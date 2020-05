Argentina. Resumen gremial. Seis de cada 10 hogares vio reducidos sus ingresos un 50% o más/ La CTA Autónoma expuso las necesidades urgentes de trabajadorxs ante Claudio Moroni/ Bancarios también van al paro contra la reforma jubilatoria en Córdoba … (Más info)

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 27 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Seis de cada 10 hoga­res del AMBA vio redu­ci­dos sus ingre­sos un 50% o más duran­te la cua­ren­te­na

El 38,8% de los hoga­res del Área Metro­po­li­ta­na Bue­nos Aires (AMBA) vie­ron redu­cir sus ingre­sos has­ta un 50% duran­te el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, mien­tras que para el 18,8% la mer­ma fue inclu­so mayor, según un infor­me sobre el impac­to del ais­la­mien­to ela­bo­ra­do por el Obser­va­to­rio de la Deu­da Social Argen­ti­na, de la Uni­ver­si­dad Cató­li­ca Argen­ti­na (UCA).27/05/2020 17:44:00

Estos núme­ros rele­va­dos en los Estu­dios Impac­to Social de las Medi­das de Ais­la­mien­to Obli­ga­to­rio por Covid-19 en el AMBA ponen de mani­fies­to las difi­cul­ta­des que exis­ten para una impor­tan­te par­te de la pobla­ción para acce­der al con­su­mo bási­co, una situa­ción con mayor inci­den­cia en el conur­bano.

La UCA acla­ró que la encues­ta COVID19, que abar­có a 1776 casos, es una ver­sión abre­via­da de la Encues­ta de la Deu­da Social Argen­ti­na (EDSA) y no per­mi­te una medi­ción com­pa­ra­ti­va fia­ble de la tasa de pobre­za por ingre­sos, cuya esti­ma­ción se cono­ce­rá en diciem­bre.

El tra­ba­jo dado a cono­cer esta tar­de reve­ló que la insu­fi­cien­cia obje­ti­va de ingre­sos corrien­tes de los hoga­res duran­te la cua­ren­te­na, «se hizo más pro­nun­cia­da entre los hoga­res del conur­bano bonae­ren­se, los hoga­res con niños y aque­llos per­te­ne­cien­tes a la cla­se tra­ba­ja­do­ra mar­gi­nal y al estra­to muy bajo, entre otras varia­bles de des­igual­dad social».

Entre julio-octu­bre 2019 y mayo 2020, se obser­va que el défi­cit de ingre­sos en los hoga­res «se incre­men­tó de mane­ra sig­ni­fi­ca­ti­va, pasan­do de 13,5% a 29,4%» pero si se eva­lúa en tér­mi­nos de tra­yec­to­rias, «el 8,2% de los hoga­res tuvie­ron défi­cit en la capa­ci­dad de con­su­mo en ambos años, mien­tras que un 21,2% empeo­ró su situa­ción del 2019 al 2020».

El tra­ba­jo advier­te que «se obser­van impor­tan­tes dis­pa­ri­da­des» en el conur­bano bonae­ren­se, don­de «el dete­rio­ro de recur­sos fue más mar­ca­do en los hoga­res que eran pobres en 2019, que no con­ta­ban con empleo regis­tra­do ni acce­so a la segu­ri­dad social, aque­llos per­te­ne­cien­tes al estra­to tra­ba­ja­dor mar­gi­nal y en uni­da­des domés­ti­cas que per­ci­bían pro­gra­mas socia­les en 2019».

En cuan­to al impac­to labo­ral de la pan­de­mia, según los datos del Obser­va­to­rio, el 8,2% de los ocu­pa­dos per­dió su empleo o no pue­de rea­li­zar su acti­vi­dad por cuen­ta pro­pia, el 39,3% está sus­pen­di­do o debió dejar de tra­ba­jar, el 4,2% tie­ne licen­cia por ser par­te del gru­po de ries­go, el 22% está tra­ba­jan­do menos horas y sólo el 26,4% sigue tra­ba­jan­do como siem­pre o más horas.

En este aspec­to, los tra­ba­ja­do­res del conur­bano bonae­ren­se pre­sen­tan una situa­ción más adver­sa que los de CABA; el 9,8% per­dió el empleo o se que­dó sin tra­ba­jo y el 41,6% está sus­pen­di­do o debió dejar de tra­ba­jar, en com­pa­ra­ción con el 3,3% y el 32%, res­pec­ti­vo de los tra­ba­ja­do­res de la ciu­dad.

En cuan­to a los ingre­sos, de los tra­ba­ja­do­res del conur­bano el 21,7% no tuvo y al 43,6% se le redu­je­ron los ingre­sos labo­ra­les, en com­pa­ra­ción con el 13,7% y el 45,9%, res­pec­ti­vos de los de la CABA, mien­tras que sólo el 34,6% y el 40,4% reci­bie­ron los mis­mos o más ingre­sos.

Como con­se­cuen­cia de esta situa­ción, el 38,2% de los hoga­res tie­ne la auto­per­cep­ción de que los recur­sos mone­ta­rios corrien­tes reci­bi­dos por el hogar duran­te la cua­ren­te­na no les alcan­za­ron para cubrir sus gas­tos bási­cos, lo que ascien­de a 45,5% y 58,7% en las uni­da­des domés­ti­cas del conur­bano bonae­ren­se y en aque­llos que eran pobres en 2019, res­pec­ti­va­men­te.

En el otro extre­mo, un 11,4% de los hoga­res pudie­ron inclu­so aho­rrar y un 50,5%, decla­ró que los ingre­sos les alcan­za­ron para cubrir sus gas­tos, sien­do supe­rio­res estos por­cen­ta­jes en los hoga­res de CABA y entre aque­llos que no esta­ban en con­di­ción de pobre­za en 2019.

Los ocu­pa­dos que resi­den en hoga­res que en 2019 se encon­tra­ban en situa­ción de pobre­za «vie­ron aún más redu­ci­dos sus ingre­sos que el res­to», se advir­tió, ya que no cobró ni tuvo ingre­sos el 25,1% de los tra­ba­ja­do­res de hoga­res pobres y el 50,5% vie­ron redu­ci­dos sus ingre­sos.

Final­men­te, la mayor pro­por­ción de ocu­pa­dos que no cobró ni tuvo ingre­sos se obser­va en los socios, patro­nes o emplea­do­res, en los tra­ba­ja­do­res que tenían tra­ba­jos tem­po­ra­rios o chan­gas y en los tra­ba­ja­do­res por cuen­ta pro­pia no pro­fe­sio­na­les; 44,4%, 32,7% y 29,2% res­pec­ti­va­men­te.

En tan­to, la pro­por­ción de tra­ba­ja­do­res que vie­ron redu­ci­dos sus ingre­sos se dio en mayor medi­da en los emplea­dos en casas de fami­lias, los tra­ba­ja­do­res por cuen­ta pro­pia no pro­fe­sio­na­les y los socios, patro­nes o emplea­do­res; con el 65%, el 55,6% y el 55,6%, res­pec­ti­va­men­te.

La CTA Autó­no­ma expu­so las nece­si­da­des urgen­tes de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res ante Clau­dio Moro­ni

La Cen­tral fue con­vo­ca­da nue­va­men­te por el minis­tro a una reu­nión en la sede de la car­te­ra labo­ral, don­de se plan­tea­ron varios con­flic­tos que requie­ren ser abor­da­dos en lo inme­dia­to para paliar las con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas que pade­ce la cla­se trabajadora.Compartir este articu­lo:

Median­te la repre­sen­ta­ción del Secre­ta­rio Gene­ral de la CTAA, Ricar­do Pei­dro, y su Adjun­to, Hugo “Cacho­rro” Godoy, se pidió, en pri­mer tér­mino, por una con­vo­ca­to­ria más amplia, ya sea a tra­vés de la mesa de diá­lo­go o el con­se­jo eco­nó­mi­co y social, que no solo inclu­ya a las tres cen­tra­les sin­di­ca­les, sino tam­bién a los repre­sen­tan­tes de las pymes, las orga­ni­za­cio­nes socia­les y la eco­no­mía popu­lar.

Duran­te poco más de dos horas, los diri­gen­tes y Moro­ni inter­cam­bia­ron pro­pues­tas y aspec­tos estruc­tu­ra­les para los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que aún deben resol­ver­se, pero tam­bién ana­li­za­ron los pro­ble­mas coyun­tu­ra­les que pro­vo­ca la cri­sis deri­va­da de la pan­de­mia.

Ade­más, se expu­sie­ron con­flic­tos par­ti­cu­la­res de las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les y socia­les que inte­gran la CTAA y que mere­cen par­ti­cu­lar aten­ción por par­te del Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Por últi­mo, se reite­ró el pedi­do para que se reco­noz­ca a la acti­vi­dad sin­di­cal como esen­cial mien­tras per­du­re el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, prin­ci­pal­men­te ante el des­co­no­ci­mien­to que demues­tran muchas patro­na­les para res­pe­tar los dere­chos de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res.

El minis­tro Moro­ni pro­me­tió ocu­par­se de las diver­sas pro­pues­tas y pedi­dos, y se mos­tró abier­to a la idea de con­vo­car a reunio­nes con cada sec­tor para com­pren­der su situa­ción y enca­rar una mejor solu­ción.

A su vez, el fun­cio­na­rio abrió una línea de diá­lo­go per­ma­nen­te con la CTA Autó­no­ma, den­tro del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, para tener ampliar y pro­fun­di­zar su cono­ci­mien­to sobre los con­flic­tos que deben abor­dar­se con urgen­cia.

Huel­ga en Cór­do­ba

Ban­ca­rios tam­bién van al paro con­tra la refor­ma jubi­la­to­ria en Cór­do­ba

Ser­gio Palaz­zo con­fir­mó un paro de 24 horas, en Cór­do­ba, con­tra la refor­ma pre­vi­sio­nal para este miér­co­les 27. Se suman a otros gre­mios como los esta­ta­les y judi­cia­les. La sema­na pasa­da, la legis­la­tu­ra pro­vin­cial apro­bó el pro­yec­to de ley que fue impul­sa­do por el gober­na­dor Juan Schia­ret­ti.

Foto: Aso­cia­ción Ban­ca­ria

El Secre­ta­rio Gene­ral de los ban­ca­rios, Ser­gio Palaz­zo con­fir­mó un paro de 24 horas, en Cór­do­ba, con­tra la refor­ma pre­vi­sio­nal para este miér­co­les 27. Se suman a otros gre­mios como los esta­ta­les y judi­cia­les. La sema­na pasa­da, la legis­la­tu­ra pro­vin­cial apro­bó el pro­yec­to de ley que fue impul­sa­do por el gober­na­dor Juan Schia­ret­ti.

“Es un frau­de con­su­ma­do a espal­das de la socie­dad, sór­di­do y opor­tu­nis­ta en la con­mo­ción de la pan­de­mia”. De esta mane­ra defi­nió Ser­gio Palaz­zo a la refor­ma pre­vi­sio­nal impues­ta en Cór­do­ba que afec­ta­rá los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res jubi­la­dos y acti­vos. Por ello, la Aso­cia­ción Ban­ca­ria con­vo­ca a un paro de 24 horas para el miér­co­les 27 de mayo.

La huel­ga se rea­li­za­rá con pre­sen­cia en los luga­res de tra­ba­jo (abar­ca tam­bién a quie­nes vie­nen tra­ba­jan­do bajo la moda­li­dad del tele­tra­ba­jo). Inclu­ye en espe­cial, a los tra­ba­ja­do­res de las sucur­sa­les del Ban­co de Cór­do­ba, a la Caja Pre­vi­sio­nal y a Lote­ría. Ade­más, el sin­di­ca­to va a per­mi­tir­le a los ban­ca­rios trans­fe­ri­dos con­cu­rrir a sus luga­res de tra­ba­jo pero sin pres­tar ser­vi­cio.

Los ban­ca­rios se suman a las jor­na­das de recha­zo con­tra la refor­ma pre­vi­sio­nal con­vo­ca­da por la CGT Regio­nal Cór­do­ba que decla­ró dos días de repu­dio. En este mar­co, la Aso­cia­ción Gre­mial de Emplea­dos del Poder Judi­cial (AGEPJ) irá a un paro de 48 horas (mar­tes 26 y miér­co­les 27) y los gre­mios esta­ta­les rea­li­za­rán mani­fes­ta­cio­nes des­de la maña­na. Tam­bién recla­ma­rán gre­mios como Luz Y Fuer­za, Unión de Edu­ca­do­res (UEPC), el Sin­di­ca­to Unión Obre­ros y Emplea­dos Muni­ci­pa­les (SUOEM) y Sin­di­ca­tos de Emplea­dos Públi­cos (SEP), entre otros.

El pro­yec­to san­cio­na­do, de for­ma exprés, el miér­co­les pasa­do en la legis­la­tu­ra pro­vin­cial fue impul­sa­do por el Gober­na­dor Juan Schia­ret­ti para bus­car redu­cir el défi­cit pre­vi­sio­nal de la Pro­vin­cia a tra­vés del recor­te de habe­res, modi­fi­ca­cio­nes en el cálcu­lo y dife­ri­mien­to de los aumen­tos.

En la cáma­ra fue apro­ba­da con 46 votos a favor, 12 en con­tra, 3 abs­ten­cio­nes y hubo 9 ausen­cias. El prin­ci­pal apo­yo al pro­yec­to fue del ofi­cia­lis­ta Hace­mos Cór­do­ba (PJ + Otros), mien­tras que fue recha­za­do por sec­to­res de Jun­tos Por el Cam­bio y el Fren­te de Izquier­da Uni­dad. Al res­pec­to, el líder de los ban­ca­rios dijo: ““Tan­to el Gobierno Pro­vin­cial como quie­nes lo acom­pa­ña­ron en la deci­sión, en una legis­la­tu­ra valla­da, saben de ante­mano del repu­dio de los tra­ba­ja­do­res y el Pue­blo de Cór­do­ba”.

Ade­más, Palaz­zo agre­gó: “No son los tra­ba­ja­do­res, acti­vos o jubi­la­dos, o los sec­to­res popu­la­res cor­do­be­ses los que deben pagar una pési­ma ges­tión de la deu­da de la pro­vin­cia. Deben pagar­la quie­nes se enri­que­cie­ron con un esque­ma socio eco­nó­mi­co invia­ble con el que, lamen­ta­ble­men­te, se tuvo una com­pla­cen­cia que no pre­ci­sa­men­te ha sido por Cór­do­ba ni por Argen­ti­na”.

El Gobierno res­pon­de al pedi­do de la CGT y gira 3.150 millo­nes a equi­li­brar las obras socia­les

El gobierno nacio­nal des­ti­na­rá $ 3.150 millo­nes a com­pen­sar la caí­da de recau­da­ción sufri­da por los agen­tes del segu­ro de salud en abril últi­mo, y a ade­lan­tar rein­te­gros a las obras socia­les, a tra­vés de las reso­lu­cio­nes 465 y 466⁄ 2020 de la Super­in­ten­den­cia de Ser­vi­cios de Salud publi­ca­das hoy en el Bole­tín Oficial.27/05/2020 09:37:00

El Gobierno com­pen­sa­rá la dife­ren­cia de recau­da­ción de los agen­tes del segu­ro salud pro­du­ci­da en abril res­pec­to de mar­zo, para lo cual des­ti­na­rá $ 1.280 millo­nes; y ade­más otor­ga­rá otros $ 1.864 millo­nes a 255 obras socia­les, pro­ve­nien­tes del Fon­do Soli­da­rio de Redis­tri­bu­ción que mane­ja la SSS, para que pue­dan hacer fren­te al pago de los pres­ta­do­res pri­va­dos.

La pri­me­ra de las reso­lu­cio­nes, la 465⁄ 2020 , otor­ga un apo­yo finan­cie­ro de excep­ción a los agen­tes del segu­ro de salud que hubie­ran sufri­do una caí­da en la recau­da­ción en abril en rela­ción con mar­zo, para garan­ti­zar el ade­cua­do fun­cio­na­mien­to de los ser­vi­cios de salud duran­te la vigen­cia de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, así como el pago en tiem­po y for­ma a los pres­ta­do­res para la con­ti­nui­dad de la aten­ción de los bene­fi­cia­rios.

Se tra­ta de $ 1.279.818.836,91 que se dis­tri­bui­rán entre 160 obras socia­les, como resul­tan­te de la dife­ren­cia entre la suma de recur­sos per­ci­bi­dos por apor­tes y con­tri­bu­cio­nes duran­te abril, y la recau­da­ción per­ci­bi­da en mar­zo.

En tan­to, la segun­da reso­lu­ción, la 466⁄ 2020 , es una con­ti­nua­ción de la 420⁄ 2020 que a prin­ci­pios de mes otor­gó casi $ 4.000 millo­nes a las obras socia­les.

Lue­go de ese pri­mer des­em­bol­so de fon­dos, la Geren­cia Ope­ra­ti­va de Sub­si­dios por Rein­te­gros de la SSS ela­bo­ró un infor­me téc­ni­co en el cual pro­pi­ció el dic­ta­do de una reso­lu­ción para un nue­vo pago a cuen­ta en con­cep­to de ade­lan­to de fon­dos a los agen­tes del segu­ro de salud.

Así, la nue­va nor­ma vuel­ve a apli­car el pro­ce­di­mien­to de pago a cuen­ta a estos agen­tes, con sal­dos pen­dien­tes, y otor­ga $ 1.863.965.116 en con­cep­to de ade­lan­to de fon­dos del Sis­te­ma Úni­co de Rein­te­gros (SUR).

El pago será impu­tado como ade­lan­to de fon­dos de las soli­ci­tu­des pre­sen­ta­das por los agen­tes, pen­dien­tes de can­ce­la­ción al día de la fecha y aque­llas que se pre­sen­ten en el futu­ro.

La Super­in­ten­den­cia des­ta­có que a par­tir de la emer­gen­cia sani­ta­ria «se pro­du­jo una limi­ta­ción en la cir­cu­la­ción de las per­so­nas, con el con­se­cuen­te impac­to en la eco­no­mía, afec­tan­do a las empre­sas, a las acti­vi­da­des inde­pen­dien­tes y al empleo».

Al res­pec­to, seña­ló que «la mer­ma en la acti­vi­dad pro­duc­ti­va, con­se­cuen­cia inevi­ta­ble del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, se ve refle­ja­da asi­mis­mo en la recau­da­ción tri­bu­ta­ria y, con­se­cuen­te­men­te, en los recur­sos des­ti­na­dos a los agen­tes del segu­ro de salud».

En este mar­co, afir­mó que «la situa­ción des­crip­ta ame­na­za la cade­na de pagos del sis­te­ma de salud, en momen­tos en los que este sec­tor resul­ta cla­ve para mini­mi­zar los impac­tos de la pan­de­mia y brin­dar la debi­da aten­ción de sus bene­fi­cia­rios».

Remar­có que «la dis­mi­nu­ción de la recau­da­ción reper­cu­te tam­bién sobre los recur­sos que deben ser des­ti­na­dos al Fon­do Soli­da­rio, nece­sa­rios para hacer fren­te a las pres­ta­cio­nes médi­cas de baja inci­den­cia y alto impac­to eco­nó­mi­co y las de tra­ta­mien­to pro­lon­ga­do, incor­po­ra­das al SUR, así como a la cober­tu­ra direc­ta de las pres­ta­cio­nes bási­cas para per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad».

En con­se­cuen­cia, sub­ra­yó que «resul­ta nece­sa­rio adop­tar medi­das ade­cua­das con el obje­to de pre­ve­nir tales efec­tos y garan­ti­zar el ade­cua­do ser­vi­cio de los sana­to­rios, clí­ni­cas y demás pres­ta­do­res de salud que atien­den a los bene­fi­cia­rios de la segu­ri­dad social duran­te la pan­de­mia cau­sa­da por el coro­na­vi­rus».

Coro­na­vi­rus: habrá mul­tas de has­ta 17 mil pesos para aque­llos que hos­ti­guen al per­so­nal de salud

El Gobierno por­te­ño pre­sen­tó en la Legis­la­tu­ra un pro­yec­to para incluir den­tro del Códi­go de Con­tra­ven­cio­nes, san­cio­nes a los actos de dis­cri­mi­na­ción y de hos­ti­ga­mien­to con­tra el per­so­nal de las áreas de la salud, la segu­ri­dad y la jus­ti­cia que tra­ba­jan en con­tac­to con pacien­tes con coro­na­vi­rus.

La ini­cia­ti­va plan­tea dos modi­fi­ca­cio­nes al Códi­go que reúne las con­tra­ven­cio­nes, sobre aque­llas con­duc­tas dañi­nas para las per­so­nas o los bie­nes par­ti­cu­la­res y colec­ti­vos res­pec­to a las per­so­nas “esen­cia­les” que en medio de la pan­de­mia, arries­gan su vida para sal­va­guar­dar al res­to de la socie­dad.

Si bien reci­ben un fuer­te reco­no­ci­mien­to de la gen­te que los aplau­de en el mun­do ente­ro des­de el ini­cio de la pan­de­mia, hay una con­tra­ca­ra de ésta situa­ción que tie­ne tin­tes muy vio­len­tos y has­ta denun­cias judi­cia­les por “con­ta­gio” como ocu­rrió en la pro­vin­cia de Cór­do­ba dos fue­ron impu­tados dos médi­cos, acu­sa­ron de ingre­sar el Covid19 a un geriá­tri­co.

Las situa­cio­nes que están atra­ve­san­do los pro­fe­sio­na­les de la Salud “son por demás com­ple­jas y con­se­cuen­cia de la nece­si­dad de “plu­ri­em­pleo” que tie­ne el per­so­nal del sec­tor, y de la “pre­ca­ri­za­ción y fal­ta de segu­ri­dad en los ámbi­tos de tra­ba­jo en un sis­te­ma de salud que es lamen­ta­ble”, vie­nen denun­cian­do des­de el Sin­di­ca­to Médi­co Argen­tino (AMRA)

«La dis­cri­mi­na­ción que sufre per­so­nal de la salud, per­so­nal poli­cial y judi­cial, en razón de estar en con­tac­to con pacien­tes infec­ta­dos del men­cio­na­do virus, inju­ria gra­ve­men­te su dig­ni­dad y evi­den­cia la fal­ta de soli­da­ri­dad ciu­da­da­na por par­te de quie­nes, en lugar de reco­no­cer la gran­de­za con la que aque­llos enfren­tan esta dura reali­dad, los ofen­den y aís­lan social­men­te por esa mera cir­cuns­tan­cia», reza el pro­yec­to que entró en deba­te.

El plan­teo con­tem­pla san­cio­nar con mul­tas de has­ta 17 mil pesos o penas de has­ta diez días de tra­ba­jo de uti­li­dad públi­ca a quien dis­cri­mi­ne a per­so­nas que hayan «toma­do con­tac­to duran­te el desem­pe­ño de su fun­ción labo­ral con per­so­nas infec­ta­das o casos deno­mi­na­dos sos­pe­cho­sos de algu­na enfer­me­dad infec­to con­ta­gio­sa, o por cual­quier otra cir­cuns­tan­cia que impli­que exclu­sión, res­tric­ción o menos­ca­bo, la inclu­sión.

Las situa­cio­nes alu­di­das en la pro­pues­ta legis­la­ti­va fue­ron denun­cia­das en las últi­mas sema­nas, sobre todo, por tra­ba­ja­do­res de la salud, a quie­nes, por ejem­plo, los veci­nos de edi­fi­cio hos­ti­ga­ban y en algu­nos casos ame­na­za­ban para que deja­ran su domi­ci­lio por su con­di­ción labo­ral, la cual los man­te­nía en con­tac­to con per­so­nas enfer­mas de coro­na­vi­rus.

El actual Códi­go pena­li­za la dis­cri­mi­na­ción por razo­nes de raza, etnia, géne­ro, orien­ta­ción sexual, edad, reli­gión, ideo­lo­gía, opi­nión, nacio­na­li­dad, carac­te­res físi­cos, con­di­ción psi­co­fí­si­ca, social y eco­nó­mi­ca.

Por otro lado, impul­sa que esos casos tam­bién sean con­si­de­ra­dos como agra­van­tes a las con­tra­ven­cio­nes que cas­ti­gan las con­duc­tas de hos­ti­ga­mien­to, mal­tra­to e inti­mi­da­ción.

Con la apro­ba­ción por una­ni­mi­dad de la Ley Sil­vio, en el Con­gre­so, se espe­ra que pue­da rea­li­zar un apor­te para la pro­tec­ción de los pro­fe­sio­na­les de la salud por­que “si no los cui­da­mos, no ten­dre­mos quien atien­da los nue­vos cen­tros de salud que hemos pre­pa­ra­do para enfren­tar la pan­de­mia”, seña­ló Bali Buc­ca, dipu­tado de Con­sen­so Fede­ral e impul­sor del pro­yec­to.

Médi­cos denun­cian que no cobra­ron «ni un peso» del bono de 20 mil que les pro­me­tie­ron en el mar­co de la pan­de­mia

Jor­ge Gilar­di, pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Médi­cos Muni­ci­pa­les por­te­ños, dijo hoy que el per­so­nal de salud por el momen­to no per­ci­bió «ni un peso» del bono de $5 mil que había decre­ta­do el Gobierno en abril pasa­do para com­pen­sar los esfuer­zos del sec­tor al afron­tar la pan­de­mia del coro­na­vi­rus Covid-19.27/05/2020 12:08:00

Gilar­di sos­tu­vo que se «fue­ron corrien­do las fechas», pero el dine­ro nun­ca lle­gó a los tra­ba­ja­do­res de la salud, aun­que ase­gu­ró que en el Gobierno dicen que «el bono va a salir».

«Se pro­me­tió un bono para todo el equi­po de salud y no solo para los médi­cos de 20 mil pesos, en cua­tro meses. Se había con­fir­ma­do con hechos y pala­bras, inclu­si­ve de la Pre­si­den­cia. Pri­me­ro era para fines de abril, des­pués para el 20 de mayo, se fue hablan­do de dife­ren­tes fechas y esta­mos en la fecha que esta­mos sin cobrar», expre­só Gilar­di en diá­lo­go con el pro­gra­ma Rule­ta Rusa, que con­du­ce Nancy Pazos por Rock and Pop.

Gilar­di sos­tu­vo que «inclu­si­ve se pidió a la Ciu­dad la nómi­na com­ple­ta del per­so­nal de Salud para hacer efec­ti­vo el bono».

El 27 de mar­zo pasa­do se emi­tió el decre­to 315⁄ 2020 en el que el Gobierno ofi­cia­li­zó el pago del bono extra al per­so­nal de salud de 20 mil pesos, repar­ti­dos entre los meses de abril y junio, y en ese momen­to lle­gó a hablar­se de que iba a ser exten­di­do al per­so­nal de segu­ri­dad.

El diri­gen­te sos­tu­vo, en cuan­to a los médi­cos, que «la difi­cul­tad eco­nó­mi­ca es muy gran­de» a cau­sa de resig­nar tareas que hacían por fue­ra de los hos­pi­ta­les, por los cui­da­dos con la fami­lia y por el hecho de estar expues­tos con­ti­nua­men­te a situa­cio­nes de ais­la­mien­to.

«Noso­tros esta­mos tocan­do los tim­bres, esta­mos todos mal, pero la difi­cul­tad eco­nó­mi­ca en la gen­te de salud es muy gran­de, todo lo que hacía­mos fue­ra del hos­pi­tal no lo hace­mos más», expre­só Gilar­di.

El diri­gen­te con­tó ade­más que se ape­ló a dis­tin­tos repre­sen­tan­tes guber­na­men­ta­les y la res­pues­ta es que «el bono va a salir», aun­que está demo­ra­do.

«La res­pues­ta en todos lados es que el bono se va a abo­nar», ase­ve­ró al res­pec­to.

Nue­va reso­lu­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo bonae­ren­se

Nue­vos ins­tru­men­tos para la regu­la­ción del con­flic­to y las rela­cio­nes del tra­ba­jo en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

Hace­mos lle­gar a los aso­cia­dos de la AAL la Reso­lu­ción 169⁄ 2020 del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, que jun­to a la Res. 174⁄ 2020 que ya había­mos envia­do pero tam­bién adjun­ta­mos al pre­sen­te, resul­tan muy impor­tan­tes para el momen­to que están vivien­do las rela­cio­nes labo­ra­les.

Si bien téc­ni­ca­men­te, en el caso de la Res. 169, se tra­ta de una regla­men­ta­ción de los Pro­ce­di­mien­tos Pre­ven­ti­vos de Cri­sis de la ley 24.013, en los hechos, la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires vie­ne a dotar de un ins­tru­men­to para ser uti­li­za­do en los con­flic­tos que se sus­ci­tan por la res­tric­ción de dere­chos sala­ria­les en el con­tex­to del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo Obli­ga­to­rio vigen­te, bajo aper­ci­bi­mien­to de con­si­de­rar­las nulas y deber retro­traer la medi­da.

La Reso­lu­ción 169, esta­ble­ce que la auto­ri­dad admi­nis­tra­ti­va pro­vin­cial, cuan­do «veri­fi­que, sea por denun­cia de la aso­cia­ción sin­di­cal, de tra­ba­ja­do­res o ter­ce­ros o aun de ofi­cio, que el emplea­dor ha adop­ta­do des­pi­dos, sus­pen­sio­nes o cual­quier medi­da” sin que se haya sus­tan­cia­do el PPC, “inti­ma­rá al cese inme­dia­to de las men­cio­na­das medi­das o a dejar sin efec­to las que se hayan deci­di­do … a fin de velar por el man­te­ni­mien­to de la rela­ción de tra­ba­jo y/​o el pago de los sala­rios caí­dos».

Por su par­te, la Res. 174 esta­ble­ce que los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes que se dis­pon­gan en vio­la­ción a lo dis­pues­to por el art. 2 y en el pri­mer párra­fo del art. 3 del decre­to PEN 329⁄ 2020 serán con­si­de­ra­dos como infrac­cio­nes gra­ves. Cree­mos que esta medi­da pue­de ser útil para disua­dir a los emplea­do­res que vio­len las nor­mas pro­tec­to­rias labo­ra­les y las de emer­gen­cia que tie­nen la fina­li­dad de pre­ser­var los pues­tos de tra­ba­jo y el goce ínte­gro de los habe­res de todxs los tra­ba­ja­do­res y en caso que igual­men­te vio­len estas nor­mas, se apli­quen las dis­po­si­cio­nes que hagan cesar los actos ile­ga­les y se las san­cio­ne con­for­me la legis­la­ción vigen­te.

Reso­lu­ción MT 169⁄ 2020

Reso­lu­ción MT 174⁄ 2020

Tra­ba­ja­do­res de la his­tó­ri­ca piz­ze­ría Podes­tá recla­man suel­dos adeu­da­dos

Un total de 34 emplea­dos de los loca­les deJu­juy y Riva­da­via y Corrien­tes al 700, no cobran su sala­rio des­de mar­zo. Reci­bie­ron el pago del Gobierno, pero al tener par­te de su suel­do en negro, la ayu­da no alcan­za.

Por Gra­cie­la Moreno

Los 36 tra­ba­ja­do­res de las his­tó­ri­cas piz­ze­rías Podes­tá recla­man suel­dos adeu­da­dos des­de mar­zo

La his­tó­ri­ca piz­ze­ría Podes­tá de Once es un sím­bo­lo de la gas­tro­no­mía por­te­ña des­de 1887. Hace pocos años, abrió una sucur­sal en la ave­ni­da Corrien­tes 702, hoy ambos loca­les están cerra­dos. Sus 34 tra­ba­ja­do­res no cobra­ron ni los sala­rios de mar­zo, ni de abril. Can­sa­dos de no tener res­pues­ta, deci­die­ron arries­gar­se en ple­na pan­de­mia y recla­mar todos los días para­di­tos en la puer­ta del local de Jujuy y Riva­da­via.

Las vidrie­ras de la Podes­tá están empa­pe­la­das por car­te­les que le piden a sus res­pon­sa­bles Die­go Díaz y Daniel Prie­to que paguen los suel­dos adeu­da­dos. Ambos loca­les cerra­ron cuan­do arran­có la cua­ren­te­na, lue­go Once reabrió por tres sema­nas con deli­very y vol­vió a cerrar sus puer­tas.

Ana María Cara­ba­jal es dele­ga­da de la sucur­sal de micro­cen­tro y con­tó a BAE Nego­cios: “Somos 17 tra­ba­ja­do­res en cada uno de los loca­les, 34 fami­lias afec­ta­das en total. En la sucur­sal de Corrien­tes no nos paga­ron mar­zo, ni abril, algu­nos cobra­ron la ATP del Gobierno pero sólo entre $3000 a $5000 por­que nos tie­nen decla­ra­dos mitad en blan­co y mitad en negro. En Once, cobra­ron sólo $4000 de mar­zo y no todos reci­bie­ron el pago del Gobierno, que ade­más fue menor por­que los suel­dos no están en blan­co”.

Para dimen­sio­nar la gra­ve­dad, la dele­ga­da cuen­ta que ella tra­ba­ja de bache­ra seis días a la sema­na, con un solo fran­co en la piz­ze­ría Podes­tá de ave­ni­da Corrien­tes. “Mi suel­do es de $11.000, pero ten­go sólo la mitad en blan­co y con lo que cobré del Gobierno no me alcan­za ni para pagar las cuen­tas, admi­te. El sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros nos ayu­da con bol­so­nes de comi­da, pero no pode­mos seguir sin cobrar”.

Des­de el vier­nes deci­die­ron parar­se en la puer­ta a la espe­ra de una res­pues­ta. BAE Nego­cios se con­tac­tó con Die­go Díaz, el due­ño de ambas piz­ze­rías Podes­tá, pero no res­pon­dió las con­sul­tas. Todos los insu­mos de su local de Once fue­ron lle­va­dos a su otra piz­ze­ría El Grie­go de Lope de Vega y Bei­ró, la úni­ca que está abier­ta.

Nadie les dijo que el cie­rre es defi­ni­ti­vo, pero des­de la empre­sa dejan tras­cen­der que es muy difí­cil que el local de Corrien­tes vuel­va a abrir. No fac­tu­ra­ba bien y en este con­tex­to no tie­nen muchas espe­ran­zas de que mejo­re. El local de Once es el buque insig­nia de la mar­ca Podes­tá, la fac­tu­ra­ción era bue­na, pero al no ven­der antes deli­very les cos­tó arran­car y no pudie­ron seguir. La fuer­te caí­da en las ven­tas hizo que pre­fi­rie­ran cerrar las puer­tas.

Si bien el Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros hizo un acuer­do con los empre­sa­rios del sec­tor para que en abril pue­den pagar sólo el 70% de los suel­dos en bru­tos a los que no tra­ba­jan, es con­di­ción que paguen mar­zo, algo que el empre­sa­rio Die­go Díaz no hizo.Los tra­ba­ja­do­res no entien­den cómo no les atien­den el telé­fono, el due­ño los blo­queó des­de que comen­za­ron a recla­mar sus suel­dos.

Des­de el Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ro infor­man que: “Si bien la empre­sa soli­ci­tó el ATP, tie­ne a los tra­ba­ja­do­res con media jor­na­da, por eso cobra­ron menos de $6000 los que pudie­ron cobrar, que no son son todos. En el local de Corrien­tes ni inten­ta­ron hacer deli­very. El due­ño Die­go Díaz tie­ne deu­das con la AFIP, con la obra social, cada dos o tres años cam­bia de razón social y deja un ten­dal de muer­tos. Es accio­nis­ta en casi 20 loca­les gas­tro­nó­mi­cos”. Has­ta que no reci­ban una res­pues­ta, pro­me­ten seguir para­dos en la puer­ta de la piz­ze­ría Podes­tá de Once.

La jus­ti­cia labo­ral orde­nó por pri­me­ra vez el pago de sala­rios adeu­da­dos duran­te la cua­ren­te­na

Un juz­ga­do nacio­nal resol­vió el pago inme­dia­to de los suel­dos adeu­da­dos a tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de un local de una cade­na de hela­de­rías cerra­do des­de mar­zo y que nun­ca abo­nó los suel­dos. Habla­mos al res­pec­to con Joa­quin Cor­ti Biel­sa, miem­bro del estu­dio de Abo­ga­des en Coope­ra­ti­va, que lle­vó ade­lan­te la medi­da.

El juz­ga­do nacio­nal de pri­me­ra ins­tan­cia en lo labo­ral N°12 a car­go de la Doc­to­ra Sil­via San­tos resol­vió este mar­tes que la cade­na de hela­de­rías Gua­pa­le­tas pague los sala­rios adeu­da­dos de mar­zo y abril a sus emplea­dos y emplea­das.

La medi­da se refie­re a un local que cerró el 20 de mar­zo pasa­do y jamás dio res­pues­ta al recla­mo de sus tra­ba­ja­do­res por el pago de los sala­rios. A pesar que se encuen­tran vigen­tes decre­tos y reso­lu­cio­nes del minis­te­rio de Tra­ba­jo que orde­nan el pago ínte­gro de los suel­dos y que des­de el Esta­do se puso a dis­po­si­ción el pro­gra­ma de Asis­ten­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) para el pago del 50% del mis­mo, la empre­sa se encon­tra­ba en fal­ta.

“Estos ata­ques sólo pue­den lle­var­se ade­lan­te con la com­pli­ci­dad de direc­cio­nes sin­di­ca­les”

El plan­teo del tra­ba­ja­dor, que fue repre­sen­ta­do por Joa­quín Cor­ti Biel­sa, miem­bro del estu­dio de Abo­ga­des en Coope­ra­ti­va, espe­ci­fi­ca­ba que el incum­pli­mien­to de la empre­sa fue fla­gran­te y urgen­te por lo cual la jus­ti­cia debía orde­nar su cobro for­zo­so con la sim­ple peti­ción y acre­di­ta­ción de la situa­ción.

“En la medi­da cau­te­lar que pre­sen­ta­mos se esta­ba recla­man­do un pago de suel­dos adeu­da­dos a un tra­ba­ja­dor sien­do el pri­mer fallo en el mar­co de la cua­ren­te­na que falla en este sen­ti­do”, expli­ca Cor­ti Biel­sa en diá­lo­go con Notas.

“Lamen­ta­ble­men­te este tipo de abu­sos de las empre­sas se están dan­do de mane­ra masi­va con los tra­ba­ja­do­res”, aña­de. “Otras empre­sas des­pi­die­ron masi­va­men­te a pesar que están prohi­bi­dos los des­pi­dos des­de el 1 de abril, empre­sas que han hechos reba­jas sala­ria­les inclu­so por deba­jo del acuer­do que fir­mó la CGT (Con­fe­de­ra­ción Gene­ral de Tra­ba­ja­do­res) con la UIA (Unión Indus­trial Argen­ti­na) homo­lo­ga­do por el gobierno nacio­nal”, pre­ci­sa.

A su vez, se lamen­ta que con­flic­tos de este tenor son “un tema habi­tual”. Y agre­ga: “Enten­de­mos que todos estos ata­ques sola­men­te pudie­ron lle­var­se ade­lan­te con cier­ta anuen­cia y com­pli­ci­dad de direc­cio­nes sin­di­ca­les como la CGT que están pre­sen­tes en muchos luga­res de tra­ba­jo don­de se han toma­do este tipo de medi­das ile­ga­les y vio­la­to­rias de la nor­ma­ti­va labo­ral”.

“Los tra­ba­ja­do­res muchas veces des­am­pa­ra­dos pre­fie­ren pre­ser­var su pues­to de tra­ba­jo y lamen­ta­ble­men­te tie­nen que acep­tar las con­di­cio­nes que les impo­ne la patro­nal sabien­do que es muy difí­cil hoy en día con­se­guir otro tra­ba­jo”, des­ta­ca. “El fallo de Gua­pa­le­tas abre una vía legal para que todos estos atro­pe­llos se pue­dan hacer valer en la jus­ti­cia”, con­clu­ye.

Efec­to Coro­na­vi­rus: La pro­duc­ción fabril en abril tuvo una con­trac­ción del 25,6%

Por efec­to del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, moti­va­do por el Coro­na­vi­rus, la pro­duc­ción fabril tuvo una fuer­te con­trac­ción en el mes de abril: del 25,6% inter­anual. Los datos se des­pren­den de un tra­ba­jo que ela­bo­ró la Fun­da­ción de Estu­dios Eco­nó­mi­cos Lati­no­ame­ri­ca­nos (FIEL).

La caí­da es más pro­nun­cia­da que en mar­zo, que fue del 19,5%, mes que comen­zó la cua­ren­te­na que decre­tó el Gobierno ante el avan­ce de la pan­de­mia. Y en cua­tro meses, la baja que­dó en 7,6% en com­pa­ra­ción con el mis­mo perio­do del año ante­rior.

Algu­nas ramas de la indus­tria, como la auto­mo­triz, ter­mi­na­ron sin pro­duc­ción. Tam­bién el tra­ba­jo aña­de que el sec­tor ali­men­tos ‑fae­na vacu­na y aviar- o al inte­rior de la rama quí­mi­ca «mos­tra­ron mejo­ras inter­anua­les». No exis­ten bue­nas pers­pec­ti­vas de cara al futu­ro: para FIEL «aún con la reaper­tu­ra de acti­vi­da­des indus­tria­les ‑en loca­cio­nes espe­ci­fi­cas y con menos tur­nos y dota­cio­nes de per­so­nal- la caí­da inter­anual de la pro­duc­ción resul­ta­ría pro­fun­da».

Y agre­gó que «el desem­pe­ño de la indus­tria en los pró­xi­mos meses mos­tra­rá par­si­mo­nia en alcan­zar ante­rio­res nive­les de pro­duc­ción. No con­tri­bu­ye a una ace­le­ra­da recu­pe­ra­ción el dete­rio­ro de las expec­ta­ti­vas de cre­ci­mien­to y la con­fian­za en la indus­tria de Bra­sil».

Ofi­cia­li­za­ron los aumen­tos para jubi­la­cio­nes, pen­sio­nes y asig­na­cio­nes fami­lia­res

El Gobierno ofi­cia­li­zó los incre­men­tos del 6,12% para las jubi­la­cio­nes, pen­sio­nes y demás pres­ta­cio­nes pre­vi­sio­na­les a par­tir de junio, que ten­drá vigen­cia duran­te los pró­xi­mos tres meses.

A su vez, tal como se des­pren­de del decre­to publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial, se acla­ró que la suba alcan­za tam­bién a las asig­na­cio­nes fami­lia­res, la AUH, la Pres­ta­ción Bási­ca Uni­ver­sal y la pen­sión hono­rí­fi­ca de los vete­ra­nos de gue­rra, que invo­lu­cran a más de 16 millo­nes de bene­fi­cia­rios.

«Dis­pó­ne­se que los incre­men­tos otor­ga­dos en el pre­sen­te decre­to regi­rán a par­tir del 1° de junio de 2020 y que­da­rán incor­po­ra­dos como par­te inte­gran­te del haber de las pres­ta­cio­nes alcan­za­das y de las asig­na­cio­nes fami­lia­res, res­pec­ti­va­men­te», indi­có el tex­to ofi­cial.

En núme­ros con­cre­tos, la jubi­la­ción míni­ma aumen­tó de $15.892 a $16.864, es decir, poco menos de mil pesos. Por otra par­te, el haber máxi­mo a pasó de $106.934 a $118.044. Estas cifras no inclu­yen los bonos que se otor­ga­ron opor­tu­na­men­te para los adul­tos mayo­res, que des­de diciem­bre del 2019 has­ta la fecha, suman un total de $13.000.

El Gobierno esti­mó que con este aumen­to, el 80% de los jubi­la­dos per­ci­bi­rán un 5,1% por enci­ma de la infla­ción del perío­do. Con res­pec­to a la AUH (Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo) y de la AUE (Asig­na­ción Uni­ver­sal por Emba­ra­zo), la admi­nis­tra­ción Fer­nán­dez deter­mi­nó que aque­llos que dis­pon­gan de un Ingre­so Fami­liar entre $5.352,24 y $48.093; pasa­rán de $3103 a $3293 men­sua­les por cada hijo. No obs­tan­te, los mon­tos varían según la zona.

Para la Casa Rosa­da, «resul­ta de inte­rés prio­ri­ta­rio garan­ti­zar las pres­ta­cio­nes de la Segu­ri­dad Social, prio­ri­zan­do la aten­ción de las fami­lias con mayo­res nece­si­da­des, más aún en este con­tex­to de emer­gen­cia públi­ca, pro­fun­di­za­do a raíz de la pan­de­mia de COVID-19».

«Resul­ta nece­sa­rio esta­ble­cer un cri­te­rio sus­ti­tu­ti­vo con el fin de actua­li­zar los con­cep­tos y pres­ta­cio­nes, apli­can­do cri­te­rios de razo­na­bi­li­dad y equi­li­brio», jus­ti­fi­có la ANSeS.

Habi­li­tan más acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas en Bue­nos Aires y Men­do­za

En el mar­co de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria exten­di­da has­ta el 7 de junio, el Gobierno nacio­nal con­ti­núa habi­li­tan­do la pau­la­ti­na reaper­tu­ra de nue­vas acti­vi­da­des indus­tria­les y comer­cia­les en dis­tin­tos dis­tri­tos de las pro­vin­cias de Bue­nos Aires y de Men­do­za. Las fle­xi­bi­li­za­cio­nes fue­ron con­fir­ma­das este miér­co­les por la publi­ca­ción de las Deci­sio­nes Admi­nis­tra­ti­vas 903⁄ 2020 y 904⁄ 2020 en el Bole­tín Ofi­cial.

Con­si­de­ran­do que el Área Metro­po­li­ta­na de Bue­nos Aires (AMBA) es la región del país con mayor inci­den­cia de con­ta­gios, el Gobierno nacio­nal vie­ne habi­li­tan­do muy cui­da­do­sa­men­te nue­vas acti­vi­da­des, que pre­via­men­te son apro­ba­das por el Gobierno pro­vin­cial de Axel Kici­llof. En ese con­tex­to, este miér­co­les se con­ce­die­ron las soli­ci­tu­des de las inten­den­cias de Gene­ral Puey­rre­dón, Vicen­te López, Ave­lla­ne­da, Este­ban Eche­ve­rría, Hur­lingham, Luján y Morón.

En Gene­ral Puey­rre­dón se reha­bi­li­tó el fun­cio­na­mien­to de la Ofi­ci­na de admi­nis­tra­ción de Mutua­les de Salud y Obras Socia­les y de la Ofi­ci­na de admi­nis­tra­ción en sedes de clu­bes, así como la recu­pe­ra­ción de mate­ria­les, la acti­vi­dad de reci­cla­do­res del CEAMSE, la ven­ta al por menor de jugue­tes y la ven­ta al por menor de artícu­los de espar­ci­mien­to y depor­te.

En Vicen­te López la pro­duc­ción auto­mo­triz y de auto­par­tes; la de plás­ti­cos y sub­pro­duc­tos; la acti­vi­dad meta­lúr­gi­ca, de maqui­na­rias y equi­pos; las indus­trias vin­cu­la­das al ace­ro, alu­mi­nio y mate­ria­les afi­nes; elec­tró­ni­ca y elec­tro­do­més­ti­cos; quí­mi­ca y petro­quí­mi­ca; made­ra y mue­bles, manu­fac­tu­ra de cue­ro, cal­za­do, grá­fi­ca, edi­cio­nes e impre­sio­nes y de jugue­tes.

En Ave­lla­ne­da se habi­li­tan la acti­vi­dad grá­fi­ca, edi­cio­nes e impre­sio­nes, de celu­lo­sa y papel. En Este­ban Eche­ve­rría, elec­tró­ni­ca y elec­tro­do­més­ti­cos. En Hur­lingham, grá­fi­ca, edi­cio­nes e impre­sio­nes, lo mis­mo que en Luján, don­de tam­bién se apro­bó la fabri­ca­ción de made­ra y mue­bles, de plás­ti­cos y sub­pro­duc­tos, de pro­duc­tos de la Indus­tria Quí­mi­ca y petro­quí­mi­ca, de cemen­to, de pro­duc­tos tex­ti­les, de indu­men­ta­ria, de manu­fac­tu­ras del cue­ro, de cal­za­do, de pro­duc­tos meta­lúr­gi­cos, maqui­na­ria y equi­pos, así como la indus­tria auto­mo­triz y auto­par­tes.

En Morón se per­mi­tió el fun­cio­na­mien­to de las indus­trias vin­cu­la­das a las manu­fac­tu­ras del cue­ro, al plás­ti­cos y sub­pro­duc­tos, al cal­za­do, la meta­lúr­gi­ca, maqui­na­rias y equi­pos y a la indus­tria auto­mo­triz y de auto­par­tes.

En la pro­vin­cia de Men­do­za la situa­ción sani­ta­ria es muy dife­ren­te a la del AMBA, ya que de los 83 casos con­fir­ma­dos de COVID-19, 65 ya reci­bie­ron el alta médi­ca, y este miér­co­les se cum­plie­ron cin­co días sin nue­vos con­ta­gios. En ese con­tex­to se per­mi­ti­rá la reaper­tu­ra de cen­tros comer­cia­les, malls y shop­pings.

Pymes y mono­tri­bu­tis­tas acce­die­ron a cré­di­tos por más de 250 mil millo­nes de pesos

Más de 220 mil mono­tri­bu­tis­tas y autó­no­mos y unas 125 mil empre­sas acce­die­ron duran­te la cua­ren­te­na a más de $ 250.000 millo­nes en cré­di­tos a tasa subsidiada.27/05/2020 15:44:00

Según infor­mó el Ban­co Cen­tral, fue­ron 124.999 las micro, peque­ñas y media­nas empre­sas (mipy­mes) que acce­die­ron a los cré­di­tos con tasa del 24% anual por $ 222.360,9 millo­nes. Ya se entre­ga­ron $203.557,5 millo­nes y hay otros $ 12.328,4 millo­nes en pro­ce­so.

Del total de cré­di­tos, un 41% fue uti­li­za­do para el pago de suel­dos, un 40% para el acce­so a capi­tal de tra­ba­jo y, para la cober­tu­ra che­ques de pago dife­ri­do, un 18%.

En el caso de los cré­di­tos a tasa cero para mono­tri­bu­tis­tas y autó­no­mos se ges­tio­na­ron 221.670 prés­ta­mos por un total de $ 28.301,6 millo­nes, de los cua­les ya fue des­em­bol­sa­do un total de $9.115,4 millo­nes y la pri­me­ra de las tres cuo­tas del mono­tri­bu­to incor­po­ra­das al prés­ta­mo que se retie­ne y pasa a inte­grar el cré­di­to auto­má­ti­ca­men­te.

Adi­cio­nal­men­te, el BCRA infor­mó que los ban­cos emi­tie­ron 62.840 nue­vas tar­je­tas de cré­di­to para la estre­ga de estos cré­di­tos.

Los mono­tri­bu­tis­tas y autó­no­mos que cum­plan con los requi­si­tos esta­ble­ci­dos por el Gobierno podrán soli­ci­tar el cré­di­to has­ta el 29 de mayo en la pági­na web de la AFIP, don­de debe­rán ingre­sar en la sola­pa «Cré­di­to Tasa Cero».

Una vez com­ple­ta­do el pro­ce­so el ban­co ele­gi­do ten­drá 48 horas hábi­les para pro­ce­der a la acre­di­ta­ción de la finan­cia­ción que será de has­ta $150.000 para las cate­go­rías D en ade­lan­te, de has­ta $104.370 para la cate­go­ría C, de has­ta $78.277 para la cate­go­ría B y de has­ta $52.184 para la cate­go­ría A de Mono­tri­bu­to.

Quie­nes acce­dan al cré­di­to debe­rán usar­lo a tra­vés de la tar­je­ta de cré­di­to y no podrán reti­rar­lo en efec­ti­vo a tra­vés de caje­ros auto­má­ti­cos ni tam­po­co com­prar dóla­res o rea­li­zar ope­ra­cio­nes en el mer­ca­do bur­sá­til.

Según el Gobierno por­te­ño, el 65% de los tra­ba­ja­do­res de la ciu­dad «tuvo pro­ble­mas de empleo»

El minis­tro de Desa­rro­llo Eco­nó­mi­co de la Ciu­dad, José Luis Gius­ti, dijo que el 65% de los tra­ba­ja­do­res por­te­ños «tuvo pro­ble­mas de empleo» como con­se­cuen­cia de la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus y pre­ci­só que la reaper­tu­ra de acti­vi­da­des en el dis­tri­to depen­de­rá de la situa­ción sani­ta­ria y el com­por­ta­mien­to de la cur­va de contagios.27/05/2020 00:01:00

«Cree­mos que la mag­ni­tud de la cri­sis por el coro­na­vi­rus nos va a obli­gar al Esta­do a tener polí­ti­cas públi­cas acti­vas para gene­rar empleo», ase­gu­ró el fun­cio­na­rio, quien con­cu­rrió a la Legis­la­tu­ra a expo­ner ante la Comi­sión de Desa­rro­llo Eco­nó­mi­co en una reu­nión que se reali­zó bajo la moda­li­dad mix­ta de par­ti­ci­pa­ción de los dipu­tados pre­sen­cial y vir­tual.

En ese mar­co, Gius­ti reve­ló que, des­de que asu­mió al fren­te de la car­te­ra eco­nó­mi­ca en diciem­bre pasa­do, tra­ba­ja­ba en pla­nes de desa­rro­llo al 2035, los que debie­ron ser refor­mu­la­dos con la lle­ga­da de la pan­de­mia del Covid-19 ya que, dijo, «la Ciu­dad va a sufrir un poco más la cri­sis que el res­to del país».

«Nos enfo­ca­mos en varias líneas de acción, como una mesa de ayu­da a empre­sas para que les sea más fácil el acce­so a las medi­das que puso en mar­cha el Gobierno nacio­nal para miti­gar la cri­sis, y tam­bién tra­ba­ja­mos con el Ban­co Ciu­dad para que se pue­dan fle­xi­bi­li­zar al máxi­mo los requi­si­tos para los cré­di­tos», deta­lló.

Con­sul­ta­do por los legis­la­do­res sobre el impac­to de la cua­ren­te­na en la acti­vi­dad labo­ral de la Ciu­dad, Gius­ti sos­tu­vo que «el 35% de los tra­ba­ja­do­res no han teni­do pro­ble­ma de empleo, mien­tras que el 65% res­tan­te ha teni­do pro­ble­mas, entre los cua­les algu­nos vie­ron men­gua­da su acti­vi­dad y otros están inac­ti­vos».

En ese sen­ti­do, infor­mó que man­tie­nen reunio­nes con las dife­ren­tes cáma­ras de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca del dis­tri­to para «que el impac­to sea el menor posi­ble» y seña­ló que el esque­ma de reaper­tu­ras de los comer­cios, que comen­zó sema­nas atrás y que se retro­tra­jo a par­tir de hoy, esta­rá ata­do a la situa­ción sani­ta­ria por el coro­na­vi­rus.

«Vamos eva­luan­do sema­na a sema­na por­que, si bien el nivel de con­ta­gios no tie­ne que ver exclu­si­va­men­te con el nivel de aper­tu­ra de las acti­vi­da­des, no hay que ser inge­nuos y debe­mos pre­ver situa­cio­nes como ocu­rri­das en otros paí­ses, en don­de abrie­ron todo el mis­mo día y al, otro día, tuvie­ron que cerrar todo«, remar­có.

Y agre­gó: «que­re­mos gene­rar un movi­mien­to de aper­tu­ra y de cie­rre de acti­vi­da­des que evi­ten con colap­so en el sis­te­ma sani­ta­rio».

Repar­ti­do­res de Rap­pi y Glo­vo rea­li­za­rán un paro en ple­na pan­de­mia

Tam­bién habrá una mar­cha des­de el Obe­lis­co al Minis­te­rio de Tra­ba­jo para visi­bi­li­zar el recla­mo.

En medio de la cri­sis, tra­ba­ja­do­res de apli­ca­cio­nes de deli­very anun­cia­ron un paro de acti­vi­da­des de seis horas para este vier­nes. Habrá una con­cen­tra­ción en el Obe­lis­co en recla­mo de un aumen­to del 100% de lo que reci­ben por comi­sión.

El dele­ga­do Dami­nán Zára­te deta­lló los recla­mos de los tra­ba­ja­do­res de deli­very al por­tal Ipro­fe­sio­nal: «Pago del 100 por cien­to de aumen­to de la comi­sión de via­jes; cese de blo­queos de cuen­tas arbi­tra­rios que hacen las empre­sas a los emplea­dos; Jus­ti­cia por los tres com­pa­ñe­ros falle­ci­dos en acci­den­tes y que las empre­sas brin­den los ele­men­tos de pro­tec­ción para la pan­de­mia».

Según se infor­mó, la medi­da de fuer­za de emplea­dos de empre­sas como Rap­pi, Glo­vo y Pedi­dos Ya regi­rá entre las 10 y 16. En ese momen­to mar­cha­rán des­de el Obe­lis­co a la sede del Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

A esa mis­ma hora, tam­bién habrá una con­cen­tra­ción de la Red Nacio­nal de Jóve­nes Pre­ca­ri­za­dos e Infor­ma­les con «dis­tan­cia­mien­to social y uso de bar­bi­jos», que tam­bién pedi­rán por sus dere­chos y exi­gi­rán el pago del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia.

Piden que se tes­tee masi­va­men­te a los tra­ba­ja­do­res de los super­mer­ca­dos

Ante la detec­ción de varios casos posi­ti­vos de Coro­na­vi­rus entre los emplea­dos, uno de los gre­mios del sec­tor le exi­gió a las empre­sas que reali­cen tes­teos perió­di­cos y que se le mida la fie­bre tan­to a los emplea­dos como a los clien­tes antes del ingre­so a los loca­les.

(Foto: AFP)

El lunes, los aná­li­sis a un caje­ro de la sucur­sal de Carre­four de Moreno die­ron posi­ti­vo de Coro­na­vi­rus; unos días antes, en La Matan­za, había sido el turno de un repo­si­tor de Wal­mart, de otro tra­ba­ja­dor de Makro y de un emplea­do de maes­tran­za de Chan­go­más. En todos los casos, los super­mer­ca­dos per­ma­ne­cie­ron cerra­dos has­ta que se desin­fec­tó el lugar y los com­pa­ñe­ros que habían teni­do tra­to con los infec­ta­dos fue­ron ais­la­dos pre­ven­ti­va­men­te.

Dadas todas estas situa­cio­nes, el Sin­di­ca­to de Emplea­dos y Obre­ros de Comer­cio Afi­nes (SEOCA) Zona Oes­te, uno de los gre­mios de comer­cian­tes más impor­tan­tes del país, le pidió a las empre­sas que reali­cen tes­teos masi­vos a los tra­ba­ja­do­res y dis­pon­gan de dis­po­si­ti­vos para poder medir la fie­bre tan­to al per­so­nal como a los clien­tes.

Si bien la medi­da se apli­ca en algu­nos pun­tos del país, aún no se vio imple­men­ta­da en el oes­te del conur­bano. Por eso, el líder del gre­mio, Julio Ledes­ma, envió una adver­ten­cia a todos los híper y super­mer­ca­dos de la región: “la detec­ción tem­pra­na del con­ta­gio no solo per­mi­ti­ría un mayor con­trol de la enfer­me­dad, sino tam­bién pre­ve­nir las con­se­cuen­cias daño­sas para los tra­ba­ja­do­res y la pro­pia empre­sa”.

De esta mane­ra se “apor­ta­ría tran­qui­li­dad y segu­ri­dad a las ten­sio­nes ya exis­ten­tes entre los tra­ba­ja­do­res, quie­nes se des­en­vuel­ven en un medioam­bien­te cada vez más hos­til e incier­to”, con­ti­nuó el diri­gen­te gre­mial, quien recor­dó que el comer­cio fue con­si­de­ra­do como una tarea esen­cial, por lo que se “maxi­mi­zó el nivel de expo­si­ción al con­ta­gio, lo que a esta altu­ra se impo­nen medi­das de con­trol sani­ta­rio más auda­ces y com­pro­me­ti­das que las que has­ta aquí se pusie­ron en prác­ti­ca”.

“El flu­jo de per­so­nas en los mer­ca­dos es abru­ma­do­ra­men­te inten­sa, lo que impo­ne medi­das de com­pro­ba­ción cada vez más res­tric­ti­vas a la hora del con­trol de admi­sión a los mis­mos”, ana­li­zó Ledes­ma y pro­pu­so: la imple­men­ta­ción de las pis­to­las de medi­ción de tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ral o la uti­li­za­ción de cáma­ras ter­mo­grá­fi­cas no solo para los tra­ba­ja­do­res, sino tam­bién para los clien­tes y el públi­co en gene­ral que ingre­sa a los esta­ble­ci­mien­tos.

Fallos judi­cia­les orde­nan­do rein­cor­po­ra­cio­nes y pagos tota­les de sala­rios

El suel­do y el empleo, into­ca­bles en cua­ren­te­na

La jus­ti­cia labo­ral se man­tie­ne acti­va y ya dic­tó varios fallos pro­te­gien­do los dere­chos del tra­ba­ja­dor. Aumen­to de con­flic­ti­vi­dad por incum­pli­mien­tos de emplea­do­res.

Por Flo­ren­cia Barra­gan

Una hela­de­ría que, aun en inac­ti­vi­dad, fue obli­ga­da a pagar los suel­dos.

Una hela­de­ría debe­rá pagar en for­ma “inme­dia­ta” el pago de los suel­dos de mar­zo y abril que le adeu­da a sus emplea­dos. Un kios­co debe­rá rein­cor­po­rar a uno de los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos duran­te la cua­ren­te­na. Así fue esta­ble­ci­do esta sema­na por la jus­ti­cia labo­ral. La pan­de­mia, el ais­la­mien­to y el des­plo­me en la acti­vi­dad deri­va­ron en una cre­cien­te con­flic­ti­vi­dad labo­ral. “El pago de los sala­rios es hoy lo más con­flic­ti­vo”, ase­gu­ró a PáginaI12 Matías Cre­mon­te, pre­si­den­te de la aso­cia­ción de abo­ga­dos labo­ra­lis­tas.

El pago inme­dia­to de los sala­rios adeu­da­dos fue una medi­da adop­ta­da por el juz­ga­do nacio­nal de pri­me­ra ins­tan­cia en lo labo­ral núme­ro doce, a car­go de Sil­via San­tos. El mar­tes de esta sema­na resol­vió que la hela­de­ría Gua­pa­le­tas ubi­ca­da en el shop­ping Alcor­ta debe­rá pagar los suel­dos adeu­da­dos a sus tres tra­ba­ja­do­res. En mar­zo tra­ba­ja­ron has­ta el 20, cuan­do cerró por el ais­la­mien­to, y en abril no tra­ba­ja­ron, dado que los shop­pings con­ti­núan cerra­dos. Sin embar­go, el decre­to 297 esta­ble­ció que duran­te la cua­ren­te­na los tra­ba­ja­do­res del sec­tor pri­va­do “ten­drán dere­cho al goce ínte­gro de sus habe­res habi­tua­les”.

“Les deben el sala­rio de mar­zo des­de el 5 de abril y todo indi­ca que tam­po­co van a cobrar mayo. La empre­sa no acu­dió a sus­pen­sio­nes y reba­jas sala­ria­les que son lega­les bajo el artícu­lo 223 bis, y tam­po­co se ins­cri­bió en el pro­gra­ma ATP, don­de el Esta­do paga la mitad de los suel­dos”, con­tó a este dia­rio Joa­quin Cor­ti Biel­sa, repre­sen­tan­te de los tra­ba­ja­do­res. Cuan­do comen­za­ron las demo­ras con el suel­do de mar­zo, Cor­ti Biel­sa envió un tele­gra­ma al geren­te, y la empre­sa le indi­có a los tra­ba­ja­do­res que “no les con­ve­nía” judi­cia­li­zar el con­flic­to. “Los emplea­dos esta­ban dis­pues­tos a cual­quier cosa con tal de arre­glar, ya sea pago en cuo­tas, o ser trans­fe­ri­dos a otra filial”, agre­gó.

Se tra­ta de suel­dos de 20 mil pesos, para encar­ga­dos de local. Esta sen­ten­cia de pri­me­ra ins­tan­cia sig­ni­fi­ca que ni bien la empre­sa sea noti­fi­ca­da, debe­rá pro­ce­der al pago en un máxi­mo de 48 horas. La medi­da podría mar­car un pre­ce­den­te para apli­car­se en otros casos. Los suel­dos impa­gos no sue­len ser lo más fre­cuen­te en las con­sul­tas que reci­ben los abo­ga­dos. Hay más irre­gu­la­ri­da­des por reba­jas sala­ria­les o pagos en cuo­tas. Y en la infor­ma­li­dad direc­ta­men­te se incum­plen todas las leyes y los decre­tos vigen­tes.

“Hay temor a la judi­cia­li­za­ción por el mie­do a la repre­sa­lia, por lo que no es tan fácil para un tra­ba­ja­dor ini­ciar un jui­cio”, afir­mó Cre­mon­te. El abo­ga­do labo­ra­lis­ta tam­bién indi­có que el artícu­lo 223 bis que per­mi­te sus­pen­sio­nes lega­les, pese al decre­to que las prohí­be, en con­jun­to con el acuer­do UIA-CGT, tam­bién gene­ró con­flic­ti­vi­dad. “En algu­nos casos los fir­mó el sin­di­ca­to nacio­nal y el local, o algu­nos tra­ba­ja­do­res no esta­ban de acuer­do”, agre­gó Cre­mon­te.

Cor­ti Biel­sa infor­mó que tam­bién se incum­ple el decre­to 329 de prohi­bi­ción de des­pi­dos. “Hay fal­sos acuer­dos, en don­de se indu­ce a la per­so­na a que haga un reti­ro volun­ta­rio, con una indem­ni­za­ción menor, aun­que es un des­pi­do no lega­li­za­do. Y otro que vemos es el des­pi­do con la excu­sa del perío­do de prue­ba de 3 meses”, expli­có el abo­ga­do. De hecho, este miér­co­les hubo nove­da­des en una cau­sa que impul­só. El juz­ga­do nacio­nal de pri­me­ra ins­tan­cia 16 a car­go de Alber­to Gon­zá­lez resol­vió otor­gar una medi­da cau­te­lar al orde­nar la “reins­ta­la­ción inme­dia­ta” de un tra­ba­ja­dor que había sido des­pe­di­do de un kios­co Open 25. La cade­na con­si­de­ra­ba que no debía cum­plir el decre­to que prohi­be des­pi­dos por tra­tar­se del perío­do de prue­ba. La jus­ti­cia labo­ral dic­ta­mi­nó la nuli­dad y la inme­dia­ta reins­ta­la­ción del tra­ba­ja­dor.

Por el ais­la­mien­to, la jus­ti­cia se encuen­tra prác­ti­ca­men­te para­li­za­da. En el caso de los temas labo­ra­les, fun­cio­na en algu­nos casos dado que se tra­ta de urgen­cias. “Has­ta aho­ra tuvi­mos una serie de fallos favo­ra­bles por par­te de la jus­ti­cia, en don­de se ha pro­nun­cia­do a favor de los tra­ba­ja­do­res, orde­nan­do pago de sala­rios, reins­ta­la­cio­nes de des­pe­di­dos, entre­ga de ele­men­tos de higie­ne y segu­ri­dad para per­so­nal de salud o res­pe­to de licen­cia por hijos a car­go”, opi­nó Cor­ti Biel­sa. Sin embar­go, anti­ci­pó: “Muchos de esos fallos favo­ra­bles se die­ron en momen­tos que había un juez de turno por sema­na. Hoy están vol­vien­do a fun­cio­nar pau­la­ti­na­men­te los 80 juz­ga­dos de pri­me­ra ins­tan­cia labo­ra­les, por lo que es pro­ba­ble que no haya un cri­te­rio uni­for­me pro-tra­ba­ja­dor, y empe­za­re­mos a ver en idén­ti­cos recla­mos, fallos de dife­ren­tes juz­ga­dos con dis­tin­ta reso­lu­ción del recla­mo”.

Duran­te la cua­ren­te­na ingre­sa­ron en la Direc­ción Nacio­nal de Rela­cio­nes del Tra­ba­jo 7.367 expe­dien­tes y se homo­lo­ga­ron 89. Se ini­cia­ron 252 pro­ce­di­mien­tos pre­ven­ti­vos de cri­sis y 651 soli­ci­tu­des del 223 bis. Por los abu­sos de ese artícu­lo se dic­tó la reso­lu­ción 397, por el cual el Esta­do vali­da y regla­men­ta el acuer­do entre la CGT y la UIA. En rela­ción a estos abu­sos, hubo 395 trá­mi­tes.

Cómo se rede­fi­ni­rá el nego­cio a par­tir del coro­na­vi­rus

Cri­sis hote­le­ra por la pan­de­mia

Los hote­les están todos cerra­dos y sobre­vi­ven gra­cias al ATP del Esta­do nacio­nal, que per­mi­te pagar la mitad de los sala­rios.

Por Javier Lew­ko­wicz

Se espe­ra una rede­fi­ni­ción del nego­cio para poder salir ade­lan­te.

Ima­gen: NA

El sec­tor hote­le­ro es uno de los prin­ci­pa­les afec­ta­dos por la cri­sis de la pan­de­mia. La cua­ren­te­na en bue­na par­te del mun­do redu­jo prác­ti­ca­men­te a cero los via­jes turís­ti­cos y labo­ra­les, mien­tras que el dete­rio­ro del empleo y los ingre­sos pro­nos­ti­can que los años que vie­nen tam­bién serán difí­ci­les para la movi­li­dad. Adi­cio­nal­men­te, hay una posi­ble rede­fi­ni­ción del nego­cio, por­que se espe­ra un fuer­te incre­men­to en la valo­ra­ción que el clien­te tie­ne por las medi­das de pre­ven­ción e higie­ne de las pla­zas, lo cual pue­de afec­tar a un gigan­te como Airbnb, que venía des­pla­zan­do con rapi­dez a la hote­le­ría tra­di­cio­nal. En la Argen­ti­na, «los hote­les están todos cerra­dos y esta­mos sobre­vi­vien­do gra­cias al ATP del Esta­do nacio­nal, que per­mi­te pagar la mitad de los sala­rios, jun­to con el acuer­do con el gre­mio para redu­cir los suel­dos has­ta el 75 por cien­to», expli­can des­de Aso­cia­ción de Hote­les, Res­tau­ran­tes, Con­fi­te­rías y Cafés.

Las esta­dís­ti­cas del sec­tor mues­tran que en el mun­do hay 700 mil hote­les que dan empleo a 173 millo­nes de per­so­nas. Se cal­cu­la que el gas­to glo­bal anual de via­je­ros es de 840 mil millo­nes de dóla­res en esta­días en hote­les. Los últi­mos datos de la Orga­ni­za­ción Mun­dial del Turis­mo mues­tran que los arri­bos de turis­tas caye­ron un 57 por cien­to inter­anual en mar­zo, lo cual impli­ca una reduc­ción de 67 millo­nes de arri­bos inter­na­cio­na­les. Se cal­cu­la que para todo el año, el turis­mo inter­na­cio­nal cae­ría entre un 58 a un 78 por cien­to. En los hote­les, la caí­da en mar­zo en la com­pa­ra­ción inter­anual ron­da el 65 por cien­to a nivel glo­bal. La rela­ti­va bue­na noti­cia para el sec­tor es la pau­la­ti­na recu­pe­ra­ción de Chi­na, cuya capi­tal, Bei­jing, es la ciu­dad con más hote­les del mun­do, ya que con­ta­bi­li­za un total de 4169.

La cri­sis tie­ne impac­to en todos los seg­men­tos de la cade­na turís­ti­ca, que en el rubro hote­le­ría está domi­na­do por un puña­do de mul­ti­na­cio­na­les. La com­pa­ñía hote­le­ra más gran­de es Marriott Inter­na­tio­nal, con 1,4 millo­nes de habi­ta­cio­nes en todo el mun­do. La fir­ma sus­pen­dió a sus emplea­dos en casi todos los nive­les y la coti­za­ción de su acción en Wall Street pasó de 147 dóla­res a fines de febre­ro a 59 dóla­res el 3 de abril y aho­ra se ubi­ca en 98 dóla­res, con­for­me la pau­la­ti­na recu­pe­ra­ción del mer­ca­do de Chi­na. La segun­da mul­ti­na­cio­nal hote­le­ra a nivel glo­bal es Hil­ton. Su CEO, Chris Nas­set­ta, deta­lló que en todo el mun­do la empre­sa cuen­ta con 430 mil tra­ba­ja­do­res, de los cua­les el 60 por cien­to está sus­pen­di­do a cau­sa de la pan­de­mia. Espe­ra que la deman­da se recu­pe­re recién den­tro de «tres o cua­tro años”. En el caso de Hil­ton, la acción coti­za­ba 112 dóla­res a fines de febre­ro y se hun­dió has­ta los 55 dóla­res a comien­zos de abril, para aho­ra ubi­car­se en 83 dóla­res. En los Esta­dos Uni­dos, el gobierno de Donald Trump lan­zó un paque­te de 2 mil millo­nes de dóla­res de apo­yo al sec­tor turís­ti­co, con res­tric­cio­nes para el des­pi­do de per­so­nal y obli­ga­ción de vol­ver a con­tra­tar per­so­nal tem­po­ra­rio.

En la Argen­ti­na, el Indec midió que en mar­zo se esti­ma­ron 2,1 millo­nes de per­noc­ta­cio­nes en esta­ble­ci­mien­tos hote­le­ros y para­ho­te­le­ros, lo cual impli­ca una dis­mi­nu­ción del 51,2 por cien­to res­pec­to del mis­mo mes del año ante­rior. Las per­noc­ta­cio­nes de via­je­ros resi­den­tes tuvie­ron una mer­ma del 49,8 por cien­to y las de no resi­den­tes, del 55,6 por cien­to. «A par­tir del 10 de mar­zo, se caye­ron total­men­te las reser­vas en ade­lan­te. Hoy en día, los hote­les están todos cerra­dos. Recién días atrás en Jujuy abrie­ron algu­nos», expli­có Ariel Amo­ro­so, pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Hote­les, Res­tau­ran­tes, Con­fi­te­rías y Cafés. En la Ciu­dad de Bue­nos Aires hay 1026 esta­ble­ci­mien­tos, de los cua­les 25 pres­tan ser­vi­cio para alo­jar a los repa­tria­dos, por lo cual el Esta­do paga 1000 pesos la noche. «Los hote­les tie­nen en líneas gene­ra­les ingre­so cero. Esta­mos sobre­vi­vien­do gra­cias al ATP del Esta­do nacio­nal, que per­mi­te pagar un 50 por cien­to del sala­rio, mien­tras que se acor­dó con el gre­mio reba­jar has­ta el 75 por cien­to el sala­rio de bol­si­llo. Tam­bién se acor­dó con el ENRE dejar de con­tra­tar poten­cia eléc­tri­ca y tam­bién se está con­ver­san­do con Aysa», agre­ga Amo­ro­so.

Más allá de la impo­si­bi­li­dad de via­jar que toda­vía rige en muchos paí­ses, en el sec­tor hote­le­ro advier­ten que hay cam­bios que lle­ga­ron para que­dar­se. Por ejem­plo, Hil­ton está desa­rro­llan­do un check- onli­ne, mien­tras que las lla­ves de la habi­ta­ción serían digi­ta­les y se obten­drían a tra­vés de una apli­ca­ción en el telé­fono celu­lar. “Cier­tos ele­men­tos mecá­ni­cos de la expe­rien­cia serán digi­ta­li­za­dos, pero eso esta­ba suce­dien­do de todos modos. Sim­ple­men­te suce­de­rá más rápi­do», indi­ca Nas­set­ta. Esta es una ten­den­cia que se da en mucho rubros: la pan­de­mia ace­le­ró el camino hacia la digi­ta­li­za­ción. Por otro lado, se espe­ra que el clien­te pres­te mucha mayor aten­ción a los pro­to­co­los de higie­ne. En ese sen­ti­do, una posi­bi­li­dad es que el hotel vuel­va a ganar atrac­ti­vo en rela­ción al alo­ja­mien­to vía Airbnb. El CEO de Airbnb, Brian Chesky, con­si­de­ró que “se comen­za­rá reser­van­do via­jes más eco­nó­mi­cos más cer­ca de casa. Ade­más, esta­mos com­pro­ban­do que se pue­den hacer muchas reunio­nes a tra­vés de video­con­fe­ren­cias y esto ten­drá sin duda un gran impac­to en la fre­cuen­cia con la que las per­so­nas via­jan por tra­ba­jo».

Se des­fi­nan­cia la segu­ri­dad social para “ayu­dar” a los empre­sa­rios

Por Mario Her­nan­dez

A Luis Arman­do Espi­no­za, tra­ba­ja­dor rural des­apa­re­ci­do y ase­si­na­do por la poli­cía tucu­ma­na

El Esta­do está usan­do fon­dos del ANSES, la pla­ta de los jubi­la­dos y de la segu­ri­dad social, para “ayu­dar” a pagar los suel­dos de nume­ro­sas gran­des empre­sas y mul­ti­na­cio­na­les. Es decir, se saca pla­ta de los que menos tie­nen ‑los fon­dos de los jubi­la­dos que apor­ta­mos todos los tra­ba­ja­do­res- para que no pier­dan dine­ro los que más tie­nen: patro­na­les que duran­te muchos años han gana­do millo­nes de dóla­res y aho­ra dicen que no pue­den ban­car la cri­sis.

Mien­tras tan­to, el gobierno decre­tó un ajus­te del 6,12 % para junio, julio y agos­to a todos los habe­res de jubi­la­dos y pen­sio­na­dos. Con este por­cen­ta­je el haber míni­mo será de 16.359 pesos de bol­si­llo mien­tras que la Canas­ta Bási­ca de un Adul­to Mayor ascien­de a 45.000 pesos.

En 2018 y 2019, el poder adqui­si­ti­vo de los jubi­la­dos per­dió 19 pun­tos. El ombus­man de la Ter­ce­ra Edad expli­có que este semes­tre, que tenían la posi­bi­li­dad de recu­pe­rar algo –por­que el acu­mu­la­do del aumen­to en mar­zo y junio de este año, si se hubie­se apli­ca­do la fór­mu­la vigen­te, daba 23.72 %– el gobierno sus­pen­dió la fór­mu­la de ajus­te.

“Decre­ta­ron un pri­mer reajus­te de mar­zo, dis­cre­cio­nal, acha­tan­do la pirá­mi­de, cam­bian­do los índi­ces, dis­tor­sio­nan­do el sis­te­ma. Y lue­go con el decre­to recien­te die­ron un 6.12 % para todos. Y vemos que ese 23.72 % que debían reajus­tar se con­vier­te en una pér­di­da que es de casi 4% para el haber míni­mo y para el res­to de entre 8 y 10 pun­tos. Es decir, se le baja la jubi­la­ción”, agre­gó Semino.

“El cri­te­rio dis­cre­cio­nal y anti­cons­ti­tu­cio­nal del Poder Eje­cu­ti­vo para reajus­tar por decre­to los habe­res jubi­la­to­rios inevi­ta­ble­men­te nos con­du­ce a reem­pla­zar el sis­te­ma pre­vi­sio­nal públi­co, de repar­to, asis­ti­do, inter gene­ra­cio­nal, por un sub­si­dio cuyo mon­to será deci­di­do por el poder dis­cre­cio­nal del gober­nan­te de turno”, plan­tea, en tan­to, la Mesa Coor­di­na­do­ra Nacio­nal de Jubi­la­dos y Pen­sio­na­dos.

Según la denun­cia de abo­ga­dos labo­ra­lis­tas las empre­sas esta­rían impu­tan­do jor­na­das labo­ra­les mayo­res para que el Esta­do, con el Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) que dis­pu­so el Gobierno para con­te­ner la cri­sis del sec­tor pri­va­do, les cubra una por­ción mayor de los sala­rios.

La ayu­da esta­tal con­tem­pla el pago de has­ta el 50% de los sala­rios del sec­tor pri­va­do con un máxi­mo de dos sala­rios míni­mos. Pri­me­ro se des­cu­brió el caso de los CEOs, due­ños, Pre­si­den­tes y geren­tes que se ins­cri­bie­ron en las nómi­nas de per­so­nal para auto­fi­nan­ciar una por­ción de sus habe­res.

Aho­ra un gru­po de abo­ga­dos labo­ra­lis­tas detec­tó varios casos en los que las empre­sas decla­ran jor­na­das labo­ra­les mayo­res a las reales. Por el momen­to lo pudie­ron com­pro­bar en fir­mas meta­lúr­gi­cas que logran reci­bir en las trans­fe­ren­cias de la ANSeS sumas que cubren, en algu­nos casos, el 100% de los sala­rios de las sus­pen­sio­nes y más. Sos­pe­chan que la meto­do­lo­gía se repi­te en otros sec­to­res.

El hecho de que direc­ti­vos de la gigan­te meta­lúr­gi­ca Techint, entre otras empre­sas, hayan sido bene­fi­cia­dos por el pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia para el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) que otor­ga el Gobierno para paliar la cri­sis cau­sa­da por la cua­ren­te­na gene­ró la reac­ción crí­ti­ca de diri­gen­tes gre­mia­les.

El cani­lli­ta y sena­dor bonae­ren­se del Fren­te de Todos, Omar Plai­ni, y el titu­lar de la CTA Autó­no­ma, Pablo Miche­li, cues­tio­na­ron que el bene­fi­cio lle­gue a geren­tes. En ese con­tex­to recla­ma­ron que el bene­fi­cio solo sea para los tra­ba­ja­do­res. En el Con­se­jo Direc­ti­vo de la CGT no hay, al menos por aho­ra, una posi­ción uni­fi­ca­da pero en gene­ral res­pal­dan esta herra­mien­ta que imple­men­tó la Casa Rosa­da para auxi­liar a las empre­sas en el mar­co de la cri­sis que se pro­fun­di­zó por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Plai­ni fue el pri­me­ro en hacer públi­co su males­tar. El actual sena­dor pro­vin­cial ase­gu­ró que los tra­ba­ja­do­res cani­lli­tas están vivien­do “una situa­ción deses­pe­ran­te. Esta­mos recla­man­do, hici­mos varias notas al minis­tro de Tra­ba­jo pidien­do una asis­ten­cia eco­nó­mi­ca. Nece­si­ta­mos esos 10.000 pesos del IFE (Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia) para parar la olla”, indi­có. Pero ase­gu­ró que toda­vía “no hay res­pues­tas”. Es por ello que Plai­ni dijo sen­tir­se con “impo­ten­cia y bron­ca” cuan­do tras­cien­de que el gobierno nacio­nal ayu­dó, a tra­vés de las ATP, a empre­sas más que impor­tan­tes. En ese sen­ti­do dijo que va a “seguir peti­cio­nan­do que la cla­se tra­ba­ja­do­ra sea el eje cen­tral de todo el desa­rro­llo humano”.

En tan­to, Miche­li pri­me­ro cri­ti­có que hubie­ra “impor­tan­tes direc­ti­vos” de gran­des empre­sas bene­fi­cia­dos con el ATP y con­si­de­ró que pagar­les a estas per­so­nas “es una bur­la”. Lue­go le apun­tó a Moro­ni: “Pare­cie­ra el minis­tro de Tra­ba­jo de otro gobierno, por­que no tie­ne nada que ver con lo que plan­tea el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez. Tie­ne mucho más inte­rés de que les vaya bien a los empre­sa­rios en detri­men­to de los tra­ba­ja­do­res”, ase­gu­ró.

En un prin­ci­pio el bene­fi­cio sólo incluía a las empre­sas que tuvie­ran 100 emplea­dos, pero ese núme­ro que­dó rápi­da­men­te cor­to por pre­sión de las gran­des empre­sas. Enton­ces se amplió a todas aque­llas que eran con­si­de­ra­das acti­vi­da­des esen­cia­les. Según infor­ma­ron des­de la AFIP, se pre­sen­ta­ron 450.000 empre­sas que repre­sen­tan 8 de cada 10 de las que exis­ten en la Argen­ti­na. De este uni­ver­so sólo acce­die­ron al bene­fi­cio unas 258.000 fir­mas, algo así como 5,5 de cada 10. A par­tir de eso, la ATP lle­ga a unos 2,2 millo­nes de tra­ba­ja­do­res que, en dine­ro, repre­sen­tan unos 35.000 millo­nes de pesos. Cada ATP pue­de repre­sen­tar has­ta dos sala­rios míni­mos o la mitad del suel­do del emplea­do. Las que toda­vía no pue­den acce­der a este auxi­lio son las coope­ra­ti­vas pero para ellas el Comi­té de Eva­lua­ción y Moni­to­reo del pro­gra­ma está ela­bo­ran­do un abor­da­je espe­cial.

En cuan­to a la polé­mi­ca que des­ató el hecho de que los geren­tes de Techint acce­die­ran al bene­fi­cio, des­de las ofi­ci­nas de la AFIP sos­tie­nen que la res­pon­sa­bi­li­dad es de la empre­sa que al entre­gar la nómi­na de bene­fi­cia­dos, tal como lo exi­ge la reso­lu­ción que imple­men­ta las ATP, deben incluir el CUIT, CUIL y CBU de sus emplea­dos y ahí fue­ron los de su plan­ti­lla geren­cial. Pero Techint no es la úni­ca, tam­bién está la empre­sa Vicen­tín que reci­bió el bene­fi­cio pese a que sus auto­ri­da­des están impu­tadas penal­men­te en una denun­cia por prés­ta­mos irre­gu­la­res reci­bi­dos del Ban­co Nación duran­te la ges­tión del macris­ta Javier Gon­zá­lez Fra­ga. Otra de las gran­des empre­sas que reci­be la ATP es La Nación.

Otro pro­ble­ma que gene­ró este bene­fi­cio fue que al mis­mo tiem­po que se imple­men­tó se pro­du­jo un peli­gro­so incre­men­to del valor del dólar dis­pa­ran­do la bre­cha entre el ofi­cial y el para­le­lo. Por ese moti­vo, el gobierno deter­mi­nó que aque­llas empre­sas que reci­ben auxi­lio para pagar los suel­dos no podrán ope­rar con nin­guno de los meca­nis­mos que exis­ten para hacer­se de dóla­res como el con­ta­do con liqui­da­ción, dis­tri­buir uti­li­da­des y com­prar sus pro­pias accio­nes. Esto lo defi­nió el Comi­té de Eva­lua­ción y Moni­to­reo del pro­gra­ma que otor­ga la ATP. En caso de que qui­sie­ran con­ti­nuar jugan­do con el dólar debe­rán renun­ciar al bene­fi­cio y devol­ver el dine­ro que reci­bie­ron del Esta­do en con­cep­to de ayu­da.

Para esto la AFIP habi­li­tó un sis­te­ma para que se con­cre­ten las devo­lu­cio­nes. Has­ta aho­ra hubo muy pocas empre­sas que renun­cia­ron al bene­fi­cio en tan­to que otras pymes con­ti­núan espe­ran­do poder acce­der al Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia para el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción.

Jor­ge Alber­to Fon­te­vec­chia, due­ño de Edi­to­rial Per­fil cobró per­so­nal­men­te una par­te de sus ingre­sos por par­te de la ANSES. Unos días antes, más pre­ci­sa­men­te el 7 de Mayo de 2020 per­ci­bió la ayu­da esta­tal su hijo, Agos­tino Fon­te­vec­chia, quien se encuen­tra a car­go de “Con­te­ni­dos Digi­ta­les”. Es el direc­tor de la web de Per­fil.

Per­fil es una de las empre­sas perio­dís­ti­cas con­si­de­ra­das gran­des por su volu­men, here­da­da por Jor­ge Alber­to Fon­te­vec­chia, e inte­gran­te de la Aso­cia­ción de Empre­sas Perio­dís­ti­cas de la Argen­ti­na (ADEPA) la cáma­ra que nuclea a Cla­rín, La Nación e Info­bae, entre otros.

Jor­ge Fon­te­vec­chia a lo lar­go de su acti­vi­dad pro­fe­sio­nal ha teni­do pro­fun­das con­vic­cio­nes ideo­ló­gi­cas. Jamás se ha pri­va­do de reco­no­cer la pers­pec­ti­va libe­ral des­de la que ana­li­za la reali­dad. Sus edi­to­ria­les han abor­da­do la pro­ble­má­ti­ca del exce­si­vo gas­to públi­co que asfi­xia el desa­rro­llo eco­nó­mi­co del país. Ha cues­tio­na­do las diná­mi­cas de sub­si­dios y en las pági­nas de sus revis­tas, ha fomen­ta­do una dia­tri­ba ince­san­te con­tra los ingre­sos popu­la­res que garan­ti­za el Esta­do Nacio­nal.

Tam­po­co esca­ti­mó esfuer­zos en fle­xi­bi­li­zar las con­di­cio­nes sala­ria­les de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de pren­sa de la edi­to­rial.

Los des­pi­dos sobre una mesa de nego­cia­ción sala­rial, han carac­te­ri­za­do la ges­tión empre­sa­rial de Per­fil. Inclu­so, ha sido quien en reite­ra­das opor­tu­ni­da­des des­co­no­ció la vigen­cia del Esta­tu­to del Perio­dis­ta Pro­fe­sio­nal.

Si Jor­ge Fon­te­vec­chia cobró los dos sala­rios míni­mos que auto­ri­za el pro­gra­ma a asig­nar­se para com­ple­men­tar el suel­do, ha cobra­do mucha más pla­ta del Esta­do de lo que cobran sus tra­ba­ja­do­res de los esta­dos con­ta­bles de la Edi­to­rial Per­fil.

Tam­bién la gigan­te aero­lí­neas tras­na­cio­nal, LATAM, logró cali­fi­car al Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) que dis­pu­so el Gobierno para con­te­ner la cri­sis del sec­tor pri­va­do.

La fir­ma, prin­ci­pal com­pe­ti­do­ra de Aero­lí­neas Argen­ti­nas, había redu­ci­do uni­la­te­ral­men­te al 50% los sala­rios de sus emplea­dos y ade­más abrió un pro­gra­ma de reti­ros volun­ta­rios para redu­cir per­so­nal.

Rosa­rio Alt­gelt, la CEO de la com­pa­ñía, reci­bió el sala­rio com­ple­men­ta­rio por del Esta­do.La cabe­za de la fir­ma, res­pon­sa­ble de haber recor­ta­do los sala­rios e impul­so­ra de los reti­ros, reci­bió algo más de 33.000 pesos de «ayu­da esta­tal». Es decir, cobró más de 3 IFE.

El caso se suma al de Mar­tín Berar­di, el Pre­si­den­te Eje­cu­ti­vo de Ter­nium, una de las empre­sas del Gru­po Techint,la empre­sa más gran­de del país y la fir­ma argen­ti­na de mayor pro­yec­ción inter­na­cio­nal, que tam­bién reci­bió el sala­rio com­ple­men­ta­rio. El Gru­po Cla­rín tam­bién inte­gra la lis­ta de las empre­sas que reci­bie­ron ayu­da.

Al res­pec­to, el abo­ga­do labo­ra­lis­ta y ex dipu­tado nacio­nal del FpV, Héc­tor Recal­de, habló de los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes de tra­ba­ja­do­res en medio de la pan­de­mia y cri­ti­có el rol de la car­te­ra labo­ral de Clau­dio Moro­ni.

Para Recal­de, «el Minis­te­rio de Tra­ba­jo está homo­lo­gan­do algu­nas cues­tio­nes que no pue­de homo­lo­gar. Si hay prohi­bi­ción de des­pi­dos, hay prohi­bi­ción de des­pi­dos. Nin­gún tra­ba­ja­dor quie­re per­der su empleo», y agre­gó que «la Cons­ti­tu­ción obli­ga a pro­te­ger al tra­ba­ja­dor. Estas cues­tio­nes hay que pro­fun­di­zar­las. Hay des­pi­dos social­men­te injus­tos y lo hicie­ron las gran­des cor­po­ra­cio­nes, con Techint a la cabe­za, y des­pués las sub­si­dia­mos».

Ade­más, apun­tó con­tra los diri­gen­tes gre­mia­les: «Algu­nos diri­gen­tes sin­di­ca­les son extre­ma­da­men­te dia­lo­guis­tas por­que no se ani­man a pelear por los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res».

«Hay que encon­trar una mane­ra de regu­lar que el dine­ro del Esta­do vaya a la cuen­ta de los tra­ba­ja­do­res y no a los car­gos geren­cia­les de las empre­sas», opi­nó en otro tra­mo.

El CEO de su empre­sa Techint Cons­truc­cio­nes, Car­los Eduar­do Bacher, quien no solo es un alto direc­ti­vo de esa mega empre­sa sino tam­bién el eje­cu­tor de los 1.450 des­pi­dos con los que el gru­po empre­sa­rio sor­pren­dió a la opi­nión públi­ca en los pri­me­ros días de la cua­ren­te­na, cobró de esos fon­dos. Otros diez altos direc­ti­vos de la empre­sa fue­ron bene­fi­cia­dos por cobros de la Anses.

Impues­to a las gran­des for­tu­nas

Dife­ren­tes movi­mien­tos socia­les anun­cia­ron que el lunes 25 de mayo rea­li­za­rán ollas popu­la­res y locros en todo el país para que «los que menos tie­nen pue­dan tener un pla­to de comi­da» y, en for­ma para­le­la, dar impul­so al Pro­yec­to de ley con el que el ofi­cia­lis­mo bus­ca crear un impues­to o apor­te por úni­ca vez de las gran­des for­tu­nas, infor­ma­ron los orga­ni­za­do­res.

«El 25 de Mayo, con locros en todo el país y otras acti­vi­da­des, Barrios de Pie-Somos impul­sa­mos la Ley de Impues­to a las gran­des for­tu­nas», anun­ció en un comu­ni­ca­do de pren­sa Daniel Menén­dez, sub­se­cre­ta­rio de Polí­ti­cas de Inte­gra­ción y For­ma­ción del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social y coor­di­na­dor nacio­nal de Barrios de Pie-Somos.

«En los barrios humil­des se viven momen­tos de mucha angus­tia y ya son muchas las muer­tes que debe­mos lamen­tar por Covid-19», sos­tu­vo el fun­cio­na­rio.

En tan­to, el res­pon­sa­ble de Barrios de Pie-Somos con­si­de­ró que las medi­das de pre­ven­ción «son impo­si­bles de lle­var ade­lan­te sin agua en muchos barrios y sos­te­ner la cua­ren­te­na tam­po­co es fácil, cuan­do no están cubier­tas ni las nece­si­da­des bási­cas de las fami­lias».

En tan­to, sobre la ini­cia­ti­va del ofi­cia­lis­mo que bus­ca crear un impues­to o un apor­te por úni­ca vez de las gran­des for­tu­nas para aten­der la emer­gen­cia sani­ta­ria, Menén­dez dijo que «hace rato que aque­llos que per­ci­ben las ganan­cias más gran­des en nues­tro país debe­rían pagar un impues­to y este es un momen­to más que opor­tuno para que ese impues­to se imple­men­te”.

Tam­bién, apar­tir de una soli­ci­ta­da, estu­dian­tes, docen­tes, no docen­tes y auto­ri­da­des de la Uni­ver­si­dad de Bue­nos Aires se mani­fes­ta­ron a favor de la crea­ción de un impues­to a las gran­des for­tu­nas para enfren­tar la cri­sis eco­nó­mi­ca y los pro­ble­mas deri­va­dos del com­ba­te al COVID-19 que vive nues­tro país.

El tex­to, fir­ma­do por más de 150 per­so­na­li­da­des, afir­ma que “La situa­ción excep­cio­nal que atra­vie­sa nues­tro país a par­tir de la pan­de­mia del COVID-19 puso sobre la mesa la dis­cu­sión sobre quién debe finan­ciar el com­ba­te con­tra el virus.”

La misi­va fue fir­ma­da y acom­pa­ña­da tan­to por agru­pa­cio­nes estu­dian­ti­les y docen­tes, como por auto­ri­da­des y per­so­na­li­da­des de la mayo­ría de las facul­ta­des, entre las que se des­ta­can Amé­ri­co Cris­tó­fa­lo y Caro­li­na Mera, deca­nos de las facul­ta­des de Filo­so­fía y Letras y Socia­les res­pec­ti­va­men­te, y algu­nas per­so­na­li­da­des como Dora Barran­cos, Rubén Dri, Nora Cor­ti­ñas, Alber­to Korn­blith, Ale­jan­dro Ala­gia y Juan Manuel Abal Medi­na, entre otros.

Ade­más de la soli­ci­ta­da, en las pró­xi­mas sema­nas se rea­li­za­rá una acti­vi­dad con dipu­tados nacio­na­les para expli­car el pro­yec­to y dis­cu­tir los hori­zon­tes posi­bles para salir de la cri­sis eco­nó­mi­ca.

Para fina­li­zar, la soli­ci­ta­da deja un men­sa­je con­tun­den­te sobre la posi­ble apro­ba­ción de este pro­yec­to: “Quie­nes for­ma­mos par­te de la UBA no que­re­mos per­ma­ne­cer aje­nos a la dis­cu­sión sobre cómo cons­truir un sis­te­ma tri­bu­ta­rio más pro­gre­si­vo, don­de quie­nes más recur­sos ten­gan sean los que más con­tri­bu­yan a paliar la cri­sis. En este caso, apo­ya­mos que el Con­gre­so san­cio­ne una ley por la cual se cree un apor­te extra­or­di­na­rio a las gran­des rique­zas de la Argen­ti­na”.

La CTA Autó­no­ma (CTA‑A) que lide­ra Ricar­do Pei­dro ase­gu­ró que «se impo­ne dis­tri­buir la rique­za para com­ba­tir la pan­de­mia de coro­na­vi­rus», lue­go de su segun­do encuen­tro vir­tual des­de el ini­cio del perío­do de emer­gen­cia sani­ta­ria, y soli­ci­tó «la inme­dia­ta con­vo­ca­to­ria al Con­se­jo del Sala­rio Míni­mo, Vital y Móvil»

Una decla­ra­ción de la cen­tral obre­ra rati­fi­có su recha­zo al pago de «la ile­gí­ti­ma deu­da exter­na» y exi­gió «una inves­ti­ga­ción sobre su ori­gen», a la vez remar­có que «el endeu­da­mien­to pro­vo­ca­do por Mau­ri­cio Macri no fue en bene­fi­cio de las mayo­rías popu­la­res sino un mero ins­tru­men­to de enri­que­ci­mien­to y fuga de capi­ta­les para ganan­cia de las cor­po­ra­cio­nes y las mul­ti­na­cio­na­les»

«La CTA Autó­no­ma cele­bra la ini­cia­ti­va del gobierno de impo­ner un cobro por úni­ca vez a las gran­des for­tu­nas, pero esa acción debe­ría con­ver­tir­se en un impues­to que gra­ve de for­ma per­ma­nen­te los ingre­sos extra­or­di­na­rios de los sec­to­res más pode­ro­sos, por­que la rique­za es gene­ra­da por los tra­ba­ja­do­res», sub­ra­yó la Cen­tral.

Pei­dro y los secre­ta­rios adjun­tos de la cen­tral, Hugo «Cacho­rro» Godoy y Clau­dia Bai­go­rria, aña­die­ron que es pre­ci­so apli­car «un ingre­so uni­ver­sal fami­liar equi­va­len­te al sala­rio míni­mo, vital y móvil, a fin de aten­der la gra­ve cri­sis nacio­nal», y pro­pu­sie­ron exten­der «la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH) y el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) a las fami­lias que aún no los reci­ben», remar­ca­ron.

Tam­bién real­zó la cons­ti­tu­ción del Comi­té de Emer­gen­cia y la apro­ba­ción del Plan Nacio­nal de Pro­tec­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Salud, que inte­gra­rán la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) y la Fede­ra­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud (Fes­pro­sa), y salu­dó la exi­mi­ción del impues­to a las ganan­cias para el sec­tor, aun­que exi­gió que se extien­da a todos los tra­ba­ja­do­res.

Deu­da exter­na

El minis­te­rio de Eco­no­mía pro­rro­gó la invi­ta­ción a los tene­do­res de títu­los para dia­lo­gar has­ta el 2 de junio y anun­ció que “con­ti­núa reci­bien­do opi­nio­nes y suge­ren­cias de inver­so­res”.

El gobierno pre­pa­ra una nue­va “ofer­ta” de rees­truc­tu­ra­ción de deu­da. Al mis­mo tiem­po con­ti­núa pagan­do los intere­ses al FMI y otros pres­ta­mis­tas ins­ti­tu­cio­na­les y loca­les, y se pre­pa­ra para nego­ciar nue­vos acuer­dos con el FMI y el Club de París.

Según la Ofi­ci­na de Pre­su­pues­to del Con­gre­so (OPC), mien­tras el Gobierno ofre­ce abo­nar intere­ses por U$S 334 millo­nes has­ta 2023, los bonis­tas pre­ten­den cobrar entre U$S 5.400 millo­nes y U$S 6.100 millo­nes en ese lap­so. “Las con­tra­pro­pues­tas tie­nen menor qui­ta de prin­ci­pal, cupo­nes de inte­rés más altos, menor perío­do de gra­cia y todas inclu­yen el pago en efec­ti­vo de los cupo­nes ven­ci­dos y deven­ga­dos al momen­to de la liqui­da­ción”, afir­ma el estu­dio de la OPC.

Ade­más de mejo­rar el valor pre­sen­te neto (VPN) de los nue­vos títu­los. La pro­pues­ta argen­ti­na es de 45 cen­ta­vos por cada dólar y los acree­do­res quie­ren 55. Una dife­ren­cia de 10 pun­tos que repre­sen­tan U$S 6.000 millo­nes.

Más de 600 orga­ni­za­cio­nes y refe­ren­tes popu­la­res del país y del mun­do expre­sa­ron nue­va­men­te la con­vic­ción que exis­ten otros cami­nos, en la decla­ra­ción emi­ti­da por la Auto­con­vo­ca­to­ria por la Sus­pen­sión del Pago e Inves­ti­ga­ción de la Deu­da: El pue­blo tie­ne dere­cho a saber de qué se tra­ta, para no pagar lo que no debe. “No acep­ta­mos que sólo exis­ta la opción de pagar”, sub­ra­ya, para exi­gir hoy, como hace más de 200 años, que el pue­blo sea pro­ta­go­nis­ta de una lucha que es con­tra el colo­nia­lis­mo actual y la domi­na­ción ejer­ci­da a tra­vés de una deu­da ile­gí­ti­ma.

Nora Cor­ti­ñas, Madre de Pla­za de Mayo-Línea Fun­da­do­ra e inte­gran­te de Diá­lo­go 2000 insis­tió el miér­co­les pasa­do en una con­fe­ren­cia, en la urgen­cia de la sus­pen­sión de pagos e inves­ti­ga­ción de toda la deu­da, así como en la repa­tria­ción de los fon­dos fuga­dos y la san­ción de los res­pon­sa­bles.

Cheeky paga­rá el 100% de los sala­rios

Tras la inter­ven­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo bonae­ren­se y el recla­mo gre­mial, la fir­ma Cheeky de Julia­na Awa­da, la ex pri­me­ra dama, cam­bió su posi­ción ori­gi­nal. Paga­rá el 100% de los sala­rios de abril y deba­ti­rá cómo con­ti­núa.

Eso que­dó plas­ma­do en un acta que se for­ma­li­zó en una nue­va audien­cia a la que asis­tie­ron, ade­más, refe­ren­tes del Sin­di­ca­to de Emplea­dos Tex­ti­les (Setia), del Sin­di­ca­to de Cor­ta­do­res (UCI) y del Sin­di­ca­to del Ves­ti­do (Soi­va).

La empre­sa, que ade­más reci­bió ayu­da esta­tal por inter­me­dio del Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) que dis­pu­so el Gobierno para con­te­ner la cri­sis del sec­tor pri­va­do, ori­gi­nal­men­te que­ría pagar el 75% como acor­da­ron la UIA y la CGT.

Vale recor­dar que Cheeky Socie­dad Anó­ni­ma es una de las empre­sas de mayor fac­tu­ra­ción a nivel nacio­nal en su rubro, con cien­tos de loca­les y fran­qui­cias no sólo a lo lar­go y ancho de la Argen­ti­na, sino tam­bién en varios paí­ses limí­tro­fes.

Neu­quén: Triun­fo mine­ro

Lue­go de un mes de reunio­nes y dis­tin­tos méto­dos de recla­mo se fir­mó el jue­ves pasa­do el acta acuer­do entre los mine­ros de Anda­co­llo (Neu­quén) y los repre­sen­tan­tes del gobierno. Javier Mon­ta­ñez, Secre­ta­rio Adjun­to del Sin­di­ca­to Mine­ro, valo­ró como posi­ti­vo lo obte­ni­do. Entre los pun­tos más impor­tan­tes cons­tan “una ayu­da de 30.000 pesos, con­ti­nui­dad labo­ral e indem­ni­za­cio­nes en el caso de que la nue­va empre­sa no absor­ba a todos y todas las tra­ba­ja­do­ras; gana­mos todo lo que venía­mos recla­man­do”, expre­só el sin­di­ca­lis­ta en medio de los gri­tos y can­cio­nes de ale­gría de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de Tri­dent, que reci­bie­ron la noti­cia mien­tras man­te­nían el acam­pe en la Legis­la­tu­ra Neu­qui­na.

Las redes socia­les esta­lla­ron en la zona, unién­do­se a la cele­bra­ción de los mine­ros. En los tex­tos se resal­ta la “uni­dad como ban­de­ra”. Cabe recor­dar que el gobierno del Movi­mien­to Popu­lar Neu­quino (MPN) tuvo a los tra­ba­ja­do­res yen­do y vinien­do des­de la capi­tal neu­qui­na a Anda­co­llo por pro­me­sas incum­pli­das. Duran­te ese tiem­po se cele­bra­ron innu­me­ra­bles can­ti­da­des de reunio­nes en Legis­la­tu­ra, en igle­sias y en la Ciu­dad Judi­cial con el gobierno.

Los 12 tra­ba­ja­do­res de la empre­sa de logís­ti­ca y trans­por­te, Expre­so Argen­tino, ubi­ca­da en San Mar­tín 2425 de Neu­quén capi­tal, con­ti­núan recla­man­do por sus dere­chos. Exi­gen el pago de los sala­rios de mar­zo y abril, y el cese de las sus­pen­sio­nes.

Se que­da­rán en el lugar has­ta que haya solu­ción al con­flic­to, tam­bién expre­san que el gobierno pro­vin­cial se haga car­go de la situa­ción que están pasan­do.

Reci­ben mues­tras de soli­da­ri­dad y el apo­yo de los veci­nos, y de las orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas; los acom­pa­ñó el dipu­tado pro­vin­cial del PTS-FIT Andrés Blan­co y la con­ce­ja­la Nata­lia Hor­ma­za­bal.

Repri­men mani­fes­ta­cio­nes obre­ras

Lue­go de la mul­ti­tu­di­na­ria mar­cha que se reali­zó duran­te el medio­día del vier­nes, con más de 500 per­so­nas que acom­pa­ña­ban a los fami­lia­res, com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de los 17 tra­ba­ja­do­res que se encon­tra­ban dete­ni­dos e inco­mu­ni­ca­dos, se que­da­ron en vigi­lia fren­te a la Sec­cio­nal Pri­me­ra de la Poli­cía de Pico Trun­ca­do en la pro­vin­cia de San­ta Cruz. Exi­gían la libe­ra­ción de quie­nes que­da­ron dete­ni­dos duran­te la bru­tal repre­sión poli­cial que ocu­rrió el jue­ves 22 de mayo en el Muni­ci­pio de Pico Trun­ca­do.

El recla­mo tuvo su ori­gen en el des­pi­do de 208 tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res muni­ci­pa­les de la loca­li­dad.

Hay que agre­gar que hubo una nue­va repre­sión cer­ca de las 15:00, por par­te de la Infan­te­ría de la Poli­cía de San­ta Cruz con­tra quie­nes esta­ban espe­ran­do la libe­ra­ción de los dete­ni­dos en la comi­sa­ría.

El miér­co­les 20 se habían enca­de­na­do un gru­po de des­pe­di­dos en las rejas del muni­ci­pio y el jue­ves, uno de ellos deci­dió rociar­se con naf­ta, mien­tras ame­na­za­ba con pren­der­se fue­go de mane­ra deses­pe­ra­da. Cuan­do ano­che­cía, un gru­po se subió a las ante­nas tele­fó­ni­cas del muni­ci­pio para que­dar­se allí has­ta que el Inten­den­te acce­die­ra a un diá­lo­go. Pero nun­ca lle­gó la res­pues­ta, mien­tras el Juez Leo­nar­do Pablo Cimi­ni orde­na­ba el vio­len­to des­alo­jo de los des­pe­di­dos y sus fami­lias que ter­mi­nó en los 17 dete­ni­dos y cer­ca de 15 heri­dos por las balas de goma y gases lacri­mó­ge­nos.

Techint ata­ca de nue­vo

En una audien­cia cita­da por la car­te­ra labo­ral pro­vin­cial, la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca y refe­ren­tes de Techint dis­cu­tie­ron por la cesan­tía de 30 ope­ra­rios de una con­tra­tis­ta exclu­si­va de la fábri­ca de tubos sin cos­tu­ra Tena­ris-Sider­ca, de Cam­pa­na.

Los meta­lúr­gi­cos temen que el ajus­te se pro­fun­di­ce y sean en total 600 los pues­tos de tra­ba­jo des­trui­dos por Tena­ris Sider­ca.

Sin acuer­do de par­tes la car­te­ra labo­ral dic­tó con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria por el lap­so de 15 días hábi­les. La medi­da impli­ca, en la prác­ti­ca, que se retro­trai­ga el con­flic­to a foja cero, por lo que la empre­sa debe­rá rein­cor­po­rar a los des­pe­di­dos.

El con­flic­to comen­zó el vier­nes 15 cuan­do los tra­ba­ja­do­res fue­ron noti­fi­ca­dos que la empre­sa Tena­ris Scrap dedi­ca­da al pro­ce­sa­mien­to de la cha­ta­rra, rom­pía el con­tra­to con Ferrúa Srl. dejan­do así sin fuen­te labo­ral a 30 fami­lias. Los tra­ba­ja­do­res res­pon­die­ron con un pique­te en la entra­da de camio­nes ya que ellos se dedi­can al trans­por­te de cha­ta­rra des­de las auto­mo­tri­ces como Toyo­ta y Volks­wa­gen has­ta la ace­ría de Sider­ca. En el blo­queo se hicie­ron pre­sen­tes tra­ba­ja­do­res de Scrap y Sider­ca así como refe­ren­tes de varias orga­ni­za­cio­nes socia­les y polí­ti­cas.

Petro­le­ros temen per­der 3.000 empleos en refi­ne­rías

La Fede­ra­ción Sin­di­cal de Petró­leo, Gas y Bio­com­bus­ti­bles (FASi­PeGy­Bio) se decla­ró en aler­ta ante el nue­vo «barril crio­llo» que, según advier­te, aumen­ta­ría el des­em­pleo en el sec­tor con el recor­te de unos 3.000 pues­tos de tra­ba­jo.

El deba­te por la ins­ta­la­ción del barril crio­llo con­clu­yó con la fija­ción del pre­cio sos­tén de 45 dóla­res has­ta diciem­bre de este año, valor que posi­cio­na al barril del cru­do 10 dóla­res arri­ba que el valor Brent.

Con el esta­ble­ci­mien­to de ese barril crio­llo las refi­ne­rías que no pro­du­cen petró­leo ‑ubi­ca­das prin­ci­pal­men­te en Pro­vin­cia de Bue­nos Aires y Sal­ta- debe­rán adqui­rir el pro­duc­to a un nivel más caro que el inter­na­cio­nal.

De esta for­ma, el decre­to bene­fi­cia sola­men­te a las pro­duc­to­ras que ven­de­rán a un pre­cio más alto y a las pro­vin­cias petro­le­ras ya que su recau­da­ción se incre­men­ta con las rega­lías, advir­tió el sin­di­ca­to.

Por otra par­te, dijo el sin­di­ca­lis­ta, este decre­to no resuel­ve uno de los pro­ble­mas más gran­des que exis­te en el sec­tor y que tie­ne que ver con «la enor­me can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res que están sus­pen­di­dos».

Según el sin­di­ca­to, las empre­sas que reci­bi­rán «el peor gol­pe» son las refi­ne­rías Shell y Tra­fi­gu­ra, ubi­ca­das en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires; y Refi­nor, en Sal­ta, per­dien­do com­pe­ti­ti­vi­dad en el mer­ca­do.

«Pro­te­gien­do los pues­tos de tra­ba­jo hemos deja­do la cláu­su­la de revi­sión de las pari­ta­rias del 2019, que expli­ca que esta­mos en un 15% aba­jo con res­pec­to a la actua­li­za­ción sala­rial que debie­ran haber hecho y no hicie­ron», con­clu­yó Milla.

Según un infor­me del por­tal Sur​ti​do​res​.com, las petro­le­ras reci­bi­rán un sub­si­dio de los con­su­mi­do­res de U$S 3.000 millo­nes anua­les por el valor del “barril crio­llo”, que impo­ne un pre­cio interno que está U$S 10 por arri­ba del inter­na­cio­nal.

El Obser­va­to­rio Petro­le­ro Sur (OPSur) seña­la que según “Andrés Repar del Ins­ti­tu­to de la Ener­gía Sca­la­bri­ni Ortiz y en base a lo que han decla­ra­do YPF y la petro­le­ra de Miguel Galuc­cio, Vis­ta Oil, un buen pre­cio para el barril sería U$S 26; 19 por deba­jo del fija­do. Duran­te este año el pre­cio pro­me­dio al que se ven­dió el cru­do en el país fue de 54 dóla­res en enero, 51 en febre­ro y 42 en mar­zo. En abril esa cifra se derrum­bó pero toda­vía no fue publi­ca­da por la Secre­ta­ría de Ener­gía.

El freno de la eco­no­mía y la reduc­ción del con­su­mo deri­va­do del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio gene­ra­ron un sobre stock. El mis­mo fenó­meno en el mun­do oca­sio­nó la caí­da del pre­cio inter­na­cio­nal del petró­leo. Ambos pro­ce­sos pusie­ron en jaque al sec­tor petro­le­ro en Argen­ti­na, par­ti­cu­lar­men­te en Vaca Muer­ta, que deman­da pre­cios altos para extraer hidro­car­bu­ros. El decre­to 488⁄ 2020 es un sal­va­ta­je a las empre­sas pero lo que está de fon­do es la impor­tan­cia del sec­tor como dina­mi­za­dor de eco­no­mías loca­les.

Uno de los deter­mi­nan­tes para la imple­men­ta­ción de la medi­da fue la situa­ción crí­ti­ca en las pro­vin­cias don­de se extrae cru­do. Por rega­lías, estas reci­ben el 12% de la pro­duc­ción, por eso siem­pre recla­man un pre­cio alto: en mar­zo habían pedi­do un barril a 54 dóla­res. Se espe­ra que con una pau­la­ti­na recom­po­si­ción de la deman­da y el barril crio­llo se reac­ti­ve el sec­tor extrac­ti­vo y que, ade­más de incre­men­tar­se la recau­da­ción pro­vin­cial, las diver­sas acti­vi­da­des aso­cia­das revi­ta­li­cen esas eco­no­mías. Con ese hori­zon­te, el decre­to 488⁄ 2020 deman­da a las ope­ra­do­ras que sos­ten­gan la inver­sión para man­te­ner “los nive­les de acti­vi­dad y/​o de pro­duc­ción regis­tra­dos duran­te el año 2019”, ade­más de “los con­tra­tos vigen­tes con las empre­sas de ser­vi­cios regio­na­les” y del per­so­nal emplea­do al 31 de diciem­bre de 2019. Pero esa meta podría que­dar en una decla­ra­ción de bue­nas inten­cio­nes y bajo alcan­ce en vis­ta de las difi­cul­ta­des que plan­tean las com­pa­ñías y la inac­ción guber­na­men­tal ante los des­pi­dos regis­tra­dos en dife­ren­tes sec­to­res de la eco­no­mía, inclu­so a pesar de haber sido prohi­bi­dos al ini­cio de la cua­ren­te­na.

Una polí­ti­ca sobe­ra­na sobre la ener­gía impli­ca un des­aco­ple de los pre­cios inter­na­cio­na­les, tan­to cuan­do estos suben como cuan­do bajan. El sec­tor (y sus pro­vin­cias ami­gas) recla­ma aumen­tos cuan­do el pre­cio inter­na­cio­nal se sube y ayu­das cuan­do el pre­cio inter­na­cio­nal cae, libe­ra­les en las alzas, esta­tis­tas en las bajas, la his­to­ria mis­ma del empre­sa­ria­do. El des­aco­ple, en tan­to, debe­ría estar pau­ta­do en base a pre­cios de pro­duc­ción que hoy solo pode­mos esti­mar por las decla­ra­cio­nes empre­sa­ria­les. Por otra par­te, la cap­ta­ción de ren­ta petro­le­ra por par­te de las “pro­vin­cias pro­duc­to­ras” a tra­vés del cobro de rega­lías deri­vó en una per­ni­cio­sa aso­cia­ción que fun­cio­na en pos de bene­fi­cios de las empre­sas, en las que sec­to­res de las cla­ses diri­gen­tes loca­les inter­vie­nen como voce­ras de las com­pa­ñías. Se crea así un espi­ral de depen­den­cia, al tiem­po que logran mejo­ras en la coti­za­ción inter­na del barril o se incre­men­ta la extrac­ción, aumen­ta la subor­di­na­ción de las eco­no­mías pro­vin­cia­les a los ingre­sos por rega­lías. Mien­tras que por otro lado, quie­nes sufren la afec­ta­ción direc­ta por las explo­ta­cio­nes, así como las y los con­su­mi­do­res de com­bus­ti­ble, que­dan mar­gi­na­dos del deba­te.

Una polí­ti­ca sobe­ra­na impli­ca hoy apos­tar a una pro­fun­da diver­si­fi­ca­ción pro­duc­ti­va de las regio­nes don­de se extraen hidro­car­bu­ros. Diver­si­fi­ca­ción pro­duc­ti­va que debe ir de la mano de la tran­si­ción ener­gé­ti­ca. La cri­sis sani­ta­ria y eco­nó­mi­ca que atra­ve­sa­mos debe impul­sar­nos a no demo­rar más esa deci­sión”, con­clu­ye OPSur.

Los tra­ba­ja­do­res de la Rama Petró­leo del sin­di­ca­to camio­ne­ro de Neu­quén ini­cia­ron una huel­ga en la pro­vin­cia, que para­li­zó de for­ma total la acti­vi­dad petro­le­ra y de los yaci­mien­tos, ante «el incum­pli­mien­to patro­nal del pago de los sala­rios de abril» últi­mo, con­fir­mó el secre­ta­rio gene­ral de la filial, Car­los Rojas.

Por una cua­ren­te­na sin ham­bre mar­cha­ron otra vez movi­mien­tos socia­les

Movi­mien­tos socia­les nuclea­dos en el Fren­te de Lucha Terri­to­rial mar­cha­ron el jue­ves pasa­do al Obe­lis­co de la ciu­dad de Bue­nos Aires con la con­sig­na «una cua­ren­te­na sin ham­bre» en recla­mo de asis­ten­cia ali­men­ta­ria y apli­ca­ción de la Ley de Abas­te­ci­mien­to, y lue­go con­cu­rrie­ron al minis­te­rio de Desa­rro­llo Social, don­de fue­ron reci­bi­dos por fun­cio­na­rios de esa car­te­ra.

Los refe­ren­tes socia­les y fun­cio­na­rios de la car­te­ra que enca­be­za Daniel Arro­yo, acor­da­ron una pró­xi­ma reu­nión para el vier­nes para abor­dar con mayor pro­fun­di­dad los plan­teos de las orga­ni­za­cio­nes.

«Esta­mos exi­gien­do que el Esta­do cum­pla con los kilos his­tó­ri­cos que reci­ben las orga­ni­za­cio­nes para garan­ti­zar el fun­cio­na­mien­to de los come­do­res» pre­ci­só Maria­ne­la Nava­rro, voce­ra del Fren­te de Orga­ni­za­cio­nes en Lucha (FOL) y acla­ró que «esta­mos muy lejos de dis­cu­tir el incre­men­to, cuan­do la gen­te que se acer­ca se ha tri­pli­ca­do».

Los mili­tan­tes de los movi­mien­tos socia­les que se movi­li­za­ron per­te­ne­cen al FOL, MTD Aní­bal Verón, Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán, FOB Autó­no­ma, Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán-Corrien­te Nacio­nal, MULCS, Izquier­da Lati­no­ame­ri­ca­na Socia­lis­ta, OLP-Resis­tir y Luchar, Movi­mien­to 8 de Abril, Igual­dad Social, Movi­mien­to de los Pue­blos, FAR, COPA en Mara­bun­ta, MTR por Demo­cra­cia Direc­ta, FOB La Liber­ta­ria, Movi­mien­to de Resis­ten­cia Popu­lar. Todos ellos se con­cen­tra­ron en el Obe­lis­co por­te­ño, man­te­nien­do el dis­tan­cia­mien­to social y con tapa­bo­cas, y des­de allí se tras­la­da­ron a la sede del Gru­po Lusar­di, ‑uno de los seña­la­dos por ven­der con sobre­pre­cios al Esta­do Nacio­nal en el medio de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus- ubi­ca­do en San Mar­tín 66.

Lue­go, lle­va­ron los mis­mos recla­mos a la Secre­ta­ría de Comer­cio Inte­rior, ubi­ca­da en Julio A. Roca al 600, y des­pués de las 14:00 lle­ga­ron al minis­te­rio de Desa­rro­llo Social de la Nación.

Sema­na de lucha en Salud

El miér­co­les 20 APROSCA-FESPROSA jun­to al con­jun­to de los gre­mios de salud, movi­li­zó a la Pla­za 25 de Mayo de la Ciu­dad de Cata­mar­ca, recha­zan­do las medi­das del gobierno de recor­te sala­rial a los tra­ba­ja­do­res y el recla­mo de pase a plan­ta de los tra­ba­ja­do­res pre­ca­ri­za­dos.

En tan­to, las y los pro­fe­sio­na­les de la salud de San­ta Fe, nuclea­dos en SIPRUS-FESPROSA, lue­go de una vota­ción que superó los 1.000 tra­ba­ja­do­res, deci­die­ron un paro en toda la pro­vin­cia para el pasa­do jue­ves 21 de mayo recla­man­do aumen­to sala­rial, des-pre­ca­ri­za­ción labo­ral y aper­tu­ra de pari­ta­rias. Los sala­rios en la pro­vin­cia de San­ta Fe están con­ge­la­dos des­de 2019.

Lue­go de la cara­va­na rea­li­za­da el domin­go pasa­do en la ciu­dad de Tre­lew, acom­pa­ña­da por movi­li­za­cio­nes en el res­to de la pro­vin­cia de Chu­but por la fal­ta de pago de los suel­dos, el sec­tor salud vol­vió a movi­li­zar­se para exi­gir el pago del bono para todos los tra­ba­ja­do­res, el lan­za­mien­to inme­dia­to del plan de pro­tec­ción, la aper­tu­ra de pari­ta­rias, la des-pre­ca­ri­za­ción labo­ral y un aumen­to sala­rial de emer­gen­cia.

El vier­nes pasa­do, la Coor­di­na­do­ra Nacio­nal de Resi­den­tes y Con­cu­rren­tes pre­sen­tó un peti­to­rio en una con­fe­ren­cia de pren­sa rea­li­za­da fren­te al Minis­te­rio de Salud de la Nación, en el que recla­man recom­po­si­ción sala­rial, con­di­cio­nes de tra­ba­jo, cober­tu­ra de ART y otras rei­vin­di­ca­cio­nes.

El mar­tes 26 de mayo, la jor­na­da de lucha ten­drá epi­cen­tro en la Ciu­dad Autó­no­ma, don­de se exi­gi­rá la pro­vi­sión de equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal para todos los tra­ba­ja­do­res, el cui­da­do de los y las mis­mas afec­ta­das a la aten­ción de la pan­de­mia que se extien­de, sobre todo en los barrios popu­la­res de la CABA, aper­tu­ra de pari­ta­rias y cobro del bono esti­mu­lo. Está pre­vis­ta una con­cen­tra­ción fren­te al minis­te­rio de Salud de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires a las 10:00.

Tra­ba­ja­dorxs del Hos­pi­tal Piñe­ro y Area pro­gra­má­ti­ca, jun­to a vecinxs y orga­ni­za­cio­nes del Bajo Flo­res, rea­li­za­rán un cor­te en Cura­pa­li­güe y Cobo, de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, el mar­tes 26 de mayo, a las 12:00.

Por últi­mo, la jor­na­da de lucha pasa­rá el miér­co­les 27 a la pro­vin­cia de La Rio­ja, con un plie­go de simi­la­res carac­te­rís­ti­cas.

Será con bar­bi­jos y dis­tan­cia­mien­to social para exi­gir equi­pos de pro­tec­ción y bas­ta de pre­ca­ri­za­ción, pro­to­co­los acor­des a la reali­dad de los barrios, acce­so uni­ver­sal al agua pota­ble, ali­men­tos y ele­men­tos de higie­ne, medi­das para ter­mi­nar con el haci­na­mien­to, fue­ra el Ejér­ci­to de los barrios.

Con­flic­to en Plus­mar

El mar­tes, los cho­fe­res de micros de media y lar­ga dis­tan­cia con­tra­ta­dos para las tem­po­ra­das altas siguen en la lucha para que la empre­sa Plus­mar les pague lo que les debe. Lue­go de dos meses de pro­me­sas incum­pli­das, tra­ba­ja­do­res auto­con­vo­ca­dos de la empre­sa líder, deci­die­ron lle­var su recla­mo al Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

La empre­sa adeu­da par­te de los sala­rios de mar­zo y la tota­li­dad de los suel­dos de abril de casi 600 tra­ba­ja­do­res efec­ti­vos. A esto se suma la deci­sión no reno­var más de 150 con­tra­tos que fina­li­za­ron el 15 de abril, corres­pon­dien­tes a cho­fe­res pre­ca­ri­za­dos. A ellos la empre­sa les abo­nó ape­nas un 40% del suel­do de mar­zo y se des­en­ten­dió de lo adeu­da­do del mes de mar­zo, la pri­me­ra quin­ce­na de abril, pro­por­cio­nal de vaca­cio­nes, agui­nal­do y el bono de 4.000 pesos por mes que otor­gó el gobierno nacio­nal en enero como piso de aumen­to sala­rial.

La estra­te­gia solía ser obli­gar­los a renun­ciar con la pro­me­sa de vol­ver a con­vo­car­los para otra tem­po­ra­da, inclu­so pudien­do que­dar efec­ti­vi­za­dos como cho­fe­res de plan­ta per­ma­nen­te. Pero con la pan­de­mia, el sis­te­ma de pre­ca­ri­za­ción labo­ral se vio inte­rrum­pi­do for­zo­sa­men­te y las empre­sas de trans­por­te de pasa­je­ros no están hacien­do via­jes.

Habían logra­do un acuer­do de pago en cuo­tas por los sala­rios atra­sa­dos homo­lo­ga­do por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo pero la empre­sa no lo res­pe­tó y vol­vió a incum­plir. «Una vez más, la cua­ren­te­na es uti­li­za­da por las patro­na­les para no abo­nar suel­dos, sus­pen­der y des­pe­dir», denun­cia­ron.

Tam­bién llue­ven las crí­ti­cas a la Unión Tran­via­rios Auto­mo­tor (UTA): «Nues­tros repre­sen­tan­tes, los dele­ga­dos no nos dan expli­ca­cio­nes y des­de mar­zo que no cobra­mos. Hay com­pa­ñe­ros que deben tres meses de alqui­ler, com­pa­ñe­ros con hijos dis­ca­pa­ci­ta­dos» y denun­cia­ron que «su úni­ca inter­ven­ción fue para empe­zar a dia­gra­mar una reba­ja sala­rial del con­jun­to de sus repre­sen­ta­dos en acuer­do con las Cáma­ras del trans­por­te».

Otro blan­co de la empre­sa son los cho­fe­res que están pró­xi­mos a jubi­lar­se, que sufren pre­sio­nes para arre­glar el reti­ro: «Los aprie­tan para que vayan a fir­mar a la empre­sa por­que si no dicen que no les van a pagar».

Los tra­ba­ja­do­res del sec­tor están denun­cian­do fal­ta de pago de sala­rios en dis­tin­tos pun­tos del país. Hubo mani­fes­ta­cio­nes en:

Entre Ríos, fren­te a la sede de la UTA regio­nal de auto­con­vo­ca­dos recla­man­do por 600 afec­ta­dos.

Jujuy, don­de la regio­nal movi­li­za por los 800 cho­fe­res alcan­za­dos.

Misio­nes. Auto­con­vo­ca­dos pro­tes­ta­ron fren­te al gal­pón de la empre­sa M. Horians­ki y denun­cia­ron que fue­ron­gol­pea­dos por inte­gran­tes de la sec­cio­nal de la UTA (sic).

San Juan, don­de una vein­te­na de cho­fe­res pro­tes­ta­ron fren­te a la sede de la UTA.

Neu­quén. Con­vo­có la UTA regio­nal y ame­na­zó con ir al paro.

Mar del Pla­ta, la UTA regio­nal se mani­fies­ta en esta­do de aler­ta y ame­na­za con no reanu­dar el ser­vi­cio.

La Pam­pa, la sec­cio­nal de la UTA tam­bién en aler­ta. Este mar­tes 26 de mayo, a las 10:00, Cho­fe­res Auto­con­vo­ca­dos de Plus­mar rea­li­za­rán una olla popu­lar en recla­mos de sala­rios adeu­da­dos en la puer­ta del pre­dio de Ave­ni­da Pedro de Men­do­za al 3400 del barrio por­te­ño de Barra­cas, fren­te al Ria­chue­lo.

Se con­vo­ca a cho­fe­res, mecá­ni­cos y per­so­nal de trans­por­te de pasa­je­ros de Plus­mar y empre­sas del gru­po. Se acep­tan dona­cio­nes de ali­men­tos no pere­ce­de­ros para las fami­lias de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que están pasan­do un mal momen­to.

La Red de pre­ca­ri­za­dos vota­ron en asam­bleas vir­tua­les movi­li­zar el vier­nes 29

Con­cen­tra­rán a las 10:00 y con­flui­rán a las 11:00 con la con­vo­ca­to­ria de la Asam­blea Nacio­nal de Tra­ba­ja­do­res de Repar­to para mul­ti­pli­car las fuer­zas y la coor­di­na­ción.

Se reu­nie­ron en asam­bleas vir­tua­les el sába­do en Capi­tal Fede­ral, Gran Bue­nos Aires, Rosa­rio, Cór­do­ba, Bahía Blan­ca y Jujuy. Tam­bién el mar­tes pasa­do en La Pla­ta con reso­lu­cio­nes en el mis­mo sen­ti­do. Los jóve­nes de Neu­quén al igual que los de Tucu­mán se reu­nie­ron este lunes.

Lxs pre­ca­ri­zadxs e infor­ma­les de La Red con­vo­can a la movi­li­za­ción como con­ti­nui­dad de la que ya se había rea­li­za­do la sema­na pasa­da para visi­bi­li­zar los recla­mos de las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res pre­ca­ri­za­dos con­tra los des­pi­dos, las reba­jas sala­ria­les, por el pago de la IFE para todos ya y un sala­rio de emer­gen­cia. A su vez pro­po­nen con­fluir con los tra­ba­ja­do­res de las apli­ca­cio­nes y sumar fuer­zas a la con­vo­ca­to­ria a movi­li­za­ción vota­da por la Asam­blea Nacio­nal de Tra­ba­ja­do­res de Repar­to por sus con­di­cio­nes de tra­ba­jo.

En las asam­bleas pibes y pibas de todas par­tes del país se conec­ta­ron y empe­za­ron a hacer lo que nun­ca habían hecho: encon­trar­se con cien­tos de pibes que están en la mis­ma, tener asam­bleas jun­tos para empe­zar a orga­ni­zar­se para ter­mi­nar con la pre­ca­ri­za­ción de los tra­ba­jos y las vidas. Entre varios rubros y sec­to­res se des­ta­ca­ron los pibes y pibas repar­ti­do­res de apli­ca­cio­nes, de casas de comi­das rápi­das, docen­tes reem­pla­zan­tes, gas­tro­nó­mi­cos, comer­cio, call cen­ters, de lim­pie­za, des­ocu­pa­dos, de la indus­tria, entre otros.

Cada uno, en dece­nas de inter­ven­cio­nes, con­tó cómo empeo­ra­ron sus con­di­cio­nes de tra­ba­jo con la pan­de­mia pero todos y todas están de acuer­do con una mis­ma idea: la nece­si­dad de no resig­nar­se, unir sus fuer­zas y salir a la calle el 29 para que los escu­chen y coor­di­nar con nue­vos sec­to­res. Las reunio­nes fina­li­za­ban unos minu­tos antes de que Alber­to Fer­nán­dez exten­die­ra la cua­ren­te­na sin pro­po­ner nin­gu­na medi­da para los tra­ba­ja­do­res más pre­ca­rios.

Todos coin­ci­dían en que mien­tras las con­duc­cio­nes de los sin­di­ca­tos miran para otro lado y son cóm­pli­ces de las sus­pen­sio­nes y recor­tes sala­ria­les, los empre­sa­rios avan­zan cada vez más con la pre­ca­ri­za­ción labo­ral como con­ta­ban en las asam­bleas casi cal­ca­das: Mc Donalds, Bur­guer Kings, Rap­pi, Glo­vo, Pedi­dos Ya y tan­tas otras cade­nas que son sím­bo­los de la pre­ca­ri­za­ción.

Se des­ta­can ejem­plos como los de Mc Donalds don­de nue­va­men­te muchos tra­ba­ja­do­res tuvie­ron reci­bos de suel­dos en cero pese a que el gobierno des­ti­ne la pla­ta de los jubi­la­dos para estas mul­ti­na­cio­na­les. Miles de tra­ba­ja­do­res de call cen­ter con­ta­ron que con­ti­núan sus­pen­di­dos. Los tra­ba­ja­do­res de las apli­ca­cio­nes plan­tea­ron sus recla­mos por dere­chos labo­ra­les ya que no cuen­tan con cues­tio­nes ele­men­ta­les como jubi­la­ción, obra social o ART. Tam­bién denun­cia­ron que la pre­ca­ri­za­ción mata, como con­ta­ron en la asam­blea de GBA don­de hablo Bár­ba­ra, la her­ma­na de Fran­co Alma­da, joven repar­ti­dor de Pedi­dos Ya que murió atro­pe­lla­do entre­gan­do un pedi­do.

No solo hubo denun­cias, sino tam­bién ejem­plos de resis­ten­cia y pro­ta­go­ni­za­do por las que más la pade­cen: las muje­res. Como en la asam­blea de Rosa­rio don­de las tra­ba­ja­do­ras de call con­ta­ron cómo se orga­ni­za­ron para con­se­guir las licen­cias para las madres sin reduc­ción sala­rial y lo pudie­ron con­quis­tar.

En todas las asam­bleas de la Red se votó pelear para que todos cobren la IFE, por­que en el medio de esta cri­sis el gobierno tie­ne que dar res­pues­tas. Este recla­mo se escu­chó con fuer­za en la asam­blea de La Pla­ta, quie­nes este vier­nes se movi­li­za­ron para pre­sen­tar un recla­mo al Minis­te­rio de Tra­ba­jo para que se abo­ne de for­ma urgen­te el IFE a todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que fue­ron recha­za­dos en el pago.

En la asam­blea de la ciu­dad de Cór­do­ba, tam­bién se suma­ron y vota­ron el lla­ma­do a la movi­li­za­ción el 29 de mayo para poner en pie una nue­va jor­na­da nacio­nal de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras pre­ca­ri­za­das e infor­ma­les, a pesar de los inten­tos de repre­sión por par­te de la poli­cía de Schia­ret­ti. La sema­na pasa­da el gobierno cor­do­bés salió con fuer­za a ata­car a los tra­ba­ja­do­res imple­men­tan­do una nue­va refor­ma jubi­la­to­ria, reba­jas sala­ria­les y judi­cia­li­zan­do la pro­tes­ta, pero des­de esta sema­na se va a expre­sar la res­pues­ta de los tra­ba­ja­do­res. Con una gran cara­va­na el lunes de los tra­ba­ja­do­res de la salud, el mar­tes los cho­fe­res de UTA y el miér­co­les los tra­ba­ja­do­res muni­ci­pa­les. El vier­nes, en otro ani­ver­sa­rio del Cor­do­ba­zo, des­de la juven­tud pre­ca­ri­za­da de La Red le ren­di­rán home­na­je salien­do por sus recla­mos.

Auto­mo­tri­ces

Una de las pri­me­ras que reto­mó el tra­ba­jo fue Volks­wa­gen, que puso en mar­cha su plan­ta de cajas de cam­bio en Cór­do­ba. Y el lunes 18 reto­mó la pro­duc­ción la plan­ta de Pache­co, en el nor­te del GBA, con un turno úni­co para con­ti­nuar con la pro­duc­ción del mode­lo Ama­rok.

Según un infor­me de la Cáma­ra que agru­pa a los auto­par­tis­tas, el 79% de las fir­mas del sec­tor con­si­guió ingre­sar al pro­gra­ma ATP. Rige un pac­to social sec­to­rial del cual el Gobierno es con­si­de­ra­do un garan­te cen­tral. En líneas gene­ra­les el gre­mio admi­tió en el mar­co de ese acuer­do dife­ren­tes mane­ras de fle­xi­bi­li­dad labo­ral. Y recor­ta con­si­de­ra­ble­men­te las posi­bi­li­da­des de con­flic­to gre­mial.

Un ejem­plo de fle­xi­bi­li­dad fue la ocu­pa­ción de per­so­nal de Gene­ral Motors en la empre­sa Uni­le­ver. Fue­ron 15 vacan­tes median­te con­tra­tos tem­po­ra­les en el mar­co de la cate­go­ría “plu­ri­em­pleo”. Mien­tras dure el víncu­lo los con­tra­ta­dos no per­de­rán si empleo en GM.

