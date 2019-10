Entrevista a GKS (Coordinadora Juvenil Socialista): «Somos una organización de clase que tenemos como objetivo intervenir en la problemática juvenil»

Este es el resul­ta­do de un cues­tio­na­rio entre­ga­do por Resu­men Lati­noa­me­ri­cano a los jóve­nes de GKS (Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta), con la idea de saber el por­qué de su for­ma­ción como nue­vo nucle­mien­to de la izquier­da revo­lu­cio­na­ria vas­ca y sus obje­ti­vos. Su naci­mien­to es recien­te pero sin duda muchos y muchas de sus mili­tan­tes pro­vie­nen del duro tra­ji­nar del enfren­ta­mien­to juve­nil con dos Esta­dos opre­so­res, Espa­ña y Fran­cia.

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano: ¿Cómo, cuán­do y por qué sur­ge la Coor­di­na­do­ra Juve­nil Socia­lis­ta? ¿Par­te de vues­tra mili­tan­cia pro­vie­ne de las ante­rio­res for­ma­cio­nes juve­ni­les de la Izquier­da inde­pen­den­tis­ta vas­ca (Izquier­da Abetza­le) o es un encua­dra­mien­to ori­gi­nal?

GKS: GKS (Coor­di­na­do­ra Juve­nil Socia­lis­ta) se pre­sen­tó a media­dos de febre­ro. Su naci­mien­to se inser­ta en el pro­ce­so his­tó­ri­co de reivin­di­ca­ción y recons­ti­tu­ción de la inde­pen­den­cia polí­ti­ca de la cla­se tra­ba­ja­do­ra. En Eus­kal Herria, ese pro­ce­so se ubi­ca en el pun­to de cru­ce entre la cri­sis capi­ta­lis­ta y el cam­bio de rum­bo de la izquier­da aber­tza­le. Es decir, en un pro­ce­so en el que la cri­sis capi­ta­lis­ta ha abo­na­do el terreno para la pro­le­ta­ri­za­ción y don­de la izquier­da aber­tza­le se ha cons­ti­tui­do como par­ti­do esta­tal que defien­de prio­ri­ta­ria­men­te los intere­ses de una par­te de la cla­se media, situán­do­se como pun­to de apo­yo del PNV y del orden ins­ti­tu­cio­nal. La pro­le­ta­ri­za­ción ha con­tri­bui­do en la emer­gen­cia de la con­cien­cia de cla­se en cier­tos sec­to­res de la socie­dad vas­ca, espe­cial­men­te en los hijos e hijas del pro­le­ta­ria­do y de la aris­to­cra­cia obre­ra del ante­rior ciclo polí­ti­co, y ha vuel­to a reavi­var el inte­rés polí­ti­co sobre la estra­te­gia socia­lis­ta del pro­le­ta­ria­do. Este plan­tea­mien­to no tie­ne enca­je alguno den­tro del nue­vo para­dig­ma polí­ti­co de la izquier­da aber­tza­le, por lo que, el movi­mien­to socia­lis­ta ha teni­do que hacer el camino por su cuen­ta.

En Eus­kal Herria, el movi­mien­to socia­lis­ta en cons­truc­ción es la mate­ria­li­za­ción de la rup­tu­ra con la estra­te­gia e ins­ti­tu­cio­nes de la cla­se media. GKS, por tan­to, no es sino una mani­fes­ta­ción ins­ti­tu­cio­nal de esa inde­pen­den­cia polí­ti­ca de cla­se.

La razón de ser de GKS es la exis­ten­cia de lo que lla­ma­mos «pro­ble­má­ti­ca juve­nil», que para noso­tros no es sino la estruc­tu­ra de fun­cio­nes que cum­ple la juven­tud tra­ba­ja­do­ra para el poder bur­gués. Por tan­to, lo que GKS pre­ten­de es inter­ve­nir en dicha pro­ble­má­ti­ca para blo­quear las fun­cio­nes median­te las cua­les se for­ta­le­ce la bur­gue­sía y apor­tar en el pro­ce­so socia­lis­ta de cons­truc­ción del poder pro­le­ta­rio.

¿Cuál es vues­tra defi­ni­ción ideo­ló­gi­ca? Está cla­ro que se defi­nen como socia­lis­tas, pero tam­bién en algu­nos de sus docu­men­tos se habla de comu­nis­mo. ¿Reivin­di­can tam­bién al nacio­na­lis­mo anti­co­lo­nial? ¿Pien­san que Eus­kal Herria es una colo­nia de Espa­ña y Fran­cia?

Está cla­ro que Eus­kal Herria no es una colo­nia de Espa­ña y Fran­cia; bas­ta con mirar a su estruc­tu­ra eco­nó­mi­ca y teji­do empre­sa­rial para dar­se cuen­ta de que en Eus­kal Herria no solo rige el movi­mien­to capi­ta­lis­ta, sino que el capi­tal es tan fuer­te que com­pi­te a nivel inter­na­cio­nal. A Eus­kal Herria, como nación, no se le saquea o roba como en las colo­nias. El robo gene­ra­li­za­do que se lle­va a cabo en este terri­to­rio es lo que está deter­mi­na­da por la diná­mi­ca del plus­va­lor; es decir, lo que se ocul­ta bajo las rela­cio­nes eco­nó­mi­cas bur­gue­sas.

El hecho de que Eus­kal Herria no haya podi­do crear un Esta­do vas­co no le con­vier­te en colo­nia; es más, la for­ma polí­ti­ca pro­pia de la bur­gue­sía vas­ca es tan­to el Esta­do espa­ñol como el fran­cés. La bur­gue­sía vas­ca no está opri­mi­da, por­que la for­ma bur­gue­sa de la nación vas­ca la cons­ti­tu­yen los Esta­dos bur­gue­ses espa­ñol y fran­cés.

Esto no sig­ni­fi­ca que no poda­mos hablar de opre­sión nacio­nal. En efec­to, si habla­mos de opre­sión es por­que exis­te una rela­ción de domi­na­ción por par­te de la bur­gue­sía. Por ejem­plo, cuan­do el PNV ape­la a una volun­tad nacio­nal vas­ca para defen­der su polí­ti­ca bur­gue­sa y ele­var las cuo­tas de poder de una par­te de la bur­gue­sía es una de las for­mas en las que se mani­fies­ta la opre­sión nacio­nal. Otro ejem­plo: la cues­tión de los jóve­nes de Altsa­su. Median­te un jui­cio que iden­ti­fi­ca lo suce­di­do en ese pue­blo con lo que el Esta­do espa­ñol lla­ma «terro­ris­mo» vas­co, el apa­ra­to jurí­di­co espa­ñol con­si­gue afian­zar­se e inter­ve­nir con mayor des­pro­por­cio­na­li­dad, en tan­to que ha exis­ti­do un con­flic­to poli­ti­co con carác­ter rup­tu­ris­ta hacia el Esta­do. La exis­ten­cia de la opre­sión nacio­nal, por tan­to, per­mi­te a frac­cio­nes de la bur­gue­sía ‑tam­bién vas­ca- con­so­li­dar e inclu­so agran­dar sus cuo­tas de poder. Al con­tra­rio, el pro­yec­to socia­lis­ta de cons­ti­tuir una for­ma de vida en con­jun­to en este terri­to­rio y bajo for­mas de rela­ción social no dis­cri­mi­na­do­ras como las capi­ta­lis­tas es la que, en todo momen­to, está opri­mi­da: el pro­yec­to poli­ti­co del pro­le­ta­ria­do en Eus­kal Herria es, pues, quien está opri­mi­do.

Por tan­to, para noso­tros no se tra­ta de lle­var a cabo una estra­te­gia anti­co­lo­nial, por­que esta no res­pon­de a la situa­cion obje­ti­va de Eus­kal Herria. Para noso­tros de lo que se tra­ta es de con­se­guir el con­trol sobre el terri­to­rio por medio de ins­ti­tu­cio­nes pro­le­ta­rias y cons­ti­tuir nación bajo la for­ma socia­lis­ta; lo que noso­tros sin­te­ti­za­mos bajo el tér­mino «Esta­do Socia­lis­ta Vas­co».

¿Se pue­de decir que vues­tros plan­teos poli­ti­cos se ins­cri­ben den­tro del cam­po de izquier­da inde­pen­den­tis­ta vas­ca? Cuá­les son sus dife­ren­cias con la Izquier­da Aber­tza­le ofi­cial?. ¿Qué pien­san del Movi­mien­to por la Amnis­tía u otras orga­ni­za­cio­nes simi­la­res (Herri­tar Bata­su­na, Jar­ki, etc.)?

Si el tér­mino izquier­da inde­pen­den­tis­ta vas­ca deno­ta­ra algo homo­gé­neo esta­ría­mos en con­di­cio­nes de hablar sobre ello, pero no es el caso. Cuan­do cada uno da una con­no­ta­ción pro­pia o par­ti­cu­lar a un tér­mino sig­ni­fi­ca que el tér­mino se vuel­ve pro­ble­má­ti­co, cuan­do no erró­neo; más aun cuan­do defen­der los intere­ses de cier­tas capas de la bur­gue­sía e inclu­so de cier­tas capas de la aris­to­cra­cia obre­ra es hoy en dia sinó­ni­mo de ser de izquier­das.

En pri­mer lugar, que­re­mos resal­tar que tene­mos una afi­ni­dad poli­ti­ca total con ITAIA e Ikas­le Aber­tza­leak, en tan­to que com­par­ti­mos el pun­to de vis­ta estra­te­gi­co. Cada orga­ni­za­ción tie­ne sus pro­pios cri­te­rios y cam­po de actua­cion, pero la defen­sa de la linea socia­lis­ta nos lle­va a tra­ba­jar con­jun­ta­men­te y de for­ma per­ma­nen­te.

En segun­do lugar, y en cuan­to a otras orga­ni­za­cio­nes de Eus­kal Herria men­cio­na­das, que­re­mos decir que cada cual tie­ne sus pun­tos de vis­ta e ideas polí­ti­cas y una total inde­pen­den­cia orga­ni­za­ti­va y que por nues­tra par­te exis­te un res­pe­to polí­ti­co para con ellos. Noso­tros valo­ra­mos posi­ti­va­men­te toda volun­tad e ini­cia­ti­va de hacer una defen­sa estra­te­gi­ca de la cla­se tra­ba­ja­do­ra en Eus­kal Herria y, en ese sen­ti­do, enten­de­mos que es impor­tan­te un tra­ba­jo en común para el desa­rro­llo del socia­lis­mo, siem­pre des­de el res­pe­to total hacia la inde­pen­den­cia estra­té­gi­ca de cada uno. Así pues, tene­mos que tra­ba­jar con­jun­ta­men­te, en la medi­da de lo posi­ble, en torno a cier­tas reivin­di­ca­cio­nes como por ejem­plo la reivin­di­ca­cion de la amnis­tia de los pre­sos, de la defen­sa de las con­di­cio­nes de vida y de tra­ba­jo del pro­le­ta­ria­do, de otras cier­tas dina­mi­cas con­cre­tas, etc.

Des­de el pun­to de vis­ta actual hay que decir que el tra­ba­jo con­jun­to con ITAIA e Ikas­le Aber­tza­leak está dan­do muy bue­nos fru­tos, como el Topa­gu­ne (encuen­tro juve­nil) que hici­mos en junio, y espe­ra­mos seguir desa­rro­llan­do nues­tra capa­ci­dad de acción con­jun­ta con los gru­pos men­cio­na­dos y otras orga­ni­za­cio­nes y colec­ti­vos.

¿En que ámbi­tos van a desa­rro­llar prio­ri­ta­ria­men­te su accio­nar? Son estu­dian­tes o agru­pan tam­bien a trabajadores/​as y a mili­tan­tes barria­les o de cada pue­blo?

Como hemos dicho ante­rior­men­te, somos una orga­ni­za­ción de cla­se que tene­mos como obje­ti­vo inter­ve­nir en la pro­ble­má­ti­ca juve­nil, por lo que nues­tro accio­nar se va a desa­rro­llar en dicho cam­po: des­de el ámbi­to labo­ral has­ta el ámbi­to cul­tu­ral, y nues­tra orga­ni­za­ción está for­ma­da por un amplio con­jun­to de jóve­nes que estu­dian y tra­ba­jan en dis­tin­tos sec­to­res, e inclu­so mili­tan en dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes o gru­pos loca­les.

Tene­mos que tener en cuen­ta que nos situa­mos en un con­tex­to glo­bal de cri­sis que está pro­pi­cian­do cam­bios en muchos ámbi­tos de la vida. La juven­tud tra­ba­ja­do­ra, no solo ella, está sufrien­do las con­se­cuen­cias de cier­tas refor­mas socie­co­nó­mi­cas y hay que estar aten­to, entre otras cosas, a los modos y pro­ce­sos de dis­ci­pli­na­ri­za­ción que pue­dan desa­rro­llar­se en este con­tex­to de cri­sis. El pro­ble­ma labo­ral es evi­den­te: la desocu­pa­ción labo­ral, con­tra­tos de extre­ma pre­ca­rie­dad y nue­vas for­mas de tra­ba­jo inse­gu­ros, la des­va­lo­ri­za­ción del sala­rio… Todo ello influ­ye de mane­ra direc­ta en la for­ma de vida de la juven­tud, crean­do incer­ti­dum­bre, depen­den­cia, etc. Aun­que se quie­ra escon­der ‑median­te ideo­lo­gías post­mo­der­nas, fal­sas con­cien­cias, crea­ción de cul­tu­ra des­po­li­ti­ca y demás- la deter­mi­na­ción de cla­se que sub­ya­ce a todo este con­tex­to de refor­mas, noso­tros sub­ra­ya­mos siem­pre el carác­ter de cla­se, el con­tex­to y la fun­ción que pue­de cum­plir para cier­ta par­te de la bur­gue­sía. Esa es nues­tra ópti­ca polí­ti­ca de cla­se, que tie­ne como obje­ti­vo visua­li­zar la pro­ble­má­ti­ca juve­nil pro­le­ta­ria y pro­pi­ciar la orga­ni­za­ción y uni­dad prac­ti­ca para com­ba­tir­la.

¿Cuál es vues­tra opi­nión sobre cómo cul­mi­nó esa recien­te eta­pa del con­flic­to polí­ti­co y arma­do vas­co, que inclu­yó la diso­lu­ción de ETA y del MLNV?

Hacer un jui­cio sobre la cul­mi­na­ción de un pro­ce­so de con­flic­to exi­ge tener un jui­cio sobre el carác­ter del pro­ce­so mis­mo. Es decir, enten­de­mos que las cau­sas del modo en que fina­li­zó el con­flic­to hay que encon­trar­las den­tro del plan­tea­mien­to polí­ti­co del movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal vas­co. El medio y el fin no son aje­nos y, por tan­to, hay que pen­sar en tér­mi­nos de nece­sa­rie­dad y no de con­tin­gen­cia.

Se tra­ta de una cues­tión com­ple­ja que requie­re valo­rar muchas cosas y eso hay que hacer­lo con las herra­mien­tas ade­cua­das y poco a poco.

A noso­tros, más bien, la cues­tión se nos pre­sen­ta de la siguien­te for­ma: ¿la cul­mi­na­ción de esa recien­te eta­pa en qué con­di­cio­nes ha deja­do al movi­mien­to socia­lis­ta? ?¿Exis­ten aho­ra mejo­res con­di­cio­nes para la arti­cu­la­ción de una fuer­za pro­le­ta­ria bajo la estra­te­gia socia­lis­ta? Lo que esta­mos vien­do es que la estruc­tu­ra­ción ins­ti­tu­cio­nal de la izquier­da aber­tza­le en Sor­tu-EHBil­du ha gene­ra­do un blo­queo polí­ti­co, pues­to que ella y todo el uni­ver­so que le rodea pre­sio­na y reac­cio­na sobre la volun­tad socia­lis­ta de cons­truir un movi­mien­to polí­ti­co inde­pen­dien­te de cla­se, mien­tras que el pro­ce­so de pro­le­ta­ri­za­cion sigue hacien­do mella en el con­jun­to de la cla­se tra­ba­ja­do­ra.

¿Es prio­ri­ta­rio en vues­tra agen­da el tema de la soli­da­ri­dad y la defen­sa de los pre­sos y pre­sas?

La ofen­si­va por par­te de los Esta­dos en este tema es cons­tan­te: en cuan­to al dis­cur­so, al rela­to, al afian­za­mien­to de las cate­go­rías juri­di­cas cla­sis­tas y la con­se­cu­ción de más capa­ci­dad de inter­ven­ción jurí­di­ca, a la vul­ne­ra­ción de los dere­chos de los pre­sos, a la nega­ción de su carác­ter de no-poli­ti­cos… La ofen­si­va exis­te por­que la poli­ti­ca no con­sis­te en idea­les, sino en poder; es decir, los Esta­dos no están intere­sa­dos en dar una ver­da­de­ra solu­ción a la cues­tión de los pre­sos, pues­to que cons­tan­te­men­te se nutren de ella. Todo el dis­cur­so dis­tor­sio­na­do que ela­bo­ran, la impo­si­ción de su rela­to, la vul­ne­ra­ción de los dere­chos bási­cos, etc., per­mi­te afian­zar la estruc­tu­ra de poder esta­tal y des­gas­tar toda posi­ble volun­tad y arti­cu­la­ción social con­tra el Esta­do bur­gués.

Es así como fun­cio­na el Esta­do de dere­cho, de mane­ra total­men­te des­pro­por­cio­na­da, auto­ri­ta­ria y con total impu­ni­dad. Por tan­to la cues­tión de los pre­sos no es cosa del pasa­do y hay que dar­le la actua­li­dad que real­men­te tie­ne. Enten­de­mos que no se le podrá dar solu­ción a este asun­to de pri­mer orden si no se logra supri­mir la raíz, es decir, la dic­ta­du­ra de la bur­gue­sía y su régi­men de poder. Aun así, tene­mos que reco­no­cer el tra­ba­jo que muchas per­so­nas han hecho y hacen día a día para defen­der los dere­chos y dig­ni­dad de los pre­sos, espe­cial­men­te por medio de la reivin­di­ca­ción de la amnis­tía para los pre­sos.

¿Y el femi­nis­mo? ¿Y el inter­na­cio­na­lis­mo?

El femi­nis­mo y el inter­na­cio­na­lis­mo tam­bién for­man par­te de nues­tra posi­ción polí­ti­ca, cla­ro que enten­di­das des­de el pun­to de vis­ta de cla­se.

El femi­nis­mo de cla­se, en cuan­to cri­te­rio y orga­ni­za­ción polí­ti­ca, es uno de los pun­tos fun­da­men­ta­les del movi­mien­to socia­lis­ta. Es más, la lucha en torno al femi­nis­mo se ha pues­to en la cen­tra­li­dad de la actual con­fi­gu­ra­ción de la lucha de cla­ses. Aun­que la pro­ble­má­ti­ca de géne­ro no la haya crea­do el poder bur­gués, aque­lla ha aca­ba­do sien­do fun­cio­nal y ope­ra­ti­vo para dicho poder de cla­se, y las ideo­lo­gías bur­gue­sas pre­ten­den oscu­re­cer dicha diná­mi­ca y lle­var a cabo todo tipo de plan­tea­mien­tos fun­cio­na­les a las diver­sas nece­si­da­des del capi­tal. El femi­nis­mo de cla­se, al con­tra­rio, tie­ne la nece­si­dad de des­en­mas­ca­rar al poder de cla­se, com­ba­tir­lo en cada una de sus expre­sio­nes y crear la sub­je­ti­vi­dad polí­ti­ca ade­cua­da para el for­ta­le­ci­mien­to del movi­mien­to inte­gral del pro­le­ta­ria­do. Sobra decir que es tarea de todos los mili­tan­tes tra­ba­jar en esa direc­ción.

En cuan­to al inter­na­cio­na­lis­mo, pode­mos decir que es la con­ti­nua­ción lógi­ca del movi­mien­to socia­lis­ta. El poder del capi­tal se con­cen­tra en blo­ques inter­na­cio­na­les por lo que la estra­te­gia socia­lis­ta debe lle­gar a con­tra­po­ner su poder a la mis­ma esca­la. El inter­na­cio­na­lis­mo, como dimen­sión orga­ni­za­ti­va del movi­mien­to socia­lis­ta y de la soli­da­ri­dad de cla­se, por tan­to, per­te­ne­ce a la línea polí­ti­ca que noso­tros defen­de­mos. Dicho de otro modo, lo par­ti­cu­lar no tie­ne via­bi­li­dad sin lo gene­ral.

¿Quié­nes son las figu­ras ejem­pla­res o lucha­do­res y lucha­do­ras en los que voso­tros os ins­pi­ráis? Lenin? Arga­la? Fidel y el Che?

Para noso­tros, en pri­mer lugar, cada lucha­dor y lucha­do­ra hay que tra­tar­los como lo que son: mili­tan­tes poli­ti­cos y, por tan­to, como per­so­nas que obe­de­cen a un plan­tea­mien­to gene­ral y no per­so­nal. Al mis­mo tiem­po, dicho plan­tea­mien­to o estra­te­gia se ins­cri­be den­tro de un con­tex­to obje­ti­vo con­cre­to. Así pues, enten­de­mos que la ejem­pla­ri­dad no es tan­to un ras­go sin­gu­lar o indi­vi­dual, sino gene­ral o colec­ti­vo. Es decir, la ejem­pla­ri­dad en rela­ción a cada expe­rien­cia his­tó­ri­ca del movi­mien­to socia­lis­ta que son la con­di­ción de posi­bi­li­dad de que cier­tas figu­ras hayan podi­do resal­tar.

Por tan­to, nos ins­pi­ra­mos más en lo que dio de sí cada expe­rien­cia his­tó­ri­ca: en la tec­no­lo­gía orga­ni­za­ti­va, en la capa­ci­dad teó­ri­ca de iden­ti­fi­car el enemi­go, en las cau­sas de las vic­to­rias y derro­tas, etc. Hay que apren­der de ahí, sacar con­se­cuen­cias gene­ra­les para la lucha y saber­las apli­car a nues­tro con­tex­to con­cre­to. Tene­mos mucho que apren­der de cada expe­rien­cia his­tó­ri­ca.

Como decía­mos, cree­mos que lo ejem­plar no es una cua­li­dad sin­gu­lar, sino una acti­tud gene­ra­li­za­da de las per­so­nas que com­po­nen el movi­mien­to polí­ti­co. Es decir, es la tota­li­dad quien tie­ne que dar ejem­plo y cada mili­tan­te no es sino la expre­sión del movi­mien­to gene­ral. La van­guar­dia no la com­po­ne un gru­po redu­ci­do de inte­lec­tua­les, sino la orga­ni­za­ción polí­ti­ca en su con­jun­to, por­que es ella la que lle­va a cabo el pro­ce­so de tras­for­ma­ción de la socie­dad.

¿Vues­tro plan­teo de lucha bus­ca en un mediano pla­zo sumar­se como jóve­nes a un amplio Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal y Social? Pien­san estra­té­gi­ca­men­te en la toma del poder para avan­zar hacia el socia­lis­mo?

Nues­tro plan­teo es seguir for­ta­le­cien­do y desa­rro­llan­do lo que vie­ne deno­mi­nán­do­se el movi­mien­to socia­lis­ta. De lo que se tra­ta es de crear un poder de cla­se bajo la estra­te­gia socia­lis­ta, que sea capaz de hacer fren­te al poder bur­gués en todos sus fren­tes y desa­rro­llar un nue­vo prin­ci­pio que fun­cio­ne como fun­da­men­to del con­trol del terri­to­rio y de la diná­mi­ca de vida que se cua­je den­tro de él. La for­ma del desa­rro­llo de la orga­ni­za­ción de cla­se son, para noso­tros, el par­ti­do inte­gral y el Esta­do socia­lis­ta. El tér­mino de «movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal y social» pue­de lle­var­nos a equí­vo­cos, por­que no solo se tra­ta de pala­bras, sino de las prác­ti­cas que ellas han veni­do arti­cu­lan­do duran­te la his­to­ria del movi­mien­to obre­ro. Por eso, noso­tros pre­fe­ri­mos hablar de movi­mien­to socia­lis­ta, en con­tra­po­si­ción al movi­mien­to demó­cra­ta actual, cuyo obje­ti­vo prio­ri­ta­rio es con­se­guir com­pe­ten­cias para la cla­se media-alta.

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano

26 de octu­bre de 2019