Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 6 mayo 2020

La Aso­cia­ción Empre­sa­ria Argen­ti­na exi­ge más fle­xi­bi­li­za­ción y recla­ma que no haya default

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez les salió al cru­ce apun­tan­do que quie­nes dicen salir de la cua­ren­te­na impli­ca­ría lle­var a la muer­te a miles de argen­ti­nos. Esos mis­mos empre­sa­rios tam­bién piden que el gobierno fle­xi­bi­li­ce la ofer­ta a los acree­do­res.

Antes de la pan­de­mia, la cúpu­la de AEA con el pre­si­den­te Fer­nán­dez.

Los

empre­sa­rios más impor­tan­tes del país pre­sio­nan al Gobierno para que

fle­xi­bi­li­ce la cua­ren­te­na, cuan­do fina­li­ce esta eta­pa el 10 de mayo.

“Deben

alen­tar­se accio­nes que posi­bi­li­ten una vuel­ta orde­na­da al tra­ba­jo y la

pro­duc­ción”, afir­ma­ron a tra­vés de un comu­ni­ca­do que difun­di­do este

miér­co­les por la Aso­cia­ción Empre­sa­ria Argen­ti­na (AEA).

La enti­dad está con­for­ma­da por empre­sa­rios como Pao­lo Roc­ca,

Mar­cos Gal­pe­rín, Hec­tor Mag­net­to, Alfre­do Coto, Ale­jan­dro Bulg­he­ro­ni,

Cris­tiano Rat­taz­zi, Pablo Roem­mers y Luis Pérez Com­panc, entre otros.

Pese a la mag­ni­tud de las empre­sas, se lle­va­ron a cabo des­pi­dos o pagos de suel­dos en cuo­tas, como en Techint

. En tan­to, el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez con­tes­tó: “Los que dicen

sal­ga­mos de la cua­ren­te­na ya, sepan que salir ya en los tér­mi­nos que

ellos recla­man es lle­var a la muer­te a miles de argen­ti­nos”.

El

docu­men­to, titu­la­do “Recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca: el rol cla­ve de las

empre­sas”, ase­gu­ra que la ciu­da­da­nía y el gobierno hicie­ron “un esfuer­zo

muy impor­tan­te y exi­to­so” para con­te­ner la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus.

Pero para que ese éxi­to se “con­so­li­de”, debe­rá reabrir­se la eco­no­mía.

“Ello impli­ca dar­le espe­cial prio­ri­dad a man­te­ner vivo el apa­ra­to

pro­duc­ti­vo de nues­tro país. Por ese moti­vo, es impres­cin­di­ble apo­yar la

red de empre­sas peque­ñas, media­nas y gran­des que cons­ti­tu­yen cade­nas de

valor”, agre­ga.

La res­pues­ta del pre­si­den­te no tar­dó en lle­gar. En

una entre­vis­ta radial, ase­gu­ró que el obje­ti­vo es reabrir la

cir­cu­la­ción del 75 por cien­to de los argen­ti­nos en todo el país. Sin

embar­go, remar­có que es difí­cil con­tro­lar una reaper­tu­ra eco­nó­mi­ca. “No

tene­mos un gote­ro para mane­jar, no es que tiro una goti­ta de aper­tu­ra y

veo cómo fun­cio­na. Es muy difí­cil dosi­fi­car, por lo que ela­bo­ra­mos un

plan, y que­re­mos que ese plan se siga res­pe­tan­do para seguir con­tro­lan­do

la epi­de­mia y la velo­ci­dad de con­ta­gio”.

Por otro lado, la Aso­cia­ción Empre­sa­ria Argen­ti­na pidió evi­tar el default en el pro­ce­so de rees­truc­tu­ra­ción de deu­da que enca­be­za el Minis­te­rio de Eco­no­mía. “Para que las empre­sas pue­dan cum­plir ple­na­men­te su papel deci­si­vo en el pro­ce­so de recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca, es fun­da­men­tal evi­tar la rup­tu­ra en la cade­na de pagos inter­na, así como la cesa­ción de pagos exter­na”. Agre­gó que el acce­so al cré­di­to “mejo­ra­rá las pers­pec­ti­vas eco­nó­mi­cas” y “favo­re­ce­rá la rea­li­za­ción de inver­sio­nes pro­duc­ti­vas”. En tan­to, uno de los miem­bros de AEA, Ale­jan­dro Gri­mol­di , decla­ró el default para su empre­sa a fines de abril.

La res­pues­ta del Pre­si­den­te a quie­nes piden poner fin al ais­la­mien­to social

Alber­to Fer­nán­dez: «Salir ya de la cua­ren­te­na sería lle­var a la muer­te a miles de argen­ti­nos»

El man­da­ta­rio advir­tió que levan­tar las res­tric­cio­nes sin cui­da­do pue­de con­ver­tir­se en un «pro­ble­món» y expli­có que se están pre­pa­ran­do pro­to­co­los para auto­ri­zar más acti­vi­da­des. Cri­ti­có a los opo­si­to­res que sos­tie­nen que se está des­tru­yen­do la eco­no­mía y remar­có que quie­nes la des­tru­ye­ron «sin nin­gún coro­na­vi­rus en el medio fue­ron ellos».

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez ase­gu­ró que está ana­li­zan­do “el cli­ma res­pec­to al coro­na­vi­rus”, al refe­rir­se al nivel de acep­ta­ción que ten­dría una nue­va exten­sión de la cua­ren­te­na

o un pau­la­tino levan­ta­mien­to de las medi­das, la idea que pre­do­mi­na

den­tro del Gobierno. “El deba­te es cómo salir, por­que se vuel­ve un

pro­ble­ma con la cri­sis eco­nó­mi­ca», sub­ra­yó el man­da­ta­rio y ase­gu­ró que

todos los paí­ses del mun­do están afron­tan­do el mis­mo dile­ma. En ese

mar­co, se refi­rió a la reac­ti­va­ción del apa­ra­to pro­duc­ti­vo, pero reite­ró

que si no se hace con el debi­do cui­da­do ni res­pe­tan­do los tiem­pos

acor­des “nos pode­mos meter en un pro­ble­món”. “Los que dicen que hay que salir ya de la cua­ren­te­na sepan que sería lle­var a la muer­te a miles de argen­ti­nos”, enfa­ti­zó.

“Esta­mos con San­tia­go (Cafie­ro) pre­pa­ran­do pro­to­co­los para abrir acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas. En el inte­rior del país es más fácil. Si todo lo hace­mos cum­plien­do el pro­to­co­lo, con serie­dad, evi­tan­do el trans­por­te públi­co y el tras­la­do inter­ju­ris­dic­cio­nal, si lo hace­mos así, las posi­bi­li­da­des de empe­zar a fun­cio­nar son muy cla­ras”, defi­nió el man­da­ta­rio.

Fer­nán­dez salió al cru­ce de las crí­ti­cas de cier­tos eco­no­mis­tas que pro­po­nen una reac­ti­va­ción total e inme­dia­ta

y de aque­llos que cues­tio­na­ron las medi­das de dis­tan­cia­mien­to social,

pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio dis­pues­tas por el Gobierno. Pun­tual­men­te, le

res­pon­dió al exmi­nis­tro de Eco­no­mía del macris­mo Alfon­so Prat Gay, quien salió a decir que con la cua­ren­te­na se esta­ba “des­tru­yen­do la eco­no­mía”. “La

ver­dad es que es muy impac­tan­te. Los que des­tru­ye­ron la eco­no­mía sin

nin­gún coro­na­vi­rus en el medio fue­ron ellos. ¿Cómo es que se ani­man a

hablar así?”, se pre­gun­tó.

En esa línea, el Pre­si­den­te hizo exten­si­va una refle­xión para los empre­sa­rios que están pug­nan­do por un rápi­do levan­ta­mien­to de las medi­das: “El Esta­do está pagan­do el 50% del suel­do a los emplea­dos para man­te­ner en pie el sis­te­ma pro­duc­ti­vo», sub­ra­yó sobre las polí­ti­cas imple­men­ta­das para man­te­ner los pues­tos labo­ra­les a pesar de la cri­sis desata­da por la pan­de­mia.

El Pre­si­den­te le pidió a la gen­te que refle­xio­ne por­que en algu­nos plan­teos “hay mucha mala inten­ción e inten­ción polí­ti­ca”.

“Los que dicen que hay que salir ya de la cua­ren­te­na sepan que sería

lle­var a la muer­te a miles de argen­ti­nos”, agre­gó al resal­tar la

difi­cul­tad que repre­sen­ta “dosi­fi­car la sali­da”. No obs­tan­te, deve­ló que

el el Gobierno ya tie­nen un plan para lograr­lo.

“Hay que mover­se con mucha pru­den­cia. Hay un uso per­ver­so de la ines­ta­bi­li­dad emo­cio­nal de la gen­te que está en cua­ren­te­na hace mucho tiem­po e impul­sa a muchos a hacer recla­mos abso­lu­ta­men­te alo­ca­dos sin ver las con­se­cuen­cias. Hay sec­to­res de la opo­si­ción que lo están hacien­do, no ciu­da­da­nos inde­pen­dien­tes«, sub­ra­yó en la entre­vis­ta que con­ce­dió a Radio con Vos.

Por eso, al igual que en las últi­mas entre­vis­tas, Fer­nán­dez mar­có

la dife­ren­cia de reali­da­des entre “los que gobier­nan y tie­nen que

asu­mir res­pon­sa­bi­li­da­des y los que opi­nan”. “Los que gobier­nan son cons­cien­tes de los ries­gos”,

remar­có. «Ten­go la suer­te que los opo­si­to­res que gobier­nan ven igual

que yo la situa­ción. No así los que no gobier­nan, los que hacen polí­ti­ca

en twit­ter y van a pro­gra­mas de tele­vi­sión a expli­car que des­trui­mos la

eco­no­mía», com­ple­tó.

Sobre los pro­to­co­los “para abrir

acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas”, el man­da­ta­rio afir­mó que se están deli­nean­do

con extre­mo cui­da­do. “Cuan­do se toma una medi­da de esta natu­ra­le­za el

resul­ta­do lo cono­cés 15 días des­pués que es el tiem­po que tar­da en

madu­rar el con­ta­gio», indi­có.

La res­pues­ta a la Aso­cia­ción Empre­sa­ria Argen­ti­na

Lue­go

de que los due­ños de las prin­ci­pa­les empre­sas del país pre­sio­na­ran al

Gobierno para que se de «espe­cial prio­ri­dad a man­te­ner vivo el apa­ra­to

pro­duc­ti­vo”, Fer­nán­dez pon­de­ró las medi­das que su equi­po eco­nó­mi­co tomó

para man­te­ner el pie a la pro­duc­ción. “Miren qué viva que la man­te­ne­mos que has­ta le paga­mos los suel­dos a su gen­te”, sub­ra­yó.

“No

pue­do enten­der­los, no sé des­de qué lugar hablan. El Esta­do, todos los

argen­ti­nos, le paga­mos el 50 por cien­to del suel­do de sus emplea­dos para

man­te­ner el sis­te­ma pro­duc­ti­vo para que cuan­do pase la cua­ren­te­na

empie­ce a fun­cio­nar todo de vuel­ta”, con­ti­nuó.

El man­da­ta­rio

repa­só su dis­cur­so de aper­tu­ra del Con­gre­so del 1 de mar­zo y resal­tó que

el mun­do en el que se encon­tra­ba era otro, “don­de el coro­na­vi­rus no

exis­tía”. “Aho­ra se dio vuel­ta todo. Algu­nos dicen ‘esta­mos

preo­cu­pa­dos por el défi­cit fis­cal, pero el Esta­do tie­ne que pagar el

suel­do de los emplea­dos’. Pón­gan­se de acuer­do”, les pidió.

Sobre el impues­to a las gran­des for­tu­nas

Sobre

el impues­to a la rique­za pro­pues­to por el dipu­tado Máxi­mo Kirch­ner, el

man­da­ta­rio dijo estar de acuer­do en un pro­yec­to seme­jan­te, aun­que indi­có

que en su opi­nión no usa­ría la pala­bra “impues­to”. «Creo que pue­de haber un apor­te excep­cio­nal de las gran­des for­tu­nas. Es muy injus­to lo que está pasan­do.”, des­ta­có.

El

man­da­ta­rio afir­mó que la ini­cia­ti­va que dis­cu­tió tan­to con Máxi­mo

Kirch­ner y Car­los Heller afec­ta sola­men­te “a 11 mil argen­ti­nos

posee­do­res de un patri­mo­nio total de 1.300 millo­nes de dóla­res”.

Su opi­nión sobre los cace­ro­la­zos

El man­da­ta­rio remar­có que entien­de que ese tipo de

mani­fes­ta­cio­nes son expre­sio­nes que res­pon­den a cier­ta «inten­cio­na­li­dad

polí­ti­ca». «Me pare­ce que están jugan­do con el males­tar que los argen­ti­nos tie­nen.

Yo solo le pido a los argen­ti­nos que miren los infor­mes», indi­có al

resal­tar que sin la cua­ren­te­na «hoy habría miles de muer­tos».

«No

se pue­de aten­der este tema y que el sis­te­ma eco­nó­mi­co fun­cio­ne igual.

Las dos cosas no se pue­den. Y los que lo hicie­ron ter­mi­na­ron jun­tan­do

muer­tos en camio­nes fri­go­rí­fi­cos o sepul­tán­do­los en fosas comu­nes o

cre­mán­do­los a velo­ci­da­des inusua­les. Todo no se pue­de hacer, y por eso

le pido a la gen­te que refle­xio­ne», mani­fes­tó.

El bro­te de coro­na­vi­rus en las villas

El

Pre­si­den­te dijo que el Gobierno puso des­de el pri­mer momen­to espe­cial

aten­ción en las villas. «Son un pro­ble­ma por­que no son exac­ta­men­te

igua­les en la Ciu­dad que en la Pro­vin­cia», dife­ren­ció al hablar del alto

nivel de aglo­me­ra­ción en Capi­tal Fede­ral.

«En Pro­vin­cia hay más barrios pobres, pero más espa­cia­dos.

El ries­go es la aglo­me­ra­ción», pun­tua­li­zó el man­da­ta­rio, quien opi­nó

que «se está reac­cio­nan­do muy bien en la Ciu­dad, tra­tan­do de hacer

tes­teos. «La Ciu­dad orga­ni­zó un sis­te­ma para sacar a las per­so­nas con

ries­go y lle­var­las a hote­les. No es que no les pres­ta­ron aten­ción a las

villas, sino que las posi­bi­li­da­des de con­ta­gio son expo­nen­cia­les, no hay que car­gar las tin­tas sobre nadie», indi­có.

La cri­sis sani­ta­ria en Bra­sil

El

Pre­si­den­te le dedi­có tam­bién unos momen­tos a ana­li­zar la situa­ción de

Bra­sil, que ya superó en can­ti­dad de muer­tes y con­ta­gios a Chi­na ante la

fal­ta de medi­das toma­das por el gobierno de Jair Bol­so­na­ro. Fer­nán­dez

dijo que Bra­sil repre­sen­ta «un ries­go muy gran­de» y que es un tema recu­rren­te de dis­cu­sión en sus diá­lo­gos con los pre­si­den­tes lati­noa­me­ri­ca­nos,

«Lo

he habla­do con (Sebas­tián) Piñe­ra, con (Luis) Laca­lle Pou. Bra­sil es un

país que, sal­vo con dos paí­ses, lin­da con toda Lati­noa­mé­ri­ca. A

noso­tros nos viven entran­do camio­nes de Bra­sil que vie­nen del mer­ca­do de

San Pablo, uno de los luga­res más infec­ta­dos de Bra­sil”, remar­có.