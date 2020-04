Argentina. Resumen gremial y social. Crisis y acusaciones cruzadas: cómo sigue el conflicto en el frigorífico Penta/ Las ART deberán cubrir los casos de coronavirus de los trabajadores exceptuados de la cuarentena total/ Delivery fatal: Murió otro repartidor de Pedidos Ya en Rosario … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Cri­sis y acu­sa­cio­nes cru­za­das: cómo sigue el con­flic­to en el fri­go­rí­fi­co Pen­ta

Tras una reunión en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo nacio­nal y un paro de acti­vi­da­des que se lle­vó a cabo este lunes en las plan­tas nuclea­das en la Fede­ra­ción de Sin­di­ca­tos de Tra­ba­ja­do­res de la Car­ne (Fesit­ca­ra), las auto­ri­da­des del fri­go­rí­fi­co quil­me­ño Pen­ta pro­me­tie­ron lle­var una res­pues­ta a los tra­ba­ja­do­res el pró­xi­mo miér­co­les, en el mar­co de una nue­va reunión para des­tra­bar el con­flic­to. Por su par­te, los repre­sen­tan­tes del gre­mio de tra­ba­ja­do­res de la car­ne anun­cia­ron que levan­ta­rán la medi­da de fuer­za «y tra­ba­ja­rán con nor­ma­li­dad» has­ta la pró­xi­ma reunión, según ade­lan­ta­ron a este medio des­de el sin­di­ca­to.

Lue­go de los inci­den­tes que el jue­ves pasa­do se regis­tra­ron en el fri­go­rí­fi­co Pen­ta, en Quil­mes, en medio de un recla­mo sin­di­cal por el pago del últi­mo suel­do, apor­tes socia­les y una ayu­da esco­lar, el con­flic­to deri­vó en que un gre­mio de la car­ne reali­zó este lunes un cese de acti­vi­da­des que afec­ta de mane­ra total a cua­tro plan­tas de otras empre­sas y a otras tres en for­ma par­cial.

Ade­más, hay un cru­ce de crí­ti­cas entre el gre­mio de la Fede­ra­ción de Sin­di­ca­tos de Tra­ba­ja­do­res de la Car­ne (Fesit­ca­ra), que decre­tó la medi­da de fuer­za y la empre­sa, que des­mien­te que se hayan efec­tua­do des​pi​dos​.Ads by

Gabriel Valle­jos, secre­ta­rio gene­ral de Fesit­ca­ra, expre­só que la medi­da de fuer­za toma­da en la órbi­ta de los sin­di­ca­tos de Bue­nos Aires y La Pla­ta res­pon­de al incum­pli­mien­to de los apor­tes socia­les, la fal­ta de pago del sala­rio de la últi­ma quin­ce­na de mar­zo, la ayu­da esco­lar para los hijos de los tra­ba­ja­do­res y al apor­te soli­da­rio de $4000 decre­ta­do por el Gobierno.

«La empre­sa paga $1000 del bono soli­da­rio cada 15 días y arbi­tra­ria­men­te no dejó entrar a los tra­ba­ja­do­res, les prohi­bió el ingre­so a plan­ta. El día del con­flic­to los mucha­chos fue­ron a cobrar su quin­ce­na por­que hay 240 com­pa­ñe­ros que hace 15 días no cobran», dijo Valle­jos.

El titu­lar del gre­mio indi­có que la pro­tes­ta fren­te al fri­go­rí­fi­co Pen­ta tam­bién res­pon­día a una medi­da de fuer­za ya que la empre­sa «que­ría sacar de la comi­sión a los mucha­chos». Ade­más seña­ló que, si bien ese día había gen­te aje­na al recla­mo, tam­bién había com­pa­ñe­ros del gre­mio que fue­ron a «dar­les una mano a los mucha­chos», ya que son 240 las fami­lias las afec­ta­das por el recla­mo.

«Esta­ban los tra­ba­ja­do­res de Pen­ta, algu­nos con­ce­ja­les del muni­ci­pio que venían ayu­dan­do, entre los que figu­ra el ofi­cia­lis­ta Die­go Mén­dez, y des­pués había gen­te de ATE (Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do)», aña­dió.

Por otra par­te, en el sin­di­ca­to dicen que des­co­no­cen la situa­ción eco­nó­mi­ca en la que se encuen­tra la empre­sa y que ésta aún no envió «nin­gún tele­gra­ma de des­pi­do, pero les prohí­be el ingre­so a la plan­ta». Seña­lan que la fae­na no se está rea­li­zan­do en el fri­go­rí­fi­co Pen­ta sino que «se está hacien­do en otra plan­ta».

La res­pues­ta de la empre­sa

Ser­gio Luca, apo­de­ra­do legal de Pen­ta, sos­tu­vo que el con­flic­to con los repre­sen­tan­tes gre­mia­les den­tro de la plan­ta empe­zó hace un par de años con los nue­vos dele­ga­dos, quie­nes usa­ron «la extor­sión como meto­do­lo­gía para sacar más pla­ta». Des­min­tió que has­ta aho­ra se hayan efec­tua­do des­pi­dos.

«Pre­ten­den más pla­ta de la que el suel­do indi­ca para no gene­rar pro­ble­má­ti­cas den­tro del fri­go­rí­fi­co, ame­na­zan con­ti­nua­men­te a sus com­pa­ñe­ros y a la empre­sa. Lamen­ta­ble­men­te para­ron la fae­na, de hecho hay denun­cias por par­te de los mata­ri­fes en la fis­ca­lía de Quil­mes por extor­sión. Ellos obli­ga­ron a los com­pa­ñe­ros a parar si esto no se hacía como ellos que­rían», indi­có.

Según Luca, la empre­sa está en una deli­ca­da situa­ción finan­cie­ra y la fal­ta de mate­ria pri­ma podría obli­gar­la a la quie­bra si no se hace más fae­na en el fri­go­rí­fi­co. «No que­dan dudas de que vamos hacia la quie­bra», pre­ci­só.

«Nadie cree en noso­tros y nadie quie­re traer vacas. La úni­ca meto­do­lo­gía de hacer­los creer y de ser noso­tros con­fia­bles, por lo que nos dicen, es si no está esta gen­te de dele­ga­dos gre­mia­les y un gru­po peque­ño de 15 o 20 per­so­nas que los acom­pa­ñan, que son los que extor­sio­nan y revo­lu­cio­nan todo», aña­dió.

El abo­ga­do de la empre­sa tam­bién agre­gó que ya ini­cia­ron los trá­mi­tes para la qui­ta de la tute­la sin­di­cal. «La hice a tra­vés del Tri­bu­nal Labo­ral N°4 de Quil­mes para que su seño­ría deter­mi­ne con prue­bas la qui­ta de esa tute­la sin­di­cal por­que no repre­sen­tan a los emplea­dos», afir­mó.

Ries­go de quie­bra

Sobre la empre­sa pesa una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria para con­ti­nuar ope­ra­cio­nes, pero en los últi­mos días solo esta­ba fun­cio­nan­do la par­te de frío y otras áreas que no depen­den direc­ta­men­te de los mata­ri­fes. «Si esto no se resuel­ve en lo inme­dia­to, el fri­go­rí­fi­co Pen­ta va a que­brar y 150 fami­lias van a que­dar en la calle. Es una locu­ra lo que esta gen­te ha gene­ra­do», acu­só Luca.

Hace cua­tro años la empre­sa se pre­sen­tó en un con­cur­so pre­ven­ti­vo el cual aún está en pro­ce­so y una vez que pase la cua­ren­te­na por el coro­na­vi­rus, al no refle­jar­se los pagos corres­pon­dien­tes a los acree­do­res, el juez podría inti­mar­la en los cin­co días hábi­les pos­te­rio­res a la reaper­tu­ra de las acti­vi­da­des a demos­trar sol­ven­cia y efec­tuar los pagos. «No vamos a tener la pla­ta para pagar y estoy hablan­do de cuo­tas muy ele­va­das, por lo tan­to, creo que el juez nos va a decre­tar la quie­bra», aler­tó el abo­ga­do.

En este con­tex­to, el vice­mi­nis­tro nacio­nal de Tra­ba­jo, Mar­ce­lo Bellot­ti, con­vo­có esta tar­de a una audien­cia a los dele­ga­dos del gre­mio y la empre­sa.

Las ART debe­rán cubrir los casos de coro­na­vi­rus de los tra­ba­ja­do­res excep­tua­dos de la cua­ren­te­na total

El Gobierno resol­vió que el Covid-19 será con­si­de­ra­do «pre­sun­ti­va­men­te» una enfer­me­dad pro­fe­sio­nal. El decre­to bus­ca pro­te­ger a las per­so­nas que con­ti­núan desem­pe­ñan­do sus tareas en el medio del ais­la­mien­to social13/​04/​2020 17:34:00

El Gobierno esta­ble­ce­rá a tra­vés de un DNU que será publi­ca­do en las pró­xi­mas horas que las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos de Tra­ba­jo (ART) debe­rán con­si­de­rar «pre­sun­ti­va­men­te» al coro­na­vi­rus como una «enfer­me­dad de carác­ter pro­fe­sio­nal» y no podrán recha­zar la cober­tu­ra a los tra­ba­ja­do­res excep­tua­dos que la hayan con­traí­do en el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria.

Para el dere­cho labo­ral, se con­si­de­ran enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les a las que son pro­duc­to del tra­ba­jo, y estas están enu­me­ra­das en un lis­ta­do según la rama de la acti­vi­dad y sus fac­to­res de ries­go. En ese sen­ti­do, una ART está obli­ga­da a cubrir úni­ca­men­te las enfer­me­da­des que están lis­ta­das.

En el caso del Coro­na­vi­rus, al ser una enfer­me­dad nue­va, toda­vía no se encuen­tra en nin­guno de los lis­ta­dos de enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les, y por esta razón podrían gene­rar­se con­tro­ver­sias a la hora de defi­nir si una ART debe o no cubrir el tra­ta­mien­to. Por eso, el Gobierno deci­dió inver­tir la lógi­ca y con­si­de­rar pre­sun­ti­va­men­te que los tra­ba­ja­do­res excep­tua­dos la con­tra­je­ron al desem­pe­ñar sus tareas.

A par­tir de la imple­men­ta­ción de este decre­to, las ART ten­drán que adop­tar los recau­dos nece­sa­rios para que, al tomar cono­ci­mien­to de la denun­cia del con­ta­gio ‑acom­pa­ña­da del corres­pon­dien­te diag­nós­ti­co con­fir­ma­do emi­ti­do por enti­dad debi­da­men­te autorizada‑, «la tra­ba­ja­do­ra o el tra­ba­ja­dor dam­ni­fi­ca­do reci­ba, en for­ma inme­dia­ta, las pres­ta­cio­nes corres­pon­dien­tes». En defi­ni­ti­va, no podrán recha­zar la cober­tu­ra mien­tras se resuel­ve la cues­tión.

Según acla­ra el tex­to, la deter­mi­na­ción defi­ni­ti­va del carác­ter «pro­fe­sio­nal» de la enfer­me­dad que­da­rá, en cada caso par­ti­cu­lar, a car­go de la Comi­sión Médi­ca Cen­tral que esta­ble­ce­rá si efec­ti­va­men­te exis­tió un rela­ción de «cau­sa­li­dad direc­ta».

Aun­que tam­bién acla­ra que la Comi­sión Médi­ca Cen­tral podrá inver­tir la car­ga de la prue­ba de la rela­ción de cau­sa­li­dad en favor del tra­ba­ja­dor si se cons­ta­ta la exis­ten­cia de un «núme­ro rele­van­te» de infec­ta­dos en una acti­vi­dad o en un esta­ble­ci­mien­to deter­mi­na­do. Es decir, serán las ART las que debe­rán pro­bar que el tra­ba­ja­dor se infec­tó en otro con­tex­to para no tener que cubrir un tra­ta­mien­to.

En el caso del per­so­nal de salud, el decre­to va un poco más allá y plan­tea que exis­te una «rela­ción de cau­sa­li­dad direc­ta e inme­dia­ta» sal­vo que se demues­tre lo con­tra­rio. A su vez, acla­ra que esta pre­sun­ción se exten­de­rá has­ta los 60 días pos­te­rio­res a la fina­li­za­ción de la emer­gen­cia públi­ca.

Por últi­mo, se esta­ble­ce que has­ta 60 días des­pués de fina­li­za­do el ais­la­mien­to social el finan­cia­mien­to de la cober­tu­ra «será impu­tado un 100% al Fon­do Fidu­cia­rio de Enfer­me­da­des Pro­fe­sio­na­les, que fue crea­do por decre­to para que las ART cuen­ten con la cober­tu­ra nece­sa­ria para tra­tar enfer­me­da­des no lis­ta­das.

En su expo­si­ción ante el Con­gre­so, el minis­tro de Tra­ba­jo Clau­dio Moro­ni con­fir­mó este lunes por la tar­de que «amplia­rá la cober­tu­ra de la Ley de Ries­gos del Tra­ba­jo para la enfer­me­dad del coro­na­vi­rus».

Pig­na­ne­lli pro­mue­ve el mode­lo SMATA de sus­pen­sio­nes con sala­rios recor­ta­dos para evi­tar des­pi­dos

Pig­na­ne­lli dijo que esta sema­na empe­za­rá las con­ver­sa­cio­nes con los repre­sen­tan­tes de la Aso­cia­ción de Fabri­can­tes de Auto­mo­to­res (ADEFA) que nuclea a todas las fábri­cas de auto­mó­vi­les que ope­ran en la Argen­ti­na para lle­gar a un acuer­do global.13/04/2020 16:07:00

El secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to de Mecá­ni­cos (SMATA), Ricar­do Pig­na­ne­lli, ase­gu­ró que los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor podrían sufrir una reduc­ción del 10% a par­tir de abril y mien­tras dure la cua­ren­te­na que man­tie­ne para­li­za­da a esta acti­vi­dad.

El sin­di­ca­lis­ta dijo que has­ta el momen­to el Gobierno excep­tuó de la cua­ren­te­na a los talle­res mecá­ni­cos y aho­ra las fábri­cas están arma­do pro­to­co­los para el día en el que haya que arran­car, para tras­la­dar a la gen­te y para tra­ba­jar en un turno.

No obs­tan­te, Pig­na­ne­lli acla­ró que en la acti­vi­dad todo depen­de­rá de cuán­do se levan­te la cua­ren­te­na.

«Los suel­dos de mar­zo se arre­gla­ron casi en un 90% de acuer­do al decre­to pre­si­den­cial. Lo que tene­mos que hacer esta sema­na es tra­tar de arre­glar los suel­dos de abril. Ya cal­cu­la­mos noso­tros que vamos a tener que comen­zar a con­ver­sar», dijo.

El líder sin­di­cal de SMATA dijo que por lo gene­ral cuan­do el sec­tor pac­ta licen­cia­mien­tos lo hace con uno 70% u 80% del suel­do bru­to, por lo que «la caí­da pue­de ser de un 10% del sala­rio neto (de bol­si­llo)».

«Eso cubre la eco­no­mía de la gen­te. Eso es lo que tene­mos que inten­tar hacer», indi­có Pig­na­ne­lli en decla­ra­cio­nes a la radio Futu­rock y negó que al menos has­ta el momen­to se hayan regis­tra­do des­pi­dos.

Pre­ca­ri­za­ción has­ta en cua­ren­te­na

Coto no para de ocul­tar casos de coro­na­vi­rus

Se con­fir­man 3 nue­vos casos de Covid-19 con­ta­gia­dos en la sucur­sal de Coto French en don­de ya lle­gan a 5 los casos. La empre­sa de Alfre­do Coto no da nin­gu­na res­pues­ta.

En día de ayer, se con­fir­mó el quin­to con­ta­gia­do de Covid-19 que tie­ne la Sucur­sal Coto French, ubi­ca­da en el barrio por­te­ño de Reco­le­ta entre las calles French y Puey­rre­dón.

Los nue­vos con­ta­gios se agre­gan a la lis­ta de casos posi­ti­vos en la Sucur­sal de Once y siguien­do en el rubro a los de Carre­four que tie­ne 2 nue­vos casos, uno en la Sucur­sal de Pilar GBA y el otro en Capi­tal Fede­ral.

El sec­tor tra­ba­ja­dor de los super­mer­ca­dos entra en la zona que más se ve afec­ta­da por su gra­do de con­ta­gio, ya que todo el tiem­po reci­be a la aglo­me­ra­ción de gen­te y por lo tan­to, los cui­da­dos, medi­das y pro­to­co­los deben ser más exhaus­ti­vos.

En este mar­co la Fis­ca­lía N°8 del M.P.F a ins­tan­cias de una denun­cia del Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio Sec­cio­nal Capi­tal, inves­ti­ga posi­bles incum­pli­mien­tos de Alfre­do Coto en su Deber de Segu­ri­dad (Art.75 LCT) y de los Art. 202 y 203 del C.P.

En diá­lo­go exclu­si­vo con el pro­gra­ma de radio Cró­ni­ca Anun­cia­da, que se emi­te por FM Futu­rock, Rocío, la novia de uno de los con­ta­gia­dos en el Coto French, afir­mó: «Cris­tian se con­tra­jo coro­na­vi­rus tra­ba­jan­do en el super­mer­ca­do, otro com­pa­ñe­ro de él tam­bién se había con­ta­gia­do», y remar­có: «Nos cos­tó muchí­si­mo que alguien ven­ga a hacer­le el estu­dio de coro­na­vi­rus por­que la empre­sa nun­ca infor­mó que Cris­tián había esta­do en con­tac­to con casos posi­ti­vos».

Ade­más, «La sucur­sal cerró solo por un rato y des­pués vol­vió a abrir ̈, según ase­gu­ró en Cró­ni­ca Anun­cia­da, Rocío. Una vez más la espe­cu­la­ción nue­va­men­te de las empre­sas y el desin­te­rés por com­ple­to fren­te a la pan­de­mia que atra­vie­sa no solo el país sino el mun­do ente­ro que­da en evi­den­cia, así como tam­bién la pre­ca­ri­za­ción labo­ral que Coto rea­li­za para sus tra­ba­ja­do­res.

Rocío tam­bién hizo refe­ren­cia sobre un posi­ble des­pi­do por par­te de la empre­sa. ̈»Ya sabe­mos que a Cris­tian es muy pro­ba­ble que maña­na lo echen pero no pode­mos dejar de denun­ciar que esto está pasan­do por­que no que­re­mos que nues­tros fami­lia­res ni los clien­tes del barrio se con­ta­gien»

Deli­very fatal: Murió otro repar­ti­dor de Pedi­dos Ya en Rosa­rio

En medio de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, un joven repar­ti­dor de Pedi­dos Ya, de nacio­na­li­dad hai­tia­na y 23 años de edad, per­dió la vida al ser arro­lla­do por un colec­ti­vo este vier­nes por la noche, en la ciu­dad de Rosa­rio.

Ya soy nume­ro­sos los casos de gra­ves acci­den­tes, varios con resul­ta­dos fata­les, que invo­lu­cran a tra­ba­ja­do­res de pla­ta­for­mas en nues­tro país y en el mun­do. Las empre­sas, sin embar­go, no reco­no­cen nin­gu­na rela­ción de depen­den­cia ni res­pon­sa­bi­li­dad para con este tipo de situa­cio­nes de sus repar­ti­do­res, que con­ti­núan desa­rro­llan­do sus tareas en un con­tex­to de fuer­te pre­ca­ri­za­ción labo­ral.

La víc­ti­ma de este fin de sema­na fue Emma Rio­sen­daulv Jonc­ka, quien tam­bién se encon­tra­ba estu­dian­do en la Uni­ver­si­dad de Rosa­rio. El acci­den­te fatal se pro­du­jo en la inter­sec­ción de las calles Fran­cia y Cerri­to, alre­de­dor de las 22 del día vier­nes, cuan­do el colec­ti­vo impac­tó la moto con la que cir­cu­la­ba el repar­ti­dor, que murió en el mis­mo lugar del hecho por un trau­ma­tis­mo de crá­neo gra­ve.

Inme­dia­ta­men­te tomó inter­ven­ción en la cau­sa la Uni­dad de Homi­ci­dios Cul­po­sos de la ciu­dad de Rosa­rio, que soli­ci­tó la inter­ven­ción de Gabi­ne­te Acci­den­to­ló­gi­co para rele­var ras­tros y rea­li­zar dis­tin­tas peri­cias del lugar del acci­den­te. El con­duc­tor del colec­ti­vo, de 42 años, cuyo nom­bre no tras­cen­dió, que­dó demo­ra­do has­ta con­cluir con los exá­me­nes de rigor y lue­go fue libe­ra­do por no con­tar con ante­de­cen­tes pena­les.

Lue­go del hecho, el con­ce­jal pero­nis­ta y docen­te de la Uni­ver­si­dad de Rosa­rio Eduar­do Tonio­li car­gó dura­men­te con­tra estas empre­sas des­de sus redes socia­les denun­cian­do que “la acti­vi­dad de cade­te­ría ya está regu­la­da, pero hay al menos tres empre­sas mul­ti­na­cio­na­les pira­tas en Rosa­rio que no están habi­li­ta­das” (en refe­ren­cia a Rap­pi, Glo­vo y Pedi­dos­Ya) que “some­ten a sus tra­ba­ja­do­res a un régi­men escla­vi­zan­te con la coar­ta­da de la ‘eco­no­mía cola­bo­ra­ti­va’”.

Lue­go con­clu­yó, dan­do cuen­ta tam­bién de los recla­mos de la comu­ni­dad hai­tia­na de la ciu­dad: “Ano­che murió atro­pe­lla­do un tra­ba­ja­dor de @pedidosya. Debía lle­gar rápi­do para sumar pun­tos en la app de la mul­ti­na­cio­nal. Algu­nos dicen que no hay rela­ción de depen­den­cia, que se tra­ta de pla­ta­for­mas cola­bo­ra­ti­vas que rela­cio­nan ‘pres­ta­do­res libres’ con usua­rios. Dege­ne­ra­dos”.

San­ta Fe: Se le cor­ta­rá la ener­gía a la empre­sa que no res­pe­te los pro­to­co­los sani­ta­rios

Duran­te la pre­sen­ta­ción del últi­mo repor­te epi­de­mio­ló­gi­co de la pro­vin­cia de San­ta Fe, el gober­na­dor Omar Perot­ti rati­fi­có que “el ais­la­mien­to no es una soli­ci­tud, sigue sien­do una obli­ga­ción”, sub­ra­yan­do la impor­tan­cia de cum­plir con la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria exten­di­da por el Gobierno nacio­nal has­ta el pró­xi­mo 26 de abril.

Perot­ti con­fir­mó: “Vamos a seguir con el ais­la­mien­to como ha plan­tea­do el pre­si­den­te de la nación has­ta el 26 de abril con algu­nas acti­vi­da­des iden­ti­fi­ca­das como esen­cia­les, que se han suma­do a las que con­ti­núan con excep­ción”. Estas acti­vi­da­des ten­drán que pre­sen­tar una decla­ra­ción jura­da ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia, don­de se deta­lle qué medi­das han toma­do tan­to de ais­la­mien­to como de salu­bri­dad y capa­ci­ta­ción de sus tra­ba­ja­do­res, acor­de a los Pro­to­co­los de Segu­ri­dad e Higie­ne fija­dos por los minis­te­rios de Salud, Pro­duc­ción, Cien­cia y Tec­no­lo­gía y de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia.

Tra­ba­jo esta­ble­ció que las casas de comi­da

rápi­da no deben des­con­tar el pre­sen­tis­mo

“Pero esen­cial­men­te que­re­mos que sepan que deben tomar la fie­bre al ingre­so de cada uno de los tra­ba­ja­do­res y que estos debe­rán tam­bién pre­sen­tar una decla­ra­ción jura­da de su esta­do de salud, don­de harán cons­ta­tar (entre otros aspec­tos) que no han teni­do epi­so­dios de fie­bre, ni ellos ni sus fami­lias ni nin­guno de sus coha­bi­tan­tes”, aña­dió Perot­ti.

En rela­ción con los pro­ce­di­mien­tos de veri­fi­ca­ción de cum­pli­mien­to de los pro­to­co­los, deta­lló: “Se van a hacer los con­tro­les con los muni­ci­pios y comu­nas que han sido habi­li­ta­dos para ayu­dar­nos en esa tarea. Si alguien ha habi­li­ta­do su esta­ble­ci­mien­to sin haber pre­sen­ta­do la decla­ra­ción jura­da, vamos pro­ce­der a inte­rrum­pir el sumi­nis­tro eléc­tri­co del esta­ble­ci­mien­to que esté fun­cio­nan­do sin auto­ri­za­ción”. “Esto lo hace­mos por­que esa acti­vi­dad, sin auto­ri­za­ción y sin res­guar­do de los pro­to­co­los sani­ta­rios, pue­de estar gene­ran­do algu­na acción de trans­mi­sión”, con­clu­yó.

Perot­ti tam­bién des­ta­có los con­tro­les que lle­van ade­lan­te las fuer­zas de segu­ri­dad en toda la pro­vin­cia: “Segui­re­mos fir­mes con los con­tro­les por­que lamen­ta­ble­men­te lle­va­mos más de 12.748 aprehen­sio­nes en toda la pro­vin­cia, y solo en el día de hoy casi 600 dete­ni­dos. Vamos a seguir sien­do exhaus­ti­vos”. En rela­ción con la pena que pue­de corres­pon­der por una vio­la­ción no jus­ti­fi­ca­da del ais­la­mien­to, remar­có que “no es una sim­ple ano­ta­ción, va a gene­rar incon­ve­nien­tes”. En ese sen­ti­do con­fir­mó que se defi­nió que una san­ción en este sen­ti­do se trans­for­me en un “impe­di­men­to para en un futu­ro ingre­sar a un lugar en la admi­nis­tra­ción públi­ca”. “Aquel que no cum­ple con el ais­la­mien­to ten­drá con­se­cuen­cias y des­de el Esta­do esta es una de las medi­das que pode­mos tomar”, insis­tió.

Para ter­mi­nar, el gober­na­dor valo­ró la entre­ga de otra tan­da de res­pi­ra­do­res por par­te del Gobierno Nacio­nal: “Esto nos posi­bi­li­ta haber incre­men­ta­do más del 25 por cien­to de nues­tra capa­ci­dad publi­ca des­de el ini­cio de las accio­nes”.

“La vida de los san­ta­fe­si­nos, el cui­da­do de su salud y el cui­da­do de la eco­no­mía nos intere­sa, pero en ese orden. Que­re­mos cui­dar los resul­ta­dos que has­ta aquí veni­mos obte­nien­do. No hemos gana­do nada toda­vía, toda­vía no hemos enfren­ta­do los momen­tos más duros. Esto requie­re del com­pro­mi­so de cada uno, que con­ti­nue­mos con el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio siguien­do las indi­ca­cio­nes que el pre­si­den­te ha defi­ni­do y que cada uno de los gober­na­do­res res­pal­da­mos”, con­clu­yó.

Dra­má­ti­ca situa­ción | Arte­sa­nos sal­te­ños piden ali­men­tos para sus fami­lias

Las orga­ni­za­cio­nes de Pun­to Arte­sa­nal, Feria Pla­za Güe­mes, Feria Ameg­hino, Feria Bal­car­ce, Aso­cia­ción Arte­sa­nos de la Esta­ción, Aso­cia­ción Cafa­ya­te Arte­sa­nal difun­die­ron el deses­pe­ra­do pedi­do.

“Sal­ta es una de las pro­vin­cias con mayor con­cen­tra­ción de arte­sa­nos del país, la gran mayo­ría tene­mos como úni­co sus­ten­to los ingre­sos por la ven­ta de nues­tros pro­duc­tos”. Así comien­za el par­te sus­crip­to por esas orga­ni­za­cio­nes en el día de hoy.

Allí acla­ran que se pre­vé que la acti­vi­dad turís­ti­ca será de las últi­mas en recu­pe­rar­se y que sus ingre­sos depen­den casi en su tota­li­dad del turis­mo nacio­nal e inter­na­cio­nal. “Esta situa­ción hace nece­sa­rio que sea­mos inclui­dos de mane­ra inme­dia­ta y que se pre­vea un plan de con­tin­gen­cia para los meses pos­te­rio­res a la pan­de­mia. Es gra­ve la situa­ción en la que nos encon­tra­mos sien­do cons­cien­tes que la mis­ma es la reali­dad del sec­tor en todo el país; razón por la cual vemos con gran preo­cu­pa­ción que las polí­ti­cas públi­cas, por dis­tin­tas razo­nes, no están lle­gan­do de mane­ra ade­cua­da a nues­tro sec­tor”.

Tras acla­rar que el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) fue fes­te­ja­do por el sec­tor en su momen­to, aun­que lue­go fue dene­ga­do a muchos arte­sa­nos y que en su gran mayo­ría las soli­ci­tu­des se encuen­tran toda­vía en eva­lua­ción. Ante ello, soli­ci­ta­ron de mane­ra urgen­te: 1) Ali­men­tos para los arte­sa­nos y su fami­lia; 2) Sub­si­dios para cubrir gas­tos corrien­tes y ser­vi­cios; 3) Sub­si­dios para la reac­ti­va­ción de la pro­duc­ción.

Insó­li­ta medi­da: en Sal­ta des­con­ta­rán suel­do a esta­ta­les para ayu­dar a pri­va­dos

El gober­na­dor de Sal­ta, Gus­ta­vo Sáenz, infor­mó que les des­con­ta­rá un 15% de los suel­dos a los emplea­dos públi­cos para crear un fon­do de ayu­dar a los peque­ños empren­de­do­res y comer­cian­tes más per­ju­di­ca­dos por la cua­ren­te­na.

Así en la pro­vin­cia nor­te­ña, se deci­dió avan­zar con una medi­da iné­di­ta para ali­viar la difí­cil situa­ción que atra­vie­sa el sec­tor pri­va­do en su pro­vin­cia como con­se­cuen­cia de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por el coro­na­vi­rus, que fue pro­rro­ga­da por el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez has­ta el pró­xi­mo 26 de abril.

Cons­cien­te de que des­per­ta­rá un fuer­te deba­te el Sáenz en un men­sa­je que envió este domin­go al pue­blo sal­te­ño comu­ni­có que toma­rá un medi­da soli­da­ria: “baja­rá entre un 10% y un 15% los suel­dos de los emplea­dos públi­cos, con excep­ción de los que pres­tan ser­vi­cios en Salud y en Segu­ri­dad, para crear con ese dine­ro un fon­do de emer­gen­cia que ser­vi­rá para ayu­dar a peque­ños empren­de­do­res pri­va­dos”.

Pero eso no es todo. Tam­bién expli­có el gober­na­dor la moda­li­dad de la ayu­da, la que “será devuel­ta a los esta­ta­les sal­te­ños una vez que fina­li­ce la cri­sis sani­ta­ria por la pan­de­mia de Covid-19”.

Por tal moti­vo este mis­mo lunes envió un DNU a la Legis­la­tu­ra pro­vin­cial e indi­có que el obje­ti­vo es que el mes que vie­ne comien­ce la trans­fe­ren­cia a los peque­ños empren­de­do­res del dine­ro des­con­ta­do a los esta­ta­les para evi­tar quie­bras y des­pi­dos.

Fal­ta saber aho­ra, cuá­les serán los resul­ta­dos en la Legis­la­tu­ra y si habrá o no bue­nas reper­cu­sio­nes a nivel de otras juris­dic­cio­nes. Los des­ti­na­ta­rios en los que se pien­sa son “peque­ños empren­de­do­res que no pue­den acce­der a la ayu­da finan­cie­ra de $10.000 que otor­ga la Nación y que tam­po­co cali­fi­can para acce­der a cré­di­tos” y puso por ejem­plo a “pelo­te­ros, pelu­que­rías, peque­ños empren­di­mien­tos que tie­nen que pagar algún suel­do”.

En este sen­ti­do seña­ló tam­bién que la medi­da alcan­za a todos los fun­cio­na­rios que reci­bi­rán “des­cuen­tos de entre $10.000 y $25.000 por mes”, en un ges­to para ayu­dar a “muchos que hoy corren el ries­go de per­der el tra­ba­jo». El gober­na­dor pero­nis­ta que supo com­par­tir fór­mu­la con Ser­gio Mas­sa, ya había anti­ci­pa­do días atrás que su sala­rio sería com­ple­ta­men­te dona­do para tal fin.

Las pro­fe­sio­nes en ries­go ante la exten­sión del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio

Dis­tin­tas pro­fe­sio­nes se ven seria­men­te en ries­go ante la exten­sión del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio y pre­ven­ti­vo por el el coro­na­vi­rus. Una es la odon­to­lo­gía, cuyos pro­fe­sio­na­les no pue­den ejer­cer fun­cio­nes y ya le piden a Alber­to Fer­nán­dez vol­ver a fun­cio­nes, con los recau­dos sani­ta­rios per­ti­nen­tes.

Des­de la Con­fe­de­ra­ción Odon­to­ló­gi­ca de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (CORA) indi­ca­ron que «la situa­ción eco­nó­mi­ca y finan­cie­ra de los con­sul­to­rios se encuen­tra en esta­do crí­ti­co, los odon­tó­lo­gos no hemos sido bene­fi­cia­dos con nin­gu­na medi­da, ni eco­nó­mi­ca ni impo­si­ti­va que podría haber ser­vi­do para mori­ge­rar esta situa­ción acu­cian­te».

«En esta fase de la pan­de­mia en don­de nos encon­tra­mos y tenien­do en cuen­ta el cum­pli­mien­to efec­ti­vo y demos­tra­ble por par­te de todos los odon­tó­lo­gos del país, es que con­si­de­ra­mos que debe­ría­mos estar en la nue­va lis­ta de excep­tua­dos. La odon­to­lo­gía ade­más de ser una pro­fe­sión de la salud, es uno de los tra­ba­jos que se encuen­tran mejor pre­pa­ra­dos para afron­tar esta nue­va eta­pa a la que nos enfren­ta­mos como socie­dad», aña­die­ron.

Otras tra­ba­ja­do­res que ven sus ingre­sos dis­mi­nui­dos ante la pan­de­mia son todos aque­llos dedi­ca­dos a la cons­truc­ción, hoy para­li­za­da y con des­pi­dos, como suce­dió en el caso de Techint. Tam­bién corren ries­gos las fuen­tes labo­ra­les de indus­trias del taba­co en Sal­ta, Misio­nes y Jujuy o de las bode­gas en Men­do­za, acti­vi­da­des que no son con­si­de­ra­das esen­cia­les.

Otra acti­vi­dad heri­da es la rela­cio­na­da al turis­mo y los hom­bres y muje­res de las pro­vin­cias del sur dedi­ca­dos al área, guías, per­so­nal de hote­le­ría, sien­ten la fal­ta de ingre­sos. Por aho­ra, los gober­na­do­res de pro­vin­cias como Chu­but, Río Negro y Neu­quén con­fían en con­ti­nuar con la estric­ta cua­ren­te­na.

Por otro lado, en Tie­rra del Fue­go, una pro­vin­cia que depen­de del turis­mo y de la acti­vi­dad fabril, la cua­ren­te­na empe­zó antes que en Nación y la deci­sión es seguir, por­que hay un alto temor de que colap­se el sis­te­ma sani­ta­rio, que es aco­ta­do. Pero des­de la Aso­cia­ción de Fábri­cas Argen­ti­nas Ter­mi­na­les de Elec­tró­ni­ca (Afar­te) ya indi­ca­ron que el pago de suel­dos se com­pli­ca­rá en las pró­xi­mas sema­nas.

Los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res de mar­zo, en un 70%, podrán ser cubier­tos pero no se tie­ne cer­te­za de que suce­de­rá con el 30% res­tan­te, algo que con­fir­mó el pre­si­den­te de Afar­te, Fede­ri­co Helle­me­yer. El titu­lar, ade­más, pidió sen­tar­se en una mesa con sin­di­ca­tos para nego­ciar «una reduc­ción sala­rial has­ta que se res­ta­blez­ca la pro­duc­ción». Vale des­ta­car que las com­pa­ñías, ubi­ca­das en Tie­rra del Fue­go, hace más de tres sema­nas que están para­li­za­das por el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio.

Hote­le­ros avi­san que no pue­den pagar los sala­rios

La pre­si­den­te de la Fede­ra­ción Empre­sa­ria Hote­le­ra Gas­tro­nó­mi­ca de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (FEHGRA) Gra­cie­la Fresno, advir­tió hoy que el sec­tor no podrá pagar los sala­rios de su per­so­nal por­que tie­ne «cero ingre­sos», a raíz de las res­tric­cio­nes que se apli­ca­ron por la pandemia.13/04/2020 10:27:00

«Con res­pec­to a la hote­le­ría, vemos a 2020 como un año per­di­do. Tene­mos cero ingre­sos y no le pode­mos pagar a nues­tros emplea­dos», sos­tu­vo la diri­gen­te.

Y aña­dió: «si levan­tan la cua­ren­te­na, los esta­ble­ci­mien­tos hote­le­ros vamos a seguir en cri­sis, por­que la gen­te va a con­ti­nuar en páni­co has­ta que sal­ga a la luz una vacu­na».

Fresno comen­tó en radio Riva­da­via, que cuan­do cul­mi­ne la cua­ren­te­na «tam­po­co se va a acti­var fácil­men­te la acti­vi­dad en los res­tau­ran­tes. Esta­mos mucho más com­pli­ca­dos que el res­to. Por eso esta­mos recla­man­do medi­das urgen­tes».

A su cri­te­rio, «cuan­do toda esta situa­ción ter­mi­ne, hay que ver en qué gas­ta la gen­te. Y segu­ra­men­te no va a ser en via­jar o en ir a comer».

La direc­ti­va indi­có ade­más que «no pode­mos endeu­dar­nos para pagar suel­dos, por­que ya sabe­mos cuál es la sen­si­bi­li­dad de los ban­cos. Hoy, los ban­cos no están a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias».

«La solu­ción no es el cré­di­to, por­que eso nos va a lle­var a la quie­bra en el momen­to que haya que pagar ese prés­ta­mo», enfa­ti­zó.

Según datos difun­di­dos por FEHGRA duran­te el últi­mo fin de sema­na, en el país ope­ran unos 50 mil empre­sas hote­le­ras y gas­tro­nó­mi­cas.

La enti­dad empre­sa­ria cal­cu­ló que la acti­vi­dad cae­rá este año un 45% inter­anual, con el con­si­guien­te impac­to en la con­ti­nui­dad de muchas de las empre­sas.

Por su par­te, la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de la Media­na Empre­sa (CAME) esti­mó que las eco­no­mías regio­na­les deja­ron de recau­dar en Sema­na San­ta unos 14.800 millo­nes por la cua­ren­te­na, y aler­tó que la cade­na de pagos, en ese sec­tor, «está rota».

BUROCRACIA SINDICAL

Reapa­re­ció Barrio­nue­vo y fue para acep­tar bajas en los sala­rios gas­tro­nó­mi­cos

Con la excu­sa de los des­pi­dos, que no enfren­ta, el diri­gen­te gas­tro­nó­mi­co deja abier­ta la puer­ta para que las empre­sas bajen los sala­rios.

“No que­re­mos que nues­tra gen­te se sume al mun­do de los millo­nes de desocu­pa­dos”, se excu­só el diri­gen­te del gre­mio de gas­tro­nó­mi­cos y hote­le­ros. Y con esta excu­sa está eva­luan­do abrir nego­cia­cio­nes en vías a reba­jas sala­ria­les, dan­do por sen­ta­do que la cri­sis una vez más la tie­ne que pagar el pue­blo tra­ba­ja­dor.

En diá­lo­go con AM 750, comen­tó que tra­ba­ja con las cáma­ras empre­sa­rias de su sec­tor “para lle­gar a acuer­dos para que afron­ten una par­te de los suel­dos de abril y mayo”. A la vez, des­cri­bió como una situa­ción “apo­ca­líp­ti­ca” la de su acti­vi­dad, en la que están en peli­gro unas 500.000 fuen­tes de tra­ba­jo en la gas­tro­no­mía, la hote­le­ría y el turis­mo y en don­de el 75% de las empre­sas del sec­tor paga­ron los suel­dos de mar­zo, pero «no se sabe qué pasa­rá con los de abril». Y cla­ro si des­de el gre­mio no defen­die­ron a todos los des­pe­di­dos y sus­pen­di­dos que tuvo el sec­tor en el últi­mo tiem­po, es evi­den­te que no toma­rá medi­das para garan­ti­zar que todos los tra­ba­ja­do­res cobren lo que les corres­pon­de.

Para con­cluir, el titu­lar de la UTHGRA dijo “espe­ra­mos que el Gobierno le dé un poco de oxí­geno a esta acti­vi­dad gas­tro­nó­mi­ca, que segu­ra­men­te será la últi­ma en recu­pe­rar­se” en el mar­co de la cua­ren­te­na, comen­ta­rio pro­pio de un voce­ro de las patro­na­les gas­tro­nó­mi­cas más que de un repre­sen­tan­te de los tra­ba­ja­do­res.

Y agre­gó “lo esta­mos hablan­do con las cáma­ras del sec­tor para ver cómo pode­mos lle­gar a algún acuer­do toman­do como base los decre­tos que salie­ron y de los que toda­vía no se cono­ce la letra chi­ca, como el de los Repro. Los empre­sa­rios del sec­tor están espe­ran­do que se con­cre­te este lunes o mar­tes una audien­cia con el pre­si­den­te en la que le van a plan­tear cua­tro pun­tos” y ade­lan­tó su pedi­do al gobierno.

A las cla­ras, la preo­cu­pa­ción del diri­gen­te sin­di­cal es pro­te­ger a las empre­sas que ya comen­za­ron a decla­rar que tie­nen pro­ble­mas con los núme­ros la hora de abo­nar sala­rios.

No sor­pren­den estas decla­ra­cio­nes de Luis Barrio­nue­vo. Recor­da­mos que fue quien a fines del 2019, alar­deó con haber cola­bo­ra­do para garan­ti­zar la gober­na­bi­li­dad del gobierno de Cam­bie­mos, refi­rién­do­se a los ajus­tes que reali­zó Mau­ri­cio Macri y su cola­bo­ra­ción en per­mi­tien­do 60.000 des­pi­dos en el sec­tor.

Los empre­sa­rios del rubro gas­tro­nó­mi­co, vie­nen tenien­do ganan­cias millo­na­rias y aho­ra, a la pri­me­ra de cam­bio, no dudan en des­car­gar la cri­sis sobre sus tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras.

A pesar de que tan­to la legis­la­ción vigen­te como los decre­tos lo prohí­ben, las patro­na­les con com­pli­ci­dad de las buro­cra­cias hacen caso omi­so y come­ten todo tipo de atro­pe­llos.

La Con­ti­nen­tal paga la mitad de los sala­rios y ame­na­za con des­pi­dos

La cade­na de pani­fi­ca­dos recor­tó los sala­rios del mes de mar­zo. Hubo denun­cias por no res­pe­tar medi­das bási­cas de segu­ri­dad e higie­ne y por ame­na­zas al per­so­nal con no pagar los sala­rios y con despidos.13/04/2020 00:06:00

Los tra­ba­ja­do­res de la cade­na de piz­za y empa­na­das denun­cia­ron, median­te un comu­ni­ca­do que cir­cu­ló a tra­vés de las redes socia­les, que la empre­sa sigue incum­plien­do en cues­tio­nes lega­les. Aho­ra apli­có un recor­te sala­rial impre­vis­to al sala­rio de mar­zo, en algu­nos casos por la mitad y en otros por menos de la mitad.

Los tra­ba­ja­do­res venían de luchar por con­di­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne que la patro­nal no cum­ple.

Con­cre­ta­men­te exi­gían la entre­ga de la ropa, guan­tes, bar­bi­jos y medias de segu­ri­dad para el ser­vi­cio de deli­very, que es el sec­tor más expues­to al con­ta­gio.

El sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros ele­vó una pre­sen­ta­ción ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo para que «se inti­me a la Cáma­ra de Esta­ble­ci­mien­tos de Ser­vi­cios Rápi­dos y Expen­dio de Empa­re­da­dos y Afi­nes y a las empre­sas en con­flic­to a abo­nar el total de los habe­res.»

Pocos loca­les auto­ri­za­dos reabrie­ron sus puer­tas en la ciu­dad de Bue­nos Aires

Este lunes, talle­res mecá­ni­cos, gome­rías, casas de repues­tos y bici­cle­te­rías vol­vie­ron a abrir sus puer­tas tras ser excep­tua­dos del ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo.

Por Emma­nuel Dal­bes­sio

Esca­sa can­ti­dad de talle­res mecá­ni­cos, gome­rías, casas de repues­tos y bici­cle­te­rías reabrie­ron sus puer­tas en la ciu­dad de Bue­nos Aires para aten­der a per­so­nas excep­tua­das del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio decre­ta­do el pasa­do 19 de mar­zo, a pesar de la nue­va dis­po­si­ción del gobierno nacio­nal que habi­li­ta su aper­tu­ra des­de este lunes.

En un rele­va­mien­to rea­li­za­do por las prin­ci­pa­les ave­ni­das y calles de los barrios por­te­ños de Caba­lli­to, Alma­gro, Villa Cres­po y Par­que Cha­ca­bu­co, Télam veri­fi­có esta maña­na que aún per­ma­ne­cían cerra­dos muchos de los loca­les auto­ri­za­dos a reabrir sus puer­tas tras el anun­cio del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, el pasa­do vier­nes.

Tra­ba­ja­do­res de Latam Argen­ti­na·

Des­pués de las Pas­cuas #LATAM salió a pre­sio­nar a sus trabajadores/​as con men­sa­jes de Whatsapp y mails, dan­do por hecho una reduc­ción sala­rial.

BASTA DE APRIETES

#Noa­LaEx­tor­sion­de­LA­TAM

Coro­na­vi­rus: La CATT ava­ló el uso de bar­bi­jos en el trans­por­te públi­co

“En este tiem­po que con­ti­nua­mos con nues­tra obli­ga­ción hemos extre­ma­do los cui­da­dos para sos­te­ner­nos sanos y así poder con­ti­nuar trans­por­tan­do a los demás tra­ba­ja­do­res, los de la Salud, la Segu­ri­dad y los de otros sec­to­res con­si­de­ra­dos esen­cia­les”, men­cio­na­ron des­de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te

La Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT) que con­du­ce Juan Car­los Sch­mid res­pal­dó hoy la ini­cia­ti­va ofi­cial de que todos los usua­rios del trans­por­te públi­co deban uti­li­zar bar­bi­jo, como medi­da de pre­ven­ción fren­te al coro­na­vi­rus.

“Des­de que se decla­ró la pan­de­mia y lue­go des­de que se anun­ció el ini­cio de la cua­ren­te­na, los tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te no hemos deja­do nues­tros pues­tos de tra­ba­jo ni un solo día, inclu­so a sabien­das de que no solo nos expo­nía­mos noso­tros sino tam­bién a nues­tras fami­lias y, cla­ro, a los usua­rios.” sos­tu­vo el por­tua­rio Sch­mid, titu­lar de la cen­tral.

En tan­to Juan Pablo Brey (Aero­na­ve­gan­tes), Secre­ta­rio de Pren­sa de la CATT hizo refe­ren­cia a la pro­tec­ción espe­cial para el caso de los pasa­je­ros que regre­san a Argen­ti­na, en los vue­los de repa­tria­ción de Aero­lí­neas Argen­ti­nas.

“Para los pasa­je­ros que hoy están vol­vien­do de Qui­to, hemos con­se­gui­do que la aero­lí­nea les entre­gue a cada uno bar­bi­jos y guan­tes”, expre­só.

“En este tiem­po que con­ti­nua­mos con nues­tra obli­ga­ción hemos extre­ma­do los cui­da­dos para sos­te­ner­nos sanos y así poder con­ti­nuar trans­por­tan­do a los demás tra­ba­ja­do­res, los de la Salud, la Segu­ri­dad y los de otros sec­to­res con­si­de­ra­dos esen­cia­les. Es cla­ve que los usua­rios aho­ra acom­pa­ñen usan­do bar­bi­jos. Es cui­dar­nos entre todos”, remar­có el secre­ta­rio de la CATT.

“Los usua­rios deben usar bar­bi­jos o de otro modo no uti­li­zar los medios de trans­por­te y así no expo­ner a todos al mal que nos pue­de pro­vo­car el Coro­na­vi­rus. Todos debe­mos ser res­pon­sa­bles de nues­tros actos fren­te a la pan­de­mia”, con­clu­yó Brey des­de la cen­tral sin­di­ca

Tra­ba­ja­do­res de salud exi­gen a Larre­ta “sala­rios acor­des a las tareas exi­gi­das”

“Enfermo/​as y/​o muerto/​as no sólo sería­mos una fuen­te de con­ta­gio para la pobla­ción, sino que no le ser­vi­ría­mos a nin­gún pacien­te ni a nin­gún sis­te­ma de salud”, afir­ma­ron a tra­vés de una car­ta abier­ta de la Aso­cia­ción de Pro­fe­sio­na­les del Hos­pi­tal de Niños de Bue­nos Aires.

En una car­ta abier­ta las Aso­cia­cio­nes y Colec­ti­vos de tra­ba­ja­do­res de la salud en el mar­co de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, soli­ci­ta­ron al jefe de gobierno por­te­ño, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, y al minis­tro de Salud, Fer­nán Qui­rós, “sala­rios acor­des a las tareas exi­gi­das”, “asig­na­ción urgen­te de pre­su­pues­to ade­cua­do” y prin­ci­pal­men­te licen­cia para que no con­cu­rran a los hos­pi­ta­les los mayo­res de 60 años.

“Enfermo/​as y/​o muerto/​as no sólo sería­mos una fuen­te de con­ta­gio para la pobla­ción, sino que no le ser­vi­ría­mos a nin­gún pacien­te ni a nin­gún sis­te­ma de salud”, afir­ma­ron a tra­vés de una car­ta abier­ta de la Aso­cia­ción de Pro­fe­sio­na­les del Hos­pi­tal de Niños de Bue­nos Aires.

Para poder lle­var a dia­rio su acti­vi­dad, los tra­ba­ja­do­res de la salud soli­ci­ta­ron equi­pa­mien­to para cada tra­ba­ja­dor y capa­ci­ta­ción con­ti­nua para su uso, para el mane­jo de pacien­tes sos­pe­cho­sos y para la pues­ta en “prác­ti­ca de pro­to­co­los actua­les en la situa­ción de emer­gen­cia sani­ta­ria”, infor­mó Telam.

Ade­más exi­gie­ron licen­cia espe­cial inme­dia­ta sin eva­lua­ción para per­so­nal que “pade­ce enfer­me­da­des cró­ni­cas o inmu­no­su­pre­so­ras” y que for­ma par­te de los gru­pos de ries­go y tam­bién la “asig­na­ción urgen­te de pre­su­pues­to ade­cua­do para enfren­tar la situa­ción, pro­vi­sión de todos los insu­mos nece­sa­rios y el nom­bra­mien­to del per­so­nal fal­tan­te, con sala­rios acor­des a las tareas exi­gi­das”.

En esta mis­ma índo­le, pidie­ron una licen­cia espe­cial para tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res del hos­pi­tal a par­tir de los 60 años para que pue­dan “tra­ba­jar des­de sus casas”.

Tra­ba­ja­do­res golon­dri­na: “nos deja­ron aban­do­na­dos como los perros”

Hay quie­nes no tie­nen voz ni dere­chos en esta cua­ren­te­na. Tra­ba­ja­do­res golon­dri­na que son empu­ja­dos por decre­to a seguir tra­ba­jan­do pero en una situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad que es pre­exis­ten­te al esta­do de excep­ción de la epi­de­mia. Son desecha­bles y por eso, hoy, se encuen­tran vara­dos, dur­mien­do con sus fami­lias en una ter­mi­nal de ómni­bus. Son peo­nes que tra­ba­jan en negro y sin nin­gún regis­tro. Son el motor de la eco­no­mía pro­vin­cial. Lle­gan a Men­do­za para levan­tar la uva o por otras “chan­gas”. Pero nadie pien­sa en su regre­so. Por ANRed

La situa­ción es la mis­ma cada año: miles de tra­ba­ja­do­res via­jan jun­to a sus fami­lias para apro­ve­char unos meses de ven­di­mia y otras opor­tu­ni­da­des. Duer­men en gal­po­nes, car­pas, gaze­bos y cuan­do hay suer­te en algún cuar­ti­to. Col­cho­nes vie­jos, poco abri­go e higie­ne. “Cada año tra­ba­ja­mos en la mis­ma fin­ca y le deci­mos al due­ño que no pode­mos seguir dur­mien­do en ese gal­pón frió y lleno de ratas. A veces mejo­ran las cosas pero otras es lo mis­mo”, nos comen­ta­ba Pedro.

La cua­ren­te­na los aga­rró levan­tan­do la cose­cha de la uva pero el tra­ba­jo con­ti­nuó. Decre­ta­do como esen­cial, los empre­sa­rios no podían per­der la fru­ta y ven­der el vino, aun­que se escu­cha­ron voces cues­tio­nan­do si la bebi­da era “esen­cial” ante la ame­na­za de vida de los tra­ba­ja­do­res por el Covid-19. “Noso­tros no sabía­mos que pasa­ría esto. segui­mos tra­ba­jan­do . La cose­cha no fue bue­na, no hubo buen cli­ma. Cayó hela­da y pie­dra”. En las fin­cas la paga a los cose­che­ros es por tacho com­ple­to. Las jor­na­das labo­ra­les comien­zan cer­ca de las 6:30hs con un peque­ño res­pi­ro para almor­zar, en don­de las fami­lias hacen comi­das colec­ti­vas para aho­rrar­se un man­go. Lue­go, vuel­ven al viñe­do has­ta caer la tar­de. “Las maña­nas son muy frías, via­jar en el camión. No esta­mos acos­tum­bra­dos a este cli­ma, lo sufri­mos”, expli­ca­ba Pedro quien tam­bién con­ta­ba los pade­ci­mien­tos del frió duran­te la cose­cha “la uva te ensu­cia y te moja”.

Pero el esta­do excep­cio­nal que dejó la cua­ren­te­na alte­ró la ruti­na de tra­ba­jo. Al ter­mi­nar la cose­cha muchas las fami­lias no con­se­guían trans­por­te para vol­ver a sus casas en las pro­vin­cias del nor­te del país. “No hay asien­tos o no hay per­mi­sos, hay que espe­rar, nos decían por telé­fono”. Muchos aguan­ta­ron en las fin­cas algu­nos días, otros fue­ron pues­tos en la calle por los emplea­do­res y que­da­ron a la deri­va bus­can­do refu­gio en luga­res públi­cos. Pero todos, de a tan­das, fue­ron lle­gan­do a la ter­mi­nal de ómni­bus de la capi­tal men­do­ci­na. La poli­cía los auto­ri­zó dor­mir en el úni­co lugar dis­po­ni­ble, el piso. Unas 160 per­so­nas, fami­lias ente­ras con muchos niños, pasa­ron el frió sin nin­gu­na ayu­da del gobierno pro­vin­cial y sin noti­cias del gober­na­dor de Jujuy, Gerar­do Mora­les quien no auto­ri­za­ba el arri­bo de los micros a la pro­vin­cia.

Lau­ra Rodrí­guez es de la Red de Dere­chos Huma­nos de Men­do­za y jun­to con otras orga­ni­za­cio­nes socia­les, asis­ten, des­de hace días, a las fami­lias vara­das. “En Men­do­za, los tra­ba­ja­do­res rura­les siguen tra­ba­jan­do como si nada pasa­ra. Se les per­mi­tió tra­ba­jar para no per­der las cose­chas pero nadie se ocu­po de garan­ti­zar su regre­so”. Debe­ría haber una coor­di­na­ción entre los gobier­nos de Men­do­za, Jujuy y Nación para que los micros estén auto­ri­za­dos a via­jar con todas las medi­das de segu­ri­dad. Nada de esto fun­cio­nó y por ello toda la sema­na tuvi­mos a cien­tos de tra­ba­ja­do­res dur­mien­do en la ter­mi­nal”.

El jue­ves pasa­do un gru­po de tra­ba­ja­do­res rura­les y sus fami­lias se subie­ron a un micro ante la incer­ti­dum­bre de no poder via­jar, pero la poli­cía se pre­sen­tó y orde­nó des­alo­jar el ómni­bus que al pare­cer era “tru­cho” (algo común en el trans­por­te de obre­ros rura­les). Las fami­lias se nega­ron a bajar para evi­tar pasar la noche a la intem­pe­rie. Una joven emba­ra­za­da tuvo per­di­das y fue asis­ti­da por una ambu­lan­cia pero se negó a ser hos­pi­ta­li­za­da para apro­ve­char un via­je de vuel­ta a su casa

Pedro rela­tó los pade­ci­mien­tos que sufrió su gru­po: “lle­ga­mos el vier­nes pasa­do a la ter­mi­nal, a la tar­de. Pen­sá­ba­mos que esta­rían los micros pero nada. Solo salió un peque­ño gru­po que con­si­guió asien­tos. El sába­do era feria­do y no con­se­guía­mos nada para comer. Los pibes llo­ra­ban. Nadie del gobierno vino, nos deja­ron aban­do­na­dos como los perros”. Pedro y el gru­po que entre­vis­ta­mos agra­de­ció la soli­da­ri­dad de refe­ren­tes del Fren­te de Izquier­da de los Tra­ba­ja­do­res (FIT) y ami­gas de los Dere­chos Huma­nos ” quie­nes dona­ron 10 mil pesos para com­prar ali­men­tos” y a algu­nos “perio­dis­tas y a FM Roca que con­ta­ron lo que esta­ba pasan­do y lue­go nos ayu­da­ron” .

Lau­ra expli­có que las auto­ri­da­des no actua­ron ante la situa­ción que se esta­ba dan­do en la ter­mi­nal: “Cuan­do lle­ga­mos a la ter­mi­nal, nos encon­tra­mos con unas 150 per­so­nas que esta­ban aban­do­na­das. No tenían agua, no había comi­da. Había muchos niños y niñas y has­ta bebés. Nos cos­tó mucho que gen­te del gobierno nos atien­da, solo se acer­có alguien de turis­mo. Noso­tros les recla­má­ba­mos que, al menos, garan­ti­cen un lugar don­de dor­mir y comer. Soli­ci­ta­mos que habi­li­ten los hote­les a dis­po­si­ción para repa­tria­dos pero se nega­ron”.

El sába­do por la noche unos tres micros logra­ron par­tir hacia las pro­vin­cias de Sal­ta y Jujuy, en don­de por fin, el gobierno de Mora­les había orga­ni­za­do los esta­ble­ci­mien­tos don­de los peo­nes y sus fami­lias rea­li­za­rían la cua­ren­ta. Unos 26 tra­ba­ja­do­res no logra­ron embar­car y aún per­ma­ne­cen en un alber­gue cedi­do por la gober­na­ción.

Hoy, nue­va­men­te un gru­po de fami­lias vol­vie­ron a pasar la noche en la ter­mi­nal. Des­de la Red cre­ce la preo­cu­pa­ción por­que aler­tan que son cien­tos los obre­ros rura­les que per­ma­ne­cen tra­ba­jan­do en el cam­po y que “tar­de o tem­prano” bus­ca­rán trans­por­te para vol­ver a sus hoga­res. “Noso­tros pedi­mos a quie­nes son res­pon­sa­bles de esta situa­ción que se hagan car­go, empe­zan­do por el gobierno de Men­do­za. Esto se va a repe­tir sino coor­di­nan y dan res­pues­tas”.

Bono de Anses: el Gobierno con­fir­mó que 7,8 millo­nes de per­so­nas cobra­rán los $10.000

A par­tir del 21 de abril comen­za­rán a per­ci­bir la ayu­da extra quie­nes ten­gan cuen­ta ban­ca­ria; quie­nes no la ten­ga y cobren por otras vías, lo harán a par­tir del 6 de mayo

Los 7,8 millo­nes de per­so­nas que cobra­rán el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) más que dupli­can los 3,6 millo­nes que esti­mó el gobierno al anun­ciar la medi­da.

El Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) de $10.000 será cobra­do por 7,8 millo­nes de per­so­nas a par­tir del 21 de abril. El núme­ro se ubi­ca por enci­ma del doble de la esti­ma­ción ini­cial del Gobierno, que al lan­zar la medi­da esti­mó que sería cobra­do por 3,6 millo­nes de per­so­nas.

El IFE fue dise­ña­do para ali­viar la situa­ción eco­nó­mi­ca de aque­llas fami­lias en las que no exis­te nin­gún otro ingre­so, es decir, en que no hay ni asa­la­ria­dos for­ma­les, ni jubi­la­dos o pen­sio­na­dos, ni mono­tri­bu­tis­tas de las cate­go­rías C o más alta. La can­ti­dad de per­so­nas cono­ci­da hoy sur­ge lue­go de un cru­ce de datos de la Anses con otros orga­nis­mos esta­ta­les, como la Admi­nis­tra­ción Fede­ral de Ingre­sos Públi­cos (AFIP) o el minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Según infor­mó la Anses, la can­ti­dad de per­so­nas que se había ano­ta­do en la preins­crip­ción hecha por el orga­nis­mo pre­vi­sio­nal a tra­vés de su pági­na web había supe­ra­do los 11 millo­nes de per­so­nas. Tras el men­cio­na­do cru­ce de infor­ma­ción que depu­ró el lis­ta­do de aque­llos a quie­nes no le corres­pon­día el bene­fi­cio, el padrón se redu­jo a 7.854.316 millo­nes de per­so­nas.

El pago de los $10.000 comen­za­rá a efec­ti­vi­zar­se el pró­xi­mo 21 de abril para aque­llos que ten­gan una cuen­ta ban­ca­ria y el pró­xi­mo 6 de mayo para quie­nes no la ten­gan y cobren por vías alter­na­ti­vas, como las bille­te­ras elec­tró­ni­cas o los meca­nis­mos de extrac­ción de dine­ro en caje­ros sin tar­je­ta. Las per­so­nas que pre­fie­ran cobrar por otros medios de pago, podrán ele­gir­los a par­tir del jue­ves 16; la Anses brin­da­rá ins­truc­cio­nes al res­pec­to a tra­vés de su sitio web.

La dis­tri­bu­ción de los bene­fi­cia­rios por dis­tri­to es la siguien­te:

“Esta­mos pidien­do los datos de las cuen­tas ban­ca­rias para acre­di­tar este bene­fi­cio. A quie­nes no la ten­gan les vamos a dar dis­tin­tas alter­na­ti­vas para que pue­dan hacer­lo», seña­ló el titu­lar de la Anses, Ale­jan­dro Vano­li, al anun­ciar el resul­ta­do del cru­ce de infor­ma­ción.

“El IFE impli­ca un esfuer­zo muy gran­de para el esta­do nacio­nal, de casi 80.000 millo­nes de pesos, para paliar los efec­tos de esta cri­sis. Se tra­ta de hacer una polí­ti­ca anti­cí­cli­ca que com­pen­se la caí­da en la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca por esta cri­sis”, seña­ló Vano­li.

La Anses per­mi­te a quie­nes se hayan ins­crip­to hacer la veri­fi­ca­ción de la apro­ba­ción del trá­mi­te. Dicho pro­ce­so está orde­na­do por la ter­mi­na­ción del últi­mo dígi­to del DNI (hoy pue­den hacer­lo aque­llos cuyo DNI fina­li­za en 4 y 5). “Cabe acla­rar que quie­nes no pue­dan lle­gar a ano­tar­se con la CBU en esta pri­me­ra fase de ins­crip­ción (11 a 15 de abril) podrán hacer­lo en la fase de ins­crip­ción para los bene­fi­cia­rios no ban­ca­ri­za­dos”, seña­ló la Anses en un comu­ni­ca­do.

Asi­mis­mo, la Anses infor­mó que una vez ter­mi­na­do el pago del IFE a los soli­ci­tan­tes ya apro­ba­dos, el orga­nis­mo “abri­rá una ins­tan­cia para vol­ver a con­si­de­rar los casos que no fue­ron acep­ta­dos por haber­se pro­du­ci­do cam­bios no infor­ma­dos al orga­nis­mo en la situa­ción labo­ral o fami­liar de esas per­so­nas o, tam­bién, por fal­ta de datos.”

Vano­li deta­lló que a par­tir del 22 de abril se habi­li­ta­rá esa nue­va ins­tan­cia “para todos aque­llos que ten­gan que actua­li­zar datos que ten­gan algu­na nove­dad de tipo per­so­nal o socio eco­nó­mi­ca” que los ayu­de a cali­fi­car para el bene­fi­cio.

Este últi­mo caso refie­re a quie­nes hayan que­da­do des­em­plea­dos en las últi­mas sema­nas o aque­llas per­so­nas sepa­ra­das cuyo ex cón­yu­ge per­ci­be un sala­rio o una jubi­la­ción. En ese caso, el sis­te­ma las con­si­de­ró den­tro de un hogar que tie­ne un ingre­so y por eso las exclu­yó del IFE. Por ello, debe­rán infor­mar su nue­va situa­ción fami­liar.

El IFE había sido cobra­do en una pri­me­ra eta­pa por 2.389.764 per­so­nas, que son aque­llos bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo y la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Emba­ra­zo. En esos casos, no se requi­rió de ins­crip­ción algu­na, ya que los fon­dos se acre­di­ta­ron en las mis­mas cuen­tas en que se hace con esas ayu­das socia­les. El pago se reali­zó a par­tir del 3 de abril, día en que reabrie­ron las sucur­sa­les ban­ca­rias con gran­des aglo­me­ra­cio­nes de públi­co en ple­na cua­ren­te­na: quie­nes se acer­ca­ron para cobrar el IFE coin­ci­die­ron con quie­nes fue­ron a cobrar jubi­la­cio­nes.

En esta segun­da eta­pa se suma­ron 5.464.552 millo­nes de per­so­nas más en base al pro­ce­so de preins­cip­ción. El uni­ver­so que abar­ca­rá el bene­fi­cio inclu­ye mono­tri­bu­tis­tas de cate­go­rías A y B, des­em­plea­dos, per­so­nal domés­ti­co y tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía infor­mal.