Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 17 de junio de 2020

Pilo­tos de Líneas Aéreas: Biró le pidió a Fer­nán­dez que que no le per­mi­ta a LATAM lle­var­se los avio­nes

Pablo Biró, secre­ta­rio Gene­ral de la Aso­cia­ción de Pilo­tos de Líneas Aéreas, ade­lan­tó que está pre­pa­ran­do «una nota» al Gobierno para que no le per­mi­ta a LATAM lle­var­se los avio­nes. 17/​06/​2020

La deci­sión de Latam de cerrar su filial argen­ti­na impac­tó este

miér­co­les a usua­rios pero tam­bién a tra­ba­ja­do­res. En medio de la

situa­ción y en el ini­cio del recla­mo gre­mial, el secre­ta­rio gene­ral de

la Aso­cia­ción de Pilo­tos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, pidió al Gobierno que no le per­mi­ta a la empre­sa «lle­var­se los avio­nes».

?Con­si­de­ró

que «la avia­ción es estra­té­gi­ca» pero dife­ren­ció el caso de LATAM con

el de Vicen­tin y des­car­tó que sea via­ble un pro­yec­to de expro­pia­ción. Según

con­tó, está «redac­tan­do una nota para que no se le per­mi­ta lle­var­se los

avio­nes por la pro­tec­ción labo­ral que eso pre­su­po­ne».

«En base a lo que haga el Gobierno nos vamos a posi­cio­nar. Nece­si­ta­mos

que se defien­da el tra­ba­jo argen­tino y con­te­ner a estos tra­ba­ja­do­res.

Está cla­ro que hay un esce­na­rio de pan­de­mia, no somos necios, pero vamos

a pedir reunio­nes con los fun­cio­na­rios para bus­car una alter­na­ti­va para

pro­te­ger a los tra­ba­ja­do­res de esta y otras com­pa­ñías«, expli­có Biró.

Ade­más, denun­ció en el pro­gra­ma Pasa­ron Cosas (Radio Con Vos) que LATAM

ganó 430 millo­nes de dóla­res en los últi­mos dos años. «Lo dice su

balan­ce. Aho­ra se va a ver qué tan fuer­te es el Gobierno, por­que ellos

dejan tira­dos a 1.700 tra­ba­ja­do­res pero quie­ren seguir sacan­do pasa­je­ros

al exte­rior», remar­có.

«Esta­mos muy preo­cu­pa­dos por­que

no sabe­mos el alcan­ce. La nota del CEO del hol­ding de LATAM da una

infor­ma­ción errá­ti­ca. Dice que cesa las ope­ra­cio­nes por tiem­po

inde­ter­mi­na­do, no que se va de la Argen­ti­na y es una situa­ción

incier­ta», comen­tó.

Sin embar­go, la situa­ción ‑dijo- no los sor­pren­dió: «Lo

pri­me­ro que hicie­ron fue ame­na­zar. Des­pués, pasa­ron a una situa­ción

con­flic­ti­va: liqui­da­ron el 50% de los sala­rios, lo que denun­cia­mos en el

Minis­te­rio. Es natu­ral que lo quie­ran hacer, no es natu­ral que vio­len

la ley».

Sobre el pro­ce­so pre­ven­ti­vo de cri­sis, el

sin­di­ca­lis­ta pre­ci­só que es el paso «pre­vio a la quie­bra, don­de inten­ta

hacer­se de una qui­ta con los acree­do­res y un acuer­do a la baja con los

tra­ba­ja­do­res, que es lo que hace Latam en toda la región».

«Se va a ver qué tan fuer­te es el Gobierno. Cla­ra­men­te es un pro­ce­di­mien­to para tra­tar de con­se­guir bene­fi­cios,

como se han acos­tum­bra­do con el gobierno ante­rior, don­de se les hizo

inne­ce­sa­rio tener una filial local. Se le dio la posi­bi­li­dad de hacer

nego­cios y lle­var los dóla­res hacia afue­ra. Si tenés una filial

argen­ti­na, los dóla­res que­dan acá y hay empleos genui­nos», valo­ró.

Biró opi­nó que «lo que reci­be Alber­to Fer­nán­dez de Lan es una extor­sión«. «Veo

con toda cla­ri­dad que hay un men­sa­je polí­ti­co. Y va a defi­nir cómo se

para mi sin­di­ca­to de cara a la polí­ti­ca aero­co­mer­cial y al gobierno

nacio­nal, a ver qué tan­to cui­da Alber­to Fer­nán­dez el tra­ba­jo argen­tino.

Lo vota­mos para que nos saque de enci­ma estos empre­sa­rios ines­cru­pu­lo­sos

que jue­gan con el des­tino de 1700 fami­lias, como si no fue­ran sufi­cien­tes los millo­nes de dóla­res que se fuga­ron de Argen­ti­na», ana­li­zó.

«Nece­si­ta­mos

poner a la Argen­ti­na de pie y la avia­ción es estra­té­gi­ca, nece­si­ta­mos

empre­sa­rios que invier­tan y dejen la estruc­tu­ra en el país. Cuan­do se le

per­mi­te a un hol­ding inter­na­cio­nal que saque pasa­je­ros argen­ti­nos de

otras filia­les corrés el ries­go de que cie­rre la filial y te tire los

labu­ran­tes por la cabe­za, total siguen sacan­do pasa­je­ros con Latam

Chi­le, Perú y Bra­sil del país. A las prác­ti­cas usua­les de Lan, se le

suma una pan­de­mia», agre­gó.

A dife­ren­cia de lo que ocu­rrió

con Vicen­tin, Biró dijo que la «expro­pia­ción no es una posi­bi­li­dad» en

el caso de Latam. «No tenía nin­gún pro­ble­ma finan­cie­ro la socie­dad

anó­ni­ma. «Acá no se está hablan­do de sobe­ra­nía ali­men­ta­ria ni

una nece­si­dad de fon­do. Pero sí nece­si­ta­mos solu­cio­nes para esas

fami­lias. Por eso, estoy redac­tan­do una nota para que no se le per­mi­ta

lle­var­se los avio­nes por la pro­tec­ción labo­ral que eso pre­su­po­ne. Son

cer­ca de 1.700 tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos a la filial», sub­ra­yó.

«Con

‘la revo­lu­ción de los avio­nes’ de Die­trich, saca­ron pasa­je­ros de la

Argen­ti­na con sus filia­les sin com­pe­ten­cia de nin­gu­na com­pa­ñía. Nadie

iba de Cór­do­ba a Lima y de ahí a Lon­dres, solo ellos. Es un capi­ta­lis­mo

raro, anda bien si es mono­pó­li­co y con bene­fi­cios del gobierno», con­clu­yó.

LATAM avi­sa que se va del país y peli­gran 1700 empleos

La empre­sa envió correos elec­tró­ni­cos que lle­ga­ron antes a la pren­sa que a los sin­di­ca­tos, en los que avi­sa que pidió el Pro­ce­di­mien­to Pre­ven­ti­vo de Cri­sis. Des­de los gre­mios ase­gu­ran que es un «comu­ni­ca­do ambi­guo», «para ame­dren­tar», en el que anun­cian que se van pero se siguen ope­ran­do. 17/​06/​2020

LATAM deci­dió anti­ci­par a la pren­sa antes que a los gre­mios que

se dis­po­ne a dejar de volar en Argen­ti­na aun­que man­ten­drá, a tra­vés de

filia­les del gru­po, los vue­los inter­na­cio­na­les des­de este país.

Los tra­ba­ja­do­res fue­ron avi­sa­dos infor­mal­men­te

a tra­vés de corres elec­tró­ni­cos cor­po­ra­ti­vos que los van a des­vin­cu­lar

pero res­ta­rían las noti­fi­ca­cio­nes a tra­vés de tele­gra­mas para dar­le

vali­dez legal.

En

el mis­mo cul­pan a la cri­sis gene­ra­da por la pan­de­mia del COVID-19 pero

tam­bién «a la impo­si­bi­li­dad de gene­rar los múl­ti­ples acuer­dos nece­sa­rios

para enfren­tar la situa­ción actual» y ase­gu­ran que «no están dadas las

con­di­cio­nes para via­bi­li­zar en el cor­to pla­zo y sos­te­ner en el lar­go

pla­zo las ope­ra­cio­nes de la filial de mane­ra sus­ten­ta­ble».

En deta­lle, «LATAM Air­li­nes Argen­ti­na deja­rá de volar des­de y hacia 12 des­ti­nos domés­ti­cos (…), mien­tras

que los des­ti­nos inter­na­cio­na­les de la filial a Esta­dos Uni­dos, Bra­sil,

Chi­le y Perú con­ti­nua­rán sien­do ope­ra­dos por las otras filia­les del

gru­po, una vez que se levan­ten las res­tric­cio­nes.»

«Es

un gol­pe de efec­to para seguir ame­dren­tan­do a los tra­ba­ja­do­res. Podrían

haber pre­sen­ta­do un pre­ven­ti­vo de cri­sis cuan­do todos los gre­mios lo

pedi­mos en el mes de abril, a días de haber empe­za­do la

pan­de­mia, pero se nega­ron a hacer­lo. Des­de el Minis­te­rio de Tra­ba­jo

res­pon­die­ron cosas incon­du­cen­tes», decla­ró a Info­Gre­mia­les la Pro

Secre­ta­ria de Pren­sa de la Aso­cia­ción de Per­so­nal Aero­náu­ti­co (APA), Ceci­lia Moc­cia.

Por su par­te, Pablo Biró, secre­ta­rio gene­ral de la Aso­cia­ción de Pilo­tos de Líneas Aéreas, decla­ró a Radio Con Vos: «El comu­ni­ca­do de Latam es errá­ti­co. Dice que cesa las ope­ra­cio­nes por tiem­po inde­ter­mi­na­do pero no que se va de la Argen­ti­na».

Cobran entre 116 y 126 pesos la hora

Los tra­ba­ja­do­res de la algo­do­ne­ra de Vicen­tin denun­cian mal­tra­to y bajos sala­rios

Por Sonia Tess,17 junio 2020

Una medi­da de fuer­za para­li­za la plan­ta de Recon­quis­ta des­de el jue­ves, y los emplea­dos per­ma­nen en la puer­ta. Habrá una audien­cia en la sede del Minis­te­rio de Tra­ba­jo pro­vin­cial.

El recla­mo de los tra­ba­ja­do­res fren­te a la plan­ta de la algo­do­ne­ra que per­te­ne­ce a Vicen­tin.

Ima­gen: Sebas­tián Var­gas

Las 430 per­so­nas que tra­ba­jan en Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da recla­man que «se ter­mi­ne la per­se­cu­ción psi­co­ló­gi­ca, el mal­tra­to, la dis­cri­mi­na­ción y el abu­so de auto­ri­dad» en la empre­sa que per­te­ne­ce al gru­po Vicen­tín y emplea a 430 tra­ba­ja­do­res.

El con­flic­to está ins­ta­la­do en la puer­ta de la plan­ta del par­que

indus­trial de Recon­quis­ta y hoy se encuen­tra «más com­pli­ca­do, sin

solu­ción a la vis­ta», con­si­de­ró el secre­ta­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia

de San­ta Fe, Juan Manuel Pusi­ne­ri. El pró­xi­mo mar­tes habrá una nue­va

audien­cia en la sede del Minis­te­rio. La medi­da de fuer­za que para­li­za la plan­ta comen­zó el jue­ves, y des­de enton­ces los emplea­dos deci­die­ron per­ma­ne­cer en la puer­ta.

Sólo deja­ron entrar al per­so­nal estric­ta­men­te nece­sa­rio para garan­ti­zar

la segu­ri­dad. El otro pun­to del recla­mo es «un aumen­to de sala­rio

acor­de a la canas­ta bási­ca, el incen­ti­vo de 20.000 pesos que no se

des­cuen­te con Apor­tes para el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción, que se paguen los

sala­rios caí­dos y que no se tomen pre­pre­sa­lias con nin­gún tra­ba­ja­dor de

la empre­sa».

Lo de las repre­sa­lias es uno de los mayo­res temo­res de

los tra­ba­ja­do­res de la algo­do­ne­ra que rea­li­za tra­ba­jos de hilan­de­ría y

teje­du­ría. Los ope­ra­rios están nuclea­dos en AOT, mien­tras mecá­ni­cos y

elec­tri­cis­tas per­te­ne­cen a SETIA. El dipu­tado pro­vin­cial por el Fren­te

Social y Popu­lar, Car­los del Fra­de, que acom­pa­ñó a los tra­ba­ja­do­res en la audien­cia, expre­só que «Vicen­tín fac­tu­ra más de 220 mil pesos por minu­to. Y

paga 100 pesos por hora y 10 pesos por anti­güe­dad a los tra­ba­ja­do­res de

la Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da». Si bien la empre­sa negó esos mon­tos, los

reci­bos de suel­do mues­tran sala­rios de 116 pesos la hora para ope­ra­rios

sin anti­güe­dad y 126 para quie­nes lle­van 33 años de tra­ba­jo en la

fábri­ca.

La fir­ma del gru­po

Vicen­tin argu­ye que los sala­rios están den­tro de los con­ve­nios

colec­ti­vos acor­da­dos en pari­ta­ria. El Minis­te­rio de Tra­ba­jo dic­tó la

con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria, pero los dele­ga­dos de los dis­tin­tos tur­nos

tie­nen cla­ro que no hay for­ma de vol­ver a pro­du­cir sin una mejo­ra

sus­tan­cial en sala­rios y con­di­cio­nes de tra­ba­jo. Uno de los deto­nan­tes

que refie­ren quie­nes recla­man fue el acci­den­te labo­ral sufri­do

por un ope­ra­rio joven la sema­na pasa­da, quien se res­ba­ló y tuvo un tirón

que le impi­dió levan­tar­se, pero no reci­bió aten­ción médi­ca ade­cua­da

por­que el jefe de turno ase­gu­ró que «no tenían mutual». «¿La ART dón­de

esta­ba?», se pre­gun­tó uno de los tra­ba­ja­do­res en la puer­ta de la

fábri­ca.

Del Fra­de plan­tea que «el pro­ble­ma es el con­ve­nio pero ade­más, el gran pro­ble­ma es la repre­sen­ta­ción sin­di­cal local,

que nun­ca se hizo car­go de los plan­teos que está hacien­do la gen­te. Los

dele­ga­dos nue­vos están plan­tean­do que el sala­rio no les alcan­za para

nada y que están sufrien­do malos tra­tos. Sien­ten que la repre­sen­ta­ción

sin­di­cal está muy vin­cu­la­da a Vicen­tin». Rubén Lemos es el secre­ta­rio

gene­ral de AOT Recon­quis­ta.

«Recla­ma­mos por la for­ma del tra­to al

per­so­nal, noso­tros veni­mos tra­ba­jan­do mal hace mucho tiem­po, veni­mos

tenien­do exce­so de tra­ba­jo, a los ope­ra­rios le dan más tra­ba­jo del que

corres­pon­de, y si no hacés las cosas como ellos quie­ren, ya tene­mos

ficha o sus­pen­sión», des­cri­bió uno de los dele­ga­dos, Javier Can­te­ro, el

vier­nes pasa­do, en el comien­zo del con­flic­to. Y ase­gu­ró que la medi­da de

fuer­za lle­gó des­pués de muchas ins­tan­cias de nego­cia­ción sin res­pues­ta.

«Venía­mos hacien­do reunio­nes para tra­ba­jar mejor y nun­ca hubo

solu­cio­nes», agre­gó.

Del lado de los tra­ba­ja­do­res, tie­nen cla­ro que no pue­den ingre­sar nue­va­men­te a tra­ba­jar sin un com­pro­mi­so rubri­ca­do ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

«Una vez que lle­gue­mos a entrar, van a rodar cabe­zas y van a apre­tar

gen­te como lo hacen siem­pre, eso vie­ne pasan­do en paros ante­rio­res», se

sin­ce­ró uno de los mani­fes­tan­tes en la puer­ta. «Eso es lo que deci­mos,

que empie­zan a apre­tar la gen­te, empie­zan a sus­pen­der y todos los

tra­ba­ja­do­res empie­zan a tener mie­do. Si bien aho­ra no pue­den echar a

nadie por el decre­to pre­si­den­cial, pero cuan­do esa ley no exis­tía,

empe­za­ban a echar», dijo otro ope­ra­rio.

El plie­go de recla­mos

pre­sen­ta­do ante el Minis­te­rio inclu­ye «un aumen­to de cate­go­ría y

anti­güe­dad tan­to para plan­ta como para teje­du­ría, uni­fi­can­do el valor de

los des­mo­ta­do­res» (los que tra­ba­jan con las máqui­nas que sepa­ran la

fibra de la semi­lla de algo­dón). A dife­ren­cia de la acei­te­ra, la

algo­do­ne­ra no está inter­ve­ni­da, por lo que son los repre­sen­tan­tes de la

fir­ma Vicen­tin los que deben pre­sen­tar­se en la pró­xi­ma audien­cia.

La empre­sa argu­men­ta que los sala­rios están den­tro del con­ve­nio, pero omi­te que algu­nos tra­ba­ja­do­res per­ci­ben poco más de 20.000 pesos

y, según la dele­ga­da Sonia Zanel, la mayo­ría ron­da los 27.000 pesos.

Des­de la pro­vin­cia, Pusi­ne­ri indi­có que «hay una pari­ta­ria de tex­ti­les a

nivel nacio­nal, que está por empe­zar el pró­xi­mo mes» y plan­teó a la

empre­sa que ana­li­cen «un incre­men­to sala­rial, bajo la for­ma de ade­lan­to

de futu­ra pari­ta­ria, para bus­car una fór­mu­la que per­mi­ta salir del

con­flic­to».

Para las rela­cio­nes y con­di­cio­nes labo­ra­les, la pro­vin­cia pro­pu­so la pues­ta en fun­cio­na­mien­to del comi­té mix­to de higie­ne y segu­ri­dad, esti­pu­la­do por ley en San­ta Fe, entre tra­ba­ja­do­res y repre­sen­tan­tes de la empre­sa para «que se iden­ti­fi­quen los pro­ble­mas y se vean las for­mas de solu­cio­nar­los».

Recon­quis­ta: tra­ba­ja­do­res de Vicen­tín recla­man y mar­cha­ron este mar­tes has­ta el Minis­te­rio de Tra­ba­jo

Tra­ba­ja­do­res quin­ce­na­les de la fir­ma Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da S.A., una hilan­de­ría tex­til del Gru­po Vicen­tín, recla­ma­ban des­de este lunes en la plan­ta fabril. Pero, este mar­tes en la maña­na mar­cha­ron por la calles des­de el Par­que Indus­trial Recon­quis­ta, San­ta Fe, en recla­mo de »aumen­tos sala­ria­les, incen­ti­vos por pro­duc­ción, el tra­ba­jo a des­ta­jo, la anti­güe­dad y cate­go­ría, la salud y el mal­tra­to labo­ral». Un dipu­tado pro­vin­cial hizo públi­co lo que cobra un emplea­do a mane­ra de ‘escra­che’.

Movi­li­za­ción de tra­ba­ja­do­res de Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da.

La con­cen­tra­ción de tra­ba­ja­do­res se dio, tal como esta­ba pre­vis­ta en la maña­na de este mar­tes, en la Plan­ta de Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da que está ubi­ca­da en el Par­que Indus­trial de la ciu­dad de Recon­quis­ta. Lue­go comen­zó la mar­cha y el des­tino fue la sede del Minis­te­rio de Tra­ba­jo local don­de des­pués se lle­va­ba a cabo una audien­cia.

Tex­ti­les en lucha

El pasa­do vier­nes 12 de junio, los tra­ba­ja­do­res tex­ti­les y

algo­do­ne­ros, comen­za­ron una medi­da de fuer­za en las afue­ras de la

fábri­ca, per­te­ne­cien­te al Gru­po Vicen­tin, para exi­gir el cum­pli­mien­to de

sus dere­chos.

”Nues­tros recla­mos, lar­ga­men­te des­es­ti­ma­dos, hicie­ron que

deci­dié­ra­mos lle­var ade­lan­te dis­tin­tas accio­nes para hacer visi­bles

pro­ble­mas rela­cio­na­dos a aumen­tos sala­ria­les, incen­ti­vos por pro­duc­ción,

el tra­ba­jo a des­ta­jo, la anti­güe­dad y cate­go­ría, la salud y el mal­tra­to

labo­ral”, seña­la­ron los emplea­dos en un comu­ni­ca­do.

Repro­che

Por su par­te, el dipu­tado pro­vin­cial Car­los Del Fra­de echó en cara

que “Vicen­tín fac­tu­ra más de 220.000 pesos por minu­to y paga 100 pesos

por hora y 10 pesos por anti­güe­dad a las per­so­nas que tra­ba­jan en

Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da. Una ver­güen­za”, e hizo públi­co un reci­bo de

suel­do.

Mario Derch sobre la quie­bra de Vicen­tín: “Evi­te­mos que vivan de lo nues­tro”

El pre­si­den­te de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral de la Indus­tria (CGI), para­fra­sean­do al recor­da­do eco­no­mis­ta Aldo Ferrer, seña­la la nece­si­dad de evi­tar “que vivan con lo nues­tro”, en refe­ren­cia al mul­ti­mi­llo­na­rio prés­ta­mo de 18 mil millo­nes de pesos que el gobierno de Mau­ri­cio Macrí le otor­gó en agos­to de 2019 a Vicen­tín, cuan­do ya este gru­po empre­sa­rio hacía varios meses que no cali­fi­ca­ba para adqui­rir deu­da.

El titu­lar de esta enti­dad gre­mial empre­sa­ria de vin­cu­la­ción tec­no­ló­gi­ca, Mario Derch, mani­fes­tó su “total apo­yo a la deci­sión del gobierno del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, de decre­tar la inter­ven­ción por 60 días de la empre­sa Vicen­tín y de orde­nar la ela­bo­ra­ción, en ese pla­zo de un pro­yec­to de expro­pia­ción de la fir­ma que, des­de fines del año pasa­do, entró en un sor­pre­si­vo pro­ce­so de quie­bra”.

En tal sen­ti­do, el diri­gen­te empre­sa­rio fun­da­men­tó su apo­yo por el hecho de que “es impor­tan­te resol­ver la situa­ción de los casi seis mil tra­ba­ja­do­res del Gru­po Vicen­tín; es fun­da­men­tal ade­más, encon­trar una solu­ción para los más de dos mil pro­duc­to­res que depen­dían de la inter­me­dia­ción de Vicen­tín para comer­cia­li­zar sus gra­nos ‑muchos de los cua­les que­da­ron sin cobrar la mate­ria pri­ma ya entre­ga­da”, sos­tu­vo Derch.

Sobre el prés­ta­mo de Ban­co Nación y el pro­ce­so de quie­bra del gru­po Vicen­tín, el titu­lar de la enti­dad seña­ló que “tam­bién es cla­ve encon­trar las razo­nes de un mane­jo tur­bio que lle­vó a la quie­bra de la empre­sa, y las com­pli­ci­da­des con el gobierno de Macri. Pero, en inter­ac­ción con esas razo­nes, tal vez lo fun­da­men­tal para el país sea la posi­bi­li­dad de que el Esta­do se haga de una herra­mien­ta que sir­va de tes­ti­go para el fun­cio­na­mien­to del prin­ci­pal vec­tor de comer­cio exte­rior del país, un sec­tor alta­men­te con­cen­tra­do y des­na­cio­na­li­za­do, del que se sos­pe­chan can­ti­dad de mane­jos espu­rios en tér­mi­nos volú­me­nes reales de cada ope­ra­ción y ejer­ci­cio recu­rren­te de sub­fac­tu­ra­ción de esas ope­ra­cio­nes para elu­dir la liqui­da­ción de divi­sas y el pago de los impues­tos corres­pon­dien­tes”.

«Ade­más –con­ti­nuó Derch, fue sor­pre­si­vo por­que la empre­sa había teni­do fac­tu­ra­cio­nes muy altas en los ejer­ci­cios ante­rio­res, tam­bién sor­pren­dió por­que venía de reci­bir cré­di­tos por cer­ca de 350 millo­nes de dóla­res por par­te del Ban­co Nación pre­si­di­do por el macris­ta Gon­zá­lez Fra­ga, curio­sa­men­te des­pués de la derro­ta de Macri en las PASO de agos­to de 2019”, pro­ce­so de endeu­da­mien­to, quie­bra de Vicen­tín y mane­jo oscu­ro de la admi­nis­tra­ción macris­ta, bue­na par­te de cuyos deta­lles fue­ron reve­la­dos por la inves­ti­ga­ción del actual direc­tor del ban­co Nación Clau­dio Lozano, deben ser defi­ni­ti­va­men­te acla­ra­do por la Jus­ti­cia en la cau­sa ini­cia­da”.

Por últi­mo, el diri­gen­te resal­tó «Las aso­cia­cio­nes entre el Esta­do, los peque­ños pro­duc­to­res y los tra­ba­ja­do­res para trans­pa­ren­tar y demo­cra­ti­zar los pro­ce­sos pro­duc­ti­vos son un camino que la CGI impul­sa deci­di­da­men­te a tra­vés de ace­le­ra­do­ras de empre­sas des­de 2018 que, ade­más de faci­li­tar fon­dos, garan­tías y pro­ce­di­mien­tos admi­nis­tra­ti­vos, sir­van para incor­po­rar tec­no­lo­gía e inno­va­ción a esos pro­ce­sos par­ti­ci­pan­do mino­ri­ta­ria­men­te del paque­te accio­na­rio».

«Duran­te el pri­mer man­da­to de Rodrí­guez Larre­ta los esta­ta­les per­di­mos más de un 30% de nues­tro sala­rio»

Así lo indi­ca un infor­me ela­bo­ra­do por ATE Capi­tal. Ade­más denun­cia el dete­rio­ro de las ins­ta­la­cio­nes y el «aban­dono de las polí­ti­cas sani­ta­rias» en el dis­tri­to más rico del país. 17/​06/​2020

Un infor­me ela­bo­ra­do por ATE Capi­tal deta­lla la situa­ción de

emer­gen­cia con la que la Ciu­dad de Bue­nos Aires tie­ne que enfren­tar la

pan­de­mia de Covid19 que por estas horas ame­na­za con tocar su pico de

con­ta­gios. El tra­ba­jo de los esta­ta­les pone el foco en los sala­rios, en

la infra­es­truc­tu­ra y en el dete­rio­ro de las polí­ti­ca públi­cas de la

ges­tión por­te­ña.

«Los 13 años de ges­tión del PRO en la

Ciu­dad de Bue­nos se refle­jan en la fal­ta de capa­ci­dad para dar una

res­pues­ta ade­cua­da a la ciu­da­da­nía en tiem­pos de pan­de­mia», abre el tra­ba­jo titu­la­do Infor­me Téc­ni­co-Polí­ti­co Ciu­dad de Bue­nos Aires.

«Una polí­ti­ca que des­pro­te­ge a la pobla­ción más vul­ne­ra­ble;

recur­sos que a lo lar­go del tiem­po no fue­ron des­ti­na­dos a polí­ti­cas de

pro­duc­ción, empleo, vivien­da, edu­ca­ción; un sis­te­ma de salud públi­ca

des­cui­da­do y colap­sa­do eran sin dudas una olla a pre­sión que des­ta­pó la

cri­sis del COVID-19 y el den­gue. Esta emer­gen­cia es un emer­gen­te de un

pro­ble­ma estruc­tu­ral: la des­igual­dad en la Ciu­dad de Bue­nos Aires»,

seña­la.

Los con­du­ci­dos por Daniel Cata­lano denun­cia­ron que «Ante

la cri­sis del coro­na­vi­rus el GCBA se endeu­dó, decla­ró una emer­gen­cia

eco­nó­mi­ca, habi­li­tó la reasig­na­ción de par­ti­das pre­su­pues­ta­rias sin el

debi­do con­trol, pero no des­ti­nó esos fon­dos a polí­ti­cas de pre­ven­ción ni

de pro­tec­ción a los sec­to­res más vul­ne­ra­bles y vul­ne­ra­dos de la

Ciu­dad».

De hecho recor­da­ron que debie­ron

«recu­rrir a la jus­ti­cia para que se cum­pla con la entre­ga de ele­men­tos

de pro­tec­ción para los/​as trabajadores/​as de la salud y la infan­cia».

Ade­más recor­da­ron que «la

reba­ja sala­rial fue una cons­tan­te de la ges­tión del PRO en la Ciu­dad:

duran­te el pri­mer man­da­to de Rodrì­guez Larre­ta las y las esta­ta­les

per­di­mos más de un 30% de nues­tro sala­rio».

Los esta­ta­les repa­sa­ron que en «los 13 años de ges­tión del PRO en el ámbi­to de la salud se carac­te­ri­za­ron por un vacia­mien­to de la polí­ti­ca públi­ca.

Hubo nume­ro­sos inten­tos de cie­rre de hos­pi­ta­les, en los que se

pri­vi­le­gia­ron los nego­cios inmo­bi­lia­rios sobre las nece­si­da­des

sani­ta­rias»

«Ade­más, se dis­cri­mi­nó a miles de enfermeras/​os y otras/​os pro­fe­sio­na­les de la salud, a quie­nes se nos exclu­yó de la carre­ra pro­fe­sio­nal», con­clu­ye­ron.

Con aval gre­mial, estos son los 9 pun­tos sobre los que gira­rá la regu­la­ción del Tele­tra­ba­jo

Con la pre­sen­cia de la CGT, las CTA, gre­mios

de tele­fó­ni­cos y de infor­má­ti­ca, dipu­tados dio los pri­me­ros pasos para

regu­lar el Tele­tra­ba­jo. Ya hay 9 con­sen­sos bási­cos.

17/​06/​2020 00:03:00

Los líde­res de las cen­tra­les sin­di­ca­les res­pal­da­ron ante

la comi­sión de Legis­la­ción del Tra­ba­jo de la Cáma­ra de Dipu­tados la

nece­si­dad de deba­tir los pro­yec­tos de tra­ba­jo remo­to, aun­que advir­tie­ron

que se debe con­tem­plar el dere­cho a la des­co­ne­xión, que las empre­sas se

hagan car­go de pro­veer la conec­ti­vi­dad y los insu­mos y que se pre­vea la

pre­sen­cia sin­di­cal para evi­tar la indi­vi­dua­li­za­ción.

Median­te

la moda­li­dad de video­con­fe­ren­cia, los coti­tu­la­res de la CGT, Héc­tor

Daer y Car­los Acu­ña; el secre­ta­rio gene­ral de la CTA-Tra­ba­ja­do­res, Hugo

Yasky; y el líder de la CTA-Autó­no­ma, Ricar­do Pei­dró, expu­sie­ron ante la

comi­sión que pre­si­de la dipu­sin­di­ca­lis­ta Vane­sa Siley en el mar­co del

deba­te sobre el tele­tra­ba­jo. Tam­bién lo hicie­ron gre­mios tele­fó­ni­cos e

infor­má­ti­cos.

«Más

allá de que creía­mos que la opor­tu­ni­dad tenía que ser a pos­te­rio­ri,

ame­ri­ta que se avan­ce en el tema. Es algo que se vie­ne de habla­do hace

años pero que qui­zá la emer­gen­cia ha ace­le­ra­do. Tene­mos una mira­da

correc­ta, aun­que nos que­dan algu­nos mati­ces», remar­có Daer en el ini­cio de su expo­si­ción.

Para el titu­lar de la CGT, «que el vice­pre­si­den­te de la comi­sión (el radi­cal Albor Can­tard) haya acla­ra­do que es una moda­li­dad labo­ral y no una acti­vi­dad labo­ral», es algo que «no va en con­tra de las acti­vi­da­des espe­cí­fi­cas de la eco­no­mía».

«Nos pare­ce fun­da­men­tal que hayan saca­do el pla­zo

de 180 días para optar por esta moda­li­dad, para per­mi­tir que se pue­dan

arti­cu­lar con con­ve­nios colec­ti­vos de tra­ba­jo. En este mar­co, que no haya pla­zos para la nego­cia­ción, es bueno», aña­dió.

Por últi­mo acla­ró que «las

com­pen­sa­cio­nes eco­nó­mi­cas ‑que se pre­vén en uno de los borra­do­res-

debe­rían ser exclui­das del cálcu­lo del impues­to a las Ganan­cias, por­que

sino se pue­de vol­ver en con­tra».

A su turno, Yasky, con­si­de­ró que «el deba­te for­ma par­te de los cam­bios de los tiem­pos que se apre­su­ra­ron» y con­si­de­ró que se va a lle­gar a «un amplio con­sen­so en este tema».

«Hay que tra­tar de garan­ti­zar la pre­sen­cia del sin­di­ca­to como colec­ti­vo», afir­mó el tam­bién dipu­tado nacio­nal.

Por su par­te, Pei­dró

dijo que «es un tema que se vie­ne dis­cu­tien­do y que la emer­gen­cia

sani­ta­ria pro­vo­co que se inten­si­fi­ca­ra en el uni­ver­so de tra­ba­ja­do­res».

«Si

hubie­ra que hacer una ley para esta emer­gen­cia ten­dría que ser ya,

aun­que ten­dría­mos que tener más tiem­po para dis­cu­tir­lo. No con tan­ta

urgen­cia», aña­dió.

Para el sin­di­ca­lis­ta, «es nece­sa­ria

arti­cu­la­ción vía con­ve­nio colec­ti­vo: que el tele­tra­ba­jo solo esté

auto­ri­za­do pre­via nego­cia­ción colec­ti­va». «Con esta moda­li­dad se ponen

en ries­go dere­chos que los tra­ba­ja­do­res hemos con­quis­ta­do. Como el

dere­cho a la acción y a la orga­ni­za­ción colec­ti­va, por­que se alien­ta la

indi­vi­dua­li­za­ción», con­clu­yó.

Por su par­te Fabian

Boc­ce­lla, líder de los jerár­qui­cos Tele­fó­ni­cos (UPJET), pio­ne­ros en

imple­men­tar la moda­li­dad, remar­có que la moda­li­dad «no es un bene­fi­cio y

para que sea decen­te y segu­ro, debe ser regu­la­do. A su vez no todo

pues­to de tra­ba­jo es tele­tra­ba­ja­ble», expli­có.

«La

ley debe estar orien­ta­da al tele­tra­ba­jo en rela­ción de depen­den­cia y no

como una rela­ción free lan­ce que sólo hace a la pre­ca­ri­za­ción labo­ral. Por eso esta­mos de acuer­do a que esta ley se incor­po­re a la Ley de Con­tra­tos de Tra­ba­jo», indi­có.

Boc­ce­lla

des­cri­bió las posi­bi­li­da­des de Tele­tra­ba­jo mix­to y total y habló de la

obli­ga­ción de lle­gar a un acuer­do indi­vi­dual de los tra­ba­ja­do­res en ese

sen­ti­do. «El tra­ba­ja­dor se regi­rá por el mis­mo con­ve­nio colec­ti­vo, con

los mis­mo dere­chos, mis­ma cate­go­ría, igual toma de tra­ba­jo, mis­ma

depen­den­cia jerár­qui­ca, mis­mo dere­cho a for­ma­ción y mis­mo dere­cho a

desa­rro­llo».

Según pudo saber Info­Gre­mia­les, los 9 ejes

en los que va a girar el dic­ta­men que pasa­rá a la cáma­ra, será: La

limi­ta­ción de la jor­na­da labo­ral; el dere­cho a la des­co­ne­xión digi­tal;

el con­sen­ti­mien­to; la dota­ción y man­te­ni­mien­to de las herra­mien­tas de

tra­ba­jo; la com­pen­sa­ción de gas­tos del tra­ba­ja­dor; los dere­chos

sin­di­ca­les; el dere­cho a la inti­mi­dad y la pro­tec­ción de los datos; la

segu­ri­dad e higie­ne; y las tareas de cui­da­dos (con­cre­ta­men­te el dere­cho a

pau­tar hora­rios com­pa­ti­bles para las per­so­nas que tie­nen a car­go hijos

meno­res y/​o per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad o mayo­res depen­dien­tes).

El deba­te en comi­sión con­ti­nua­rá este miér­co­les con una nue­va reu­nión infor­ma­ti­va de la que par­ti­ci­pa­rá el minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni; el pre­si­den­te de la comi­sión de Legis­la­ción del Tra­ba­jo del Sena­do, Daniel Love­ra; y la Direc­to­ra Nacio­nal de Polí­ti­cas de Cui­da­do del Minis­te­rio de las Muje­res, Géne­ros y Diver­si­dad, Lucía Cir­mi Obón.

Tam­bién en Inter­car­go habrá sus­pen­sio­nes pero con el pago total de suel­dos

La empre­sa Inter­car­go podrá rea­li­zar en junio y

julio sus­pen­sio­nes no puni­ti­vas del orden del 80%, sin afec­tar los

ingre­sos de bol­si­llo de los tra­ba­ja­do­res.

17/​06/​2020 00:02:00

Los gre­mios de per­so­nal aero­náu­ti­co (APA) y supe­rior de

la acti­vi­dad (UPSA), que lide­ran Edgar­do Llano y Rubén Fer­nán­dez,

acor­da­ron con la empre­sa Inter­car­go la posi­bi­li­dad de que se reali­cen

sus­pen­sio­nes no puni­ti­vas del orden del 80% del tiem­po labo­ral en junio y

julio por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, aun­que sin afec­tar los ingre­sos

de bol­si­llo de los tra­ba­ja­do­res.

Un docu­men­to de ambas

orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les expli­có que gre­mia­lis­tas y empre­sa­rios

acor­da­ron la imple­men­ta­ción del artícu­lo 223 bis de la Ley de Con­tra­to

de Tra­ba­jo (LCT) ante «la difí­cil situa­ción que gene­ró la emer­gen­cia».

«La

pan­de­mia afec­ta el nor­mal desa­rro­llo de todas las acti­vi­da­des en

gene­ral y de la indus­tria del trans­por­te aero­co­mer­cial en par­ti­cu­lar.

Los sin­di­ca­tos y las auto­ri­da­des de Inter­car­go ana­li­za­ron dife­ren­tes

varian­tes para tran­si­tar el deli­ca­do momen­to y gene­rar un ambien­te de

sus­ten­ta­bi­li­dad labo­ral que tran­qui­li­ce a los tra­ba­ja­do­res y con­tem­ple

los intere­ses patro­na­les», afir­ma­ron.

La empre­sa podrá rea­li­zar en

junio y julio sus­pen­sio­nes no puni­ti­vas del orden del 80%, sin afec­tar

los ingre­sos de bol­si­llo de los tra­ba­ja­do­res, y los gre­mios acla­ra­ron

que duran­te ese perío­do se abo­na­rá el 20% de los sala­rios de for­ma

nor­mal (remu­ne­ra­ti­va) y el 80% res­tan­te de mane­ra no remu­ne­ra­ti­va,

pun­tua­li­za­ron los gre­mios.

Las par­tes con­vi­nie­ron tam­bién que se

garan­ti­za­rá que la suma­to­ria de ambos pagos no sea infe­rior al haber de

bol­si­llo per­ci­bi­do nor­mal y habi­tual­men­te.

El acuer­do, logra­do el

fin de sema­na, fue ver­bal, por lo que en estos días se reu­ni­rán

direc­ti­vos y diri­gen­tes gre­mia­les para fir­mar el con­ve­nio, aña­die­ron.

«El madu­ro diá­lo­go en uni­dad demos­tró una vez más que los tra­ba­ja­do­res son siem­pre par­te de la solu­ción y no del pro­ble­ma para tran­si­tar de for­ma con­jun­ta estos momen­tos de cri­sis y sin resig­nar nin­gún dere­cho», ase­gu­ró el secre­ta­rio de (UPSA), Mar­ce­lo Uhrich.

Cin­co repar­ti­do­res murie­ron atro­pe­lla­dos des­de el ini­cio de la Pan­de­mia

Un repar­ti­dor que tra­ba­ja­ba para la app Glo­vo murió atro­pe­lla­do en Caba­lli­to el últi­mo mar­tes. Es el quin­to tra­ba­ja­dor de apli­ca­cio­nes que mue­re atro­pe­lla­do des­de el ini­cio del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio. Las orga­ni­za­cio­nes de tra­ba­ja­do­res denun­cian la desidia empre­sa­ria y recla­man mejo­res con­di­cio­nes de tra­ba­jo. Por Julia Soul para ANRed



La esqui­na de San Mar­tín y Luis Via­le, en el barrio por­te­ño de Caba­llio, fue esce­na­rio de la manio­bra en la que un camión embis­tió a la moto en que se des­pla­za­ba un tra­ba­ja­dor de la app Glo­vo, que falle­cio como con­se­cuen­cia del cho­que. El hom­bre, de unos 40 años, es el quin­to tra­ba­ja­dor de apli­ca­cio­nes de repar­to muer­to como con­se­cuen­cia de cho­ques y acci­den­tes de trán­si­to des­de que comen­zó la cua­ren­te­na. Este caso se suma a los de Emma Jonc­ka en Rosa­rio, Fran­co Alma­da en Quil­mes o Miguel Angel Machu­ca en Ave­lla­ne­da.

Los tra­ba­ja­do­res de las app de repar­to (Glo­vo, Rap­pi, Pedi­dos­Ya, Uber Eats, etc) son el nue­vo ejer­ci­to de tra­ba­ja­do­res de ser­vi­cios pre­ca­ri­za­dos del capi­ta­lis­mo con­tem­po­rá­neo. Se tra­ta de unos 60 mil tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que coti­dia­na­men­te se ven expues­tos a ries­gos abso­lu­ta­men­te evi­ta­bles y exclui­dos de los más míni­mos dere­chos labo­ra­les (como las vaca­cio­nes, la cober­tu­ra de salud y jubi­la­to­ria, el segu­ro de ries­gos de tra­ba­jo, etc).

A pesar de estar con­tem­pla­dos como tra­ba­ja­do­res esen­cia­les en el con­tex­to del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio, la desidia empre­sa­ria y esta­tal, el sala­rio a deta­jo y las pre­ca­rias con­di­cio­nes gene­ra­les de tra­ba­jo se expre­san poten­cia­das en la cifra de un tra­ba­ja­dor muer­to cada dos sema­nas. Los tra­ba­ja­do­res muer­tos son solo el extre­mo más dolo­ro­so en cuan­to a las con­se­cuen­cias de una can­ti­dad mucho mayor de acci­den­tes que nadie regis­tra ni con­ta­bi­li­za y que pro­vo­can gol­pes y lesio­nes de dis­tin­ta gra­ve­dad en el sec­tor.

Las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les del sec­tor han denun­cia­do sis­te­má­ti­ca­men­te las pre­ca­rias con­di­cio­nes de tra­ba­jo, los sala­rios de ham­bre y los rit­mos ago­ta­do­res que impo­ne el pago a des­ta­jo; prin­ci­pal cal­do de cul­ti­vo para acci­den­tes. Las orga­ni­za­cio­nes de tra­ba­ja­do­res recla­man incre­men­tos sala­ria­les y la pro­vi­sión de ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal. En el con­tex­to de la pan­de­mia, se orga­ni­za­ron dos paros inter­na­cio­na­les y nume­ro­sas movi­li­za­cio­nes para visi­bi­li­zar la situa­ción. Tam­bién recla­man la inter­ven­ción del Esta­do, espe­cial­men­te en lo que hace al reco­no­ci­mien­to de la rela­ción de depen­den­cia como rela­ción que vin­cu­la a los tra­ba­ja­do­res con las pla­ta­for­mas.

Has­ta aho­ra, los empre­sa­rios y geren­tes de las pla­ta­for­mas, pre­ten­den que tan­to los repar­ti­do­res como los clien­tes son usua­rios, por lo que no asu­men nin­gún tipo de res­pon­sa­bi­li­dad res­pec­to de las con­di­cio­nes de tra­ba­jo y los dere­chos labo­ra­les. A pesar de haber sido reci­bi­dos y de que se comen­za­ron a tra­mi­tar expe­dien­tes para via­bi­li­zar los recla­mos, los y las tra­ba­ja­do­ras de las pla­ta­for­mas de repar­to siguen ponien­do sus vidas en jue­go sin que nadie se haga res­pon­sa­ble de ello.