Africa. Cooperación frente al covid-19 entre China y Africa subsahariana.

Por Yos­lán Sil­ve­rio Gon­zá­lez, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 1 de junio de 2020.

En los últi­mos vein­te años se ha pro­du­ci­do un incre­men­to de la impor­tan­cia estra­té­gi­ca de Áfri­ca, lo que ha pro­vo­ca­do el aumen­to de la com­pe­ten­cia entre dife­ren­tes acto­res extra­con­ti­nen­ta­les: de unos por man­te­ner el con­trol y la explo­ta­ción de sus recur­sos natu­ra­les y de otros por garan­ti­zar el acce­so a nue­vos mer­ca­dos.

De esta mane­ra, Áfri­ca se ha con­ver­ti­do en un área de con­fron­ta­ción entre las esfe­ras de influen­cia de Esta­dos Uni­dos y la Unión Euro­pea, fren­te a la pre­sen­cia eco­nó­mi­ca de Chi­na y el incre­men­to pro­gre­si­vo del acti­vis­mo de otros acto­res no tra­di­cio­na­les como India, Japón, Bra­sil, Tur­quía, Israel y Rusia.

En el caso de Chi­na, sus rela­cio­nes con el con­ti­nen­te se for­ta­le­cie­ron des­de prin­ci­pios del siglo XXI, cuan­do se esta­ble­ció el Foro para la Coope­ra­ción entre Chi­na y Áfri­ca (FOCAC) como el meca­nis­mo prin­ci­pal de impul­so para las rela­cio­nes sino-afri­ca­nas. En la últi­ma Cum­bre de la FOCAC, cele­bra­da en Bei­jing, Chi­na había pro­me­ti­do 60. 000 millo­nes de dóla­res adi­cio­na­les en finan­cia­ción para el con­ti­nen­te. Esto ha gene­ra­do una cam­pa­ña inter­na­cio­nal con­tra Chi­na, acu­sán­do­la de “nue­va for­ma de colo­nia­lis­mo” en Áfri­ca e inclu­si­ve de un mal lla­ma­do “impe­ria­lis­mo chino”. A tono con estos enfo­ques ter­gi­ver­sa­dos, en la Estra­te­gia de Segu­ri­dad Nacio­nal de la admi­nis­tra­ción de Donald Trump, se inclu­yó por pri­me­ra vez, en el acá­pi­te sobre Áfri­ca, un párra­fo espe­cí­fi­co don­de se seña­la­ba a Chi­na – y tam­bién a Rusia – como su prin­ci­pal rival en el con­ti­nen­te: una res­pues­ta deses­pe­ra­da ante el hecho de que no pue­den dete­ner el avan­ce de Chi­na en esta región.

Un aspec­to pri­mor­dial de las rela­cio­nes sino-afri­ca­nas ha sido el res­pec­to a la sobe­ra­nía de los paí­ses afri­ca­nos, la no intro­mi­sión en sus asun­tos inter­nos y la no impo­si­ción de con­di­cio­na­li­da­des polí­ti­cas, como han hecho las poten­cias occi­den­ta­les. La úni­ca excep­ción ha sido la del reco­no­ci­mien­to de la polí­ti­ca de una sola China[1]. La RPCh se ha con­ver­ti­do en el prin­ci­pal socio eco­nó­mi­co-comer­cial de la región[2] des­pla­zan­do a Esta­dos Uni­dos des­de el 2009. En el plano eco­nó­mi­co ha man­te­ni­do sus polí­ti­cas de prés­ta­mos con bajos intere­ses o el otor­ga­mien­to de cré­di­tos paga­de­ros a lar­go pla­zo, lo que ha favo­re­ci­do la dis­mi­nu­ción de la depen­den­cia de los paí­ses afri­ca­nos a las ins­ti­tu­cio­nes finan­cie­ras inter­na­cio­na­les: Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal (FMI) y el Ban­co Mun­dial (BM). Sin embar­go, exis­tía la preo­cu­pa­ción de que se estu­vie­se gene­ran­do un nue­vo endeu­da­mien­to finan­cie­ro con Chi­na. Esta “preo­cu­pa­ción” pro­vie­ne, en lo fun­da­men­tal, de los tra­di­cio­na­les acree­do­res occi­den­ta­les, que están per­dien­do espa­cios en el con­ti­nen­te.

Los prin­ci­pa­les intere­ses de Chi­na en Áfri­ca están cen­tra­dos en el acce­so a recur­sos ener­gé­ti­cos –petró­leo y gas– y en el desa­rro­llo de las infra­es­truc­tu­ras que per­mi­tan inter­co­nec­tar a las eco­no­mías afri­ca­nas. Con este fin se han for­ta­le­ci­do los con­ve­nios con nacio­nes afri­ca­nas vin­cu­la­das de mane­ra direc­ta o indi­rec­ta con el plan estra­té­gi­co chino: Una Fran­ja, una Ruta (OBOR, siglas en inglés), el cual se arti­cu­la armo­nio­sa­men­te con los pro­yec­tos loca­les y regio­na­les que ha veni­do impul­san­do Chi­na en las subre­gio­nes de la fran­ja cos­te­ra del Índi­co –Cuerno Afri­cano y el Áfri­ca Cen­tro-Orien­tal– ade­más de Etio­pía y Dji­bou­ti. Ha exis­ti­do una fuer­te volun­tad polí­ti­ca por par­te de los líde­res afri­ca­nos de incor­po­ra­se a este pro­yec­to por los bene­fi­cios mutuos que ya está gene­ran­do, a pesar de que está toda­vía en fase de imple­men­ta­ción. De hecho, el desem­pe­ño “posi­ti­vo” del Pro­duc­to Interno Bru­to (PIB) afri­cano de los últi­mos años había sido posi­ble por el aumen­to de la inver­sión extran­je­ra y los pro­yec­tos de infra­es­truc­tu­ras –en su mayo­ría de capi­ta­les chi­nos– así como por una esta­bi­li­dad de los pre­cios de las mate­rias pri­mas. Este pro­yec­to tie­ne una aris­ta sani­ta­ria que ha reco­bra­do vital impor­tan­cia tras el esta­lli­do de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

Estas polí­ti­cas imple­men­ta­das por Chi­na for­man par­te de la coope­ra­ción Sur-Sur, a tra­vés del desa­rro­llo de pro­gra­mas socio­eco­nó­mi­cos con impac­to local, trans­fe­ren­cia de tec­no­lo­gía –en el plano de las tele­co­mu­ni­ca­cio­nes y de la indus­tria far­ma­céu­ti­ca– cons­truc­ción de par­ques indus­tria­les, can­ce­la­ción de deu­das y for­ma­ción de per­so­nal. Siguien­do este mis­mo patrón, las rela­cio­nes entre ambas regio­nes se han pues­to a prue­ba tras el esta­lli­do de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, la cual ha evi­den­cia­do las poten­cia­li­da­des que exis­ten en los víncu­los con Chi­na, cuan­do la mayor par­te del mun­do les ha dado la espal­da a los afri­ca­nos. Ha demos­tra­do que el gigan­te asiá­ti­co pue­de ser una alter­na­ti­va via­ble para este con­ti­nen­te.

La expan­sión de la Covid-19 puso en aler­ta a los gobier­nos de la región por las con­se­cuen­cias que esta­ba tenien­do en Chi­na, Euro­pa Occi­den­tal y Esta­dos Uni­dos. Se pen­só en un pri­mer momen­to que la epi­de­mia podría lle­gar des­de Chi­na, debi­do a los fuer­tes víncu­los comer­cia­les. Se esti­ma que dos millo­nes de ciu­da­da­nos chi­nos viven y tra­ba­jan en Áfri­ca, así como unos 800.000 turis­tas de este país visi­ta­ban Áfri­ca cada año. Tam­bién había unos 80.000 estu­dian­tes afri­ca­nos en Chi­na. Todo esto supo­nía un impor­tan­te trá­fi­co aéreo. Antes de las res­tric­cio­nes impues­tas por la Covid-19 había un pro­me­dio de ocho vue­los dia­rios entre Chi­na y ciu­da­des afri­ca­nas. El temor gene­ró que nume­ro­sas com­pa­ñías aéreas, como Royal Air Maroc, Rwan­dAir y Ken­ya Air­ways, can­ce­la­ran sus cone­xio­nes con Bei­jing, Guang­dong y Shanghái.

El pri­mer caso de la enfer­me­dad se regis­tró en Egip­to, el 14 de febre­ro, a tra­vés de un turis­ta chino, pero el segun­do fue en Nige­ria, el día 24, por un ita­liano pro­ce­den­te de Milán con des­tino a la ciu­dad nige­ria­na de Lagos, una de las áreas metro­po­li­ta­nas más con­cu­rri­das del con­ti­nen­te. Así Nige­ria se con­ver­tía en el pri­mer país del Áfri­ca Sub­saha­ria­na en repor­tar el virus. En las pri­me­ras dos sema­nas –par­tir de los pri­me­ros casos– se comen­za­ron a adop­tar varias medi­das. Esta situa­ción lle­gó a gene­rar ten­sio­nes en algu­nas ter­mi­na­les aéreas con via­je­ros pro­ve­nien­tes de Chi­na, como los ocu­rri­dos en el Aero­puer­to Inter­na­cio­nal Jomo Ken­yat­ta en Nai­ro­bi (Ken­ya), don­de se for­ta­le­cie­ron los con­tro­les de inmi­gra­ción y las redes socia­les comen­za­ron a hablar de supues­ta dis­cri­mi­na­ción, inclu­so del tra­ta­mien­to que reci­bían los afri­ca­nos resi­den­tes en Chi­na. De todas mane­ras, estos fue­ron solo hechos ais­la­dos que no tuvie­ron nin­gún impac­to polí­ti­co, más bien reci­bie­ron las con­de­nas por par­te de las auto­ri­da­des com­pe­ten­tes.

La irrup­ción del virus en Áfri­ca no ha deja­do de ser una preo­cu­pa­ción para las auto­ri­da­des sani­ta­rias. El direc­tor gene­ral de la OMS, Tedros Adha­nom Ghe­bre­ye­sus, duran­te un encuen­tro con los Minis­tros de Salud afri­ca­nos, en Addis Abe­ba, mos­tró su preo­cu­pa­ción por la poten­cial expan­sión de la Covid-19 en estos paí­ses carac­te­ri­za­dos por tener los sis­te­mas de salud más pre­ca­rios del mun­do. Según la direc­to­ra de la OMS para Áfri­ca, la Dra. Matshi­di­so Moe­ti, el con­ti­nen­te esta­ba pre­pa­ra­do en un 66% para com­ba­tir la pan­de­mia, pero de todas mane­ras eran muchos los fac­to­res de ries­gos que hacían más vul­ne­ra­bles a sus pobla­cio­nes, así como la fal­ta de recur­sos en los hos­pi­ta­les públi­cos o la dis­po­ni­bi­li­dad de test para hacer las prue­bas que detec­tan el virus. Los gobier­nos ini­cia­ron sus esfuer­zos por habi­li­tar los labo­ra­to­rios médi­cos y deman­da­ban de la cola­bo­ra­ción inter­na­cio­nal, que no demo­ró en lle­gar pro­ce­den­te de Chi­na.

Sien­do con­se­cuen­tes con los acuer­dos de la últi­ma Cum­bre de la FOCAC, el gobierno chino se com­pro­me­tió en ayu­dar a aque­llos paí­ses con sis­te­mas de salud débi­les para for­ta­le­cer sus capa­ci­da­des fren­te al coro­na­vi­rus. Así lo afir­ma­ba el por­ta­voz del Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res de Chi­na, Zhao Lijian, en con­fe­ren­cia de pren­sa del 25 de febrero[3], cuan­do toda­vía Áfri­ca solo repor­ta­ba los pri­me­ros casos. Esta acti­tud de Chi­na se pro­du­cía tam­bién como res­pues­ta ante la cola­bo­ra­ción que ellos habían reci­bi­do por par­te de gobier­nos afri­ca­nos, como el de Gui­nea Ecua­to­rial, el cual les había dona­do dos millo­nes de dóla­res a prin­ci­pios de febre­ro. De igual for­ma, la polí­ti­ca de coope­ra­ción chi­na esta­ba en corres­pon­den­cia con el lla­ma­do que había hecho la OMS en asis­tir a los paí­ses afri­ca­nos. La ayu­da no demo­ró en lle­gar; con­tra­ria a la acti­tud asu­mi­da por otros paí­ses como Esta­dos Uni­dos que ame­na­za­ba con eli­mi­nar su con­tri­bu­ción a la OMS.

Des­de el mis­mo ini­cio de la pan­de­mia, las auto­ri­da­des chi­nas comen­za­ron a orga­ni­zar múl­ti­ples video con­fe­ren­cias –la pri­me­ra de ellas se hizo el 18 de mar­zo, con la par­ti­ci­pa­ción de más de 300 fun­cio­na­rios y exper­tos de 24 paí­ses afri­ca­nos– para com­par­tir sus expe­rien­cias en el enfren­ta­mien­to al coro­na­vi­rus. Des­de que comen­za­ran a repor­tar­se los pri­me­ros casos en Áfri­ca, los envíos de ayu­da pro­ce­den­tes de Chi­na se han incre­men­ta­do. Estos se han rea­li­za­do en varias eta­pas tenien­do como pun­to de lle­ga­da Etio­pía y Gha­na para lue­go redis­tri­buir­los a otros paí­ses, a tra­vés del Cen­tro para el Con­trol y la Pre­ven­ción de Enfer­me­da­des de la Unión Afri­ca­na (Afri­ca Cen­tres for Disea­se Con­trol and Pre­ven­tion, CDC Áfri­ca) [4].

El 22 de mar­zo lle­gó a la capi­tal etío­pe el pri­mer car­ga­men­to de ayu­da huma­ni­ta­ria pro­ce­den­te de Chi­na. El envío incluía más de 1.5 millo­nes de test rápi­dos y 100 tone­la­das de otros insu­mos médi­cos ofre­ci­dos por la Jack Ma Foun­da­tion y Ali­ba­ba Foun­da­tion. A tra­vés del CDC de Áfri­ca se iban a dis­tri­buir 20 mil test de diag­nós­ti­co rápi­do para cada país afri­cano, unas 100 mil mas­ca­ri­llas médi­cas y mil tra­jes de protección[5]. En la medi­da que la situa­ción se agra­va­ba se ponía en evi­den­cia la nece­si­dad de más insu­mos médi­cos, los cua­les, a pesar de los esfuer­zos de los líde­res afri­ca­nos y de la UA, toda­vía no eran sufi­cien­tes, pues­to que Áfri­ca tenía que com­pe­tir con otros paí­ses para acce­der a estos recur­sos en el mer­ca­do inter­na­cio­nal, de aquí la impor­tan­cia que reves­tía la cola­bo­ra­ción chi­na, la cual se segui­ría mate­ria­li­zan­do.

El 6 de abril lle­gó el segun­do car­ga­men­to con 37.6 tone­la­das, des­ti­na­do a 18 paí­ses afri­ca­nos, prin­ci­pal­men­te los del Áfri­ca Occi­den­tal. Los sumi­nis­tros incluían equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal, 36 mil mas­ca­ri­llas N95, 36 mil tra­jes médi­cos de pro­tec­ción y gafas de pro­tec­ción, 180 mil pares de guan­tes, 9 mil ter­mó­me­tros, dece­nas de ven­ti­la­do­res arti­fi­cia­les, entre otros. El avión car­ga­do con dichos sumi­nis­tros médi­cos lle­gó al aero­puer­to inter­na­cio­nal Koto­ta en Accra, capi­tal de Gha­na, para ser dis­tri­bui­dos entre Nige­ria, Sene­gal, Gabón, Sie­rra Leo­na, Gui­nea-Bis­sau, Gui­nea, Côte d´Ivoire, Gam­bia, Libe­ria, Mali, Bur­ki­na Faso, Repú­bli­ca del Con­go, Gui­nea Ecua­to­rial, Togo, Benín, Cabo Ver­de y, San­to Tomé y Prín­ci­pe. Casi la tota­li­dad de los paí­ses de la subre­gión sub­saha­ria­na han reci­bi­do par­te de la cola­bo­ra­ción total de Chi­na en tiem­pos de la actual pan­de­mia.

Otra aris­ta a tener en cuen­ta es la cola­bo­ra­ción médi­ca, pues­to que un total de mil pro­fe­sio­na­les de la salud se encon­tra­ban tra­ba­jan­do en varios paí­ses afri­ca­nos pre­vio al esta­lli­do de la cri­sis sani­ta­ria, de acuer­do con la Comi­sión Nacio­nal de Salud de Chi­na. Una vez que Áfri­ca comen­zó a ser afec­ta­da, el gobierno chino refor­zó tam­bién su per­so­nal médi­co en la región –como ha hecho igual­men­te Cuba[6]-. El 8 de abril lle­gó a Abu­ja, Nige­ria –país don­de se detec­tó el pri­mer caso en ASS– un gru­po de médi­cos por media­ción de la empre­sa Chi­na Rail­way Cons­truc­tion Corp. Ltd, para asis­tir a los emplea­dos loca­les.

Otros dos gru­pos de médi­cos arri­ba­ron pos­te­rior­men­te a Etio­pia y Bur­ki­na Faso, sumán­do­se a los espe­cia­lis­tas chi­nos que ya tra­ba­ja­ban en estos paí­ses. El gru­po de exper­tos chino lle­gó a la capi­tal etío­pe el 16 de abril y esta­ba inte­gra­do por 12 espe­cia­lis­tas –epi­de­mió­lo­gos, ciru­ja­nos, exper­tos en enfer­me­da­des infec­cio­sas y labo­ra­to­rio clí­ni­co– con la fun­ción de com­par­tir sus expe­rien­cias en la lucha con­tra la Covid-19, mien­tras visi­ta­ban cen­tros de ais­la­mien­to, hos­pi­ta­les y se reu­nían con direc­ti­vos del Minis­te­rio de Salud etío­pe, del CDC de Áfri­ca y de la Ofi­ci­na etío­pe de la OMS. Un segun­do gru­po lle­gó a Dji­bou­ti y Côte d’Ivoire, pro­ce­den­tes de la Pro­vin­cia de Sichuan[7]. Todos arri­ba­ron tam­bién con más sumi­nis­tros nece­sa­rios.

El 27 de abril, el CDC de Áfri­ca reci­bió un ter­cer car­ga­men­to de 125 tone­la­das de equi­pos médi­cos y otros sumi­nis­tros pro­ce­den­tes de Chi­na, de manos de la Jack Ma Foun­da­tion y la Ali­ba­ba Foun­da­tion. En el acto de reci­bi­mien­to estu­vie­ron pre­sen­tes el Vice­pre­si­den­te de la Comi­sión de la UA, Sr. Kwe­si Quar­tey, jun­to con la Comi­sa­ria de Asun­tos Socia­les, Sra. Ami­ra El Fadil; el Emba­ja­dor de Sudá­fri­ca en Etio­pia y Pre­si­den­te del Comi­té de Repre­sen­tan­tes Per­ma­nen­tes de la UA, Sr. Edward Xoli­sa Maka­ya, así como el Direc­tor del CDC de Áfri­ca, Dr. John Nken­ga­song y el Minis­tro de Salud etío­pe, entre otros fun­cio­na­rios y direc­ti­vos de las fun­da­cio­nes chinas.[8]

En esta opor­tu­ni­dad, la dona­ción esta­ba inte­gra­da por 4.6 millo­nes de más­ca­ras, 500 mil test rápi­dos, 300 ven­ti­la­do­res arti­fi­cia­les, 200 mil módu­los de ropa de pro­tec­ción, 200 mil escu­dos facia­les de pro­tec­ción, 2 mil apa­ra­tos para medir la tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ral, 500 mil pares de guan­tes, entre otros equi­pos médi­cos. El Direc­tor del CDC Áfri­ca plan­teó que estas dona­cio­nes eran una ini­cia­ti­va increí­ble que ayu­da­ba a satis­fa­cer las nece­si­da­des de sumi­nis­tros médi­cos. Como han plan­tea­do los líde­res afri­ca­nos, la coope­ra­ción, la cola­bo­ra­ción y la coor­di­na­ción, son los prin­ci­pios fun­da­men­ta­les para com­ba­tir la actual pandemia.[9]

Las dona­cio­nes no solo han lle­ga­do des­de el gobierno chino sino tam­bién de empre­sas con intere­ses en el con­ti­nen­te como Hua­wei que donó un millón de rands a Sudá­fri­ca. Ade­más, la com­pa­ñía Hua­jian Group, que ope­ra una fábri­ca de zapa­tos en Etio­pía, ofre­ció, a fina­les del mes de mar­zo, un millón de más­ca­ras y otros sumi­nis­tros médi­cos a ocho paí­ses afri­ca­nos, entre los que se encon­tra­ban Ken­ya y Ruan­da. La empre­sa pri­va­da Chi­na Star entre­gó sumi­nis­tros médi­cos a Ruan­da. Inclu­so se han rea­li­za­do dona­cio­nes volun­ta­rias por nacio­na­les chi­nos en las comu­ni­da­des afri­ca­nas en las que ellos radi­can, por ejem­plo, en Ken­ya. Tam­bién algu­nas aso­cia­cio­nes han orga­ni­za­do dona­cio­nes. Según la Emba­ja­da chi­na en Kam­pa­la, la Aso­cia­ción Chi­na de Ugan­da orga­ni­zó una entre­ga de más de 250 mil mas­ca­ri­llas y otros sumi­nis­tros médicos[10]. Como se ha podi­do apre­ciar, la cola­bo­ra­ción chi­na ha sido mul­ti­fa­cé­ti­ca y han inter­ve­ni­do varios sec­to­res: guber­na­men­ta­les, empre­sa­ria­les y de la socie­dad civil.

Esta cola­bo­ra­ción ha sus­ci­ta­do pala­bras de agra­de­ci­mien­to por par­te de líde­res afri­ca­nos, tan­to de la UA como de los gobier­nos. Este ha sido el caso del pre­si­den­te de Zim­bab­we, Emmer­son Mnan­gag­wa que agra­de­ció a las auto­ri­da­des chi­nas por el apo­yo brin­da­do des­de los pri­me­ros días del esta­lli­do de la pan­de­mia, con­tri­bu­yen­do con la pre­pa­ra­ción del con­ti­nen­te para enfren­tar esta sui gene­ris situa­ción sanitaria[11]. En Zim­bab­we, varias com­pa­ñías chi­nas que ope­ran en el país, en con­jun­to con la Emba­ja­da Chi­na en Hara­re movi­li­za­ron recur­sos por más de medio millón de dóla­res para la reno­va­ción del Hos­pi­tal Wil­kings de esa ciu­dad, en el cual se aten­dían a los pacien­tes de la Covid-19 y fun­cio­nó como cen­tro de aislamiento[12]. En Zam­bia se des­ti­na­ron dos ins­ta­la­cio­nes médi­cas en la capi­tal, Lusa­ka, para poner en cua­ren­te­na a las per­so­nas sos­pe­cho­sas; una de ellas era un nue­vo hos­pi­tal de 800 camas finan­cia­do y cons­trui­do con ayu­da de Chi­na. Estos son otros ejem­plos de las accio­nes que Chi­na ha veni­do rea­li­zan­do en los últi­mos años en Áfri­ca rela­cio­na­da con la cons­truc­ción de infra­es­truc­tu­ras hos­pi­ta­la­rias.

El gobierno chino había plan­tea­do que segui­rá incre­men­tan­do la cola­bo­ra­ción inter­na­cio­nal para con­tri­buir a la lucha con­tra la Covid-19, con­tra­rio a la acti­tud egoís­ta expre­sa­da por la admi­nis­tra­ción esta­dou­ni­den­se, la cual se ha con­cen­tra­do en cri­ti­car la acti­tud de Chi­na y la labor de la OMS[13], a la cual ha acu­sa­do injus­ta­men­te de ser la res­pon­sa­ble de la pan­de­mia por una supues­ta mala ges­tión de la cri­sis sani­ta­ria, al igual que Chi­na. El pre­si­den­te Xi Jin­ping, ha expre­sa­do en varias oca­sio­nes que su país con­ti­nua­ría com­par­tien­do sus expe­rien­cias en la lucha con­tra la Covid-19 y ten­dría en la coope­ra­ción uno de sus pila­res fun­da­men­ta­les. Esta idea la reite­ró una vez más en la 73 Asam­blea Anual de la OMS, cele­bra­da en Gine­bra (17 y 18 de mayo), don­de Chi­na se com­pro­me­tió en ofre­cer 2 mil millo­nes de dóla­res por dos años para com­ba­tir la pan­de­mia a nivel mundial[14].

Esta coope­ra­ción tam­bién se enmar­ca en un con­tex­to en el cual los tra­di­cio­na­les emi­so­res de “coope­ra­ción” hacia Áfri­ca –car­ga­da de con­di­cio­na­li­da­des polí­ti­cas– están en medio de una cri­sis sani­ta­ria que los ha supe­ra­do: Esta­dos Uni­dos, Fran­cia, Rei­no Uni­do y Ale­ma­nia. Por lo tan­to, Chi­na, los ha sobre­pa­sa­do en esta esfe­ra, por lo que sigue incre­men­tan­do su nivel de influen­cia polí­ti­ca, tras con­so­li­dar­se su lide­raz­go inter­na­cio­nal en la lucha con­tra la Covid-19, fren­te a la acti­tud de Esta­dos Uni­dos, que no solo eli­mi­nó sus con­tri­bu­cio­nes por un valor de 400 millo­nes de dóla­res a la OMS sino tam­bién ame­na­zó con la sus­pen­sión tem­po­ral de su mem­bre­sía en dicho orga­nis­mo, si la OMS no cum­plía con sus exi­gen­cias. La Repú­bli­ca Popu­lar Chi­na se con­vir­tió así en el pri­mer donan­te externo del con­ti­nen­te afri­cano en el actual con­tex­to de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, a tra­vés de mate­ria­les médi­cos y no solo con la trans­fe­ren­cia de fon­dos, lo que ha sido mucho más efec­ti­vo.

Par­te de la ayu­da finan­cie­ra que Chi­na ha pro­me­ti­do a Áfri­ca y que ya está ofre­cien­do pudie­ra tam­bién cana­li­zar­se a tra­vés de la can­ce­la­ción total o par­cial de la deu­da que algu­nos paí­ses acu­mu­lan con Chi­na. Esta ha sido una deman­da tam­bién de varios inte­lec­tua­les y polí­ti­cos para que el FMI y el BM adop­ta­ran una polí­ti­ca simi­lar como una mane­ra de ayu­dar efec­ti­va­men­te a los paí­ses afri­ca­nos alta­men­te endeu­da­dos, sobre todo, a medi­da que se agu­di­za la cri­sis eco­nó­mi­ca inter­na­cio­nal y la fal­ta de recur­sos finan­cie­ros empeo­ra la situa­ción de los más des­fa­vo­re­ci­dos en Áfri­ca. Sin embar­go, no pare­ce ser esta la polí­ti­ca a seguir por par­te de dichas ins­ti­tu­cio­nes.

No son pocas las fake news y los cri­te­rios mal inten­cio­na­dos que cir­cu­lan por las redes socia­les cri­ti­can­do a Chi­na, para gene­rar un esta­do de opi­nión nega­ti­vo: la sinopho­bia. Inclu­so acu­san a sus auto­ri­da­des, sin fun­da­men­to cien­tí­fi­co, en haber esta­do detrás de la crea­ción del virus. Otras infor­ma­cio­nes apun­tan a seña­lar la mala cali­dad de los pro­duc­tos médi­cos chi­nos o ponen en cues­tio­na­mien­to la pro­fe­sio­na­li­dad de sus médi­cos. Inclu­so otros plan­tean el uso de la “diplo­ma­cia del coro­na­vi­rus” por par­te de Chi­na para mejo­rar su ima­gen en Áfri­ca. Sin embar­go, dón­de está la “cola­bo­ra­ción” de la USAID o de las Agen­cias euro­peas, dón­de está la “ayu­da” o los médi­cos pro­ce­den­tes de estos paí­ses en Áfri­ca, sin con­di­cio­na­li­da­des eco­nó­mi­cas o polí­ti­cas. Hubo una sola excep­ción: las decla­ra­cio­nes que rea­li­za­ron médi­cos franceses[15] de ir a Áfri­ca para pro­bar “una cier­ta vacu­na” con­tra el coro­na­vi­rus, repi­tien­do el patrón de usar a pobla­cio­nes afri­ca­nas como cone­ji­llos de india para rea­li­zar expe­ri­men­tos.

Todo lo ante­rior a esto últi­mo for­ma par­te de una cam­pa­ña pro­pa­gan­dís­ti­ca que bus­ca opa­car la pre­sen­cia de Chi­na en Áfri­ca, tra­tan­do de des­acre­di­tar­la y así ero­sio­nar sus rela­cio­nes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas. Como todo, estas rela­cio­nes no son en blan­co y negro, y pudie­ran tener aspec­tos nega­ti­vos, pero sin dudas son más los posi­ti­vos. Al mis­mo tiem­po se con­so­li­da la hipó­te­sis de que es una alter­na­ti­va mucho más fia­ble que la “ayu­da” que pudie­ra venir de los lla­ma­dos socios tra­di­cio­na­les.

Para con­cluir, las auto­ri­da­des chi­nas han sido con­se­cuen­tes con sus actos. La cola­bo­ra­ción chi­na ha lle­ga­do a un cen­te­nar de paí­ses, inclui­dos los afri­ca­nos, los cua­les tie­nen difi­cul­ta­des para acce­der a equi­pa­mien­to médi­co y sumi­nis­tros que son manu­fac­tu­ra­dos fue­ra del con­ti­nen­te y depen­den de la cola­bo­ra­ción inter­na­cio­nal. El inter­cam­bio de infor­ma­ción estu­vo siem­pre den­tro de la polí­ti­ca adop­ta­da por Bei­jín, demos­tran­do su lide­raz­go en esta mate­ria. Chi­na tam­bién se ha con­ver­ti­do en el prin­ci­pal cola­bo­ra­dor a nivel inter­na­cio­nal en la lucha con­tra la Covid-19, en un con­tex­to sig­na­do por la “fati­ga” de los tra­di­cio­na­les donan­tes extran­je­ros (las poten­cias euro­peas). Esta situa­ción ha for­ta­le­ci­do los víncu­los de Chi­na con Áfri­ca y se ha con­so­li­da­do la ten­den­cia, que ya se venía pro­du­cien­do, del des­pla­za­mien­to de las rela­cio­nes de los socios afri­ca­nos tra­di­cio­na­les por los lazos mul­ti­fa­cé­ti­cos y sin con­di­cio­na­li­da­des con el gigan­te asiá­ti­co.

Biblio­gra­fía

Citas:

MSc. Yos­lán Sil­ve­rio Gon­zá­lez, Inves­ti­ga­dor Agregado/​Jefe del Equi­po de Áfri­ca, Cen­tro de Inves­ti­ga­cio­nes de Polí­ti­ca Inter­na­cio­nal (CIPI), La Haba­na, Cuba.

