Argentina. Resumen gremial. «La campaña anticuarentena procura que el Presidente cajonee el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas»/ ATE pide volver a discutir salarios y le avisa a Fernández que le «adeudan» las revisiones de noviembre y marzo/ (Más info)

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 28 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

«La cam­pa­ña anti­cua­ren­te­na pro­cu­ra que el Pre­si­den­te cajo­nee el pro­yec­to de ley para gra­var las gran­des for­tu­nas»

El secre­ta­rio gre­mial nacio­nal de ATE, Ale­jan­dro Gar­zón, ase­gu­ró que quie­nes se opo­nen al ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio desean que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez cajo­nee el pro­yec­to de ley para gra­var las gran­des for­tu­nas per­so­na­les y seña­ló que «el lucro debe dejar de estar para siem­pre por enci­ma de la salud y la vida de la gen­te».

Ale­jan­dro Gar­zón ase­ve­ró que exis­ten con­di­cio­nes para que el Jefe de Esta­do sea «fir­me e impla­ca­ble» con la san­ción de medi­das de «cla­ra jus­ti­cia social» sobre «un sec­tor acos­tum­bra­do a las ganan­cias extra­or­di­na­rias o super­ex­tra­or­di­na­rias, siem­pre a cos­ta de la cla­se tra­ba­ja­do­ra», pun­tua­li­zó.

El diri­gen­te gre­mial aña­dió, en un docu­men­to de pren­sa, que «es pre­ci­so finan­ciar los cos­tos de sos­te­ni­mien­to de la cua­ren­te­na con ingre­sos pro­ve­nien­tes de quie­nes tuvie­ron ganan­cias super­ex­tra­or­di­na­rias o extra­or­di­na­rias duran­te los últi­mos cua­tro años».

El sin­di­ca­lis­ta tam­bién se refi­rió a lo que deno­mi­nó «cam­pa­ña anti­cua­ren­te­na» a tra­vés de algu­nos medios de comu­ni­ca­ción y redes socia­les, sobre lo cual enfa­ti­zó que «las usi­nas de la men­ti­ra y el enga­ño actúan otra vez para con­fun­dir a la pobla­ción, ya que pro­cu­ran con­di­cio­nar al Pre­si­den­te para que cajo­nee el tema».

«El cam­po popu­lar y las orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas y socia­les deben garan­ti­zar su tra­ta­mien­to par­la­men­ta­rio y la diri­gen­cia tie­ne que estar a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias, sin espe­cu­la­cio­nes polí­ti­cas o eco­nó­mi­cas», expre­só el gre­mia­lis­ta.

Gar­zón ase­gu­ró que las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les acom­pa­ña­rán en la coyun­tu­ra todas las medi­das que pro­te­jan la salud y la vida, y se pre­gun­tó si «no es el momen­to de una refor­ma impo­si­ti­va para con­ver­tir en pro­gre­si­va y más jus­ta la dis­tri­bu­ción de la rique­za que se gene­ra a nivel social».

ATE pide vol­ver a dis­cu­tir sala­rios y le avi­sa a Fer­nán­dez que le «adeu­dan» las revi­sio­nes de noviem­bre y mar­zo

El líder de ATE, Hugo «Cacho­rro» Godoy, soli­ci­tó la aper­tu­ra de la dis­cu­sión pari­ta­ria y recor­dó que «el Gobierno le esta adeu­dan­do a las y los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les la revi­sión de la pari­ta­ria pau­ta­da de noviem­bre de 2019 y mar­zo de 2020».

A días de fina­li­zar el mes de mayo, fecha en que se debió comen­zar las nego­cia­cio­nes pari­ta­rias, la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do le exi­ge al Gobierno que con­vo­que de mane­ra urgen­te para encau­zar el diá­lo­go entre las par­tes.

El secre­ta­rio Gene­ral de ATE, Hugo «Cacho­rro» Godoy expli­có que «el Gobierno le esta adeu­dan­do a las y los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les la revi­sión de la pari­ta­ria pau­ta­da de noviem­bre de 2019 y mar­zo de 2020, pero lle­gó mayo y toda­vía no ha con­vo­ca­do al ámbi­to pari­ta­rio para ter­mi­nar de cerrar la cues­tión sala­rial ni las dis­cu­sio­nes de los ámbi­tos labo­ra­les».

«Como ya lo hemos expre­sa­do ante­rior­men­te, antes de dis­cu­tir el perio­do 2020/​2021 hay que cerrar la pari­ta­ria 2019/​2020. Tene­mos que recu­pe­rar­nos de los dere­chos que hemos per­di­do en retra­so sala­rios y per­jui­cios labo­ra­les», agre­gó Godoy.

El titu­lar de ATE ade­más sub­ra­yó que «la situa­ción se hace más urgen­te a par­tir de la pan­de­mia que agu­di­zó la cri­sis eco­nó­mi­ca».

«Noso­tros tene­mos tra­ba­ja­do­res en la pri­me­ra línea, en tareas de aten­ción esen­cial como por ejem­plo las y los tra­ba­ja­do­res de la salud que para col­mo toda­vía no han per­ci­bi­do los aumen­tos anun­cia­dos por el Gobierno; y en varios orga­nis­mos más como es el caso de Sena­sa y de otras áreas del Esta­do que están cum­plien­do tareas expo­nien­do sus vidas pero a con­cien­cia de aten­der las nece­si­da­des de la pobla­ción en esta emer­gen­cia sani­ta­ria», con­clu­yó.

Acei­te­ros vuel­ve a rom­per el silen­cio pari­ta­rio: pac­ta 30%, revi­sión y un bono de casi 12 mil pesos para des­mo­ta­do­res

La Fede­ra­ción que coman­da Daniel Yofra acor­dó sala­rios para los des­mo­ta­do­res. «Ante la vir­tual sus­pen­sión gene­ra­li­za­da de las pari­ta­rias en nues­tro país, y el mun­do, en el mar­co de la cri­sis glo­bal por la pan­de­mia, se han logra­do impor­tan­tes acuer­dos», remar­ca­ron.

En medio de un sos­te­ni­do silen­cio en las dis­cu­sio­nes pari­ta­rias, la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res del Com­ple­jo Indus­trial Olea­gi­no­so, Des­mo­ta­do­res de Algo­dón y Afi­nes de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, popu­lar­men­te cono­ci­dos como Acei­te­ros, alcan­zó en las últi­mas horas un acuer­do sala­rial para los obre­ros y emplea­dos des­mo­ta­do­res de algo­dón.

El gre­mio que coman­da Daniel Yofra lle­va­rá «el sala­rio ini­cial de un tra­ba­ja­dor de una jor­na­da nor­mal (200 horas men­sua­les) de la cate­go­ría infe­rior ‑peón- entre sala­rio bási­co y adi­cio­na­les lle­ga­rá a 49.965 pesos a par­tir del 1° de abril de 2020, lo que en tér­mi­nos por­cen­tua­les impli­ca un aumen­to del 30%».

«Asi­mis­mo se acor­dó el pago de una asig­na­ción extra­or­di­na­ria no remu­ne­ra­ti­va de 11.700 pesos que se abo­na­rá en cua­tro cuo­tas igua­les y con­se­cu­ti­vas», aña­dió el comu­ni­ca­do ofi­cial del sin­di­ca­to.

Las par­tes tam­bién esti­pu­la­ron que habrá una posi­bi­li­dad de revi­sión en el acuer­do el 15 de octu­bre de este año. En ese momen­to se hará una eva­lua­ción de la evo­lu­ción de la carre­ra pre­cios – sala­rios.

«Este acuer­do se logra en una situa­ción extra­or­di­na­ria­men­te difí­cil. A la pro­fun­da cri­sis que dejó el gobierno de Cam­bie­mos se le sumó la pan­de­mia de COVID-19 con su doble impac­to sani­ta­rio y eco­nó­mi­co», expli­ca­ron los Acei­te­ros.

«Sin­tá­mo­nos orgu­llo­sos, com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros, por­que ante la vir­tual sus­pen­sión gene­ra­li­za­da de las pari­ta­rias en nues­tro país, y el mun­do, en el mar­co de la cri­sis glo­bal por la pan­de­mia, se han logra­do impor­tan­tes acuer­dos en las dos acti­vi­da­des repre­sen­ta­das en nues­tra Fede­ra­ción», con­clu­ye­ron.

Para garan­ti­zar el ser­vi­cio y los pues­tos de tra­ba­jo el Gobierno otor­ga­rá $500 millo­nes a empre­sas de micros de lar­ga dis­tan­cia

La reso­lu­ción del Minis­te­rio de Trans­por­te indi­ca que el sub­si­dio será por úni­ca vez y apun­ta a dar algo de aire a las empre­sas del sec­tor mien­tras cre­cen los recla­mos de las líneas urba­nas del inte­rior, des­fi­nan­cia­das por com­ple­to a par­tir de la para­li­za­ción de su fun­cio­na­mien­to a par­tir de la decla­ra­ción del ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio el pasa­do 20 de mar­zo.

En este con­tex­to, el gobierno nacio­nal, a tra­vés de la car­te­ra que con­du­ce Mario Meo­ni otor­gó un sub­si­dio excep­cio­nal de $500 millo­nes a un cen­te­nar de empre­sas de trans­por­te de lar­ga dis­tan­cia, para suplir la baja de ingre­sos en medio de la emer­gen­cia sani­ta­ria.

Esta medi­da de auxi­lio se for­ma­li­zó a tra­vés de la reso­lu­ción 122⁄ 2020 del Minis­te­rio de Trans­por­te publi­ca­da este miér­co­les en el Bole­tín Ofi­cial, que le con­ce­de el sub­si­dio a 99 empre­sas de todo el país, por un total de 3.529 coches, a razón de $141.683 por uni­dad.

La mis­ma publi­ca­ción deter­mi­na tam­bién que la Secre­ta­ría de Ges­tión de Trans­por­te del Minis­te­rio ins­tru­men­ta­rá un Pro­gra­ma de Emer­gen­cia del Trans­por­te Públi­co Inter­ur­bano de Pasa­je­ros, que inclui­rá la pla­ni­fi­ca­ción, dise­ño e ins­tru­men­ta­ción del régi­men al que se some­te­rán las pres­ta­cio­nes de ser­vi­cios que las empre­sas debe­rán pro­veer como con­tra­pres­ta­ción del sub­si­dio excep­cio­nal.

Den­tro del Pro­gra­ma se inclui­rán las accio­nes que fue­ran nece­sa­rias para la imple­men­ta­ción de ser­vi­cios públi­cos de trans­por­te auto­mo­tor de pasa­je­ros, cuan­do las cir­cuns­tan­cias téc­ni­co ope­ra­ti­vas así lo per­mi­tan, en un momen­to don­de toda­vía muchos argen­ti­nos están vara­dos en dis­tin­tos pun­tos de la Argen­ti­na con el impe­di­men­to de no poder regre­sar por no con­tar con trans­por­te pro­pio.

La letra que argu­men­ta la nor­ma seña­la tam­bién que «devie­ne nece­sa­rio garan­ti­zar la per­ma­nen­cia del ser­vi­cio y de los pues­tos de tra­ba­jo com­pro­me­ti­dos en la acti­vi­dad, mini­mi­zan­do el impac­to que las medi­das de emer­gen­cia sani­ta­ria oca­sio­nan a la ecua­ción eco­nó­mi­ca finan­cie­ra de los ope­ra­do­res».

Tra­ba­ja­do­res Pre­ca­ri­za­dos movi­li­zan el vier­nes con­tra reba­jas sala­ria­les, sus­pen­sio­nes y des­pi­dos

La Red de Tra­ba­ja­do­res Pre­ca­ri­za­dos con­vo­ca a una movi­li­za­ción de recla­mo este vier­nes, en con­fluen­cia con la pro­tes­ta de la Asam­blea Nacio­nal de Repar­ti­do­res. Ambos sec­to­res con­cen­tra­rán en el Obe­lis­co a las 10 de la maña­na para lue­go lle­var sus deman­das al Minis­te­rio de Tra­ba­jo de Callao al 100. Denun­cian el difí­cil momen­to que atra­vie­san, con reba­jas sala­ria­les, des­pi­dos y sus­pen­sio­nes de las empre­sas, en vio­la­ción al Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia con el que el Esta­do los prohi­bió a ini­cios de la cua­ren­te­na, una situa­ción que ase­gu­ran es ava­la­da por el Esta­do nacio­nal que apor­ta finan­cia­mien­to a mul­ti­na­cio­na­les que no lo nece­si­tan por la vía del Pro­gra­ma de Asis­ten­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) sin garan­ti­zar que las empre­sas cum­plan con el pago de los sala­rios y las con­di­cio­nes labo­ra­les míni­mas.

La Red de pre­ca­ri­za­dos está inte­gra­da por tra­ba­ja­do­res de empre­sas de comi­da rápi­da como Bur­ger King o McDo­nalds, repar­ti­do­res de empre­sas de pla­ta­for­mas, tra­ba­ja­do­res de call cen­ters y muchos otros rubros. La deci­sión de lle­var ade­lan­te esta pro­tes­ta para visi­bi­li­zar su situa­ción se tomó en lue­go de lle­var ade­lan­te asam­bleas en dis­tin­tos pun­tos del país que reu­nie­ron a más de 1100 jóve­nes pre­ca­ri­za­dos. Según ase­gu­ra­ron, la movi­li­za­ción se rea­li­za­rá con bar­bi­jos y res­pe­tan­do el dis­tan­cia­mien­to social obli­ga­to­rio en el con­tex­to de epi­de­mia.

Des­de Esta­do de Aler­ta dia­lo­ga­mos con Sel­ma Saeg, tra­ba­ja­do­ra de call cen­ter e inte­gran­te de la Red, quien ase­gu­ró que des­de el sec­tor “ya no aguan­ta­mos más las con­di­cio­nes que tene­mos en esta cua­ren­te­na”. Y aña­dió: “En mi caso estoy en un call cen­ter y, como muchos de este sec­tor, tra­ba­ja­mos con rit­mos que te que­man la cabe­za. A una de las chi­cas de la Red, por ejem­plo, la des­pi­die­ron por WhatsApp a pesar de que hay un DNU que lo prohí­be, pero el Gobierno y las con­duc­cio­nes sin­di­ca­les miran para otro lado”.

Feli­pe Sán­chez, tra­ba­ja­dor de Bur­ger King y otro inte­gran­te de la Red con el que dia­lo­ga­mos des­de este por­tal, rati­fi­có ese esce­na­rio de incum­pli­mien­to del decre­to con­tra des­pi­dos y reba­jas sala­ria­les por par­te de las empre­sas de fast food: “Nos empe­za­mos a orga­ni­zar des­de mar­zo, ante las reba­jas bru­ta­les de sala­rio que hemos sufri­do por par­te de esas empre­sas enor­mes. Lamen­ta­ble­men­te, estas mul­ti­na­cio­na­les se orga­ni­za­ron para pasar por enci­ma del DNU que prohí­be des­pi­dos y reba­jas sala­ria­les, sin tener nin­gún tipo de con­se­cuen­cia”.

El tra­ba­ja­dor expli­có que ade­más estas empre­sas se ano­ta­ron en el Pro­gra­ma ATP, por el que el Anses apor­ta el 50% de los sala­rios, pero denun­ció que una prác­ti­ca habi­tual en estas empre­sas es regis­tro fic­ti­cio de cate­go­rías de las liqui­da­cio­nes para que final­men­te el apor­te esta­tal cubra el total del los bají­si­mos sala­rios que reci­ben los emplea­dos, lo que impli­ca que en muchos casos la empre­sa no esta­ría apor­tan­do nada. Más allá de denun­cias sobre des­cuen­tos incom­pren­si­bles, por los que en las últi­mas quin­ce­nas muchos tra­ba­ja­do­res han reci­bi­do reci­bos por cero pesos, Sán­chez con­fir­mó que des­de la Red de Pre­ca­ri­za­dos se están ase­so­ran­do legal­men­te ante la fuer­te sos­pe­cha de la ile­ga­li­dad de este tipo de prác­ti­cas y de un posi­ble “frau­de labo­ral”. Inclu­so en casos en los que el apor­te de Anses supera el mon­to de liqui­da­ción de una quin­ce­na, las empre­sas retie­nen el pago has­ta que se alcan­ce esa cifra, en una prác­ti­ca muy irre­gu­lar.

Ya a prin­ci­pios de la cua­ren­te­na, las empre­sas de comi­da rápi­da fue­ron denun­cia­das por apli­car uni­la­te­ral­men­te bru­ta­les reba­jas sala­ria­les de has­ta un 70% de los habe­res por dis­tin­tos ítems, inclu­yen­do el rubro pre­sen­tis­mo (pese a que la cir­cu­la­ción esta­ba prohi­bi­da por una deci­sión esta­tal y no de los emplea­dos), lo que final­men­te el Minis­te­rio de Tra­ba­jo obli­gó a retro­traer. Sin embar­go, des­pués de ese revés, las empre­sas acor­da­ron con el Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros, que repre­sen­ta al sec­tor, la apli­ca­ción de un des­cuen­to sala­rial de alre­de­dor de un 30% para todos sus tra­ba­ja­do­res por lo que los suel­dos que en pro­me­dio son de 16 mil pesos pasa­ron a ser de 12 mil, una cifra con la que resul­ta impo­si­ble garan­ti­zar la sub­sis­ten­cia, espe­cial­men­te en un con­tex­to de pan­de­mia.

En rela­ción con el rol del gre­mio, al que defi­nió como un “sin­di­ca­to ama­ri­llo que hace arre­glos con las patro­na­les”, Sán­chez expli­có: “Ante esa situa­ción acu­di­mos al sin­di­ca­to, que nos cerró las puer­tas sin dar­nos nin­gún tipo de res­pues­ta, más allá de indi­vi­dua­li­zar el pro­ble­ma, reco­men­dan­do man­dar car­tas docu­men­to de for­ma indi­vi­dual”.

Más allá de la situa­ción dra­má­ti­ca de los tra­ba­ja­do­res de las empre­sas de comi­da rápi­da, Sán­chez afir­mó que “la mis­ma situa­ción se está vivien­do en muchos otros sec­to­res, inclu­so en peo­res con­di­cio­nes, por­que noso­tros hoy tene­mos el «pri­vi­le­gio» de estar blan­quea­dos y tener un sin­di­ca­to, aun­que no ten­ga­mos un sala­rio digno”. En ese sen­ti­do, ase­gu­ró que en las últi­mas sema­nas se han suma­do a la Red de Pre­ca­ri­za­dos tra­ba­ja­do­res de salud, edu­ca­ción, lim­pie­za y muchos otros rubros.

Según comen­tó Saeg, uno de los sec­to­res que inte­gra la red que está atra­ve­san­do una situa­ción más com­pli­cad es el de los repar­ti­do­res “son la cara de la pre­ca­ri­za­ción por­que peda­lean horas y horas para ganar unos pesos mien­tras las empre­sas no les otor­gan nin­gún ele­men­to de segu­ri­dad y se mue­ren por la pre­ca­ri­za­ción, como Fran­co Alma­da, que murió hace unos días atro­pe­lla­do mien­tras labu­ra­ba”. Duran­te murie­ron tres tra­ba­ja­do­res de las pla­ta­for­mas de repar­to: ade­más de Alma­da, el joven hai­tiano Emma Rio­sen­daulv Jonc­ka y Miguel Ángel Machu­ca

Saeg tam­bién aña­dió que un recla­mo común es el de acce­so gene­ra­li­za­do al Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) de 10 mil pesos, que la mayo­ría de los inte­gran­tes de la Red no pudo cobrar (por tener algún tra­ba­jo en blan­co, no tener la nacio­na­li­dad argen­ti­na u otras razo­nes). En este sen­ti­do, tam­bién seña­ló que es un apor­te que “no alcan­za” para mucho y exi­gió que se aumen­te a 30 mil pesos. “Por­que la pla­ta está, hay que sacár­se­la a los más ricos del país, a esas empre­sas que nos pre­ca­ri­zan”, con con­clu­yó.

Comu­ni­ca­do

REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJADORES DEL PENTA E INDUMET

Ante los des­pi­dos de tra­ba­ja­do­res de la ter­ce­ri­za­da INDUMET esta comi­sión inter­na recha­za y exi­ge la inme­dia­ta rein­cor­po­ra­ción de los com­pa­ñe­ros.

El gobierno debe hacer cum­plir el decre­to de prohi­bi­ción de des­pi­dos vigen­te.

La lucha del Pen­ta mues­tra como las patro­na­les hacen lo que quie­ren mien­tras los tra­ba­ja­do­res tie­nen toda la razón y la ley de su par­te, pero la razón y la ley no dan la fuer­za nece­sa­ria por­que el gobierno apa­ña­da a las patro­na­les.

Los empre­sa­rios están apro­ve­chan­do la situa­ción de pan­de­mia para avan­zar sobre los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res. Des­pi­den, bajan sala­rios, fle­xi­bi­li­zan, prohi­ben asam­bleas y hacen lock out como en el Rio Plán­ten­se.

El dis­cur­so de “voy a estar al lado de lo que más lo nece­si­tan” se ter­mi­na en la reali­dad del PENTA y de INDUMET.

Fren­te a estos pro­ble­mas exi­gi­mos al Sin­di­ca­to una jun­ta de dele­ga­dos pre­sen­cial, con la debi­da dis­tan­cia social y el uso de bar­bi­jos para deci­dir entre todos los paso a seguir.

Asi­mis­mo lla­ma­mos a todos los com­pa­ñe­ros al dia­lo­go, la mas férrea uni­dad, y no a medi­das jus­tas pero deses­pe­ra­das que no con­du­cen a la vic­to­ria. Hoy mas que nun­ca uni­dad y coor­di­na­ción en las medi­das .

Wal­ter Espi­no­sa, dele­ga­do de Eco­car­nes

¿Cuán­to debie­ra ser nues­tro sala­rio como míni­mo?

Como des­de hace años, la Jun­ta Inter­na de ATE INDEC rea­li­za un ejer­ci­cio para esta­ble­cer una refe­ren­cia para las dis­cu­sio­nes pari­ta­rias de la pau­ta sala­rial para este año, indis­tin­ta­men­te del con­ve­nio colec­ti­vo de que se tra­te. En esta opor­tu­ni­dad la actua­li­za­ción es con datos al 30 de abril pasa­do, cum­pli­dos los 60 días de cua­ren­te­na, y con­tem­pla acer­car la eco­no­mía de cada fami­lia a ver­da­de­ros valo­res de la canas­ta, las nece­si­da­des bási­cas de los tra­ba­ja­do­res y sus fami­lias.

(ATE Indec) Argen­ti­na– Este infor­me se ela­bo­ra en un con­tex­to extra­or­di­na­rio don­de, fren­te a la situa­ción actual el gobierno nacio­nal que ha decre­ta­do la exten­sión del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio. Des­de su ini­cio el 20 de mar­zo, el gobierno nacio­nal decla­ró como esen­cial a las acti­vi­da­des rela­cio­na­das con la Salud, ha ido fle­xi­bi­li­zan­do con una serie de excep­cio­nes a dis­tin­tas acti­vi­da­des tan­to comer­cia­les como de la indus­tria.

Es en esta coyun­tu­ra que rea­li­za­mos la pre­sen­te actua­li­za­ción del ejer­ci­cio –cumplidos60 días de cuarentena‑, que tie­ne como fina­li­dad esta­ble­cer una refe­ren­cia para las dis­cu­sio­nes pari­ta­rias de la pau­ta sala­rial para este año, indis­tin­ta­men­te del con­ve­nio colec­ti­vo de que se tra­te. El sala­rio míni­mo de este ejer­ci­cio acer­ca a la eco­no­mía de cada fami­lia ver­da­de­ros valo­res de la canas­ta, las nece­si­da­des bási­cas de los tra­ba­ja­do­res y sus fami­lias.

Esta actua­li­za­ción se da en el pre­ci­so momen­to que nues­tra Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do ha exi­gi­do la pron­ta aper­tu­ra de las pari­ta­rias que tie­ne como desa­fíos con­se­guir: A) que el esta­do emplea­dor reco­noz­ca la pér­di­da sala­rial que veni­mos sufrien­do los tra­ba­ja­dorxs del sec­tor, y ade­más, B) se esta­blez­ca una pau­ta sala­rial acor­de a la esti­ma­ción de la infla­ción plan­tea­da por los espe­cia­lis­tas coin­ci­den­tes con las del BCRA a tra­vés del REM, que pro­yec­tan una infla­ción acu­mu­la­da entre el 42 y 45%, con cláu­su­la de revi­sión de carác­ter obli­ga­to­ria.

En el caso de esta canas­ta, con­tie­ne un ingre­so reque­ri­do en la actua­li­dad para cubrir las nece­si­da­des bási­cas de lxs tra­ba­ja­dorxs y su núcleo fami­liar. A este valor lle­ga­mos en base al uso de datos ofi­cia­les publi­ca­dos por el INDEC:

Un Hogar cons­ti­tui­do por una pare­ja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) nece­si­tó, en abril de 2020, de $67.371,60.- para satis­fa­cer sus nece­si­da­des. Este valor se com­po­ne de $22.352,40.- nece­sa­rios para adqui­rir una Canas­ta Ali­men­ta­ria Míni­ma y de $ 45.019,20.- para acce­der a otros bie­nes y ser­vi­cios bási­cos.

Este es un ejer­ci­cio de esti­ma­ción, para el que se recu­rre a infor­ma­ción públi­ca y se emplean meto­do­lo­gías úti­les para pro­veer las mejo­res apro­xi­ma­cio­nes posi­bles y sea una refe­ren­cia váli­da para la dis­cu­sión sala­rial (y tam­bién de otros sec­to­res socia­les cas­ti­ga­dos eco­nó­mi­ca­men­te, como jubi­la­dos y bene­fi­cia­rios de asig­na­cio­nes fami­lia­res) y un sóli­do fun­da­men­to para exi­gir una urgen­te recom­po­si­ción sala­rial y la reaper­tu­ra de pari­ta­rias para todxs lxs tra­ba­ja­dorxs, sea cual fue­re su for­ma de con­tra­ta­ción.

Las canas­tas uti­li­za­das para este ejer­ci­cio son las lla­ma­das “Canas­tas de Con­su­mos Míni­mos” y sur­gie­ron como pro­pues­ta meto­do­ló­gi­ca inno­va­do­ra en el INDEC, aun­que toda­vía no se han apli­ca­do en las medi­cio­nes ofi­cia­les. No son las habi­tual­men­te uti­li­za­das para la medi­ción de la pobre­za, que en la últi­ma actua­li­za­ción es de$ 41.994,86 para una fami­lia tipo, sino que esta­ble­ce un piso para que cada tra­ba­ja­dor esté en con­di­cio­nes de cubrir las nece­si­da­des bási­cas de su núcleo fami­liar, y de esa mane­ra no ser sus­cep­ti­ble de caer en la pobre­za.

Por tan­to, nin­gún tra­ba­ja­dor debe­ría ganar ‑de bol­si­llo- menos que el valor cal­cu­la­do en este ejer­ci­cio.



Desa­rro­llo del ejer­ci­cio

El pre­sen­te ejer­ci­cio de esti­ma­ción se acer­ca a los valo­res míni­mos reque­ri­dos para cubrir las nece­si­da­des de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras y su núcleo fami­liar.

En ese con­tex­to, la meto­do­lo­gía del ejer­ci­cio aquí pre­sen­ta­do uti­li­za los siguien­tes ele­men­tos:

Los desa­rro­llos meto­do­ló­gi­cos sobre canas­tas del INDEC pre­vias a la inter­ven­ción, las Encues­tas de Gas­to de los Hoga­res, el Índi­ce de Pre­cios al Con­su­mi­dor (IPC) y las Pari­da­des de Poder de Com­pra del Con­su­mi­dor (PPCC) rea­li­za­dos tam­bién con ante­rio­ri­dad a dicha inter­ven­ción.

La estruc­tu­ra de la Canas­ta rele­va­da en el 2008 por la Direc­ción de Esta­dís­ti­ca de la Ciu­dad y la meto­do­lo­gía de actua­li­za­ción de la com­po­si­ción de la canas­ta uti­li­za­da y pro­ba­da por ese equi­po téc­ni­co, que repli­có y desa­rro­lló los avan­ces que en INDEC se habían ini­cia­do.

Los datos del IPC actual en cuyo pro­ce­so tra­ba­jan nues­tros com­pa­ñe­ros del área, y las meto­do­lo­gías de deter­mi­na­ción de la Pobre­za e Indi­gen­cia apli­ca­das has­ta la irrup­ción de la inter­ven­ción en el INDEC y que aho­ra vol­vie­ron a ser uti­li­za­das.

El ejer­ci­cio se reali­zó con el siguien­te méto­do:

a) Se con­si­de­ra una CANASTA ALIMENTARIA MÍNIMA, una CANASTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS, y una CANASTA TOTALMÍNIMA actua­li­za­das en cuan­to a qué pro­duc­tos inclu­yen. Se tra­ta de con­su­mos míni­mos, no de “ópti­mos” o “desea­bles”.

b) Se deter­mi­na el valor del “adul­to equi­va­len­te”, uni­dad de medi­da que per­mi­te cal­cu­lar las canas­tas para dis­tin­tos tipos de hoga­res, tenien­do en cuen­ta la can­ti­dad de miem­bros, su edad y sexo.

c) Se amplía a las dis­tin­tas regio­nes del país. La meto­do­lo­gía tie­ne en cuen­ta la dife­ren­cia de pre­cios entre las regio­nes.

Se debe tener en cuen­ta que las “Canas­tas de Con­su­mos Míni­mos” NO impli­can un mode­lo de lo que sería una canas­ta ópti­ma, desea­ble, (que no pue­de sur­gir de un aná­li­sis esta­dís­ti­co, sino de una dis­cu­sión social más glo­bal acer­ca de los obje­ti­vos y valo­res a que se aspi­ra). Éstos son valo­res de míni­ma. Por eso mis­mo, nin­gún tra­ba­ja­dor debe­ría ganar ‑de bol­si­llo- menos que el valor cal­cu­la­do en este ejer­ci­cio.

Obre­ros de SIAT (Gru­po Techint) exi­gen den­tro de la empre­sa el pago de Sala­rios..

El HAMBRE no pue­de espe­rar

La Cri­sis Socio­eco­nó­mi­ca Sani­ta­ria que el gobierno impo­ne a los Tra­ba­ja­do­res y el Pue­blo está pro­fun­di­zan­do el HAMBRE del Pue­blo, que res­pe­tan­do el dis­tan­cia­mien­to obli­ga­to­rio, pro­tes­ta fren­te al muni­ci­pio, cor­tan­do la av. h yri­go­yen exi­gien­do se cum­pla la ley de abas­te­ci­mien­to y los Come­do­res Comu­ni­ta­rios reci­ban la mer­ca­de­ría para poder hacer la comi­da y paliar un poco el HAMBRE de quié­nes van dia­ria­men­te..

La CGT con­si­de­ra que hay un “default vir­tual” y pidió ayu­da al FMI para la nego­cia­ción

Fue a tra­vés de una reu­nión vir­tual que man­tu­vie­ron con el jefe de la misión del Fon­do para la Argen­ti­na y repre­sen­tan­tes del gobierno nacio­nal. Los diri­gen­tes, ade­más, bre­ga­ron por la con­for­ma­ción de un comi­té tri­par­ti­to para el dise­ño de un mode­lo de desa­rro­llo nacio­nal.

(Foto: Pren­sa CGT)

La con­duc­ción de la CGT, enca­be­za­da por sus titu­la­res Héc­tor Daer y Car­los Acu­ña, man­tu­vo hoy una reu­nión de carác­ter vir­tual con una dele­ga­ción del FMI enca­be­za­da por el jefe de la misión para la Argen­ti­na, Luis Cadeb­bu, acom­pa­ña­do por su gabi­ne­te de ase­so­res. Del encuen­tro tam­bién par­ti­ci­pó el Direc­tor Argen­tino ante el FMI, Ser­gio Cho­dos, dán­do­le a la reu­nión un carác­ter ofi­cial.

El encuen­tro se reali­zó en momen­tos en los que el equi­po eco­nó­mi­co lide­ra­do por Mar­tín Guz­mán pre­pa­ra una nue­va pro­pues­ta para acer­car posi­cio­nes con los acree­do­res pri­va­dos de la deu­da lue­go de pos­ter­gar el pla­zo de cie­rre de la últi­ma pro­pues­ta de rees­truc­tu­ra­ción.

Median­te un comu­ni­ca­do pos­te­rior, la con­duc­ción expli­có que, en la reu­nión, “mani­fes­tó su preo­cu­pa­ción por alcan­zar un acuer­do que le per­mi­ta al país salir del default vir­tual en el que se encuen­tra”. Allí, los diri­gen­tes ase­gu­ran que “reque­ri­mos el acom­pa­ña­mien­to en la nego­cia­ción con los bonis­tas pri­va­dos para alcan­zar rápi­da­men­te un con­sen­so que per­mi­ta ini­ciar el pro­ce­so de desa­rro­llo eco­nó­mi­co que nece­si­ta nues­tra eco­no­mía”.

Para la CGT, el FMI “no resul­ta ajeno a la situa­ción” de “endeu­da­mien­to des­pro­por­cio­na­do” que sufre la Argen­ti­na y que, por ese moti­vo, “debe­rá com­pro­me­ter­se en la bús­que­da de una solu­ción que garan­ti­ce la sus­ten­ta­bi­li­dad macro eco­nó­mi­ca que per­mi­ta un desa­rro­llo inclu­si­vo des­de el pun­to de vis­ta social y labo­ral”. Sin embar­go, en nin­gún pasa­je del tex­to se cues­tio­na la deu­da que el país man­tie­ne con el pro­pio orga­nis­mo y que, a con­tra­mano del pro­pio esta­tu­to del FMI, ha ser­vi­do para finan­ciar la fuga y la espe­cu­la­ción finan­cie­ra duran­te los últi­mos años del gobierno de Cam­bie­mos.

Por últi­mo, la con­duc­ción apro­ve­chó el con­vi­te para mani­fes­tar su pre­dis­po­si­ción a par­ti­ci­par en un “pro­ce­so de diá­lo­go tri­par­ti­to ins­ti­tu­cio­na­li­za­do con el gobierno y los empre­sa­rios para dise­ñar un mode­lo de desa­rro­llo pro­duc­ti­vo que garan­ti­ce tra­ba­jo de cali­dad para todos los argen­ti­nos”.

Los diri­gen­tes de la CGT tam­po­co hicie­ron alu­sión algu­na al con­tex­to de cri­sis glo­bal y las reper­cu­sio­nes a esca­la nacio­nal que ha gene­ra­do la pan­de­mia del coro­na­vi­rus como un argu­men­to de peso para bre­gar por una nue­va arqui­tec­tu­ra finan­cie­ra glo­bal capaz de incluir la rees­truc­tu­ra­ción de la deu­da con los acree­do­res pri­va­dos, así como los pro­pios orga­nis­mos mul­ti­la­te­ra­les de crédito.Los diri­gen­tes de la CGT tam­po­co hicie­ron alu­sión algu­na al con­tex­to de cri­sis glo­bal y las reper­cu­sio­nes a esca­la nacio­nal que ha gene­ra­do la pan­de­mia del coro­na­vi­rus como un argu­men­to de peso para bre­gar por una nue­va arqui­tec­tu­ra finan­cie­ra glo­bal capaz de incluir la rees­truc­tu­ra­ción de la deu­da con los acree­do­res pri­va­dos, así como los pro­pios orga­nis­mos mul­ti­la­te­ra­les de cré­di­to.

Infor­me de la OIT demo­le­dor sobre las pers­pec­ti­vas del empleo juve­nil

Tra­ba­ja­do­res jóve­nes son los más gol­pea­dos por la cri­sis coro­na­vi­rus

La pan­de­mia entre­ga­rá un tri­ple impac­to: a la pér­di­da del empleo se suma el freno en la for­ma­ción aca­dé­mi­ca y las mayo­res difi­cul­ta­des para vol­ver a rein­ser­tar­se al mer­ca­do labo­ral.

Por Flo­ren­cia Barra­gan

La cri­sis de la Covid-19 está afec­tan­do a los jóve­nes, en par­ti­cu­lar a las muje­res con mayor gra­ve­dad y rapi­dez que a cual­quier otro gru­po.

Ima­gen: EFE

Los jóve­nes de entre 18 y 25 años serán los más gol­pea­dos por la cri­sis socio eco­nó­mi­ca deri­va­da del coro­na­vi­rus. Uno de cada seis en el mun­do per­dió el empleo des­de que comen­zó la pan­de­mia. Se encuen­tran más expues­tos, dado que cua­tro de cada diez tra­ba­jan en los sec­to­res más afec­ta­dos, como comer­cio y hote­le­ría.

Ten­drán un tri­ple impac­to: a la pér­di­da del empleo se suma el freno en la for­ma­ción aca­dé­mi­ca y las mayo­res difi­cul­ta­des para vol­ver a rein­ser­tar­se al mer­ca­do labo­ral. Así se des­pren­de de un infor­me rea­li­za­do por la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT), que ya habla de una “gene­ra­ción de con­fi­na­mien­to”.

“La cri­sis de la Covid-19 está afec­tan­do a los jóve­nes, en par­ti­cu­lar a las muje­res con mayor gra­ve­dad y rapi­dez que a cual­quier otro gru­po. Si no toma­mos medi­das inme­dia­tas para mejo­rar su situa­ción, el lega­do del virus podría acom­pa­ñar­nos duran­te déca­das. Si su talen­to y ener­gía son mar­gi­na­dos por fal­ta de opor­tu­ni­da­des, esto oca­sio­na­rá un daño al futu­ro y hará que sea mucho más difí­cil recons­truir una mejor eco­no­mía post-Covid”, ase­gu­ró Guy Ryder, direc­tor gene­ral de la OIT.

Des­em­pleo

El 17,1 por cien­to de los jóve­nes de todo el mun­do de entre 18 y 29 años deja­ron de tra­ba­jar des­de el comien­zo de la pan­de­mia. Los que man­tu­vie­ron su empleo tuvie­ron una reduc­ción de horas del 23 por cien­to, por lo que su nivel de ingre­sos tam­bién se vio afec­ta­do en casi la mitad de los casos (43 por cien­to). Los datos sur­gie­ron de una encues­ta de la OIT con la Ini­cia­ti­va Mun­dial sobre Empleo Decen­te en 112 paí­ses.

Una de las razo­nes que expli­ca el des­em­pleo tie­ne que ver con que los sec­to­res eco­nó­mi­cos don­de se encuen­tran la mayor pro­por­ción de jóve­nes son los más impac­ta­dos por la pan­de­mia. Se tra­ta de comer­cio, fabri­ca­ción, inmobiliaria/​administración y hotelería/​alimentación, que en febre­ro emplea­ban a 178 millo­nes de jóve­nes de todo el mun­do. La pro­por­ción del empleo juve­nil sobre el total del empleo alcan­za has­ta el 17 por cien­to. En cam­bio, en los rubros menos afec­ta­dos, como ser­vi­cios públi­cos o acti­vi­da­des sani­ta­rias, la pro­por­ción del empleo juve­nil no alcan­za el 4 por cien­to. Por otro lado, al dis­po­ner de meno­res nive­les sala­ria­les, y por ende de aho­rros, son más vul­ne­ra­bles a las reper­cu­sio­nes en sus ingre­sos.

Casi tres cuar­tas par­tes de los jóve­nes que tra­ba­jan en los sec­to­res eco­nó­mi­cos más afec­ta­dos (131 millo­nes) tie­nen un empleo infor­mal. Si bien las muje­res jóve­nes repre­sen­tan menos del 39 por cien­to del empleo juve­nil a esca­la mun­dial, cons­ti­tu­yen el 50,0 por cien­to del empleo juve­nil en los ser­vi­cios de hote­le­ría y ali­men­ta­ción y el 41,7 por cien­to en el comer­cio al por mayor o al por menor.

Ade­más, el des­em­pleo juve­nil aumen­ta más rápi­do. En Cana­dá, el índi­ce de des­em­pleo subió de febre­ro a abril 6 pun­tos por­cen­tua­les para las per­so­nas adul­tas, pero en los jóve­nes se incre­men­tó 17 pun­tos por­cen­tua­les. “En otros paí­ses como Esta­dos Uni­dos, Aus­tra­lia, Chi­na o Sui­za se regis­tra­ron ten­den­cias aná­lo­gas”, dice el docu­men­to. Los jóve­nes meno­res de 30 años inte­gran el 70 por cien­to de los flu­jos migra­to­rios a esca­la inter­na­cio­nal. «Muchos pade­cie­ron las con­se­cuen­cias del cie­rre de luga­res de tra­ba­jo y de fron­te­ras, y no pudie­ron reto­mar su tra­ba­jo ni vol­ver a su país de ori­gen», agre­ga.

Tri­ple impac­to

La cri­sis afec­ta a los jóve­nes con la ola de pér­di­da de empleos, pero tam­bién por la inte­rrup­ción de edu­ca­ción, “que podría mer­mar sus opor­tu­ni­da­des pro­fe­sio­na­les en el futu­ro”, dice el infor­me. Alre­de­dor de la mitad de los encues­ta­dos mani­fes­tó que con­clui­rá sus estu­dios con retra­so y el 10 por cien­to pre­vé que no podrá ter­mi­nar­los. El 98 por cien­to infor­mó del cie­rre ínte­gro o par­cial de las ins­ti­tu­cio­nes edu­ca­ti­vas. Más de dos ter­ce­ras par­tes tie­ne acti­vi­da­des a dis­tan­cia. No obs­tan­te, la can­ti­dad de cen­tros aca­dé­mi­cos cerra­dos com­ple­ta­men­te es más ele­va­da en regio­nes que no poseen medios ade­cua­dos para implan­tar pro­gra­mas de for­ma­ción a dis­tan­cia.

El ter­cer impac­to tie­ne que ver con las mayo­res difi­cul­ta­des que ten­drán para rein­cor­po­rar­se al mer­ca­do labo­ral. “Las prue­bas empí­ri­cas mues­tran que la incor­po­ra­ción de los jóve­nes al mer­ca­do labo­ral en perío­dos de rece­sión pue­de reper­cu­tir adver­sa­men­te en su situa­ción rela­ti­va duran­te una déca­da”, anti­ci­pa la OIT. “Los gru­pos que con­clu­yan su ense­ñan­za secun­da­ria o uni­ver­si­ta­ria en el 2019/​2020 es pro­ba­ble que padez­can pér­di­das sala­ria­les a lar­go pla­zo, y en los pró­xi­mos años debe­rán afron­tar una mayor com­pe­ten­cia y una menor can­ti­dad de pues­tos de tra­ba­jo dis­po­ni­bles”, aler­ta el docu­men­to.

Auto­ri­za­ron el fun­cio­na­mien­to de bares en La Pam­pa y mudan­zas en Bue­nos Aires

El Gobierno nacio­nal, por decre­to, auto­ri­zó este jue­ves a que bares en La Pam­pa y las mudan­zas en pro­vin­cia de Bue­nos Aires ten­gan la posi­bi­li­dad vol­ver a la acti­vi­dad.

En la pro­vin­cia que gobier­na Ser­gio Ziliot­to no solo los bares podrán reabrir sus puer­tas sino tam­bién res­tau­ran­tes, gim­na­sios y biblio­te­cas. Mien­tras que las mudan­zas, de acuer­do a lo dis­pues­to por la Deci­sión Admi­nis­tra­ti­va 909⁄ 2020 que figu­ra en el Bole­tín Ofi­cial, podrán rea­li­zar­se en aque­llos muni­ci­pios bonae­ren­ses en los cua­les el virus esté con­tro­la­do.

Estas loca­li­da­des son las de Almi­ran­te Brown, Ave­lla­ne­da, Bera­za­te­gui, Beris­so, Brand­sen, Cam­pa­na, Cañue­las, Ense­na­da, Esco­bar, Este­ban Eche­ve­rría, Exal­ta­ción de la Cruz, Ezei­za, Flo­ren­cio Vare­la, Gene­ral Las Heras, Gene­ral Rodrí­guez, Gene­ral San Mar­tín, Hur­lingham, Itu­zain­gó, José C. Paz, La Matan­za, Lanús, La Pla­ta, Lomas de Zamo­ra, Luján, Mar­cos Paz, Mal­vi­nas Argen­ti­nas, Moreno, Mer­lo, Morón, Pilar, Pre­si­den­te Perón, Quil­mes, San Fer­nan­do, San Isi­dro, San Miguel, San Vicen­te, Tigre, Tres de Febre­ro, Vicen­te López y Zára­te.

Tam­bién, tal como ade­lan­tó el inten­den­te Gui­ller­mo Mon­te­ne­gro, en Gene­ral Puey­rre­dón exis­ti­rá la posi­bi­li­dad de ver comer­cios mino­ris­tas y de cer­ca­nía abier­tos. Mien­tras que Hur­lingham se dis­pu­so la reaper­tu­ra de acti­vi­da­des Indus­tria­les y de pro­duc­tos tex­ti­les con estric­tos pro­to­co­los de tras­la­dos de emplea­dos.

La auto­ri­za­ción de excep­cio­nes acla­ra en “todos los casos se debe­rá garan­ti­zar la orga­ni­za­ción de tur­nos, si corres­pon­die­re, y los modos de tra­ba­jo y de tras­la­do que garan­ti­cen las medi­das de dis­tan­cia­mien­to e higie­ne nece­sa­rias para dis­mi­nuir el ries­go de con­ta­gio del Covid-19”.

La Jus­ti­cia labo­ral le orde­nó a la cade­na Open 25 reins­ta­lar uno de los 200 emplea­dos des­pe­di­dos al ini­cio de la pan­de­mia

La cade­na de kios­cos había elu­di­do la prohi­bi­ción de des­pi­dos y cesan­tea­do casi 200 emplea­dos al ini­cio de la pan­de­mia. Aho­ra un fallo le orde­na reins­ta­lar en su pues­to a uno tra­ba­ja­dor que fue a la jus­ti­cia.

El juz­ga­do nacio­nal de pri­me­ra ins­tan­cia en lo labo­ral N° 16 a car­go del Dr. Alber­to M. Gon­za­lez resol­vió en la jor­na­da de ayer otor­gar una medi­da cau­te­lar orde­nan­do la «reins­ta­la­ción inme­dia­ta» de un tra­ba­ja­dor que desem­pe­ña­ba sus labo­res en uno de los kios­cos de la cade­na Open 25.

La cesan­tía del emplea­dos en cues­tión, y de casi dos cen­te­na­res de com­pa­ñe­ros suyos de las dece­nas de tien­das en la Ciu­dad de Bue­nos Aires y tam­bién en la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires que tie­ne la cade­na, suce­dió duran­te la vigen­cia de la cua­ren­te­na y del decre­to que prohí­be los des­pi­dos.

La empre­sa había pre­ten­di­do elu­dir la deci­sión del eje­cu­ti­vo ale­gan­do que el empe­la­do esta­ba exclui­do de la prohi­bi­ción por estar cur­san­do toda­vía el perío­do de prue­ba.

El plan­teo del tra­ba­ja­dor, repre­sen­ta­do dos repre­sen­tan­tes del colec­ti­vo Abo­ga­des en Coope­ra­ti­va, sos­tu­vo que el espí­ri­tu y fina­li­dad del decre­to del Gobierno Nacio­nal era impe­dir que se pro­du­je­ran todo tipo de des­pi­dos duran­te el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

La jus­ti­cia labo­ral le dio la razón. Por ello dic­ta­mi­nó la nuli­dad del des­pi­do y la inme­dia­ta reins­ta­la­ción del tra­ba­ja­dor.

Es el pri­mer fallo de un recla­mo con­tra la cade­na de kios­cos 24 horas OPEN 25 sobre los des­pi­dos masi­vos que fue­ran noti­cia a fines de abril.

La Jus­ti­cia orde­nó la rein­cor­po­ra­ción de un tra­ba­ja­dor que fue des­pe­di­do duran­te la cua­ren­te­na

El Juz­ga­do de Pri­me­ra Ins­tan­cia de Dis­tri­to Labo­ral de Rosa­rio hizo lugar a una medi­da cau­te­lar, a par­tir del decre­to que prohí­be los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes duran­te la cua­ren­te­na. Es el pri­mer fallo de este tipo en la ciu­dad.

POR GUIDO BRUNET

La jus­ti­cia falló a favor de un tra­ba­ja­dor que fue des­pe­di­do duran­te la cua­ren­te­na, por lo que el hom­bre debe­rá rein­cor­po­rar­se a su pues­to de tra­ba­jo. Es la pri­me­ra vez que se pro­du­ce un fallo de este tipo en la ciu­dad des­de el ini­cio de la pan­de­mia.

Se tra­ta de un emplea­do de una car­ni­ce­ría del micro­cen­tro de la ciu­dad, que al con­cu­rrir al comer­cio a fines de mar­zo se le mani­fes­tó que había sido des­pe­di­do. Sin embar­go, el tra­ba­ja­dor, cuyas siglas son N.A.M., nun­ca fue noti­fi­ca­do for­mal­men­te.

Por lo tan­to, a tra­vés de abo­ga­dos envió un tele­gra­ma para que se le per­mi­ta con­ti­nuar con sus labo­res. Ante la nega­ti­va del comer­cio de dar mar­cha atrás con el pre­sun­to des­pi­do, se ini­ció un ampa­ro judi­cial para soli­ci­tar la rein­cor­po­ra­ción y que se abo­nen los sala­rios adeu­da­dos, a par­tir de la vigen­cia del decre­to nacio­nal que prohí­be los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes.

«La patro­nal con­tes­tó que para ellos esta­ba bien des­pe­di­do y que no con­ta­ban más con ese pues­to en la car­ni­ce­ría», deta­lló Tomás Qua­ran­ta, uno de los abo­ga­dos del tra­ba­ja­dor en cues­tión.

Ante la soli­ci­tud del dam­ni­fi­ca­do, la jue­za Patri­cia Lilia­na Ote­gui, a car­go del Juz­ga­do de Pri­me­ra Ins­tan­cia de Dis­tri­to Labo­ral de la 6ª Nomi­na­ción de Rosa­rio, la sema­na pasa­da hizo lugar a la medi­da cau­te­lar, y dis­pu­so que el hom­bre debe ser rein­cor­po­ra­do entre este mar­tes y miér­co­les. Y en las pró­xi­mas sema­nas debe­rá dic­tar­se la reso­lu­ción con res­pec­to a los sala­rios que se le adeu­dan.

“Se debe­rá dar cum­pli­mien­to a la orden emi­ti­da, en tiem­po y for­ma, bajo aper­ci­bi­mien­to de la apli­ca­ción de medi­das con­mi­na­to­rias pecu­nia­rias has­ta su efec­ti­vo cum­pli­mien­to”, esti­pu­la el fallo.

Tam­bién un diri­gen­te aero­náu­ti­co fue víc­ti­ma del espio­na­je ile­gal del macris­mo

La Aso­cia­ción del Per­so­nal Aero­náu­ti­co (APA) recla­mó que la Jus­ti­cia deci­da una «rápi­da inter­ven­ción» para escla­re­cer el pre­sun­to espio­na­je duran­te el gobierno de Mau­ri­cio Macri a diri­gen­tes ofi­cia­lis­tas y opo­si­to­res, perio­dis­tas y sin­di­ca­lis­tas, entre ellos su secre­ta­rio de Pren­sa y Cul­tu­ra, Hugo Perosa.28/05/2020 00:01:00

«Estos méto­dos cons­ti­tu­yen una afren­ta y una ame­na­za a la demo­cra­cia y a las ins­ti­tu­cio­nes de la Repú­bli­ca y es nece­sa­rio que se cas­ti­gue a sus res­pon­sa­bles», advir­tió APA en un comu­ni­ca­do.

El gre­mio se refi­rió en estos tér­mi­nos a la denun­cia que ayer pre­sen­tó ante la jus­ti­cia la titu­lar de la Agen­cia Fede­ral de Inte­li­gen­cia (AFI), Cris­ti­na Caa­ma­ño, sobre una supues­ta ope­ra­ción de ser­vi­cios de inte­li­gen­cia para espiar correos elec­tró­ni­cos de varias figu­ras de la vida polí­ti­ca, sin­di­cal, cul­tu­ral y aca­dé­mi­ca

Las manio­bras de espio­na­je habrían ocu­rri­do duran­te la pre­si­den­cia de Mau­ri­cio Macri y la denun­cia que­dó en manos del juez fede­ral Mar­ce­lo Mar­tí­nez De Gior­gi y del fis­cal Jor­ge Di Lello, en los tri­bu­na­les fede­ra­les de Reti­ro.

Para APA, «la mili­tan­cia en todas sus for­mas por la cau­sa popu­lar, la par­ti­ci­pa­ción y el invo­lu­cra­mien­to en la vida públi­ca, sin­di­cal y social son dere­chos huma­nos que no pue­den ser per­se­gui­dos ni espia­dos por nadie, y mucho menos por quie­nes deten­tan car­gos de res­pon­sa­bi­li­dad en orga­nis­mos del Esta­do».

La orga­ni­za­ción sin­di­cal ade­lan­tó que «con el fin de des­te­rrar para siem­pre este accio­nar pro­pio de las dic­ta­du­ras», adop­ta­rá «las medi­das que con­si­de­re ade­cua­das para que se haga Jus­ti­cia y todos los res­pon­sa­bles de este deli­to sean juz­ga­dos y san­cio­na­dos».

Kim­berly Clark no podrá acu­sar a los tra­ba­ja­do­res que ocu­pa­ron la plan­ta

Cie­rran acu­sa­ción penal de la Cor­po­ra­ción Kim­berly Clark con­tra tra­ba­ja­do­res que toma­ron la plan­ta en defen­sa de sus pues­tos de tra­ba­jo, al reco­no­cer el fis­cal que la empre­sa “usó al sis­te­ma penal para resol­ver un con­flic­to gre­mial”. Por Leo Rodrí­guez para ANRed.

Kim­berly Clark cerró en sep­tiem­bre pasa­do su plan­ta en Ber­nal en la que pro­du­cía papel higié­ni­co y otros pro­duc­tos de lim­pie­za, des­pi­dien­do a 206 tra­ba­ja­do­res, quie­nes res­pon­die­ron toman­do la fábri­ca. Ante ello la mul­ti­na­cio­nal nor­te­ame­ri­ca­na obtu­vo el res­pal­do pri­me­ro judi­cial, al vali­dár­se­le el pro­ce­di­mien­to pre­ven­ti­vo de cri­sis y lue­go poli­cial al des­alo­jar­los ésta a pun­ta de pis­to­la a prin­ci­pios de diciem­bre pasa­do. Final­men­te la plan­ta que­dó cerra­da y los tra­ba­ja­do­res impu­tados por “usur­pa­ción de la pro­pie­dad pri­va­da”.

Esta cor­po­ra­ción con sede en Dallas, cuen­ta con más de 42.000 tra­ba­ja­do­res a lo lar­go del glo­bo y tie­ne ven­tas que ron­dan los 20.000 millo­nes de dóla­res anua­les. Según la empre­sa, en 2018 deci­dió “un pro­gra­ma de rees­truc­tu­ra­ción glo­bal que prio­ri­za­ra pro­duc­tos de alto valor agre­ga­do para el con­su­mi­dor y el cie­rre de las plan­tas inefi­cien­tes”. Esta prio­ri­za­ción de pro­du­cir lo que da más ganan­cias y des­man­te­lar las plan­tas en las que no pudie­ra dis­ci­pli­nar a la comi­sión inter­na, fue res­pe­ta­da esa prio­ri­dad por el gobierno de Macri, Vidal y Mar­ti­niano Moli­na, deci­sión no revi­sa­da tras los cam­bios de gobierno nacio­nal, pro­vin­cial y muni­ci­pal.

Ante la situa­ción de cua­ren­te­na y esca­sez de insu­mos de salud la plan­ta sigue cerra­da. Sin embar­go la defen­sa de los tra­ba­ja­do­res per­sis­tió, apa­dri­na­da por la Corre­pi y APEL, ante lo cual el fis­cal resol­vió archi­var la denun­cia penal de esta cor­po­ra­ción, que sigue sien­do domi­nan­te en argen­ti­na, con una plan­ta de 523 tra­ba­ja­do­res en San Luis; 432 en las ofi­ci­nas por­te­ñas y 230 en la plan­ta de Pilar. El fis­cal afir­ma que “pri­man en el par­ti­cu­lar cues­tio­nes de orden social, que atra­vie­san o tras­cien­den el Dere­cho Penal (…) no debe pasar por alto que se tra­ta de la toma de una plan­ta de pro­duc­ción, cuyo cie­rre apa­re­jó la pér­di­da de tra­ba­jo para una impor­tan­te can­ti­dad de fami­lias”.

*********************************************************