Honduras. Según documento, empresas privadas Finlay, Quimifar, MacDel y Agencia La Mundial recibieron gel y mascarillas de parte del régimen

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​14 de abril de 2020

De acuer­do al infor­me de regis­tro de entre­gas de insu­mos y mate­rial de bio­se­gu­ri­dad de la Comi­sión Per­ma­nen­te de Con­tin­gen­cias (Cope­co), empre­sas pri­va­das habrían reci­bi­do mas­ca­ri­llas y alcohol en gel adqui­ri­do por el Esta­do con dine­ro públi­co.

Las empre­sas que figu­ran en el docu­men­to son: Labo­ra­to­rio Fin­lay, Gru­po Qui­mi­far, Gru­po Mac­Del, Agen­cia La Mun­dial y Canal 6. Las auto­ri­da­des se han pro­nun­cia­do sobre el docu­men­to y argu­men­ta­ron que se tra­ta de otro error admi­nis­tra­ti­vo en el regis­tro docu­men­tal.

El des­glo­se de entre­gas deta­lla que Labo­ra­to­rios Fin­lay, pro­pie­dad de una socie­dad con­for­ma­da por Ruth Marie Canahua­ti y Jor­ge Canahua­ti Larach, habría reci­bi­do un total de 758 galo­nes de gel anti­bac­te­rial y 12,930 pre­sen­ta­cio­nes de alcohol en gel de 4 onzas.

Labo­ra­to­rios Fin­lay en la actua­li­dad sus­cri­bió un con­tra­to con el Esta­do para pro­veer­lo de alcohol en gel. De acuer­do a docu­men­tos de Cope­co, Labo­ra­to­rios Fin­lay fir­mó un acuer­do para entre­gar al Esta­do un total de 105 mil uni­da­des de alcohol en gel de pre­sen­ta­ción per­so­nal y 5,193 en pre­sen­ta­ción por galón.

Por otra par­te, en el infor­me de entre­gas apa­re­cen otros dos pro­vee­do­res bene­fi­cia­dos: Gru­po Mac­del, cuya repre­sen­tan­te es la empre­sa­ria Maritza Soto de Lara, y Gru­po Qui­mi­far de la fami­lia Han­dal de San Pedro Sula. El regis­tro dice que, Mac­Del reci­bió 500 galo­nes de gel anti­bac­te­rial y 12 mil uni­da­des de 4 onzas, mien­tras que Qui­mi­far habría reci­bi­do 1,032 galo­nes de gel anti­bac­te­rial.

Indus­trias Mac­Del tie­ne un con­tra­to vigen­te con el Esta­do para pro­veer­lo con 105 mil uni­da­des de alcohol en gel de 4 onzas y 5,193 galo­nes de gel. Por su par­te Qui­mi­far pro­vee­rá al Esta­do con 12,475 galo­nes de gel.

El por­tal de la Secre­ta­ría de Finan­zas mues­tra que el Gobierno está adqui­rien­do el galón de gel en 340 lem­pi­ras, mien­tras que la pre­sen­ta­ción de gel de 4 onzas por un mon­to de 24 lem­pi­ras.

De acuer­do a estos datos y al con­tra­to fir­ma­do, Fin­lay y Mac­Del reci­bi­rán del Esta­do un total de 4 millo­nes 285 mil 620 lem­pi­ras.

El docu­men­to de Cope­co no solo regis­tra datos rela­cio­na­dos con empre­sas far­ma­céu­ti­cas, sino que resal­ta la entre­ga de mas­ca­ri­llas a empre­sas como Agen­cia La Mun­dial, mis­ma que fue cri­ti­ca­da por la ven­ta sobre­va­lo­ra­da de mas­ca­ri­llas en la zona nor­te del país.

Según el infor­me, al que tuvo acce­so Radio Pro­gre­so, habría entre­ga­do 5 mil mas­ca­ri­llas a La Mun­dial, y un total de 50 mas­ca­ri­llas a Canal 6 en San Pedro Sula.

Sobre estas entre­gas fue con­sul­ta­do el Comi­sio­na­do de Cope­co Gabriel Rubí, quien ase­gu­ró que todo se tra­ta de otro error admi­nis­tra­ti­vo en el regis­tro de la docu­men­ta­ción. Rubí dejó cla­ro que, en el caso de las far­ma­céu­ti­cas, quien mane­ja el área admi­nis­tra­ti­va se equi­vo­có al regis­trar las entra­das como sali­das.

El fun­cio­na­rio expli­có que los datos que apa­re­cen rela­cio­na­dos a las empre­sas far­ma­céu­ti­cas son cifras de mate­rial que estas indus­trias han entre­ga­do al Gobierno en cum­pli­mien­to de los con­tra­tos fir­ma­dos para ser pro­vee­do­res de gel.

“Las dos empre­sas que men­cio­na las iden­ti­fi­co como pro­vee­do­res que es el úni­co tra­to que Cope­co ha teni­do con ellas. Son las empre­sas que par­ti­ci­pa­ron en este pro­yec­to apro­ba­do en el Con­gre­so.

Me refie­ro a Mac­Del y Qui­mi­far, ellos son pro­vee­do­res, ellos solo vie­nen a dejar no vie­nen a traer, igual que Labo­ra­to­rios Fin­lay, esas empre­sas vie­nen a dejar gel, debe haber un des­cua­dre, pero vamos a revi­sar”, jus­ti­fi­có Rubí.

Sobre la entre­ga a la Agen­cia La Mun­dial de San Pedro Sula, el titu­lar de Cope­co argu­men­tó que lue­go de la polé­mi­ca desata­da en los medios por las decla­ra­cio­nes del due­ño de esta comer­cial en torno a los pre­cios de ven­ta de las mas­ca­ri­llas, esta empre­sa deci­dió hacer una dona­ción al Gobierno de este pro­duc­to, por lo tan­to, el regis­tro que dice que fue sali­da de mas­ca­ri­llas en reali­dad fue una dona­ción hecha a tra­vés de Cope­co.

“Sobre la Agen­cia La Mun­dial, fue el caso del mucha­cho que salió un audio don­de dijo que les subía el pre­cio a muchas cosas, enton­ces habla­mos con él para que resar­cie­ra el daño y tam­bién hizo una dona­ción y allí iden­ti­fi­co yo que hay un pro­ble­ma, eso que apa­re­ce allí es una dona­ción para resar­cir el daño que había hecho con ese audio.

En ese cua­dro hay un error, ese cua­dro es de entre­gas, pero a la hora de copiar­lo y pegar­lo para el mani­fies­to de mane­jo lo deja­ron allí como que eran sali­das, pero en estos casos yo le ase­gu­ro 100% que son entra­das”, recal­có Rubí.

Final­men­te, en el caso de Canal 6, medio de comu­ni­ca­ción que según el docu­men­to reci­bió 50 mas­ca­ri­llas, Gabriel Rubí expli­có: “en el caso de ellos es que algu­nos perio­dis­tas cuan­do se acer­can a Cope­co no andan el equi­po de pro­tec­ción y andan en ries­go y enton­ces hacen soli­ci­tu­des ahí nomás para que se les pue­da dar, y se les entre­ga por­que tam­bién son hon­du­re­ños y tam­bién es res­pon­sa­bi­li­dad de noso­tros que ellos estén cubier­tos.

Al tener a las per­so­nas enfren­te es difí­cil decir­les que no y saber que has­ta sus fami­lias están expues­tos”, dijo Rubí.

Un regis­tro sos­pe­cho­so

El ana­lis­ta Ramón Enri­que Barrios exjuez de sen­ten­cia se refi­rió al caso, y mani­fes­tó que es lamen­ta­ble el tipo de argu­men­tos que las auto­ri­da­des dan sobre lo ocu­rri­do en rela­ción al docu­men­to, pues argu­men­tar nue­va­men­te otro error solo demues­tra que hay gen­te no capa­ci­ta­da al fren­te del uso de recur­sos públi­cos.

Sobre las entre­gas Barrios dijo que, es bas­tan­te sos­pe­cho­so encon­trar­nos nue­va­men­te con otro regis­tro dudo­so que mues­tra una entre­ga de insu­mos médi­cos y mate­ria­les a empre­sas pri­va­das.

“Es bas­tan­te sos­pe­cho­so que se le done a la empre­sa pri­va­da, lo que debe­ría con­tar es una audi­to­ría inde­pen­dien­te para deter­mi­nar qué es lo que ha pasa­do en esto. De por si, la empre­sa pri­va­da ya se ve bene­fi­cia­da ven­dién­do­le al Esta­do este mate­rial, no es posi­ble que se estén reci­bien­do dona­cio­nes con dine­ro públi­co. Es con­tra­dic­to­rio por­que el Gobierno con el dine­ro públi­co no le pue­de hacer dona­cio­nes a empre­sas pri­va­das, es un abu­so de auto­ri­dad y de com­pro­bar­se que el Gobierno hace este tipo de dona­cio­nes es un acto de corrup­ción que no se pue­de jus­ti­fi­car de nin­gu­na mane­ra”, pun­tua­li­zó Barrios.

El mane­jo guber­na­men­tal de los fon­dos públi­cos de emer­gen­cia sigue dejan­do dudas en la ciu­da­da­nía quien no con­fía en las enti­da­des al man­do de la cri­sis sani­ta­ria que vive el país.

Las dudas cre­cen más, cuan­do el total de dine­ro dis­po­ni­ble por el Gobierno para ate­nuar la cri­sis por COVID19 suma 80,640.71 millo­nes de lem­pi­ras, apro­xi­ma­da­men­te US$ 3,240.12 millo­nes.

