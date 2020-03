ABANDONA el lugar de trabajo – La otra Andalucía

Si obser­vas que tu salud pue­de estar en peli­gro en tu pues­to de tra­ba­jo: ABANDONA el lugar de tra­ba­jo.

Cama­ra­das, son innu­me­ra­bles las con­sul­tas que hemos aten­di­do en el día de hoy, 18 de mar­zo, a cua­tro días de la decla­ra­ción del Esta­do de Alar­ma en el Esta­do espa­ñol, por el temor a ser con­ta­gia­dos en nues­tros pues­tos de tra­ba­jo.

Este dere­cho se encuen­tra reco­gi­do en el artícu­lo 21,2 de la Ley de Pre­ven­ción de Ries­gos Labo­ra­les (Ley 31⁄ 1995 , de 8 de noviem­bre, de pre­ven­ción de Ries­gos Labo­ra­les), publi­ca­da en el Bole­tín Ofi­cial del Esta­do nº 269 de fecha 10/​11/​1995. En el mis­mo se esta­ble­ce lo siguien­te:

“De acuer­do con lo pre­vis­to en el apar­ta­do 1 del artícu­lo 14 de la pre­sen­te Ley, el tra­ba­ja­dor ten­drá dere­cho a inte­rrum­pir su acti­vi­dad y aban­do­nar el lugar de tra­ba­jo, en caso nece­sa­rio, cuan­do con­si­de­re que dicha acti­vi­dad entra­ña un ries­go gra­ve e inmi­nen­te para su vida o su salud“

Mien­tras que el apar­ta­do 1 del artícu­lo 14 al que se refie­re el ante­rior dice:

“Los tra­ba­ja­do­res tie­nen dere­cho a una pro­tec­ción efi­caz en mate­ria de segu­ri­dad y salud en el tra­ba­jo.

El cita­do dere­cho supo­ne la exis­ten­cia de un corre­la­ti­vo deber del empre­sa­rio de pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res fren­te a los ries­gos labo­ra­les”.

Este deber de pro­tec­ción cons­ti­tu­ye, igual­men­te, un deber de las Admi­nis­tra­cio­nes públi­cas res­pec­to del per­so­nal a su ser­vi­cio.

Los dere­chos de infor­ma­ción, con­sul­ta y par­ti­ci­pa­ción, for­ma­ción en mate­ria pre­ven­ti­va, para­li­za­ción de la acti­vi­dad en caso de ries­go gra­ve e inmi­nen­te y vigi­lan­cia de su esta­do de salud, en los tér­mi­nos pre­vis­tos en la pre­sen­te Ley, for­man par­te del dere­cho de los tra­ba­ja­do­res a una pro­tec­ción efi­caz en mate­ria de segu­ri­dad y salud en el tra­ba­jo.

Se tra­ta de una exi­gen­cia legal que recae sobre el empre­sa­rio con la fina­li­dad de GARANTIZAR la segu­ri­dad y salud de todos los tra­ba­ja­do­res, debien­do éste ADOPTAR LAS MEDIDAS y ACTUAR para pre­ve­nir cual­quier ries­go en la acti­vi­dad y sobre todo en situa­cio­nes como la actual de RIESGO GRAVE E INMINENTE”

Tam­po­co debe obviar­se el apar­ta­do 5, del men­cio­na­do artícu­lo 14 LPRL:

“El COSTE de las medi­das rela­ti­vas a la segu­ri­dad y salud en el tra­ba­jo no debe­rá recaer en modo alguno sobre los tra­ba­ja­do­res“

El artícu­lo 21.2 LPRL, per­mi­te al tra­ba­ja­dor aban­do­nar su pues­to de tra­ba­jo en caso nece­sa­rio, cuan­do CONSIDERE que dicha acti­vi­dad entra­ña un ries­go gra­ve e inmi­nen­te para su vida o su salud.

Tam­bién pude rea­li­zar­se la inte­rrup­ción del tra­ba­jo y el aban­dono del lugar de tra­ba­jo de for­ma colec­ti­va, a tra­vés de los comi­tés de empre­sa o los dele­ga­dos de pre­ven­ción, cuan­do los pri­me­ros no pue­dan ser reuni­dos de urgen­cia.

Nues­tra salud, nues­tra vida y la salud y vida de los nues­tros ha de ser lo pri­me­ro. Mien­tras dure el Esta­do de Alar­ma por el peli­gro al con­ta­gio del CORONAVIRUS y no ten­gas los EPI´s nece­sa­rios para tra­ba­jar en con­di­cio­nes de segu­ri­dad o las con­di­cio­nes para desa­rro­llar tu tra­ba­jo no sean segu­ras, no lo dudes, tu vida es lo pri­me­ro.

Para más infor­ma­ción sobre cómo pro­ce­der en estos casos, te pue­des poner en con­tac­to con nues­tra ase­so­ría labo­ral y jurí­di­ca a tra­vés de esta pági­na en la pes­ta­ña “con­tac­to” y nues­tro correo elec­tró­ni­co [email protected]​sindicatounitario.​net

SINDICATO UNITARIO.