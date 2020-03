La deman­da de que se esta­blez­ca una «Ren­ta Bási­ca Ciu­da­da­na» goza de una exten­di­da acep­ta­ción, no solo entre la izquier­da refor­mis­ta, sino tam­bién en algu­nos gru­pos mar­xis­tas, que la han incor­po­ra­do a sus pro­gra­mas. Es que para el sen­ti­do común la RBC sue­na «socia­lis­ta». Sin embar­go, en la tra­di­ción del socia­lis­mo revo­lu­cio­na­rio no se plan­tea­ba esa deman­da, sino el dere­cho y la obli­ga­ción de tra­ba­jar para todas las per­so­nas en capa­ci­dad y edad de hacer­lo. Lo cual venía a sig­ni­fi­car que en una socie­dad socia­lis­ta nadie debe­ría vivir a cos­ti­llas del tra­ba­jo de otros.

Ejem­plos toma­dos de la tra­di­ción socia­lis­ta

Uno de los obje­ti­vos que per­si­go con el blog es res­ca­tar tra­di­cio­nes del socia­lis­mo revo­lu­cio­na­rio que hoy están sofo­ca­das por tone­la­das de socia­lis­mo bur­gués refor­mis­ta. Es lo que ocu­rre con la obli­ga­ción de tra­ba­jar, una deman­da que ya figu­ra­ba en el Mani­fies­to Comu­nis­ta : el pun­to 8 del pro­gra­ma que debe­ría apli­car la cla­se obre­ra des­de el poder, dice: «Tra­ba­jo obli­ga­to­rio para todos, orga­ni­za­ción de ejér­ci­tos indus­tria­les, par­ti­cu­lar­men­te para la agri­cul­tu­ra».

En el mis­mo sen­ti­do, en su Crí­ti­ca del Pro­gra­ma de Got­ha , lue­go de cri­ti­car la afir­ma­ción de que el tra­ba­jo es la fuen­te de toda rique­za, Marx sos­tie­ne que, en cual­quier caso, la con­clu­sión que debe­ría figu­rar en el pro­gra­ma era que, «como el tra­ba­jo es la fuen­te de toda rique­za, nadie en la socie­dad pue­de adqui­rir rique­za que no sea pro­duc­to del tra­ba­jo. Si, por lo tan­to, no tra­ba­ja él mis­mo, es que vive del tra­ba­jo ajeno y adquie­re tam­bién su cul­tu­ra a cos­ta del tra­ba­jo de otros» (énfa­sis aña­di­do).

Más ade­lan­te cita la par­te del pro­gra­ma que afir­ma que «el fru­to ínte­gro del tra­ba­jo per­te­ne­ce por igual a todos los miem­bros de la socie­dad» y pre­gun­ta: «¿Todos los miem­bros de la socie­dad?» ¿Tam­bién los que no tra­ba­jan?» Por supues­to, Marx con­tem­pla­ba que la socie­dad debe­ría sos­te­ner a los inca­pa­ci­ta­dos para tra­ba­jar. Pero el cri­te­rio gene­ral era que todas las per­so­nas con capa­ci­dad de tra­ba­jar debían hacer­lo. Lo cual es con­sus­tan­cial a un modo de pro­duc­ción en que cada pro­duc­tor entre­ga a la socie­dad su cuo­ta indi­vi­dual de tra­ba­jo. Escri­be Marx: «[…] el tiem­po indi­vi­dual de tra­ba­jo de cada pro­duc­tor por sepa­ra­do es la par­te de la jor­na­da social de tra­ba­jo que él apor­ta, su par­ti­ci­pa­ción en ella. La socie­dad le entre­ga un bono con­sig­nan­do que ha ren­di­do tal o cual can­ti­dad de tra­ba­jo (des­pués de des­con­tar lo que ha tra­ba­ja­do para el fon­do común), y con este bono saca de los depó­si­tos socia­les de medios de con­su­mo la par­te equi­va­len­te a la can­ti­dad de tra­ba­jo que rin­dió. La mis­ma can­ti­dad de tra­ba­jo que ha dado a la socie­dad bajo una for­ma, la reci­be de esta bajo otra dis­tin­ta». O sea, no hay con­su­mo gra­tis. El tra­ba­ja­dor reci­be «la mis­ma can­ti­dad de tra­ba­jo que ha dado a la socie­dad» (rea­li­za­das las deduc­cio­nes corres­pon­dien­tes).

De la mis­ma mane­ra, en La gue­rra civil en Fran­cia plan­tea que la domi­na­ción polí­ti­ca de los obre­ros «es incom­pa­ti­ble con la per­pe­tua­ción de su escla­vi­tud social», y agre­ga: «Eman­ci­pa­do el tra­ba­jo, todo hom­bre se con­vier­te en tra­ba­ja­dor, y el tra­ba­jo pro­duc­ti­vo deja de ser un atri­bu­to de cla­se» (p. 236, énfa­sis aña­di­do). Remar­co: si el tra­ba­jo pro­duc­ti­vo «deja de ser un atri­bu­to de cla­se» –y la obli­ga­ción de tra­ba­jar para esto es esen­cial– se derrum­ba el sis­te­ma de explo­ta­ción basa­do en el tra­ba­jo asa­la­ria­do.

Por otra par­te, la idea de que todos, en una futu­ra socie­dad socia­lis­ta, ten­drán no solo dere­chos, sino tam­bién obli­ga­cio­nes, es afir­ma­da por Engels en sus «Obser­va­cio­nes al pro­gra­ma de Erfurt», de la social­de­mo­cra­cia ale­ma­na. Lue­go de seña­lar que la reivin­di­ca­ción fun­da­men­tal de los mar­xis­tas es la supre­sión de las cla­ses socia­les, pro­po­ne que en lugar de la for­mu­la­ción «por el dere­cho igual para todos», figu­ra­ra «por los dere­chos igua­les y los debe­res igua­les para todos». Agre­ga­ba: «Los debe­res igua­les son para noso­tros un com­ple­men­to impor­tan­te de los dere­chos igua­les demo­crá­ti­co-bur­gue­ses, que los pri­va de su sen­ti­do espe­cí­fi­ca­men­te bur­gués » (Engels, 1891; énfa­sis aña­di­do).

El mis­mo cri­te­rio encon­tra­mos en Teo­rías de la plus­va­lía , cuan­do Marx comen­ta un folle­to anó­ni­mo, «The Sour­ce and Remedy of the Natio­nal Difi­cul­ties» (publi­ca­do en 1821). En este se afir­ma­ba que «una nación es en ver­dad rica cuan­do solo se tra­ba­jan seis horas y no doce… La rique­za… es tiem­po dis­po­ni­ble y nada más» (Marx, 1975, p. 210, t. 3). Escri­be Marx: «Esto pue­de sig­ni­fi­car aho­ra: Si todos tie­nen que tra­ba­jar, si des­apa­re­ce la con­tra­dic­ción entre los que deben tra­ba­jar dema­sia­do y quie­nes son ocio­sos ‑y esto, de cual­quier modo, sería el resul­ta­do de que el capi­tal deja­se de exis­tir, de que el pro­duc­to deja­ra de pro­por­cio­nar un títu­lo de dere­cho al sobre­tra­ba­jo ajeno- y si ade­más, se tie­ne en cuen­ta el desa­rro­llo de las fuer­zas pro­duc­ti­vas engen­dra­das por el capi­ta­lis­mo, la socie­dad pro­du­ci­rá la nece­sa­ria abun­dan­cia en seis horas, [pro­du­ci­rá] más de lo que aho­ra hace en doce, y por aña­di­du­ra todos ten­drán seis horas de «tiem­po dis­po­ni­ble», es decir, ver­da­de­ra rique­za…» (ibid., p. 211). Y unas líneas más ade­lan­tes: «Si el capi­tal deja de exis­tir, los obre­ros tra­ba­ja­rán seis horas sola­men­te y los ocio­sos ten­drán que tra­ba­jar la mis­ma can­ti­dad de tiem­po» (ibid., énfa­sis aña­di­do).

De nue­vo, enfa­ti­zo: si todos tie­nen que tra­ba­jar, des­apa­re­ce la con­tra­dic­ción entre los que tie­nen que tra­ba­jar dema­sia­do y los ocio­sos, y esto solo pue­de ocu­rrir si la rela­ción capi­ta­lis­ta deja de exis­tir. Lo cual, a su vez, posi­bi­li­ta­rá modi­fi­car radi­cal­men­te el carác­ter alie­nan­te y embru­te­ce­dor del tra­ba­jo bajo rela­ción asa­la­ria­da, y abrir una pers­pec­ti­va de rea­li­za­ción huma­na libre y ple­na (en una pró­xi­ma nota tra­ta­ré sobre la cone­xión entre el ocio y la modi­fi­ca­ción de la rela­ción labo­ral escla­vi­zan­te).

La obli­ga­ción de tra­ba­jar, por lo tan­to, con­fi­gu­ra una deman­da impo­si­ble de con­cre­tar­se en el modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta. Por eso es una con­sig­na de tran­si­ción, esto es, una deman­da que para impo­ner­se de mane­ra pro­gre­sis­ta exi­ge ir acom­pa­ña­da de otras medi­das, todas a ser ins­tru­men­ta­das por la cla­se obre­ra en el poder. Es el enfo­que que tam­bién encon­tra­mos en Lenin, cuan­do redac­ta una suer­te de pro­gra­ma de tran­si­ción para Rusia, en 1917. En «La catás­tro­fe que nos ame­na­za y cómo com­ba­tir­la» lee­mos: «Una polí­ti­ca demo­crá­ti­ca revo­lu­cio­na­ria no se limi­ta­ría, en estos momen­tos de cala­mi­da­des insó­li­tas que atra­vie­san el país, a racio­nar el pan… En segun­do lugar, impon­dría a los ricos el tra­ba­jo obli­ga­to­rio […]» (p. 187; énfa­sis agre­ga­do)

En defi­ni­ti­va, no veo razón (¿o la razón es adap­tar­se al cri­te­rio peque­ño­bur­gués refor­mis­ta?) para haber rem­pla­za­do en los pro­gra­mas socia­lis­tas la obli­ga­ción de tra­ba­jar por un ingre­so o ren­ta ase­gu­ra­da. Por supues­to, los mar­xis­tas defen­de­mos los segu­ros de des­em­pleo como palia­ti­vos, den­tro del sis­te­ma capi­ta­lis­ta, de los sufri­mien­tos y nece­si­da­des extre­mas a que son some­ti­dos los tra­ba­ja­do­res, en espe­cial duran­te las cri­sis y depre­sio­nes eco­nó­mi­cas. Pero esto no debe lle­var a mez­clar las ban­de­ras con el refor­mis­mo bur­gués o peque­ño bur­gués. El pro­gra­ma del socia­lis­mo no es la RBC, sino la abo­li­ción del sis­te­ma de tra­ba­jo asa­la­ria­do; lo cual sig­ni­fi­ca, lo deci­mos una vez más, que nadie viva a cos­ti­lla del tra­ba­jo de otro.

Rolan­do Asta­ri­ta

7 de mar­zo de 2020