her­man­dad inter­na­cio­nal. En este pun­to debe­mos incluir el éxi­to

del impe­ria­lis­mo en derro­tar los lla­ma­dos «pro­ce­sos de nego­ción» entre los movi­mien­tos revo­lu­cio­na­rios y los Esta­dos opre­so­res.

12) Con­flic­tos estos

en aumen­to que expre­san par­te de las cre­cien­tes ten­sio­nes en la com­ple­ja pug­na por una nue­va

jerar­quía mun­dial en medio de blo­queos y embar­gos eco­nó­mi­cos, inje­ren­cias

múl­ti­ples, pro­vo­ca­ción de con­flic­tos y gue­rras regio­na­les por el

impe­ria­lis­mo. Empleo cre­cien­te de la sed,

ham­bre, enfer­me­dad, incul­tu­ra, mie­do, racis­mo e irra­cio­na­lis­mos como armas bio­ló­gi­cas de

exter­mi­nio de fuer­za de tra­ba­jo explo­ta­ble y «sobran­te». Alar­man­te reduc­ción del umbral tem­po­ral de

pre­ven­ción y solu­ción de súbi­tas cri­sis pre­bé­li­cas por acci­den­tes aza­ro­sos, por

espio­na­je, por coli­sión for­tui­ta o pro­vo­ca­da de intere­ses en zonas geo­es­tra­té­gi­cas, y por el

expan­sio­nis­mo mili­tar diri­gi­do por Trump que pue­den aca­bar en heca­tom­be si no se

des­ac­ti­van rápi­da­men­te.

13) El Covid-19 lo

ha exa­cer­ba­do todo, en espe­cial el

cho­que entre la razón y la sin­ra­zón. Des­de la agro­in­dus­tria has­ta la

cre­di­bi­li­dad de los Esta­dos; des­de las mafias sani­ta­rias has­ta la incom­pe­ten­cia

bur­gue­sa; des­de el recor­te de liber­ta­des y la pre­po­ten­cia repre­si­va has­ta el

egoís­mo de la buro­cra­cia cris­tia­na; des­de las tri­qui­ñue­las de gran­des empre­sas

y ban­cos enri­que­cién­do­se acos­ta de las masas obre­ras en la cua­ren­te­na y de las

inmen­sas ayu­das esta­ta­les, has­ta la ful­gu­ran­te reor­ga­ni­za­ción de nar­cos,

pro­xe­ne­tas, ladro­nes, tima­do­res; des­de la masi­va men­ti­ra pla­ni­fi­ca­da de la

extre­ma dere­cha y el neo­fas­cis­mo, con miles de cuen­tas en la red para

mani­pu­lar, enga­ñar y ame­dren­tar, has­ta el enva­len­to­na­mien­to de las zonas

resi­den­cia­les que se han lan­za­do a aplau­dir en la calle a Fran­co y a Hitler;

des­de las voces a favor de la euge­ne­sia has­ta la que­ma de tri­ga­les en Siria por

los yan­quis para que el pue­blo ham­brien­to aban­do­ne sus tie­rras…

14) El

refor­za­mien­to del impe­ria­lis­mo fran­co-espa­ñol, que corres­pon­de a la fase actual

de la con­tra­dic­ción de la defi­ni­ción sim­ple de capi­tal antes vis­ta, indi­ca que

no esta­mos ante una medi­da pasa­je­ra, coyun­tu­ral. Es una nece­si­dad bási­ca para recu­pe­rar el

poder eco­nó­mi­co-polí­ti­co cara a la repre­sión inter­na de las luchas que sur­gi­rán

en pro­tes­ta a las sal­va­jes medi­das de ajus­te sala­rial direc­to, dife­ri­do en

for­ma de jubi­la­cio­nes y pen­sio­nes, e

indi­rec­to, el de los débi­les ser­vi­cios públi­cos, socia­les y asis­ten­cia­les. Sin

ellas el capi­tal fran­cés, y el espa­ñol sobre todo no podrá pagar su deu­da,

ape­nas reci­bi­rá más prés­ta­mos, no podrá moder­ni­zar un poco la indus­tria para

aumen­tar la pro­duc­ti­vi­dad del tra­ba­jo y con ella la com­pe­ti­ti­vi­dad, no ten­drá

ape­nas recur­sos para la inten­sa mili­ta­ri­za­ción que vie­ne, no podrá apo­yar

masi­va­men­te a las gran­des empre­sas del subim­pe­ria­lis­mo his­pano, tal vez ten­ga

muy lige­ros pro­ble­mi­llas con las bur­gue­sías vas­ca y cata­la­na y en menos medi­da

con las otras auto­no­mías, etc…Es decir:

es una nece­si­dad impe­rio­sa.

15) La

domi­na­ción fran­co-espa­ño­la va uni­da al rebro­te de diver­sos irra­cio­na­lis­mos.

Cita­mos algu­nos: el feti­chis­mo de la «gran nación» fran­ce­sa o espa­ño­la en

sec­to­res de la pobla­ción vas­ca del nor­te y del sur, con sus varian­tes polí­ti­cas

espe­cí­fi­cas, que, en su uni­dad, repri­me la míni­ma posi­bi­li­dad de satis­fa­cer las

«nece­si­da­des radi­ca­les» tal cual se

pre­sen­tan en Eus­kal Herria; el feti­chis­mo de la nación vas­ca abs­trac­ta e

inter­cla­sis­ta redu­ci­da mayo­ri­ta­ria­men­te a «Euz­ka­di», en vez de la nación

tra­ba­ja­do­ra con­cre­ta, nuclea­da por el pro­le­ta­ria­do que ver­te­bra a toda Eus­kal

Herria. El feti­chis­mo de la cul­tu­ra vas­ca mer­can­ti­li­za­da y «neu­tral»,

masi­va­men­te en fran­cés y espa­ñol, con depen­den­cia estruc­tu­ral de la indus­tria

cul­tu­ral yan­qui, que ha coop­ta­do polí­ti­ca, egoís­ta o asa­la­ria­da­men­te a casi

toda la cas­ta aca­dé­mi­ca y cul­tu­ral. El

feti­chis­mo de la «paz», la «demo­cra­cia» y la «nor­ma­li­dad social» en un orden

mun­dial aman­sa­do por la «gober­nan­za» euro­pea e inter­na­cio­nal… Hay otras

expre­sio­nes feti­chis­tas más irra­cio­na­les: el machis­mo, el racis­mo y fas­cis­mo,

la reli­gión y sobre todo el mito de la «mano invi­si­ble del mer­ca­do»

16) Esta

«reser­va de irra­cio­na­li­dad» se movi­li­za res­pon­dien­do a dos impul­sos: uno

cons­cien­te, el de la bur­gue­sía y sus apa­ra­tos de alie­na­ción; el otro, la

auto­no­mía rela­ti­va del pro­pio sub­mun­do irra­cio­nal que ope­ra por sí mis­mo bajo

la pre­sión de las con­di­cio­nes sub­je­ti­vas y obje­ti­vas. La bur­gue­sía sabe cómo

azu­zar y diri­gir hacia obje­ti­vos con­cre­tos esa rela­ti­va auto­no­mía de lo irra­cio­nal,

por ejem­plo, la bazo­fia reac­cio­na­ria pla­ni­fi­ca­da des­de los ’90 siguien­do el

Plan ZEN de 1983, con pro­gra­mas tele­vi­si­vos, pelí­cu­las, «infor­ma­ti­vos», etc.,

más el papel de la Igle­sia, la inter­ven­ción de la «socie­dad civil», de la

«demo­cra­cia sin­di­cal», del lazo azul, etc., todo ello bien refor­za­do por las

repre­sio­nes múl­ti­ples y por la des­es­truc­tu­ra­ción del pro­le­ta­ria­do a

con­se­cuen­cia del neo­li­be­ra­lis­mo. Aho­ra, aun­que la pan­de­mia baje en leta­li­dad e

inclu­so sea ven­ci­da, su impac­to emo­cio­nal pro­fun­do uni­do al empeo­ra­mien­to de

las con­di­cio­nes socio­po­lí­ti­cas y demo­crá­ti­cas, ofre­ce al capi­tal nue­vos

espa­cios de mani­pu­la­ción, sobre todo los que se refie­ren al refor­za­mien­to del

cen­tra­lis­mo esta­tal, al nacio­na­lis­mo más fas­cis­ta, al mie­do a la liber­tad y a

la nece­si­dad del Amo pro­tec­tor, etc.

17) La izquier­da

aber­tza­le debe comen­zar la lucha con­tra la sin­ra­zón. Las lec­cio­nes acu­mu­la­das

por la pra­xis revo­lu­cio­na­ria des­de, al menos, la mitad del siglo XIX en lo que

con­cier­ne a la lucha con­tra el irra­cio­na­lis­mo gené­ri­co capi­ta­lis­ta, indi­can

sobre todo cin­co vías de una mis­ma estra­te­gia: Una, la ver­dad derro­ta a la

sin­ra­zón siem­pre que sur­ja de y vuel­va a la pra­xis, enri­que­ci­da por la lucha. Dos,

la movi­li­za­ción de masas, la fuer­za popu­lar y obre­ra en la calle, es la úni­ca

garan­tía ade­más del requi­si­to pre­vio a cual­quier pre­sen­ta­ción de una

alter­na­ti­va gene­ral: un avan­ce prác­ti­co vale más que cien pro­gra­mas. Tres, el

obje­ti­vo de Esta­do Socia­lis­ta Vas­co ha de ver­te­brar la muy enri­que­ce­do­ra

diver­si­dad de luchas con­tra todas las opre­sio­nes: nun­ca ha de inten­tar

suplan­tar­las. Cua­tro, la «revo­lu­ción de la coti­dia­nei­dad» es par­te sus­tan­ti­va

de la revo­lu­ción en su con­jun­to, por­que es en la sub­je­ti­vi­dad feti­chi­za­da y en

la fal­sa «inti­mi­dad» de lo per­so­nal en don­de la sin­ra­zón tie­ne su más fuer­te

ancla­je repro­duc­tor: es cier­ta la fra­se «lo per­so­nal es polí­ti­co» pero en un sen­ti­do

y en su con­tra­rio. Cin­co, la libertad/​derecho pro­le­ta­rio y la libertad/​derecho bur­gués

son incon­ci­lia­bles: el anta­go­nis­mo entre razón y sin­ra­zón debe sen­tir­se, ver­se,

oler­se, pal­par­se, debe lle­gar al fon­do de la obe­dien­cia y del mie­do para

ele­var­se a la con­cien­cia revo­lu­cio­na­ria.

18) Es nece­sa­ria

una pers­pec­ti­va his­tó­ri­ca que orien­te estos aspec­tos mucho más allá del

obje­ti­vo del Esta­do Socia­lis­ta, por­que éste sólo es un paso para avan­zar de

for­ma segu­ra a una socie­dad huma­na, la comu­nis­ta. La pers­pec­ti­va his­tó­ri­ca ha

de estar pre­sen­te siquie­ra en su idea­rio bási­co en todas las rei­vin­di­ca­cio­nes,

ense­ñan­do que nin­gu­na de ellas está segu­ra den­tro del capi­ta­lis­mo. Por ejem­plo,

cual­quier lucha por la mejo­ra de la salud no ha plan­tear­se sólo des­de y para la

obten­ción de una salud públi­ca, esta­tal, gra­tui­ta, obje­ti­vos que empie­zan por

la lucha por el con­trol inme­dia­to por con­se­jos de tra­ba­ja­do­res conec­ta­dos con

las nece­si­da­des socia­les y la auto­or­ga­ni­za­ción obre­ra y popu­lar, etc.; todo

esto es nece­sa­rio. Pero tam­bién lo es plan­tear la esta­ta­li­za­ción de la

far­ma­in­dus­tria para la sobe­ra­nía sani­ta­ria den­tro un inter­na­cio­na­lis­mo vital;

sobre todo, popu­la­ri­dad otro con­cep­to de salud huma­na no cons­tre­ñi­da por las

limi­ta­cio­nes capi­ta­lis­tas, no supe­di­ta­da al valor de cam­bio, sino, ade­más de

des­mer­can­ti­li­za­da, sobre todo cen­tra­da en la con­cep­ción comu­nis­ta de la espe­cie

huma­na, no aplas­ta­da por la ley del valor ni por el tra­ba­jo abs­trac­to. Esta

pers­pec­ti­va ha cohe­sio­nar todas y cada una de las rei­vin­di­ca­cio­nes por­que es la

úni­ca mane­ra de ven­cer a la sin­ra­zón en la vida dia­ria.

19) A la vez,

luchar por la recu­pe­ra­ción bajo con­trol obre­ro de la sani­dad pri­va­da, o de toda

indus­tria deci­si­va y nece­sa­ria para el bien­es­tar popu­lar en la actual cri­sis

capi­ta­lis­ta sal­va­je, requie­re de una cre­cien­te movi­li­za­ción de masas que

tem­prano o tar­de cho­ca­rá con la bur­gue­sía por la sim­ple razón de que bus­ca

expro­piar­la de su capi­tal y su Esta­do, para des­truir­los. Sin deba­tir abier­ta­men­te

y mejo­rar esta nece­si­dad con el pue­blo tra­ba­ja­dor, es impo­si­ble, pri­me­ro,

debi­li­tar a la sin­ra­zón y for­ta­le­cer la razón. Segun­do, mos­trar a las múl­ti­ples

rei­vin­di­ca­cio­nes en luchas con­cre­tas que deba­jo de sus par­ti­cu­la­ri­da­des y

sin­gu­la­ri­da­des hay una con­tra­dic­ción obje­ti­va que lo deter­mi­na todo: la

plus­va­lía. Ter­ce­ro, inte­grar a sec­to­res de la peque­ña bur­gue­sía para que se

sumen a la lucha popu­lar, e inti­mi­dar y asus­tar a sus sec­to­res reac­cio­na­rios y

a la bur­gue­sía en su con­jun­to, para­li­zán­do­los e impi­dien­do que con­tra­ata­quen.

Cuar­to, crear la fuer­za popu­lar que, si lo deci­de así, lle­ve al par­la­men­to el

cre­cien­te movi­mien­to de masas en la calle, hacien­do del par­la­men­to un

cam­po de bata­lla tác­ti­co supe­di­ta­do a la gue­rra social que se libra sobre todo

en el exte­rior. Quin­to, crear la red de orga­ni­za­cio­nes de van­guar­dia, de

sin­di­ca­tos socio­po­lí­ti­cos, de movi­mien­tos popu­la­res, de aso­cia­cio­nes y gru­pos

socio­po­lí­ti­cos que luchen en todas las rei­vin­di­ca­cio­nes, capaz de resis­tir sin

gra­ves daños en su capa­ci­dad la inevi­ta­ble esca­la repre­si­va que se

pro­du­ci­rá. Y sex­to, avan­zar en la coor­di­na­ción del inter­na­cio­na­lis­mo

pro­le­ta­rio.

Y 20) Son varías

las tareas inme­dia­tas que debie­ra rea­li­zar esta nece­sa­ria red de con­fluen­cia de

los colec­ti­vos que for­man la actual izquier­da aber­tza­le, sien­do las más

urgen­tes en esta fase: una, supe­rar los sec­ta­ris­mos y per­so­na­lis­mos con­flu­yen­do

en las movi­li­za­cio­nes dia­rias; dos, estu­diar crí­ti­ca y cons­truc­ti­va­men­te todas

las pro­pues­tas, alter­na­ti­vas y rei­vin­di­ca­cio­nes de los colec­ti­vos en lucha para

ela­bo­rar un pro­gra­ma estra­té­gi­co, otro de tran­si­ción y otro tác­ti­co; y tres,

divul­gar­lo masi­va y peda­gó­gi­ca­men­te.

IÑAKI GIL DE SAN VICENTE

EUSKAL

HERRIA 25 de mayo de 2029

