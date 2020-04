Chile. INDH llama a Piñera a indultar: la situación en las cárceles es de extrema gravedad

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​2 de abril de 2020

Ante el recha­zo de la Cáma­ra de Dipu­tados del pro­yec­to que con­mu­ta­ba las con­de­nas por arres­tos domi­ci­lia­rios, el Direc­tor del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos, INDH, dijo que enten­día que los con­gre­sis­tas no pudie­ron ir a votar por encon­trar­se en cua­ren­te­na, pero advir­tió que ese pro­yec­to de ley hay que apro­bar­lo.

El Direc­tor del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos, Ser­gio Mic­co, mani­fes­tó que, lue­go de que la Cáma­ra de Dipu­tados recha­za­ra el pro­yec­to de indul­to con­mu­ta­ti­vo que per­mi­ti­ría a cer­ca 1.500 reos cum­plir el res­to de sus con­de­nas bajo arres­to domi­ci­lia­rio, aho­ra solo que­da que el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca reali­ce un indul­to que per­mi­ta imple­men­tar esta medi­da pre­ven­ti­va ante la emer­gen­cia sani­ta­ria por el coro­na­vi­rus.

“El Ins­ti­tu­to hace un lla­ma­do al Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, él ejer­ció un enor­me lide­raz­go en 2012, cuan­do el Con­gre­so Nacio­nal apro­bó su pro­yec­to de ley de indul­to gene­ral. ¿Por qué no aho­ra si las cir­cuns­tan­cias son infi­ni­ta­men­te más gra­ves?”, afir­mó Ser­gio Mic­co.

Recor­dó ade­más que en 2012 fue­ron “nue­ve mil per­so­nas inter­nas que salie­ron de la cár­cel y eso hoy pasa a ser vital”, pues per­mi­ti­ría que al menos los mayo­res de edad; muje­res emba­ra­za­das o que ten­gan un hijo o hija menor de dos años de edad tam­bién obtu­vie­ran este bene­fi­cio.

El direc­tor del INDH mani­fes­tó que en dicho bene­fi­cio debe­rían estar exclui­dos los pre­sos por crí­me­nes de lesa huma­ni­dad y otros deli­tos gra­ves, como femi­ci­dios. “Hay deli­tos que son de espe­cial gra­ve­dad que no pue­den ser indul­ta­dos. El prin­ci­pal alia­do para fre­nar el avan­ce del coro­na­vi­rus es la dis­tan­cia social. No pue­de ser que por­que no se pusie­ron de acuer­do (en el Con­gre­so) por bene­fi­ciar a 100 o 150 per­so­nas (de Pun­ta Peu­co), 1.500 per­so­nas que podrían salir hayan sido per­ju­di­ca­das. Hay legí­ti­mas dis­cre­pan­cias, pero es momen­to de pos­ter­gar­las por­que debe­mos estar uni­dos para evi­tar la pro­pa­ga­ción del Coro­na­vi­rus”, pre­ci­só.

Des­de los pri­me­ros años de crea­ción del INDH, las per­so­nas en cus­to­dia del Esta­do han sido de espe­cial preo­cu­pa­ción por el Ins­ti­tu­to. De ahí una serie de reco­men­da­cio­nes que han hecho nues­tros fun­cio­na­rios a la auto­ri­dad de turno. Y des­de hace dos sema­nas, en medio de la cri­sis del Coro­na­vi­rus, el INDH ha esta­do reco­rrien­do algu­nas cár­ce­les de la Región Metro­po­li­ta­na y en regio­nes, infor­mán­do­se de situa­cio­nes infra­hu­ma­na en que se encuen­tran los inter­nos.

“Como Ins­ti­tu­to apo­ya­mos ple­na­men­te el pro­yec­to de ley del Minis­te­rio de Jus­ti­cia y Dere­chos Huma­nos que favo­re­ce­ría a 1.500 que de la cár­cel pasa­rían que cum­plir arres­to domi­ci­lia­rio. Nos pare­ce una medi­da huma­ni­ta­ria y de salud públi­ca bási­ca que hay que apo­yar. Enten­de­mos que hay con­gre­sis­tas que no pudie­ron ir ayer a votar por encon­trar­se en cua­ren­te­na, pero ese pro­yec­to de ley hay que apro­bar­lo”, advir­tió el Direc­tor del INDH.

Mic­co dijo que la ini­cia­ti­va legal del indul­to “ha crea­do una expec­ta­ti­va muy gran­de entre los inter­nos y, por lo tan­to, si se recha­za va a crear mucha inquie­tud tan­to en los reclu­sos como en los gen­dar­mes”.

“Medios inter­na­cio­na­les, como el New York Times, han ade­lan­ta­do que los epi­cen­tros de con­ta­gio son los cen­tros peni­ten­cia­rios, y noso­tros tene­mos una cri­sis per­ma­nen­te de sobre­po­bla­ción y haci­na­mien­to que se va a trans­for­mar en una cri­sis sani­ta­ria, pero que ade­más se va a con­ver­tir en una cri­sis de segu­ri­dad públi­ca, que va a afec­tar a todos los chi­le­nos y chi­le­nas”, sen­ten­ció Mic­co.

El direc­tor de los minis­te­rios de Jus­ti­cia y Obras Públi­cas reite­ró su lla­ma­do a poten­ciar todas las medi­das de higie­ne y fis­ca­li­za­ción al inte­rior de las cár­ce­les para evi­tar una cri­sis sani­ta­ria en dichos recin­tos ante la pro­pa­ga­ción del Covid-19. Ade­más, pidió al Minis­te­rio de Hacien­da a com­prar más compu­tado­res para que así se reali­cen audien­cias que per­mi­tan libe­rar a per­so­nas cuyos pro­ce­sos están sien­do inves­ti­ga­dos. Y que, a tra­vés de otros compu­tado­res, los inter­nos ten­gan pue­dan tener video­con­fe­ren­cias con sus fami­lia­res.

“El Minis­te­rio de Salud Públi­ca debe refor­zar los equi­pos de salud, ayer en Puen­te Alto había solo una enfer­me­ra, Xime­na, una ver­da­de­ra heroí­na, y tres para­mé­di­cos, por lo que hay mucho que hacer en mate­ria de aten­ción de salud intra­car­ce­la­ria”, con­clu­yó el Direc­tor del INDH.

Poli­ti­ka*