Carta del preso político Patxi Ruiz desde la cárcel – La otra Andalucía

Eus­kal­dun herria­ri , pri­sión de Mur­cia IItik!!

Tam­bién diri­gi­da a [email protected] los [email protected] [email protected], sin dis­tin­cio­nes en cuan­to a la orga­ni­za­ción en la que mili­ta­ba, o siguen mili­tan­do, así como a [email protected] acti­vis­tas socia­les [email protected] y [email protected] socia­les. Las impo­si­cio­nes que, tan­to ins­ti­tu­cio­nes peni­ten­cia­rias como la pri­sión de Mur­cia 2, han toma­do en con­tra de los dere­chos (algu­nas impo­si­cio­nes que vul­ne­ran dere­chos fun­da­men­ta­les reco­gi­dos en su pro­pia cons­ti­tu­ción espa­ño­la) de los [email protected], con moti­vo de la lla­ma­da pan­de­mia del coro­na­vi­rus (que no es más que otro ata­que impe­ria­lis­ta con­tra la pobla­ción). No nos vamos a enga­ñar, la pri­sión está eri­gi­da para ence­rrar en ella a aque­llas per­so­nas que, víc­ti­mas del mons­truo lla­ma­do capi­ta­lis­mo, han naci­do y “se han cria­do” en gue­tos y zonas mar­gi­na­les, con todo lo que ello con­lle­va de modo de vida: delin­cuen­cia, con­su­mo de dro­gas etc.; pero tam­bién la pri­sión fue crea­da para ence­rrar en ella a todo tipo de disi­den­cia polí­ti­ca que lucha y/​o ha lucha­do con­tra el capi­ta­lis­mo, median­te la lucha de masas, median­te nues­tra lucha arma­da, o sin­di­cal, polí­ti­ca y social, cons­tru­yen­do los muros que nos encie­rran para que vues­tra podri­da socie­dad ten­ga más fácil el olvi­do de [email protected] que nos encon­tra­mos [email protected] den­tro de los muros del olvi­do y del exter­mi­nio.

Sin alar­gar­me más y, a raíz de las impo­si­cio­nes apli­ca­das en el con­jun­to de las pri­sio­nes dis­per­sas a lo lar­go y ancho de la penín­su­la ibé­ri­ca, e islas Balea­res y Cana­rias, sin olvi­dar el total aban­dono por la cri­mi­nal Admi­nis­tra­ción Peni­ten­cia­ria, un gru­po de pre­sos que nos encon­trá­ba­mos en el módulo‑8 de la pri­sión de Mur­cia 2 tan­teá­ba­mos la posi­bi­li­dad de rea­li­zar algún tipo de pro­tes­ta que denun­cia­ra nues­tra situa­ción de total aban­dono por par­te de la Admi­nis­tra­ción Peni­ten­cia­ria, pro­tes­ta que, a la mis­ma vez, sir­vie­ra para denun­ciar y rei­vin­di­car los dere­chos vul­ne­ra­dos y que, según el regla­men­to peni­ten­cia­rio así como la CE, nos corres­pon­den de la mis­ma mane­ra que corres­pon­den a la socie­dad que vive, y sobre­vi­ve, en “liber­tad rela­ti­va”, ahí fue­ra en la calle.

El pasa­do 3 de Mayo, en el cor­cho del modu­lo 8 don­de de mane­ra legal los pre­sos ponen anun­cios (y otro tipo de cues­tio­nes) apa­re­cie­ron 2 car­te­les, de tama­ño DIN-A4 cada uno, don­de se hacía un lla­ma­mien­to a con­cen­trar­se dia­ria­men­te en el patio de la pri­sión, de 09:15 a 09:30 horas, SIEMPRE de mane­ra PACÍFICA, RESPETUOSA y en SILENCIO, pudien­do leer­se en dichos car­te­les las rei­vin­di­ca­cio­nes tales como:

Excar­ce­la­ción de aque­llas per­so­nas pre­sas con enfer­me­da­des gra­ves e incu­ra­bles, así como la de aque­llas per­so­nas pre­sas que esta­ban cer­ca de extin­guir su con­de­na.

La rea­li­za­ción de test que detec­tan el coro­na­vi­rus a toda la pobla­ción reclu­sa como al colec­ti­vo de car­ce­le­ros y car­ce­le­ras (ya que has­ta la fecha no se han rea­li­za­do).

Que cuan­do un fami­liar de un pre­so falle­cie­ra a con­se­cuen­cia del coro­na­vi­rus, fue­ra per­mi­ti­da la sali­da del fami­liar pre­so al cemen­te­rio para des­pe­dir­se, con dig­ni­dad de su ser que­ri­do.

– Que se nos pro­por­cio­na­ran los medios nece­sa­rios para evi­tar el con­ta­gio del coro­na­vi­rus pro­por­cio­nán­do­se guan­tes, mas­ca­ri­llas, gel desin­fec­tan­te etc.

-Que se toma­ran las medi­das ade­cua­das para poder vol­ver a estar con nues­tros fami­lia­res, res­tau­ran­do las visi­tas y vis a vises sus­pen­di­das des­de Mar­zo (si a los fun­cio­na­rios no se les rea­li­zan los test de detec­ción del coro­na­vi­rus y esta­mos en con­tac­to con­ti­nuo con ellos las 24h del día, ¿Por qué no pode­mos estar con nues­tros fami­lia­res?).

El día 4 de Mayo se reali­zó en el patio de la pri­sión, tal y como se esta­ble­cía en el car­tel antes cita­do, dicha con­cen­tra­ción que fue lle­va­da a cabo en silen­cio, con el debi­do res­pe­to y de for­ma pací­fi­ca, por­tan­do varios pre­sos car­te­les rei­vin­di­ca­ti­vos, sin que se pro­du­je­ra INCIDENTE alguno. Dichas con­cen­tra­cio­nes se repi­tie­ron los días 5, 6, 7, 8 de la mis­ma mane­ra que ha sido expli­ca­da.

Pero el sába­do día 9, el car­ce­le­ro y mal­tra­ta­dor jefe de módu­lo 8, jun­to a la car­ce­le­ra que pres­ta­ba de ser­vi­cio dicho día, ya se encon­tra­ban en el patio para las 9:00 de la maña­na, como evi­den­te for­ma de coac­ción. A pesar de ello, unos 70 pre­sos tuvi­mos el cora­je de salir a con­cen­trar­nos como venía­mos hacien­do, sin caer en las pro­vo­ca­cio­nes por par­te de los cita­dos car­ce­le­ros.

Esa mis­ma maña­na, des­pués de comer y cuan­do pro­ce­día­mos a subir a las cel­das, la cita­da car­ce­le­ra retu­vo sola­men­te a los 2 pre­sos polí­ti­cos del modu­lo con la inten­ción de requi­sar nues­tros car­te­les rei­vin­di­ca­ti­vos. El com­pa­ñe­ro no lo tenía enci­ma y yo lo tenía guar­da­do en mi bol­sa de depor­te, como así se lo indi­qué. Ella pro­ce­dió a abrir la bol­sa de depor­te y requi­so dicho car­tel. En ese momen­to le indi­qué que, pre­sun­ta­men­te, esta­ba actuan­do al mar­gen de la ley, vul­ne­ran­do pre­sun­ta­men­te artícu­los fun­da­men­ta­les de la Cons­ti­tu­ción Espa­ño­la por lo que pro­ce­dí a pedir­le su núme­ro de iden­ti­fi­ca­ción (que por su obli­ga­to­rie­dad debe por­tar a la vis­ta, median­te su pren­de­dor). Ello ocu­rrió sobre las 13:45 apro­xi­ma­da­men­te. Todo ello que­dó gra­ba­do por las cáma­ras de video-vigi­lan­cia ubi­ca­das en la ofi­ci­na cen­tral y en los pasi­llos de la sala común del módu­lo 8.

Una vez todos los pre­sos estu­vi­mos ence­rra­dos en las cel­das que ocu­pa­mos, sobre las 14:05 apro­xi­ma­da­men­te, se pro­du­jo la aper­tu­ra de la cel­da que ocu­po en soli­ta­rio, pre­sen­tán­do­se en ella los antes cita­dos car­ce­le­ros, por­tan­do en la mano, ambos, las tar­je­tas iden­ti­fi­ca­ti­vas. Yo me limi­té a tomar la iden­ti­fi­ca­ción de la car­ce­le­ra que pro­ce­dió a la requi­sa del car­tel rei­vin­di­ca­ti­vo, indi­cán­do­le al car­ce­le­ro jefe del módu­lo 8 que la suya no la nece­si­ta­ba. Pero éste, de mane­ra ame­na­za­do­ra, me exi­gió que toma­ra tam­bién su iden­ti­fi­ca­ción, ”por ser él quien había dado la orden de requi­sa del car­tel”.

Pro­ce­dí a ano­tar su núme­ro iden­ti­fi­ca­ti­vo y, a con­ti­nua­ción pro­ce­dió a ame­na­zar mi inte­gri­dad físi­ca. Al pedir­le expli­ca­cio­nes sobre las ame­na­zas ver­ti­das con­tra mi per­so­na, con por­te ame­na­zan­te vol­vió a enca­rar­se pro­fi­rien­do mas ame­na­zas con­tra mi inte­gri­dad físi­ca. Acto segui­do se fue­ron y que­de ence­rra­do en la cel­da que ocu­pa­ba, la nº71. Todo lo ocu­rri­do que­dó gra­ba­do por la cáma­ra de video-vigi­lan­cia ubi­ca­da en la segun­da plan­ta de cel­das, a esca­sos 5 metros de la cel­da nº71.

Como medio de pro­tes­ta polí­ti­ca, NO DE COACCIÓN, uti­li­cé sobre las 17:00 una cuchi­lla de afei­tar para auto­le­sio­nar­me y denun­ciar el tra­to ame­na­zan­te del car­ce­le­ro antes cita­do, pro­vo­cán­do­me 3 cor­tes en mi bra­zo izquier­do de unos 6⁄ 7 cen­tí­me­tros de lon­gi­tud; minu­tos des­pués fui lle­va­do a la enfer­me­ría de la pri­sión don­de una enfer­me­ra pro­ce­dió a la cura y satu­ra­ción de las heri­das por medio de 9 gra­pas metá­li­cas (agra­pa­jes).

El médi­co pre­sen­te en ese momen­to, sobre las 17:15, se negó a aten­der­me, ni siquie­ra pro­ce­dió a la obser­va­ción de las heri­das. Yo le soli­ci­té que rea­li­za­ra el corres­pon­dien­te infor­me médi­co ante lo cual se negó, indi­cán­do­le al fun­cio­na­rio pre­sen­te en la sala de curas de la enfer­me­ría que me lle­va­ra de vuel­ta al módu­lo. En ese momen­to le soli­ci­te me faci­li­ta­ra su nº iden­ti­fi­ca­ti­vo a lo cual se negó, indi­can­do nue­va­men­te al fun­cio­na­rio de enfer­me­ría “Llé­ve­se a este mier­da lejos de mi vis­ta”. Todo que­dó gra­ba­do por la cáma­ra ubi­ca­da en la sala de curas de la enfer­me­ría.

Me devol­vie­ron al módu­lo 8 y me ence­rra­ron en la cel­da que ocu­pa­ba, has­ta las 19:00 apro­xi­ma­da­men­te en la que se pro­du­jo la aper­tu­ra de la cel­da para que pudie­ra bajar a cenar. En ese momen­to me diri­gí al car­ce­le­ro jefe del módu­lo 8 para entre­gar­le una ins­tan­cia don­de se expli­ca­ba que las auto­le­sio­nes rea­li­za­das tuvie­ron una moti­va­ción de denun­cia polí­ti­ca y no de coac­ción de nin­gún tipo. Dicho car­ce­le­ro mal­tra­ta­dor se negó a recep­cio­nar dicha ins­tan­cia, por­que en ella hacía cons­tan­cia de las ame­na­zas ver­ti­das con­tra mi per­so­na.

Des­pués de cenar, nue­va­men­te vol­vi­mos a subir a cel­das sobre las 20:00 apro­xi­ma­da­men­te; dado que me encon­tra­ba ner­vio­so y can­sa­do me metí en la cama con inten­ción de des­can­sar. Pero nue­va­men­te, sobre las 21:00 (no recuer­do con exac­ti­tud) la puer­ta de la cel­da que ocu­po vol­vió a abrir­se, con el evi­den­te sobre­sal­to para mi per­so­na, per­so­nán­do­se un car­ce­le­ro y una car­ce­le­ra para indi­car­me que debía bajar a la sala don­de edu­ca­do­res y tra­ba­ja­do­res socia­les rea­li­zan ”su tra­ba­jo” siem­pre en con­tra de de los dere­chos de [email protected] [email protected] En un prin­ci­pio me negué a bajar por­que esa sala tam­bién es uti­li­za­da para ame­na­zar y gol­pear a los pre­sos, pues­to que en dicha sala no hay cáma­ras de video vigi­lan­cia. Así se lo hice saber, pero me res­pon­die­ron que en dicha sala me espe­ra­ba el DIRECTOR de la pri­sión. Enton­ces acce­dí a bajar.

Para entrar en dicha sala hay que atra­ve­sar un peque­ño pasi­llo don­de sí hay cáma­ras de video vigi­lan­cia, por ello solo pue­de pro­bar­se que yo entra­ba en la sala ante­rior­men­te cita­da. En ella se encon­tra­ba, ade­más del Direc­tor, el Sub­di­rec­tor de Segu­ri­dad y un Jefe de Ser­vi­cios.

Man­tu­vi­mos una con­ver­sa­ción que dura­ría unos 20 minu­tos en los que solo habló el direc­tor de la pri­sión.

En dicha con­ver­sa­ción el Direc­tor pro­fi­rió vela­das ame­na­zas con­tra mi per­so­na, dicién­do­me que yo era el cabe­ci­lla de las con­cen­tra­cio­nes, que dichas con­cen­tra­cio­nes podrían ser con­si­de­ra­das como inten­tos de pro­vo­car moti­nes, hacién­do­me ver las con­se­cuen­cias per­so­na­les que pudie­ran recaer en mi situa­ción peni­ten­cia­ria (me han teni­do 15 años ence­rra­do en módu­los de régi­men cerra­do y en gale­rías de ais­la­mien­to, siem­pre cla­si­fi­ca­do en 1er gra­do). Yo le reba­tí sus vela­das ame­na­zas hacién­do­le enten­der que las con­cen­tra­cio­nes que rea­li­zá­ba­mos los pre­sos son dere­chos que vie­nen reco­gi­dos en la Cons­ti­tu­ción Espa­ño­la, tales como el de dere­cho de reu­nión, liber­tad de expre­sión y otros.

Me indi­có que pusie­ra fin a dichas con­cen­tra­cio­nes a lo que yo le res­pon­dí que esa peti­ción no esta­ba en mis manos, pero hacién­do­le saber que yo, aun­que fue­ra el úni­co, segui­ría salien­do al patio a con­cen­trar­me. En ese momen­to el Direc­tor dio por con­clui­da la reu­nión, y yo cuan­do pro­ce­día a subir las esca­le­ras hacia la cel­da que ocu­po, des­co­noz­co que car­ce­le­ro fue y des­de que lugar se pro­du­jo (a mis espal­das, ¿des­de den­tro de la ofi­ci­na de car­ce­le­ros?) escu­ché per­fec­ta­men­te que pro­fe­ría lo siguien­te: ”Este mier­da no sabe que a veces los pre­sos se echan a dor­mir y ya NO des­pier­tan nun­ca más”. Tras oír seme­jan­te expre­sión me tum­bé en la cama, pero a los 15 minu­tos, nue­va­men­te se pro­du­jo la aper­tu­ra de la cel­da que ocu­po, como pue­de com­pro­bar­se por la cáma­ra de video vigi­lan­cia ubi­ca­da en la segun­da plan­ta, a esca­sos metros de la cel­da que ocu­po, pre­sen­tán­do­se 2 car­ce­le­ros, una car­ce­le­ra y el Jefe de Ser­vi­cios de nom­bre Patri­cio, indi­cán­do­me que reco­gie­ra mis per­te­nen­cias por­que iba a ser cam­bia­do de módu­lo. Sobre las 22:00 horas, o minu­tos antes, fui tras­la­da­do al módu­lo 6 don­de me encuen­tro en la actua­li­dad.

Ante la expre­sión antes cita­da ”Este mier­da no sabe que a veces los pre­sos se echan a dor­mir y ya NO des­pier­tan nun­ca más”, ten­go que acla­rar que en los casi 15 años de reclu­sión de régi­men cerra­do y gale­rías de ais­la­mien­to, he com­pro­ba­do en per­so­na cómo varios pre­sos han ama­ne­ci­do muer­tos en sus res­pec­ti­vas cel­das, he vis­to cómo se per­so­na­ba el juez para el levan­ta­mien­to del cadá­ver y TENGO LA CLARA CONCLUSIÓN que en algu­nos casos los muer­tos se han sui­ci­da­do por no sopor­tar las ame­na­zas con­tra su vida, que a veces he sido tes­ti­go, que en otras oca­sio­nes se han sui­ci­da­do por pro­ble­mas psi­co­ló­gi­cos, y en otras oca­sio­nes hemos teni­do el pre­sen­ti­mien­to de que han sido res­pon­sa­bles direc­tos los pro­pios car­ce­le­ros. Las gale­rías y cel­das de ais­la­mien­to son autén­ti­cos luga­res de impu­ni­dad con­tra [email protected] [email protected]

Inclu­so dichas dudas han exis­ti­do cuan­do han apa­re­ci­do pre­sos polí­ti­cos muer­tos. Ante esta situa­ción las razo­nes antes cita­das serán diri­gi­das al Sr Cas­tro titu­lar del juz­ga­do cen­tral de vigi­lan­cia peni­ten­cia­ria.

Yo ten­go una amatxo de 73 años y nun­ca deja­ría que tor­tu­ra­ra su men­te en los años que le que­dan, pre­gun­tán­do­se si yo mis­mo me he qui­ta­do la vida o han sido los car­ce­le­ros. Por ello escri­bo esta car­ta para que se haga públi­ca y se sepa la reali­dad que se vive en las cár­ce­les, la lucha del módu­lo 8 ante las no medi­das de la cár­cel con­tra el coro­na­vi­rus y las ame­na­zas con­tra mi per­so­na. Por últi­mo, expre­sar todo mi amor a [email protected] [email protected] que siguen en pie.

ESPETXEAK APURTU!!!!

GORA EUSKAL HERRIA INTERNAZIONALISTA ETA SOZIALISTA

Fuen­te: ATA