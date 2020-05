Argentina. 50 años después, el orgullo de haber sido

Por Car­los Azná­rez, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 29 mayo 2020

Siem­pre recuer­do una nota

apa­re­ci­da en un perió­di­co “pro­gre­sis­ta” de la épo­ca, cuan­do para des­mar­car­se de

los trá­gi­cos hechos de la ocu­pa­ción por par­te de un gru­po de mili­tan­tes al

Cuar­tel de La Tabla­da en enero de 1989, un cono­ci­do perio­dis­ta “de izquier­da”

titu­la­ba: “Me arre­pien­to de haber sido” y tras car­tón ini­cia­ba una serie de

repug­nan­tes acu­sa­cio­nes a los jóve­nes y no tan jóve­nes que habían sucum­bi­do

bajo las balas del ejér­ci­to y la poli­cía. El tipe­jo que­ría que no con­fun­die­ran

su pasa­do “izquier­dis­ta” con esos “deli­ran­tes” y no decía una pala­bra de los

geno­ci­das.

En las antí­po­das de este

pen­sa­mien­to, yo en cam­bio me enor­gu­llez­co de haber abra­za­do las ban­de­ras de

pero­nis­mo revo­lu­cio­na­rio y de sumar­me a Mon­to­ne­ros, pre­ci­sa­men­te en este 50

ani­ver­sa­rio del Aram­bu­ra­zo, que jun­to con el Cor­do­ba­zo son dos fechas insig­nes

en la lucha popu­lar de nues­tro pue­blo.

Mucho se ha habla­do del

Aram­bu­ra­zo tra­tan­do de con­tar “otra his­to­ria” dis­tin­ta a la real, pero lo

que que­da cla­ro es que su eje­cu­ción (la del geno­ci­da y fusi­la­dor Aram­bu­ru) fue

fes­te­ja­da en todos los barrios pero­nis­tas y por todos aque­llos que habían

sufri­do duran­te años el rigor repre­si­vo de la dic­ta­du­ra que el ajus­ti­cia­do en Timo­te

repre­sen­ta­ba. Fue un hecho fun­da­cio­nal, ins­crip­to por sor­pre­sa en la agen­da de

la Resis­ten­cia Pero­nis­ta. Una mane­ra de decir “aquí esta­mos, no nos han

ven­ci­do”, ni los ase­si­na­dos en el bom­bar­deo del 16 de junio del 55 en

Pla­za de Mayo. ni los fusi­la­mien­tos de José León Suá­rez, ni el plan

Conin­tes, ni el 4161. Ni siquie­ra todos los caí­dos en la lucha que pre­ce­die­ron

a ese 29 de mayo del 70.

En ese mar­co de una

mili­tan­cia dis­pues­ta a devol­ver gol­pe por gol­pe, cómo no enor­gu­lle­cer­se de

haber teni­do com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras que esta­ban dis­pues­tos a dar­lo todo por

los otros, que eran los mejo­res de una cama­da de jóve­nes que no elu­dían la

for­ma­ción teó­ri­ca pero a la vez eran los pri­me­ros para ins­tru­men­tar esas ideas

mama­das libro a libro, char­la a char­la, en una prác­ti­ca cons­tan­te. Esos pibes y

pibas que por un lado escu­chá­ba­mos a Moris, a Tan­gui­to o a Sui Gene­ris y Los

Jai­vas, y entre tra­ba­jo y estu­dio, íba­mos a mili­tar don­de hicie­ra fal­ta,

alfa­be­ti­zan­do o pelean­do por la fal­ta de agua en las villas mise­ria (igual que

aho­ra) o dis­pues­tos a sumar esfuer­zo y sacri­fi­cio para pelear jun­to a los

hache­ros del Impe­ne­tra­ble y el Cha­co san­ta­fe­cino o los cañe­ros tucu­ma­nos. Pero

tam­bién todos ellos y ellas, dis­pues­tos a empu­ñar las armas como las vie­jas

mon­to­ne­ras fede­ra­les para inten­tar abrir las puer­tas eman­ci­pa­to­rias que

la oli­gar­quía y sus cóm­pli­ces habían cerra­do una y otra vez.

Eran tiem­pos en que

nin­guno de noso­tros pelea­ba por car­gos o por pre­ben­das, sino por asal­tar los

cie­los con todo, dar vuel­ta la tor­ti­lla defi­ni­ti­va­men­te “para que los pobres

coman pan y los ricos mier­da mier­da”. Iba­mos a cada uno de las ini­cia­ti­vas

de mili­tan­cia que nos toca­ra par­ti­ci­par con la ale­gría de saber que tenía­mos

una razón y una cau­sa que no era inven­ta­da sino que corres­pon­día a todo un

pro­ce­so his­tó­ri­co de cons­truc­ción revo­lu­cio­na­ria. No éra­mos ni refor­mis­tas ni

posi­bi­lis­tas, creía­mos poco y nada en las elec­cio­nes, por­que siem­pre que se

qui­so votar, nos pros­cri­bían. Mucho menos nos con­ven­cían con la

pala­bra “demo­cra­cia” por­que al igual que aho­ra se la usa­ba para

enmas­ca­rar gobier­nos repre­si­vos, auto­ri­ta­rios, ale­ja­dos de cual­quier

sen­si­bi­li­dad popu­lar. Rei­vin­di­cá­ba­mos el pero­nis­mo por­que era la expre­sión más

pal­pa­ble de haber­le dado a los más humil­des lo que nadie jamás hubie­ra ima­gi­na­do,

pero a la vez está­ba­mos dis­pues­tos y dis­pues­tas a dar un sal­to cua­li­ta­ti­vo y

pen­sá­ba­mos en vivir en una Patria Socia­lis­ta.

Leía­mos a Galeano y Bene­det­ti pero más aún los dis­cur­sos de Evi­ta con

los que coin­ci­día­mos de la A a la Z. Y su vez admi­rá­ba­mos a Fidel, el Che y la

revo­lu­ción cuba­na, el Viet­nam del Tio Ho o la Chi­na de Mao, el gran timo­nel.

Y en esa andar, por

supues­to, ser Mon­to­ne­ro era una con­se­cuen­cia de haber lati­do poco antes con las

ense­ñan­zas de la Resis­ten­cia Pero­nis­ta jun­to con otros her­ma­nos de lucha, como

Cacho El Kadri, Gus­ta­vo y Pocho Rear­te, o las “tías” que trans­por­ta­ban los caños en la bol­sa del mer­ca­do, para que

los sabo­ta­jes a las empre­sas tuvie­ran el color de la rebel­día con­tra el

gori­la­je. Era a la vez, haber par­ti­ci­pa­do en las mani­fes­ta­cio­nes pican­tes de cada uno de los 17 de

octu­bre prohi­bi­dos, o en pin­tar en las calles “Perón o Muer­te”, que era

como decir “vamos con todo por la Revo­lu­ción”. Ser mon­to­ne­ro pasa­ba

tam­bién por haber esta­do en las calles pelean­do con­tra la poli­cía mon­ta­da,

arro­jan­do cla­vos migue­li­tos en las huel­gas, gri­tan­do para que apa­rez­ca el

obre­ro meta­lúr­gi­co Feli­pe Valle­se secues­tra­do por la yuta o repu­diar a pun­ta de caños, cuan­do a Perón

lo baja­ron del avión en el aero­puer­to bra­si­le­ño de El Galeao. Ni qué decir de

los días furio­sos del Cor­do­ba­zo, Sitrac-Sitram o el Rosa­ria­zo.

Ser mon­to­ne­ro o mon­to­ne­ra

era tam­bién haber mili­ta­do en el Pero­nis­mo de Base y las FAP, rei­vin­di­can­do

ayer como hoy, la alter­na­ti­va inde­pen­dien­te de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y del pue­blo

pero­nis­ta, sin buró­cra­tas ni trai­do­res, orga­ni­zán­do­nos des­de aba­jo y

com­ba­tien­do. O ser tes­ti­gos y pro­ta­go­nis­tas de las nue­vas rebe­lio­nes obre­ras

con la CGT de los Argen­ti­nos, o de las expe­rien­cias de pren­sa popu­lar

difun­dien­do o escri­bien­do en el dia­rio Com­pa­ñe­ro, en el de la CGTA o en

Cris­tia­nis­mo y Revo­lu­ción, así como des­pués en la Agen­cia de Noti­cias

Clan­des­ti­na.

No había tiem­po para

abu­rrir­se en aque­llos años, y así como en cada encuen­tro o en cada cita nos

podía­mos jugar la vida si la mis­ma esta­ba can­ta­da,

supi­mos hacer de la clan­des­ti­ni­dad cuan­do nos tocó sumer­gir­nos en ella,

una for­ma de aguan­tar con dig­ni­dad para elu­dir la derro­ta con la que nos

ame­na­za­ba el enemi­go. Así fui­mos cre­cien­do, poco a poco, madu­ran­do y

endu­re­cién­do­nos con cada caí­da de un o una com­pa­ñe­ra, llo­ran­do en silen­cio pero

a la vez apre­tan­do los puños y pro­me­tién­do­nos que segui­mos y segui­re­mos.

Hoy, a 50 años de aquel lan­za­mien­to insu­rrec­to, segui­mos abra­zan­do las mis­mas ban­de­ras del nacio­na­lis­mo popu­lar revo­lu­cio­na­rio, el mar­xis­mo y el cris­tia­nis­mo de libe­ra­ción. Hon­ra­mos a nues­tras y nues­tros caí­dos. Recor­da­mos a Fer­nan­do Abal, a Gus­ta­vo y Emi­lio, a Lino, a Car­lón, al Sor­do, al Cabe­zón, a Dar­do, a Emi­lio Jau­re­gui, Rodol­fo Walsh y Paco Uron­do, a Nor­ma Arros­ti­to y a la negra Dia­na Alak, al Tur­co Hai­dar y María Anto­nia, al negro Eduar­do Marín, a Pelu­sa Carri­ca y a Irma, a la Pepa y a Patri­cia, pero tam­bién al gor­do Cooke, a Ali­cia Egu­ren, a Cacho El Kadri, a Gus­ta­vo y Pocho Rear­te, a Onga­ro, a Jor­gi­to Di Pas­qua­le, a Ricar­do de Luca y el gor­do Garai­co­chea, a la Tía Tota, a Borro, Fra­mi­ni y Julio Trox­ler, al Robi y a Beni­to. A todos los com­pas del Movi­mien­to Ville­ro Pero­nis­ta y a los del Fren­te de Lisia­dos Pero­nis­tas. Con ellos y ellas, hoy como ayer deci­mos LOMJE, que en len­gua­je común es lo que sen­ti­mos: Libres o Muer­tos Jamás Escla­vos.