Las personas sin identificación no optan a las pruebas de coronavirus – La otra Andalucía

Los hos­pi­ta­les liba­ne­ses han esta­do recha­zan­do a los indo­cu­men­ta­dos o esta­ble­cien­do pre­cios prohi­bi­ti­vos para las prue­bas de coro­na­vi­rus, lo que hace temer a muchos por su salud, según un infor­me de Al Jazee­ra. Los refu­gia­dos y los tra­ba­ja­do­res domés­ti­cos sin los docu­men­tos de iden­ti­fi­ca­ción correc­tos han sido recha­za­dos por los hos­pi­ta­les tan­to para las prue­bas como para el tra­ta­mien­to.

Al Jazee­ra aña­dió que el per­so­nal del Hos­pi­tal Uni­ver­si­ta­rio Rafic Hari­ri (RHUH) con­fir­mó que su polí­ti­ca es recha­zar a las per­so­nas indo­cu­men­ta­das siem­pre que no nece­si­ten aten­ción de emer­gen­cia. Según una fuen­te del hos­pi­tal, “debe­mos pro­por­cio­nar al esta­do el nom­bre de cual­quier per­so­na a la que haga­mos la prue­ba, para que si es posi­ti­va poda­mos infor­mar tan­to al esta­do como a la per­so­na”. No pode­mos hacer­lo sin un nom­bre”. Sin embar­go, la fuen­te aña­dió: “Para que que­de muy cla­ro, cual­quier per­so­na que acu­da a noso­tros en una situa­ción de emer­gen­cia y nece­si­te tra­ta­mien­to, se le dará tra­ta­mien­to, pero si no es un caso de emer­gen­cia no pode­mos”.

Algu­nas tra­ba­ja­do­ras domés­ti­cas migran­tes no pue­den pre­sen­tar docu­men­tos de iden­ti­fi­ca­ción por­que sus emplea­do­res les con­fis­can los pasa­por­tes cuan­do entran en el país. Esta prác­ti­ca for­ma par­te del sis­te­ma de patro­ci­nio de la migra­ción – “kafa­la”- que vin­cu­la la resi­den­cia legal con el empleo pero no con­ce­de a los tra­ba­ja­do­res cober­tu­ra sani­ta­ria.

A los que quie­ren hacer­se la prue­ba pero no nece­si­tan aten­ción de emer­gen­cia, se les dice que deben pagar has­ta 750.000 liras liba­ne­sas (apro­xi­ma­da­men­te 498 dóla­res) para cubrir el cos­to del pro­ce­di­mien­to. Este pre­cio no sólo es prohi­bi­ti­vo para los tra­ba­ja­do­res migran­tes, sino tam­bién para los casi 1,5 millo­nes de refu­gia­dos en el país y los miles de liba­ne­ses que viven mano a mano. Muchos de ellos están des­em­plea­dos como resul­ta­do del bro­te de coro­na­vi­rus, inclu­so antes de que miles de per­so­nas estu­vie­ran luchan­do para hacer fren­te al aumen­to del cos­to de la vida. El Ban­co Mun­dial ha adver­ti­do que la peor cri­sis eco­nó­mi­ca del Líbano des­de el final de la gue­rra civil en 1990 ame­na­za con empu­jar a más del 45% de la pobla­ción por deba­jo del umbral de pobre­za.

Los temo­res a que un bro­te de coro­na­vi­rus en los 12 cam­pa­men­tos de refu­gia­dos pales­ti­nos admi­nis­tra­dos por las Nacio­nes Uni­das en el país pudie­ra ser catas­tró­fi­co han aca­pa­ra­do los titu­la­res, y varios han dicho que una dis­tri­bu­ción de jabón y pro­duc­tos de higie­ne por par­te del ACNUR no es sufi­cien­te para com­ba­tir la pro­pa­ga­ción de la enfer­me­dad.

Según un infor­me de Al Ara­bi­ya, un gru­po de resi­den­tes del cam­pa­men­to Mar Elias de Bei­rut se ha encar­ga­do de la vigi­lan­cia comu­ni­ta­ria y ha for­ma­do un comi­té de emer­gen­cia de volun­ta­rios. El gru­po ha dis­tri­bui­do a los resi­den­tes pro­duc­tos de higie­ne, inclui­do un aero­sol desin­fec­tan­te. Otros miem­bros han vigi­la­do las entra­das del cam­pa­men­to y han disuel­to las reunio­nes en un esfuer­zo por adhe­rir­se al blo­queo nacio­nal.

Has­ta la fecha, el Minis­te­rio de Salud del Líbano ha comu­ni­ca­do 446 casos con­fir­ma­dos de infec­ción y 11 muer­tes por el virus.

