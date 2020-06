Argentina. Repudio al espionaje sobre trabajadores de prensa

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 14 de junio de 2020

Las orga­ni­za­cio­nes aba­jo fir­man­tes repu­dia­mos el espio­na­je ile­gal de la AFI duran­te el gobierno de Mau­ri­cio Macri a más de 400 perio­dis­tas en el mar­co de la cober­tu­ra de las cum­bres de la OMC y G20, en 2017 y 2018, así como en res­pues­ta a notas perio­dís­ti­cas, que ade­más alcan­zó a aca­dé­mi­cos, refe­ren­tes socia­les y diver­sas orga­ni­za­cio­nes.

En par­ti­cu­lar, el espio­na­je a los

perio­dis­tas puso la lupa en su par­ti­ci­pa­ción sin­di­cal (más de 100 son afi­lia­dos

a SIPREBA y CISPREN/​FATPREN y otros dos al Sin­di­ca­to de Pren­sa de Rosa­rio,

algu­nos de ellos dele­ga­dos y diri­gen­tes), a los recla­mos en torno a la

pari­ta­ria o en la defen­sa de los medios públi­cos. Tam­bién se inves­ti­gó la

per­te­nen­cia ideo­ló­gi­ca y la posi­ción sobre el abor­to.

Repu­dia­mos el espio­na­je y la per­se­cu­ción

ideo­ló­gi­ca hacia los y las perio­dis­tas y recla­ma­mos que se brin­de toda la

infor­ma­ción corres­pon­dien­te, que se conoz­ca a los res­pon­sa­bles mate­ria­les y

polí­ti­cos del espio­na­je ile­gal, los fines que moti­va­ron el mis­mo y el uso que

se dio a la infor­ma­ción reca­ba­da.

Hora­cio Pie­tra­ga­lla, Sec. DDHH de la

Nación • Taty Almei­da, Nora Cor­ti­ñas, Madres de Pla­za de Mayo Línea Fun­da­do­ra •

Abue­las de Pla­za de Mayo • CGT (Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo) • CTA de los

Tra­ba­ja­do­res • CTA Autó­no­ma • Fren­te Sin­di­cal para el Mode­lo Nacio­nal – CGT •

Corrien­te Fede­ral de la CGT • Camio­ne­ros • CTERA • SMATA • UTEP • ARGRA

(Aso­cia­ción de Repor­te­ros Grá­fi­cos de la Repú­bli­ca Argen­ti­na) • FIP Fede­ra­ción

Inter­na­cio­nal de Perio­dis­tas • FEPALC Fede­ra­ción de Perio­dis­tas de Amé­ri­ca Lati­na

y el Cari­be • FATPREN Fede­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa • FGB

(Fede­ra­ción Grá­fi­ca Bonae­ren­se) • Fede­ra­ción Acei­te­ra • SIVENDIA (Canillli­tas)

• AGTSyP (Metro­de­le­ga­dos) • ATE Nacio­nal • ATE CABA • SUTNA • SATSAID •

S.O.E.E.S.I.T. (Tele­fó­ni­cos) • SITRAJU CABA • Sin­di­ca­to de Obre­ros Cur­ti­do­res

de la Repú­bli­ca Argen­ti­na • SUTEBA • UTE Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Edu­ca­ción

• Aso­cia­ción Argen­ti­na de Actri­ces y Acto­res • APA (Aero­náu­ti­cos) •

Aero­na­ve­gan­tes • CELS Cen­tro de Estu­dios Lega­les y Socia­les • CORREPI •

Ser­vi­cio Paz y Jus­ti­cia SERPAJ • H.I.J.O.S. Capi­tal • Liga Argen­ti­na por los

Dere­chos Huma­nos • Aso­cia­ción de Ex Dete­ni­dos Des­apa­re­ci­dos • CEPRODH •

Aso­cia­ción de Pro­fe­sio­na­les en Lucha (APEL) • Aso­cia­ción de Abo­ga­dos y Abo­ga­das

Labo­ra­lis­tas (AALL) • CCD Coa­li­ción por una Comu­ni­ca­ción Demo­crá­ti­ca • Tiem­po

Argen­tino (Coope­ra­ti­va Por Más Tiem­po) • FARCO • El Ciu­da­dano (Coope­ra­ti­va de

Tra­ba­jo La Ciga­rra LTDA).

SiPre­BA • APSF Aso­cia­ción de Pren­sa de

San­ta Fe • CISPREN • Sin­di­ca­to de Pren­sa de Neu­quén • Sin­di­ca­to de Pren­sa de

Tan­dil y Azul • STPyC Sin­di­ca­to Entre­rriano de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa y

Comu­ni­ca­ción • APC Aso­cia­ción de Pren­sa de Corrien­tes • SIPRENSAL (Sal­ta) •

SIPREBO (Sin­di­ca­to de Pren­sa Bonae­ren­se) • SIPREFOR (For­mo­sa) • SPCS Sin­di­ca­to

de Pren­sa y Comu­ni­ca­ción de San Juan • SIPREN (San­ta Cruz) • SiTra­Pren­vi

(Vied­ma) • STPOCH (Oes­te de Chu­but) • SIPREN (La Pam­pa Sur) • Sin­di­ca­to de

Pren­sa de Rosa­rio • Aso­cia­ción de Pren­sa de Tucu­mán • Sin­di­ca­to de Pren­sa de

Mar del Pla­ta.

PJ Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta • JP

Des­ca­mi­sa­dos • Fren­te Patria Gran­de • FIT, Par­ti­do Obre­ro, PTS, MST, IS • FORJA

• Par­ti­do Comu­nis­ta • FPDS • Vamos • Abrien­do Cami­nos • Pri­me­ro La Patria •

PRML • Sin­di­ca­to Argen­tino de la Manu­fac­tu­ra del Cue­ro • CONADU • FETIA • ADULP

• Aso­cia­ción Emplea­dos de Far­ma­cia • Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res Via­les y Afi­nes

de la Repú­bli­ca Argen­ti­na • Unión Obre­ra Moli­ne­ra Argen­ti­na • CONADU His­tó­ri­ca

• FEDUBA • FEDUN • Ademys • Sin­di­ca­to de Cho­fe­res Par­ti­cu­la­res • Aso­cia­ción de

Tra­ba­ja­do­res No Docen­tes de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal Artu­ro Jau­ret­che (ATUNAJ) •

Aso­cia­ción de Empre­sa­rios Nacio­na­les ENAC • Aso­cia­ción Gre­mial Docen­te

(AGD-UBA) • Fede­ra­ción Judi­cial Argen­ti­na • Unión Infor­má­ti­ca • Comi­té Fede­ral

del Fren­te Nacio­nal Mul­ti­sec­to­rial 21F • Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de la

Ener­gía (FeTE­RA) • Aso­cia­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la

Pro­vin­cia de Bue­nos Aires (CICOP) • Unión Ferro­via­ria Sec­cio­nal Oes­te • APJ-Gas

• Asam­blea de Resi­den­tes y Con­cu­rren­tes CABA • FACTA • Espa­cio Coope­ra­ti­vo

BAUEN • Fede­ca­ba • Feco­otra • ADUNA • ADOSAC • APJ ATC Aso­cia­ción de Per­so­nal

Jerar­qui­za­do de la Tele­vi­sión Públi­ca • SUTEPA (Sin­di­ca­to Uni­do de Tra­ba­ja­do­res

y Emplea­dos de Pami) • APSEE • Sin­di­ca­to de la Car­ne SOFECA • SUPDE (Sin­di­ca­to

Úni­co del Per­so­nal de Enfer­me­ría) • ADAI (Aso­cia­ción de Docen­tes, Artis­tas e

Inves­ti­ga­do­res de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de las Artes) • Red de Carre­ras de

Comu­ni­ca­ción Social y Perio­dis­mo de Argen­ti­na – REDCOM • Aso­cia­ción de

Tra­ba­ja­do­res de Radio Nacio­nal (ATRANA) • Aso­cia­ción Docen­te Ins­ti­tu­to

Uni­ver­si­ta­rio Madres de Pla­za de Mayo • Aso­cia­ción Docen­te Artis­tas

Inves­ti­ga­do­res UNA • Luz y Fuer­za Cór­do­ba • EPCT ( Encuen­tro de Pro­fe­sio­na­les

con­tra la Tor­tu­ra ) • CTA de los Tra­ba­ja­do­res San­ta Fe • CTA Autó­no­ma Men­do­za •

CTA CABA • CTA Pro­vin­cia de Bs. As. • CTA San­ta Cruz • Radio Grá­fi­ca • La

Reta­guar­dia • Conar­co­op (Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res Coope­ra­ti­vos

Aso­cia­dos) • Colec­ti­vo Memo­ria Mili­tan­te • Fren­te Pero­nis­mo de Base • Equi­po de

Edu­ca­ción Popu­lar Pañue­los en Rebel­día • Revis­ta Lilith • H.I.J.O.S. Zona Oes­te

• CADEP • Gru­po por Sobe­ra­nía • Nue­vo MAS • Movi­mien­to de los Pue­blos • MTL •

MOI-CTAA • Movi­mien­to 8 de Abril • PRT • MTR12 DE ABRIL • Orga­ni­za­cio­nes Libres

del Pue­blo /​UTEP • La Simón Bolí­var • CUBa MTR MIDO • Mala Jun­ta • Polo Obre­ro

• Agru­pa­ción Jor­ge Di Pas­qua­le Sin­di­ca­to de Far­ma­cia • MOI- CTA Autó­no­ma •

Abo­ga­des en Coope­ra­ti­va • ATE Sec­cio­nal Gran Bue­nos Aires Sur • ATE Sec­cio­nal

Almi­ran­te Brown-Pte. Perón • CTA-Autó­no­ma Lomas de Zamo­ra• CTA Autó­no­ma Almi­ran­te

Brown-Pte. Perón • Agru­pa­ción Pro­vin­cial Víc­tor Cho­que de ATE • SUTEBA La

Matan­za • SUTEBA Ense­na­da • SUTEBA Mar­cos Paz • SUTEBA Gral. Mada­ria­ga • SUTEBA

Sec­cio­nal Tigre • SUTEBA Sec­cio­nal Bahía Blan­ca • SUTEBA Sec­cio­nal Esco­bar •

Sec­cio­nal Gene­ral Roca de la Aso­cia­ción Ban­ca­ria • Ate Pro­mo­ción Social •

Comi­sión Gre­mial Inter­na Ban­co de la Pro­vin­cia de Bs. As. • Colec­ti­va femi­nis­ta

del Ban­co Ciu­dad • Corrien­te 12 de Mayo – Docen­tes universitarios/​as e

investigadores/​as • Soro­ras del Ciu­dad • AMSAFE Rosa­rio • Comi­sión Inter­na FSOC

APUBA • Comi­sión Inter­na Hos­pi­tal Ita­liano FATSA • Comi­sión Inter­na ATE

Garrahan • Jun­ta Inter­na ATE Edu­ca­ción sede La Pla­ta • Jun­ta inter­na ATE

Minis­te­rio de Desa­rro­llo Agra­rio • Jun­ta Inter­na ATE INDEC • Jun­ta inter­na ATE

INTI • ATE CITEDEF • Comi­sión Inter­na Mor­vi­llo Fede­ra­ción Grá­fi­ca • Dele­ga­dos

Jun­ta Inter­na Kim­berly Clark • Coor­di­na­do­ra Sin­di­cal Cla­sis­ta (CSC) •

Movi­mien­to de Agru­pa­cio­nes Cla­sis­tas (MAC) • Corrien­te Sin­di­cal 18 de Diciem­bre

• Ple­na­rio de Tra­ba­ja­do­ras (PDT) • Agru­pa­ción de Muje­res Pan y Rosas • Mesyp

Mesa Eco­no­mía Social y Popu­lar • Rom­pien­do Cade­nas • Fren­te Popu­lar Darío

San­ti­llán-Corrien­te Nacio­nal • Izquier­da Lati­no­ame­ri­ca­na Socia­lis­ta • MULCS •

ANCLA • Las Rojas • La Naran­ja de Pren­sa • Tri­bu­na Docen­te • Agru­pa­ción

Tra­ba­ja­do­res de Repar­to (ATR) • Músi­cos Orga­ni­za­dos (MO) • Agru­pa­ción Naran­ja

de Docen­tes e Inves­ti­ga­do­res Uni­ver­si­ta­rios • Tri­bu­na Esta­tal • Tri­bu­na

Muni­ci­pal • Naran­ja del Sub­te • Naran­ja Tele­fó­ni­ca • Tri­bu­na Ban­ca­ria • Naran­ja

Grá­fi­ca • Lis­ta Gris Cau­sa Ferro­via­ria Mariano Ferrey­ra • Agru­pa­ción La Pis­ta

de Aero­náu­ti­cos • Naran­ja de Sani­dad • Actue­mos • Fut­bo­lis­tas Unidxs • JJ

Cir­cui­to Cul­tu­ral • La Naran­ja de Comer­cio • Agru­pa­ción Bor­dó No docen­te •

Lis­ta Gris Pape­le­ra • Agru­pa­ción Cla­sis­ta de la Cons­truc­ción • Ple­na­rio de

Jubi­la­dos • Agru­pa­ción Naran­ja Por­tua­ria • [email protected] de Des­apa­re­ci­dos por la

ver­dad y la jus­ti­cia • Comi­sión Gre­mial Inter­na Ban­co Cre­di­coop Sec­cio­nal Bs.

As. • Colec­ti­vo Más demo­crá­ti­ca Cór­do­ba • CADHU (Cen­tro de Abo­ga­des por los

DDHH) • Movi­mien­to Sin Tra­ba­jo Tere­sa Vive • Depar­ta­men­to de Comu­ni­ca­ción

Social de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de la Pata­go­nia • Mutual Sen­ti­mien­to •

Movi­mien­to Techo Digno Neu­quén • Encuen­tros de Femi­nis­mo Popu­lar • Unión de

Inqui­li­nos Neu­quén • Perió­di­co El Roble • Agen­cia Para La Liber­tad, Resu­men

Lati­no­ame­ri­cano.

Adhe­sio­nes a: [email protected]​sipreba.​org