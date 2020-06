Cuba. Una breve mirada a la “maravillosa Cuba de los cincuenta”

Por Raúl Anto­nio Capo­te, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 14 junio 2020

Siem­pre que se habla en la pren­sa de alqui­ler al

ser­vi­cio del gobierno de los Esta­dos Uni­dos o en la red de sitios digi­ta­les,

redes socia­les y otros medios con­tra­rre­vo­lu­cio­na­rios de la Cuba antes de 1959,

se dibu­ja un país que nun­ca fue.

No

vamos a refe­rir­nos a como en los años 50 se con­so­li­dó el Impe­rio de la mafia

nor­te­ame­ri­ca­na en la Isla, con el apo­yo deci­di­do del capo mafio­so Ful­gen­cio

Batis­ta.

Tam­po­co

vamos a rese­ñar aquí los terri­bles crí­me­nes de la dic­ta­du­ra, las tor­tu­ras, al

cli­ma de pavor en que vivía la pobla­ción en manos de des­al­ma­dos ver­du­gos como

Este­ban Ven­tu­ra Novo, Julio Ste­lio Lau­rent Rodrí­guez, Rolan­do Mas­fe­rrer y

tan­tos otros, de ins­ti­tu­cio­nes que sir­vie­ron de mode­lo para la repre­sión en

Amé­ri­ca Lati­na, como el Buró para la Repre­sión de las Acti­vi­da­des Comu­nis­tas

(BRAC), el Ser­vi­cio de Inte­li­gen­cia Mili­tar (SIM), el Ser­vi­cio de Inte­li­gen­cia

Naval (SIN), La Poli­cía Marí­ti­ma, el Buró de Inves­ti­ga­cio­nes y la Poli­cía

Nacio­nal, ver­da­de­ras aca­de­mias de tor­tu­ra y muer­te.

El

país era el paraí­so de la corrup­ción admi­nis­tra­ti­va, del robo y la mise­ria, esta­ba

ade­más lleno de pros­tí­bu­los que fun­cio­na­ban bajo un sis­te­ma de escla­vi­tud don­de

eran explo­ta­das muje­res arran­ca­das de la mise­ria de los cam­pos.

Éra­mos

pobres y depen­dien­tes. Esa es la gran ver­dad. La situa­ción de depen­den­cia

eco­nó­mi­ca que comen­zó des­de 1902 se com­ple­tó en los años 20.

Las

medi­das eco­nó­mi­cas y finan­cie­ras “indi­ca­das” por Enoch Crow­der, envia­do

espe­cial del Pre­si­den­te de los EEUU en 1921, para “resol­ver” la terri­ble cri­sis

eco­nó­mi­ca que atra­ve­sa­ba Cuba, al pre­si­den­te Alfre­do Zayas, pro­vo­ca­ron un crack

ban­ca­rio y des­de enton­ces el capi­tal finan­cie­ro esta­dou­ni­den­se se con­vir­tió en

pro­pie­ta­rio de la mayor par­te de la rique­za nacio­nal, así como en mono­po­lis­ta

del sis­te­ma comer­cial y de cré­di­to, lo que sig­ni­fi­có la des­na­cio­na­li­za­ción de

la ban­ca del país, el Natio­nal City Bank de Nue­va York sus­ti­tu­yó al Ban­co

Nacio­nal y al Ban­co Espa­ñol, como prin­ci­pal ban­co de Cuba. Esta situa­ción de

des­na­cio­na­li­za­ción de la ban­ca lle­gó al clí­max en los años 50.

Duran­te

los gobier­nos autén­ti­cos, 1944 – 1952 (Par­ti­do Revo­lu­cio­na­rio Cubano – Autén­ti­co)

el azú­car repre­sen­ta­ba el 90% de las expor­ta­cio­nes del país, su pro­duc­ción

había cre­ci­do un 40%, sin embar­go, el cos­to de la vida siguió aumen­tan­do, has­ta

alcan­zar en 1952 el doble de 1944, la corrup­ción admi­nis­tra­ti­va hizo casi

invi­si­ble el incre­men­to del teso­ro públi­co.

Ambos

Gobier­nos se carac­te­ri­za­ron por la repre­sión polí­ti­ca con suce­si­vos ase­si­na­tos

de líde­res opo­si­to­res como los diri­gen­tes obre­ros Jesús Menén­dez y Ara­ce­lio

Igle­sias, por una fuer­te cen­su­ra de pren­sa median­te el decre­to “Mor­da­za” y la

crea­ción de gru­pos gans­te­ri­les que con­tro­la­ban el nego­cio de la dro­ga, la

pros­ti­tu­ción y los jue­gos prohi­bi­dos.

En

los años 50 en la Haba­na se con­cen­tra­ba el 73% de los telé­fo­nos, el 60% de

los auto­mó­vi­les, la mayor par­te de las cons­truc­cio­nes, el mayor gas­to de

elec­tri­ci­dad esti­ma­do en un 78%, la gran mayo­ría de los hos­pi­ta­les, más del 75%

de los médi­cos y enfer­me­ras, los sala­rios más altos.

Sin

embar­go, como corres­pon­de a un país sumer­gi­do en el sub­de­sa­rro­llo estruc­tu­ral, la

situa­ción era terri­ble en el res­to del país, el cen­so de 1953 indi­ca­ba que el

68,5% de los cam­pe­si­nos vivía en bohíos mise­ra­bles de techo de guano y piso de

tie­rra, el 85% no tenía agua corrien­te y el 54% no dis­po­nía de nin­gún tipo de

ser­vi­cio sani­ta­rio, el ingre­so pro­me­dio dia­rio de un tra­ba­ja­dor agrí­co­la ape­nas

lle­ga­ba a los 15 cen­ta­vos. Solo un 11% de las fami­lias con­su­mía leche, el 4%

car­ne y el 2% hue­vos, el 36% tenía pará­si­tos y el 44% no sabía leer ni

escri­bir, según el Con­se­jo Nacio­nal de Eco­no­mía el total de per­so­nas

des­ocu­pa­das en 1958 alcan­za­ba la astro­nó­mi­ca cifra de 738,000 en una

pobla­ción de poco más de 6,000,000. Ape­nas exis­tían 2,400 indus­trias no

azu­ca­re­ras, la mayo­ría con menos de 100 tra­ba­ja­do­res y ubi­ca­das en los

alre­de­do­res de La Haba­na.

Más

de 400,000 fami­lias urba­nas vivían haci­na­das en barra­co­nes, cuar­te­rías y

ran­chos sin las más míni­mas con­di­cio­nes higié­ni­co sani­ta­rias y más de 2,

000,000 se veían obli­ga­das a pagar alqui­le­res que sobre­pa­sa­ban un quin­to y

un ter­cio de sus ingre­sos, casi 3,000,000 de cuba­nos, la mitad de la pobla­ción care­cía

de luz eléc­tri­ca.

En

el cam­po solo se explo­ta­ba el 20% de la tie­rra cul­ti­va­ble mien­tras Cuba

impor­ta­ba la mayor par­te del con­su­mo ali­men­ta­rio, leche, hue­vos, fri­jo­les,

que­so, man­te­qui­lla, hari­na, gra­sa y una lar­ga lis­ta de pro­duc­tos com­pra­do en su

inmen­sa mayo­ría en los EEUU.

Más

del 50% de las mejo­res tie­rras del país esta­ba en manos extran­je­ras, la Uni­ted

Fruit Com­pany y la West Indian unían la cos­ta nor­te con la cos­ta sur de la

anti­gua pro­vin­cia de Orien­te. Cua­tro com­pa­ñías azu­ca­re­ras nor­te­ame­ri­ca­nas eran

pro­pie­ta­rias de 1, 000,000 de hec­tá­reas de tie­rra. El lati­fun­dio gana­de­ro

ocu­pa­ba 300,000 caba­lle­rías poco menos que aban­do­na­das.

Cuba

expor­ta­ba azú­car para impor­tar cara­me­los, expor­ta­ba cue­ros para impor­tar

zapa­tos. Cuba era una fac­to­ría pro­duc­to­ra de mate­ria pri­ma bara­ta.

Esa

era a gran­des ras­gos la “mara­vi­llo­sa” Cuba de los 50, hay mucho más pero no

quie­ro abru­mar­los con datos y cifras. Cuba fue una neo­co­lo­nial yan­qui, el

sis­te­ma de domi­na­ción per­fec­to, el esque­ma a apli­car al res­to del mun­do. Dise­ño

que fue roto por una revo­lu­ción triun­fan­te que le vol­vió obso­le­to e

inapli­ca­ble.