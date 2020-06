Puerto Rico. Mirada al País: El Pandemonio

Por Fer­mín L. Arrai­za Navas /​Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 16 de junio de 2020

Más allá del COVID-19, el abis­mo en que se encuen­tra Puer­to Rico comen­zó mucho antes que el coro­na­vi­rus. Pro­ble­mas que arras­tra­mos a par­tir del endeu­da­mien­to de nues­tro gobierno por déca­das y de la inter­ven­ción de la des­acre­di­ta­da Jun­ta Fis­cal bajo PROMESA des­de 2016. Si aña­di­mos la deba­cle pro­du­ci­da por opor­tu­nis­tas alle­ga­dos al gobierno tras el Hura­cán María, los terre­mo­tos de prin­ci­pios de 2020, y aho­ra el coro­na­vi­rus, tene­mos un “pan­de­mo­nio”.

Espe­rar acu­sa­cio­nes con­tra ese poder es ilu­so­rio. Ni esta­ta­les ni fede­ra­les hacen cum­plir la ley cuan­do de ellos se tra­ta. Con­flic­tos de intere­ses, favo­ri­tis­mos (como el recién escán­da­lo del Dep­to. De Salud), influen­cias, cabil­de­ros, emplea­dos fan­tas­mas, nepo­tis­mo, dona­cio­nes simu­la­das, negli­gen­cia cri­mi­nal en el sumi­nis­tro de ayu­da a dam­ni­fi­ca­dos, hijos (as) talen­to­sos (as), inter­fe­ren­cias ile­ga­les con ofi­cia­les fede­ra­les; y no pasa abso­lu­ta­men­te nada.

Por otro lado, resul­ta bochor­no­so seguir eva­luan­do alter­na­ti­vas eco­nó­mi­cas para pagar billo­nes a com­pa­ñías mul­ti­mi­llo­na­rias, suel­dos y hono­ra­rios de abo­ga­do obs­ce­nos, cuan­do la deu­da per­te­ne­ce al Con­gre­so de EE.UU. El Con­gre­so eli­mi­nó la pro­tec­ción de quie­bra fede­ral (1984) a las ins­tru­men­ta­li­da­des del ELA, invi­tan­do así a espe­cu­la­do­res de Walls­treet, para hacer fies­ta del esta­do de inde­fen­sión de nues­tro sis­te­ma fis­cal. Ese mis­mo Con­gre­so, eli­mi­nó los cré­di­tos con­tri­bu­ti­vos (936) en 1996, pri­van­do al terri­to­rio de una herra­mien­ta de desa­rro­llo eco­nó­mi­co limi­ta­da, den­tro del esque­ma eco­nó­mi­co impues­to des­de la metró­po­li. Simul­tá­ne­men­te, en vir­tud de la Cláu­su­la Terri­to­rial, Puer­to Rico ha sido dis­cri­mi­na­do, mar­gi­na­do y pri­va­do de su capa­ci­dad de desa­rro­llo eco­nó­mi­co, debi­do a que la sobe­ra­nía la osten­ta el Con­gre­so. Sán­chez Valle(2016).

PROMESA, no es otra cosa que una excu­sa del Con­gre­so para elu­dir sus res­pon­sa­bi­li­da­des fis­ca­les con nues­tro Pue­blo. PROMESA no sola­men­te vio­la la Cláu­su­la de Nom­bra­mien­tos fede­ral, sino ade­más, le con­fie­re atri­bu­tos guber­na­men­ta­les a un ente no elec­to (la Jun­ta) menos­ca­ban­do el Dere­cho al Voto del Pue­blo. PROMESA tam­bién vio­la la Cláu­su­la de Uni­for­mi­dad al per­mi­tir un embar­go del pre­su­pues­to de Puer­to Rico, para pagar una deu­da no audi­ta­da a espe­cu­la­do­res, con el aval de la Cor­te de Quie­bras y de la Jun­ta. Todo ello, per­ju­di­can­do la edu­ca­ción (400 escue­las cerra­das), recor­tes a la UPR, dere­chos labo­ra­les, la segu­ri­dad, dere­chos civi­les lace­ra­dos, recor­te de pen­sio­nes y el des­man­te­la­mien­to del Sis­te­ma de Salud. Nin­gún Esta­do lo per­mi­ti­ría. Un embar­go simi­lar a un Esta­do fede­ra­do pro­vo­ca­ría una insu­rrec­ción civil en EE.UU. Tener colo­nias con­lle­va unas res­pon­sa­bi­li­da­des. Si EE.UU. con­si­de­ra a Puer­to Rico su colo­nia, dón­de están los infor­mes sobre su desa­rro­llo eco­nó­mi­co que EE.UU. venía obli­ga­do a enviar duran­te los últi­mos 66 años ante la ONU. EE.UU. enga­ñó a la ONU en 1953 para evi­tar ren­dir estos infor­mes. De haber cum­pli­do con su obli­ga­ción (deber de fidu­cia) la deu­da no exis­ti­ría.

En medio de esta pan­de­mia no nece­si­ta­mos tes­ta­fe­rros de la Jun­ta, sino líde­res ver­ti­ca­les. Aque­llos que defien­dan los dere­chos del Pue­blo, exi­jan ren­di­ción de cuen­tas, com­ba­tan la corrup­ción y seña­len a los res­pon­sa­bles de la deu­da. El dine­ro lo nece­si­ta­mos para recons­truir un sis­te­ma de salud ade­cua­do, a la altu­ra de lo que exi­gen las cir­cuns­tan­cias; exi­ja­mos trans­pa­ren­cia guber­na­men­tal; recha­ce­mos medi­das auto­ri­ta­rias como la Ley Mar­cial y los ata­ques a nues­tra cons­ti­tu­ción; sea­mos cons­cien­tes de la nece­si­dad del dis­tan­cia­mien­to indi­vi­dual, pero a tra­vés de la soli­da­ri­dad; unir­nos para sal­var vidas, exi­gir repa­ra­ción de agra­vios al Con­gre­so y uti­li­zar nues­tros recur­sos para enfren­tar este nue­vo reto. Enfren­te­mos el esta­do de emer­gen­cia pro­te­gien­do nues­tros dere­chos­hu­ma­nos.

El autor es abo­ga­do y Direc­tor Legal, ACLU Puer­to Rico

FUENTE: Cla­ri­dad 60