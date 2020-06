Argentina. Ningún pueblo extraña la vieja «normalidad»

Por Jor­ge Fal­co­ne, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 3 junio 2020

“Si me dije­ran pide un deseo

pre­fe­ri­ría un rabo de nube.

Un tor­be­llino en el sue­lo

y una gran ira que sube.

Un barre­dor de tris­te­zas,

un agua­ce­ro en ven­gan­za,

que cuan­do escam­pe parez­ca

nues­tra espe­ran­za”.

Sil­vio Rodrí­guez

Lo sabe­mos. No es el fin del capi­ta­lis­mo. Ni siquie­ra ocu­rre que esté ase­gu­ra­da la derro­ta del pre­si­den­te nor­te­ame­ri­cano en las pró­xi­mas elec­cio­nes. Pero lo cier­to es que el mes en cur­so des­pun­tó con la inol­vi­da­ble ima­gen de la sede del poder impe­rial yanky cer­ca­da por mani­fes­ta­cio­nes masi­vas, al pun­to que debió apa­gar sus luces por pri­me­ra vez en déca­das, y Donald Trump tuvo que refu­giar­se en un bún­ker. Mien­tras tan­to, el fue­go de la rebe­lión ilu­mi­na­ba Washing­ton DC. Y no se tra­ta ni de un fil­me apo­ca­líp­ti­co ni de un espe­jo que ade­lan­te lo que el Sur Glo­bal espe­ra des­de hace tiem­po. Lo cier­to es que muchxs muertxs que­ridxs, des­de Mario Rober­to San­tu­cho a Ber­ta Cáce­res – sólo por citar ape­nas un par de ejem­plos con­tem­po­rá­neos -, hubie­ran dado cual­quier cosa por ser tes­ti­gos de estas cir­cuns­tan­cias.

Algu­na vez Fidel Cas­tro sen­ten­ció que “vere­mos pri­me­ro una Revo­lu­ción triun­fan­te en EEUU antes de una con­tra­rre­vo­lu­ción en Cuba”. Y el revo­lu­cio­na­rio pero­nis­ta John William Cooke escri­bió que el derrum­be de ese país no sería obra de los pro­pios nor­te­ame­ri­ca­nos sino de los millo­nes de inmi­gran­tes mar­gi­na­dos que ejer­cen tareas subal­ter­nas en el Gran País del Nor­te. Pue­de que no haya lle­ga­do su hora aún, pero lo que está suce­dien­do allí en ple­na cua­ren­te­na segu­ra­men­te guar­de un cier­to paren­tes­co con aque­llos vati­ci­nios.

La revuel­ta está dejan­do imá­ge­nes memo­ra­bles. Cabe pues tomar nota de la lec­ción que – cuán­do no – vie­nen ofre­cien­do las muje­res, cuan­do las blan­cas arman una mura­lla con sus cuer­pos para pro­te­ger a las negras, soro­ri­dad que ya no reco­no­ce fron­te­ra algu­na.

Pue­de que, como sabe­mos, aún no haya un nue­vo fan­tas­ma reco­rrien­do el mun­do, pero si en tan­to lxs con­de­nadxs de la tie­rra incen­dian wall marts en el cen­tro de gra­ve­dad del poder impe­rial, lxs franceses/​as repli­can la pro­tes­ta arman­do barri­ca­das con bici­cle­tas aeró­bi­cas en lla­mas, es irre­ba­ti­ble que está sien­do posi­ble glo­ba­li­zar la soli­da­ri­dad. Enton­ces se demues­tra pal­ma­ria­men­te que el mun­do al que esta­ría­mos con­de­nadxs no es inexo­ra­ble­men­te el que aven­tu­ran las dis­to­pías holly­woo­den­ses, híper­tec­ni­fi­ca­do, poluí­do, y social­men­te estra­ti­fi­ca­do, don­de unxs pocos ELLXS dis­fru­tan de todo el con­fort y unxs muchxs NOSOTRXS come­mos mier­da sir­vién­do­les como esclavxs. El pre­sen­te gri­ta que hay otros hori­zon­tes posi­bles. Y que la mecha que encien­de su bús­que­da encien­de fácil y es cada vez más cor­ta.

Enton­ces ya no sue­na maxi­ma­lis­ta afir­mar que el vie­jo mun­do cru­je, no impor­ta cuán­to más tar­de en res­que­bra­jar y derrum­bar­se.

Mien­tras, esta remo­ta y doli­da lati­tud del Sur Glo­bal sigue acu­mu­lan­do vejá­me­nes: Pibe fusi­la­do a manos de terra­te­nien­te por per­se­guir gome­ra median­te una lie­bre atra­ve­san­do cam­po ajeno; qoms ava­sa­lladxs de madru­ga­da y con­du­cidxs a una cel­da para ser rociadxs con alcohol, tor­tu­radxs y vio­ladxs… como si el lega­do de geno­ci­das como Mas­se­ra,Camps, o el Tigre Acos­ta con­ti­nua­ra apa­ñan­do atro­ci­da­des (nun­ca hay ori­gi­na­rixs en la TV pro­gre por­que hacer­se car­go de sus dile­mas inter­pe­la a un país que aún no es para todxs); con­ta­mi­na­ción fatal de Ramo­nas en ple­na lla­ga social de esa capi­tal puer­to que el turis­mo aún com­pa­ra con París.

Lo curio­so, en todos los casos, es que el sen­ti­do común impe­ran­te con­cen­tra toda res­pon­sa­bi­li­dad sobre los Capi­ta­nich o Larre­ta… pero nun­ca los Fer­nán­dez. Como si El Hom­bre Pró­rro­ga (pró­rro­ga de cua­ren­te­na, pró­rro­ga de nego­cia­ción de deu­da) – que en su dis­cur­so de asun­ción pro­me­tió gober­nar con los 24 dis­tri­tos del país – estu­vie­ra social­men­te exi­mi­do de hacer­lo, como si fue­ra lógi­co que sólo le habla­ra al medio pelo por­te­ño, y bas­ta­ra con que su ges­tión se ocu­pa­ra, ya no prio­ri­ta­ria sino EXCLUSIVAMENTE, de tomar medi­das sani­ta­rias. Sue­na redun­dan­te recor­dar que “Dios está en todas par­tes pero atien­de en Bue­nos Aires”, pero más allá de fra­ses tri­lla­das, resul­ta incon­tras­ta­ble que hace fal­ta un enor­me blin­da­je mediá­ti­co para sos­te­ner la ilu­sión de que la Repú­bli­ca Argen­ti­na es como una Matrix de 60 cua­dras alre­de­dor del obe­lis­co, y el res­to, la Amé­ri­ca Pro­fun­da sin con­trol ni reme­dio.

Digá­mos­lo con todas las letras: Esa par­ti­do­cra­cia demo­li­be­ral que nos tra­jo has­ta aquí for­ma par­te de un mun­do que sólo mere­ce ir a dar al basu­ral de la His­to­ria.

Por for­tu­na, y cua­ren­te­na median­te – a pesar del con­trol esta­tal vía SUBE y los engo­rro­sos trá­mi­tes reque­ri­dos para cir­cu­lar -, salu­da­ble­men­te hay des­obe­dien­cia civil. Se mul­ti­pli­ca la rebel­día de lxs esta­fadxs, des­de los cho­fe­res ganan­do las calles de Rosa­rio a lxs fri­go­rí­fi­cos quil­me­ños mar­chan­do a Puen­te Puey­rre­dón, pasan­do por el lla­ma­do a armar 100 ollas soli­da­rias con­vo­ca­do des­de la Pla­za Moreno pla­ten­se, y reco­rren las calles de la Rei­na del Pla­ta nume­ro­sas volun­ta­des soli­da­rias con lxs caídxs des­de Min­neá­po­lis a la Villa 31.

Para­fra­sean­do al vie­jo Jau­ret­che, si no “es pa todos la cobi­ja”, habrá sona­do la hora del des­aca­to.-