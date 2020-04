En pleno desa­rro­llo de com­ba­te mun­dial con­tra el CORONAVIRUS COVID 19, Donald Trump sigue piso­tean­do de mane­ra inhu­ma­na, con sus impe­ria­les patas de patán, los dere­chos fun­da­men­ta­les de sus pro­pios nacio­na­les y las nor­mas del dere­cho inter­na­cio­nal. Con­cre­ta­men­te, en vez de cen­trar­se en resol­ver los gra­ves pro­ble­mas sani­ta­rios que le ha gene­ra­do la pan­de­mia al pue­blo esta­dou­ni­den­se, a lo que se dedi­ca es a pro­fun­di­zar la vio­la­ción de prin­ci­pios esen­cia­les del dere­cho inter­na­cio­nal, como el res­pe­to a la sobe­ra­nía, la no inter­ven­ción y la auto­de­ter­mi­na­ción de los pue­blos, median­te san­cio­nes eco­nó­mi­cas y blo­queos que des­bo­ca sobre paí­ses que no se subor­di­nan a sus intere­ses mez­qui­nos, afec­tán­do­les inclu­so sus sis­te­mas de salud. En las últi­mas horas por ejem­plo, la empre­sa MEDICUBA, de La Mayor de las Anti­llas, debi­do a las res­tric­cio­nes del blo­queo yan­qui, no pudo com­prar los ven­ti­la­do­res que le pro­vee­ría una empre­sa Sui­za.

Pero el man­da­ta­rio yan­qui no es el úni­co de con­duc­ta repro­ba­ble. En Nues­tra Amé­ri­ca lle­va la ban­de­ra de segui­dis­mo y estul­ti­cia el Pre­si­den­te del Bra­sil, Jaír Bol­so­na­ro. Este suje­to, ade­más de res­pal­dar cada arre­ba­to cri­mi­nal de Trump, agre­gó acti­tu­des que pue­den ser calicadas de impru­den­cia o de supi­na estu­pi­dez, pero tam­bién, indu­da­ble­men­te, si juz­ga­mos por la negli­gen­cia extre­ma para aten­der las crí­ti­cas, adver­ten­cias y reco­men­da­cio­nes sen­sa­tas que le hicie­ron exper­tos en cuan­to a sus gra­ves fal­tas en el tra­ta­mien­to de la pan­de­mia, des­te­lla algún gra­do de demen­cia y un abso­lu­to des­pre­cio por la vida aje­na.

La ver­dad que este sí que se cre­yó ser el hijo de Plu­to y Hebe, cria­do por la ebrie­dad y la igno­ran­cia, quien acom­pa­ña­do de la nece­dad, el des­dén, la vul­ga­ri­dad y la vani­dad, en el col­mo de su fal­ta de sen­ti­do común y des­bor­de de des­fa­cha­tez, con­cep­tuó que el CORONAVIRUS COVID 19, era sólo una «gri­pe­si­ta» de la cual los bra­si­le­ños no se con­ta­gia­rían por­que estos son capa­ces de «bucear en una cloa­ca». Dicho lo cual, su espec­tácu­lo inme­dia­to fue salir a la calle con otra mana­da de irres­pon­sa­bles, a dar­se abra­zos que hacían bur­la de las medi­das de dis­tan­cia­mien­to social que se venían reco­men­dan­do en el mun­do ente­ro para evi­tar la expan­sión de la mor­tal enfer­me­dad.

Denitivamente, el suje­to en men­ción cada día rearma más y más su con­di­ción de des­gra­cia­do, por­que apar­te de homó­fo­bo, machis­ta, misó­gino y racis­ta, no sola­men­te es abso­lu­ta­men­te insen­si­ble a los pro­ble­mas más preo­cu­pan­tes de la huma­ni­dad, sino que pare­ce satis­fa­cer­se con agra­var­los.

Recien­te­men­te, una de sus extra­va­gan­cias cri­mí­na­les y ges­to de laca­yo más repu­dia­ble, es el haber­se suma­do a Esta­dos Uni­dos en su desafue­ro opor­tu­nis­ta, en reali­dad inter­ven­cio­nis­ta, inje­ren­sis­ta y colo­ni­za­dor, de ame­na­zar, en ple­na bata­lla con­tra la COVID 19, a la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la, des­ple­gan­do manio­bras mili­ta­res cer­ca a sus cos­tas des­pués de poner­le pre­cio a la cabe­za del Pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro y a otros altos fun­cio­na­rios de Esta­do, pre­tex­tan­do la supues­ta lucha con­tra el narcotráco. Acto que cual­quier demó­cra­ta o per­so­na sen­sa­ta de este mun­do debe­ría recha­zar y con­de­nar sin pen­sar­lo dos veces.

El tal Bol­so­na­ro, quien una vez se ins­ta­ló en la pre­si­den­cia del Bra­sil, en poco tiem­po subió las tari­fas de los ser­vi­cios bási­cos y los nive­les de ham­bre y de pobre­za del gigan­te país del con­ti­nen­te ame­ri­cano, es todo lo con­tra­rio a ser demó­cra­ta o sen­sa­to. Des­de su con­di­ción de gra­nu­ja ruin, ha hecho y des­he­cho sin que, al pare­cer, has­ta aho­ra nadie lo hubie­ra podi­do meter en cin­tu­ra. Y lo par­ti­cu­lar, es que en este caso de gobierno demen­cial, no ha habi­do OEA, ni Gru­po de Lima, ni voces de los hipó­cri­tas man­da­ta­rios oli­gar­cas del con­ti­nen­te, que ele­ven pro­tes­tas o expre­sen alar­ma como sí lo hicie­ron con­tra Vene­zue­la a pedi­do de Washing­ton, ara ani­qui­lar al gobierno popu­lar boli­va­riano que no se rin­de ante sus pre­ten­sio­nes.

En esta nota, el pro­pó­si­to cen­tral es expre­sar soli­da­ri­dad con Vene­zue­la y con todos quie­nes sufren las con­se­cuen­cias de per­so­na­jes sinies­tros como Trump, Bol­so­na­ro y sus adu­la­do­res que hoy por hoy aver­güen­zan a la huma­ni­dad.



Para el caso del man­da­ta­rio bra­si­le­ño, el pro­ble­ma se ha agra­va­do tan­to que últi­ma­men­te da la impre­sión que los mili­ta­res acti­vos de su país le hubie­sen pues­to un «tate­quie­to», al menos mien­tras pasa la emer­gen­cia sani­ta­ria, por­que le hicie­ron echar para atrás la ame­na­za de des­ti­tuir o hacer renun­ciar al Minis­tro de salud Luis Enri­que Man­de­ta, por los cho­ques fron­ta­les y fuer­tes que había teni­do con el man­da­ta­rio a raíz de las tor­pe­zas per­so­na­les y guber­na­men­ta­les de este en el mane­jo de la cri­sis pan­dé­mi­ca.

Se ha sabi­do que por anun­cio del Gene­ral Anto­nio Hamil­ton Morao, Vice­pre­si­den­te del Bra­sil, el Minis­tro en men­ción segui­rá al fren­te del com­ba­te con­tra la COVID 19, lo cual con­tra­di­ce la volun­tad de Bol­so­na­ro al que al pare­cer los mili­ta­res lo limi­ta­ron a mane­jar asun­tos que no impli­quen gran­des res­pon­sa­bi­li­da­des. Algo así debe­ría ocu­rrir con Trump mien­tras, denitivamente, el pue­blo esta­dou­ni­den­se logra salir de seme­jan­te bodrio.

¿Bue­na o mala noti­cia? En reali­dad es un ali­vio sen­tir que de una u otra mane­ra al loco del Pala­cio do Pla­nal­to le han pues­to freno, pero no es nada gra­to per­ca­tar­se que por cuen­ta de este dis­pa­ra­ta­do, el neo­li­be­ra­lis­mo reto­mó for­ta­le­za y los mili­ta­res acti­vos y en reser­va que han teni­do un his­to­rial de tris­te y tene­bro­sa recor­da­ción, están nue­va­men­te toman­do el mayor con­trol de esta pode­ro­sa nación, sobre todo aho­ra que las pre­dic­cio­nes, pla­nes y cuen­tas ale­gres del empre­sa­ria­do mun­dial se están ponien­do patas arri­ba con el agre­ga­do de los impac­tos de ese «cis­ne negro» que es la COVID 19, a los ele­men­tos que mar­can el adve­ni­mien­to de una rece­sión eco­nó­mi­ca des­co­mu­nal que segu­ra­men­te el capi­ta­lis­mo sal­va­je que­rrá paliar sacricando más y más a los tra­ba­ja­do­res, uti­li­zan­do sin duda la mano dura del mili­ta­ris­mo.

La bata­lla con­tra el coro­na­vi­rus, la cual debe­mos asu­mir pre­vi­nien­do con dis­ci­pli­na y res­pon­sa­bi­li­dad, sin duda, no está fue­ra de la línea de com­ba­te con­tra la pan­de­mia del neo­li­be­ra­lis­mo que todo revo­lu­cio­na­rio está en el deber polí­ti­co y moral de librar sin tre­gua ni des­can­so.